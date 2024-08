10 Migliori alternative e concorrenti di Google Calendar 2024

Alzi la mano chi ama Google Calendar. 🙋🏼‍♀️

Anche noi! È gratuito per uso personale con qualsiasi Account Google conveniente, intuitivo e sembra che si aggiorni da solo. Non c'è niente di più semplice!

Perfetto per chi lavora su un blocco del tempo o di riunioni, Google Calendar mira ad alleviare l'ansia che deriva dalla gestione dei giorni più impegnativi. È veloce da imparare e facile da usare, con funzioni pratiche per personalizzare, automatizzare e sincronizzare i vostri impegni calendario per la gestione dei progetti tra i vari dispositivi. Ma non è l'unico app di calendario per confezionare questo livello di funzionalità... 👀

In effetti, ci sono moltissimi software che possono competere e persino superare l'utilità di Google Calendar. E considerando quanto sia facile condividere accidentalmente eventi personali nel calendario aziendale di Google, conoscere le opzioni disponibili non è una cattiva idea!

E siete arrivati nel posto giusto. 🙂

Seguiteci mentre analizziamo le caratteristiche indispensabili per la vostra prossima alternativa a Google Calendar e scopriamo 10 dei migliori concorrenti attualmente sul mercato! Include una descrizione dettagliata, pro e contro, informazioni sui prezzi, valutazioni e molto altro ancora. 🏆

Cosa cercare nelle alternative a Google Calendar?

Google Calendar fa parte della suite di prodotti Google Workspace, che vengono forniti gratuitamente a chiunque abbia un account Gmail per uso strettamente personale. Google Calendar si sincronizza con il vostro account Gmail, quindi gli eventi citati nella vostra casella di posta elettronica verranno automaticamente aggiunti al vostro calendario, e questo da solo può far sembrare la vostra agenda molto occupata, molto velocemente. 😳

Non si tratta solo di trovare un'applicazione che faccia di più di Google Calendar, ma di trovare un'applicazione che si allinei alle esigenze specifiche del vostro team. Inoltre, è possibile che, nonostante la sua popolarità, l'elenco di funzioni di Google Calendar non sia il più adatto.

Sebbene Google Calendar renda semplice e veloce l'aggiunta di eventi alla settimana, è meno intuitivo quando si iniziano ad aggiungere altri calendari e la creazione di attività. Questo porta alcuni team a creare nuovi calendari in Google Sheets o anche Google Docs per gestire le attività insieme agli orari: è qui che le cose iniziano a complicarsi.

...E così ci si ritrova a cercare un'alternativa a Google Calendar. ✨

Le migliori alternative a Google Calendar portano le riunioni, gli eventi e i progetti all'interno dello stesso software, in modo che, invece di controllare tra l'agenda giornaliera e le attività lavorative, sia possibile visualizzarle tutte con lo stesso sguardo.

Altre caratteristiche fondamentali da ricercare in un'alternativa a Google Calendar sono:

Funzioni di automazione per pianificare eventi o attività ricorrenti

per pianificare eventi o attività ricorrenti Visualizzazioni multiple per gestire le riunioni, le attività e i promemoria da ogni angolazione

per gestire le riunioni, le attività e i promemoria da ogni angolazione Promemoria e notifiche per non perdere mai un colpo

per non perdere mai un colpo Tracciamento del tempo per tenere sotto controllo la produttività durante la settimana

per tenere sotto controllo la produttività durante la settimana Funzionalità drag and drop per costruire e modificare la vostra agenda secondo le necessità

per costruire e modificare la vostra agenda secondo le necessità Integrazioni con app come Zoom e Slack per aggiungere più contesto, funzionalità e valore al vostro calendario

con app come Zoom e Slack per aggiungere più contesto, funzionalità e valore al vostro calendario Sincronizzazione su più dispositivi per avere il calendario sempre a portata di mano

Sincronizzate le riunioni da altri strumenti di lavoro con ClickUp per gestire l'intera giornata nella vista Calendario

Google Calendar condivide molte di queste caratteristiche, ma ogni software le rende uniche. È una questione di tentativi, errori e recensioni per trovare quello che si adatta al vostro stile di lavoro. Il rovescio della medaglia? Può essere estremamente dispendioso in termini di tempo. 🫠

Ma per fortuna non è necessario! Perché noi l'abbiamo già fatto. 🤓

Le 10 migliori alternative a Google Calendar nel 2024

Non c'è bisogno di segnare sulla vostra agenda il tempo necessario per testare le migliori alternative a Google Calendar: lo abbiamo già fatto noi!

Abbiamo stilato questo elenco delle 10 migliori alternative a Google Calendar per ogni team. Trovate confronti di funzionalità, pro e contro, prezzi, valutazioni e altro ancora!

Modificate facilmente le date di scadenza e aggiungete nuovi eventi in ClickUp trascinando e rilasciando le attività nella vista Calendario

ClickUp è l'unico strumento di produttività all-in-one progettato per riunire in un'unica piattaforma dinamica la vostra agenda, le vostre attività e il vostro lavoro in tutte le applicazioni. I team di qualsiasi dimensione, le aziende e i singoli utenti si affidano a ClickUp per la sua ricca serie di funzioni personalizzabili per gestire tutto, dalle riunioni quotidiane ai progetti più complessi, tutto da un'unica schermata.

Ci sono più di 15 modi per visualizzare il vostro lavoro in ClickUp, compreso un flessibile Calendario per pianificare le scadenze, ordinare i compiti e programmare gli eventi semplicemente trascinandoli nella settimana. Inoltre, ClickUp si integra con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro, compreso Google Calendar! Se siete indecisi se passare a questa soluzione, con ClickUp non perderete l'occasione di aumentare la vostra produttività.

Iniziate con Modello di calendario pianificatore di ClickUp ! Scarica il modello di calendario

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

Alcuni utenti sperimentano una curva di apprendimento per adattarsi a così tante funzioni

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile di ClickUp, ma la visualizzazione del calendario lo è 🤓

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7 per utente, al mese

: $7 per utente, al mese Business : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Business Plus : $19 per utente, al mese

: $19 per utente, al mese Impresa: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.510+ recensioni)

: 4.7/5 (5.510+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.510+ recensioni)

2. Calendario di Microsoft Outlook

via Calendario di Microsoft Outlook Microsoft Outlook Calendar è un'applicazione che consente ai team di gestire le attività quotidiane, gli eventi e praticamente tutti gli appuntamenti del calendario! Il software è dotato di una serie di funzioni, tra cui promemoria, condivisione del calendario, sovrapposizioni per confrontare più calendari contemporaneamente, temi con colori personalizzati e altro ancora.

Il più grande vantaggio dell'utilizzo di Outlook Calendar è la sua integrazione con altri prodotti Microsoft, come Microsoft Teams. La funzione Riunioni di Teams consente agli utenti di pianificare, partecipare e ospitare riunioni ed eventi online con Microsoft Teams senza aprire una finestra separata.

Verificate il_ Integrazione di Microsoft Outlook con ClickUp !

Le migliori caratteristiche del calendario di Microsoft Outlook

Disattivazione automatica dei link non sicuri contenenti truffe di phishing, virus o malware

Importazione di Google Calendar in Outlook per evitare di inserire nuovamente tutti gli appuntamenti

Ricerca in Outlook per individuare messaggi, persone e documenti

Viste del calendario affiancate

Limitazioni del calendario di Microsoft Outlook

Troppe funzionalità possono ostacolare le semplici esigenze di programmazione

Con la funzione di esportazione del calendario di Outlook, le modifiche non si riflettono automaticamente in Google Calendar

Prezzi di Microsoft Outlook Calendar

Microsoft Outlook Calendar è gratuito con un account Microsoft

Valutazioni e recensioni di Microsoft Outlook Calendar

Capitolare: N/A

N/A G2: N/A

3. Calendario Zoho

via Calendario Zoho La nostra prossima alternativa a Google Calendar è Zoho Calendar. Questo software di calendario include funzioni come promemoria, elenchi di attività e un elenco di cose da fare integrato. Zoho Calendar può essere integrato con altre applicazioni Zoho e di calendario, oltre che con Google Calendar e Outlook.

Uno dei principali vantaggi di Zoho Calendar rispetto a Google Calendar è la sua integrazione con altre app Zoho. Ad esempio, gli utenti possono creare attività e appuntamenti in Zoho Calendar per visualizzarli in Zoho Mail o creare un contatto in Zoho CRM. Ciò consente un flusso di lavoro più efficiente per i team che si affidano a più app Zoho per il loro lavoro!

Le migliori caratteristiche di Zoho Calendar

Calendari pubblici o calendari di gruppo per collaborare con il vostro team su eventi di lavoro

Smart Add estrae i dettagli dell'evento necessari dalle frasi digitate dall'utente

Aggiornamenti sullo stato degli RSVP e notifiche di promemoria

Incorporamento di Zoho Calendar nei siti web

Limitazioni di Zoho Calendar

Capacità limitata di gestire le dipendenze complesse da un calendario

Flessibilità limitata nell'adattarsi alle esigenze specifiche del progetto

Prezzi di Zoho Calendar

Zoho Calendar è gratuito per tutti gli utenti

Valutazioni e recensioni di Zoho Calendar

Capterra: 3.8/5 (5+ recensioni)

3.8/5 (5+ recensioni) G2: 4.5/5 (50+ recensioni)

4. Calendario Teamup

via Calendario Teamup Teamup Calendar è un calendario basato sul web calendario e software di pianificazione . Consente agli utenti di creare e gestire appuntamenti, eventi e riunioni e di condividerli con altri.

A differenza di Google Calendar, Teamup Calendar è in grado di gestire esigenze di pianificazione complesse. Gli utenti hanno accesso a opzioni di pianificazione più avanzate come pianificazione delle risorse . Ad esempio, la funzione Sub-calendario aiuta gli utenti a creare diversi livelli di calendari all'interno di un unico calendario principale. Questo lo rende una soluzione adatta per le organizzazioni che devono gestire team interfunzionali e risorse.

Le migliori caratteristiche del Calendario Teamup

Campi personalizzati per categorie specifiche di informazioni sul lavoro

Stati delle attività con facile filtraggio e definizione delle priorità

Campi a scelta multipla visualizzati nella vista Tabella

Categorie di ferie dei dipendenti

Limitazioni del calendario Teamup

Funzionalità limitata pergestione degli stakeholder e comunicazione

Interfaccia del calendario obsoleta rispetto all'applicazione Google Calendar

Prezzi di Teamup Calendar

Piano gratuito

Plus : $10/mese per calendario, fatturati annualmente (IVA esclusa)

: $10/mese per calendario, fatturati annualmente (IVA esclusa) Pro : $25/mese per calendario, con fatturazione annuale (IVA esclusa)

: $25/mese per calendario, con fatturazione annuale (IVA esclusa) Business : $60/mese per calendario, con fatturazione annuale (IVA esclusa)

: $60/mese per calendario, con fatturazione annuale (IVA esclusa) Impresa: $105/mese per calendario, con fatturazione annuale (IVA esclusa)

Teamup Calendar valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

4.7/5 (40+ recensioni) G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

Controlla questi_

**Software di gestione degli stakeholder_

!

5. Blocchi di tempo

via Blocchi di tempo Uno dei principali vantaggi di TimeBlocks rispetto a Google Calendar è il suo approccio alla pianificazione basato su blocchi di tempo. Il blocco del tempo è una tecnica di produttività che prevede la programmazione di blocchi di tempo per completare compiti specifici. Questo metodo aiuta le persone a pianificare la giornata e ad assicurarsi di concentrarsi sulle priorità e sugli obiettivi, invece di perdere tempo in attività meno importanti.

TimeBlocks è ideale per i liberi professionisti o gli appaltatori. I team potrebbero trovare l'app limitante per la gestione dei progetti e il monitoraggio del tempo. Se per voi il monitoraggio del tempo è una funzione del calendario irrinunciabile, provate ClickUp!

Le migliori caratteristiche di TimeBlocks

Sincronizzazione del calendario con un unico login tramite Google, Apple, Outlook e altro ancora

Pagina di digitazione rapida per scrivere i vostri impegni senza bisogno di impostazioni complesse

Visualizzazione del calendario mensile per un accesso rapido

Interfaccia drag-and-drop

Limitazioni dei blocchi temporali

Capacità limitata di gestire vincoli e conflitti di risorse

Manca una funzione nativa di tracciamento del tempo

Prezzi di TimeBlocks

TimeBlocks è un'applicazione gratuita

Valutazioni e recensioni di TimeBlocks

Capitolare: N/A

N/A G2: N/A

6. Campo base

via Basecamp Come strumento di gestione dei progetti e di comunicazione tra i team, Basecamp offre funzionalità come gli elenchi di cose da fare, l'archiviazione di file e la messaggistica. Uno dei principali vantaggi di Basecamp rispetto a Google Calendar è la sua enfasi sulla collaborazione e sulla comunicazione. I membri del team possono lavorare insieme più facilmente e condividere le informazioni con Basecamp utilizzando funzioni come la messaggistica, gli elenchi di cose da fare e l'archiviazione di file.

I project manager possono creare e programmare eventi utilizzando la funzione dell'app Calendario programmato. Questo strumento rende più facile per i team organizzare riunioni di verifica prima della data di scadenza del progetto.

Le migliori caratteristiche di Basecamp

Il calendario del progetto visualizza le scadenze, i to-dos, le milestone e gli eventi rilevanti

Dashboard di progetti, incarichi e scadenze in un'unica pagina

Messaggi diretti individuali o di gruppo all'interno dell'app

Check-in con sondaggio automatico per il team

Limitazioni di Basecamp

Funzionalità limitata di monitoraggio dei progressi

Nessuna priorità dei compiti

Prezzi di Basecamp

Utenti illimitati : $299/mese, fatturati annualmente

: $299/mese, fatturati annualmente Per freelance, startup o piccoli team: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Basecamp

Capterra: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

4,3/5 (14.000+ recensioni) G2: 4.1/5 (5.000+ recensioni)

7. Asana

via AsanaAsana è un software di gestione dei progetti e di collaborazione di gruppo basato sul web. Consente agli utenti di organizzare, tracciare e gestire attività e progetti e di comunicare con i membri del team. Uno dei principali vantaggi della funzione calendario di Asana è la possibilità di vedere facilmente tutti gli eventi e di gestire le scadenze delle attività.

Ad esempio, è possibile utilizzare il filtro del calendario per ordinare qualsiasi progetto in base a campi personalizzati per trovare priorità, tipi di contenuto o stato di approvazione. Il filtro del calendario consente di vedere facilmente quali sono le scadenze, se un progetto è in anticipo o in ritardo rispetto alla tabella di marcia e se ci sono colli di bottiglia o ritardi.

Le migliori caratteristiche di Asana

La vista settimanale nella sezione Le mie attività monitora le scadenze e le attività imminenti

Categorizzazione dei colori nei calendari dei progetti, che si raddoppia come valore di un campo personalizzato

Diverse viste del calendario per progetti personali o di gruppo

Gestione delle attività

Limitazioni di Asana

Supporto limitato per la gestione della qualità delle scadenze

Nessuna opzione di assegnazione multipla

Prezzi di Asana

Base: Gratuito

Gratuito Premium : $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale Business : $24,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $24,99/mese per utente, con fatturazione annuale Impresa: Contattare Asana per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

4,5/5 (11.000+ recensioni) G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative ad Asana_

!

8. Calendario Apple

via Mela Apple Calendar è strettamente integrato con il resto dell'ecosistema Apple, il che lo rende una buona opzione per gli utenti che già utilizzano altri prodotti e servizi Apple.

Questa applicazione di calendario è preinstallata sui dispositivi Apple, quindi la disponibilità per gli utenti è limitata. Ma uno dei principali vantaggi di Apple Calendar è la possibilità di impostare più account da altri servizi di calendario come Microsoft Exchange, Gmail, Yahoo e altri. In questo modo è possibile visualizzare gli impegni personali e di lavoro in un unico posto!

Le migliori caratteristiche di Apple Calendar

Gli utenti possono visualizzare tutti i calendari o quelli specifici in un'unica finestra

Gli utenti possono aggiungere l'indirizzo del luogo in cui si trova un evento per ricevere notifiche sul tempo di partenza in base a quanto tempo ci vorrà per raggiungere la destinazione

Limitazioni di Apple Calendar

Non è adatto per la gestione di progetti o il monitoraggio del tempo rispetto ad altre app di calendario e alle alternative a Google Calendar

Gli eventi sul calendario mostrano un codice HTML che lo rende goffo e difficile da leggere

Prezzi di Apple Calendar

Apple Calendar è gratuito con un ID utente Apple

Valutazioni e recensioni di Apple Calendar

Capitolare: N/A

N/A G2: 4/5 (160+ recensioni)

Bonus: Organizzati con_

**Strumenti di organizzazione per l'ADHD_

& **Applicazioni per l'ADHD !

9. Lunedì.com

via LunedìLunedì.com è uno strumento di gestione dei progetti progettato per consentire agli utenti di gestire attività, progetti e flussi di lavoro. Include una funzione di calendario che consente agli utenti di pianificare e visualizzare le attività e le scadenze su un calendario.

Uno dei principali vantaggi del calendario del lunedì rispetto a Google Calendar è la sua flessibilità e personalizzazione. Senza aprire altre schede del browser, è possibile utilizzare la funzione Split view per aprire una vista Calendario e una vista Consiglio affiancate. Ad esempio, è possibile confrontare un evento nella vista Calendario con la scheda del progetto corrispondente nella vista Scheda.

Le migliori caratteristiche di Monday

Filtro della visualizzazione del calendario per mostrare esattamente ciò che si vuole vedere

Widget del calendario per vedere quali attività appartengono a un determinato progetto

Flussi di lavoro personalizzabili per monitorare facilmente i progetti

Automazione

Limitazioni del lunedì

Le funzionalità non sono approfondite rispetto alle altre alternative di Google Calendar presenti in questo elenco

I cruscotti sono una funzione premium a pagamento

Prezzi di Monday

Individuale : Gratuito per sempre

: Gratuito per sempre Basic : $8/seduta al mese a partire da 3 sedute

: $8/seduta al mese a partire da 3 sedute Standard : $10/seduta al mese a partire da 3 posti

: $10/seduta al mese a partire da 3 posti Pro : $16/seduta al mese a partire da 3 posti

: $16/seduta al mese a partire da 3 posti Impresa: Contattare lunedì per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Monday

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.300 recensioni)

4,6/5 (oltre 3.300 recensioni) G2: 4,7/5 (oltre 6.600 recensioni)

10. ProofHub

via ProofHub ProofHub è un software di gestione dei progetti basato sul web. Include una serie di funzioni come l'assegnazione di compiti, le scadenze, il monitoraggio dei progressi e un luogo centralizzato per archiviare e condividere i file. Include anche uno strumento di tracciamento del tempo e un calendario per aiutare i team a gestire il tempo e le scadenze.

Uno dei principali vantaggi della funzione calendario di Proofhub è la capacità di gestire più calendari. La funzione calendario consente agli utenti di creare più calendari e di condividerli con i team interfunzionali. Inoltre, la funzione calendario di Proofhub prevede diversi livelli di accesso al calendario, in modo che gli utenti possano controllare chi può visualizzare o modificare il loro calendario.

Le migliori caratteristiche di ProofHub

Promemoria automatici per programmare il lavoro sui calendari

Controllo di alto livello su team e progetti

I compiti possono essere assegnati a più utenti

Tracciamento del tempo

Limitazioni di ProofHub

Non è adatto a gestire flussi di lavoro complessi

Manca la funzionalità di budgeting

Prezzi di ProofHub

Essenziale : $45/mese, fatturati annualmente

: $45/mese, fatturati annualmente Ultimate Control: $89/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di ProofHub

Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) G2: 4.5/5 (70 recensioni)

Il prossimo punto all'ordine del giorno è l'iscrizione a ClickUp

A volte la comodità di Google Calendar non è sufficiente, lasciando la vostra agenda non organizzata, sovraccarica e inefficiente. Queste situazioni rendono le alternative a Google Calendar necessarie ed estremamente preziose per mantenere i vostri progetti in carreggiata!

Tutti questi strumenti vi aiuteranno a portare a termine il lavoro, ma solo uno è stato progettato per portare la vostra produttività a un livello completamente nuovo. E questo strumento è ClickUp. 🙂

Visualizzate i vostri impegni con oltre 15 visualizzazioni in ClickUp, tra cui Elenco, Tabellone e Calendario

Accedete alla vista Calendario, a compiti illimitati, a tonnellate di funzioni, modelli e integrazioni senza alcun costo con il piano gratuito per sempre di ClickUp. E quando sarete pronti a condividere i vostri segreti di gestione del tempo con il resto del team, passate a qualsiasi piano a pagamento di ClickUp per soli 5 dollari! Iscriviti a ClickUp oggi stesso