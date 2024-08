Come accogliere i nuovi membri del team da remoto, secondo un neoassunto

solo il 12% circa delle organizzazioni prevede un processo di onboarding per i nuovi assunti che più o meno non faccia assolutamente schifo

ecco come assicurarsi che il vostro processo di onboarding da remoto sia solido, perché, come vedrete, un onboarding corretto fa un mondo di differenza per il vostro posto di lavoro (e per i vostri profitti)

Ciao, sono Mandy e ti presento Due verità e una bugia:

Di recente ho iniziato l'onboarding pressoClickUp.

Come molti nuovi assunti, mi piacerebbe non dover mai più fare "Due verità e una bugia" il primo giorno.

Sono davvero un verme spaziale proveniente da Saturno.

Fortunatamente per me e per i miei colleghi neoassunti di ClickUp, abbiamo evitato l'improvvisa amnesia che sopraggiunge dopo che ci viene chiesto di condividere un "Fatto divertente" su di noi al lavoro, insieme allo stress di decidere dove sia il confine tra "verità" e "umiltà" da fare. Invece, mi è stato chiesto di dire semplicemente il mio nome, il mio titolo e il mio film Disney preferito. È stato davvero un mondo tutto nuovo.

Ma i prompt personali liberi da stress sono solo la punta dell'icebreaker-berg. Lasciate che un nuovo assunto con un po' di esperienza di onboarding vi accompagnerà a far sentire a casa i vostri nuovi membri del team (mentre lavorate da casa!)

1. Rivedere l'attuale processo di onboarding dei dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/giphy-2-1.gif Gli uomini di Wolf of Wall Street dicono "uno di noi!"

/%img/

Secondo uno studio condotto da Gallup , un enorme 88% delle organizzazioni non effettua un buon onboarding, il che è un peccato per loro, dato che le organizzazioni che Da fare onboarding bene migliorano la fidelizzazione dei nuovi assunti dell'82% (e abbiamo correzione di bozze che una maggiore retention equivale a massimi profitti)!

Da fare quindi con un'azienda tecnologica in rapida crescita che ama massimizzare i profitti (come, ad esempio, ClickUp) per affrontare l'onboarding? In base alla mia esperienza diretta, lo affrontano nello stesso modo in cui chiunque dovrebbe affrontare la gestione di un'azienda: è necessario evolversi man mano che si cresce o si rischia di essere lasciati nella polvere.

Secondo Kathryn Recchia, responsabile della formazione e dello sviluppo di ClickUp, amante delle persone, queste sono le parti più cruciali del processo di onboarding lista di controllo per l'onboarding per rendere ogni nuovo dipendente felice, fiducioso e motivato:

Tip 1: Assicuratevi che tutto sia automatizzato e semplificato. 🗃️

Devono esistere processi in atto per cose come l'ottenimento di una nuova attrezzatura per il noleggio a distanza cosa inserire nelle email di benvenuto prima del loro primo giorno, o quando dare a un nuovo membro del team l'accesso all'area di lavoro strumenti di onboarding di cui hanno bisogno. Più persone vengono assunte contemporaneamente, più sarà necessario tenere sotto controllo ogni dettaglio.

**Consiglio 2: mettete le mani in pasta!

Dare a un nuovo assunto un po' di materiale da leggere e qualche ora per esplorare la nuova azienda o gli strumenti che utilizzerà non è sufficiente! Includete nell'onboarding attività divertenti che permettano ai nuovi assunti di dimostrare la loro comprensione di nuovi processi, software e altro.

**Consiglio 3: fate un sondaggio tra i dipendenti attuali

È necessario conoscere i punti dolenti che la maggior parte delle persone ha con l'onboarding prima di poterli affrontare, quindi lasciate che siano le persone a parlare! La maggior parte delle persone è confusa riguardo alla tecnologia e agli strumenti? Hanno bisogno che tutte le nuove risorse siano in un unico posto invece che in una tonnellata di email? Chiedeteglielo! Date un'occhiata al sito Calendario per la mia prima settimana di onboarding, se così si può dire. Osservate come gli spazi sono distanziati, con molto tempo tra una riunione e l'altra per permetterci di esplorare, iniziare le attività e, soprattutto, respirare:

Lezione: Con l'evoluzione di un'azienda, deve evolversi anche il processo di onboarding.

2. Incoraggiare gli 1:1

L'ingresso in una nuova posizione e in una nuova cultura può essere travolgente (per non dire altro) quando si ha a che fare con una tonnellata di persone nuove in una volta sola di riunire i nuovi colleghi a distanza! In effetti, studi dimostrano che l'aumento del tempo a tu per tu attraverso programmi di buddy onboarding o chattare con due persone è una pratica di onboarding che, secondo l'87% delle organizzazioni, aumenta le competenze dei nuovi assunti.

Una delle mie attività di onboarding in ClickUp consisteva semplicemente nel raccontare ciascuno dei miei compagni di squadra per impostare dei rapidi incontri 1:1 per salutare e fare qualche domanda. Sebbene ciò sia scontato quando si è fisicamente in ufficio, è facile lasciare che presentazioni personali quando l'onboarding avviene da remoto, le presentazioni personali passano in secondo piano e possono insidiarsi in un sentimento di distacco. L'attività di chattare 1:1 con il mio team remoto ha finito per essere il precursore perfetto per immergersi nel lavoro di squadra vero e proprio: Sono stato in grado di entrare con una migliore comprensione della personalità, dello stile di comunicazione e delle responsabilità di ciascuno, mettendomi nella migliore posizione possibile per iniziare a contribuire.

Inoltre, mi sono fatta dei nuovi amici che mi hanno aiutato molto ad adattarmi al nuovo lavoro!

3. Concentratevi sull'educazione all'azienda in primo luogo, sui ruoli in secondo luogo

Ripensando alla mia esperienza di onboarding per altri lavori (compreso l'onboarding virtuale), mi sono sentito come se mi fosse stata data una rapida presentazione che dipingeva la visione dell'azienda che il CEO ha per gli stakeholder esperti, non per un membro del team nuovo di zecca. Ad esempio, ci piace sapere che avete iniziato in un garage e che camminavate per dieci miglia al giorno per comprare i prodotti di base, ma ci piace anche sapere che cosa vi rende l'azienda che siete oggi e perché siamo stati assunti per sostenerla!

Sulla base di un'idea del 2020 studio di Robert Walters, il 69% dei dipendenti ha maggiori probabilità di rimanere con un'azienda per tre anni se ha avuto un ottimo onboarding. Sapendo questo, ha senso che altre aziende facciano quello che ClickUp ha fatto per me come nuovo dipendente remoto: aiutarmi a capire i veri aspetti dell'intera azienda, in modo da avere un contesto e un'ispirazione su come non solo svolgere i miei compiti, ma anche essere in grado di prendere l'iniziativa al di là di tutto al di là del mio lavoro quotidiano da remoto .

Date un'occhiata a una delle mie attività per conoscere la piattaforma ClickUp:

La regina dell'onboarding Kathryn ha rinnovato il processo di onboarding di ClickUp facendo in modo che la maggior parte di esso vivesse interamente in ClickUp stesso, in modo che i nuovi assunti come me potessero contemporaneamente familiarizzare con l'ambiente di lavoro di ClickUp produttività mentre imparavo la sua storia e il suo presente. Mi ha riportato ai tempi in cui lavoravo nelle agenzie pubblicitarie, dove spesso l'agenzia stessa sembrava un gigantesco monolite e io solo una delle scimmie che cercava di capire Da fare. È uno dei motivi per cui sono passato da un'agenzia all'altra: se sono stato accolto, non mi è mai stato mostrato ciò che rende unico questo posto specifico o non mi sono mai stati dati gli strumenti per capire cosa significhi andare oltre i miei compiti specifici in questo posto specifico. Così sono rimbalzata.

Lezione: Le persone devono conoscere l'azienda prima di sapere come essere una risorsa per l'azienda.

3. Dedicategli più di una settimana.

I nostri amici del L'Istituto del Capitale Umano ha condotto uno studio in cui si osserva che la maggior parte delle aziende si concentra solo sulla prima settimana di onboarding, il che mi fa tornare alla mente i lavori in cui una settimana di formazione era considerata generosa. Riesco ancora a percepire la sindrome dell'impostore che si è insinuata entro la seconda settimana, a causa dell'inserimento in una cultura e in un team che mi sembrava più simile a un ingresso nella classe sbagliata il primo giorno di scuola che a un ingresso nel mondo del lavoro (RIP, quando potevamo entrare nel mondo del lavoro).

E non sono l'unico: la maggior parte dei dipendenti a cui viene offerta una sola settimana intensiva di onboarding si sente confusa, scoraggiata e fuori dalla cultura aziendale. Questa prima impressione affrettata per i nuovi assunti contribuisce a far sì che le stesse aziende che offrono una settimana di formazione perdano il 20% dei nuovi assunti nei primi 45 giorni.

Qual è la soluzione? Ho chiesto a Kathryn la sua opinione: 🔥

"In media, impieghiamo circa 3 settimane per l'onboarding di una persona. Ho avuto ruoli in cui ho fatto onboarding per un'ora! L'onboarding è una parte cruciale dell'esito positivo di un dipendente, per garantire che abbia tutti gli strumenti necessari per fare il proprio lavoro in modo corretto ed efficiente; se dedichiamo il tempo necessario per dare a un dipendente il supporto e il luogo sicuro in cui fare domande, avrà successo insieme all'azienda"

Alla terza settimana di onboarding in ClickUp, ero più che pronta a spaccare tutto, e Da fare senza passare dalla mia nuova scrivania. 💅

Lezione: Dedicate tempo all'onboarding e i vostri dipendenti vi restituiranno il tempo due volte.

4. Pianificate l'esaurimento della novità

Come l'emozione di un nuovo giocattolo la mattina di Natale che si esaurisce con l'anno nuovo, vediamo più volte che la novità non è una sensazione duratura. Pensate all'onboarding come a un piano che non si limiti a formare subito i nuovi dipendenti, ma che dimostri la coerenza immediata e il potenziale di crescita ed esito positivo a lungo termine. I vostri dipendenti saranno più felici, così come i vostri profitti.

Il quarto giorno del mio onboarding, comodamente incastrato tra un amichevole check-in di gruppo e una riunione con il mio nuovo responsabile delle assunzioni, l'amministratore delegato di ClickUp, ha detto: "Non è un problema Zeb Evans ha tenuto una presentazione Zoom personale ai nuovi assunti sulla valori fondamentali ci ha anticipato tutto promemoria sul fatto che in questa azienda meno del 10% dei candidati passa alla fase di offerta del processo di assunzione; è stata una semplice statistica che ha cambiato immediatamente il modo in cui mi vedevo in ClickUp: sono qui perché ho quello che gli altri non hanno, e dimostrerò che ce l'ho in abbondanza"

Non lasciatevi intimidire dall'idea che i nuovi assunti siano meno produttivi durante l'onboarding da casa: se sono pronti a lavorare a lungo termine, non importa dove si firmano.

Lezione: L'onboarding deve sembrare un'attività cardine della carriera, non una sessione di allenamento con le rotelle.

5. Promuovere una cultura della gentilezza

In fin dei conti, ciò che fa sentire le persone benvenute in un nuovo spazio è essere circondati da persone umili, amichevoli e di supporto: il luogo di lavoro non dovrebbe fare eccezione. Infatti, Forbes riporta che il 96% dei dipendenti ritiene che mostrare empatia sia un modo importante per favorire la fidelizzazione dei dipendenti. Predica, Forbes!

Durante la stessa presentazione di onboarding con Zeb, egli menzionò che uno dei nove valori fondamentali di ClickUp come azienda era "Atti di gentilezza casuali" e condivise istanze specifiche in cui ClickUp lo dimostrava nei confronti dei suoi clienti, dei suoi dipendenti e di tutto il mondo. È stato bello vederlo in teoria, ma ciò che mi ha subito colpito è stata la gentilezza dei miei manager e colleghi durante il mio programma di inserimento. La prova era nel budino della gentilezza.

Ora sono una professionista troppo esperta per dimenticare che, in fin dei conti, un'azienda è un'azienda, non una famiglia. E va bene così. Ma questo non significa che le persone che gestiscono l'azienda debbano dimenticare che spesso il rispetto, la gentilezza e il supporto fanno la differenza tra chi assume a distanza e chi se ne va.

Lezione: Non dimenticare cosa si prova a essere il nuovo arrivato.

TLDR; Se vi piace ridurre i costi e guadagnare di più, non dormite sull'onboarding corretto.

L'onboarding è la prima impressione che un nuovo assunto ha del suo lavoro in una nuova organizzazione e sapete cosa si dice delle prime impressioni: sono importanti e rimangono. Assicuratevi che il vostro Risorse Umane prende sul serio questo processo

Una delle prime cose che ClickUp fa per i nuovi assunti è inviare alla nostra porta di casa una grande borsa di swag piena di ogni sorta di gadget e di oggetti, un gesto che mi ha fatto sentire immediatamente eccitata, grata e come se fossi davvero la benvenuta nel mio nuovo posto di lavoro. Date un'occhiata al mio bottino:

Non sto dicendo che tutte le aziende debbano impegnarsi così tanto quando si tratta di fare regali, ma ogni azienda dovrebbe considerare la grande differenza che fanno i piccoli gesti di generosità per il morale dei dipendenti. Inoltre, avere un mucchio di persone felici che vanno in giro a fare il tifo per il logo della vostra azienda è un'ottima cosa strategia intelligente .

Infine, vi lascio con le parole di saggezza di Kathryn, che ha risposto alla mia domanda finale: "Da fare: cosa vorresti che ogni azienda sapesse sull'esito positivo dell'onboarding? "

"Dovete dedicare tempo all'onboarding, e i vostri dipendenti vi restituiranno il tempo due volte! Controlli quotidiani. Chiedete loro se si sentono supportati, chiedete loro di cosa hanno bisogno per avere successo, date loro le massime priorità su cui lavorare. Impostate regole, linee guida e risultati! Com'è andata? Troppo prolisso? Troppo da venditore?"

Era perfetto, Kathryn.

