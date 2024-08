10 modelli gratuiti di manuali per i dipendenti in Word e ClickUp

Creare un manuale per i dipendenti è un must per qualsiasi azienda.

Serve come punto di riferimento sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, aiutando a garantire che tutti comprendano i loro diritti, le loro responsabilità e le loro aspettative sul posto di lavoro. Un manuale per i dipendenti efficace deve essere completo e allo stesso tempo conciso e deve trattare argomenti come il comportamento accettabile, le procedure di sicurezza, le linee guida per la retribuzione e le politiche di congedo.

Sebbene questi documenti siano una parte fondamentale della gestione di un'azienda, può essere difficile sapere cosa dovrebbero includere e come iniziare. Per fortuna, abbiamo già fatto tutto il lavoro necessario.

In questo post parleremo di cosa sia un modello di manuale per i dipendenti e di quali siano le caratteristiche di un buon modello. Poi condivideremo i nostri 10 modelli di manuale per i dipendenti preferiti, in modo che possiate iniziare subito a creare il vostro.

Che cos'è un modello di manuale per i dipendenti?

Prima di parlare di modelli, assicuriamoci di essere d'accordo su cosa sia un manuale per i dipendenti.

I manuali per i dipendenti sono documenti che comunicano ai dipendenti informazioni fondamentali sulle politiche e le procedure dell'organizzazione, nonché sui loro diritti e responsabilità all'interno del luogo di lavoro.

Servono da guida a tutto il personale per comprendere il proprio ruolo lavorativo e rispettare le normative aziendali, trattando argomenti quali la struttura organizzativa, le procedure operative standard, il codice di condotta, le ferie, le assenze per malattia e altri benefici per i dipendenti, le procedure disciplinari e altro ancora.

Un manuale per i dipendenti efficace è essenziale per creare un ambiente di lavoro sano e produttivo, in quanto aiuta a definire le aspettative, a promuovere la fiducia tra i dipendenti e i loro datori di lavoro, a fare chiarezza su ruoli e responsabilità, a costruire una cultura del rispetto e a garantire la conformità alle leggi in materia. I dipendenti devono essere messi a conoscenza dei contenuti del manuale fin dalle prime fasi del loro rapporto di lavoro, per assicurarsi che comprendano le politiche e le procedure aziendali, e qualsiasi modifica deve essere comunicata tempestivamente per evitare confusione.

Con un manuale per i dipendenti completo e aggiornato, le aziende possono garantire che i loro dipendenti si sentano informati e rispettati mentre lavorano insieme per raggiungere il successo.

Creare un manuale per i dipendenti utilizzando un modello è il modo più semplice per iniziare.

I modelli sono semplicemente delle roadmap preconfezionate che delineano i contenuti del vostro manuale per i dipendenti. In genere, un modello presenta sezioni come la struttura organizzativa, gestione delle prestazioni piani di retribuzione, politiche di benefit, protocolli di sicurezza e procedure disciplinari. Inoltre, può essere personalizzato per includere informazioni specifiche di ogni azienda, come la missione e i valori, le linee guida per il servizio clienti e le iniziative per la diversità.

Cosa rende un buon modello di manuale per i dipendenti?

Un buon modello di manuale per i dipendenti è completo, facile da capire e in linea con la cultura e i valori aziendali. Ecco alcune caratteristiche chiave di un buon modello:

Dettagliato: Un buon modello deve considerare tutte le sezioni fondamentali da includere in un manuale per i dipendenti. È sempre possibile eliminare le sezioni che non si applicano alla vostra azienda, ma è meglio avere un modello troppo dettagliato che uno che manca di informazioni importanti.

Un buon modello deve considerare tutte le sezioni fondamentali da includere in un manuale per i dipendenti. È sempre possibile eliminare le sezioni che non si applicano alla vostra azienda, ma è meglio avere un modello troppo dettagliato che uno che manca di informazioni importanti. **Un buon modello di manuale per i dipendenti deve essere personalizzabile, consentendo di aggiungere o rimuovere le politiche in base alle proprie esigenze specifiche. Dovrebbe anche consentire di adattare il linguaggio e il tono per allinearsi alla cultura e ai valori aziendali ed essere facile da aggiornare per garantire che rimanga accurato e conforme.

**Un buon modello di manuale deve risultare in un prodotto finito facilmente accessibile a tutti i dipendenti, sia in azienda che da remoto. Deve essere disponibile sia in formato cartaceo che digitale e deve essere di facile accesso e navigazione.

**Un buon modello deve essere coerente in termini di formattazione, design, linguaggio e tono. Ciò contribuisce a garantire che tutti i dipendenti ricevano le stesse informazioni e che non si creino confusioni o fraintendimenti.

Quando decidete di scegliere un modello, tenete a mente queste considerazioni. In ultima analisi, è necessario scegliere il modello che meglio si adatta alle esigenze della vostra azienda e dei vostri dipendenti, in un formato che vada bene per la vostra forza lavoro.

10 Modelli di manuale per i dipendenti

Abbiamo raccolto dieci dei nostri modelli di manuale per i dipendenti preferiti per aiutarvi a creare un manuale completo, ben scritto e conforme alla legge in modo semplice e veloce. Questi modelli vi faranno risparmiare tempo e fatica, assicurandovi che i vostri dipendenti abbiano tutte le informazioni necessarie per avere successo nel loro ruolo.

1. Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Non commettete l'errore di redigere un manuale noioso. Non è un segreto che i manuali di base per i dipendenti possano essere una sonnolenza, e il vostro nuovi assunti perderanno rapidamente interesse. Invece, il nostro Modello di Manuale per i dipendenti di ClickUp vi mostra come infondere personalità al vostro manuale e renderlo divertente utilizzando grafici, emoji o persino gif.

Questo modello di manuale per i dipendenti include:

8 sezioni di informazioni, tra cui la storia dell'azienda, gli standard di condotta, le politiche di comunicazione, i benefit e l'assicurazione sanitaria, le politiche del team, le politiche dell'ufficio, le politiche di retribuzione e di valutazione delle prestazioni e le politiche di licenziamento Un layout digitale completamente personalizzabile che può essere aggiornato e integrato in qualsiasi momento Suggerimenti e indicazioni su come rendere il vostro manuale più divertente e coinvolgente per i dipendenti.

Ricordate che un manuale per i dipendenti è un ottimo modo per comunicare informazioni e politiche importanti ai membri del vostro team. Dedicate quindi un po' di tempo a renderlo unico e accattivante: i nuovi assunti vi ringrazieranno! Scarica questo modello

2. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp Advanced

Modello avanzato di manuale per i dipendenti ClickUp

A volte un manuale per i dipendenti di alto livello, incentrato solo sulle informazioni più importanti, non è sufficiente. Se la vostra azienda ha bisogno di un manuale più completo e completo, Modello avanzato di manuale per i dipendenti di ClickUp fa al caso vostro.

Questo modello di manuale per i dipendenti include:

Una guida dettagliata per iniziare che definisce ogni sezione e offre suggerimenti e risorse per raccogliere e scrivere le informazioni 11 sezioni di informazioni, comprese le sezioni perl'imbarcocultura, politiche sul posto di lavoro (come il codice di abbigliamento, le ferie pagate e i conflitti di interesse), informazioni sull'azienda, politiche per gli uffici remoti, codice di condotta standard, pratiche commerciali, politiche di presenza, valutazioni delle prestazioni, vantaggi dell'azienda e procedure per l'uscita dall'azienda

Questo modello è stato progettato tenendo conto dell'esperienza dell'utente e fornisce circa tutto ciò che un nuovo dipendente può desiderare (o di cui ha bisogno) di sapere sulla vostra azienda, dal primo all'ultimo giorno. Scarica questo modello

3. Modello di manuale e regolamento per i dipendenti di ClickUp

Manuale e modello di politica per i dipendenti di ClickUp

Se avete bisogno di un manuale più professionale che si concentri principalmente sulle politiche occupazionali e sulle procedure della vostra azienda, strutture di gestione e il codice di condotta, considerare Modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp .

Questo modello di manuale per i dipendenti include:

17 sezioni di informazioni, tra cui una nota di benvenuto, una descrizione del "nostro membro ideale del team", informazioni sull'inserimento, sezione sulla cultura aziendale, gestione delle domande, politiche sul posto di lavoro, tutto sulla vostra azienda, politica sugli uffici remoti, come lavoriamo, politica sulle presenze, piano d'azione per le emergenze, codice di condotta standard, pratiche commerciali, politiche e procedure, valutazioni delle prestazioni, vantaggi aziendali e pratiche di disinserimento

tra cui una nota di benvenuto, una descrizione del "nostro membro ideale del team", informazioni sull'inserimento, sezione sulla cultura aziendale, gestione delle domande, politiche sul posto di lavoro, tutto sulla vostra azienda, politica sugli uffici remoti, come lavoriamo, politica sulle presenze, piano d'azione per le emergenze, codice di condotta standard, pratiche commerciali, politiche e procedure, valutazioni delle prestazioni, vantaggi aziendali e pratiche di disinserimento Una copertina personalizzabile che consente di stampare facilmente il manuale in formato PDF

che consente di stampare facilmente il manuale in formato PDF Una dashboard in prima pagina che mostra tutte le sottopagine e consente di assegnare proprietari e collaboratori a ciascuna sezione

Questo modello è suddiviso in 4 sezioni principali (Tutto su, Come lavoriamo, Codice di condotta standard e Politiche e procedure) con sottosezioni all'interno di ciascuna di esse per assicurarsi che non venga tralasciata nessuna politica. Scarica questo modello

4. Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Se state avviando un'attività commerciale ma non avete un'azienda formazione dei dipendenti guida ancora, è necessario creare un manuale per i dipendenti. E questo Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp è il punto di partenza perfetto. Compilate questo modello per mostrare ai vostri dipendenti come avere successo e crescere nel loro ruolo.

Questo modello di manuale per i dipendenti include:

Una guida iniziale che spiega cos'è un manuale per i dipendenti, perché è utile averne uno e come utilizzare il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

che spiega cos'è un manuale per i dipendenti, perché è utile averne uno e come utilizzare il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp 2 sezioni principali con 19 sottosezioni che includono informazioni sulla vostra azienda, dettagli sul ruolo specifico del dipendente e politiche e procedure come il rispetto degli orari, l'ammissibilità agli straordinari, i giorni di paga, le pause, le detrazioni dalla busta paga, la programmazione, i benefit, le ferie, le azioni disciplinari, le restrizioni COVID, l'igiene e la sicurezza

che includono informazioni sulla vostra azienda, dettagli sul ruolo specifico del dipendente e politiche e procedure come il rispetto degli orari, l'ammissibilità agli straordinari, i giorni di paga, le pause, le detrazioni dalla busta paga, la programmazione, i benefit, le ferie, le azioni disciplinari, le restrizioni COVID, l'igiene e la sicurezza Note, suggerimenti per la scrittura, domande guida e consigli per ogni sezione, per guidare la creazione del manuale e aiutarvi a pensare a cosa scrivere

Si noti che i manuali per i dipendenti e i manuali per i dipendenti non sono la stessa cosa. Sebbene entrambi i documenti forniscano informazioni importanti per i dipendenti, un manuale per i dipendenti copre le politiche e le aspettative generali dell'azienda, mentre un manuale per i dipendenti si concentra su procedure e compiti specifici per un particolare ruolo o reparto. Scarica questo modello

5. Modello di manuale HR ClickUp

Modello di manuale HR ClickUp

Alcuni modelli di manuale per i dipendenti possono includere una sezione per il manuale delle risorse umane, ma in alcune situazioni si potrebbe voler tenere i due documenti separati. In questi casi, utilizzare Modello di manuale HR di ClickUp .

I manuali delle risorse umane possono assumere due forme. O sono manuali per il dipartimento, con informazioni sul team, Obiettivi del team HR politiche, procedure e aspettative, o i loro manuali per tutto ciò che riguarda le risorse umane, a cui tutta l'azienda può fare riferimento.

Il manuale "tutto sulle risorse umane" è il tipo di manuale che il nostro modello è stato progettato per creare. I manuali per le risorse umane trattano in genere informazioni sulla legge sul lavoro, sull'impiego a tempo indeterminato e sulle pari opportunità, informazioni sulla conformità, come la retribuzione dei lavoratori, l'inquadramento a tempo pieno o a tempo parziale, le politiche contro le molestie e la non discriminazione e le politiche di congedo specifiche dell'azienda, come il servizio di giuria, la PTO, il congedo per lutto e la legge sul congedo per motivi di salute della famiglia (FMLA).

Questo modello di manuale delle risorse umane include:

3 sezioni principali con 12 sottosezioni che coprono la missione e i valori dell'azienda, le informazioni sulla società come la storia, i servizi, la struttura, la leadership e la cultura, e le politiche HR relative all'inserimento e al disinserimento, alla condotta sul posto di lavoro, alla presenza e ai vantaggi aziendali

È possibile che si verifichino sovrapposizioni tra il vostro manuale per i dipendenti e i vostri manuali per le risorse umane, come le sezioni relative alle informazioni sull'azienda o ai valori fondamentali. Non c'è problema! Ripetere i messaggi in più documenti consente di mantenere allineate tutte le politiche e i messaggi. Scaricate questo modello

6. Modello di contratto operativo ClickUp

Modello di contratto operativo ClickUp

State creando la vostra società a responsabilità limitata (LLC)? Avrete bisogno di un accordo operativo per conformarvi alla legge, e Modello di contratto operativo di ClickUp può aiutarvi a iniziare.

Un accordo operativo è un importante documento legale che verifica la struttura organizzativa, l'assetto proprietario e i doveri dei soci di un'azienda, procedure operative standard e altro ancora. Per gli imprenditori che operano come LLC, questo documento è essenziale e richiesto nella maggior parte dei Paesi al momento della costituzione della società.

Questo modello di Accordo Operativo include:

11 sezioni di informazioni sulla società tra cui informazioni sull'organizzazione, definizioni, capitale e finanziamenti, ripartizione del reddito netto e delle perdite, distribuzioni, spese aziendali, poteri e responsabilità dei membri, assegnazione degli interessi dei membri, registri, revisioni contabili, e relazioni scioglimento e cessazione della società, e una sezione varia

tra cui informazioni sull'organizzazione, definizioni, capitale e finanziamenti, ripartizione del reddito netto e delle perdite, distribuzioni, spese aziendali, poteri e responsabilità dei membri, assegnazione degli interessi dei membri, registri, revisioni contabili, e relazioni scioglimento e cessazione della società, e una sezione varia il linguaggio legale per conformarsi ai contratti tipici in ogni sezione, fornendo un contratto di base su cui lavorare

Sebbene questo sia un ottimo modello per iniziare a redigere il contratto operativo della vostra LLC, ogni volta che utilizzate un documento per scopi legali, dovreste consultare il vostro avvocato d'affari prima di presentarlo. Scarica questo modello

7. Modello di promemoria sulla politica di ClickUp

Modello di promemoria della politica ClickUp

Essere in grado di comunicare efficacemente le modifiche alle politiche ai propri dipendenti è fondamentale per il successo dell'azienda. Modello di promemoria sulle politiche di ClickUp vi aiuta a sviluppare un formato e un'organizzazione coerenti per i promemoria sulle politiche, per assicurarvi che tutti i membri del vostro team siano informati e aggiornati sulle ultime modifiche.

Questo modello di promemoria sulle politiche include:

Guida introduttiva che spiega cos'è un promemoria sulle politiche, cosa rende un promemoria efficace e le sezioni che il vostro promemoria dovrebbe includere (cioè, intestazione, sommario, contesto, raccomandazioni e invito all'azione)

che spiega cos'è un promemoria sulle politiche, cosa rende un promemoria efficace e le sezioni che il vostro promemoria dovrebbe includere (cioè, intestazione, sommario, contesto, raccomandazioni e invito all'azione) Consigli e risorse aggiuntive per aiutarvi a completare le informazioni in ogni sezione e per saperne di più sulla stesura di memo efficaci

L'utilizzo di questo semplice modello di promemoria aiuta a garantire che tutti i dipendenti comprendano le aspettative e i regolamenti aziendali. Scaricate questo modello Bonus: Scoprire

10 modelli di memo gratuiti in Word e ClickUp_

8. Modello di cultura aziendale ClickUp

Modello di cultura aziendale ClickUp

La cultura aziendale è il modo in cui la vostra azienda e il suo personale agiscono e si comportano.

È il modo in cui i dipendenti si trattano l'un l'altro, la morale a cui danno valore e le decisioni che prendono. Se state cercando di stabilire una forte cultura aziendale, Modello di cultura aziendale di ClickUp può essere uno strumento utile. Queste pagine forniscono indicazioni e spunti per costruire la vostra identità aziendale.

Questo modello di cultura aziendale include:

4 sezioni principali con 12 sottosezioni che descrivono in dettaglio chi siete come azienda (compresa la storia, il team, i riconoscimenti e la stampa), la vostra dichiarazione di missione, i valori e la promessa del marchio, i valori aziendali e gli imperativi strategici, nonché le soluzioni e i servizi che offrite.

Utilizzate questo modello per aiutarvi a scrivere la sezione sulla cultura aziendale del vostro più ampio manuale per i dipendenti, oppure lasciatelo come guida a sé stante. Scarica questo modello

9. Rapporto di attività giornaliera dei dipendenti di ClickUp

Rapporto giornaliero di attività dei dipendenti ClickUp

La gestione delle prestazioni dei dipendenti è un aspetto cruciale della gestione di un'azienda e un modo per tenerla sotto controllo è quello di tenere un rapporto di attività giornaliero. È qui che Modello di rapporto giornaliero sull'attività dei dipendenti di ClickUp è utile. È come un mini-giornale rapporto sulle prestazioni per ciascuno dei membri del team.

Questo modello di rapporto giornaliero sulle attività dei dipendenti include:

3 sezioni principali che i dipendenti devono compilare quotidianamente, compresi i risultati (progetti completati e quanto tempo ha richiesto ciascuno di essi), le attività in corso (progetti ancora in corso) e le attività imminenti (priorità per i prossimi giorni o settimane, oltre a qualsiasi assistenza necessaria)

Questo modello fornisce preziose informazioni sulle attività del vostro team abitudini di lavoro quotidiane . Utilizzatela per identificare i successi, le difficoltà e le aree di miglioramento mantenendo tutti sulla stessa pagina. Scarica questo modello

10. Modello di manuale per i dipendenti Microsoft da TemplateLab

Via TemplateLab.com Pur avendo un debole per l'ampia gamma di modelli di manuali per i dipendenti di ClickUp, sappiamo che a volte l'organizzazione richiede l'uso di strumenti di una particolare azienda o suite.

Gli utenti Microsoft possono utilizzare Modello di manuale per i dipendenti di Template Lab per progettare rapidamente un manuale per i dipendenti. Questo manuale per i dipendenti delinea sezioni per le politiche relative ad argomenti quali tecnologia, benefit, assicurazione sanitaria e altro ancora. Scarica questo modello

Come scrivere i manuali per i dipendenti

Ora che avete diversi modelli di manuali per i dipendenti tra cui scegliere, è il momento di iniziare a scrivere il vostro. Ma da dove cominciare? Ecco alcuni suggerimenti e best practice per creare un manuale per i dipendenti completo ed efficace:

1. Iniziare dalle basi

Il primo passo per scrivere un manuale per i dipendenti è raccogliere tutte le informazioni necessarie sulla vostra azienda e sulle sue politiche. Tra queste, la missione e i valori dell'azienda, la struttura organizzativa, i benefit per i dipendenti, l'assicurazione sanitaria, il codice di condotta standard e le informazioni legali più importanti. Assicuratevi di consultare i dipartimenti competenti (risorse umane, legale, ecc.) per garantire l'accuratezza.

2. Seguire un modello

Come abbiamo già detto, l'utilizzo di un modello di manuale per i dipendenti può farvi risparmiare tempo e fatica durante la creazione del vostro documento. I modelli forniscono una struttura e un'organizzazione per il vostro manuale, rendendo più facile includere tutte le informazioni necessarie.

3. Essere chiari e concisi

Il vostro manuale per i dipendenti deve essere di facile lettura e comprensione per tutti i dipendenti. Utilizzate un linguaggio diretto ed evitate il gergo o i termini tecnici che potrebbero non essere familiari a tutti. Inoltre, mantenete ogni sezione delle norme breve e diretta al punto.

4. Includere immagini ed esempi

L'aggiunta di immagini, grafici o tabelle può rendere il manuale dei dipendenti più accattivante e più facile da elaborare. Inoltre, l'inclusione di esempi o scenari di vita reale può aiutare i dipendenti a comprendere meglio le politiche e la loro applicazione in situazioni diverse.

5. Mantenetelo aggiornato

Con la crescita e l'evoluzione della vostra azienda, anche il vostro manuale per i dipendenti deve essere aggiornato. Assicuratevi di rivedere e aggiornare regolarmente il manuale per assicurarvi che rifletta le vostre politiche e procedure attuali. Questo aiuterà anche a evitare potenziali problemi legali.

6. Rendetelo accessibile

Il vostro manuale per i dipendenti è una risorsa per tutti i dipendenti, quindi assicuratevi che sia facilmente accessibile. Prendete in considerazione la possibilità di creare una versione digitale accessibile sui dispositivi aziendali o attraverso un portale online sicuro.

7. Consultate i professionisti del settore legale e delle risorse umane

Come già accennato, è importante che il vostro manuale per i dipendenti venga revisionato dai dipartimenti competenti, in particolare quello delle risorse umane e quello legale. Questo aiuterà a garantire che tutte le politiche siano in linea con le leggi e i regolamenti in materia di occupazione.

Sezioni da includere in un manuale per i dipendenti

Anche se ogni azienda può avere politiche e procedure specifiche per la propria organizzazione, ci sono alcune sezioni comuni che dovrebbero essere incluse in ogni manuale per i dipendenti. Queste includono:

Festività aziendali

Il manuale per i dipendenti deve fornire un elenco completo delle festività riconosciute dall'azienda. Deve specificare se i dipendenti sono tenuti o meno a lavorare in queste festività e, in caso affermativo, a quale tipo di compensazione o di permesso sostitutivo hanno diritto.

Assicurazione sanitaria

Illustrare la politica di assicurazione sanitaria dell'azienda, compresa l'estensione della copertura, le opzioni disponibili per i dipendenti, il loro contributo e la procedura per richiedere i benefici. Questa sezione deve anche spiegare come i dipendenti possono aggiungere persone a carico e le implicazioni di eventuali cambiamenti del loro status lavorativo sui loro benefici.

Politica di malattia

Illustrate la politica aziendale in materia di assenze per malattia, indicando il numero di giorni consentiti, la procedura per darsi malati e l'eventuale documentazione richiesta. La politica deve riguardare anche le malattie di lunga durata e il supporto che l'azienda può fornire in questi casi. Indicare eventuali leggi o regolamenti che disciplinano i congedi per malattia e chiarire se sono retribuiti o non retribuiti.

Ferie e permessi

Spiegate la politica aziendale in materia di ferie e permessi, indicando a quante ferie annuali hanno diritto i dipendenti, la procedura per richiedere i permessi e le eventuali restrizioni. Potete anche includere informazioni su altri tipi di permessi, come quelli per lutto o per motivi di salute.

Codice di condotta

Questa sezione stabilisce il tono del comportamento e delle aspettative sul luogo di lavoro. Dovrebbe trattare argomenti quali il codice di abbigliamento, la professionalità, le politiche antidiscriminatorie, le procedure di risoluzione dei conflitti e qualsiasi altra norma o regolamento specifico dell'azienda.

Valutazioni delle prestazioni

Spiegate il processo di valutazione delle prestazioni della vostra azienda e come i dipendenti possono aspettarsi di ricevere un feedback sul loro lavoro. Questa sezione può includere anche informazioni su promozioni, aumenti di stipendio e bonus.

Politica di licenziamento

Anche se non è piacevole pensarci, è importante delineare la politica aziendale in materia di licenziamento. Questa sezione deve comprendere i motivi del licenziamento, la procedura di licenziamento e tutte le leggi o i regolamenti che disciplinano il licenziamento dei dipendenti.

Accordo di non divulgazione (NDA)

Se la vostra azienda gestisce informazioni sensibili o dati proprietari, potreste voler includere un accordo di non divulgazione nel vostro manuale per i dipendenti. Questo documento giuridicamente vincolante delinea le aspettative di riservatezza dei dipendenti e le eventuali conseguenze in caso di violazione.

Riconoscimento di ricevimento

Come ultimo passo, fate firmare ai dipendenti una dichiarazione di ricevuta per confermare che hanno ricevuto e letto il manuale per i dipendenti. In questo modo si può dimostrare che i dipendenti erano a conoscenza delle politiche delineate nel manuale in caso di controversie.

Informazioni per i dipendenti non esenti

Se la vostra azienda ha dipendenti non esenti (a ore), è importante informare i dipendenti sulle politiche relative agli straordinari, alle pause per i pasti e per il riposo e su qualsiasi altra normativa applicabile. Ciò contribuirà a garantire la conformità alle leggi sul lavoro.

Chi trae vantaggio dall'uso di un manuale per i dipendenti?

Manager: Un manuale per i dipendenti fornisce ai manager una struttura e delle linee guida chiare per la gestione del loro team. Inoltre, aiuta a garantire la coerenza delle politiche e delle procedure all'interno dell'organizzazione. Ecco alcuni modelli che possono essere utili ai manager:

Piccole imprese: Le piccole imprese spesso non hanno le risorse per creare politiche e procedure HR complete. Un modello di manuale per i dipendenti può fornire un quadro di riferimento ai proprietari di piccole imprese per creare il proprio manuale senza dover partire da zero. Ecco alcuni modelli che possono essere utili per le piccole imprese:

Ottimizzate oggi il vostro manuale per i dipendenti

Anche se la creazione di un manuale per i dipendenti potrebbe non essere la vostra responsabilità preferita in quanto proprietari di un'azienda o di un salone Professionista delle risorse umane avere tutte le politiche interne e aziendali documentate per il personale in modo chiaro e dettagliato è fondamentale per la conformità. L'utilizzo di modelli può rendere la creazione di questo documento molto più semplice - e forse anche divertente, se si sceglie di utilizzare una soluzione ClickUp!

ClickUp è lo sportello unico per organizzare i documenti aziendali, i piani di progetto, i processi di flusso di lavoro e, sì, anche il manuale dei dipendenti.

La nostra vasta libreria di modelli può aiutarvi a creare, modificare e aggiornare quasi tutti i tipi di documenti di cui avete bisogno, e i nostri modelli di manuali aggiungono un po' di colore a un compito altrimenti noioso. Una volta creato il vostro manuale per i dipendenti, potete facilmente utilizzare ClickUp per condividerlo con il vostro team e aggiornarlo quando necessario.

Iniziare a lavorare con ClickUp è gratuito provateci oggi stesso .