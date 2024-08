15 modelli gratuiti di Evernote per prendere appunti nel 2024

Se amate l'hacking della produttività, sapete quanto possano essere preziose le app per prendere appunti. Dall'annotare le idee per il vostro prossimo progetto al piano di obiettivi del progetto e la creazione di una base di conoscenza per tutte le informazioni più importanti, questi strumenti offrono spunti per la vostra prossima mossa. Ma questi hub di dati possono anche richiedere molto tempo per essere costruiti e gestiti.

È qui che entrano in gioco i modelli. I layout predefiniti consentono di inserire facilmente le informazioni pertinenti per sviluppare i documenti e le note necessarie per aumentare le prestazioni. Che siate alla ricerca di modelli Evernote o di modelli di alternative Evernote, siamo a vostra disposizione.

Qui spiegheremo cos'è un modello Evernote, evidenzieremo cinque dei migliori e condivideremo 10 modelli Evernote alternativi da provare oggi. 🛠️

Che cos'è un modello Evernote?

Evernote è uno dei tanti app per prendere appunti . Questi strumenti sono pensati per togliere un po' di lavoro dal piatto e per strutturare il processo di pensiero o di lavoro.

Via Evernote I modelli di Evernote sono elenchi e pagine di note strutturate o formattate per aiutare l'utente a risparmiare tempo . Esistono modelli gratis e a pagamento. Se si dispone di un modello di account Evernote a pagamento è possibile creare una nuova nota o un modello in base alle proprie esigenze aziendali o personali.

Molti siti di terze parti, tra cui ClickUp, creano anche modelli di Evernote da utilizzare con Evernote o con un altro programma da fare con Evernote o con un'altra app per elenchi di cose da fare . Anche in questo caso, questi modelli mirano a snellire il processo e a facilitare l'annotazione di idee e il completamento di attività ridondanti. ✅

Confronto *Evernote Vs Notion* !

Cosa rende un buon modello Evernote?

Non tutti Strumenti di IA per la presa di appunti sono creati uguali. Alcuni sono migliori di altri, soprattutto se avete bisogno di uno strumento per prendere appunti per uso aziendale piuttosto che personale. ✍️

Ecco cosa cercare nei migliori modelli di Evernote:

Struttura chiara e organizzata: Parte del prendere appunti consiste nel rimanere organizzati e nel creare un layout che renda facile rivedere le informazioni chiave. Trovate modelli di Evernote o create una nuova nota con funzionalità/funzione di punti elenco, intestazioni, sezioni e altri elementi strutturali

Personalizzazione: I modelli di Evernote dovrebbero essere personalizzati per suddividere il contenuto in segmenti che abbiano senso, o per scegliere una lingua che faccia al caso vostro

I modelli di Evernote dovrebbero essere personalizzati per suddividere il contenuto in segmenti che abbiano senso, o per scegliere una lingua che faccia al caso vostro Collaborazione: I modelli di produttività lavorano al meglio quando possono essere utilizzati con il proprio team. Se avete intenzione di usare un modello originale di Evernote per monitorare le note delle riunioni, creare programmi e tenere traccia dei progetti, cercatene uno che offra una collaborazione senza interruzioni

5 Modelli Evernote

Siete pronti a trovare un modello Evernote per ottimizzare i vostri flussi di lavoro o organizzare la vostra vita?

Abbiamo compilato un elenco di cinque opzioni dalla galleria di modelli di Evernote, sia che vogliate creare liste della spesa collaborative, ottenere approfondimenti dalle riunioni o trovare modi per potenziare il vostro processo di brainstorming. 🤔

1. Modello per le note delle riunioni di Evernote

via Evernote

Il modello per le note delle riunioni di Evernote presenta quattro sezioni strutturate per i dettagli della riunione, i follower, le decisioni e la chiusura. È facile aggiungere una nuova nota e fare clic sul modello per compilarlo prima dell'inizio di una riunione, in modo da avere le informazioni pertinenti sul progetto e far sapere a tutti di cosa si sta discutendo.

Durante la riunione, annotate i punti salienti e le decisioni menzionate da ciascun membro del team. Assicuratevi di aggiungere i dettagli della discussione e tutte le informazioni pertinenti, come le risorse necessarie per i passaggi successivi e i membri del team che dovranno sbloccare le dipendenze.

Assegnate attività di follower ai membri del team interessati dopo la riunione. Includete le date di scadenza, le priorità e tutte le informazioni aggiuntive che i membri del team devono sapere sull'entità del lavoro.

2. Modello di Programma di riunione Evernote

via Evernote

Spesso i dipendenti trovano che le riunioni siano una perdita di tempo in cui non si riesce a terminare nulla, ma questo di solito è il risultato di uno scarso piano o della mancanza di un'agenda programma della riunione formattare. Il modello di Programma di riunione di Evernote è stato progettato per essere compilato e condiviso prima della riunione. In questo modo, i membri del team possono fare un lavoro di preparazione adeguato e presentarsi pronti a discutere, invece di spendere tempo durante la riunione per aggiornare tutti.

3. Modello di pianificatore di riunioni Evernote

via Evernote

Un altro elemento di una riunione positiva è il piano di ciò che si vuole ottenere dalla discussione. Con il vostro account Evernote, utilizzate questo modello di pianificazione delle riunioni di Evernote prima di una riunione per gettare le basi per un esito positivo e ottenere ulteriori suggerimenti su ciò che dovrebbe essere incluso. Compilate le sezioni Preparare, Programma e Presentare con gli obiettivi che volete raggiungere. Dopo la riunione, annotate le note nella sezione Follow-Ups per assegnare rapidamente gli elementi d'azione necessari.

4. Modello di planner settimanale Evernote

via Evernote

Un modello di calendario può aiutarvi a pianificare le attività su base giornaliera, settimanale o mensile per facilitare il raggiungimento degli obiettivi personali e di progetto. Utilizzate il modello di pianificazione settimanale di Evernote per suddividere la settimana in attività gestibili e in una mini lista di controllo delle cose da fare. In questo modo è più facile trovare ciò che si sta cercando o coordinare i propri impegni.

È sufficiente impostare i traguardi settimanali e ottenere una rapida panoramica di ciò che si desidera realizzare nel corpo della nota visiva per risparmiare tempo nel rivedere la pagina.

5. Modello di tracciatore di progetti Evernote

via Evernote

Se gestite del team, il modello Project Tracker di Evernote vi dà informazioni su chi è responsabile di cosa e su come sta completando il proprio lavoro. Per risparmiare tempo, è possibile suddividere il modello in progetti ed elencare gli elementi d'azione per ciascuno di essi.

Compilate le colonne relative alla priorità, alla data di inizio, alla data di scadenza e all'assegnatario per ottenere una rapida panoramica del progetto e una visione d'insieme di monitoraggio degli obiettivi o modificare come vincoli del progetto apparire.

10 Modelli alternativi di Evernote da usare nel 2024

Sebbene Evernote sia un ottimo strumento per prendere appunti, non è l'unica app in città. Ecco 10 delle migliori Alternative a Evernote per portare la vostra produzione a un livello superiore. Troverete modelli di project management per gestire il calendario dei social media, prendere note migliori per le riunioni e monitorare le attività cardine. 👀

1. Modello di nota per riunione ClickUp

Registrate le chiavi di lettura e monitorate le discussioni importanti con il modello di stile per le note delle riunioni di ClickUp

Il Modello di nota per le riunioni ClickUp è un modo semplice per tenere traccia delle informazioni importanti e degli sviluppi che avvengono nelle riunioni del team. Il modello di una pagina presenta funzionalità/funzione per le informazioni sulla riunione, il collegato alla registrazione, le chiavi di lettura e gli elementi di azione. È sufficiente modificarlo o dare accesso al team per collaborare insieme al documento.

Compilate i dettagli della riunione e condividete il modello con i membri del team prima della riunione. Utilizzatelo per annotare le idee o per scrivere un riepilogo/riassunto di ciò che è stato trattato. Infine, completate la sezione degli elementi d'azione, dove potete assegnare automaticamente le attività di ClickUp ai membri del team interessati in base alla discussione.

2. Modello di nota per progetti ClickUp

Il Modello di nota di progetto di ClickUp è un modo ideale per condividere informazioni aggiuntive su un progetto in corso. Queste possono includere aggiornamenti sulla copertura finanziaria, modifiche alle risorse e partnership. L'idea alla base delle note di progetto è quella di tenere al corrente i membri del team interno e gli stakeholder esterni degli sviluppi importanti lungo il percorso.

Il modello prevede sezioni per una breve panoramica del progetto e una sezione di riepilogo/riassunto per evidenziare nuove informazioni e sviluppi. Aggiungi elementi di branding e di stile al modello se lo si condivide con partner o stakeholder esterni.

3. Modello di ClickUp per le note di classe

Prendete note informative sulle lezioni per studiare in modo più efficiente con il modello Class Notes di ClickUp

ClickUp non è solo per le aziende. È un eccellente strumento di annotazione e collaborazione anche per gli studenti. Il Modello per le note di classe di ClickUp consente di organizzare le note per rendere più efficace lo studio e l'apprendimento.

Assegnate tipi di categorie agli appunti per ogni corso o stile di annotazione, come le note Cornell. Aggiungere attività secondarie per rivedere le note a scadenze regolari.

Il modello personalizzato facilita la stesura di nuove note e la consultazione di quelle vecchie. È anche possibile condividere le note con i compagni di classe quando è necessario lavorare insieme a progetti di team. Le funzionalità/funzione di collaborazione facilitano anche la produttività delle sessioni di studio di gruppo. È possibile includere i punti di riferimento e le domande da porre al professore in caso di necessità di chiarimenti. ✨

4. Modello di note di rilascio di ClickUp

Lanciate la produttività, condividete gli aggiornamenti e monitorate le modifiche con il modello di note di rilascio di ClickUp

Come sviluppatore, sapete che il rilascio di nuovi prodotti può essere eccitante e stressante allo stesso tempo. Ci sono così tanti dettagli da monitorare ed è difficile tenere tutta la documentazione in un unico posto.

Utilizzare note di rilascio per ridurre l'ansia, monitorando facilmente le modifiche e condividendo gli aggiornamenti con le parti interessate in un unico luogo. Modello delle note di rilascio di ClickUp presenta campi personalizzati, stati e visualizzazioni per creare flussi di lavoro, monitorare gli sviluppi e pubblicare note sul prodotto.

5. Modello di Verbale di riunione ClickUp

Create verbali di riunione rapidi, dettagliati ed efficienti utilizzando il modello di verbale di riunione di ClickUp

Per i casi in cui le riunioni non dovrebbero essere solo un'email, il modello Modello di verbale di riunione ClickUp è l'opzione ideale per il monitoraggio delle discussioni e la registrazione dei risultati. Presenta sezioni per i partecipanti, i collegamenti rilevanti, gli elementi d'azione e i punti all'ordine del giorno.

Riutilizzate il foglio di lavoro per le riunioni settimanali e precompilate le informazioni ricorrenti o sfruttate il modello per organizzare una riunione personalizzata una tantum. Condividete il modello di verbale della riunione con tutti i partecipanti dopo la discussione. In questo modo, possono tenere traccia degli elementi di monitoraggio e degli spunti di riflessione per le riunioni future.

6. Modello ClickUp 1-on-1s

Cancellate i ruoli e le aspettative nelle vostre riunioni 1 contro 1 con questo modello di ClickUp

Come manager, sapete quanto sia fondamentale comunicare con i membri del vostro team. Le riunioni individuali sono parte integrante della raccolta di feedback, dell'espressione delle aspettative e della discussione di cambiamenti e miglioramenti.

Con Il modello 1-on-1 di ClickUp il modello di ClickUp per le riunioni 1 contro 1 consente di conservare tutta la cronologia delle riunioni in un unico luogo. In questo modo è più facile vedere lo stato di avanzamento nel tempo e adattare le riunioni a ogni singolo membro del team. Create sezioni personalizzate per evidenziare i ruoli e gli elementi d'azione desiderati e identificate le note e le chiavi di lettura per i lavori futuri. 📝

7. Modello di tracciatore di riunioni ClickUp

Organizzate le riunioni critiche e ricorrenti in un unico posto e aggiungete attività di preparazione per ciascuna di esse utilizzando il modello Meeting Tracker di ClickUp

Il Modello di tracciatore di riunioni di ClickUp consente di organizzare tutte le riunioni in un'unica visualizzazione, riducendo la probabilità di perdere un evento importante o di dimenticare informazioni chiave. Personalizzate il tracker in ClickUp Vista Tabella e assegnare gli elementi d'azione che derivano dalle discussioni. Assicuratevi di rivedere e aggiornare il tracker delle riunioni per rimanere aggiornati.

8. Modello di registro giornaliero di ClickUp

Utilizzate il modello di registro giornaliero di ClickUp per aggiungere un elenco di cose da fare e tenere sotto controllo tutte le vostre attività

Cercate una pianificatore giornaliero per non perdere di vista le attività del progetto o gli elenchi personali di cose da fare? Utilizzate il Modello di registro giornaliero di ClickUp per registrare le attività quotidiane, assegnare le date di scadenza e stabilire le priorità. Aggiornate abitualmente il registro giornaliero per riflettere lo stato di avanzamento e monitorare le aree di miglioramento. Se utilizzate questo documento come parte di un flusso di lavoro di un team, condividete il vostro registro giornaliero in modo che ogni individuo sappia su cosa state lavorando e come questo possa influire sui propri programmi.

9. Modello di note giornaliere ClickUp

Organizzate i vostri pensieri e memorizzate le idee in un posto pratico con la vista Elenco note giornaliere di ClickUp

Il Modello di note quotidiane di ClickUp semplifica l'annotazione di informazioni quotidiane e la creazione di attività basate sulle vostre attività. Sia che vogliate gestire le attività nella vita privata, tra cui la spesa, o per altri scopi, come la scrittura creativa, Da fare con questo planner digitale.

Utilizzate la vista Elenco per avere una panoramica di tutte le attività e gli elementi del vostro elenco giornaliero da fare. Dividete le attività in categorie personalizzate e assegnate priorità a quelle che devono essere completate prima. Aggiungete date di scadenza e aggiornate le attività con commenti e approfondimenti man mano che le lavorate.

Il bello della visualizzazione Note giornaliere è che si può usare sia per il lavoro che per la vita privata. Sfruttatela come strumento creativo strumento di scrittura per definire i profili dei caratteri di un libro a cui si sta lavorando. In alternativa, utilizzate modelli come questo con la vostra famiglia per memorizzare tutte le attività e le cose da fare in un unico luogo pratico. 🌻

10. Modello di verbale di riunione (MoM) ClickUp

Create un resoconto della riunione che includa i punti chiave e gli elementi d'azione utilizzando il modello di verbale di riunione (MoM) di ClickUp

Se gestite molte riunioni o fate parte di discussioni approfondite all'interno di un team, è difficile tenere traccia di tutte le informazioni rilevanti condivise. Con Il modello di verbale di riunione (MoM) di ClickUp consente di creare un registro delle discussioni, delle decisioni e dei risultati di ogni riunione.

Assegnate la responsabilità delle note della riunione a un membro del team. Una volta create le note finali della riunione, fate in modo che ogni partecipante le riveda per completarle. Aggiungete eventuali approfondimenti dal passaggio di revisione e condividete il verbale finale della riunione con tutti i membri del team interessati.

Porta la tua produttività al livello successivo con ClickUp

I modelli di Evernote sono un ottimo modo per rimanere organizzati, ma non sono l'unica opzione. Se non riuscite ancora a trovare modelli e documenti da utilizzare insieme a uno strumento di project management, forse è arrivato il momento di di iniziare a lavorare con ClickUp !

La nostra galleria contiene più di 1.000 modelli per aumentare la produttività, monitorare gli obiettivi dei progetti e ottimizzare le prestazioni delle riunioni. Ognuno di essi presenta diverse funzionalità/funzioni che consentono di ottenere un'ampia panoramica o di immergersi nei dettagli.

Grazie ai campi personalizzati, i modelli possono essere adattati per aiutarvi a essere più produttivi in tutti gli aspetti della vostra vita. 💪