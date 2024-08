100 esempi di valori fondamentali del team per aiutarvi a costruire una forte cultura aziendale

Da cosa trae valore l'azienda?

È una domanda con cui molti titolari d'azienda si scontrano. Può essere difficile trovare un elenco di valori fondamentali che rappresenti accuratamente la vostra organizzazione, ma è importante farlo bene.

I valori aziendali sono le fondamenta della cultura del vostro posto di lavoro: permettono agli altri di vedere chi siete come azienda e possono avere un enorme impatto sulle vostre attività di reclutamento e assunzione, sul coinvolgimento dei dipendenti e l'esito positivo generale.

Per ispirare la vostra azienda e definire la vostra cultura del lavoro, ecco 50 esempi di valori fondamentali comuni per il vostro team e 50 esempi di valori fondamentali di aziende di esito positivo di diversi settori per ispirarvi ulteriormente. Sia che siate agli inizi o che siate in azienda da anni, questi 100 esempi vi daranno l'ispirazione per determinare ciò che è importante per voi e per il vostro team!

Come i valori fondamentali dell'azienda possono aiutare il vostro team

In parole povere, i valori fondamentali sono le convinzioni collettive e fondamentali della vostra organizzazione, la visione, la missione, l'etica personale e del lavoro e i principi fondamentali.

Sono la personalità della vostra azienda, il DNA della vostra organizzazione, il motivo per cui la vostra azienda esiste e la stella polare che guida continuamente la vostra azienda verso la vostra missione e visione. E per far progredire l'azienda nella giusta direzione, teams di diversi dipartimenti dovranno collaborare, credere negli stessi valori e metterli in pratica con coerenza sul lavoro.

Quindi, se vi state chiedendo: "Da fare, perché tutto questo è importante?" Ecco alcuni motivi:

Performance : I team si sentono autorizzati a dare il meglio di sé quando i valori fondamentali sono in linea con la strategia e gli obiettivi aziendali.

: I team si sentono autorizzati a dare il meglio di sé quando i valori fondamentali sono in linea con la strategia e gli obiettivi aziendali. Acquisizione di talenti : La cultura organizzativa può aiutare i potenziali dipendenti a decidere se l'azienda corrisponde ai valori, alle priorità e agli obiettivi personali quando sono alla ricerca di una nuova posizione.

: La cultura organizzativa può aiutare i potenziali dipendenti a decidere se l'azienda corrisponde ai valori, alle priorità e agli obiettivi personali quando sono alla ricerca di una nuova posizione. Competitività : Conoscere i valori dell'azienda vi rende più competitivi sul mercato e come datori di lavoro.

: Conoscere i valori dell'azienda vi rende più competitivi sul mercato e come datori di lavoro. Decisioni aziendali: Conoscere la cultura aziendale può aiutare i dirigenti e i project manager a prendere decisioni informate e ad assumere rischi calcolati più intelligenti.

Date un'occhiata all'elenco di valori comuni che potete scegliere per dare forma al vostro team!

50 esempi di valori fondamentali del team per la vostra azienda

1. Rispetto e integrità 2. Qualità 3. Innovazione 4. Lavoro di squadra 5. Responsabilità 6. Trasparenza 7. Collaborazione 8. Apprendimento continuo 9. Posizione positiva 10. Lealtà 11. Empatia 12. Inclusività 13. Creatività 14. Passione 15. Onestà 16. Diversità 17. Adattabilità 18. Flessibilità 19. Apertura mentale 20. Comunicazione 21. Rispetto dell'individualità 22. Puntualità 23. Divertimento 24. Gratitudine 25. Professionalità

26. Proattività 27. Risoluzione dei problemi 28. Miglioramento personale 29. Impegno per l'eccellenza 30. Oggettività 31. Posizione positiva 32. Ambizione 33. Qualità del servizio 34. Eccellenza 35. Affidabilità 36. Rispetto dei commit 37. Mentalità di crescita 38. Equilibrio vita/lavoro 39. Concentrarsi sulle soluzioni 40. Andare al di sopra e al di là 41. Rispetto della privacy 42. Ascolto dei personalizzati 43. Perseguire le opportunità di crescita 44. Spirito di iniziativa 45. Consapevolezza di sé 46. Collaborazione 47. Lavoro di squadra 48. Disponibilità a imparare 49. Sviluppare reti professionali 50. Diventare un esperto nel proprio campo

Esempio di dichiarazione dei valori fondamentali dell'azienda

Una dichiarazione dei valori fondamentali è una dichiarazione dei principi che guidano il modo in cui un'azienda opera e si comporta. I nostri valori fondamentali non sono solo parole sulla carta, ma formano la nostra cultura e definiscono chi siamo come team.

Ecco un esempio:

Nella nostra azienda ci impegniamo a sostenere i seguenti valori fondamentali:

Innovazione: Crediamo nel superamento costante dei limiti e nell'esplorazione di nuove idee per fornire ai nostri clienti soluzioni tecnologiche all'avanguardia che superino le loro aspettative. Integrità: Valorizziamo l'onestà, la trasparenza e il comportamento etico in tutti gli aspetti della nostra attività aziendale, dalle interazioni con i clienti a quelle interneprocessi decisionali interni. Collaborazione: Crediamo che il lavoro di squadra e la collaborazione siano essenziali per il raggiungimento dei nostri obiettivicreare un ambiente di lavoro positivo dove tutti si sentano valorizzati e supportati. Miglioramento continuo: Ci impegniamo ad apprendere e migliorare continuamente le nostre competenze e i nostri processi per fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni e i migliori servizi possibili. Attenzione al cliente: Diamo priorità alle esigenze e alla soddisfazione dei nostri clienti e ci sforziamo di fornire un servizio personalizzato ed eccezionale che superi le loro aspettative.

Crediamo che, incarnando costantemente questi valori nel nostro lavoro, potremo realizzare la nostra missione di diventare un provider leader di soluzioni tecnologiche, con un impatto positivo sui nostri clienti, sui nostri dipendenti e sulla società nel suo complesso.

Utilizzate questo modello di dichiarazione dei valori fondamentali per creare la dichiarazione dei valori fondamentali della vostra azienda:

In [Nome dell'azienda], ci impegniamo a sostenere i seguenti valori fondamentali:

[Valore fondamentale 1]: [Descrizione o spiegazione di come questo valore sia importante per la nostra azienda]

[Valore fondamentale 2]: [Descrizione o spiegazione di come questo valore è importante per la nostra azienda]

[Valore fondamentale 3]: [Descrizione o spiegazione di come questo valore sia importante per la nostra azienda]

[Valore fondamentale 4]: [Descrizione o spiegazione dell'importanza di questo valore per la nostra azienda]

[Valore fondamentale 5]: [Descrizione o spiegazione dell'importanza di questo valore per la nostra azienda]

Crediamo che incarnando costantemente questi valori nel nostro lavoro, possiamo realizzare la nostra missione e fornire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti, dipendenti e stakeholder.

50 esempi dei valori aziendali più stimolanti per il vostro team

È giunto il momento di esplorare alcuni dei valori fondamentali migliori e più comuni che hanno formato alcune delle aziende di maggiore esito positivo. Ecco 50 aziende e i loro valori principali!

1. ClickUp #### Valori fondamentali:

Fornire la migliore esperienza ai clienti

Siamo ossessionati dal cliente e creiamo uno spazio per la comunicazione aperta e il feedback, dando a noi stessi la possibilità di risolvere i problemi e dire sì, tenendo conto dell'interesse collettivo del cliente. Questo valore si applica anche all'interno dell'azienda quando quando si lavora in funzione trasversale con altri team!

Crescere dell'1% ogni giorno

Supportiamo la crescita professionale del nostro team e crediamo nel progresso verso la perfezione. Ci tratteniamo cercando di ottenere la perfezione quando la crescita più rapida è quella incrementale e non abbiamo paura di fallire alla leggera, purché impariamo e non ripetiamo gli stessi errori.

**Divertitevi, trovate la gioia e siate voi stessi

I valori fondamentali e il benessere personale sono importanti per noi, e con grandi obiettivi arriva il duro lavoro, ma il tempo è troppo prezioso per non divertirsi lungo il percorso. Promuoviamo una cultura aziendale divertente attraverso il team building incoraggiamo il nostro gruppo a puntare alla grandezza, alla trasparenza e al rispetto, e creiamo uno spazio sicuro in cui presentarsi ed essere vulnerabili, audaci, veramente audaci, essere d'accordo, in disaccordo, ridere, piangere, sperimentare e giocare.

Lavorare sodo ed essere titolari

Ci piace lavorare, pensiamo a modi creativi per risolvere i problemi, vediamo i frutti del nostro lavoro e assumiamo la titolarità delle decisioni, dei problemi e dei risultati.

**Il normale lavoro fa schifo

Ci sforziamo di costruire un'organizzazione che incoraggi la libertà e la responsabilità. Sebbene tutti abbiano degli obiettivi da raggiungere, incoraggiamo il nostro team ad avere libertà creativa su come raggiungere tali obiettivi in modi che abbiano senso per loro.

*Pagare in avanti con atti di gentilezza casuali

Creiamo e sosteniamo una cultura sicura e di supporto e diamo una mano ogni volta che possiamo. Incoraggiamo il nostro team a controllare i propri collaboratori e a tenere il polso della situazione, non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello personale, in modo da formare relazioni aperte e oneste tra colleghi.

2. Slack #### Valori fondamentali:

Promuovere l'empatia

Incoraggia i leader e i rappresentanti a essere empatici e cortesi tra di loro e con i loro personalizzati

**Accelerare l'artigianato

Mostrare integrità e assumersi la responsabilità di tutte le azioni

Assistere la diversità sul posto di lavoro

Promuovere l'armonia, fornire pari opportunità e praticare l'inclusione attraverso programmi interni

Consultare il meglio_

3. Mela #### Valori fondamentali:

Accessibilità

Crediamo nel provider per i consumatori, alle piccole imprese e altre organizzazioni l'accesso all'hardware, al software, ai servizi e alla tecnologia necessari per raggiungere i loro obiettivi

Assistenza all'istruzione

L'istruzione offre a tutti più possibilità di realizzare il proprio potenziale; per questo ci impegniamo a fornire a persone di ogni provenienza la possibilità di imparare attraverso partnership in oltre 100 Paesi

Inclusività, equità razziale e giustizia

In qualità di leader globale, Apple riconosce la propria responsabilità nel contribuire alla promozione dell'uguaglianza e alla lotta contro le ingiustizie in tutto il mondo.

4. Adobe #### Valori fondamentali:

Genuino

Siamo sinceri, degni di fiducia e affidabili.

Innovativi

Siamo altamente creativi e cerchiamo sempre di mettere in connessione le nuove idee con le realtà aziendali.

**Coinvolti

Siamo inclusivi, aperti e attivamente impegnati con i nostri clienti, partner, dipendenti e le comunità che serviamo.

5. LinkedIn #### Valori fondamentali:

Fiducia e attenzione

Creare fiducia praticando integrità, compassione, onestà e rispetto.

Innovazione

Mantenere una mentalità di crescita per creare grandi idee, fornendo al contempo valore e trovando gioia nelle interazioni quotidiane.

Valorizzare la forza lavoro

Dare priorità all'esito positivo di ogni dipendente per contribuire allo sviluppo di leader e team produttivi.

6. Spotify #### Valori fondamentali:

Innovativo

Il nostro pensiero è originale e creativo. Per noi l'innovazione è una mentalità predefinita, un desiderio radicato di migliorare le cose.

Sinceri

Le relazioni migliori si basano sulla fiducia e sul rispetto reciproci. Vogliamo essere corretti e trasparenti in tutto ciò che facciamo. Non facciamo microgestione; ci fidiamo l'uno dell'altro per fare un ottimo lavoro.

**Giocoso

Diciamo sì al divertimento. Siamo un'azienda e un marchio giocosi. Lo siamo sempre stati. Non ci prendiamo mai troppo sul serio.

7. Trasporto #### Valori fondamentali:

Migliorare i nostri clienti

Andiamo oltre per servire gli altri con prodotti di alta qualità e un'ospitalità su cui possano contare. Lavoriamo sodo per lasciare i nostri clienti con un sorriso.

Titolarità totale

Abbiamo grinta. Non c'è lavoro troppo piccolo, né sfida troppo grande. Siamo tutti coinvolti. Pensiamo a lungo termine e ottimizziamo sempre per Lyft nel suo complesso. Non diciamo mai "non è il mio lavoro"

Essere orgogliosi, essere umili

Siamo orgogliosi del nostro lavoro e qualsiasi cosa facciamo, la facciamo bene. Valutiamo il nostro lavoro in modo critico e siamo i primi a segnalare le nostre carenze, spingendo noi stessi e gli altri a migliorare e a fissare una barra più alta.

8. Airbnb #### Valori fondamentali:

Campione della missione

Siamo uniti alla nostra comunità per creare un mondo in cui chiunque possa appartenere a qualsiasi luogo.

**Abbracciare l'avventura

Siamo guidati dalla curiosità, dall'ottimismo e dalla convinzione che ogni persona possa crescere.

Essere un imprenditore dei cereali

Siamo determinati e creativi nel trasformare le nostre audaci ambizioni in realtà.

9. Parchi nazionali #### Valori fondamentali:

verità

Quando i dipendenti sono onesti, ciò si riflette automaticamente sul nostro lavoro.

Spirito di team e apprendimento continuo

Crediamo nel Kaizen, un concetto giapponese in cui tutti i membri del team contribuiscono al miglioramento continuo.

**Umiltà

Essere aperti al feedback e mostrare rispetto per gli altri

Il mio lavoro consiste nell'ispirare e sviluppare la conservazione e la protezione delle risorse naturali del mondo che si trovano all'interno dei parchi nazionali attraverso l'educazione, la promozione e la sensibilizzazione della comunità globale Per raggiungere questo obiettivo, la cultura aziendale ha un ruolo importante. I valori aziendali ci aiutano a diventare più inclusivi e a contribuire alla crescita dell'azienda. > > Per raggiungere questo obiettivo, la cultura aziendale gioca un ruolo importante

Phillip Imler, Parchi nazionali

10. Starbucks #### Valori fondamentali:

Cultura del calore

Crediamo nella creazione di una cultura di calore e di appartenenza, in cui tutti siano i benvenuti

Accountability

Dare il meglio di noi stessi in tutto ciò che facciamo, rendendoci conto dei risultati.

**Essere presenti

Essere presenti, in connessione con trasparenza, dignità e rispetto.

11. Forza vendita #### Valori fondamentali:

Fiducia

Agiamo come consulenti di fiducia e ci guadagniamo la fiducia dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e della nostra famiglia attraverso la trasparenza, la sicurezza, la conformità, la privacy e le prestazioni

Esito Positivo

Innoviamo ed espandiamo le nostre offerte aziendali per fornire a tutti i nostri interlocutori nuove strade per raggiungere un esito sempre più positivo.

Uguaglianza

Ascoltare prospettive diverse alimenta l'innovazione, approfondisce le connessioni tra le persone e ci rende un'azienda migliore.

12. Scatola dei donatori #### Valori fondamentali:

Leadership creativa

Incoraggiamo lo sviluppo e l'innovazione attraverso la ricerca e l'azione audace

Passione per lo stato

Abbiamo un'attenzione rigorosa per l'eccellenza e l'efficacia

Responsabilità

Ci comportiamo con decenza, moralità e considerazione

_Rimanere fedeli ai nostri principi ci offre un significato. Aiuta le persone a fare scelte difficili con chiarezza e attira un grande gruppo di persone che valorizzano l'onestà rispetto alla disonestà.{\i} Questi valori formano la cultura della nostra azienda perché permettono a tutti i dipendenti di avere una spinta e una passione per il successo in ogni aspetto e di guidare in modo creativo, concentrandosi sull'azione continua e sull'essere gentili e premurosi con gli altri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Maneesh-Sharma-Donorbox.jpeg Maneesh Sharma Donorbox /%img/

Maneesh Sharma, specialista SEO senior presso Donorbox

13. Traguardo #### Valori fondamentali:

Inclusività

Valorizziamo voci e approcci diversi. Agiamo con autenticazione e rispetto. Creiamo esperienze eque per tutti.

Connessione

Costruiamo relazioni di fiducia. Collaboriamo tra funzioni aziendali. Riconosciamo e celebriamo gli stati di avanzamento.

Guida

Da fare ciò che è giusto per il traguardo, il nostro team e gli ospiti. Forniamo risultati che contano. Impariamo continuamente dando valore allo stato di avanzamento piuttosto che alla perfezione.

14. Netflix #### Valori fondamentali:

Feedback onesto e produttività

Un feedback significativo può essere difficile da dare o da accettare. Ma come ogni nuova abitudine, diventa più facile con la pratica. Per questo aiutiamo le persone a imparare a dare e ricevere feedback attraverso il coaching e la modellazione dei comportamenti che vogliamo vedere in tutta l'azienda.

**Libertà e responsabilità

Il nostro obiettivo è ispirare le persone più che gestirle. Vogliamo che i nostri team facciano ciò che è meglio per Netflix. Questo, a sua volta, genera un senso di responsabilità, di responsabilità e di autodisciplina che ci spinge a fare un lavoro eccellente.

**Le persone prima dei processi

Il nostro approccio incentrato sulle persone ci permette di costruire un team da sogno e di essere più flessibili, creativi e con un esito positivo in tutto ciò che facciamo.

15. Ling App #### Valori fondamentali:

Diretto dai dati

Ci affidiamo ai dati per prendere le nostre decisioni.

**Curiosi con una mente aperta

Visualizziamo ogni giorno come una nuova opportunità di apprendimento e utilizziamo il feedback aperto per migliorarci.

**Atteggiamento imprenditoriale

Proviamo cose nuove. Ci muoviamo velocemente.

La creazione di questi valori fondamentali ha rafforzato non solo la nostra cultura del lavoro, ma anche le nostre decisioni aziendali e la determinazione a lavorare per un obiettivo comune Nelle nostre riunioni trimestrali, usiamo questi valori aziendali come linee guida per le attività di team building e chiediamo al nostro team di valutare la nostra azienda su una scala da 1 a 10 in base a questi valori e di spiegare le loro risposte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Simon-Bacher-Ling-App.jpeg Simon Bacher Ling App /%img/

Simon Bacher, cofondatore di Ling App

16. HubSpot #### Valori fondamentali:

Autonomia

In HubSpot si è incoraggiati a pensare come un fondatore e ad assumersi la titolarità. Crediamo che si debba dare fiducia a persone straordinarie per fare lavori straordinari.

Trasparenza

In HubSpot non esiste una cerchia ristretta. Condividiamo le informazioni apertamente e spesso in modo che i dipendenti possano prendere decisioni e guidare l'impatto per i nostri clienti.

**Flessibilità

Da sempre crediamo che i risultati siano più importanti di dove o quando vengono prodotti. I dipendenti di HubSpot hanno la flessibilità di lavorare da remoto, di fare vacanze illimitate e di costruire una vita lavorativa che corrisponda ai loro obiettivi personali e professionali.

17. Controllare #### Valori fondamentali:

Umiltà

Siamo tutti nello stesso team che lavora per lo stesso obiettivo e tutti sono aperti a imparare gli uni dagli altri. Questo crea una cultura di compassione ed empatia.

**Trasparenza

Vogliamo sentire le cose belle, brutte e cattive per continuare a migliorare come team. Questo rende il nostro posto di lavoro un ambiente sicuro e pieno di fiducia.

**Grinta

Siamo appassionati del nostro lavoro e perseveriamo nei momenti difficili. Utilizziamo i nostri fallimenti per imparare e crescere.

I nostri valori fondamentali sono ciò che ci mantiene saldi come team Togliamo il nostro ego dalla porta, crediamo nella comunicazione aperta, ci preoccupiamo profondamente del team e delle persone che serviamo, pratichiamo l'account e la resilienza e non ci arrendiamo mai quando i tempi si fanno duri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Linda-Shaffer.jpeg Linda Shaffer Checkr /$$$img/

Linda Shaffer, responsabile delle persone e delle operazioni di Checkr, Inc.

18. IKEA #### Valori fondamentali:

Dare e assumersi responsabilità

Crediamo nella responsabilizzazione delle persone. Dare e assumersi responsabilità sono modi per crescere e svilupparsi come individui. La fiducia reciproca, la positività e la lungimiranza ispirano tutti a contribuire allo sviluppo.

Rinnovare e migliorare

Siamo costantemente alla ricerca di nuovi e migliori modi di procedere. Qualsiasi cosa facciamo oggi, possiamo farla meglio domani. Trovare soluzioni a sfide quasi impossibili è parte del nostro esito positivo e una fonte di ispirazione per passare alla sfida successiva.

Fare da esempio

Per noi la leadership è un'azione, non una posizione. Cerchiamo i valori personali prima della competenza e dell'esperienza. Persone che "camminano" e danno l'esempio. Si tratta di essere il meglio di noi stessi e di tirare fuori il meglio dagli altri.

19. Wizve #### Valori fondamentali:

Fatica

I membri del nostro team sono sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare e crescere e si impegnano costantemente per essere i migliori.

**Gentilezza

I membri del nostro team si prendono sempre cura gli uni degli altri e sono pronti a offrire aiuto quando necessario.

Eccellenza

Ci sforziamo di produrre i migliori risultati possibili e lavoriamo sempre per migliorare le nostre prestazioni.

I nostri valori formano la nostra cultura in un certo numero di modi _Prima di tutto, crediamo che l'impegno promuova uno spirito di determinazione e grinta In secondo luogo, crediamo che la gentilezza sia essenziale per creare un ambiente di lavoro di supporto e inclusivo Infine, crediamo che l'eccellenza sia la pietra angolare del nostro esito positivo Questi valori fondamentali hanno contribuito a formare la nostra cultura, che è ambiziosa, compassionevole e guidata dal successo

Jim Campbell, Wizve

20. Google #### Valori fondamentali:

Focalizzarsi sull'utente e tutto il resto seguirà

Fin dall'inizio ci siamo concentrati sul provider della migliore esperienza utente possibile. Sia che si tratti di progettare un nuovo browser Internet o di modificare l'aspetto della homepage, ci preoccupiamo di garantire che in ultima analisi siano utili all'utente, piuttosto che ai nostri obiettivi interni o ai nostri profitti.

La cosa migliore è Da fare davvero, davvero bene

Con uno dei più grandi gruppi di ricerca al mondo focalizzato esclusivamente sulla soluzione dei problemi di ricerca, sappiamo cosa Da fare bene e come migliorarlo.

Si può essere seri anche senza un vestito

I nostri fondatori hanno costruito Google intorno all'idea che il lavoro debba essere stimolante e che la sfida debba essere divertente. Crediamo che le cose grandi e creative abbiano maggiori probabilità di accadere con la giusta cultura aziendale.

21. Figma #### Valori fondamentali:

Amore per il proprio mestiere

Costruiamo per i costruttori e cerchiamo di rendere semplici le cose complesse. Ci chiediamo perché fino a quando non arriviamo al nocciolo e ci concentriamo continuamente sulla soluzione del problema giusto, non solo sulla spedizione del lavoro.

Crescere man mano che si va avanti

Ognuno di noi è un lavoro in corso (WIP) e siamo qui per aiutarci a crescere.

**Corri con lui

Costruire Figma significa prendere iniziative, essere coraggiosi e tracciare un nuovo percorso, non seguire un manuale. I Figmates stanno costruendo il futuro del design affrontando sfide grandi, spaventose ed emozionanti come se il futuro di Figma dipendesse da questo. Da fare.

22. Espresso americano #### Valori fondamentali:

Rispettiamo le persone

Ci fidiamo e ci rispettiamo reciprocamente per ciò che siamo e per il nostro contributo. Ci rendiamo conto l'uno dell'altro e diamo potere a ogni voce attraverso un dialogo aperto e coraggioso, in modo che gli altri si sentano ascoltati.

Sosteniamo i nostri clienti

Le relazioni sono il cuore della nostra azienda. Ci sforziamo di essere essenziali per i nostri clienti, offrendo ogni giorno prodotti, servizi ed esperienze eccezionali, e promettiamo di sostenere i loro interessi in tutto ciò che facciamo.

Da fare ciò che è giusto

I clienti ci scelgono perché si fidano del nostro marchio e delle nostre persone. Ci guadagniamo questa fiducia assicurando che tutto ciò che facciamo sia affidabile, coerente e con il massimo livello di integrità.

23. Techtopia #### Valori fondamentali:

Onestà

Ci impegniamo a fare ciò che è giusto e ad essere sinceri, anche quando non è facile o popolare. Questo valore guida le nostre azioni e decisioni.

**Lavoro di squadra

Quando lavoriamo insieme, creiamo un ambiente di fiducia e rispetto che ci permette di sfidarci e spronarci a migliorare.

Innovazione

Crediamo che per rimanere rilevanti e avere un esito positivo, dobbiamo evolverci e trovare sempre nuovi modi di Da fare.

L'onestà è il nostro principio fondante e la pietra angolare della nostra azienda. Crediamo che essere onesti con i nostri client, fornitori e tra di noi sia l'unico modo per Da fare aziendale Il nostro team è composto da persone appassionate che condividono lo stesso obiettivo: essere i migliori in quello che facciamo, essere aperti a nuove idee, correre rischi e avere sempre una mentalità da studenti È questo che ci mantiene freschi, rilevanti e all'avanguardia.

Shawn Ryan, Techtopia

24. Spazio di testa #### Valori fondamentali:

Azione disinteressata

Ci acceleriamo a vicenda e siamo responsabili l'uno verso l'altro per realizzare la nostra visione.

**Cuore coraggioso

Andiamo coraggiosamente in posti nuovi, sapendo di avere il supporto del nostro team.

**Mente curiosa

Impariamo che quando ascoltiamo gli altri, coltiviamo la curiosità e l'empatia per usufruire dell'innovazione.

25. Amazon #### Valori fondamentali:

Titolarità

I leader sono titolari. Pensano a lungo termine e non sacrificano il valore a lungo termine per risultati a breve termine. Agiscono per conto dell'intera azienda, al di là del proprio team. Non dicono mai "non è compito mio"

Imparare ed essere curiosi

I leader non hanno mai terminato di imparare e cercano sempre di migliorarsi. Sono curiosi di conoscere nuove possibilità e agiscono per esplorarle

Inventare e semplificare

I Teams si aspettano e richiedono innovazione e inventiva dai loro team e trovano sempre il modo di semplificare. Sono consapevoli dell'esterno, cercano nuove idee ovunque e non si limitano al "non inventato qui" Da fare, accettiamo di essere fraintesi per lunghi periodi.

26. Classifica sicurezza #### Valori fondamentali:

Onestà e trasparenza

La trasparenza nei rapporti con i dipendenti e i clienti crea fiducia.

**Costruire relazioni durature con i clienti

Comunicare in modo efficace, rispondere alle loro preoccupazioni e offrire soluzioni per costruire un rapporto e creare fedeltà.

I nostri valori sottolineano ciò che ogni nostro dipendente fa e come si comporta sia all'interno dell'ufficio che con i clienti. Abbiamo trasparenza nei rapporti con i dipendenti e con i clienti e questo crea fiducia. La cultura generale è che dobbiamo fare la differenza mentre siamo qui perché, nello schema delle cose, la vita è piuttosto breve.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Baruch-Labunski-Rank-Secure.jpeg Baruch Labunski sicurezza /$$$img/

Baruch Labunski, fondatore di Rank Secure

27. Semrush #### Valori fondamentali:

Fiducia

È l'impostazione predefinita che avete qui. Parla e sii te stesso

**Senso di titolarità

Tutti condividiamo il desiderio di mettere in moto le cose. Guidate i progetti in cui trovate un senso, perché non vale la pena di perdere tempo

**Cambiamenti costanti

Cerchiamo sempre di migliorare le cose. Il cambiamento è esaltante, non deve per forza spaventare.

28. Aldi #### Valori fondamentali:

Responsabilità

Rappresenta il nostro commit verso le persone, i personalizzati, i partner e l'ambiente

**Semplicità

Crea efficienza, chiarezza e una direzione chiara all'interno della nostra organizzazione e per i nostri clienti.

Consistenza

Facciamo sul serio. Siamo coerenti nei rapporti con le persone, i prodotti, i prezzi e tutti gli altri aspetti della nostra vita professionale quotidiana.

29. Kizik #### Valori fondamentali:

Inclusività

Abbiamo un orario flessibile ibrido che consente a ciascun dipendente di costruire il proprio equilibrio tra lavoro e vita privata.

**Umiltà

Valorizziamo il contributo di ciascuno al proprio ruolo e all'azienda.

Innovazione

Supportare l'apprendimento per consentire l'innovazione e continuare a crescere come intera organizzazione.

Ogni mese organizziamo dei "lunch and learn" in cui mettiamo in evidenza un dipendente diverso per condividere le sue conoscenze con il resto dell'azienda. Valorizziamo il contributo di ciascuno al proprio ruolo e l'azienda abbraccia l'umiltà e la volontà di continuare a imparare e crescere Combinare la nostra flessibilità per mantenere i membri del team motivati con una cultura che supporta l'apprendimento e la crescita significa che la nostra azienda può continuare a innovare. Non c'è crescita senza l'umiltà necessaria per essere disposti a cambiare per primi

Monte Deere, CEO di Kizik

Avere a cuore la comunità

Grazie al nostro programma di condivisione di lunga data, i nostri negozi donano i prodotti invenduti, ma ancora idonei a essere gustati, alle agenzie di recupero alimentare locali.

Sostenibilità

Più che mai, la sostenibilità è stata al centro del nostro lavoro come negozio di alimentari di quartiere.

Integrazione

Ci impegniamo a garantire un ambiente sicuro, accogliente, inclusivo e rispettoso per tutti i membri del personale e i personalizzati.

31. Prestiti di figure #### Valori fondamentali:

Valore per il tempo dei nostri clienti

Siamo efficienti e trasparenti, il che crea relazioni reali e di fiducia con i nostri clienti.

Offriamo un aiuto genuino

Forniamo a tutti un percorso di stabilità finanziaria.

**Offriamo un servizio di qualità

Sosteniamo il nostro commit nell'offrire prodotti finanziari ai nostri personalizzati in modo socialmente responsabile.

I nostri valori fondamentali formano la nostra identità di organizzazione. Il nostro obiettivo è quello di incentrare tutto ciò che facciamo sui nostri clienti, permettendoci di costruire un team colto e basato su un aiuto genuino Infine, ci atteniamo al principio della soddisfazione del cliente prima di tutto, poi dei profitti, che ci spinge a fornire un servizio di qualità in ogni punto di contatto con il cliente

Max Wesman, fondatore di GoodHire

41. Fitness a tempo di vita #### Valori fondamentali:

Supportare una cultura dell'inclusione

Creare spazi sicuri e rispettosi, in modo che tutti siano incoraggiati a partecipare.

**Espandere la comunità

Costruire relazioni strategiche che creino un impatto al di là delle barriere sociali ed economiche.

**Chiudere il divario

Valutare e rivedere le nostre pratiche di reclutamento e selezione.

42. Compra qui paga qui #### Valori fondamentali:

Integrità

Agiamo con integrità in tutto ciò che facciamo. Siamo onesti, trasparenti ed etici nei rapporti con gli altri.

Innovazione

Siamo costantemente alla ricerca di modi nuovi e migliori per Da fare. Incoraggiamo la creatività e il pensiero fuori dagli schemi.

Impatto

Ci sforziamo di avere un impatto positivo in tutto ciò che facciamo. Vogliamo fare la differenza nel mondo e lasciare le cose migliori di come le abbiamo trovate.

Questi valori formano la nostra cultura in un certo numero di modi. In primo luogo, guidano il nostro comportamento e il nostro processo decisionale. Cerchiamo sempre di fare ciò che è giusto e migliore, e siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare In secondo luogo, creano un ambiente positivo e collaborativo. Lavoriamo insieme per risolvere i problemi e raggiungere gli obiettivi Infine, ci ispirano a fare un lavoro eccellente. Ci sforziamo costantemente di fare la differenza e di avere un impatto positivo sul mondo che ci circonda"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Buy-Here-Pay-Here.jpeg Compra qui paga qui /%img/

Farhan Advani, BHPH

43. SocialBee #### Valori fondamentali:

Titolarità

Ci comportiamo da titolari. Trattiamo le aziende dei nostri clienti come se fossero le nostre, con attenzione, cura e mettendo al primo posto il loro interesse.

BeeBetter

Scegliamo l'apprendimento continuo, migliorando sempre le nostre capacità e crescendo come individui.

Innovativi

Sì, è una parola inventata. Chi dice che non possiamo Da fare? Dimostra che siamo innovativi, creativi, esperti di tecnologia digitale e disposti a correre dei rischi.

44. Centro di vita assistita #### Valori fondamentali:

Trasparenza

Crediamo nella trasparenza e nell'onestà per quanto riguarda le tariffe e i processi di applicazione, in modo che i nostri client non si sentano distratti

**Accessibilità

Offrendo informazioni gratuite sull'assistenza, rendiamo possibile agli anziani l'accesso all'aiuto di cui hanno bisogno.

**Riservatezza

In queste situazioni è altrettanto importante rispettare la loro privacy; ogni richiedente ha una storia che vale la pena di proteggere.

La nostra missione si basa sull'aiuto agli altri, ma prima di tutto sull'esempio Come azienda di marketing sanitario, siamo orgogliosi dei principi guida di trasparenza, accessibilità e riservatezza Questi valori non sono rivolti solo ai client, ma formano parte della nostra cultura del lavoro.

Stephan Baldwin, Fondatore di Assisted Living Center

45. Meglio su #### Valori fondamentali:

Società artigiana

Trovare un significato in ciò che facciamo attraverso l'eccellenza artigianale.

**Grinta

La perseveranza è guidata dalla determinazione e dalla passione.

Zest

Ciò che vi contraddistingue ci rende unici.

46. Clario #### Valori fondamentali:

Privacy e sicurezza online

Crediamo nel diritto umano fondamentale alla privacy e alla sicurezza online. Anche il diritto dei nostri dipendenti alla privacy sul posto di lavoro è importante, per cui il rispetto dei confini tra lavoro e vita privata è un risultato dei nostri valori fondamentali

Assistenza ai clienti

Siamo un'azienda incentrata sulle persone e conosciamo l'importanza del supporto umano, soprattutto nel settore tecnologico.

Abbiamo investito molto nel nostro team del supporto clienti e guardiamo sempre alla sicurezza e agli aggiornamenti delle app dal punto di vista di ciò che vogliono i nostri clienti, non solo di ciò di cui pensiamo abbiano bisogno _Significa anche che i nostri dipendenti e collaboratori conoscono il loro valore in quanto persone.> _Significa anche che i nostri dipendenti e collaboratori conoscono il loro valore in quanto persone.> _Significa anche che i nostri dipendenti e collaboratori conoscono il loro valore in quanto persone

Volodymyr Shchegel, Clario Tech

47. Calendly #### Valori fondamentali:

Trovare un modo

Non ci accontentiamo mai, non accettiamo mai il ragionamento "funziona abbastanza bene" o "è così che abbiamo sempre fatto". Le nostre persone agiscono, si adattano rapidamente e perseverano di fronte agli ostacoli fino a ottenere uno stato significativo.

**Concentrarsi con saggezza

Operiamo come un team snello ed efficiente, ma riconosciamo che qualità e velocità vanno insieme come contrappesi: nessuna delle due è sufficiente da sola.

**Puntiamo all'eccellenza

Siamo persone che partono da sole e che desiderano essere responsabilizzate, perseguono attivamente opportunità di impatto e sono spinte a produrre risultati eccezionali

**Scopri il meglio

48. Jolly SEO #### Valori fondamentali:

Impegno

Dimostrare uguale impegno nel fornire un lavoro di qualità costante.

**Onestà

Il team deve registrare il proprio lavoro in modo accurato e onesto.

_Il nostro team lavora da remoto e, per far sì che questo funzioni, contiamo sul fatto che ogni membro del team si assuma la responsabilità di gestire il proprio tempo e di completare il proprio lavoro in tempo _Accettiamo anche che gli errori possano accadere, e questo è da aspettarselo, ma a patto che i membri del team si rendano conto dell'errore commesso, non ne facciamo un problema _La cosa più importante è che insistiamo affinché ogni membro del team sia trattato con rispetto in ogni aspetto della sua vita. La discriminazione in qualsiasi modulo non è accettata; non ci sono scuse

TR Dougherty, Responsabile delle operazioni presso Jolly SEO

49. AIG #### Valori fondamentali:

Assumere la titolarità

Cancelliamo le aspettative e siamo proattivi e account.

**Vincere insieme

Siamo allineati, più forti insieme e operiamo come un unico team.

**Sii un alleato

Ci impegniamo per l'inclusione, ascoltiamo, impariamo e parliamo con le nostre azioni.

50. Zach Grove #### Valori fondamentali:

Integrità

Diamo valore all'integrità e ci assumiamo la responsabilità di tutte le nostre azioni.

Innovazione

il valore "Bring Innovation" incoraggia i membri del team a portare in tabella nuove idee di crescita.

Lavoro tranquillo

Questo significa che non aderiamo alla cultura tossica del "grinding" e dell'"hustle"

Al contrario, siamo deliberatamente calmi e rilassati.

_Capiamo che il lavoro è una parte della vita, ma non la totalità della vita _Questo non è negoziabile: forma la nostra cultura in modo che i membri del team sappiano che non devono mai sentirsi in colpa per aver completato i weekend

Zach Grove

Definire e vivere la dichiarazione dei valori fondamentali del team

Quando si tratta di identificare i valori fondamentali, ci sono alcune cose da tenere a mente.

Innanzitutto, che cosa è importante per voi come azienda? Da che cosa siete sostenuti? E soprattutto, quali sono i valori personali dei vostri dipendenti?

È importante ricordare che non tutti i valori sono universali o uguali. Alcuni possono anche essere in conflitto; dovrete scegliere quelli che sono allineati con i vostri valori fondamentali e con la vostra azienda visione . Utilizzate questo elenco di valori fondamentali per aiutarvi a creare principi guida forti e autentici che risuonino con la vostra azienda, i vostri dipendenti e i vostri personalizzati.

Una volta determinati i valori aziendali, assicuratevi di condividerli regolarmente con il vostro team per mantenerli motivati e allineati con i vostri obiettivi. L'impostazione della cultura aziendale vi aiuterà ad attrarre e mantenere persone che condividono i vostri valori e il vostro desiderio di successo, aiutando la vostra azienda a prosperare negli anni a venire.