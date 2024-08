le 10 migliori piattaforme software per il marketing dei contenuti nel 2024

Se avviate un'azienda, vi sembrerà di essere sempre in corsa per catturare l'attenzione dei vostri clienti. Sebbene i prodotti e i servizi di qualità vi diano una marcia in più, avete bisogno di solide strategie di marketing per superare i vostri concorrenti. 🏁

È più probabile che i clienti si sentano in connessione con un marchio se trovano i suoi contenuti, come blog, infografiche e post sui social media coinvolgenti e di valore.

Per qualsiasi azienda, la chiave per mantenere una sana igiene dei contenuti è radicata nel suo software di marketing dei contenuti. Con il prodotto giusto, è possibile generare campagne di marketing a prova di bomba, monitorare la risposta del pubblico, misurare il ROI e convertire i contatti in personalizzati!

In questa guida abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori software di content marketing. Approfondite le loro funzionalità/funzione e i loro prezzi e trovate la soluzione migliore per potenziare il vostro marchio visibilità!

Cosa cercare in un software di Content Marketing?

Una piattaforma software per il marketing dei contenuti deve offrire:

Scalabilità: Il software deve essere in grado di supportare l'upscaling per adattarsi a strategie di marketing dei contenuti più complesse Opzioni di redazione e collaborazione: Non tutte le soluzioni di marketing del contenutosupportano la produttività dei contenutima le migliori piattaforme di content marketing Da fare. Funzionalità/funzione come la modifica in tempo reale, i thread di commento e le lavagne online permettono al team dibrainstorming e collaborare sulle idee insieme Funzionalità/funzione di automazione: Dovrebbe consentire di automatizzare attività ripetitive come la pubblicazione sui social media, l'incanalazione di lead da moduli web e l'invio di email per le conversioni Integrazioni: Le migliori produttività si integrano bene conmarketing dei contenuti, analisi e analisi popolariegestione delle relazioni con i clienti (CRM) strumenti Tracciabilità: Lo strumento deve consentire il monitoraggio dei calendari dei contenuti, delle scadenze di pubblicazione e dei flussi di lavoro di approvazione Modelli integrati: Dovrebbe offrire modelli utili per la posizione del marchio,linee guida del marchio, pagine commerciali e di atterraggio, epiani di comunicazione7. Strumenti di analisi e SEO: Dovrebbero fornire informazioni sullo stato di salute dei contenuti attraverso metriche come la visibilità, la percentuale di clic, ecc.

I 10 migliori strumenti di marketing dei contenuti da utilizzare nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Volete una soluzione tutto in uno per il brainstorming, il piano e l'esecuzione della multicanalità? campagne di marketing ? Non cercate oltre ClickUp! La piattaforma dispone di strumenti di content marketing integrati, ma è possibile connettersi con le app di marketing e SEO preferite grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva Integrazioni ClickUp !

La piattaforma offre opzioni di collaborazione impareggiabili per chi si occupa di marketing dei contenuti con:

Lavagne online ClickUp : Visualizzarepiani di progetto e creare attività direttamente dalla Bacheca

Documenti ClickUp : Collabora a documenti interni e a materiale di pubblicazione di diversi tipiflussi di lavoro e mantenere centralizzati i lavori richiesti dal marketing

Correzione di bozze :Scambio di feedback organizzato attraverso i commenti di correzione di bozze e accelerazione del processo di approvazione

Guardare a generare contenuti automatizzati per le email, i blog e i social media? È davvero semplice con ClickUp AI , un assistente di scrittura altamente funzionale. Utilizzatelo per creare contenuti pertinenti e di valore, come post di blog e proposte commerciali. Può anche migliorare la qualità dei vostri testi di marketing esistenti. 🤖

Iniziate con il Modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp una soluzione completa per l'allineamento dei team, le strategie e l'adeguamento del piano dei contenuti in base alle metriche di performance!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Supporta la gestione delle campagne e la produttività creativa

ClickUp Whiteboards e Teams per la collaborazione del team

Dashboard intuitive pergestire le risorse di marketing e monitorare i calendari

oltre 1.000 integrazioni per l'efficienza

Assistente di scrittura IA per aiutare a costruire una strategia dettagliata di marketing dei contenuti

oltre 100 Automazioni per le attività di routine

Fornitura su qualsiasi scala con una libreria di contenuti centralizzata

1,000+modelli per accelerare i processi di marketing* Strumento di gestione delle risorse digitali per organizzare i contenuti interattivi

Limiti di ClickUp

L'interfaccia può apparire complessa a un utente che si avvicina per la prima volta a questo strumento

Occasionali ritardi

Prezzi di ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. ContenutoStudio

Via: ContenutoStudio ContentStudio è una piattaforma di gestione dei social media adatta ad aziende e agenzie di qualsiasi dimensione. Offre un calendario dei contenuti dettagliato con molteplici visualizzazioni per visualizzare e mappare le vostre strategie.

Le opzioni di automazione di questa piattaforma consentono di postare in modo coerente sulle piattaforme dei social media e di mantenere lo slancio. Con il bot IA di ContentStudio, generate didascalie con emoji appropriate e create immagini mozzafiato per le vostre campagne. Provate la funzionalità Workflow Approver per assicurarvi che solo i contenuti adatti vengano pubblicati.

La finestra In arrivo unificata di ContentStudio consente di gestire i messaggi in arrivo e di assegnarli ai membri del team. In questo modo, richieste e preoccupazioni dei clienti vengono affrontate. 📞

Con le opzioni di analisi e reportistica multicanale della piattaforma, potete monitorare i KPI per affinare la vostra strategia di marketing.

Funzionalità/funzioni migliori di ContentStudio

Strumenti per il marketing dei contenuti, tra cui uncalendario dettagliato dei contenuti* Finestra In arrivo unificata per i social

Strumenti nativi di reportistica

Opzioni di automazione

Bot IA per la curatela dei contenuti

Limiti di ContentStudio

La navigazione può essere difficile per gli utenti non esperti di tecnologia

Il supporto clienti potrebbe essere più reattivo

Prezzi di ContentStudio

Starter : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Pro : $40/mese per due utenti

: $40/mese per due utenti Agenzia: $80/mese per cinque utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ContentStudio

G2 : 4.6/5 (400+ recensioni)

: 4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

3. Campagna cloud

Via: Campagna cloud CloudCampaign è un'etichetta bianca gestione dei social media una piattaforma molto adatta come strumento di marketing dei contenuti. Per chi non lo sapesse, White label significa che potete riutilizzare contenuti prodotti in serie e incorporarli nel vostro marchio.

Creare campagne RSS? CloudCampaign consente l'importazione automatica. È possibile importare contenuti in massa da feed RSS in pochi clic e aggiungere contenuti pertinenti alla propria libreria.

Generare didascalie per i social media basate su IA con captionAI. È possibile personalizzare il tono e scegliere le piattaforme su cui postare in pochi clic. ⌨️

Per quanto riguarda la programmazione dei contenuti, CloudCampaign vi permette di personalizzare campagne a goccia e impostare orari di pubblicazione predefiniti per semplificare il lavoro richiesto e risparmiare tempo. Con la programmazione drag-and-drop, potete inserire i contenuti nella libreria di un client e l'IA della piattaforma capirà il momento ottimale per pubblicarli.

Se gestite più client, apprezzerete la finestra In Arrivo centralizzata sui social e le librerie di contenuti suddivise per una navigazione intuitiva.

Le migliori funzionalità/funzione di CloudCampaign

Gratissoftware di marketing con etichetta bianca su alcuni piani

Importazione automatica dei contenuti

Gestione centralizzata dei client

Integrazioni con strumenti come Google Analytics e Facebook Ads

Limiti di CloudCampaign

La piattaforma può essere a volte difettosa

Potenziali ritardi nell'accesso al supporto clienti

Prezzi di CloudCampaign

Freelancer : $41/mese

: $41/mese Studio : $191/mese

: $191/mese Agenzia: $291/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di CloudCampaign

G2 : 4.9/5 (90+ recensioni)

: 4.9/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

4. Buffer

Via: Buffer Volete gestire più canali di marketing da un'unica dashboard? Entrate in Buffer, una piattaforma di marketing dei contenuti.

Sfruttate il potente assistente IA di Buffer per modellare contenuti rilevanti, tradurli in più lingue, sperimentare approcci e scrivere risposte ai commenti dei clienti. L'assistente aiuta anche a mantenere intricati aspetti come il tono e lo stile coerenti con il vostro marchio.

Buffer è ricco di ottime opzioni di collaborazione. Create Teams e perfezionate i contenuti con il vostro team in tempo reale. Regolate i controlli di approvazione e di accesso ai social media in base alle vostre esigenze.

Con Buffer, la creazione di un programma di pubblicazione e di un calendario dei contenuti è piuttosto semplice. Utilizzate le funzioni avanzate della piattaforma strumenti di reportistica per misurare l'esito positivo delle campagne in corso e prendere decisioni intelligenti in futuro. 💡

Le migliori funzionalità/funzione di Buffer

Curatela dei contenuti basata sull'IA

Dashboard completa con comodi controlli

Analisi avanzate per misurare le prestazioni

Calendario dei contenuti facile da usare

Limiti di Buffer

Le prestazioni della piattaforma possono diminuire quando si caricano più foto contemporaneamente

Alcuni utenti hanno trovato il prezzo troppo alto

Prezzi di Buffer

Gratis : $0

: $0 Essenziale : $5/mese per un canale

: $5/mese per un canale Teams : $10/mese per un canale

: $10/mese per un canale Agenzia: $100/mese per 10 canali

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Buffer

G2 : 4.3/5 (950+ recensioni)

: 4.3/5 (950+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

5. Fabbrica di percorsi

Tramite: Fabbrica di percorsi Scegliete la strada giusta verso strategie personalizzate di B2B content marketing con l'intelligenza dei contenuti alimentata dall'IA di PathFactory! 🦾

La vera forza di PathFactory risiede nelle opzioni uniche di analisi dei contenuti: allontanatevi dalle metriche quotidiane (come visualizzazioni di pagine, aperture e clic) e concentratevi sul consumo di contenuti. La piattaforma consente di analizzare il comportamento degli acquirenti attraverso i Binge Rate e gli Asset Types.

Queste metriche vi aiutano a creare raccomandazioni iper-personalizzate per i vostri profili di acquirenti e a garantire che ci sia qualcosa di interessante per ogni gruppo. È inoltre possibile riconoscere i potenziali punti deboli del marketing e fornire contenuti futuri con un approccio più intenzionale.

PathFactory consente di individuare facilmente la posizione di un individuo sul mappa del viaggio del cliente in modo che i lettori non abbiano problemi ad accedere a contenuti accuratamente curati.

Le migliori funzionalità/funzioni di PathFactory

Focus sul marketing dei contenuti B2B

Strumenti di IA

Metriche per il consumo dei contenuti

Raccomandazioni iper-personalizzate per il pubblico

Limiti di PathFactory

Alcuni utenti trovano l'interfaccia un po' antiquata

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altre piattaforme di content marketing

Prezzi di PathFactory

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di PathFactory

G2 : 4.4/5 (150+ recensioni)

: 4.4/5 (150+ recensioni) TrustRadius: 8.5/10 (oltre 200 recensioni)

6. Kapost

Via: Kapost Supercarica il tuo processo di sviluppo del progetto e tieni il tuo team informato sugli aggiornamenti con Kapost di Upland! 💪

Kapost è un contenuto software operativo che vi aiuta a curare gli elementi in base a caratteristiche specifiche come la buyer persona, la fase di acquisto e la linea di prodotti. Una delle sue funzionalità/funzione è il calendario editoriale, con eccezionali opzioni di filtraggio. Ordinate i contenuti in base alla posizione, all'ora, all'autore e alla campagna, per identificare i prodotti che vi interessano sovraccarichi di capacità o sovrapposizioni di attività.

Kapost è dotato anche di analisi della produttività per supportare le organizzazioni con scadenze rigide per i contenuti. È possibile coordinare gli orari del team in base al tempo investito per ogni attività.

Altre opzioni apprezzate sono la modifica collaborativa, la duplicazione dei contenuti (per facilitare la traduzione in più lingue) e l'assegnazione delle attività per la produzione, l'approvazione e la pubblicazione. Kapost si integra con centinaia di app come Salesforce, HubSpot hootsuite e Google Analytics per semplificare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kapost

Calendario editoriale con ordinamento avanzato

Analisi della produttività

Supporta la modifica in tempo reale

Integrazione con piattaforme CMS e CRM

Limiti di Kapost

Le integrazioni con alcuni strumenti universali non sono disponibili

Il feed delle attività può essere ingombrato da più messaggi

Prezzi di Kapost

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Kapost

G2 : 4/5 (40+ recensioni)

: 4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

Impara a conoscere Software di marketing del prodotto per mappare il vostro gioco di contenuti e identificare i colli di bottiglia. Impostazione obiettivi settimanali e scadenze, creare attività ricorrenti e controllare le prestazioni della campagna 24 ore su 24, 7 giorni su 7! ⌚

Le migliori funzionalità/funzione di Semrush

Generatore di idee sui contenuti per scoprire argomenti rilevanti

Calendario di marketing con funzioni multiple

Verifica la leggibilità di un testo, i punteggi SEO, il tono e lo stile

Analisi dei concorrenti disponibile

Limiti di Semrush

Alcuni utenti menzionano la necessità di aggiornare gli algoritmi di misurazione del traffico

Il prezzo della piattaforma potrebbe essere eccessivo per le aziende più piccole

Prezzi di Semrush

Pro : $108,33/mese (fino a cinque progetti)

: $108,33/mese (fino a cinque progetti) Guru : $208,33/mese (fino a 15 progetti)

: $208,33/mese (fino a 15 progetti) Business: $416,66/mese (fino a 40 progetti)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Semrush

G2 : 4.5/5 (1.500+ recensioni)

: 4.5/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Software per il marketing dei contenuti: Passare dall'insipienza al marchio con ClickUp

Il marketing dei contenuti è una maratona, non uno sprint. Richiede un lavoro di squadra costante, competenze e lavoro dietro le quinte.

Provate ClickUp per aiutarvi a risolvere i problemi della vostra attuale strategia e a guidare un'azione proficua da parte dei clienti. È solo una questione di tempo prima che i consumatori del vostro traguardo si appassionino e tornino a chiedere di più!