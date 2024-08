Recensione di Calendly con prezzi e caratteristiche per il 2024

Moderno calendari online rendono più facile essere più organizzati sul lavoro e gestire in modo proattivo il proprio tempo. ⏰

Prendiamo ad esempio Calendly. Ampiamente conosciuto come uno degli strumenti di migliori app di calendario calendly automatizza e gestisce la pianificazione per voi. Come si evince dalla seguente recensione di Calendly, questa app di pianificazione offre molte pratiche funzionalità che consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto ai professionisti o ai team più impegnati.

Tuttavia, Calendly non è l'unico software di pianificazione disponibile. Sono disponibili alcune alternative eccellenti, e una in particolare è da tenere in considerazione.

Vediamo di chiarire cos'è Calendly e quali funzionalità/funzione offre. Esamineremo il piano Free di Calendly e le versioni a pagamento e vedremo cosa ne pensano gli utenti. Infine, esamineremo una delle migliori alternative per la pianificazione, in modo da avere tutte le informazioni necessarie per fare la scelta giusta per la vostra azienda. 🤔

Che cos'è Calendly ?

Calendly è un'applicazione di app di pianificazione che automatizza il vostro calendario e fa a meno di quelle fastidiose email. La sua funzione flessibile permette di scegliere il numero di riunioni al giorno e i tipi di riunioni offerti.

Ad esempio, se siete un libero professionista o un titolare di una piccola azienda che vuole programmare riunioni o consulenze. Oppure siete un reclutatore che vuole programmare colloqui con i candidati. È ideale anche se siete un team leader che gestisce un evento di gruppo che coinvolge più membri del team e avete bisogno di vedere un calendario condiviso. 👪

Il processo di programmazione degli appuntamenti è semplice. Il software vi aiuta a creare una pagina di prenotazione e la sincronizza con il vostro calendario, rilevando automaticamente il fuso orario. Quindi, per utilizzare Calendly, è sufficiente aggiungere le fasce orarie disponibili al calendario.

È possibile condividere il collegato a Calendly via email o testo. È anche possibile incorporare il calendario di Calendly nel proprio sito web. In questo modo gli invitati possono scegliere la fascia oraria a loro più congeniale. Il sistema conferma l'orario della riunione a tutti i partecipanti e lo aggiunge ai loro calendari. 🗓️

Chiave Calendly funzioni/funzione

Calendly è conosciuta come una delle migliori piattaforme di pianificazione delle riunioni oggi disponibili. Esaminiamo le funzionalità/funzione di Calendly per capire perché.

1. Tipi di eventi personalizzabili

Create e personalizzate diversi tipi di eventi con Calendly, in modo che i client e i potenziali clienti possano programmare il loro tempo con voi.

Il piano Free consente solo riunioni individuali di una certa durata, ad esempio una telefonata di scoperta di 15 minuti. Ma è possibile impostare un numero illimitato di riunioni di questo tipo. È inoltre possibile inviare un sondaggio sulla riunione per valutare le preferenze di tempo dei partecipanti. 📝

I piani a pagamento, invece, offrono molte più funzionalità e tipi di eventi illimitati. È possibile impostare riunioni individuali, di gruppo, collettive o round-robin, a seconda del piano.

È inoltre possibile personalizzare il numero di riunioni che possono essere prenotate al giorno e la loro vicinanza, se si desidera evitare riunioni consecutive. Ad esempio, si può impostare in modo da non mostrare più la disponibilità per un certo giorno dopo che sono state prenotate tre riunioni e in modo da avere almeno 15 minuti tra le prenotazioni.

2. Notifiche utili

Invio automatico di promemoria di testo e di email di follow-up con Calendly

Quando qualcuno prenota un appuntamento con voi, Calendly genera una pagina di conferma per il vostro invitato e vi notifica la riunione. Inoltre, invia a voi e al vostro invitato delle promemoria automatiche prima della riunione, riducendo le possibilità di no-show e assicurandovi che tutti siano preparati. 🔔

Per massimizzare l'impatto, è possibile personalizzare le promemoria via testo o email e inviare follower personalizzati dopo la riunione.

3. Instradamento per risparmiare tempo

Con i moduli di Calendly è possibile porre domande qualificanti e indirizzare i clienti al calendario giusto

Alcuni clienti potrebbero aver bisogno di aiuto per capire quale sia il tipo di riunione giusta per loro o la persona giusta con cui incontrarsi. Calendly offre moduli che potete personalizzare con domande qualificanti. Le risposte a queste domande indicano al sistema dove indirizzarli, in modo che non dobbiate intervenire fino al momento della riunione. ️

4. Analisi approfondite

La dashboard di Calendly vi fornisce utili informazioni

Sui piani a pagamento, è possibile accedere ad analisi come gli orari e i tipi di riunione più popolari, nonché il numero di eventi cancellati o riprogrammati. Il tutto può essere filtrato per tipo di evento o per individui, gruppi o team. Queste tendenze offrono una visione dell'attività nel tempo, guidando la vostra strategia aziendale, informando le vostre campagne di marketing e permettendovi di pianificare meglio la disponibilità dei team. 📈

5. Ampio intervallo di integrazioni

Con l'integrazione nativa di Calendly di ClickUp, è possibile creare Automazioni personalizzate Le integrazioni di Calendly sono diverse e includono molti altri strumenti popolari, come ad esempio:

Strumenti per le videoconferenze, come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet o GoTo Meeting

Piattaforme commerciali, di marketing e di CRM, come Salesforce, HubSpot, Marketo o Active Campaign

Strumenti di messaggistica, come Gmail o Mailchimp 📫

Gateway di pagamento, come PayPal, Stripe o Stax Payments

Altri strumenti di pianificazione, come Google Calendar, Outlook e Office 365

Connettori, come Zapier, Tray.io o l'API integrata di Calendly

Calendly inoltre si integra con ClickUp project management di ClickUp. Quando qualcuno fissa una riunione in Calendly, le informazioni sull'evento vengono importate automaticamente in ClickUp. È anche possibile trasformare le informazioni di Calendly in attività di ClickUp tracciabili. In questo modo è facile gestire le riunioni e il flusso di lavoro in un unico luogo centrale.

6. Estese funzionalità/funzione di sicurezza

Calendly offre diverse funzionalità di sicurezza, tra cui il Single Sign-On

Prenotare appuntamenti non è solo facile, è anche sicuro. I dati di Calendly sono protetti da un sistema di sicurezza di livello aziendale. Tanto per cominciare, l'infrastruttura è ospitata su un server cloud sicuro, un firewall protegge l'applicazione e i dati dei clienti sono criptati a riposo e in transito.

Le misure di conformità e privacy includono i report SOC 2 Type 2, SOC 3 e ISO/IEC 27001. Vengono seguite le linee guida della Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e del Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). 🔐

Prezzi di Calendly

**Gratis

Standard: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Teams: $16/mese per postazione

$16/mese per postazione Azienda: Contattare per prezzi e demo

Pro dell'utilizzo Calendly

Oltre a tutte le funzionalità/funzione menzionate in questa recensione di Calendly, l'app per la pianificazione ha anche altri vantaggi.

Facilità d'uso

L'interfaccia user-friendly di Calendly consente di essere operativi rapidamente. Certo, potrebbe essere necessario verificare come utilizzare alcune delle funzionalità più avanzate, ma nel complesso è estremamente intuitiva fin dall'inizio, offrendo un'ottima esperienza utente. ✨

Estensione supporto clienti opzioni

Tutti i piani includono supporto via email e chat dal vivo 24/7, oltre all'accesso al Centro risorse. Qui troverete le risposte alle domande più frequenti (FAQ) e un intervallo di utili video tutorial, webinar, e-book e blog.

Se scegliete il piano Enterprise, avrete anche un supporto telefonico e un account partner dedicato che vi accompagnerà durante l'onboarding, l'implementazione e l'adozione. 🎧

Personalizzazione del marchio

Mentre il piano Free ha il marchio Calendly incorporato, le opzioni a pagamento consentono di rimuoverlo e di aggiungere il proprio marchio alla pagina di prenotazione. È inoltre possibile personalizzare i colori e aggiungere collegamenti e reindirizzamenti supplementari alla pagina di conferma per massimizzare le opportunità di coinvolgimento degli invitati. 🤝

Punti dolenti comuni Calendly Fronte degli utenti

Nessuna recensione di Calendly sarebbe completa senza menzionare alcune delle sfide che potreste incontrare.

Piano Free Restrizioni

Il piano Free offre funzionalità estremamente limitate. Consente una sola connessione al calendario e si può programmare un solo tipo di evento. Non è possibile programmare riunioni ricorrenti o inviare email di promemoria o follower.

Inoltre, le opzioni di personalizzazione sono limitate al caricamento del logo sulla pagina di prenotazione e alla scelta della fine dell'URL.

Questo piano di base può soddisfare le esigenze di pianificazione di singoli freelance o di piccole aziende, ma se le dimensioni della vostra azienda richiedono un software di pianificazione degli appuntamenti più complesso, avrete bisogno di un piano a pagamento di Calendly. 💸

Occasionali problemi di programmazione

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi come le doppie prenotazioni. Questo può essere particolarmente complicato quando si utilizzano più calendari. Altri segnalano che il loro calendario non si aggiorna per mostrare la loro disponibilità corretta dopo che qualcuno ha cancellato. Anche se non si tratta della norma, è bene controllare di tanto in tanto la propria agenda.

Recensioni di Calendly su Reddit

Per avere un'idea più ampia di cosa pensano i diversi utenti di Calendly, abbiamo esaminato alcune recensioni di Calendly su Reddit.

Uno dei piani gratuiti di Calendly recensioni di un professore menziona l'intervallo limitato di funzionalità/funzione, ma sottolinea che lavora bene per le ore di ufficio:

calendly non è facile da configurare e la versione gratis è molto limitata. Tuttavia, Da fare si integra bene con Outlook. Lo uso per programmare gli orari di ricevimento e rende il processo molto più semplice sia per gli studenti che per me"_

È importante anche il modo in cui lo si usa, poiché un altro utente dice:

"Un'email a freddo con un link a Calendly secondo me non è una buona pratica. Non avete fornito alcun valore o motivo per prenotare un appuntamento. Ci deve essere una conversazione per capire se vale la pena impegnare del tempo. Poi, una volta che c'è valore, manderei il collegato" Un utente ha notato che alcuni sistemi non consentono l'uso di Calendly:

"Ho avuto solo pochi clienti che si sono tirati indietro, di solito perché Calendly è bloccato dalla VPN o dal firewall dell'ufficio per qualche motivo. Per queste persone, mi limito a Da fare: "Ecco quello che ho attualmente: M... T... W... ecc." e promemoria che queste informazioni possono cambiare in qualsiasi momento, quindi vi prego di rispondere rapidamente in modo da limitare il tira e molla"

Strumenti di calendario alternativi da usare al posto di Calendly

Se avete dei dubbi dopo la nostra recensione di Calendly, non temete: ci sono altre opzioni di software di pianificazione.

Uno dei migliori Alternative a Calendly è ClickUp. ✨

Gestite e organizzate i progetti e pianificate le attività attraverso la flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione Visualizzazione del calendario di ClickUp semplifica la pianificazione e la gestione di progetti e riunioni, la definizione dei tempi e la visualizzazione del carico di lavoro del team, tutto in un unico posto. Potete scegliere se visualizzare le attività sotto forma di calendario, di sequenza temporale o di agenda giornaliera.

Prendete il controllo dei vostri impegni e raggiungete i vostri obiettivi con il modello di Calendario di ClickUp

ClickUp offre anche un ampio intervallo di modelli di agende giornaliere che vi evitano di ricominciare da zero. Ci sono anche molti altri modelli che vi aiutano a gestire meglio la vostra agenda. Ad esempio:

Il modelloModello di Calendario consente di tenere tutte le riunioni e le attività in un unico posto

IlCalendario Elenco Da Fare Modello fornisce un'istantanea delle attività e delle ore di lavoro su base settimanale, bisettimanale o mensile

IlModello di calendario settimanale vi aiuta a visualizzare e gestire la vostra settimana per massimizzare la vostra produttività

IlModello di calendario annuale offre un quadro più ampio, con un focus sugli obiettivi a cui si aspira per l'anno 🎯 ClickUp va ben oltre l'essere uno strumento di calendario. È una piattaforma di project management e produttività all-in-one che combina le funzionalità/funzione di un calendario e di una agenda di un'app per il piano giornaliero con i vantaggi di uno strumento di pianificazione.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Progettato per tutti i tipi di aziende, dai freelance e le piccole imprese alle aziende, snellisce i flussi di lavoro in ogni aspetto della vostra attività, dal brainstorming creativo alla gestione del calendario, fino al monitoraggio di attività e progetti.

ClickUp offre anche una comoda sincronizzazione bidirezionale con Outlook, Google Calendar e Apple Calendar. Inoltre, ClickUp integra in modo nativo con Calendly e altri strumenti come:

Sfoglia le app e le integrazioni disponibili in ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata

E con Zapier è possibile creare integrazioni e automazioni tra ClickUp e altre app senza dover disporre di competenze tecniche di alto livello.

ClickUp prezzi

I piani tariffari di ClickUp includono una versione gratuita che consente di accedere a un ampio ventaglio di funzionalità senza alcun costo. Tuttavia, è da notare che se si vogliono sfruttare le ultime funzionalità/funzione dell'IA, è necessario un piano Unlimited, Business o Enterprise.

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Temporizza perfettamente le tue riunioni con Applicazioni Calendario

Le app di calendario online rendono la pianificazione delle riunioni un gioco da ragazzi e Calendly ne è un esempio. Offre molte funzioni utili, come tipi di eventi personalizzabili, notifiche, analisi e varie integrazioni. Le misure di sicurezza estese mantengono l'intero sistema al sicuro.

Inoltre, come dimostra questa recensione di Calendly, è facile da usare e offre un supporto adeguato, il che lo rende una buona scelta per le vostre esigenze di pianificazione. ✅

Tuttavia, non è l'unica opzione. Se state cercando una piattaforma versatile per organizzare il vostro calendario e le vostre attività, non cercate oltre ClickUp.

ClickUp è uno sportello unico per la pianificazione, la gestione di attività e progetti e, in generale, per semplificare ogni aspetto del flusso di lavoro. Le molteplici opzioni personalizzabili per visualizzare il calendario e l'elenco delle cose da fare rendono facile tenere sotto controllo il proprio lavoro e quello del proprio team per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Registratevi gratis con ClickUp oggi stesso. Non potreste chiedere un partner migliore per l'esito positivo della vostra azienda. 🥇