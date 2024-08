21 delle migliori integrazioni di Calendly da conoscere nel 2024

Calendly è diventato rapidamente uno dei leader del calendario delle app di pianificazione e per una buona ragione. Questo software vi permette di creare rapidamente un calendario online e di lasciare che i vostri clienti selezionino le fasce orarie in cui lavorano meglio per incontrarvi.

Un altro aspetto positivo di questo strumento sono le numerose integrazioni di Calendly disponibili. Le sue API si integrano facilmente con oltre 30 tra le migliori app del web, tra cui ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook e molte altre.

Abbiamo deciso di stilare un elenco delle nostre 21 migliori integrazioni di Calendly che renderanno conveniente creare nuovi eventi direttamente nelle app e sincronizzarli automaticamente con il vostro account.

21 delle migliori integrazioni di Calendly di cui avete bisogno in questo momento

1. ClickUp

Accesso a ClickUp su qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento ClickUp è una piattaforma per la produttività all-in-one che consente a ogni team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app per il project management o che siate dei veri e propri utenti, la personalizzazione di ClickUp può adattarsi a team di qualsiasi dimensione, remoti o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

L'integrazione di Calendly con ClickUp è ricca di funzionalità/funzione che consentono di monitorare le riunioni, le attività e i progetti in un unico posto! Se avete bisogno di un altro motivo: le informazioni sugli eventi vengono importate automaticamente in ClickUp ogni volta che qualcuno pianifica un orario in Calendly. 🤩 Connessione di Calendly a ClickUp

ClickUp Mappe mentali ClickUp Mappe mentali è tutto ciò di cui avete bisogno per costruire ed espandere le vostre idee con un solo tocco. Permette di:

Creare e pianificare attività e sottoattività secondarie

Invitare e condividere il progetto con persone al di fuori dell'area di lavoro

Filtrare i rami vuoti per una visibilità delle attività più importanti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-mind-maps.png

/$$$img/

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per avere un quadro visivo definitivo

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-notepad.png

/$$$img/

Conservate le vostre note e elementi di azione organizzato con liste di controllo

Quando non riuscite a trovare carta e penna per annotare le vostre idee, ClickUp Notepad è il luogo a cui potete rivolgervi:

Aprire le note in modalità a schermo intero

Formattare con la modifica di testi ricchi

Prendere note mentre si naviga sul web Scaricare l'estensione per Chrome di ClickUp

Lavagne online ClickUp ClickUp Whiteboard rende accattivanti le vostre presentazioni consentendovi di:

Includere forme, immagini e connettori nel progetto

Accedere ai pulsanti di modifica con tasti di scelta rapida

Impostazione della lavagna online per uso personale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-whiteboards-1400x928.png

/$$$img/

Brainstorming, aggiunta di note e raccolta delle idee migliori su una tela creativa

✅ I professionisti di ClickUp

Organizza la logistica e personalizza i piani d'azione in base a ciascun programma

Disponibile su qualsiasi dispositivo, mobile, desktop, assistente vocale e altro ancora

Vedere tutti i client e la loro disponibilità sul calendario in un unico posto

Ottenere l'aiuto delassistenza clienti con le più alte valutazioni nel settore

Connessione del vostro account ClickUp aoltre 100 integrazioni ❌ ClickUp cons

Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora! 🔮

Nessuna funzionalità/funzione di esportazione di dashboard

💸 Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever (migliore per uso personale) Bacheche Kanban Attività e membri illimitati Documenti collaborativi assistenza 24/7 e altro ancora

Piano Unlimited (migliore per piccoli team (5$/membro al mese) Tutto ciò che è presente nel piano Free Forever Gestione delle risorse Spazio di archiviazione, dashboard, campi personalizzati illimitati Reportistica agile e molto altro ancora

Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni (12 dollari/membro al mese) Tutto ciò che è presente nel piano Unlimited Reportistica personalizzata Automazioni avanzate, monitoraggio del tempo e funzionalità di dashboard Sequenze, mappe mentali e altro ancora

Piano Business Plus (migliore per team multipli (19 dollari/membro al mese)) Tutto ciò che è presente nel piano Business Attività secondarie in più elenchi Autorizzazioni personalizzate Capacità personalizzata nel carico di lavoro Formazione personalizzata per gli amministratori e molto altro ancora



se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra Enterprise, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Per favore contattare il reparto commerciale quando siete pronti.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ recensioni)

2. Typeform

via Typeform Typeform è uno strumento diventato popolare per sondaggi, quiz e conversazioni online. Con pochi clic, potete aggiungere Calendly al vostro Typeform per consentire ai rispondenti di prenotare riunioni con voi.

L'integrazione Calendly-Typeform vi offre una maggiore facilità, una migliore organizzazione e una maggiore trasparenza. Qualsiasi modifica apportata da una parte si riflette immediatamente anche sull'altra.

✅ Pro di Typeform

Permette di creare moduli e sondaggi illimitati

Buon team del supporto clienti

Interfaccia ben progettata

Facilità di creazione dei moduli

Offre API gratis

❌ Tipo di cons * Non disponibile su dispositivi Android

Prezzo relativamente alto

💸 Prezzi di Typeform

Typeform ha un piano gratis per un massimo di 100 risposte al mese. Gli utenti possono anche accedere a piani a pagamento a partire da 29 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti di Typeform

G2: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

3. Slack

via SlackSlack è uno strumento leader della produttività che si può usare per programmare riunioni o inviare e ricevere messaggi da client e colleghi. Lavora bene con Calendly per rendere le riunioni più accessibili ai client e al team. Si tratta di una delle più popolari integrazioni con Calendly perché consente di invitare nuovi utenti, aggiungere dettagli alle riunioni e inviare promemoria ai partecipanti.

✅ I professionisti di Slack

Possibilità di rendere i canali privati, pubblici, in condivisione o in aree di lavoro multiple

Responsive per dispositivi desktop e mobili

Creare canali con la propria azienda

Condivisione di attività senza sforzo

❌ Contro Slack

Troppe notifiche possono creare una distrazione

Limitato spazio di archiviazione dei file, a seconda del piano scelto

Le conversazioni vengono cancellate automaticamente dopo 2 settimane

💸 Prezzi di Slack

Slack offre piani gratis e a pagamento a partire da 6,67 dollari/mese per utente

💬 Valutazioni dei clienti di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 29.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (21.000+ recensioni)

4. Webex

via Webex Questo strumento di videoconferenza basato sul web si integra con Calendly per consentire di includere i dettagli della riunione nel calendario. Inoltre, consente di tenere sotto controllo tutti i partecipanti inviando loro promemoria su un evento importante.

L'integrazione Webex-Calendly può essere ideale per chi è sempre in movimento e vuole essere sicuro di non perdere mai riunioni o scadenze cruciali.

✅ Pro di Webex

Cambia rapidamente i presentatori e permette una rapida creazione di lavagne online

Registra le riunioni per riferimenti offline

Esperienza di riunione online senza soluzione di continuità

Reattivo su tutti i dispositivi

Interfaccia utente semplice

❌ Contro Webex

Gli utenti devono scaricare il plugin prima di utilizzarlo

Internet Explorer è il browser predefinito

Versione web di bassa qualità

💸 Prezzi di Webex

Webex ha un piano base gratuito che consente fino a 100 partecipanti. I piani premium partono da 13,50 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti Webex

G2: 4,2/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (6.000+ recensioni)

5. HubSpot

via HubSpot L'integrazione tra HubSpot e Calendly consente di sincronizzare senza problemi gli eventi per creare un flusso di attività in HubSpot. Questo apre nuove opportunità di follow-up.

Il Integrazione con HubSpot consente di salvare le informazioni sui nuovi contatti e di aggiornare il database esistente con le nuove attività. Grazie a questa funzionalità, avrete il tempo di concentrarvi su altre attività importanti come la crescita delle relazioni con i clienti.

✅ Pro di HubSpot

Consolida tutti i vostri file in un unico posto

Facile da integrare con altri strumenti

Offre tutorial attraverso la HubSpot Academy

Piattaforma facile da usare

❌ I contro di HubSpot

Piuttosto costoso rispetto ad altri strumenti della sua categoria

Le spese per il supporto tecnico possono essere costose

Versione di prova gratuita limitata a sette giorni

Nessuna fatturazione mensile unica

💸 Prezzi di HubSpot

HubSpot ha piani Free e a pagamento a partire da 50 dollari al mese, con fatturazione annuale

💬 Valutazioni dei clienti di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

6. LinkedIn

via LinkedIn Utilizzando l'estensione per browser di Calendly, è possibile sfruttare l'automazione delle pianificazioni durante la messaggistica su LinkedIn. In questo modo è facile condividere il vostro collegamento a Calendly con potenziali clienti e candidati senza lasciare la vostra pagina di LinkedIn.

È anche possibile scegliere riunioni speciali per i VIP e i contatti di alto valore. Quando pianificate una riunione di gruppo, l'integrazione vi aiuta a creare un sondaggio per i vostri invitati, in modo da scegliere un orario che vada bene per tutti.

✅ I professionisti di LinkedIn

Conveniente per chi lavora con un budget limitato

Un flusso continuo di aggiornamenti sulle novità

Vaste opportunità di networking

Compatibile con i motori di ricerca

❌ I contro di LinkedIn

Richiede troppe informazioni personali per completare la configurazione del profilo

Troppi messaggi di spam

Ci vuole tempo per farsi notare

Piani premium costosi

💸 Prezzi di LinkedIn

LinkedIn ha un piano gratuito e piani premium a partire da 29,99 dollari al mese

💬 Valutazioni dei clienti di LinkedIn

G2: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 5.000 recensioni)

7. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign è una piattaforma di automazione che aiuta le aziende a stabilire connessioni significative con i propri clienti. La personalizzazione, la comunicazione centralizzata e la segmentazione sono scalabili su tutti i canali e attraverso l'intero ciclo di vita del cliente. Gli utenti possono accelerare ulteriormente il processo commerciale integrando ActiveCampaign con Calendly per la programmazione automatizzata delle riunioni!

✅ I professionisti di ActiveCampaign

Riempire automaticamente il calendario di appuntamenti e utilizzare le informazioni raccolte dal flusso di prenotazioni di Calendly

Creare o aggiornare le riunioni nella pipeline commerciale quando un contatto prenota, modifica o cancella una riunione in Calendly

Aggiungete i contatti a specifici elenchi o segmenti in base alle informazioni che forniscono

Mappare facilmente le domande personalizzate con i campi personalizzati in ActiveCampaign

❌ Contro ActiveCampaign

La personalizzazione è offerta nei piani premium a pagamento

Mancanza di personalizzazione del design per moduli e automazioni

💸 Prezzi di ActiveCampaign

Richiedi un preventivo a ActiveCampaign

💬 Valutazioni dei clienti di ActiveCampaign

G2: 4,6/5 (9.000+ recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.600 recensioni)

8. Lavorare

via Lavorare Workato è una piattaforma di automazione che migliora i processi per dipendenti e clienti, riducendo le risorse necessarie per Da fare. Gli utenti hanno la possibilità di impostare trigger e azioni specifiche per semplificare flussi di lavoro complessi.

✅ Pro di Workato