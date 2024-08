10 Migliori alternative e concorrenti di CoSchedule nel 2024

CoSchedule è uno degli strumenti di gestione del lavoro più popolari tra i professionisti del marketing. 📈

È una piattaforma affidabile con opzioni per la creazione, l'organizzazione e la gestione del lavoro gestire i social media e campagne di contenuto. I calendari di CoSchedule, la IA assistente di scrittura e le eccezionali soluzioni di collaborazione vi consentono di essere sempre all'avanguardia nel marketing e di evitare colli di bottiglia.

Detto questo, la piattaforma non è l'unico pesce nel mare. Esistono numerose alternative a CoSchedule che possono soddisfare meglio le vostre esigenze specifiche. Alcune offrono funzionalità di integrazione più solide, mentre altre hanno una struttura di prezzi più flessibile.

Qualunque sia la ragione che vi spinge a esplorare altri software di gestione del marketing, vi daremo una mano e vi aiuteremo a trovare l'alternativa perfetta a CoSchedule. Discuteremo i 10 principali sostituti e approfondiremo le loro funzionalità/funzioni per aiutarvi a trovare la soluzione giusta per i vostri lavori richiesti.

Cosa cercare in un'alternativa a CoSchedule?

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Non tutti i software sono in grado di riempire i panni di CoSchedule, tanto meno di offrire qualcosa di più. Per un'alternativa di alta qualità, cercate le seguenti caratteristiche:

Calendario robusto: Il vostro prossimo strumento dovrebbe permettervi di mappare le vostre strategie di contenuto e di fornire una panoramica cronologica chiara delle vostre campagne in qualsiasi momento Pianificazione delle attività opzioni: Dovrebbe consentire di assegnare attività al team in pochi clic,gestire i carichi di lavoroe di monitorare lo stato di avanzamento con facilità Funzionalità/funzione di collaborazione: L'alternativa giusta a CoSchedule dovrebbe essere dotata di funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale, le lavagne digitali e la gestione del lavorostrumenti di correzione di bozze che consentono al team di lavorare sulla stessa pagina Modelli: Dovrebbe offrire una selezione di prim'ordine di modelli per lo sviluppo di strategie,gestire campagne di marketingecreazione di calendari dei contenuti5. Robuste opzioni di reportistica e analisi: La piattaforma deve avere un dashboard dettagliato che visualizzi lo stato di avanzamento degli obiettivi e aiuti a individuare le aree di miglioramento Integrazioni: Dovrebbe essere in grado di connettersi perfettamente con gli strumenti e i programmi più diffusi per mantenere il lavoro centralizzato ed evitare di saltare da un'app all'altra per completare le attività Strumenti di IA : Dovrebbe impiegare l'IA per creare contenuti per le campagne e generare idee e brief di progettazione per email, articoli, blog e post sui social media

Le 10 migliori alternative a CoSchedule da usare nel 2024

Abbiamo analizzato decine di alternative a CoSchedule e abbiamo selezionato le 10 migliori che possono aiutarvi a mantenere il vostro team in sincronizzazione e a raggiungere le stelle del marketing. Andiamo subito a vedere cosa offrono gli strumenti selezionati. 💪

Organizzate i progetti, pianificate le sequenze e visualizzate il lavoro del vostro team in un calendario flessibile che tiene tutti sulla stessa pagina

ClickUp, una delle migliori alternative a CoSchedule, è molto potente grazie alla sua matrice di funzionalità funzionalità/funzione di marketing collaborativo .

Funziona come un hub centralizzato per tutti i vostri lavori richiesti dal marketing. È possibile creare piani e documenti relativi alla campagna con Documenti ClickUp e collegateli ad attività e progetti specifici per mantenere le informazioni ben organizzate. Per avere maggiori informazioni sull'impatto dei vostri lavori richiesti dal marketing e dai social media, utilizzate ClickUp Dashboard per una reportistica immediata e aggiornata di alto livello. Utilizzate anche i dati raccolti in precedenza per creare piani digitali per il futuro e migliorate il vostro gioco!

Inoltre, se avete bisogno di una mano per stimolare idee o creare campagne, post sui social media, email o briefing, avete a disposizione ClickUp AI nel vostro angolo. È un'intelligenza artificiale unica Assistente di scrittura IA che può togliervi intere attività di scrittura con un piccolo input da parte vostra.

Con Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per essere sempre al top di ogni attività, progetto e campagna, vi piacerà la Visualizzazione del calendario che consente di di pianificare le attività per giorno settimana o mese. Menzione a parte merita la creazione di calendari di marketing e strategie di contenuto per i social media non è mai stato così facile, grazie ai modelli di ClickUp che potete personalizzare in base alle vostre preferenze. 🗓️

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

più di 15 visualizzazioni per visualizzare i flussi di lavoro

Lavagne online perfette per il brainstorming e la collaborazione

ClickUp Documenti collaborativi

Modelli facili da utilizzare

oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro

Robuste funzionalità analitiche e di reportistica

ClickUp AI per generare attività, email di marketing, briefing di campagna e altro ancora

Limiti di ClickUp

Può essere un po' difficile da imparare per gli utenti più giovani

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Crowdfire

Via: Crowdfire Cercate una piattaforma che si occupi esclusivamente di gestire i vostri social media? Allora Crowdfire potrebbe fare al caso vostro! 🔥

Questa app è stata progettata per semplificare l'intero processo, dal piano alla creazione, dalla programmazione alla pubblicazione dei contenuti sui social media, e renderlo privo di stress.

Crowdfire offre una sezione Articoli in cui è possibile scoprire contenuti curati per i social media in base agli argomenti di interesse (che si possono selezionare cliccando sull'opzione "Argomenti" nella barra superiore). Questo vi aiuta a mantenere i vostri social media sempre pieni di contenuti freschi e pertinenti.

Con Crowdfire è possibile creare contenuti personalizzati per ogni social network. Potete anche dare un'occhiata a come appariranno i vostri post prima di pubblicarli e programmarli per ottenere un tempismo perfetto e il massimo impatto.

Crowdfire ha fantastiche opzioni di analisi e reportistica. Scegliete i dati che vi interessano, create una reportistica completa su tutti i vostri account di social media e tenete d'occhio la concorrenza per essere sempre all'avanguardia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Crowdfire

Creazione di contenuti personalizzati per i diversi social network

Selezione dei contenuti in base ad argomenti preselezionati

Anteprime dei contenuti

Pianificazione dei post

Robuste funzionalità/funzione di reportistica

Limiti di Crowdfire

Alcuni utenti hanno menzionato di aver ricevuto suggerimenti di contenuti non pertinenti

Potrebbe beneficiare di maggiori integrazioni

Prezzi di Crowdfire

Gratis : $0 (fino a tre account)

: $0 (fino a tre account) Plus : $7,48 per cinque account

: $7,48 per cinque account Premium : $37,48 per 10 account

: $37,48 per 10 account VIP: $74,98 per 25 account

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Crowdfire

G2 : 4/5 (80+ recensioni)

: 4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (30+ recensioni)

3. Capo storia

Via: Capo storia Passare da una piattaforma di marketing all'altra per gestire i contenuti, pubblicare su più account di social media, scrivere testi, collaborare e delineare calendari di contenuti può mettere a dura prova la pazienza di chiunque. Fortunatamente, c'è un'app che può porre fine al caos: StoryChief.

Una delle funzionalità/funzione che amerete è il calendario completo dei contenuti che vi permette di vedere sia il quadro generale che i dettagli che lo compongono. Organizzate le vostre campagne, programmate i post sui vari canali e avviate la vostra presenza online in un batter d'occhio!

Con le probuste opzioni di gestione dei contenuti di StoryChief, avete il controllo completo. Utilizzate le opzioni di monitoraggio per individuare i contenuti più rilevanti, verificate l'impatto dei vostri articoli e post sul pubblico e tenete traccia di scadenze, collaboratori e approvazioni di stato.

StoryChief offre la IA Power Mode, un potente strumento che aiuta a superare i blocchi dello scrittore e a generare contenuti pertinenti e coinvolgenti. Utilizzatela per creare campagne avvincenti, potenziare la vostra presenza sui social media e tradurre i vostri blog e post in più lingue. 🤖

Le migliori funzionalità di StoryChief

Potente calendario dei contenuti con opzioni di collaborazione

Gestione dei contenuti senza sforzo

Modalità IA Power

oltre 1.000 integrazioni

Limiti di StoryChief

Il prezzo potrebbe essere troppo elevato per i privati o le piccole imprese

Potrebbe essere più facile da usare per i dispositivi mobili

Prezzi di StoryChief

Controllate il sito web per i dettagli sui prezzi, poiché esistono più livelli e opzioni di componenti aggiuntivi

Valutazioni e recensioni di StoryChief

G2 : 4.6/5 (30+ recensioni)

: 4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

4. FeedHive

Via: FeedHive Riunione di FeedHive, l'azienda di strumento di gestione dei social media che sfrutta i vantaggi dell'IA per aiutarvi a potenziare la vostra presenza online e a coinvolgere il vostro pubblico.

La piattaforma è dotata di potenti strumenti per il piano e la gestione dei social media scalare i contenuti . Utilizzate l'interfaccia drag-and-drop per aggiungere contenuti al calendario, visualizzare l'anteprima dei post e adattarli a diverse piattaforme di social media in pochi clic.

Un'altra funzionalità comoda e che fa risparmiare tempo è la Finestra In Arrivo: raccoglie tutti i commenti, le menzioni e le risposte dai social media e consente di rispondere da un'unica posizione.

La superstar della piattaforma è il suo assistente di scrittura chiamato FeedHive Al. Lo si può utilizzare per generare idee per i post, prevedere le prestazioni dei contenuti, verificare il momento migliore per la pubblicazione in termini di portata e analizzare gli hot spot.

Le migliori funzionalità/funzioni di FeedHive

Calendario dei contenuti con il drag-and-drop

Finestra In Arrivo sociale per centralizzare le interazioni con i follower

FeedHive IA

oltre 3.000 modelli personalizzabili

Limiti di FeedHive

Occasionali intoppi di verifica

Il team del supporto della piattaforma potrebbe essere più reattivo

Prezzi di FeedHive

Autore : $15/mese per un massimo di quattro account sociali

: $15/mese per un massimo di quattro account sociali Brand : $22/mese per un massimo di 10 account sociali

: $22/mese per un massimo di 10 account sociali Business : $69/mese per un massimo di 100 account sociali

: $69/mese per un massimo di 100 account sociali Agenzia: $239/mese fino a 500 account social

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su FeedHive

G2 : 4.7/5 (100+ recensioni)

: 4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (80+ recensioni)

5. SocialBee

Via: SocialBee Trasforma la tua azienda in un'ape sociale online con SocialBee! Mantenete la vostra presenza sui social media, coinvolgete i follower e pubblicate contenuti adeguati che attireranno il pubblico come gli orsi sul miele. 🐝

Questo strumento di gestione dei social media presenta una dashboard facile da usare: tutti i vostri social network sono presenti nella homepage e potete personalizzare i vostri post, creare impostazioni individuali e impostare notifiche per ciascuno di essi.

Semplificate la gestione dei contenuti con l'assistente IA di SocialBee, che può generare immagini e didascalie mentre voi vi occupate di altre attività. Grazie alla integrazione perfetta della piattaforma con Canva, creare immagini accattivanti è un gioco da ragazzi!

Quando si tratta di organizzare i contenuti, SocialBee vi copre le spalle. Vi permette di impostare categorie di contenuti e di programmare i post su diverse piattaforme di social media a orari selezionati. Inoltre, è possibile mettere in pausa i post automatizzati ogni volta che si vuole: è tutta una questione di flessibilità e controllo.

La finestra In arrivo centralizzata della piattaforma vi aiuta a monitorare commenti e menzioni e a rendere felici i vostri follower con risposte rapide. È possibile creare bacheche Engage per ogni piattaforma per tenere tutto organizzato e assicurarsi che nessun commento o menzione passi inosservato.

Le migliori funzionalità/funzioni di SocialBee

Dashboard intuitiva

Potente assistente IA

Finestra In arrivo centralizzata

Bacheca per il coinvolgimento

Limiti di SocialBee

L'interfaccia utente potrebbe beneficiare di un aggiornamento

L'impostazione dei post automatici può essere laggosa

Prezzi di SocialBee

Bootstrap : $24,20/mese per utente

: $24,20/mese per utente Accelerare : $40,80/mese per utente

: $40,80/mese per utente Pro: $82,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di SocialBee

G2 : 4.8/5 (250+ recensioni)

: 4.8/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

6. Post-pianificazione

Via: Postpianificazione Le strategie di marketing di esito positivo si basano di solito sulla le 5P dell'esito positivo -Un piano adeguato previene le scarse prestazioni. Questa è la filosofia su cui si basa Postoplan, che ruota intorno alla pianificazione e alla programmazione dei contenuti per i social media per risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Con Postoplan, i social media marketer possono essere i padroni dei loro contenuti su diverse piattaforme di social media, tutto da un unico punto. La programmazione dei post, la visualizzazione delle anteprime e la modifica dei tempi di pubblicazione sono a portata di pochi clic. Grazie alla programmazione di massa, è possibile pianificare i contenuti con mesi di anticipo ed evitare colli di bottiglia.

Postoplan vi permette di comunicare con i vostri follower tramite DM e commenti da una finestra In arrivo centralizzata, così potete dimenticarvi di passare da un'app all'altra per mantenere la reattività.

La piattaforma dispone di due editor grafici integrati con una libreria di oltre due milioni di immagini, che consentono di creare immagini mozzafiato in modo semplice e veloce.

**Grazie all'IA, Postoplan vi aiuta a trovare i momenti migliori per pubblicare i contenuti e ad attirare un pubblico più vasto.

Le migliori funzionalità di Postoplan

Facile programmazione dei contenuti

Opzioni di programmazione di massa

Finestra In arrivo centralizzata per facilitare la comunicazione

Editor grafici di prim'ordine

Suggerimenti di pubblicazione basati sull'IA

Limiti di Postoplan

La connessione con Instagram può essere laggosa

Potrebbe beneficiare di connessioni con piattaforme di social media meno popolari

Prezzi di Postoplan

Inizio : $69/anno per due account

: $69/anno per due account Business: $99/anno per cinque account

Valutazioni e recensioni di Postoplan

Trustpilot : 4.8/5 (oltre 50 recensioni)

: 4.8/5 (oltre 50 recensioni) G2: 4.7/5 (10 recensioni)

7. Sismico (Percolato)

Via: Sismico Creare regolarmente contenuti personalizzati e rilevanti per il vostro pubblico è una delle più grandi sfide del marketing. Con Seismic (precedentemente noto come Percolate), la palla del contenuto è nel vostro campo. 🎾

La piattaforma offre una funzionalità/funzione unica chiamata Enablement Planner. Aiuta voi e il vostro team a capire quali contenuti interessano al vostro pubblico e a creare piani completi che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

Nel frattempo, l'opzione LiveDocs consente di estrarre i dati dal CRM e da altre piattaforme e di generare documenti e presentazioni che affrontano i problemi del pubblico e corrispondono ai suoi interessi. Con Seismic, potete mischiare i contenuti per i diversi clienti e creare centinaia (e migliaia!) di documenti in pochi clic.

Le migliori funzionalità di Seismic (Percolate)

Pianificatore di abilitazione

LiveDocs

Varie integrazioni con le piattaforme più diffuse

Automazione dei contenuti

Limiti di Seismic (Percolate)

Alcuni utenti menzionano la confusione delle opzioni di reportistica

Curva di apprendimento più ripida

Prezzi di Seismic (Percolate)

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Seismic (Percolate)

G2 : 3.7/5 (70+ recensioni)

: 3.7/5 (70+ recensioni) TrustRadius: 8.1/10 (40+ recensioni)

8. Agorapulse

Via: Agorapulse Siete pronti a lavorare sulla magia dei social media? Agorapulse è una soluzione completa per la gestione dei social media che vi permette di completare il controllo sui vostri contenuti! 🧙

Dall'integrazione con Canva al ritaglio delle immagini, dalle anteprime dei post agli hashtag salvati, Agorapulse offre ai social media manager tutto ciò di cui hanno bisogno per produrre contenuti che il vostro pubblico apprezzerà. Se vi manca l'ispirazione o avete bisogno di migliorare i vostri post, affidatevi all'assistente di scrittura della piattaforma che vi guiderà nella giusta direzione.

Agorapulse presenta funzionalità/funzione di ascolto sociale: "ascoltate" ciò che le persone dicono della vostra azienda (e della concorrenza) e rispondete alle conversazioni in modo informato.

La piattaforma offre tutte le funzionalità/funzione necessarie per un'analitica robusta. Controllate le metriche rilevanti, vedete cosa funziona per il vostro pubblico e scoprite le principali tendenze, tutto all'interno di Agorapulse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Agorapulse

Assistente di scrittura

Funzionalità di ascolto sociale

Opzioni avanzate di analisi e reportistica

Assistenzacollaborazione in tempo reale Limiti di Agorapulse

Non supporta i social network meno popolari

La programmazione dei post a volte non funziona

Prezzi di Agorapulse

Standard : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Professionale : $79/mese per utente

: $79/mese per utente Avanzato : $119/mese per utente

: $119/mese per utente Personalizzato: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Agorapulse

G2 : 4.5/5 (900+ recensioni)

: 4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

9. Hootsuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/254401d0-cfae-4237-9c26-d7d56ee58949_rw\\_1920-1400x854.png Dashboard di Hootsuite /$$$img/

Via: Hootsuite L'attrattiva di Hootsuite risiede nella sua facilità d'uso: la sua dashboard consente di tirare tutte le fila della gestione dei contenuti da un unico posto. È possibile creare, programmare e pubblicare contenuti su vari canali, risparmiando tempo e aumentando la produttività. 🦉

Siete a corto di idee per le didascalie o i post? Niente paura, perché OwlyWriter IA può aiutarvi. Da fare è scrivere un prompt e l'assistente di scrittura risponderà con idee di contenuto interessanti. Potete anche utilizzare il generatore di hashtag della piattaforma per assicurarvi che i vostri post raggiungano le persone giuste.

Grazie al bulk social media scheduling, potete pianificare in anticipo e concentrarvi su altro, sapendo che Hootsuite pubblicherà i vostri post automaticamente.

Utilizzate le viste Calendario ed Elenco della piattaforma per visualizzare i contenuti pubblicati e programmati e individuare lacune e potenziali opportunità.

Le migliori funzionalità di Hootsuite

Dashboard centralizzato

IA di OwlyWriter

Pianificazione massiva dei social media

Visualizzazioni multiple

Limiti di Hootsuite

L'interfaccia utente potrebbe beneficiare di un aggiornamento

Disconnessioni occasionali dell'account

Prezzi di Hootsuite

Professionale : $99/mese per un utente

: $99/mese per un utente Team : $249/mese per tre utenti

: $249/mese per tre utenti Business : $739/mese per cinque utenti

: $739/mese per cinque utenti Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Hootsuite

G2 : 4.1/5 (4.000+ recensioni)

: 4.1/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 3.400 recensioni)

10. Sprout Social

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PI_Publishing\_Calendar\Week\View\TikTok-1400x853.png Dashboard di Sprout Social /$$$img/

Via: Sprout Social Fai crescere e sbocciare le tue campagne di marketing con Sprout Social! ☘️

Questa alternativa a CoSchedule vi copre dalla A alla Z, gestendo tutto, dalla generazione di idee per i contenuti alla pubblicazione di post e alla comunicazione con il vostro pubblico.

Trovate la vostra scintilla creativa con la funzionalità Content Suggestions della piattaforma e create post coinvolgenti che riflettano il vostro marchio.

Pubblicare contenuti al momento giusto è fondamentale per il coinvolgimento. Invece di analizzare quando postare, lasciate che siano gli algoritmi di Sprout Social a fare il lavoro e a suggerire il momento migliore.

Voi e il vostro team potete unire le forze e lavorare insieme sul calendario dei contenuti- dare priorità a specifiche attività fare piani a lungo termine e individuare le lacune da colmare con materiale di valore.

Questa piattaforma di gestione dei social media vi permette di assicurarvi un vantaggio competitivo grazie alle impressionanti capacità di ascolto alimentate dalla $$$a. Monitorate ciò che il pubblico dice del vostro marchio e dei vostri concorrenti, esaminate le preferenze del pubblico, identificate le tendenze e ottimizzate di conseguenza la vostra strategia di marketing e di social media.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sprout Social

Suggerimenti sui contenuti

Algoritmi che analizzano i momenti migliori per pubblicare contenuti

Opzioni di ascolto

Calendario dei contenuti collaborativo

Limiti di Sprout Social

La dashboard può sembrare ingombrante

La comprensione delle funzionalità/funzione della piattaforma può richiedere un certo tempo

Prezzi di Sprout Social

Standard : $249/mese

: $249/mese Professionale : $399/mese

: $399/mese Avanzato : $499/mese

: $499/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Sprout Social

G2 : 4.4/5 (oltre 2.500 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)

Alternative a CoSchedule - Liberate il vostro potenziale di marketing con la giusta piattaforma

Se state cercando una piattaforma di gestione dei social media o uno strumento che vi aiuti a programmare e pubblicare contenuti al momento giusto, una delle alternative a CoSchedule di cui abbiamo parlato farà sicuramente al caso vostro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Documenti, Vista chat, Vista Elenco e Homepage /$$$img/

Collaborare alle idee di marketing e lanciare campagne ad esito positivo con ClickUp

Ma se state cercando una soluzione "tutto in uno" che offra potenti strumenti di marketing e aggiunga alla sua ampia funzionalità/funzione una gestione delle attività e dei progetti di prim'ordine, provate ClickUp gratis! 💯