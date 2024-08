Come creare un calendario in Google Docs (guida 2024 + modelli)

{\an8}Quando parliamo del tuo Google qual è la prima cosa che ti viene in mente?

Compleanni 🎂 e vacanze ✈️!

Ma a volte è necessario un calendario che faccia di più.

Come un calendario di marketing o editoriale o magari un calendario settimanale di tipo commerciale.

In questi casi, Google Docs può essere utile.

E la cosa più divertente è che potete creare voi stessi un calendario di Google Docs.

In questo articolo vi mostreremo come creare un calendario in Google Docs, evidenziando anche alcune opzioni di modello. Parleremo anche di alcune limitazioni dei calendari di Google Docs e suggeriremo un metodo di software di gestione dei progetti alternativo.

Siete pronti a creare un calendario con Google Docs?

ci siamo!

Come creare un calendario in Google Docs?

Un calendario di Google Docs è come qualsiasi altro calendario. 📅

L'unica differenza è che si crea in un file di Google Docs.

Ecco come trasformare quel documento vuoto e noioso nel vostro calendario personale. 😎

Fase 1: aprire un nuovo documento Google

Come per l'accesso a qualsiasi altra applicazione di Google assicurarsi di aver effettuato l'accesso con il proprio account personale di Google oppure Spazio di lavoro Google per utilizzare Google Docs.

Per iniziare, aprite un nuovo documento Google dalla pagina iniziale di Google Docs.

Sappiamo che si vede una galleria di modelli, ma sfortunatamente i creatori dell'applicazione Google Docs hanno deciso di non aggiungere un calendario modello ad esso.

Quindi non perdete tempo e selezionate un documento vuoto per iniziare.

Una volta aperto il documento, dategli il nome che desiderate, altrimenti sarà difficile ritrovarlo in seguito. 🔍

Per ora, chiamiamo questo file di Google Doc "Calendario mensile"

Nota: È possibile utilizzare gli stessi passaggi per creare un calendario giornaliero, settimanale o annuale

Ora inserite il nome del mese desiderato all'inizio del documento.

Facciamo riferimento a gennaio.

Passo 2: Inserire una tabella

un calendario _non avrà lo stesso aspetto senza quei quadrati, giusto?

Poiché si tratta di un calendario mensile, aggiungiamo 7 x 6 caselle. Sette è il numero di giorni in una settimana e sei è il numero di settimane in cui è stato distribuito gennaio 2021.

Andare su Inserisci > Tabella > quindi spostare il cursore per evidenziare 7 x 6, e poi cliccare per inserire la tabella. Anche questo dovrebbe rientrare nei fine settimana.

Prima di aggiungere le date, inserite una tabella 7 x 1 sopra la tabella appena creata. In questo modo si avrà lo spazio per aggiungere i giorni della settimana.

Ora che avete i giorni della settimana, aprite il calendario del vostro computer o cellulare come riferimento e iniziate a inserire le date di conseguenza.

Qui abbiamo usato gennaio 2021 come riferimento.

comincia ad assomigliare molto a un calendario, non è vero?

Ora aggiungete le attività o gli eventi.

Diciamo che questo è il vostro calendario dei contenuti .

È possibile aggiungere attività come:

Social media post : Post su Facebook, aggiornamenti su Twitter, storie su Instagram

: Post su Facebook, aggiornamenti su Twitter, storie su Instagram **Post su blog: aggiungete le date di pubblicazione

Content marketing riunione: aggiungete la data appropriata per programmarla

Passo 4: personalizzare il calendario

Questo passo è il più F-U-N!

Indossate i vostri cappelli creativi e rendete il calendario bellissimo.

Ecco alcune idee:

Inserite dei colori per coordinare giorni, compiti ed eventi simili

Cambiate i caratteri, le dimensioni dei caratteri o aggiungete la formattazione in grassetto o in corsivo per evidenziarli

Ridimensionare i riquadri del calendario (celle della tabella) per aggiungere spazio dove necessario

Questi sono solo alcuni suggerimenti.

Potreste scoprire di essere più creativi di quanto crediate. 😎

Una volta terminata la formattazione del calendario, il suo aspetto potrebbe essere simile a questo:

La buona notizia è che è sempre possibile modificare la formattazione del calendario in un secondo momento, se necessario.

Fase 5: cambiare l'orientamento del documento in orizzontale

Questo passaggio non è obbligatorio, ma dovrebbe rendere il calendario leggibile.

Inoltre, l'orientamento orizzontale offre più spazio per aggiungere i dettagli delle attività.

Andare su File > Impostazione pagina e si aprirà una finestra di dialogo Impostazione pagina. Selezionare Landscape sotto Orientamento e fare clic su OK.

E questo è quanto.

Congratulazioni, avete creato un calendario in Google Docs da soli! 🥳

Tutto ciò che resta da fare è, condividere il vostro calendario e iniziare a lavorare con il proprio team. A tale scopo, fare clic sul pulsante Condividi nell'angolo in alto a destra e aggiungere gli indirizzi e-mail dei membri del team.

ma aspettate. Sapevate che potete eliminare completamente l'intero processo manuale di creazione di un calendario da zero?

Avete sentito bene. E la soluzione è rappresentata dai modelli!

Se state cercando un modello di calendario, Google Docs potrebbe non esservi d'aiuto, ma internet non fallisce mai.

Che si tratti di un modello di piano didattico, di content marketing o di calendario editoriale per Google Docs, li troverete tutti.

3 Modelli di calendario per Google Docs

Non andate alla ricerca di un modello di calendario per Google Doc perché abbiamo trovato tre opzioni per voi.

Utilizzate uno di questi per risparmiare tempo e fatica.

1. Modello di calendario settimanale

Questo modello di planner digitale è un modello ideale per programmare qualsiasi evento del calendario, come riunioni, impegni e così via, in base all'orario.

È possibile utilizzare lo stesso modello anche in un file di Google Sheet.

Scarica questo modello di agenda settimanale per Google Docs .

2. Modello di calendario dei social media

Se avete bisogno di un calendario per i social media calendario editoriale per tutte le piattaforme, compresi Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, ecc.

Questo è un altro modello che funziona sia con un Documento di Google e Foglio elettronico di Google .

Scarica questo modello di calendario per i social media di Google Docs e Google Sheets .

3. Modello di calendario settimanale degli eventi

Questo modello può aiutarvi a tenere traccia di tutti gli eventi del calendario in una specifica settimana.

Scarica questo modello di calendario settimanale per Google Docs .

3 Limitazioni della creazione di un calendario in Google Docs

Vogliamo che vi poniate una domanda:

e' davvero intelligente usare uno strumento di creazione di documenti per creare un calendario?

È come usare un foglio di calcolo per fare piccoli calcoli. Non ha senso quando esiste già una cosa chiamata calcolatrice, no?

Allo stesso modo, usare Google Docs per creare un calendario non ha senso quando invece ci sono diversi strumenti di calendario disponibili.

Vi mostriamo perché non funziona:

1. Non è stato progettato per l'uso del calendario

Lasciamo che il gatto 🐈 esca dal sacco. Google Docs non è pensato per i calendari.

Potete scrivere un post su un blog, scrivere i vostri pensieri... se avete le parole, Google Docs è vostro amico, proprio come Microsoft Word.

Bonus: consultate la nostra guida su

[creazione di un calendario in Microsoft Word](https://clickup.com/it/blog/33502/come-creare-un-calendario-in-word/): schematizzare le idee e i flussi di lavoro su una tela bianca

Uno degli aspetti più interessanti di ClickUp è che potete facilmente sincronizzare il vostro calendario preferito con il nostro calendario, sia che si tratti del vostro Outlook, Google o Apple Calendar .

Il migliore di questi è il Sincronizzazione di Google Calendar .

perché?

Perché ha una sincronizzazione a due vie, il che significa che le modifiche in qualsiasi Calendario di Google rifletterà l'evento in ClickUp e viceversa.

Integrazione di Google Calendar con ClickUp per una sincronizzazione del calendario a 2 vie

Potete anche portare il vostro calendario in tasca e..:

Tenere traccia delle date importanti

Creare attività

Creare unPromemoria Accedere al fileBlocco note Codifica a colori i vostri compiti

E molto altro ancora!

Tutto questo grazie alla vista Calendario della nostra applicazione mobile.

Nella applicazione mobile è possibile scegliere di filtrare la visualizzazione dell'Agenda in base al giorno, alla settimana, al mese, alla settimana lavorativa (solo dal lunedì al venerdì), al mese o alla pianificazione (layout continuo su più giorni).

Opzioni di visualizzazione del calendario nell'app mobile di ClickUp

E per un riferimento facile e veloce, tutte le attività che appaiono nella vista Calendario nell'app mobile sono colorate in base allo stato dell'attività!

Codifica dei colori delle attività nella vista Calendario dell'applicazione mobile di ClickUp

A proposito di calendari, non dimentichiamoci di Promemoria . È possibile non solo impostare dei promemoria per se stessi, ma anche delegare ad altri!

In conclusione, ClickUp può essere il vostro applicazione di calendario e molte altre cose allo stesso tempo.

Ecco un assaggio di alcune delle funzionalità di ClickUp caratteristiche per darvi un'idea:

Ricevere e inviare e-mail direttamente dal vostro software di gestione dei progetti con l'applicazioneEmail ClickApp Lavorate senza connessione a Internet con la nostramodalità offline Create flussi di lavoro personalizzati constati delle attività* Salvare unmodello per documenti, viste, stati, ecc.

Creare e collaborare in tempo reale su wiki e basi di conoscenza conDocumenti* Portate il vostro lavoro con voi con le applicazioni mobili ClickUp (iOS e Android)

Utilizzate i modelli di team per iniziare a utilizzare un flusso di lavoro precostituito e risparmiare tempo

Assegnare un singolo compito a più persone conassegnatari multipli ## Conta i giorni del successo con ClickUp

Un calendario di Google Docs è solo un normale calendario senza funzionalità di flusso di lavoro.

Sembra un grande sforzo per creare qualcosa che avete già sul vostro cellulare!

Cercate invece un calendario che possa fare di più che darvi lo spazio per inserire i dettagli delle attività o mostrare il giorno e la data.

Come ClickUp, un calendario online e applicazione per la gestione dei progetti.

A differenza di Google Docs, permette di impostare promemoria, pianificare compiti , gestire le risorse , tempo di tracciamento , progetti di piano e molto altro ancora.

Ora abbiamo solo una domanda:

siete pronti a gestire più progetti e a non perdere mai le date di scadenza?

Allora ottenere ClickUp gratuitamente oggi stesso !

