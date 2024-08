10 Migliori software per calendari di marketing nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Se il vostro team è come la maggior parte dei team di marketing, vi state destreggiando tra calendari multipli, fogli di calcolo disordinati e numerosi contenuti con segmenti sovrapposti e obiettivi non corrispondenti. E state sprecando produttività. Non siate come la maggior parte team di marketing .

Siamo nel 2024 e potete scegliere tra decine di software di calendario di marketing a pagamento e gratis per semplificarvi la vita. Quello giusto vi aiuterà a eliminare il caos e a ottimizzare il vostro marketing una volta per tutte. 🙌

Fidatevi di noi: non volete rimandare. Da parte nostra, abbiamo terminato la parte difficile e abbiamo evidenziato i 10 migliori software di calendario per il marketing del 2024. Da fare è trovare quello che fa per voi e aumentare il vostro livello di marketing. 🌻

Cosa si deve cercare in un software di calendario di marketing?

Il software per il calendario di marketing è una questione di semplificazione. Volete qualcosa che renda le vostre attività di marketing più facili su tutti i Front.

Non vi annoieremo con tutti i dettagli, ma abbiamo evidenziato alcuni elementi essenziali del calendario di marketing se siete curiosi: 👀

Visibilità: Cercate uno strumento che consenta la visibilità a tutti coloro che sono coinvolti nella campagna di marketing, preferibilmente con diversi livelli di autorizzazione

Cercate uno strumento che consenta la visibilità a tutti coloro che sono coinvolti nella campagna di marketing, preferibilmente con diversi livelli di autorizzazione **I migliori calendari sono dotati di stati, attività, dashboard e altro ancora personalizzabili

visualizzazione Il vostro marketingsoftware di calendario online dovrebbe visualizzare funzionalità/funzione per organizzare la Sequenza del progetto, il budget e i processi di marketing su più progetti

Il vostro marketingsoftware di calendario online dovrebbe visualizzare funzionalità/funzione per organizzare la Sequenza del progetto, il budget e i processi di marketing su più progetti **Integrazioni: un calendario di marketing che si integri con tutti gli strumenti di lavoro del vostro arsenale, da Zoom e Slack a Microsoft PowerPoint e Fogli Google, è un must

Prezzo: Avete bisogno di un software di calendario di marketing gratis o potete spendere per uno strumento costoso? In ogni caso, cercate un calendario di marketing al giusto prezzo

Avete bisogno di un software di calendario di marketing gratis o potete spendere per uno strumento costoso? In ogni caso, cercate un calendario di marketing al giusto prezzo **Automazioni: chi vuole passare tutto il giorno a fare lavori impegnativi? Scegliete un software dicalendario di marketing con automazione per attività quotidiane semplici o ripetitive

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

L'elenco potrebbe continuare, ma se siete come noi, probabilmente avete da fare. Inoltre, abbiamo evidenziato le migliori funzionalità/funzioni di ogni strumento software di questo elenco, quindi siete pronti!

I 10 migliori software di calendario per il marketing da usare nel 2024

Siete pronti a mettere il vostro team sulla stessa pagina e iniziare a raggiungere gli obiettivi di marketing? Vi meritate di gestire le vostre campagne senza 32 fogli di calcolo, 22 riunioni di team sprecate, 17 revisioni e 10 modifiche dell'ultimo minuto. Da fare.

Trascinare e rilasciare le attività di ClickUp nella visualizzazione Calendario

Siete sorpresi di vedere ClickUp in cima al nostro elenco? Probabilmente no. E sì, siamo di parte. Ma questo non è l'unico elenco in cui ClickUp si è guadagnato il primo posto. Quest'anno, ad esempio, ClickUp è stata votata come numero 1 in Software per il project management nel 2023 su G2 ! E vi assicuriamo che c'è una buona ragione per questo grado. 🏅

ClickUp è un'azienda che si occupa di strumento per il project management con uno dei migliori software di calendario di marketing disponibili. Vi aiuterà a consolidare i vostri progetti di marketing, a monitorare la loro Sequenza, a ottimizzare i flussi di lavoro e a ottenere il massimo dai vostri lavori richiesti.

Ma ClickUp fa molto di più che aiutarvi a creare calendari di marketing

Le funzionalità di reprompting consentono di riscrivere grandi quantità di contenuti per adattarli al tono di voce specifico dell'utente

ClickUp ha centinaia di strumenti e questo elenco potrebbe essere enorme. Ma abbiamo detto che non siamo qui per farvi perdere tempo, e dicevamo sul serio. Perché a chi piacciono gli elenchi lunghi?

Una delle funzionalità/funzione più preziose che ClickUp offre come calendario di marketing è la visualizzazione del Calendario. Si tratta di una visualizzazione flessibile strumento di piano flessibile progettato per aiutarvi a stabilire le priorità del vostro lavoro creare sequenze di lavoro, visualizzare il flusso di lavoro del team e le date di scadenza, e gestire il lavoro di un'altra persona gestione del team come un professionista.

È necessario creare un'unità di calendario dei contenuti per rimanere al passo con il piano, il marketing e la strategia dei contenuti? Certamente. E un calendario delle campagne SEO e di marketing digitale per ottenere le conversioni che avete promesso ai vostri azionisti? Ci pensiamo noi. Volete aggiungere qualche emoji per farvi sorridere? Da fare. 🙂

Oh, e vi abbiamo menzionato che abbiamo un piano Free Forever? Sì, anche quello.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Utilizza oltre 15 visualizzazioni e formati interattivi e personalizzabili, tra cui la vista Kanban, la vista Gantt Chart e la vista GanttVisualizzazione del calendario di ClickUp* Gestione delle attività in tempo reale, comunicazione e aggiornamenti delle liste di controllo per tutti i membri del team

Modelli gratis per calendari dei social media, campagne di email marketing, metriche finanziarie, strategie di contenuto e altro ancora per semplificare tutte le iniziative di marketing

Automazioni per snellire il lavoro e tenere sotto controllo il piano di marketing

Oltre 1.000 integrazioni con strumenti come Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce e altro ancora ✨

Modalità online e offline, app per tutti i dispositivi e calendari visivi a colpo d'occhio per controllare il progetto in qualsiasi momento

Limiti di ClickUp:

Alcune reportistiche riportano una curva di apprendimento durante l'apprendimento di tutte le funzionalità/funzione (risolta con tutorial gratis)

ClickUp AI non è disponibile sul piano Free Forever (la versione di prova gratuita è in arrivo)

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. CoSchedule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/CoSchedule.jpg Software di calendario per il marketing: CoSchedule /$$$img/

via CoSchedule Il Calendario di marketing di CoSchedule è un software di gestione progettato per aiutarvi a fare di più in meno tempo. Vi aiuterà a organizzare tutte le attività della vostra strategia di marketing in un unico luogo e a controllare più facilmente il processo dall'inizio alla fine.

CoSchedule ha diversi strumenti gratuiti disponibili sul suo piano Free e si integra con i principali strumenti di marketing strumenti per il project management e software CRM per semplificarvi la vita. È popolare tra i team di marketing e le agenzie che vogliono organizzarsi e dimostrare ai propri interlocutori di essere in grado di rispettare le scadenze.

Le migliori funzionalità/funzione di CoSchedule:

La visualizzazione del calendario di marketing offre una visione d'insieme di tutte le campagne di marketing in un'unica dashboard

La pianificazione collaborativa delle attività assicura al team la possibilità di rispettare le scadenze in tutti i settori

Il mio lavoro è adatto a chi si occupa di marketing dei contenuti, con funzionalità/funzione quali modelli di calendario editoriale e ottimizzazione dei contenuti per i social media

Gli strumenti di IA per la generazione di idee aiutano a creare argomenti per i post sui social media in grado di attirare il pubblico di traguardo 🎯

Limiti di CoSchedule:

Alcuni utenti segnalano che la mancanza di progetti e campagne di marketing a più date può rendere necessaria la duplicazione dei progetti

Le funzionalità/funzione gratuite non coprono tutto ciò di cui la maggior parte degli utenti ha bisogno e i piani a pagamento sono troppo costosi per alcuni

Prezzi di CoSchedule:

Gratuito

Pro: $29/mese per utente

$29/mese per utente Suite di marketing: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su CoSchedule:

G2: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

_Bonus: Scopri il nostro elenco dei migliori* alternative a CoSchedule

3. Ottimizzare

via Ottimizzare Optimizely si occupa di usufruire del potenziale digitale dei team di marketing e di prodotto. È progettato per ottimizzare il project management dei social media marketing, content marketing ed e-commerce, aiutando le aziende a perfezionare le loro esperienze digitali. La piattaforma di content marketing di Optimizely offre al team un'unica area di lavoro e un calendario di marketing da cui pianificare, collaborare ed eseguire campagne dall'inizio alla fine.

La maggior parte delle funzionalità/funzioni approfondite di Optimizely richiede la richiesta di prezzi per piani diversi, ma la piattaforma di content marketing del marchio ha un'opzione gratuita per far partire subito i piccoli team. Inoltre, grazie alle molteplici visualizzazioni e alle funzionalità/funzioni personalizzate, rende più facile la collaborazione su progetti di tutte le dimensioni. 🤝

Le migliori funzionalità/funzione di Optimizely:

Il software del calendario di marketing semplifica la gestione dei progetti creativi, la creazione di contenuti e il marketing

Il software dotato di IA aiuta a ottimizzare i contenuti delle campagne di marketing per far risparmiare tempo al team

Semplifica le richieste di lavoro e i moduli di accettazione per contribuire all'automazione della creazione delle attività

Lo strumento di gestione delle risorse digitali consente dirisparmiare tempo ed eliminare gli sprechi di lavoro richiesti durante la creazione di contenuti di marketing

L'editor di contenuti offre uno strumento di collaborazione per migliorare i contenuti nuovi ed esistenti prima che vengano pubblicati

Software di interruttori di funzionalità per alleggerire la pressione sugli ingegneri

Limiti di Optimizely:

Alcune recensioni riportano difficoltà nel filtrare articoli e contenuti

Alcune aziende riferiscono di lamentele relative alla funzionalità/funzione del motore di ricerca

Prezzi di Optimizely:

Inizio: Free per <5 utenti

Free per <5 utenti Gestione : $79/mese per utente

: $79/mese per utente Creare : Minimo 20 utenti, contattare per i prezzi

: Minimo 20 utenti, contattare per i prezzi Orchestrare: Minimo 30 utenti, contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Optimizely:

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (1 recensione)

4. Germoglio sociale

via Sprout Social Sprout Social è stato progettato per aiutare le aziende e le agenzie di tutte le dimensioni a trarre valore dai loro lavori richiesti sui social media. Rende più facile coinvolgere il pubblico, programmare la pubblicazione, esaminare gli insight e progettare soluzioni per le campagne di marketing.

Sprout ha app per la maggior parte dei dispositivi, semplifica le campagne di marketing con una collaborazione efficace e ottiene il massimo dal social commerce. È dotato anche di un calendario intuitivo dei contenuti per la pianificazione e la programmazione dei social media. È stato progettato per aiutarvi a trovare e programmare i contenuti da condividere collaborando con il vostro team ⚡

Le migliori funzionalità/funzione di Sprout Social:

Gli utenti segnalano un'interfaccia pulita e accessibile, con funzionalità/funzione di pianificazione essenziali disponibili per tutti i collaboratori

I modelli per la creazione di contenuti e per il marketing offrono design di alta qualità facili da implementare

Il sistema di programmazione consente di mantenere i post sempre attivi

Notifiche uniche per ogni piattaforma sociale per garantire che le foto e i post siano della giusta dimensione e formato

Limiti di Sprout Social:

Alcune recensioni riportano problemi di accesso con l'estensione per Chrome

Le recensioni degli utenti menzionano la necessità di comporre i post separatamente per ogni piattaforma

Prezzi di Sprout Social:

Standard: $249/mese per utente

$249/mese per utente Professionale: $399/mese per utente

$399/mese per utente Avanzato: $499/mese per utente

$499/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Sprout Social:

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)

5. Kapost

via Kapost Kapost è un sistema operativo di marketing basato su cloud per i marketer B2B. È stato progettato per ottimizzare le funzioni di marketing digitale, allineando i canali, gli strumenti e i team dell'organizzazione per rendere più efficaci le campagne di marketing.

Grazie all'accesso a una dashboard visiva, a una panoramica analitica e a strumenti di IA per la strategia dei contenuti, Kapost vi aiuterà a sviluppare contenuti lungo tutto il percorso dell'acquirente. Ha utili funzionalità/funzione di calendario di marketing per aiutarvi a gestire campagne, valutazioni e contenuti in un colpo d'occhio.

Le migliori funzionalità/funzione di Kapost:

Funzionalità/funzione integrata di ruoli, autorizzazioni e flussi di lavoro per rendere i progetti più fluidi

Creazione di calendari editoriali con funzionalità/funzione estese e più collaboratori

Impostazione di flussi di lavoro specifici per ogni fase del processo di creazione del contenuto

Assegnare senza problemi gli stakeholder a ogni progetto o flusso di lavoro per la revisione

Limiti di Kapost:

Il piano tariffario è troppo costoso per alcuni utenti e piccole aziende

La mancanza di integrazioni con altri strumenti è un problema per alcuni utenti

Prezzi di Kapost:

Sistema operativo di marketing Kapost: $3.500/mese

Valutazioni e recensioni di Kapost:

G2: 4.0/5 (40+ recensioni)

4.0/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (15+ recensioni)

6. Semrush

via Semrush Semrush è una suite di oltre 50 prodotti, strumenti e componenti aggiuntivi per ottimizzare la visibilità online e la gestione del marketing. Dispone di strumenti per la SEO, la ricerca, i social media, la ricerca del target e i dati provenienti da tutto il mondo.

Uno dei suoi numerosi strumenti è un semplice calendario di marketing progettato per raccogliere e monitorare tutte le campagne in un'unica area di lavoro collaborativa.

Semrush è molto apprezzato dai responsabili marketing di aziende di tutte le dimensioni e dispone di funzionalità/funzione di integrazione con Google e altre aziende gestione delle attività piattaforme. Sia che vogliate da fare un'analisi dei concorrenti monetizzare il vostro sito web o far crescere il vostro pubblico sociale, questa piattaforma può aiutarvi.

Le migliori funzionalità/funzione di Semrush:

Strumenti per ottimizzare la ricerca di parole chiave, la gestione dei backlink e la verifica dei siti web 🛠️

Idee di parole chiave generate dall'IA per migliorare il posizionamento del sito web e l'esito positivo delle campagne di marketing

Il monitoraggio delle classifiche consente di visualizzare facilmente l'esito positivo dei suggerimenti e dell'implementazione delle parole chiave

Visualizza una visione sfaccettata del marketing sui motori di ricerca, evidenziando le opportunità di miglioramento

Limiti di Semrush:

I piani tariffari sono troppo costosi per alcuni utenti e piccole aziende

Funzionalità/funzioni di reportistica bloccate dietro "pacchetti aggiuntivi" che costano di più per accedervi

Prezzi di Semrush:

Gratuito

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Semrush:

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

7. Capo Storia

via Capo storia StoryChief è una soluzione di marketing dei contenuti per agenzie e team di marketing B2B. È stata progettata per ottimizzare il marketing dei contenuti, centralizzare i vostri articoli, migliorare i contenuti dei social media ed espandere il vostro pubblico.

Una delle nostre funzionalità preferite è il modello di calendario dei contenuti di StoryChief, che consente a voi e al vostro team di visualizzare chiaramente i contenuti di siti web, blog e social, dal piano alla pubblicazione.

Popolare tra i venditori di contenuti, B2B SaaS storyChief è stato progettato per migliorare la collaborazione e la comunicazione all'interno delle agenzie di marketing. Offre inoltre la creazione di contenuti con l'ausilio dell'IA per aiutare i membri del team a liberarsi del grosso della scrittura. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di StoryChief:

Creazione di campagne di contenuti in modo semplice, raggruppandoprogetti e attività in hub basati su argomenti

Collaborate con più membri del team per mantenere i flussi di lavoro in movimento e per terminare più velocemente i brief dei contenuti

Ottenere una panoramica di ciò che sta accadendo con le vostre campagne di marketing utilizzando la visualizzazione del mese del calendario dei contenuti

Automazioni nella pubblicazione dei contenuti sulle piattaforme dei social media per garantire aggiornamenti regolari che tengano impegnati gli utenti

Ottenere approfondimenti e analisi sull'esito positivo delle campagne di contenuto

Limiti di StoryChief:

Alcuni utenti segnalano una mancanza di flessibilità per la pagina iniziale del loro blog aziendale

Manca l'integrazione con strumenti popolari come Trello

Prezzi di StoryChief:

Individui: $40+/mese

$40+/mese Team: $140+/mese per quattro utenti

$140+/mese per quattro utenti Agenzia: $400+/mese per 25 utenti

Valutazioni e recensioni di StoryChief:

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

8. Pianificabile

via Pianificabile Planable è un social media strumento di collaborazione per il marketing progettato per aiutare i team a raggiungere gli obiettivi più velocemente. Questa soluzione offre anteprime dei contenuti, integrazione con Giphy e calendari editoriali per aiutarvi a pubblicare i contenuti sui social media senza problemi.

Planable è apprezzato da aziende di tutte le dimensioni e offre prezzi ragionevoli che startup e piccoli team possono permettersi. Inoltre, permette ai membri del team, ai client e alle parti interessate di collaborare e comunicare senza problemi, in modo che tutti possano avere più tempo per l'happy hour. 🍻

Le migliori funzionalità/funzione di Planable:

Scegliere tra più visualizzazioni per trovare il modo migliore di organizzare il progetto

Collaborare con colleghi e client senza la curva di apprendimento per tutti i partecipanti

Gli utenti riferiscono di una configurazione rapida, che evita di incorrere in contrattempi con i progetti esistenti

L'automazione della pubblicazione di campagne sociali rende facile mantenere attivi i vostri account anche quando non siete in ufficio

Limiti pianificabili:

Alcuni utenti segnalano la mancanza di analisi e la necessità di un software secondario per monitorare le prestazioni dei post

I post in blocco mancano di opzioni personalizzate

Prezzi pianificabili:

Gratuito

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Planable:

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

9. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite è un software di gestione e marketing dei social media che aiuta i marchi a gestire la loro presenza sui social. È stato progettato per aiutarvi a ottimizzare le campagne social, migliorare le esperienze di social commerce e tenere in ordine le conversazioni con i clienti da un'unica semplice dashboard. Il calendario dei contenuti aiuterà voi e il vostro team a pianificare ed eseguire operazioni e campagne di content marketing su tutti i canali, dall'inizio alla fine.

Grazie alle sue molteplici funzionalità, alla creazione di contenuti con tecnologia IA e agli strumenti di collaborazione per mantenere i membri del team sulla stessa pagina, Hootsuite è uno dei principali concorrenti per molte aziende. Inoltre, avrete accesso a certificazioni leader del settore per tutto il vostro team. 🎓

Le migliori funzionalità/funzione di Hootsuite:

Utilizzare l'IA per la creazione di contenuti per semplificare la scrittura dei post sui social media

Analizzare i risultati delle campagne di marketing sui social media da un'unica dashboard con visualizzazioni a colpo d'occhio

Utilizzare un semplice strumento di calendario di marketing per aiutare tutti a vedere l'attività e le prossime attività associate al progetto

Integrazione con le principali piattaforme sociali eSoftware CRM aiuta a mantenere il lavoro organizzato

Limiti di Hootsuite:

I piani tariffari potrebbero essere troppo costosi per alcune piccole aziende e team che cercano un semplice strumento di calendario di marketing

Le menzioni riguardano contenuti programmati che a volte non vengono pubblicati, creando problemi con le campagne di marketing

Prezzi di Hootsuite:

Professionale: $99/mese per utente

$99/mese per utente Team: $249/mese per tre utenti

$249/mese per tre utenti Business: $739/mese per cinque utenti

$739/mese per cinque utenti Azienda personalizzata: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hootsuite:

G2: 4.1/5 (3.000+ recensioni)

4.1/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (3.000+ recensioni)

10. Inviabile

via Inviabile Sendible è una piattaforma di gestione dei social media progettata per aiutare le agenzie a gestire più account sui social media per i loro client. È stata progettata per organizzare tutti gli account social in un hub centralizzato, rendendo più facile l'esecuzione di strategie di marketing vincenti.

Questa potente soluzione di gestione dei social media offre anche funzionalità/funzione per aiutare i team di marketing aziendali ad analizzare i loro marchi e a monitorare i risultati su tutte le principali piattaforme. È ottimizzata per la produttività e la collaborazione a tutti i livelli.

Inoltre, il calendario dei social media migliorato semplifica la gestione visiva della strategia social da un unico hub incentrato sulla collaborazione per il team di marketing. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Sendible:

Programmare e gestire diversi account social da un'unica dashboard per risparmiare tempo

Esaminare report dinamici sui risultati delle campagne per aiutare i team ad entusiasmare i client

Progettato per agenzie di grandi dimensioni e team multipli

Funzionalità di pubblicazione personalizzabili per creare post sui social media nel modo desiderato

Limiti di Sendible:

Alcune recensioni riportano difficoltà nella modifica dei post programmati tramite l'app

Le notifiche dei post falliti non vengono inviate via email, il che crea problemi ad alcuni gestori di campagne

Prezzi di Sendible:

Creator: $29/mese per utente

$29/mese per utente Traction: $89/mese per quattro utenti

$89/mese per quattro utenti White label: $399/mese per 10 utenti

Valutazioni e recensioni di Sendible:

G2: 4.5/5 (800+ recensioni)

4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Mai più scadenze mancate!

I software di calendario per il marketing di questo elenco vi aiuteranno a lasciarvi alle spalle le scadenze mancate e a raggiungere il nirvana dell'organizzazione. Il trucco sta nel trovare un software e nel seguirlo abbastanza a lungo da permettere a tutti i membri del team di imparare a utilizzare le sue funzionalità/funzioni.

E non dimenticate di trovarne uno con molte funzionalità/funzioni e integrazioni con tutti gli altri strumenti!

Quando siete pronti a mettere ordine e a lavorare in modo più intelligente, non più difficile, prendete il software Modello di calendario di marketing ClickUp e realizzarlo. Sarete contenti di averlo fatto. 🙂