10 Migliori strumenti software per il calendario dei contenuti nel 2024

È quasi impossibile gestire al volo una strategia di successo sui social media. È necessario pianificare in anticipo, raccogliere risorse e collaborare con altri per creare contenuti in grado di attirare l'attenzione del pubblico.

Tutti questi piani, ricerche e creatività hanno bisogno di una casa. È qui che entra in gioco il software Calendario dei contenuti.

Con il giusto strumento di calendario dei contenuti, prepararsi per il trimestre o il mese successivo è facile. Senza di esso, ci si ritrova a chiedersi se i progetti sono pronti, le collaborazioni sono state confermate o se i progetti sono già pronti lancio della produttività la serie è stata approvata.

In questo articolo vi illustreremo i migliori strumenti software per il calendario dei contenuti oggi disponibili. Evidenzieremo le funzionalità/funzioni chiave, i limiti e i piani tariffari di ciascuno di essi, in modo che possiate fare la scelta giusta per le vostre esigenze.

Facciamo un salto!

Cosa cercare in un software per il calendario dei contenuti per i social media?

Siete pronti ad abbandonare fogli di calcolo e liste di controllo e a trovare un modo migliore per pianificare i contenuti per l'anno a venire. Ma cosa rende uno strumento di calendario dei contenuti migliore di un altro?

Prima di valutare le opzioni a vostra disposizione, dovete prima capire quali sono i vostri obiettivi. Dovete pianificare solo contenuti per i social media o un mix di diversi tipi di contenuti? Da fare: preferite pianificare visivamente, con un'interfaccia drag-and-drop, oppure un'interfaccia Bacheca Kanban è più adatto al vostro stile? Avete bisogno di un flusso di lavoro semplice o di un'ampia possibilità di personalizzazione? 🛠️

Capire ciò che volete e di cui avete bisogno vi fa risparmiare tempo ed energia e vi aiuta a restringere il campo d'azione.

A parte gli obiettivi personali, gli strumenti software per il calendario dei contenuti vi aiutano:

Pianificare e organizzare i contenuti

Vedere il vostrocalendario del marketing dei contenuti a colpo d'occhio

Memorizzate le idee per i contenuti e trovatele quando ne avete bisogno

Vedere facilmente le date di scadenza, le scadenze e gli stati di avanzamento

Risparmiare tempo grazie ai flussi di lavoro, ai processi e alle automazioni

Collaborare con agenzie, freelance e autori di contenuti in un unico luogo

Integrazione con i sistemi operativi e gli strumenti che già utilizzate, come iOS, Android, WordPress o Webflow

Tenete a mente queste funzionalità, funzioni e vantaggi mentre esaminate le opzioni disponibili. Aggiungetele ai vostri obiettivi personali e avrete una lista di controllo su misura che vi aiuterà a trovare il vostro software di calendario dei contenuti ideale.

I 10 migliori strumenti software per il calendario dei contenuti

Esistono migliaia di strumenti di marketing che si contendono la vostra attenzione. Anche all'interno della nicchia del calendario dei contenuti, ci sono molte opzioni. Per farvi risparmiare tempo, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori app di calendario dei contenuti disponibili oggi. 🤩

Trascinare facilmente le attività nella visualizzazione Calendario per modificare le date di scadenza, creare nuove attività o rimuoverle

Noi di ClickUp vogliamo creare un'app che le sostituisca tutte, comprese quelle del Calendario.

Il nostro approccio unico alla produttività e al lavoro di team vi offre gli strumenti e le funzionalità necessarie per essere un membro del team di marketing organizzato e produttivo. Utilizzate ClickUp per il vostro gestione delle attività e costruire un calendario dei contenuti intuitivo che si adatti perfettamente al vostro lavoro di team.

Avviate il processo con Modello di Calendario dei contenuti di ClickUp o Modello per i social media oppure costruite la vostra versione da zero. La visualizzazione Calendario consente di vedere facilmente cosa sta accadendo e quando, con codici di colore e scadenze personalizzabili. Passate a un'altra visualizzazione per vedere un pannello Kanban o una sequenza temporale con campi personalizzati precostituiti che evidenziano i dettagli più importanti. 👀

ClickUp offre molto di più di una semplice funzionalità/funzione di calendario dei contenuti, senza compromettere l'esperienza. Rispecchiate il vostro modo di lavorare in altre aree con l'aiuto di Il dashboard di ClickUp per il project management . Se state cercando di migliorare il modo in cui lavorate come team di marketing, ClickUp è un'opzione di spicco.

Modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Prova il modello di calendario dei contenuti di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Visualizzare il calendario dei contenuti in 15+ diversi formati personalizzabili, tra cuiVisualizzazione del calendario, vista Kanban, vista Sequenza e vista Elenco

Taggate i membri del team, assegnate attività e comunicate tramite commenti

Velocizzare il flusso di lavoro conmodelli gratis* Semplificare i processi ripetuti con l'aiuto dell'automazione

Integrazioni utili con strumenti come Google Drive, Google Calendar, Salesforce e altri ancora

Controllare il contenutocalendario in qualsiasi momento con modalità online e offline* Lavorate con freelance e agenzie senza problemi grazie a diritti di accesso personalizzati

Limiti di ClickUp:

Dal momento che è possibile utilizzare ClickUp per tutti i vostri calendari dei contenuti e per i vostri siti webproject management, il software di gestione dei contenuti e dei progetti alcuni utenti possono trovarlo troppo impegnativo all'inizio

L'app per dispositivi mobili presenta alcuni limiti, ma è in arrivo una nuova versione conClickUp 3.0 Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,5/5 (oltre 6.600 recensioni)

4,5/5 (oltre 6.600 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. CoSchedule

Via CoSchedule CoSchedule è un programma di pianificazione dei social media e di piano di marketing progettato per semplificare la gestione dei contenuti editoriali e sociali da un'unica piattaforma. La piattaforma consente di assegnare attività, condividere il calendario con i superiori e apportare facilmente modifiche quando i piani cambiano. Utilizzate lo strumento per pianificare i contenuti, quindi pubblicate i post sui diversi social network senza lasciare la piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di CoSchedule:

Vedere ciò che si sta lavorando su diversi mezzi di comunicazione in un unico calendario dei contenuti

Modificare i piani in pochi istanti, grazie alla funzione drag-and-drop

Pianificare, redigere e pubblicare contenuti per i social media e campagne integrate sui social media

Condivisione del calendario di marketing e gli stati di avanzamento con gli stakeholder interni con un unico collegamento

Limiti di CoSchedule:

Alcune delle funzionalità più utili, come gli inviti e le discussioni del team, sono bloccate dietro piani a pagamento

Alcuni utenti esprimono il desiderio di una maggiore flessibilità e di opzioni personalizzate

Prezzi di CoSchedule:

Marketing Calendar Free : Free

Free Marketing Calendar Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Marketing Suite: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su CoSchedule:

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

_Bonus: Scopri il nostro elenco dei migliori* alternative a CoSchedule

3. Buffer

Via Buffer Grazie alla sua facilità d'uso, Buffer è stato uno dei principali strumenti di calendario e programmazione dei contenuti per i social media manager. Buffer è stato progettato per aiutare i team di social media marketing a pubblicare post su un intervallo di piattaforme di social media in un unico posto. L'aggiunta di un assistente IA offre ai team l'opportunità di essere aiutati a generare idee e a riproporre i contenuti sulle varie piattaforme di social media.

Le migliori funzionalità/funzione di Buffer:

Dashboard per la pubblicazione sui social media facile da usare per i collaboratori interni ed esterni

Accesso alla pubblicazione integrata sulla maggior parte delle piattaforme di social media

Assistente IA per aiutare con idee eriscrivere i contenuti* Flussi di lavoro di approvazione per facilitare il lavoro di team

Limiti del buffer:

Manca l'accesso al supporto dal vivo

Alcuni utenti segnalano problemi con gli account dei social media che si disconnettono inaspettatamente

Prezzi di Buffer:

Gratuito: Free

Free Essenziale: $6 al mese per 1 canale

$6 al mese per 1 canale Team: $12 al mese per 1 canale

$12 al mese per 1 canale Agenzia: $120 al mese per 10 canali

Valutazioni e recensioni di Buffer:

G2: 4.3/5 (900+ recensioni)

4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

Bonus:_ *Generatori di contenuti per l'IA

4. Sprout Social

Via Sprout Social Sprout Social si promuove come strumento all-in-one per la gestione dei social media. È una piattaforma che consente di creare un calendario dei contenuti e di programmare i post sui social media, ma anche di sfruttare al meglio l'ascolto e l'impegno sui social. Se il vostro contenuto obiettivo della strategia è quello di eccellere nel coinvolgimento, una piattaforma come questa potrebbe essere un'opzione utile.

Le migliori funzionalità/funzione di Sprout Social:

Vedere cosa succede e organizzarepost e newslettercon un hub centrale o un Calendario

Conduzione dell'ascolto sociale attraverso hashtag, menzioni e ricerche

Programmare i contenuti in base ai tempi di pubblicazione incorporati e consigliati

Spostare i contenuti attraverso il sistema con flussi di lavoro di approvazione

Limiti di Sprout Social:

Alcuni utenti ritengono che l'esperienza di navigazione sia eccessiva

Alcuni utenti segnalano difficoltà nel taggare i contenuti quando li pubblicano sui social media

Prezzi di Sprout Social:

Standard: $249/utente al mese

$249/utente al mese Professionale: $399/utente al mese

$399/utente al mese Avanzato: $499/utente al mese

$499/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Sprout Social:

G2: 4,4/5 (oltre 2.400 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.400 recensioni) Capterra: 4,4/5 (500+ recensioni)

dai un'occhiata a questi Capitoli *alternative a Sprout Social* _!**_

5. Pilota sociale

Via SocialPilot SocialPilot è uno strumento di social media marketing che include una funzionalità/funzione di calendario dei contenuti. Pianificare i contenuti , programmare l'invio alle piattaforme di social media e rimanere impegnati con una finestra In arrivo per i social. Invitate membri del team, freelance e stakeholder a collaborare con voi e gestite la vostra presenza sui social media da un'unica postazione.

Le migliori funzionalità/funzione di SocialPilot:

Possibilità di visualizzare il quadro generale con le viste del mese, della settimana e del giorno

Possibilità di filtrare la visualizzazione per vedere gruppi o piattaforme di social media specifici

Modifiche al calendario dei contenuti con un sistema drag-and-drop

Facilità di duplicazione dei contenuti e di programmazione per il futuro

Limiti di SocialPilot:

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più funzionalità/funzione che permettano loro di interagire con i contenuti pubblicati

Non è sempre possibile taggare altre pagine o utenti quando si pianificano contenuti sui social media

Prezzi di SocialPilot:

Professionale: $30 al mese per 1 utente

$30 al mese per 1 utente Piccolo team: $50 al mese per 3 utenti

$50 al mese per 3 utenti Agenzia: $100 al mese per 6 utenti

$100 al mese per 6 utenti Agenzia+: $200 al mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di SocialPilot:

G2: 4.5/5 (500+ recensioni)

4.5/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

6. HubSpot

Via HubSpot HubSpot è una piattaforma di marketing all-in-one utilizzata da agenzie e grandi team per gestire non solo i post sui social media e i contenuti editoriali, ma anche intere campagne di marketing sui contenuti e strategie di social media. Se utilizzate già HubSpot o state cercando di investire in un nuovo sistema, sarete felici di sapere che sono disponibili funzionalità di social media e calendario dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot:

Creazione di campagne e pubblicazione di contenuti sui social media da un'unica piattaforma

Collegare le interazioni al CRM di HubSpot

Ottenere suggerimenti sui migliori orari di pubblicazione per i vostri canali di social media

Utilizzare le analisi e le integrazioni con il CRM di HubSpot per prendere decisioni strategiche

Limiti di HubSpot:

La piattaforma di HubSpot può sembrare opprimente, soprattutto se si sottoscrive anche un abbonamento ad altre aree come quella commerciale e CRM

Le funzionalità/funzione dei social media sono disponibili solo nei piani Professional e Enterprise

Prezzi di HubSpot:

Gratuito: Free

Free Starter: A partire da $20/mese

A partire da $20/mese Professionale: A partire da $890/mese

A partire da $890/mese Enterprise: A partire da $3.600/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot:

G2: 4,4/5 (9.400+ recensioni)

4,4/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 5.500 recensioni)

Vedi questi_

**Modelli di strategia di content marketing_

!

7. Evernote

Via EvernoteEvernote è principalmente un'app per prendere appunti, progettata per aiutare gli utenti a catturare le idee e a gestire progetti e elenchi di Da fare . All'interno di Evernote, è possibile utilizzare le funzionalità per creare un calendario dei contenuti leggero, per poi lavorarci insieme ad altri grazie alle funzionalità Teams. Anche se non si tratta di uno strumento di calendario per i social media, se il vostro team usa già Evernote è utile sapere che potete usarlo per il vostro calendario di lavoro gestione dei contenuti anche.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote:

Collaborazione con i membri del team con note in condivisione

UtilizzareI modelli preconfezionati di Evernote per dare il via alle vostre campagne sui social media

Costruite una libreria di modelli, guide e strumenti di calendario per i social media a portata di mano per il vostro team

Utilizzate funzionalità/funzione come le caselle di controllo per vedere a che punto siete nel flusso di lavoro

Limiti di Evernote:

Concentrandosi sull'annotazione e sulla produttività, Evernote manca di funzioni solitamente associate agli strumenti di calendario dei contenuti per i social media

Alcuni utenti segnalano difficoltà nella condivisione e nella modifica delle autorizzazioni per gli utenti

Prezzi di Evernote:

Gratuito: Free

Free Evernote Teams: $14,99/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Evernote:

G2: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (8.000+ recensioni)

Impara su_

**software per il marketing dei contenuti_

!

8. Inviabile

Via Inviabile Sendible è un social media strumento di pianificazione, monitoraggio e reportistica dei social media . Si tratta di uno strumento di strumento di social media progettato per le agenzie che gestiscono più client, ma si può usare anche come software per il calendario dei contenuti. Pianifica i contenuti in blocco, personalizza la grafica prima di pubblicarli e semplifica le cose con i flussi di lavoro di approvazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Sendible:

Semplificare il processo con i modelli integrati

Invitare le parti interessate o gli autori di contenuti a contribuire al calendario

Utilizzate le code per mantenere il vostro feed di social media pieno di contenuti

Visualizzazione dei contenuti con il calendario mensile

Limiti di Sendible:

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità analitiche e di reportistica siano limitate rispetto ad altre opzioni

Alcuni utenti affermano che l'utilizzo dell'app per dispositivi mobili può risultare a volte difficoltoso

Prezzi di Sendible:

Creator: $29 al mese per 1 utente

$29 al mese per 1 utente Traction: $89 al mese per 4 utenti

$89 al mese per 4 utenti Scala: $199 al mese per 7 utenti

Valutazioni e recensioni di Sendible:

G2: 4.5/5 (800+ recensioni)

4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

9. Capo Storia

Via Capo storia StoryChief è un IA per la creazione di contenuti e piattaforma SEO. È progettata per aiutare i team che si occupano di contenuti a pianificare creare e programmare contenuti per i social media e le piattaforme di blogging. Il calendario dei contenuti di StoryChief vi aiuta a organizzarvi con categorie codificate per colore, gestione di campagne editoriali e integrazioni con piattaforme e strumenti popolari.

Le migliori funzionalità/funzione di StoryChief:

Lavorare in modo collaborativo con briefing di contenuto e flussi di lavoro di approvazione

Visualizzazione del calendario dei contenuti e di ciò che sta accadendo con una vista mensile facile da usare

Pubblicare automaticamente i contenuti sulle piattaforme dei social media

Analizzare l'esito positivo delle recenti campagne di contenuto

Limiti di StoryChief:

Quando si lavora con un team numeroso, alcuni editor potrebbero perdere l'opportunità di lasciare suggerimenti all'interno dei contenuti

Alcuni utenti vorrebbero poter assegnare degli stati per gestire meglio il flusso di lavoro

Prezzi di StoryChief:

Individui: a partire da $40 al mese

a partire da $40 al mese Teams : a partire da $220 al mese per 4 utenti

a partire da $220 al mese per 4 utenti Publisher Team: A partire da $900 al mese per 10 utenti

A partire da $900 al mese per 10 utenti Agenzie: A partire da $440 al mese per 3 aree di lavoro (4 utenti per area di lavoro)

Valutazioni e recensioni di StoryChief:

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Bonus:_ **Applicazioni per la creazione di contenuti !

10. ContentStudio

Via ContenutoStudio ContentStudio è uno strumento all-in-one per i social media progettato per aiutare le agenzie e i team di marketing a pianificare, gestire e crescere. Una robusta funzionalità/funzione di calendario dei contenuti è completata da una IA assistente alla scrittura e la finestra In arrivo, così che i team possano risparmiare tempo e semplificare il loro lavoro. Pianificate e pubblicate diversi tipi di contenuti sui vostri profili sociali, ottenete informazioni su quando postare e gestite le code di pubblicazione in modo che il vostro calendario non si svuoti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ContentStudio:

Costruite i vostri piani di contenuto in un calendario interattivo e condivisibile

Creare pipeline e code di contenuti in base ad argomenti personalizzati

Approvazione rapida dei contenuti per accelerare il processo per i social media marketer

Automazioni per mantenere il calendario dei contenuti pieno di post rilevanti per i social media

Limiti di ContentStudio:

Le funzioni dell'app mobile possono essere più limitate rispetto a quelle dell'app desktop

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più informazioni disponibili attraverso le analisi

Prezzi di ContentStudio:

Starter: $25 al mese per 1 utente

$25 al mese per 1 utente Pro: $49 al mese per 2 utenti

$49 al mese per 2 utenti Agenzia: $99 al mese per 5 utenti

Valutazioni e recensioni su ContentStudio:

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

Chi trae vantaggio dall'utilizzo di strumenti per il calendario dei contenuti?

Teams: I calendari dei contenuti sono essenziali per i team di marketing per garantire che i loro contenuti vengano pubblicati in modo puntuale e coerente. Questo documento delinea la Sequenza, gli argomenti, le parole chiave e qualsiasi altra informazione necessaria relativa a un progetto.

Business: I calendari dei contenuti consentono alle aziende di pianificare i loro contenuti e di assicurarsi che tutti i membri del team siano allineati con gli obiettivi del progetto. Questo documento aiuta a monitorare lo stato di avanzamento e a garantire che tutti gli stakeholder siano a conoscenza di eventuali modifiche o aggiornamenti necessari per il progetto.

Iniziare a pianificare i contenuti con il software Calendario dei contenuti

Il giusto software per la pianificazione dei contenuti può farvi risparmiare tempo, accelerare il flusso di lavoro e facilitare la collaborazione. Sia che abbiate bisogno di un calendario editoriale per il vostro impero editoriale, sia che abbiate bisogno di un calendario calendario dei social media per il vostro marchio questi strumenti possono contribuire a rendere più semplice la pubblicazione. 🙌

