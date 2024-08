10 Migliori software per i manuali dei dipendenti nel 2024

Gestione efficace dei dipendenti e una comunicazione snella sono fondamentali per l'esito positivo nell'ambiente di lavoro odierno, caratterizzato da ritmi serrati. Un elemento essenziale per mantenere un ambiente di lavoro ben strutturato e coeso è il manuale dei dipendenti. Serve come documento guida che delinea le politiche, le procedure e le aspettative dell'azienda.

Tuttavia, la creazione, la gestione e l'implementazione di un manuale per i dipendenti può essere complessa e richiedere molto tempo. È qui che entra in gioco il software per la creazione di manuali per i dipendenti. Con la giusta soluzione software per la creazione di manuali, è possibile semplificare il processo e garantire ai team un facile accesso alle informazioni essenziali.

Il software per la creazione di manuali per i dipendenti fornisce una piattaforma centralizzata per la creazione, il personalizzato e la distribuzione di politiche e linee guida. Ma il miglior software per la creazione di manuali per i dipendenti facilita un processo di onboarding senza soluzione di continuità, promuove una comunicazione coerente e garantisce l'allineamento con i valori e i regolamenti aziendali.

Indipendentemente dalle dimensioni della vostra azienda o dal vostro settore, questa guida vi aiuterà a trovare la soluzione perfetta per creare e gestire efficacemente il vostro manuale dei dipendenti. Scoprite come il giusto software per i manuali dei dipendenti può migliorare la comunicazione sul posto di lavoro, gestione del team e l'esito positivo dell'organizzazione.

Cosa si deve cercare in un software per i manuali dei dipendenti?

Ecco le funzionalità/funzione più importanti da ricercare nella ricerca del giusto software per la stesura del manuale dei dipendenti, per ottimizzare le politiche aziendali e guidare il team

Repository centralizzato

Controllo della versione

Modelli di politiche

Personalizzazione

Funzione di ricerca

Collaborazione e feedback

Conformità e aggiornamenti legali

Accessibilità e supporto per i dispositivi mobili

Reportistica e analisi

Dare priorità a queste funzionalità/funzione del software per i manuali dei dipendenti porterà benefici alla vostra organizzazione, fornendo una soluzione su misura e di facile utilizzo che centralizzerà la gestione delle politiche, promuovendo la gestione collaborativa del lavoro , garantisce la conformità con le politiche essenziali e migliora l'accessibilità e l'analisi.

La selezione di un software che risponda a questi criteri consente di snellire i processi delle politiche, di migliorare l'accessibilità e l'analisi il coinvolgimento dei dipendenti e creare un ambiente di lavoro trasparente ed efficiente.

I 10 migliori software per i manuali dei dipendenti per documentare ogni processo organizzativo

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

ClickUp, il futuro della documentazione, offre una soluzione eccezionale come software per la stesura dei libri dei dipendenti, grazie alla sua collaborazione con i dipendenti ClickUp Documenti per creare un enorme hub di conoscenza organizzativa. Ma questo va oltre la documentazione, collegando i manuali dei dipendenti ai flussi di lavoro.

Collegando documenti e attività, è possibile snellire i processi, aggiornare i flussi di lavoro, modificare gli stati dei progetti, assegnare attività e altro ancora, il tutto all'interno di un editor intuitivo. È possibile organizzare le risorse importanti e i wiki aziendali aggiungendoli a diverse sezioni dell'area di lavoro.

Create una guida per i nuovi membri del team utilizzando questo modello di manuale di ClickUp

Il Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp include sezioni per le politiche sull'ambiente d'ufficio, la comunicazione, i benefit e molto altro ancora, in modo da poter creare facilmente il manuale perfetto per i dipendenti.

Grazie alle funzionalità/funzione organizzative di ClickUp, è possibile classificare facilmente i manuali per i dipendenti per facilitarne l'accesso e la ricerca. Per organizzare le risorse importanti e i wiki aziendali, aggiungeteli a diverse sezioni dell'area di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Le pagine annidate e le opzioni di stile offrono la flessibilità di Docs per creare il manuale dei dipendenti più dettagliato con documenti sulla cultura aziendale, politiche aziendali, sicurezza sul posto di lavoro, dichiarazione di missione e leggi federali sull'occupazione

oltre 1.000 modelli predefiniti per creare un manuale online per i dipendenti o documenti per un intervallo di casi d'uso aziendali come HR, software, prodotti e design

Oltre15 visualizzazioni personalizzabili con funzionalità di project management integrate per la gestione delle attività, dei progetti del team e dei flussi di lavoro

Una dettagliata guida onlineCentro assistenza,webinare assistenza per aiutarvi a massimizzare le funzionalità/funzione della piattaforma

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni personalizzate sono disponibili su mobile (ancora!)

Le numerose opzioni di personalizzazione possono risultare all'inizio troppo complesse

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.800 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.800 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Blissbook

via Blissbook Blissbook è una soluzione software leader nel settore dei manuali per i dipendenti che semplifica la creazione, la condivisione e la revisione dei manuali per i dipendenti. Con modelli precostituiti per le politiche aziendali, le leggi federali o la dichiarazione di missione, la libreria di contenuti di Blissbook consente alle aziende di personalizzare un manuale di base in un manuale veramente completo per l'intera organizzazione.

Questo software per i manuali dei dipendenti offre un database ricercabile per un rapido recupero delle informazioni e il monitoraggio dei riconoscimenti dei dipendenti per garantire la comprensione delle politiche. Collaborazione in tempo reale consente a più parti interessate di contribuire e rivedere le modifiche, mentre una piattaforma centralizzata facilita l'hosting sicuro e la condivisione dei manuali con i dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Blissbook

Il costruttore di manuali ha un'interfaccia intuitiva e facile da usare

Opzioni di personalizzazione per politiche uniche e branding

Le funzionalità/funzione di collaborazione permettono a dipendenti e provider di fornire feedback e suggerire modifiche

Aggiornamenti regolari sui requisiti legali e di conformità

Opzioni e design del modello adatti ai dispositivi mobili

Limiti di Blissbook

Reportistica e analisi limitate

Mancanza di opzioni di integrazione con altriHR o strumenti di project management Prezzi di Blissbook

Da 1 a 124 dipendenti: $75/mese

$75/mese 125 a 249 dipendenti: $7,20/anno per utente

$7,20/anno per utente 250+ dipendenti: Contattare per i prezzi

Blissbook valutazioni e recensioni

3. Manuali.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Handbooks.io\_.jpeg via Handbooks.io /$$$img/

via Manuali.io Handbooks.io è un potente software per i manuali dei dipendenti che semplifica la creazione, la gestione e la distribuzione dei manuali dei dipendenti. Handbooks.io facilita la ricerca rapida delle informazioni. Consente inoltre di monitorare i riconoscimenti dei dipendenti, garantendo la comprensione delle politiche e la conformità alle leggi federali.

Robuste funzionalità analitiche e di reportistica consentono di valutare l'efficacia delle politiche e di misurare il coinvolgimento dei dipendenti con il manuale dettagliato. Queste informazioni aiutano la vostra organizzazione a identificare le aree che richiedono maggiore attenzione o chiarimenti.

Funzionalità/funzione migliori di Handbooks.io

I manuali per i dipendenti possono essere salvati e modificati come documento Word

Aggiornati con l'attuale linguaggio approvato dalle Risorse Umane per coprire aspetti come il comportamento dei dipendenti, le pari opportunità di impiego e gli argomenti relativi all'assicurazione sanitaria

Politiche integrate specifiche per ogni stato e città

limiti di #### Handbooks.io

Da fare senza un manuale dei dipendenti modificabile o interattivo online

Prezzi di Handbooks.io

**Gratuito

Completo (una tantum): $79,95

$79,95 Completo (sottoscrizione): $159,95/anno

Handbooks.io valutazioni e recensioni

Nessuno disponibile

4. ProProfs

via ProProfs ProProfs è un'opzione software eccezionale per i manuali dei dipendenti che offre una piattaforma completa di knowledge base oltre alla tradizionale gestione dei documenti. Permette alle aziende di creare un hub centralizzato per tutte le loro politiche, procedure e linee guida.

Utilizzando il costruttore di manuali per i dipendenti fornito da ProProfs Knowledge Base, le aziende possono facilmente istruire i propri dipendenti sulla visione, la missione, le politiche e le funzioni dell'azienda con modelli utili. Questo permette ai dipendenti di acquisire più conoscenze in meno tempo, favorendo una curva di apprendimento ripida.

Il software per i manuali dei dipendenti garantisce l'accesso in movimento ai documenti, consentendo ai dipendenti di accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, compresi cellulari e tablet. ProProfs dà inoltre priorità alla sicurezza del vostro manuale per i dipendenti. Grazie alle regole di contenuto a condizione, utenti specifici possono accedere a pagine, paragrafi o cartelle designate in base a regole personalizzate.

Le migliori funzionalità/funzione di ProProfs

Creazione di manuali per i dipendenti facile da usare, senza conoscenze di codice o background tecnico

Editor di testo e importazione di contenuti per formati come documenti Word, PDF, PPT e fogli Excel

Multibranding e white label per personalizzare il software per diverse aziende all'interno di un'unica base di conoscenze

Il sistema di reportistica alimentato dall'IA offre approfondimenti ricchi di dati per creare il manuale dei dipendenti più efficace o per creare un'altra versione del manuale dei dipendentibase di conoscenza Limiti di ProProfs

L'accesso e la gestione delle pagine di destinazione possono risultare difficoltosi

Occasionali lag su dispositivi Android

Prezzi di ProProfs

Tutto: $49/mese per autore

Valutazioni e recensioni ProProfs

G2: 4.6/5 (25+ recensioni)

4.6/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (25+ recensioni)

5. Muratore d'aria

via Muratore d'aria AirMason trasforma il modo in cui le organizzazioni creano, gestiscono e distribuiscono i loro manuali. Airmason utilizza funzionalità interattive come video, immagini e link ipertestuali per migliorare l'esperienza di lettura dei dipendenti.

Airmason semplifica il il processo di inserimento fornendo ai nuovi assunti un'esperienza digitale senza soluzione di continuità. Le organizzazioni possono facilmente monitorare i riconoscimenti dei manuali per i dipendenti, assicurando la comprensione e la conformità delle politiche. Le funzionalità avanzate di analisi e reportistica forniscono informazioni sul coinvolgimento dei dipendenti nei manuali, tracciano le metriche di lettura e identificano le aree di miglioramento.

Le migliori funzionalità/funzione di AirMason

Interfaccia utente facile da navigare

Design mobile-friendly per una maggiore comodità e flessibilità

Le funzionalità/funzione di gestione dei contenuti permettono a chiunque di organizzare e aggiornare l'hadbook

Limiti di AirMason

Limitate opzioni di personalizzazione dei modelli

Opzioni di integrazione al limite, senza la possibilità di sincronizzare i dati e semplificare i processi

Prezzi di AirMason

Startup (da 1 a 99 dipendenti): $149/mese o $999/anno

$149/mese o $999/anno Piccole aziende (da 100 a 199 dipendenti): $199/mese o $1.499/anno

$199/mese o $1.499/anno Enterprise (200+ dipendenti): Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di AirMason

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

6. Igloo

via Igloo Con Igloo, le aziende possono creare un manuale digitale per i dipendenti che funge da hub centralizzato per le politiche sul posto di lavoro. Queste linee guida, dai viaggi al lavoro da remoto, dalla sicurezza al codice di abbigliamento, sono facilmente accessibili e ricercabili, garantendo chiarezza e facilità d'uso. Il manuale è organizzato in capitoli e offre all'utente un'esperienza guidata.

Con Igloo, le aziende possono non solo gestire la conoscenza, ma anche massimizzarla. Igloo entra nell'elenco dei migliori software per manuali dei dipendenti perché consente la creazione di basi di conoscenza organizzate e ricercabili, catturando le best practice e gli apprendimenti chiave. La collaborazione è facilitata dal caricamento dei documenti, dalle menzioni e dai blog e forum interattivi.

Le funzionalità di integrazione consentono una connessione perfetta con applicazioni di terze parti, massimizzando gli investimenti esistenti e fornendo ai dipendenti l'accesso a strumenti essenziali. Le soluzioni mobili di Igloo garantiscono l'accessibilità da qualsiasi dispositivo, offrendo un'esperienza web reattiva, app native per iOS e Android e una completa integrazione con le email.

Le migliori funzionalità/funzione di Igloo

Design e layout altamente personalizzabili per creare un'esperienza personalizzata

Le solide funzionalità di gestione dei contenuti permettono agli utenti di organizzare e accedere facilmente alle informazioni

Il costruttore di manuali digitali per i dipendenti ha un design mobile-friendly

Limiti di Igloo

L'estensione delle funzioni può risultare in una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

La configurazione dell'integrazione può essere impegnativa

Prezzi di Igloo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Igloo

G2: 4.2/5 (90+ recensioni)

4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

7. Guru

via Guru Guru è una delle opzioni software più innovative e migliori per i manuali dei dipendenti, perché funge da fonte di verità definitiva per la vostra organizzazione. Si integra perfettamente con il vostro flusso di lavoro, in modo da poter richiamare rapidamente conoscenze aggiornate. Offre un motore di verifica per garantire l'accuratezza, consentendovi di integrarlo con i vostri preferiti strumenti di comunicazione sul posto di lavoro e trovare le conoscenze necessarie senza interruzioni.

Una delle funzionalità/funzione di Guru è Answers, un motore intuitivo alimentato dall'IA che naviga rapidamente nel panorama informativo dell'azienda. La sua ricerca in linguaggio naturale e le raccomandazioni personalizzate sui contenuti mettono rapidamente in contatto gli utenti con le conoscenze più affidabili. Inoltre, la funzionalità/funzione Ask an Expert aiuta gli utenti a mettersi in contatto con le persone giuste per domande specifiche, mentre gli argomenti di tendenza e i percorsi di lettura mantengono i team informati e impegnati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

L'estensione per Chrome facilita l'accesso quando si ha bisogno di una risposta rapida

I suggerimenti basati sull'IA migliorano l'efficienza della gestione delle conoscenze

Integrazioni senza problemi con strumenti popolari come Slack, Salesforce e Zendesk

Limiti di Guru

Limitate capacità di editor di testo

L'interfaccia e la navigazione possono risultare difficili per i nuovi utenti

Prezzi di Guru

**Gratis

Starter: $5/mese per utente

$5/mese per utente Builder: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Guru valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

4.7/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (85+ recensioni)

8. Libro di strada

via Libro delle vie Con Waybook è possibile consolidare tutte le informazioni, i valori e le procedure del luogo di lavoro in un'unica fonte di verità facilmente accessibile.

Una delle funzionalità/funzione di Waybook è l'estensione della libreria di modelli specifici per il settore, che consente di risparmiare tempo importando il vostro manuale HR esistente o creandone uno nuovo da un'ampia selezione di modelli.

La piattaforma rientra nel nostro elenco dei migliori software per manuali dei dipendenti perché offre un'interfaccia intuitiva che consente di modificare, progettare e aggiornare facilmente i contenuti, permettendo di personalizzare il manuale dei dipendenti con immagini, GIF, video e altro ancora.

Inoltre, Waybook può automatizzare i processi di onboarding e i moduli di formazione, procedure complesse in flussi di lavoro semplici e strutturati. È possibile monitorare lo stato di avanzamento e valutare le conoscenze attraverso test e quiz, assicurando che il team rimanga informato e allineato.

funzionalità/funzione migliori di #### Waybook

Estesa libreria di testi specifici per il settoremodelli di manuali per i dipendenti* Funzione di ricerca rapida

Notifiche per gli aggiornamenti principali del manuale per i dipendenti

Il monitoraggio dello stato di avanzamento assicura che tutti siano sempre aggiornati

Limiti di Waybook

Impossibile esportare più documenti contemporaneamente

Non è disponibile la localizzazione linguistica

Prezzi di Waybook

Waybook Care: $99/mese

$99/mese Waybook Pro: $198/mese

$198/mese Consulenza Waybook: $95/ora

Valutazioni e recensioni di Waybook

G2: 3.5/5 (1 recensione)

3.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.9/5 (45+ recensioni)

9. Slite

via Slite Slite è un software versatile per i manuali dei dipendenti che aiuta i team a centralizzare e organizzare tutti i loro documenti. Il suo editor semplificato crea un'esperienza di scrittura fluida e priva di distrazioni, consentendo di concentrarsi sui contenuti più importanti.

Con Slite è possibile incorporare video, schizzi e contenuti incorporati per migliorare la qualità dei documenti la condivisione della conoscenza . Aggiungete personalità e fascino visivo alla vostra documentazione con immagini di copertina, evidenziazioni e blocchi di suggerimenti per rendere il vostro manuale dei dipendenti coinvolgente e piacevole.

L'integrazione di Slite con strumenti popolari come Slack, Asana, Trello e Google Drive rafforza il vostro sistema esistente strutture di project management esistenti riunendo tutte le informazioni del team in un unico luogo. È possibile incorporare fogli di calcolo, video, presentazioni e schizzi da varie app, eliminando la necessità di duplicare le informazioni.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Slite

Interfaccia semplice e facile da imparare per utenti non tecnici

Robuste funzionalità/funzione di organizzazione che permettono agli utenti di creare gerarchie e tag per strutturare e categorizzare i documenti

Integrazioni senza problemi con strumenti popolari come Slack , Google Drive e Trello

Limiti di Slite

La mancanza di API aperte limita le possibilità di integrazione

Opzioni di esportazione limitate

Prezzi di Slite

**Gratis

Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Premium: $15/mese per utente

Slite valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (175+ recensioni)

4.7/5 (175+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (35+ recensioni)

10. Visme

via Visme Visme è un fantastico software per i manuali dei dipendenti che vi aiuta a creare manuali coinvolgenti e visivamente accattivanti. Non avete capacità di progettazione? Nessun problema. Le potenti funzionalità/funzione di presentazione di Visme sono adatte anche a chi non è un designer e consentono di creare manuali per i dipendenti professionali e informativi.

L'autore di Visme fornisce tutti gli elementi necessari per progettare manuali completi e invitanti. I modelli possono essere completamente personalizzati per illustrare i processi, le politiche e la cultura della vostra azienda. È anche possibile arricchire i manuali con caratteri e icone animate per dare vita alla cultura aziendale.

È possibile inserire facilmente le informazioni aziendali mantenendo lo stile del marchio, regolando colori e font. Lo strumento offre anche funzionalità/funzione come grafici personalizzabili, interattività e integrazione multimediale, consentendo di creare manuali coinvolgenti e interattivi. È possibile scaricare i manuali in vari formati, condividerli online tramite collegamenti, incorporarli nel proprio sito web e persino creare flipbook a pagine alterne.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Visme

Facile da usare, anche per chi non ha esperienza tecnica o di design

Creazione versatile di contenuti visivi, tra cui presentazioni, infografiche, reportistiche e altro ancora

Gli elementi di design interattivi e animati migliorano il visual storytelling

Limiti di Visme

Versione gratuita e limitata

Limiti ai disegni di grafici e tabelle

Prezzi di Visme

**Gratis

Starter: $29/mese

$29/mese Pro: $59/mese

$59/mese Visme for Teams: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Visme

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

È arrivato il momento di trasformare le politiche e le procedure del vostro posto di lavoro. Con il giusto software per i manuali dei dipendenti, è possibile semplificare la creazione, la gestione e la distribuzione di informazioni cruciali per promuovere una comunicazione efficace e allineare i team su obiettivi condivisi.

Iscrivendovi a ClickUp, avrete accesso a un'interfaccia di facile utilizzo, a modelli precostituiti e a una libreria di contenuti per personalizzare i vostri manuali per i dipendenti senza alcuno sforzo. Grazie a solidi strumenti di collaborazione, funzionalità di modifica in tempo reale e opzioni di hosting e condivisione sicure, ClickUp consente ai team di contribuire e rivedere le modifiche in modo collaborativo.

La piattaforma centralizzata consente la distribuzione dei manuali ai dipendenti senza soluzione di continuità, promuovendo una comprensione coerente dei valori e dei regolamenti aziendali. Non aspettate oltre per usufruire del potenziale del software per i manuali dei dipendenti. Iscrivetevi a ClickUp e rivoluziona la comunicazione sul posto di lavoro, la gestione del team e l'attuazione delle politiche.