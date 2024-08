10 Migliori software di gestione delle politiche nel 2024

La creazione e l'adesione alle politiche non possono essere terminate con un approccio unico. È necessario invece concentrarsi sulla creazione di strutture che rispondano alle diverse esigenze aziendali e garantire che l'intera organizzazione aderisca uniformemente a queste politiche e procedure.

Da fare, quindi, in modo semplice ed efficace?

È qui che entrerebbe in gioco il software di gestione delle policy.

Una piattaforma di gestione delle policy è progettata per aiutarvi a rispettare le modifiche normative e ad aderire a specifici standard di governance. Semplifica la creazione e la distribuzione delle policy e offre diverse funzionalità/funzioni e modelli di procedure che possono aiutare l'organizzazione a gestire i programmi di conformità e a ridurre i rischi.

Considerate il software di gestione delle policy e delle procedure come un repository centralizzato in cui archiviare i documenti delle policy dell'organizzazione, le policy di conformità e le procedure di gestione delle policy a cui tutti possono accedere o a cui possono fare riferimento.

Dopo un'estesa ricerca, in questo blog ho stilato un elenco delle 10 migliori soluzioni software per la gestione delle policy per il 2024. Diamo un'occhiata!

Cosa cercare in un software di gestione delle policy?

Ho testato alcuni dei sistemi di gestione delle policy aziendali più diffusi e ho trovato alcune funzionalità/funzione comuni che si sono distinte. Vi consiglio di prendere in considerazione uno strumento che offra queste funzionalità per aiutarvi a mantenere la conformità.

Registro centralizzato dei documenti : Lo strumento di gestione delle policy deve avere un unico hub per archiviare in sicurezza documenti, policy e framework critici

: Lo strumento di gestione delle policy deve avere un unico hub per archiviare in sicurezza documenti, policy e framework critici Automazioni dei flussi di lavoro : Cercate una piattaforma basata su cloud per automatizzare attività come la creazione, la distribuzione e l'approvazione delle policy per i responsabili delle stesse

: Cercate una piattaforma basata su cloud per automatizzare attività come la creazione, la distribuzione e l'approvazione delle policy per i responsabili delle stesse Monitoraggio : La soluzione di gestione delle policy deve fornire informazioni sul modo in cui i dipendenti rispettano le policy. Dovreste essere in grado di generare report sulla conformità, notifiche automatiche e dashboard in tempo reale per aiutarvi a rilevare le anomalie delle policy e i problemi di conformità e ad evidenziare le aree di miglioramento

: La soluzione di gestione delle policy deve fornire informazioni sul modo in cui i dipendenti rispettano le policy. Dovreste essere in grado di generare report sulla conformità, notifiche automatiche e dashboard in tempo reale per aiutarvi a rilevare le anomalie delle policy e i problemi di conformità e ad evidenziare le aree di miglioramento Costo: Individuate un sistema di gestione delle policy che rientri nel vostro budget. Misurate il prezzo dello strumento rispetto al valore che fornisce per stimare il ROI della soluzione di gestione delle policy

Individuate un sistema di gestione delle policy che rientri nel vostro budget. Misurate il prezzo dello strumento rispetto al valore che fornisce per stimare il ROI della soluzione di gestione delle policy **Assistenza con IA: i migliori strumenti di gestione delle policy sono dotati di assistenti IA per automatizzare attività ridondanti come la compilazione di modelli di procedure, la facilitazione dell'analisi comparativa, il controllo delle versioni tra diverse iterazioni dello stesso documento, la promemoria automatica per gli audit interni e la generazione di un riepilogo/riassunto del documento o della relazione sulla policy

Interfaccia di facile utilizzo: Scegliete un software di gestione delle policy che non richieda una formazione estesa per abituarsi. Un'interfaccia complicata aumenta il carico cognitivo dei vostri dipendenti. Se i responsabili delle politiche e i dipendenti interessati non utilizzano la piattaforma al meglio, viene meno lo scopo dell'implementazione di una soluzione di gestione delle politiche

I 10 migliori software di gestione delle policy per il 2024

Come promesso, ecco una panoramica delle piattaforme di gestione delle policy che ho testato e recensito. Per ogni strumento, ho descritto le migliori funzionalità/funzione, i limiti di frequenza e le valutazioni di siti di recensioni come G2 e Capterra.

Spero che questo elenco vi sia utile nella ricerca del giusto strumento di gestione dei criteri.

1. ClickUp (il migliore per la gestione di policy e procedure e per il project management) ClickUp è una delle piattaforme di produttività meglio valutate che può fungere anche da software di gestione delle politiche.

la piattaforma di produttività all-in-one di ClickUp per la semplificazione della gestione delle politiche_

La piattaforma offre un'interfaccia di facile utilizzo e funzionalità/funzione che semplificano la creazione, la distribuzione e l'osservanza di politiche e procedure.

Per istanza, posso creare e gestire centralmente le politiche aziendali, i quadri, i documenti HR e le procedure operative standard in un unico hub utilizzando Documenti ClickUp .

È possibile utilizzare un documento ClickUp per:

Gestire quasi tutti i tipi di informazioni e formattare il contenuto utilizzando tabelle, intestazioni, punti elenco e altro ancora

Invitare le parti interessate alla gestione delle politiche a lavorare in modo collaborativo sui documenti

Utilizzare le menzioni @ per aggiungere membri del team a una conversazione, utilizzare i commenti per il feedback e assegnare elementi di azione direttamente dal documento

Mettere in sicurezza i controlli di accesso e gestire chi può e chi non può accedere e modificare i documenti delle policy

ClickUp Docs consente di lavorare in modo più efficiente con i comandi rich formatting e slash

Accelerate la creazione di linee guida e procedure per il vostro processo di gestione delle policy con ClickUp Brain l'assistente IA di ClickUp. Ciò che rende ClickUp il miglior sistema di gestione delle polizze è il fatto che ClickUp Brain automatizza le parti più lunghe e ripetitive del processo di creazione delle polizze.

ClickUp Brain vi aiuta con:

Cancellare le policy utilizzando un tono chiaro e coerente in base ai vostri prompt

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni dopo le discussioni sulle politiche

Generare schemi per i programmi di conformità

Controllo ortografico dei contenuti alla ricerca di errori grammaticali

stimolare la creatività, creare modelli o generare copie alla velocità della luce con ClickUp Brain, il vostro partner per il brainstorming

Se non volete perdere tempo a creare procedure da zero, potete sempre iniziare a utilizzare la politica aziendale di ClickUp o la sua struttura modelli di documentazione dei processi .

Per istanza, utilizzare il file Modello di processo e procedure di ClickUp per documentare e gestire tutti i processi in un'unica posizione. Create guide passo-passo per ogni processo per mantenere la coerenza e salvate informazioni importanti su ogni passaggio utilizzando campi personalizzati e visualizzazioni.

Ecco come utilizzare questo modello:

Mappare in ordine ogni passaggio del processo utilizzando la vista Diagramma di flusso del processo

Tenere traccia di tutti i documenti relativi a una specifica politica utilizzando la vista Elenco documentazione

Organizzare i documenti in base alla fase di completamento, utilizzando la visualizzazione Fase della documentazione

Visualizzare il processo per rimanere in linea con i tempi utilizzando la visualizzazione Sequenza

Scaricare questo modello

Inoltre, è possibile utilizzare l'elemento Modello di manuale, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp per delineare tutte le politiche e le procedure che i vostri dipendenti devono seguire.

Questo modello vi aiuterà:

Comunicare ai dipendenti in modo chiaro la missione, le aspettative e le procedure chiave della vostra azienda

Trattare tutto, dal libro paga alle politiche di congedo al codice di condotta, in un unico documento facilmente accessibile

Delineare le modalità di gestione delle diverse situazioni e utilizzare stati personalizzati per monitorare lo stato delle diverse politiche

Utilizzare le notifiche per ricevere avvisi ogni volta che vengono apportate modifiche al contenuto del documento

Scaricare questo modello

Se volete snellire i processi, utilizzate il modello Modello di procedure operative standard di ClickUp per creare best practice e garantire che le attività siano completate in modo coerente.

Per iniziare è sufficiente inserire le informazioni giuste nelle diverse sezioni. Utilizzate i campi personalizzati per acquisire informazioni specifiche come la data di scadenza, la priorità, il punteggio del lead e altro ancora per aiutarvi a gestire le vostre attività.

Aggiungete una sequenza temporale designata per ogni attività, in modo che sia più facile tenere traccia dello stato e delle attività importanti.

Scaricate questo modello

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

**Utilizzare i documenti di ClickUp come posizione centrale per l'archiviazione e la gestione delle politiche. Il team di governance e i gestori dell'audit possono collaborare in tempo reale sui documenti modificabili, taggare i membri del team interessati, aggiungere elementi interattivi come tabelle, video e fogli di calcolo e dare il controllo dell'accesso ai documenti pertinenti

Utilizzare l'elemento AI: Utilizzare l'assistente di scrittura e il gestore del team ClickUp AI per redigere il documento di policy, tenere traccia delle modifiche, generare reportistica da documenti lunghi e assegnare attività a diversi membri del team

Utilizzare l'assistente di scrittura e il gestore del team ClickUp AI per redigere il documento di policy, tenere traccia delle modifiche, generare reportistica da documenti lunghi e assegnare attività a diversi membri del team Utilizzare modelli di procedure e policy precostituiti: Ottenere un quadro di riferimento per la gestione di procedure e framework e garantire che le attività e i processi siano completati in modo coerente e affidabile con i modelli di ClickUpmodelli di politiche di conformità *Gestire le attività in modo efficiente: Creare e assegnare attività per ogni procedura utilizzando i modelli diAttività di ClickUp. Aggiungete un contesto utilizzando le descrizioni delle attività e fissate le date di scadenza per evitare ritardi nel completare le attività di conformità. Utilizzate i tipi di attività per differenziare le attività nel modo più opportuno per il vostro team

Ottenere un quadro di riferimento per la gestione di procedure e framework e garantire che le attività e i processi siano completati in modo coerente e affidabile con i modelli di ClickUpmodelli di politiche di conformità *Gestire le attività in modo efficiente: Creare e assegnare attività per ogni procedura utilizzando i modelli diAttività di ClickUp. Aggiungete un contesto utilizzando le descrizioni delle attività e fissate le date di scadenza per evitare ritardi nel completare le attività di conformità. Utilizzate i tipi di attività per differenziare le attività nel modo più opportuno per il vostro team Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto: utilizzareObiettivi ClickUp per impostare i traguardi per completare le attività e i compiti relativi alle politiche. Seguire lo stato di avanzamento dei relativi traguardi per visualizzare il grado di completamento di un obiettivo

utilizzareObiettivi ClickUp per impostare i traguardi per completare le attività e i compiti relativi alle politiche. Seguire lo stato di avanzamento dei relativi traguardi per visualizzare il grado di completamento di un obiettivo Accedere alle informazioni con facilità : Trovate rapidamente qualsiasi informazione da ClickUp, da un'app connessa o dal vostro disco locale utilizzando il fileRicerca universale di ClickUp. Utilizzate comandi di ricerca personalizzati per consentire ai dipendenti di individuare facilmente politiche specifiche e documenti normativi con pochi semplici clic

: Trovate rapidamente qualsiasi informazione da ClickUp, da un'app connessa o dal vostro disco locale utilizzando il fileRicerca universale di ClickUp. Utilizzate comandi di ricerca personalizzati per consentire ai dipendenti di individuare facilmente politiche specifiche e documenti normativi con pochi semplici clic Raccolta dati semplificata: Acquisire i dettagli essenziali per la documentazione sulle politiche utilizzando il fileVisualizzazione del modulo ClickUp. Crea moduli per qualsiasi tipo di lavoro e trasforma le risposte in attività tracciabili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Bundle-with-Custom-Fields.png ClickUp 3.0 Pacchetto di visualizzazione moduli con campi personalizzati /$$$img/

trascinate i campi personalizzati nella visualizzazione Modulo per creare sondaggi completi o raccogliere feedback

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

💡Pro Tip: seguire le 5 W - chi, cosa, dove, perché e perché redigere_ politiche e procedure efficaci per la vostra organizzazione

2. PowerDMS (migliore per la distribuzione delle politiche e il monitoraggio della conformità)

via PowerDMS PowerDMS è un software di gestione delle politiche basato su cloud, progettato per garantire la conformità nei settori pubblico e sanitario.

Le sue capacità uniche includono la centralizzazione e l'organizzazione dei documenti critici, l'automazione dei flussi di lavoro per le approvazioni e le revisioni e la fornitura di solide analisi per identificare tendenze e potenziali rischi.

Il software inoltre facilita la formazione dei dipendenti, monitora le certificazioni e offre l'accesso mobile per gli aggiornamenti delle politiche in movimento. Questo approccio completo consente alle organizzazioni di ridurre i rischi, migliorare l'efficienza e garantire l'aderenza alle normative.

le migliori funzionalità/funzioni di #### PowerDMS

**Creare e condividere importanti informazioni sulle politiche con la vostra comunità. Ogni documento viene fornito con un URL personalizzato che può essere incorporato nel vostro sito web o condiviso con chiunque ne abbia bisogno

Utilizzare un'analisi completa dei dati : Utilizzate informazioni importanti su come la vostra azienda sta rispettando le politiche con i dati di conformità

: Utilizzate informazioni importanti su come la vostra azienda sta rispettando le politiche con i dati di conformità Automazione del processo di revisione e approvazione delle policy: Assegnazione di titolari e revisori delle policy per la revisione e l'approvazione dei documenti, salvataggio di modelli di flusso di lavoro per passaggi coerenti e concessione di diritti di modifica una tantum sui documenti per requisiti ad hoc

Limiti di PowerDMS

Gli utenti ritengono che PowerDMS offra funzionalità di reportistica limitate e sia poco personalizzato

Può essere difficile impostare i flussi di lavoro per la gestione delle policy, soprattutto per i team più numerosi

Prezzi di PowerDMS

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su PowerDMS

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 300 recensioni)

3. SAI360 (il migliore per la gestione integrata di rischi e conformità)

via SAI360 SAI360 è un software di formazione progettato per le organizzazioni per gestire i rischi, seguire le pratiche etiche e rispettare gli standard di governance interni ed esterni.

Oltre alle funzioni principali come la creazione, lo spazio di archiviazione e l'approvazione delle policy, si integra perfettamente con altri moduli GRC, visualizzando in modo olistico i rischi dell'organizzazione.

Le analisi avanzate dello strumento consentono alle aziende di identificare modelli, valutare le vulnerabilità e prendere decisioni basate sui dati. SAI360 accresce ulteriormente il suo valore grazie a funzionalità/funzione quali integrazione della valutazione del rischio, ottimizzazione automatizzata del flusso di lavoro e reportistica in tempo reale, che consentono alle organizzazioni di gestire in modo proattivo le operazioni di conformità.

Le migliori funzionalità/funzione di SAI360

Gestione di governance, rischio e conformità : Gestire le politiche organizzative, identificare i rischi e monitorare la conformità con il modulo GRC

: Gestire le politiche organizzative, identificare i rischi e monitorare la conformità con il modulo GRC Valutare l'efficacia dei programmi di conformità : utilizzare reportistica e analisi complete per valutare i rischi di conformità

: utilizzare reportistica e analisi complete per valutare i rischi di conformità Accedere ai programmi di formazione sulla conformità: Consentire ai dipendenti di accedere a oltre 200 contenuti normativi e di conformità per migliorare la consapevolezza e offrire esperienze di apprendimento di grande impatto.

Limiti di SAI360

La personalizzazione avanzata richiede il pagamento di un costo aggiuntivo per i servizi professionali

Da fare a meno dell'assistenza dell'IA

Prezzi di SAI360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAI360

G2: 4.1/5 (100+ recensioni)

4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

💡Pro Tip: Procedure operative standard possono aiutarvi a ridurre il lavoro richiesto per la creazione di procedure operative standard da zero. Utilizzate questi modelli per semplificare e standardizzare i processi aziendali critici nella vostra organizzazione.

4. Grafico di strike (migliore per la conformità alla cybersecurity)

via Grafico dello sciopero Strike Graph è uno strumento personalizzabile di conformità alla cybersecurity utilizzato per aderire ai protocolli di sicurezza dei dati e proteggere le informazioni sensibili.

Offre la possibilità di creare programmi di conformità che rispondono alle esigenze specifiche della vostra organizzazione, aiutandovi a gestire meglio le politiche e le procedure di conformità.

La forza della piattaforma risiede nella sua capacità di snellire i complessi processi di sicurezza, consolidare le informazioni in una piattaforma centralizzata e generare reportistica approfondita per gli stakeholder.

funzionalità/funzioni chiave di #### Strike Graph

Automazione delle risposte alle query di routine : Ottenere risposte istantanee a tutte le domande relative alla sicurezza con l'assistente di sicurezza IA di Strike Graph. L'assistente IA recupera le risposte da diverse risorse, come i documenti delle policy, per fornire risposte accurate

: Ottenere risposte istantanee a tutte le domande relative alla sicurezza con l'assistente di sicurezza IA di Strike Graph. L'assistente IA recupera le risposte da diverse risorse, come i documenti delle policy, per fornire risposte accurate Verificare i programmi di sicurezza con facilità : Ridurre il fastidio di coinvolgere società di revisione di terze parti utilizzando il processo di certificazione della piattaforma per verificare i programmi di sicurezza e monitorare la conformità

: Ridurre il fastidio di coinvolgere società di revisione di terze parti utilizzando il processo di certificazione della piattaforma per verificare i programmi di sicurezza e monitorare la conformità Monitoraggio dell'efficacia delle attività di conformità: Utilizzate dashboard intuitivi per visualizzare l'efficacia dei vostri programmi di sicurezza, ottenere informazioni sui rischi e assicurarvi che i controlli delle policy lavorino correttamente

Limiti dello Strike Graph

L'implementazione iniziale della piattaforma è complessa e può richiedere una quantità significativa di tempo e risorse

Le funzionalità di reportistica sono limitate

Prezzi di Strike Graph

Free Forever

Certificazione : $9.000/anno

: $9.000/anno Scala : $18.000/anno

: $18.000/anno Azienda: Prezzi personalizzati

Strike Graph valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (100+ recensioni)

: 4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

5. LogicGate Risk Cloud (Il migliore per la gestione flessibile del rischio informatico e l'auditing)

via LogicGate Se siete alla ricerca di un software agile che vi aiuti a costruire un processo sicuro di gestione della governance, delle normative e della conformità (GRC), LogicGate Risk Cloud è una buona scelta. La piattaforma basata su cloud fornisce un'interfaccia user-friendly e senza codice per identificare i rischi, gestire la conformità normativa e monitorare la sicurezza dei dati, consentendo una rapida implementazione e configurazione.

L'USP di LogicGate è la sua capacità di fornire visibilità in tempo reale sul panorama dei rischi attraverso dashboard e analisi interattive.

Le migliori funzionalità/funzioni di LogicGate Risk Cloud

Gestire i rischi informatici : Identificare i rischi informatici e valutarne l'impatto sui risultati aziendali. Raccogliete report significativi e condivideteli con gli stakeholder

: Identificare i rischi informatici e valutarne l'impatto sui risultati aziendali. Raccogliete report significativi e condivideteli con gli stakeholder Automazioni nella gestione delle policy : Automazione di ogni aspetto del vostro programma di conformità, dalla stesura all'approvazione

: Automazione di ogni aspetto del vostro programma di conformità, dalla stesura all'approvazione Semplificare gli audit interni: utilizzare flussi di lavoro precostituiti per verificare i processi interni e assegnare le richieste di documentazione ai membri del team appropriati

Limiti di LogicGate Risk Cloud

LogicGate Risk Cloud offre poche o nessuna stima dei dati di perdita (dati relativi a perdite finanziarie o di qualsiasi altro tipo che un'organizzazione subisce nel contesto della gestione del rischio) per condurre analisi del rischio

Prezzi di LogicGate Risk Cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su LogicGate Risk Cloud

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

**Leggi di più 10 esempi di procedure operative standard: Best Practices per la produttività e la conformità

6. StandardFusion (il migliore per semplificare la gestione della conformità)

via StandardFusion Se la vostra azienda opera in un settore altamente regolamentato come quello sanitario, dei servizi finanziari, manifatturiero, governativo o automobilistico, la gestione del rischio d'impresa è in primo piano.

Il software GRC di StandardFusion vi aiuta a integrare i componenti GRC per migliorare la fiducia e consolidare le operazioni in tutta l'organizzazione. Il software incoraggia la collaborazione attraverso la modifica in tempo reale e i flussi di lavoro di approvazione automatizzati, garantendo uno sviluppo e un'implementazione efficienti delle policy.

Le migliori funzionalità/funzioni di StandardFusion

Gestione degli incidenti: Utilizza informazioni dettagliate sugli incidenti. Prevenzione delle violazioni dei dati e gestione proattiva degli incidenti

Utilizza informazioni dettagliate sugli incidenti. Prevenzione delle violazioni dei dati e gestione proattiva degli incidenti Automazioni: Utilizzate flussi di lavoro automatizzati per monitorare e registrare tutte le attività relative alla conformità, al fine di rilevare le irregolarità nell'aderenza alle policy

Utilizzate flussi di lavoro automatizzati per monitorare e registrare tutte le attività relative alla conformità, al fine di rilevare le irregolarità nell'aderenza alle policy Gestione delle policy: Sfruttate l'editor in-app della piattaforma per creare policy. Utilizzate i flussi di lavoro automatizzati per una rapida approvazione

Limiti di StandardFusion

Le notifiche delle attività non sono personalizzabili

Prezzi di StandardFusion

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di StandardFusion

G2 : 4.6/5 (40+ recensioni)

: 4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

7. NAVEX One (il migliore per la governance unificata e la mitigazione del rischio di terzi)

via NAVEX NAVEX One è un software di gestione delle politiche che offre alle aziende una piattaforma integrata per la gestione di vari aspetti dell'intero ciclo di vita della gestione delle politiche.

Per affrontare i rischi aziendali interni ed esterni e gestire le priorità di conformità in un'unica piattaforma, questo sistema di gestione delle policy aziendali vi offre una vista a 360 gradi dei vostri processi esistenti, dei vostri dipendenti e dei fornitori di terze parti.

Sfruttando analisi avanzate, NAVEX One consente alle organizzazioni di misurare l'efficacia delle policy, identificare potenziali vulnerabilità e prendere decisioni basate sui dati. Inoltre, l'enfasi posta sull'esperienza utente e sull'accessibilità del software ne migliora la fruibilità sia per gli amministratori delle policy che per i dipendenti.

Le migliori funzionalità di NAVEX One

Hub centralizzato per la conformità : monitorare le attività di conformità dei dipendenti da un'unica fonte di verità

: monitorare le attività di conformità dei dipendenti da un'unica fonte di verità Gestione del rischio dei fornitori : Visualizzazione di qualsiasi rischio o incidente associato a fornitori terzi

: Visualizzazione di qualsiasi rischio o incidente associato a fornitori terzi Formazione su etica e conformità: Educare i dipendenti su scenari chiave di rischio e conformità attraverso moduli di apprendimento coinvolgenti

Limiti di NAVEX One

L'interfaccia è complicata e non molto user-friendly

La reportistica è goffa e poco intuitiva, il che rende difficile ottenere informazioni dettagliate

Prezzi di NAVEX One

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di NAVEX One

G2 : 3.8/5 (50+ recensioni)

: 3.8/5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Leggi di più: Come utilizzare l'IA per la documentazione

8. LogicManager (migliore per la gestione del rischio aziendale)

via Gestore della logica Durante la ricerca sugli strumenti di gestione delle policy, ho testato anche LogicManager, un popolare software di gestione del rischio aziendale. Questo prodotto basato su SaaS consente alle aziende di anticipare potenziali problemi e rischi monitorando le zone ad alto rischio in più reparti.

La sua capacità di collegare le policy a rischi specifici, automatizzare i flussi di lavoro e generare reportistica approfondita consente alle organizzazioni di identificare e affrontare potenziali problemi in modo proattivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di LogicManager

Gestire gli audit interni : Studia i diversi reparti dell'organizzazione per comprendere e dare priorità alle aree di audit in base al loro livello di rischio

: Studia i diversi reparti dell'organizzazione per comprendere e dare priorità alle aree di audit in base al loro livello di rischio Controllare la reportistica finanziaria : Gestire i rischi finanziari e garantire una reportistica accurata monitorando errori, transazioni fraudolente e cattiva gestione dei fondi

: Gestire i rischi finanziari e garantire una reportistica accurata monitorando errori, transazioni fraudolente e cattiva gestione dei fondi Mantenere l'account con l'assegnazione delle attività: Assegnare, monitorare e completare tutti i compiti conformità del progetto attività

Limiti di LogicManager

Il software non dispone di modelli standard precostituiti e di assistenza IA

Prezzi di LogicManager

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LogicManager

G2 : 4.6/5 (50+ recensioni)

: 4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. EisenVault (Il migliore per la gestione semplificata dei documenti)

via EisenVault EisenVault è una piattaforma di gestione documentale sicura per il monitoraggio e la gestione di documenti aziendali critici, come ad esempio manuali dei dipendenti codici di condotta, licenze aziendali e contratti legali.

È in grado di gestire grandi volumi di documenti tecnici come file AutoCAD, contratti e manuali. Lo strumento offre inoltre una perfetta integrazione con i sistemi ERP come SAP e consente l'accesso offline ai team remoti.

Inoltre, EisenVault eccelle nel controllo della versione dei documenti, nelle funzioni di ricerca e nei percorsi di revisione, garantendo l'integrità e la conformità dei documenti alla policy. Pur non essendo esclusivamente uno strumento di gestione delle policy, la sua solida base di gestione dei documenti lo rende adatto alla gestione delle policy.

Le migliori funzionalità/funzioni di EisenVault

Digitalizzazione dei documenti : Scansione e caricamento di copie di documenti importanti invece di stamparli ogni volta

: Scansione e caricamento di copie di documenti importanti invece di stamparli ogni volta **Integrare EisenVault con i vostri CRM, ERP o altri sistemi legacy con l'aiuto di RPA (robotic process automation). Automazione delle attività ripetitive e concentrazione sulle attività completate che contano davvero

Migliorare la visibilità dei documenti di policy: Utilizzate la funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri per scansionare i vostri documenti digitali ed estrarre le informazioni pertinenti

Limiti di EisenVault

L'applicazione mobile di EisenVault ha funzioni limitate

Prezzi di EisenVault

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di EisenVault

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

💡Pro Tip: Create una documentazione completa e di facile comprensione sulle politiche, la visione e i valori della vostra azienda usando modelli di manuali per i dipendenti . È sufficiente inserire le informazioni giuste nelle sezioni predefinite per avere a disposizione, in un documento centralizzato, tutto ciò che serve ai dipendenti per avere successo nei loro ruoli.

10. RLDatix (Il migliore per la conformità sanitaria e la gestione del rischio)

via RLDatix RLDatix è una piattaforma GRC che identifica i rischi e migliora l'efficienza operativa delle organizzazioni sanitarie. È possibile utilizzare la piattaforma per mettere in sicurezza le cartelle cliniche dei pazienti, gestire gli incidenti e monitorare le metriche relative alla sicurezza dei pazienti.

Le sue capacità uniche includono una forte attenzione alla gestione del ciclo di vita dei documenti, che consente la creazione, la revisione e lo spazio di archiviazione efficienti delle politiche. La piattaforma eccelle nel fornire un repository centralizzato e ricercabile, garantendo un facile accesso alle informazioni critiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di RLDatix

Gestione dei contratti in un'unica posizione Centralizzazione della gestione dei contratti e utilizzo di modelli per standardizzare i contratti e gli accordi per i dipendentistandardizzazione dei processi *Creare e condividere documenti di politica: Lavorare in collaborazione con il team per creare programmi di conformità e collegarli direttamente agli standard stabiliti dalle società di accreditamento sanitario

Centralizzazione della gestione dei contratti e utilizzo di modelli per standardizzare i contratti e gli accordi per i dipendentistandardizzazione dei processi *Creare e condividere documenti di politica: Lavorare in collaborazione con il team per creare programmi di conformità e collegarli direttamente agli standard stabiliti dalle società di accreditamento sanitario Analizzare i processi e gli eventi sanitari: Identificare le lacune nell'assistenza ai pazienti e gestire correttamente gli eventi per ottenere risultati migliori utilizzando reportistica e dashboard integrati.

Limiti di RLDatix

La configurazione del back-end della piattaforma è complicata

RLDatix dispone di una funzionalità/funzione per le note, ma il limite di 255 caratteri rende difficile aggiungere informazioni dettagliate

RLDatix

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su RLDatix

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

Leggi di più: 10 Modelli di codice di condotta per i dipendenti in Word e ClickUp

Semplificare il processo di gestione delle politiche con ClickUp

La gestione delle policy è un processo importante per garantire che la vostra organizzazione operi in sicurezza aderendo ai corretti standard di governance interni ed esterni.

Come per ogni altra cosa, un piccolo aiuto tecnologico può contribuire a snellire il processo di gestione delle policy e ad assicurare che nulla di importante vada perso.

Consiglio ClickUp, un sistema completo di project management e policy management, per centralizzare e consolidare i lavori richiesti.

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione, come documenti, attività, assistente IA, controllo delle versioni e modelli predefiniti per i responsabili delle politiche per creare, approvare e rispettare i quadri delle politiche. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi stesso e aggiornate il vostro processo di gestione delle politiche e della conformità.