Le 10 migliori alternative e concorrenti di Basecamp nel 2024

stai cercando delle fantastiche alternative al Basecamp?

Diamo a Basecamp i meriti che gli spettano: è un pioniere della comunicazione di gruppo.

E i suoi leader, Jason Fried e David Heinemeier Hansson, sono stati molto attivi nel ridefinire il concetto di "team" il lavoro e la cultura del lavoro .

Ma torniamo a Basecamp_, il prodotto

Anche se è ben consolidato e in circolazione da diversi anni, potrebbe non essere più il prodotto giusto per la collaborazione tra team e per la gestione delle risorse umane software di gestione dei progetti per voi.

In questo post, analizzeremo alcune delle sue caratteristiche principali e daremo un'occhiata alle dieci migliori alternative a Basecamp nel 2023, con i loro pro, contro, prezzi e valutazioni dei clienti.

Andiamo avanti!

Perché cercare un'alternativa a Basecamp?

Sentiamo già la domanda: Se Basecamp fa il suo lavoro, perché cercare un'alternativa?

I project manager possono contare su queste caratteristiche chiave in Basecamp 3:

Un'eccellente piattaforma di messaggistica che promuove un lavoro di squadra di qualità

Una pratica ricerca universale

Un luogo centralizzato per condividere file e documenti

Semplici funzioni di gestione delle attività (ottime per le liste di cose da fare di piccoli team)

Domande di check-in automatico

Un portale per le parti interessate esterne per visualizzare le attività e comunicare

Rapporti sulle attività

Basecamp è un programma perfettamente adeguato strumento di gestione dei progetti in molti modi.

nessuno è qui per denigrare questo strumento o il lavoro svolto dal team che lo ha creato

Un mercato competitivo alimenta l'innovazione e, per quanto Basecamp possa essere utile, il mercato ha portato una concorrenza agguerrita con strumenti come Zoho Project , Lavoro di squadra , Wrike e Trello .

Basecamp esiste da tempo. È stato fondato nel 1999.

già, 22 anni fa..._ 🗿

Non c'è niente di male nell'età, ma la adattabilità è un must e Basecamp è stato un po' lento nell'aggiornare il suo strumento per gli utenti del mondo moderno.

Ad esempio, Basecamp non dispone ancora di uno strumento di gerarchia dei team e offre solo integrazioni esterne per il monitoraggio del tempo.

Basecamp è stato inoltre progettato tenendo conto del sistema a cascata della vecchia scuola e non è certo l'ideale per Gestione agile dei progetti .

Anche Asana si è preso il tempo di aggiungere un Scheda Agile vista sul loro inventario.

perché non l'abbiamo visto da Basecamp?

Un altro ovvio vantaggio che un'alternativa potrebbe portare è un prezzo più basso.

Con 15 dollari al mese per utente, il prezzo di Basecamp non è esattamente facile da pagare.

avete davvero bisogno di pagare così tanto?

perché rompere la banca (e i vostri occhiali)_ _quando potete avere più funzioni per meno (o addirittura niente)?

Con ClickUp, utilizzate l'intera piattaforma, quindi tutte le funzionalità e gli utenti illimitati, per 0 dollari al mese!

**Nota: è possibile importare i dati di Basecamp in ClickUp con un file CSV! Ecco come fare.

Caratteristiche dell'alternativa ideale a Basecamp

Scegliere un'alternativa a Basecamp per la gestione dei progetti significa mantenere alcune delle caratteristiche di Basecamp.

Un concorrente intelligente impara dai successi di Basecamp, migliorandoli e aggiungendo le proprie innovazioni.

Evitare un design arcaico, aggiungere funzioni potenti e attenersi ai nostri valori ha permesso a ClickUp di eccellere in un mercato altamente competitivo.

Ad esempio, i veri concorrenti dovranno avere un design semplice e un'applicazione mobile comoda, due punti di forza di Basecamp. Tuttavia, avranno bisogno di prezzi molto più ragionevoli e di un software aggiornato di tanto in tanto.

E già che ci siamo, che ne dite di aggiungere anche l'opzione di Consiglio e Elenco insieme a Grafici di Gantt ?

Altre caratteristiche necessarie per sostituire Basecamp includono Tracciamento del tempo , elenchi di cose da fare (in precedenza punto di forza di Asana), strumenti per le piccole imprese, un ottimo iPhone e Android gestione completa dei membri del team, una potente funzione di ricerca e la possibilità di assegnare più incarichi.

stiamo chiedendo troppo a uno strumento di gestione dei progetti?

date sfogo ai vostri sensi di ragno e date un'occhiata alle dieci migliori alternative a Basecamp!

Top 10 Basecamp Alternative

Ecco le dieci migliori alternative a Basecamp che vi faranno lasciare il campo base durante la vostra escursione verso il successo nella gestione dei progetti. ⛰

1. ClickUp

ClickUp è il strumento di gestione dei progetti leader nel mondo .

Dalla gestione delle risorse al potenziamento della comunicazione tra i team, ClickUp è la soluzione definitiva per la gestione dei progetti.

Caratteristiche principali di ClickUp

Ecco alcuni dei motivi per cui ClickUp è un'ottima alternativa a Basecamp:

1. Tracciatore di tempo globale

Utilizzate il Timer globale per vedere quanto tempo i membri del team dedicano alle singole attività o a un progetto.

È possibile avviare e interrompere il monitoraggio del tempo da qualsiasi computer a cui si è connessi.

Inoltre, se si interrompe il rilevamento del tempo nell'applicazione mobile, si può ricominciare da dove si era interrotto nell'applicazione desktop.

veramente globale!

Ecco ulteriori informazioni su come funziona il tracciamento del tempo in ClickUp .

2. Viste multiple

Con oltre 10 viste tra cui scegliere, potete visualizzare i vostri progetti nel modo che preferite!

Ecco alcune delle potenti visualizzazioni di ClickUp: Vista del consiglio .

Visita Trello

7. Proofhub

Proofhub è un'alternativa a Basecamp che consente ai team di avere un numero illimitato di utenti, indipendentemente dal piano tariffario.

ma da un grande potere derivano tasche ancora più grandi e profonde._💲

Il piano tariffario di questo strumento è più costoso della maggior parte delle alternative a Basecamp.

Caratteristiche principali di Proofhub

@menzioni per aumentare la collaborazione e assicurarsi che i commenti vengano visti

È possibile assegnare facilmente i compiti e impostare le priorità dei compiti

Potente funzione di ordinamento e raggruppamento

Visualizzazione della timeline per il monitoraggio dei progetti

I professionisti di Proofhub

Nessun costo per utente, perché gli utenti sono illimitati

Ruoli personalizzati per le esigenze del progetto

Promemoria automatici per tenere conto delle scadenze imminenti

Ci sono spazi per discussioni individuali e messaggi di gruppo

I contro di Proofhub

Costoso

Non è pensato per i team più grandi

Limitato a 8 integrazioni

Prezzi di Proofhub

Questa applicazione per la gestione dei progetti ha piani tariffari che partono da 50 dollari al mese.

Valutazioni dei clienti di Proofhub

G2: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 40 recensioni)

Visita Proofhub

8. Kantata

via Kantata Kantata (ex Mavenlink) si presenta come una soluzione unica per l'automazione del lavoro e la gestione delle risorse che offre funzionalità di collegamento. 😉

Ad esempio, i project manager possono collegare il tempo, le spese e le fatture di un membro del team alle sue attività e ai suoi progetti in tempo reale.

Sfortunatamente, la curva di apprendimento di questo strumento è relativamente alta, quindi potreste dover spendere un po' di tempo per capire come collegare le cose.

Caratteristiche principali di Kantata

Grafici di Gantt integrati

Modelli riutilizzabili

Rapporti di progetto dettagliati per un'analisi accurata del progetto

I professionisti di Kantata

Si integra con strumenti come Slack, Salesforce e Jira

È possibile visualizzare facilmente il carico di lavoro, le competenze e la disponibilità di un membro del team

Accesso a impostazioni di autorizzazione granulari per controllare ciò a cui ogni membro del progetto ha accesso, all'interno del flusso di lavoro del progetto stesso

Kantata contro

Scorciatoie da tastiera limitate per semplificare le cose

Non è possibile modificare i commenti alle attività

Questo strumento di collaborazione ha una curva di apprendimento elevata

Prezzi di Kantata

Contattare Kantata per conoscere i suoi piani tariffari.

Valutazioni dei clienti di Kantata

G2: 4.1/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (oltre 400 recensioni)

Visita Kantata

9. Paymo

Paymo è un software di collaborazione per grandi team e team remoti che hanno bisogno di vedere chi sta lavorando su cosa, quando e dove.

ma perché pagare Paymo💰 per questo _strumento quando si possono ottenere le stesse funzionalità _e altro ancora con ClickUp?

Caratteristiche principali di Paymo

Attività ricorrenti per ottimizzare gli eventi ripetitivi

Dispone di viste elenco, tabella e scheda

Reportistica sui fogli di presenza

È inoltre possibile impostare facilmente le dipendenze delle attività

I vantaggi di Paymo

Potenti app per desktop e mobile

Fatture, stime e spese illimitate

Pianificatore di team per gestire al meglio il flusso di lavoro del vostro team

Tracciamento del tempo incorporato

Paymo contro

Il piano gratuito permette agli utenti di creare solo fino a 3 fatture

Nessuna gestione avanzata delle attività sul piano gratuito

Integrazioni disponibili solo nel piano a pagamento

Prezzi di Paymo

Questa applicazione per la gestione dei progetti ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da 11,95 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti su Paymo

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

Visita Paymo

10. Freedcamp

{\an8}Ecco, un'altra gita in campeggio

Freedcamp è semplicemente una versione più libera di Basecamp.

Siamo seri, con Freedcamp si ottengono funzioni simili a molto meno di 99 dollari al mese, ed è un ottimo strumento di collaborazione per i freelance!

Purtroppo, uno degli svantaggi di questo strumento di gestione dei progetti è che non è possibile impostare le autorizzazioni, il che è un po' un problema per tutti i team creativi che gestiscono progetti per più clienti.

Caratteristiche principali di Freedcamp

Elenchi di attività integrati

Schede Kanban con funzionalità di trascinamento e rilascio

È possibile suddividere progetti di grandi dimensioni in sottoattività più piccole

I vantaggi di Freedcamp

Funzione di fatturazione che consente di fatturare facilmente ai clienti a partire dalle voci del monitoraggio delle presenze

Memorizzazione di tutti i contatti e i lead nell'app per una facile organizzazione e un facile accesso

Potente applicazione mobile per iOS e Android

Freedcamp contro

Questo strumento di gestione delle attività ha una curva di apprendimento elevata

IlGrafico di Gantt non è funzionale come le altre alternative gratuite di Basecamp

I permessi degli utenti non possono essere personalizzati

Prezzi di Freedcamp

Questo software di collaborazione ha un piano gratuito. Il piano minimalista parte da 2,49 dollari per utente al mese. Tuttavia, per la maggior parte delle funzioni, dovrete sborsare 7,49 dollari per utente.

Valutazioni dei clienti di Freedcamp

G2: 4,6/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

Visita Freedcamp Bonus: per altri strumenti come Basecamp

**guarda questa guida_

!

Lasciare Basecamp per sempre ⛺

Non c'è dubbio che Basecamp abbia cambiato in meglio la gestione dei progetti, la collaborazione tra i team e la produttività.

Ma le cose si evolvono, ed emergono nuove tecnologie e prospettive.

Ciò che ha funzionato in passato potrebbe non essere più rilevante e potrebbe essere il momento di scegliere una nuova alternativa a Basecamp.

Aprite la porta dell'opportunità e scoprite perché ClickUp è il software di gestione dei progetti più apprezzato! Lasciatevi alle spalle il vostro basecamp e ottenere ClickUp gratuitamente per scalare nuove vette!