10 Migliori alternative e concorrenti di Calendly nel 2024

Se avete già programmato un incontro con qualcuno, è probabile che abbiate sentito parlare di Calendly. Negli ultimi anni è diventato uno degli strumenti più popolari per la pianificazione degli appuntamenti, grazie alla sua facilità d'uso.

Ma questa non è una caratteristica esclusiva di Calendly. Ci sono molte alternative e concorrenti a Calendly che offrono un'esperienza simile o migliore sia per voi che per i vostri potenziali clienti.

Se state cercando un'alternativa a Calendly, siete in buone mani. Sedetevi, rilassatevi ed esaminate la nostra lista delle migliori opzioni da esplorare nel 2024 e oltre. 📅

Che cos'è Calendly?

Calendly è un popolare strumento di pianificazione degli appuntamenti online che potete utilizzare per programmare chiamate, riunioni e appuntamenti. Il software consente di creare facilmente una pagina di prenotazione, di sincronizzarla con il vostro calendario e di condividerla con i clienti potenziali o esistenti in modo che possano prenotare direttamente.

via Calendario Le piccole imprese, le agenzie e i freelance utilizzano il programma le migliori app di pianificazione come Calendly per semplificare il processo di prenotazione degli appuntamenti. In questo modo si risparmiano tempo, energia e comunicazioni inutili, e si può snellire l'intero processo pre-riunione per tutti i partecipanti.

Calendly invia anche promemoria sul software di pianificazione degli appuntamenti, in modo che nessuno si perda più una riunione. Inoltre, ci sono Integrazioni con Calendly che collegano l'app di pianificazione con altri strumenti popolari per programmare appuntamenti e riunioni di gruppo.

Cosa cercare in un'alternativa a Calendly?

Strumenti come Calendly sono stati progettati per eliminare la natura di back-and-forth del tentativo di programmare riunioni o chiamate. Qualsiasi alternativa a Calendly dovrebbe includere le stesse funzioni di base, oltre a quelle che desiderate aggiungere al vostro kit di strumenti.

Ecco cosa cercare quando si valutano le alternative a Calendly:

Caratteristiche: L'app ha le caratteristiche di cui avete bisogno? Aggiunge nuove funzionalità?

L'app ha le caratteristiche di cui avete bisogno? Aggiunge nuove funzionalità? Usabilità: Il software è facile da usare? I membri del vostro team possono imparare a usarlo rapidamente?

Il software è facile da usare? I membri del vostro team possono imparare a usarlo rapidamente? Integrazioni: Lo strumento si integra con altri già utilizzati? È possibile estendere le funzionalità con integrazioni integrate o di terze parti?

Lo strumento si integra con altri già utilizzati? È possibile estendere le funzionalità con integrazioni integrate o di terze parti? Condivisione È facile condividere la pagina di prenotazione o il link con altri? È possibile incorporarlo nel proprio sito web?

È facile condividere la pagina di prenotazione o il link con altri? È possibile incorporarlo nel proprio sito web? Opzioni di pagamento: È possibile impostare appuntamenti a pagamento? Funziona con Stripe, PayPal, Square o un altro processore?

È possibile impostare appuntamenti a pagamento? Funziona con Stripe, PayPal, Square o un altro processore? Esperienza dell'utente finale: L'app è facile da navigare per i vostri clienti?

L'app è facile da navigare per i vostri clienti? Piani tariffari : È disponibile un piano gratuito? È possibile utilizzare la versione gratuita o è necessario un piano premium per le funzionalità richieste?

Il migliore app di calendario per voi dipenderà da quale sia il vostro obiettivo o scopo. Decidete cosa vi interessa di più, quindi passate in rassegna le nostre migliori alternative a Calendly per trovare la vostra soluzione ideale.

Le 10 migliori alternative a Calendly da usare nel 2024

Esistono centinaia di strumenti che offrono calendari, moduli online o una combinazione dei due che pretendono di semplificare il processo di prenotazione degli appuntamenti.

Ecco il meglio del meglio: la nostra selezione delle migliori alternative a Calendly da utilizzare quest'anno nella vostra azienda.

Utilizzate la vista Calendario di ClickUp per vedere le vostre attività per settimana e per mese

Una delle migliori alternative a Calendly è ClickUp. Conosciuto come un concentrato di produttività, ClickUp ha molto da offrire anche ai team che desiderano un modo più snello per organizzare e visualizzare appuntamenti, riunioni e chiamate.

Tenete sotto controllo la vostra agenda con La vista Calendario di ClickUp dalla versione web o dall'app mobile. Visualizza tutte le attività, gli appuntamenti e le riunioni in un unico posto. È possibile visualizzare le tempistiche, visualizzare le gestione del carico di lavoro e condividere il calendario pubblicamente con i membri del team o con il resto del mondo.

La vista Calendario di ClickUp si collega anche al calendario di Google, per non perdere nulla.

Quando si tratta di prendere prenotazioni e pianificare riunioni, utilizzate Moduli ClickUp per fare il lavoro pesante. Create moduli facili da usare che indirizzano automaticamente le risposte al giusto membro del team. Personalizzate i campi di acquisizione dei dati e utilizzate la logica condizionale per migliorare l'esperienza di prenotazione.

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutto il vostro lavoro

Una volta ottenute le risposte, è possibile convertirle automaticamente in Attività ClickUp . ClickUp è stato realizzato per la pianificazione delle attività e la gestione del tempo, in modo che voi e il vostro team possiate gestire gli appuntamenti e l'intero processo del cliente in un unico luogo.

Un enorme vantaggio dell'utilizzo di ClickUp è la personalizzazione della piattaforma, ma disponiamo anche di un'immensa libreria di modelli preconfezionati, tra cui modelli di gestione del tempo se volete iniziare rapidamente.

Il libreria di integrazioni vi offre anche un modo per estendere i vantaggi dell'uso di ClickUp con altre applicazioni del vostro kit di strumenti, come HubSpot, Google Calendar, Outlook, Slack e Zoom. Collegatevi a un numero ancora maggiore di app tramite Zapier e sbloccate funzioni avanzate con oltre 1.000 strumenti.

Se non siete ancora pronti a dire completamente addio a Calendly, sarete felici di sapere che ClickUp ha un'applicazione integrata per la gestione dei calendari Integrazione con Calendly per poter usufruire del meglio di entrambi gli strumenti in un unico posto. 🤩

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Pianificate il vostro programma all'interno del calendario e condividetelo facilmente con gli altri

Pianificate, organizzate e monitorate i progressi con il programma integratosoftware di gestione delle attività* Utilizzate ClickUp Forms per creare moduli di prenotazione e di appuntamento personalizzati

Convertite le risposte ai moduli in attività, in modo che il vostro team non perda nessuna opportunità

Integrazione perfetta con altri strumenti del flusso di lavoro degli appuntamenti

Limitazioni di ClickUp

A causa del numero di opzioni di personalizzazione disponibili, alcuni utenti potrebbero trovare ClickUp troppo complicato all'inizio

Anche se è possibile prendere prenotazioni e gestire il calendario con ClickUp, non funziona esattamente come Calendly. Se preferite il processo di prenotazione di Calendly, potete integrare il vostro account Calendly con ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Calendario Google

via Calendario di Google Quasi tutti conoscono Google Calendar, che è diventato uno dei principali strumenti per uso personale e aziendale. All'interno di Spazio di lavoro di Google google Calendar diventa ancora più utile, grazie a strumenti e funzionalità che lo trasformano in un sistema integrato di pianificazione degli appuntamenti in grado di competere con Calendly. 📆

Il software di pianificazione degli appuntamenti è un punto di riferimento per le aziende che desiderano strumenti di pianificazione popolari che funzionino con i vari team.

Le migliori caratteristiche di Google Calendar

Impostazione della disponibilità degli appuntamenti in base alle impostazioni di Google Calendar

Personalizzazione delle fasce orarie e della durata degli appuntamenti (ideale per le riunioni di gruppo)

Condividete la vostra pagina di prenotazione dall'aspetto professionale con un link o incorporatela nel vostro sito web

Limitazioni di Google Calendar

Le pagine di prenotazione degli appuntamenti non sono attualmente disponibili sul livello più economico di Google Workspace, Business Starter

Se utilizzate già un altro ecosistema, come Office 365 di Microsoft, investire in Google Workspace potrebbe essere superfluo

Prezzi di Google Calendar

Google Calendar è incluso nei piani di Google Workspace:

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

Non esiste un sistema di valutazione separato per Google Calendar, ma ecco come Google Workspace viene valutato dagli utenti:

G2: 4,6/5 (oltre 40.000 recensioni)

4,6/5 (oltre 40.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 15.100 recensioni)

3. Scarabocchio

via Scarabocchio Doodle è uno strumento online che è diventato rapidamente popolare per la sua funzione di programmazione di riunioni di gruppo, ma ora ha anche uno strumento di prenotazione che potrebbe sostituire Calendly. Lo strumento di programmazione di gruppo e di fissazione di appuntamenti si integra con il vostro strumento di calendario preferito per visualizzare la disponibilità e i tipi di riunione e consentire ad altri di prenotare le fasce orarie con voi. ✏️

Le migliori caratteristiche di Doodle

Impostare le ore in cui siete disponibili sulla vostra pagina di prenotazione

Personalizzate il numero di prenotazioni che potete prendere in un giorno o aggiungete tempi cuscinetto

Inviate promemoria ai vostri clienti per non farli mancare all'appuntamento

Limitazioni di Doodle

Alcuni utenti esprimono frustrazione nel cercare di programmare riunioni o chiamate con persone con fusi orari diversi

Doodle non ha un calendario incorporato, per cui è necessario collegarlo al calendario di Google o di Microsoft Office 365

Prezzi di Doodle

**Gratuito

Pro: $6,95/mese per utente, pagamento annuale

$6,95/mese per utente, pagamento annuale Team: $8,95/mese per utente, pagamento annuale

$8,95/mese per utente, pagamento annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Doodle valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

4. Setmore

via Setmore Setmore è uno strumento software gratuito per la pianificazione degli appuntamenti online che funziona come alternativa a Calendly. L'applicazione consente di prendere prenotazioni online, inviare promemoria e gestire i pagamenti: è quindi una buona opzione per aziende, agenzie e liberi professionisti che desiderano ospitare chiamate o riunioni a pagamento. 📞

Le migliori caratteristiche di Setmore

Crea e personalizza la tua pagina di prenotazione online con loghi, flussi di social media e recensioni

Aggiungistrumenti per riunioni online come Zoom o Teleport, collegamenti a videoconferenze per appuntamenti con un solo clic

Accettare pagamenti online per le vostre riunioni o chiamate

Limitazioni di Setmore

Alcuni utenti vorrebbero che le opzioni di personalizzazione fossero più flessibili, ad esempio per mostrare la disponibilità per singoli giorni o per l'intera settimana

I livelli di autorizzazione potrebbero non essere sufficientemente personalizzabili per alcuni utenti che desiderano che gli assistenti programmino per loro ma non abbiano la possibilità di rifiutare o rimborsare le prenotazioni

Prezzi di Setmore

**Gratuito

Pro: $5/mese per utente, pagamento annuale (massimo due utenti)

$5/mese per utente, pagamento annuale (massimo due utenti) Team: $5/mese per utente, pagamento annuale (utenti illimitati)

Setmore valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (900+ recensioni)

5. Programmazione Acuity

via Programmazione Acuity Acuity Scheduling è un popolare strumento di pianificazione dei clienti realizzato dal team di Squarespace. Con Acuity Scheduling è possibile prendere prenotazioni, gestire i pagamenti in modo sicuro e usare l'automazione del flusso di lavoro per migliorare il processo degli appuntamenti dall'inizio alla fine. 📝

Le migliori caratteristiche di Acuity Scheduling

Impostate la vostra disponibilità e personalizzate i tempi e le modalità con cui i clienti possono prenotarsi con voi, in modo che possiatedare priorità al vostro lavoro* Permettete ai clienti di fissare, modificare o cancellare i propri appuntamenti e di inviare SMS di promemoria

Offrire abbonamenti ricorrenti per iscrizioni o corsi, accettare depositi e memorizzare i dati delle carte di credito in modo sicuro

Limitazioni di Acuity Scheduling

Gli utenti suggeriscono che è necessario fare clic per accettare gli inviti al calendario, anziché aggiungere automaticamente gli eventi al calendario scelto

Alcuni utenti vorrebbero che la pagina di prenotazione fosse più facile da personalizzare per soddisfare le loro esigenze di pianificazione

Prezzi di Acuity Scheduling

**In fase di crescita: $16/mese per un utente, pagamento annuale

Crescente: $27/mese per un massimo di sei utenti, pagamento annuale

$27/mese per un massimo di sei utenti, pagamento annuale Powerhouse: $49/mese per un massimo di 36 utenti, pagamento annuale

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (5.500+ recensioni)

6. PuoiLibrarmi

via YouCanBookMe YouCanBookMe è uno strumento di programmazione online che afferma di mettere l'esperienza dell'utente al centro del proprio lavoro. La piattaforma consente di creare moduli di prenotazione personalizzati, gestire le fasce orarie disponibili e utilizzare l'automazione per migliorare l'esperienza del cliente. 🙌

Le migliori caratteristiche di YouCanBookMe

Prenotare gli appuntamenti in modo personalizzato, compresi i link monouso, le prenotazioni solo su richiesta e i limiti di prenotazione

Personalizzare l'esperienza della pagina di prenotazione con il supporto di diverse visualizzazioni di disponibilità, valute, fusi orari e lingue

Invio di promemoria, e-mail di follow-up e di no-show che si adattano al marchio aziendale

Limitazioni di YouCanBookMe

Alcuni utenti suggeriscono che è difficile personalizzare l'aspetto della pagina di prenotazione, compresa l'aggiunta di loghi aziendali

Non è più possibile integrare YouCanBookMe con i calendari Apple

Prezzi di YouCanBookMe

**Gratuito

Pagato: $10,80/mese per calendario, pagato annualmente

Valutazioni e recensioni di YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

4,7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

7. Programmatore di riunioni HubSpot

via HubSpotHubSpot offre molti strumenti e funzioni gratuite per i team di marketing e di vendita, e il suo pianificatore di riunioni è uno di questi.

Con la soluzione gratuita di HubSpot per la pianificazione delle riunioni, è possibile visualizzare la disponibilità, prenotare le riunioni senza dover fare avanti e indietro, gestire le prenotazioni delle riunioni in round-robin e semplificare il processo di pianificazione. 🐦

Le migliori caratteristiche di HubSpot Meeting Scheduler

Incorpora il calendario o il pianificatore di appuntamenti sul vostro sito web

Sincronizzazione automatica delle prenotazioni e dei dati con il CRM HubSpot

Integrazione con Google Calendar e Microsoft Office 365 Calendar

Limitazioni di HubSpot Meeting Scheduler

Gli utenti segnalano che lo scheduler distingue solo tra "libero" e "occupato" e non tiene conto di altri stati come "fuori ufficio"

Alcuni utenti suggeriscono che l'opzione di nascondere il logo HubSpot sulla pagina di prenotazione è limitata ai piani pro più costosi

Prezzi di HubSpot Meeting Scheduler

È possibile accedere al meeting scheduler come parte dei seguenti piani HubSpot Sales Hub:

Gratuito

Starter: $18/mese per due utenti, pagamento annuale ($9/mese per ogni utente aggiuntivo)

$18/mese per due utenti, pagamento annuale ($9/mese per ogni utente aggiuntivo) CRM Suite Starter: $240/anno per due utenti, pagamento annuale

$240/anno per due utenti, pagamento annuale Professional: A partire da $450/mese per cinque utenti, pagamento annuale ($90/mese per utente aggiuntivo)

A partire da $450/mese per cinque utenti, pagamento annuale ($90/mese per utente aggiuntivo) Enterprise: A partire da 1.500 dollari al mese per 10 utenti, con pagamento annuale

Valutazioni e recensioni su HubSpot Meeting Scheduler

Il pianificatore di riunioni di HubSpot è incluso nel suo Sales Hub. Ecco i punteggi attuali di HubSpot Sales Hub:

G2: 4,4/5 (oltre 10.800 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.800 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

8. TimeTap

via TimeTap TimeTap è uno strumento di pianificazione delle riunioni online che può essere utilizzato per gestire le prenotazioni tra i membri del personale, con i clienti e tra più sedi. La piattaforma mira a ridurre le attività amministrative come l'organizzazione delle riunioni e include funzioni utili come i promemoria automatici degli appuntamenti. ⚒️

Le migliori caratteristiche di TimeTap

Sincronizzazione bidirezionale del calendario per non dover aggiornare manualmente il calendario di TimeTap o quello di lavoro

Creazione di una lista d'attesa automatica che vi aiuterà a gestire le cancellazioni dell'ultimo minuto

Usufruite dei tempi di viaggio stimati grazie all'integrazione con Google Maps

Limitazioni di TimeTap

Alcuni utenti hanno espresso la loro frustrazione per il fatto che le notifiche in tempo reale non sono state inviate con l'efficienza sperata

Le opzioni di personalizzazione sono limitate, soprattutto se paragonate ad altri strumenti di questo settore

Prezzi di TimeTap

Professionale: A partire da $22,45/mese

A partire da $22,45/mese Business: A partire da $40,45/mese

A partire da $40,45/mese Impresa: Contattare per i prezzi

TimeTap valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

9. Jotform

tramite JotformJotform è noto per le sue semplici ma efficaci funzionalità di costruzione di moduli, ma può anche essere usato come alternativa a Calendly con la funzione di pianificazione degli appuntamenti. Utilizzate il modello per prendere prenotazioni online, personalizzare gli slot degli appuntamenti e inviare promemoria ai clienti. 👀

Le migliori caratteristiche di Jotform

Personalizzate la durata e gli intervalli delle fasce orarie degli appuntamenti

Inviare e-mail di promemoria automatiche ai clienti

Estendete le capacità di Jotform con l'integrazione di Google Calendar integrata

Limitazioni di Jotform

Alcuni utenti esprimono il desiderio che Jotform abbia un sistema di calendario integrato più robusto

Con così tanti modelli e la possibilità di personalizzare la propria esperienza con Jotform Apps, alcuni utenti potrebbero trovare l'esperienza opprimente

Prezzi di Jotform

**Gratuito

Bronzo: $34/mese per un utente, addebitato annualmente

$34/mese per un utente, addebitato annualmente Silver: $39/mese per un utente, con fatturazione annuale

$39/mese per un utente, con fatturazione annuale Gold: $99/mese per un utente, con fatturazione annuale

$99/mese per un utente, con fatturazione annuale Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.400 recensioni) Capterra: 4,6/5 (1.600+ recensioni)

10. Picktime

via Picktime Picktime è una piattaforma di pianificazione degli appuntamenti online che include anche fatturazione, reportistica sulle vendite, gestione dei clienti e gestione dei team. I team possono utilizzare Picktime per prendere appuntamenti, prenotare corsi e richiedere attrezzature con una pagina di prenotazione online. 🌻

Le migliori caratteristiche di Picktime

Creare un calendario, quindi personalizzare le regole per farlo corrispondere alle proprie disponibilità

Notifica automaticamente ai clienti le prenotazioni imminenti per evitare che non si presentino

Integrazione con i più diffusi fornitori di videoconferenze come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom

Limitazioni di Picktime

Secondo i clienti di alcuni utenti, le opzioni di notifica in caso di modifica delle date o degli orari sono limitate

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni di personalizzazione per il sistema di prenotazione

Prezzi di Picktime

**Gratuito

Starter: $3/mese per utente, addebitato annualmente

$3/mese per utente, addebitato annualmente Pro: A partire da $2,25/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Picktime

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

Semplificare il processo di pianificazione con queste alternative a Calendly

Calendly è una delle piattaforme di pianificazione online più conosciute, ma ci sono molte alternative che offrono le stesse funzionalità o un modo ancora più accattivante di prenotare e gestire gli appuntamenti.

Utilizzate questa guida per trovare l'alternativa perfetta, in modo da semplificare il processo di fissazione degli appuntamenti e creare un'esperienza d'uso migliore per i vostri clienti.

Se siete alla ricerca di uno strumento che gestisca più di un software per la pianificazione degli appuntamenti, provate ClickUp gratuitamente . La piattaforma all-in-one è ricca di strumenti potenti che consentono di risparmiare tempo e aumentare la produttività, come la gestione delle attività, il monitoraggio degli obiettivi e la gestione dei progetti. ✨