Abbiamo testato i 10 migliori calendari online del 2024 (gratuiti e a pagamento)

Gestire efficacemente il proprio tempo non significa solo essere organizzati, ma anche recuperare il controllo sulla propria vita. Quando programmiamo in modo proattivo le nostre giornate e assegniamo saggiamente i nostri preziosi minuti, apriamo un mondo di possibilità.

La produttività aumenta, i livelli di stress crollano e, improvvisamente, ci ritroviamo con più tempo per perseguire le nostre passioni e goderci le cose che contano davvero.

Che si tratti di un professionista impegnato, di un team di marketing o di un genitore che si destreggia tra gli impegni della famiglia, l'uso di una calendario può aiutarvi a rimanere organizzati e motivati durante tutto l'anno. E se vi state chiedendo come dare priorità al vostro lavoro il software giusto può aiutarvi anche in questo.

In questa guida vi illustrerò i 10 migliori calendari online che rivoluzioneranno il modo in cui gestite i vostri impegni. Queste applicazioni sono state selezionate per le loro interfacce intuitive, le potenti funzioni e la perfetta integrazione tra i dispositivi.

Cosa cercare nei calendari online?

Quando si tratta di scegliere il miglior calendario mensile o app di pianificazione giornaliera ci sono alcune caratteristiche e fattori essenziali da considerare.

Vediamo di capire meglio:

Interfaccia facile da usare : Un'interfaccia intuitiva e priva di disordine è un must, quindi cercate calendari online gratuiti che siano facili da navigare sia su desktop che su mobile

: Un'interfaccia intuitiva e priva di disordine è un must, quindi cercate calendari online gratuiti che siano facili da navigare sia su desktop che su mobile Compatibilità multipiattaforma : Assicuratevi di poter programmare su tutti i vostri dispositivi, siano essi smartphone, tablet o computer

: Assicuratevi di poter programmare su tutti i vostri dispositivi, siano essi smartphone, tablet o computer Pianificazione flessibile : Trovate app di calendario che vi permettano di creare e modificare le voci del calendario senza alcuno sforzo

: Trovate app di calendario che vi permettano di creare e modificare le voci del calendario senza alcuno sforzo Notifiche : Cercatene una con opzioni per impostare promemoria ricorrenti

: Cercatene una con opzioni per impostare promemoria ricorrenti Gestione delle attività : se state cercando un'app nativa per la gestione delle attivitàstrumento di pianificazione delle attività o un pianificatore che si integri con il vostro attualegestione delle attività piattaforma, cercatene una che si adatti alle vostre specifiche esigenze

: se state cercando un'app nativa per la gestione delle attivitàstrumento di pianificazione delle attività o un pianificatore che si integri con il vostro attualegestione delle attività piattaforma, cercatene una che si adatti alle vostre specifiche esigenze Funzioni di collaborazione: Per progetti basati su un team o sulla pianificazione familiare, scegliete un'app o una piattaforma che consenta una facile collaborazione o un'applicazione per la gestione delle attivitàcalendario di marketing *Sicurezza e privacy: Assicurarsi che l'applicazione prenda sul serio la privacy dei dati e offra solide funzioni di sicurezza per mantenere le informazioni al sicuro

Tenendo a mente queste caratteristiche, sarete ben attrezzati per trovare il calendario online ideale che si adatta perfettamente alle vostre esigenze e vi aiuta a gestire il vostro tempo come un professionista! 📅✨

I 10 migliori pianificatori di calendario online da usare nel 2024

1. ClickUp - Il migliore per la gestione delle attività

Utilizzate la vista Calendario di ClickUp per visualizzare e tenere traccia delle attività mensili, settimanali e giornaliere del vostro progetto di marketing digitale

ClickUp è una piattaforma di produttività con funzioni di calendario intuitive, progettata per semplificare le attività, gli orari e gli eventi in un unico luogo! Grazie all'interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo e alle numerose funzionalità di personalizzazione, la piattaforma Calendario ClickUp è uno dei migliori calendari online gratuiti per gli impegni personali e i progetti di gruppo.

Organizzate senza problemi riunioni con un calendario sincronizzato bidirezionale, create attività e altro ancora per ottimizzare il vostro programma giornaliero. E quando siete in viaggio, utilizzate l'app mobile per visualizzare le attività programmate, i promemoria ricorrenti e gli eventi del calendario!

Utilizzate il modello di pianificazione del calendario di ClickUp per gestire il vostro carico di lavoro e suddividerlo in attività gestibili

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Viste giornaliere, settimanali e mensili per aggiungere facilmente attività e nuovi eventi

Visualizzazione calendario personalizzabile per creare vari tipi di calendario, dai contenuti allecalendari di risorse* Riprogrammazione istantanea drag-and-drop di qualsiasi evento o attività

Gestione dei progetti strumenti per gestire il lavoro in un unico luogo

Possibilità di allegare file alle attività

Calendari condivisi con altri utenti

Ordinamento delle attività per stato, priorità, assegnatario e altro ancora

sincronizzazione bidirezionale con il calendario di Google, Outlook o Apple

Limitazioni di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Il ricco set di funzioni può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro di Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.358+ recensioni)

4,7/5 (8.358+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.727+ recensioni)

2. Calendly - Il migliore per la gestione delle riunioni

via Calendario Calendly è una piattaforma di pianificazione che semplifica la prenotazione e la gestione delle riunioni sul web o con un link. Offre funzioni avanzate come promemoria automatici, rilevamento del fuso orario e tipi di eventi personalizzabili. È anche possibile impostare dei tempi di attesa tra un appuntamento e l'altro, in modo da avere abbastanza spazio tra una riunione e l'altra.

È facile da usare, si integra bene con altri programmi e consente di lavorare con calendari secondari.

Le migliori caratteristiche di Calendly

Si integra con Google, Slack, Zoom e molto altro

Interfaccia utente semplice e amichevole che facilita la prenotazione degli appuntamenti

Configurazione in pochi minuti senza necessità di formazione

Limitazioni di Calendly

Occasionali crash dell'app

Può essere costoso per le aziende che non effettuano molte pianificazioni mensili del calendario

Alcune funzioni potrebbero non essere incluse nella versione mobile

Prezzi di Calendly

**Sempre gratuito

Essenziale : $8/mese per sede

: $8/mese per sede Professionale : $12/mese per posto

: $12/mese per posto Squadre : $16/mese per posto

: $16/mese per posto Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (1.894+ recensioni)

4,7/5 (1.894+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.793+ recensioni)

3. Google Calendar - Il migliore per la pianificazione del lavoro interno

via Calendario di Google Con Google Calendar è possibile creare e gestire eventi in modo semplice, impostare promemoria e invitare altri a partecipare. Che si tratti di una riunione di lavoro, di una riunione di famiglia o di una pietra miliare personale, Google Calendar assicura che non si perda mai un colpo. Inoltre, suggerisce in modo intelligente i dettagli dell'evento in base alle vostre abitudini e alle voci precedenti, rendendo la creazione di eventi un gioco da ragazzi.

Scegliete tra una varietà di temi colorati e opzioni di visualizzazione per personalizzare il vostro calendario e renderlo veramente vostro. È anche possibile creare più calendari per diverse aree della vita, in modo da tenere tutto ben organizzato e facilmente accessibile.

Le migliori caratteristiche di Google Calendar

Integrazione perfetta con altre applicazioni Google come Gmail, Google Drive, Google Sheets e Google Meet

I promemoria possono essere inviati tramite e-mail, messaggi di testo o pop-up

Condivisione del calendario con altri utenti in modo che possano visualizzare gli eventi programmati di Google Calendar

Limitazioni di Google Calendar

Le attività sono sempre dello stesso colore

La visualizzazione può essere difficile quando si programmano più cose nella stessa fascia oraria

Manca l'integrazione con strumenti di videoconferenza diversi da Google Meet

Prezzi di Google Workspace

**Gratuito

Business Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Google Calendar

G2: N/A

N/A Capterra: 4,8/5 (2.964+ recensioni)

4. Cozi - Il migliore per uso personale

via Cozi Cozi è un calendario familiare online che aiuta a pianificare la vita quotidiana.

Vi aiuterà a mettere d'accordo tutto l'equipaggio sulle vacanze e gli eventi in programma, e risparmiare tempo cercando di tenere il passo con ciò che verrà dopo.

Cozi consente di assegnare a ogni persona un codice colore e di tenere traccia di tutte le sue attività da un unico posto. Inoltre, è possibile condividere i link agli elenchi (ad esempio, per la spesa e le ricette).

Che siate alle prese con eventi scolastici, appuntamenti con il medico o programmi di vacanza, Cozi tiene sempre aggiornato il calendario di tutta la famiglia con notifiche automatiche e agende per tutti!

Le migliori caratteristiche di Cozi

I membri della famiglia hanno un codice colore

Condivisione di liste di cose da fare, liste della spesa, liste di acquisti e altro ancora

Funziona su qualsiasi dispositivo o computer

Limitazioni di Cozi

Non è adatto a un uso professionale

Le funzioni premium sono disponibili solo con il piano a pagamento

La versione non a pagamento è ad-supported

Prezzi di Cozi

Gratuito

Gold: $39/anno

Cozi valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. App iCalendar di Apple - Il meglio per gli utenti Apple

via App iCalendar di Apple iCalendar (iCal) è un'eccellente agenda online per chi utilizza iPhone, iPad o iPod Touch. Si integra con iCloud, Outlook, Yahoo ed Exchange.

iCal consente di gestire la propria agenda con viste giornaliere, settimanali, mensili e annuali. È possibile codificare gli eventi in base ai colori e gestire le attività all'interno dell'applicazione. La funzione drag-and-drop consente di cambiare facilmente gli eventi in un giorno o in un'ora diversi.

iCal offre la possibilità di ripetere gli eventi in modo personalizzato, oltre ad avvisi e promemoria (compreso lo snooze!). Inoltre, consente di accedere ai dettagli dell'evento e del luogo con un semplice tocco.

Le migliori caratteristiche dell'app Apple iCal

Si sincronizza bene con Google

Può comporre una chiamata in conferenza con un solo tocco

Si sincronizza perfettamente con tutti i dispositivi Apple

Limitazioni dell'app iCal di Apple

Manca delle funzioni avanzate necessarie per collaborare con i team in un ambiente professionale

Difficile collaborare o condividere link di disponibilità con utenti non iOS

Alcune funzioni di copia/incolla sono disponibili solo sulla versione web

Prezzi dell'app Apple iCal

App iCal: $2,99 + acquisti in-app opzionali

Valutazioni e recensioni di Apple iCal

G2: 4.0/5 (170+ recensioni)

4.0/5 (170+ recensioni) Capterra: N/A

6. Outlook - Il migliore per gli utenti Microsoft

via Calendario di Microsoft Outlook Il gestore di informazioni personali Microsoft Outlook combina e-mail, calendario, contatti, attività e note in un'unica applicazione integrata.

Il calendario online gratuito di Outlook aiuta a creare appuntamenti e a collegarsi a riunioni ed eventi. È possibile creare e gestire più calendari e sottocalendari, impostare promemoria, invitare altre persone a un evento e accedere al calendario in vari modi.

Le funzioni del calendario di Outlook sono facili da usare e possono aiutarvi a rimanere organizzati e produttivi.

Per accedere all'intera suite di strumenti Microsoft e rimuovere gli annunci pubblicitari, è necessario effettuare l'aggiornamento a un piano Microsoft 365.

Le migliori caratteristiche di Outlook

Interfaccia versatile e facile da usare

Eccellente integrazione con altri strumenti Microsoft

Combina e-mail e calendario in un unico posto

limitazioni di Outlook

Alcuni recensori segnalano frequenti disconnessioni

Può avere difficoltà a inviare e-mail a determinati server

L'interfaccia utente può risultare difficile da usare per i nuovi utenti

Prezzi di Outlook

**Gratuito

Microsoft 365 Basic : $19,99/anno per utente

: $19,99/anno per utente Microsoft 365 Personal : $69,99/anno per utente

: $69,99/anno per utente Microsoft 365 Family : $99/anno per utente

: $99/anno per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Outlook

G2: 4,5/5 (2.414+ recensioni)

4,5/5 (2.414+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.676+ recensioni)

7. TickTick - Il migliore per la creazione di liste di cose da fare

via TickTick TickTick è una potente applicazione per la produttività che vi tiene organizzati con elenchi di cose da fare, sottoattività e promemoria personalizzabili.

Si sincronizza con Google Calendar e Outlook, il che significa che è possibile annotare note o consolidare tempo concentrato intervalli di tempo con lo strumento Pomodoro.

Create attività e seguitene lo stato con la lavagna Kanban. Tenete sotto controllo i vostri impegni con il calendario TickTick!

La versione gratuita di TickTick fornisce un calendario limitato. Per accedere a tutte le viste, è necessario effettuare l'aggiornamento alla versione premium.

Le migliori caratteristiche di TickTick

Interfaccia eccellente e amichevole che lo rende facile da usare

Si adatta bene a un uso semplice o completo

Ottimi strumenti di tracciamento delle attività

Limitazioni di TickTick

Integrazioni limitate

Ideale per uso personale, non professionale

Caratteristiche limitate nella versione non a pagamento

Prezzi di TickTick

Gratuito

Premio: $27/mese per anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4.5/5 (86+ recensioni)

4.5/5 (86+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (101+ recensioni)

8. Any.do - Il migliore per i promemoria

via Qualsiasi.do Se state cercando un software all-in-one per calendari, promemoria e attività, Any.do potrebbe essere quello giusto per mantenervi organizzati e produttivi!

Any.do offre una gamma completa di pratiche funzioni. Ad esempio, consente di creare attività ricorrenti, avvisi e notifiche all'interno di un sistema completo di gestione del calendario.

Offre anche elenchi di cose da fare, strumenti di collaborazione e tag per chi ha bisogno di organizzare e creare un calendario online più completo.

Per una maggiore funzionalità, è possibile integrarlo con applicazioni popolari come Gmail e Google Calendar.

Le migliori caratteristiche di Any.do

Il design minimale aiuta gli utenti a concentrarsi

Funziona perfettamente su desktop e mobile

Promemoria e assistenza per la gestione del tempo eccezionali

Limitazioni di Any.do

Gli utenti segnalano la perdita di dati a causa di interruzioni della connessione

Alcuni recensori segnalano lunghe attese per il servizio clienti

Nessuna archiviazione su cloud

Prezzi di Any.do

**Gratuito

Premio : $3/mese

: $3/mese Team: $5/mese

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.1/5 (193+ recensioni)

4.1/5 (193+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (166+ recensioni)

9. 24me - Il migliore per consolidare le note del calendario

via 24me 24me è la miscela perfetta di semplicità e immensa potenza! È un assistente personale digitale intelligente che vi aiuta a organizzarvi e a rimanere in carreggiata.

L'applicazione online, facile da usare, consolida in modo efficiente l'agenda, l'elenco delle cose da fare e le note per le informazioni importanti in un unico programma.

le migliori caratteristiche di #### 24me

Combina un calendario online con il monitoraggio delle attività

Calendario gratuito che consente di creare note vocali

Si integra con Outlook

Limitazioni di 24 ore

Capacità limitata di modificare gli eventi all'interno delle app integrate

Nessuna opzione di "aggiunta rapida" di eventi

Alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione con le app integrate

Prezzi 24me

Gratuito: offre acquisti in-app

24me valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capitolare: N/A

10. Digical - Il migliore per la gestione degli eventi

via Digitale Preparatevi a sincronizzare gli eventi, controllare le previsioni del tempo e abbellire i vostri widget, il tutto con un'atmosfera divertente e amichevole!

Digical è un'applicazione online ricca di funzioni che offre una combinazione perfetta di funzionalità ed estetica per tutte le vostre esigenze di gestione degli eventi.

Le sue caratteristiche avanzate, come la sincronizzazione degli eventi, le previsioni del tempo e i widget personalizzabili, la rendono una buona scelta per tenere sotto controllo gli appuntamenti e le attività personali.

Le migliori caratteristiche di Digical

Combina perfettamente altri calendari

Gli strumenti di condivisione consentono di prenotare facilmente le riunioni

Include le previsioni del tempo per i prossimi appuntamenti

Limitazioni digitali

Alcuni clienti segnalano difficoltà nel modificare le voci esistenti.

Le recensioni riportano occasionali malfunzionamenti e cadute di notifica

Prezzi di Digical

Google Play: $5,49

Valutazioni e recensioni di Digical

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Calendario online per un'alta produttività

Abbiamo esplorato una serie di pianificatori online ricchi di funzionalità che offrono tutto, dall'integrazione perfetta ai widget personalizzabili e agli strumenti di gestione intelligente delle attività per tutti i vostri impegni. Dalla potente app per la produttività di TickTick alla soluzione completa di ClickUp calendario per la gestione dei progetti c'è una soluzione perfetta per tutti!

Se volete aumentare la vostra produttività e prepararvi alla crescita professionale, provate ClickUp! Create e organizzate il vostro intero team con funzioni quali modelli di calendario dei contenuti e gestione del carico di lavoro caratteristiche.

Grazie alla programmazione drag-and-drop, all'integrazione perfetta delle attività e alle visualizzazioni personalizzabili, vi stupirete di come trasformerà la vostra gestione del tempo. Crea un account gratuito