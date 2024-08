10 modelli gratuiti di strategia di marketing dei contenuti per la pianificazione

Occuparsi di content marketing può diventare rapidamente opprimente.

Si tratta di gestire campagne su più canali con diversi collaboratori, membri del team, risorse e scadenze. Avete bisogno di un luogo in cui organizzare ogni aspetto del processo, in modo da sentirvi preparati e sicuri in ogni fase del processo.

Ecco il modello di strategia di content marketing.

Qui troverete il modello di piano strategico di content marketing business-to-business (B2B) ideale per le vostre esigenze. Vi spiegheremo quali sono le caratteristiche di un buon modello, quindi condivideremo alcuni dei nostri preferiti, tra cui molti modelli che potete utilizzare subito.

Iniziamo! 🤩

Che cos'è un modello di strategia di marketing dei contenuti?

Un modello di strategia di content marketing vi aiuta a snellire i processi e a lavorare in modo più efficiente, fornendovi una struttura da cui partire ogni volta.

Esiste un modello per quasi tutti gli aspetti del processo di content marketing, in modo che possiate trovare un modo migliore per farlo:

Registrare le buyer personas e i punti dolenti

Misurare la consapevolezza del marchio

Eseguire una verifica dei contenuti

Gestire la lead generation

Pianificare campagne di email marketing

Misurare il traffico del sito web come pagine viste, traffico organico e frequenza di rimbalzo

Pianificare i contenuti dei social media

Collaborare con influencer e creatori di contenuti

Misurare rispetto agli indicatori di performance chiave (KPI) e alle metriche

Rilevamento e modifica collaborativi, aggiunta di commenti e inserimento di link all'interno di ClickUp Docs

Molti dei modelli che presentiamo sono parte integrante di ClickUp. Avere tutti i dati relativi al marketing, alle campagne e alle attività in un unico posto è assolutamente sensato, soprattutto quando si vuole lavorare in modo più produttivo.

Questi modelli sono facili da creare, personalizzare e condividere, in modo che il vostro team possa collaborare alle vostre attività di content marketing. 🙌

Cosa rende un buon modello di strategia di marketing dei contenuti?

Qualsiasi modello utilizzato dovrebbe aiutarvi ad arrivare a destinazione più velocemente o in modo più efficace. I modelli di strategia di marketing dei contenuti offrono un modo migliore per organizzare i pensieri, lavorare sui contenuti e condividere il lavoro con gli altri. 📚

I migliori modelli di marketing dei contenuti:

Offrono un modo più organizzato di risolvere un problema o di strutturare le informazioni

Forniscono un quadro di riferimento standardizzato che tutti i membri del team possono seguire

Velocizzano il processo di creazione dei contenuti con campi precostituiti da compilare e algoritmi

Rendere più facile la collaborazione con i collaboratori e gli stakeholder per raggiungere meglio il pubblico di riferimento

Aiutarvi a condividere i progressi rispetto a metriche e tappe fondamentali

Ogni modello di strategia dei contenuti è leggermente diverso, quindi scegliete quello che meglio risponde alle vostre esigenze.

Se state lavorando a un progetto video, potreste apprezzare un modello di modello di storyboard per aiutarvi a visualizzare le scene. Per una campagna digitale, utilizzare modelli per i social media possono far risparmiare molto tempo.

Qualunque sia il vostro obiettivo o processo di marketing, c'è un modello adatto.

10 modelli di strategia dei contenuti da utilizzare nel 2024

C'è un modello per ogni scenario e noi siamo qui per aiutarvi a trovare quello che vi serve ora. Scoprite la nostra collezione di modelli di piani strategici di content marketing da provare nel 2024.

1. Modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp

Utilizzate il modello di gestione dei contenuti ClickUp per visualizzare i calendari personalizzati su più canali

Quando si lavora su più progetti e su diversi tipi di contenuti, un calendario editoriale è indispensabile. Un calendario editoriale vi permette di vedere l'intero calendario di pubblicazione dei contenuti in un colpo d'occhio per vedere cosa sta per arrivare, cosa è in corso e dove ci sono lacune nei contenuti. 👀

Utilizzate il Modello di calendario editoriale per il marketing dei contenuti di ClickUp per darvi una visione più strategica dei vostri prossimi contenuti. Vedete immediatamente quali sono i contenuti da pubblicare in quali date, insieme a dettagli chiave come il pilastro del contenuto, il tipo di contenuto, il tipo di promozione e il titolo del contenuto. Questi campi sono tutti codificati a colori per categoria, in modo da poter verificare rapidamente il giusto equilibrio di contenuti.

Questo calendario di marketing è l'ideale se si desidera un processo di pubblicazione dei contenuti più organizzato. È un modello di strategia dei contenuti utile per lavorare come team di contenuti e da condividere con collaboratori e stakeholder.

Funge anche da database di contenuti del vostro lavoro precedente per gestire i contenuti esistenti, in modo da rendere molto più semplice una verifica dei contenuti in futuro. Scarica questo modello

2. Modello di campagna di marketing ClickUp

Questo modello di ClickUp offre un approccio più organizzato alla gestione delle campagne di marketing

Ogni campagna di marketing tradizionale o digitale è caratterizzata da una serie di attività più piccole, che possono essere organizzate come una sfida. A gestione delle campagne di marketing il modello offre una visione migliore di queste attività, in modo da non perdere nulla per errore.

Se siete alla ricerca di un modo altamente visivo per organizzare la vostra prossima campagna, il modello Modello di campagna di marketing di ClickUp è quello che vi serve. Questo modello utilizza un formato di elenco in stile Kanban per visualizzare i compiti della campagna sotto diverse voci, tra cui Pianificazione, Produzione, Lancio, Valutazione e Mantenimento.

Per ogni attività è possibile visualizzare rapidamente il titolo, la data di scadenza, il tipo di campagna, il team assegnato e il tipo di risultato. ⚒️

Utilizzate questo modello di strategia dei contenuti quando avete un progetto impegnativo da organizzare e volete un modo semplice per rimanere produttivi e monitorare i vostri progressi. È ottimo per la collaborazione e la responsabilità del team, in quanto si può facilmente vedere con quale team è necessario fare il check-in per un aggiornamento. Scarica questo modello

3. Modello di lavagna ClickUp Content Matrix

Immaginate i contenuti pianificati in modo da trovare il giusto equilibrio con questo modello di ClickUp

Ogni grande team di marketing sa che non ci si può affidare a un solo tipo di contenuto per raggiungere il pubblico di riferimento e avere un impatto. Se si punta troppo sull'istruzione e troppo poco sulla persuasione, la strategia di content marketing B2B è utile ma non è redditizia. 💰

Per aiutarvi a trovare il giusto equilibrio, usate il Modello di lavagna a matrice di contenuti di ClickUp . Utilizzate i post-it per posizionare le vostre attività di marketing, come i post sui social media, le infografiche e i podcast, nel quadrante corrispondente.

Questo approccio a quattro quadranti aiuta a visualizzare lo scopo di ogni tipo di contenuto pubblicato, in modo da capire se è necessario concentrarsi maggiormente in un'altra direzione.

Questa matrice di contenuti è ideale per pianificare nuovi contenuti per il prossimo trimestre. È un modo estremamente visivo per valutare la vostra strategia di contenuti attuale o pianificata, per assicurarvi che sia equilibrata e allineata con gli obiettivi aziendali generali. Scarica questo modello

4. Modello di scrittura di contenuti ClickUp

Guidate il vostro team verso la scrittura di contenuti migliori con il modello di scrittura dei contenuti di ClickUp

Il numero di persone che scrivono per voi è in aumento Strumenti di creazione di contenuti AI ma la maggior parte dei team di marketing dovrà comunque scrivere i propri contenuti. Avere un modello che vi guidi significa non dover partire da zero ogni volta. Si può saltare la scoraggiante pagina bianca e iniziare il processo di scrittura con facilità.

Il Modello di scrittura di contenuti di ClickUp è un'ottima base per la scrittura di contenuti. Presenta diverse pagine per guidarvi nel processo di scrittura dei contenuti del sito web, post di blog , comunicati stampa, casi di studio e inviti all'azione (CTA). Ogni pagina ha una struttura utile e suggerimenti utili per assistere i membri del vostro team nella creazione di contenuti pertinenti che risultino coesi. ✍️

Utilizzate questo modello di scrittura dei contenuti per accelerare il processo per il vostro team. Aiutateli a superare il blocco dello scrittore e a creare grandi cose. Per un maggiore impatto, utilizzate ClickUp AI per portarvi dall'idea iniziale a un contenuto splendidamente ottimizzato ancora più velocemente. Scarica questo modello Bonus: Scoprire

7 modelli gratuiti di scrittura di contenuti per una creazione di contenuti più veloce_

5. Modello di produzione di contenuti web ClickUp

Il modello di produzione di contenuti web di ClickUp vi permette di seguire ogni volta con precisione il vostro processo di ottimizzazione

La creazione e la pubblicazione di contenuti di qualità per il vostro sito web sono caratterizzate da molte parti in movimento. Con l'aiuto di un modello progettato ad hoc, potete seguire ogni volta lo stesso processo e rendervi conto del vostro operato.

Organizzate il vostro flusso di lavoro con il modello Modello di produzione di contenuti web di ClickUp . Questo utile modello consente di visualizzare ogni attività e ogni fase del processo, in modo da avere ben chiaro a che punto si è con ogni contenuto. Potete vedere lo stato di avanzamento, chi è stato assegnato al compito e se è stato spuntato o meno. ✅

Questo sito produzione di contenuti è un ottimo modello strumento per il content marketing e i team di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) che lavorano insieme per creare, pubblicare e monitorare l'impatto dei contenuti del vostro sito web. Utilizzatelo per introdurre un modo standardizzato, ripetibile e più produttivo di aggiungere contenuti al vostro sito web. Scarica questo modello

6. Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp

Questo modello di ClickUp vi aiuta a organizzare il vostro processo di creazione di contenuti per i social media

I social media sono un campo altamente creativo e in rapida evoluzione. Questo significa che a volte è difficile rimanere organizzati. Utilizzate un modello di piano dei contenuti per i social media per dare al vostro team un modo migliore per pianificare e rimanere produttivi, senza compromettere la loro creatività. 💡

Utilizzate il Modello di piano dei contenuti per i social media di ClickUp per responsabilizzare i membri del vostro team di social media. Questo modello in stile elenco è facile da usare e fornisce una panoramica dei prossimi eventi.

Il titolo del post, il manager responsabile, la data di scadenza e il flag di priorità. Aprite ogni attività per vedere la piattaforma di social media, l'avanzamento dei contenuti e chi è assegnato a ciascun ruolo nel processo di creazione dei contenuti.

Questo modello di piano dei contenuti per i social media consente al vostro team di trasformare le idee in contenuti pianificati. Lavorate insieme per finalizzare le idee di contenuto, aggiungete note, allegate file da applicazioni per la creazione di contenuti e semplificare il processo di creazione di contenuti per i social media. Scarica questo modello

7. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Create una casa digitale per il vostro processo di content marketing con questo modello di calendario dei contenuti

Vedere i vostri contenuti su un calendario editoriale è un ottimo modo per capire che cosa verrà pubblicato e quando. Ma avete anche bisogno di una tabella di marcia dietro le quinte che aiuti il vostro team a capire a che punto è ogni pezzo del processo. È qui che entra in gioco un calendario dei contenuti.

Rimanete organizzati e lavorate in modo più produttivo con il calendario dei contenuti Modello di calendario dei contenuti di ClickUp . Questo modello funziona magnificamente come hub centrale per il processo di creazione dei contenuti. ✨

C'è uno spazio in alto per fornire una chiave visiva e il formato a elenco aiuta a organizzare il flusso di lavoro di creazione dei contenuti settimana per settimana. Per ogni attività è possibile visualizzare il titolo, lo stato, il pilastro del contenuto, lo stato di approvazione, la data di pubblicazione, il valore, i file correlati e le note.

Utilizzate questo software per il calendario dei contenuti come casa digitale per tutto il vostro processo di creazione dei contenuti . Incoraggiate i membri del vostro team ad aggiornare gli stati di avanzamento dei lavori e controllate regolarmente per identificare eventuali ostacoli o opportunità. Scaricate questo modello

8. Modello breve di contenuto SEO ClickUp

Ottimizzate ogni articolo con il modello SEO Content Brief di ClickUp

Tutti vogliamo che i nostri contenuti raggiungano i primi posti nei risultati di ricerca, ma questo richiede uno sforzo strategico. Date ai vostri contenuti la migliore opportunità possibile di migliorare nelle classifiche dei motori di ricerca con un eccellente SEO content brief. 📈

Utilizzate il Modello di Brief di contenuto SEO di ClickUp per aiutarvi a scrivere e ottimizzare i contenuti per il traffico di ricerca. Questo modello dettagliato contiene tutto ciò che serve per guidare i membri del team marketing e SEO o i collaboratori.

La prima pagina presenta una panoramica, seguita da target, messaggio, parole chiave, schema, link da includere e articoli della concorrenza. Idee di contenuto dettagliate o link a contenuti esistenti per l'aggiornamento o la creazione di un nuovo post sul blog.

Sia che siate alle prime armi con la scrittura di contenuti per i motori di ricerca, sia che siate professionisti navigati, questo modello di strategia SEO vi aiuterà a mantenervi organizzati e a creare un processo ripetibile che vi aiuterà a creare contenuti di alta qualità ogni volta, migliorando al contempo il vostro traffico organico. Scarica questo modello

9. Modello di piano di marketing dei contenuti di Word Template.Net

via Template.Net Quando è il momento di raccogliere tutti i pensieri e pianificare la prossima stagione, un piano di marketing dei contenuti è la strada da seguire. Avere un modello per questo significa poter coprire ogni sezione e creare un piano completo.

Questo modello di strategia dei contenuti è un buon punto di partenza se utilizzate Microsoft Word. Presenta più pagine con testo di riempimento per guidarvi verso la stesura di un piano di content marketing mirato ed efficace.

Utilizzate un modello di strategia dei contenuti come questo quando volete creare una guida strategica centrale che il vostro team di marketing possa seguire mentre lavora ai suoi progetti e alle sue campagne. È anche un documento utile da condividere con gli stakeholder per informarli sul vostro lavoro. Scaricate questo modello

10. Modello di marketing dei contenuti in Excel di Vertex42

via Vertice42 Una piattaforma ricca di funzionalità come ClickUp può gestire tutte le vostre esigenze di content marketing. Ma sappiamo che alcune persone preferiscono (o hanno bisogno di usare) Excel. Se questo è il vostro caso, allora questo modello di content marketing in Excel è un'ottima opzione.

Utilizzate questo modello per creare una guida visiva al vostro processo di creazione dei contenuti. Aggiungete le attività e i progetti relativi ai contenuti, stabilite le priorità, aggiungete note, assegnate ai membri del team e fissate le date di pubblicazione. Potrete poi vedere tutto questo in un calendario editoriale dei contenuti, insieme a stati di avanzamento codificati per colore.

Questo modello di strategia dei contenuti non presenta macro o formule complicate, quindi è ideale per i principianti o per coloro che non vogliono diventare troppo tecnici con il loro flusso di lavoro di content marketing. Scarica questo modello

Lavorare in modo più intelligente con questi modelli di strategia di marketing dei contenuti

Non prendete la strada lunga e complicata verso la grandezza del content marketing. Utilizzate questi modelli di piano strategico per il content marketing B2B per eliminare gli ostacoli, aumentare la produttività e semplificare il vostro lavoro. 🏆

Se siete pronti a migliorare il vostro approccio al content marketing, provate ClickUp gratuitamente .

La nostra piattaforma di produttività all-in-one è il luogo ideale per gestire non solo il vostro progetti di marketing ma ogni aspetto del vostro lavoro. Godetevi l'accesso a questi modelli di strategia di content marketing e a molti altri.

Avete la libertà di personalizzarli per adattarli esattamente alle vostre esigenze.