10 modelli di storyboard gratuiti in Word, PDF e ClickUp

Sebbene si possa improvvisare e sperare nel meglio, i progetti video e creativi di maggiore esito positivo sono spesso il risultato di un attento piano. Dietro ogni scena di un film o di un TikTok di tendenza, c'è un creativo in pre-produzione che ha pianificato attentamente l'azione, il dialogo e gli effetti visivi, di solito con l'aiuto di modelli di storyboard.

In questa guida, condivideremo cosa rende un modello di storyboard eccellente e cosa cercare quando si valutano le opzioni. Quindi, vi forniremo un elenco dei nostri modelli di storyboard gratis da provare in 2023. 📽️

Che cos'è un modello di storyboard?

Un modello di storyboard è un organizzatore grafico che aiuta a visualizzare il quadro generale in piccoli dettagli, scena per scena. Per qualsiasi processo di storyboarding, sia che si tratti di buttare giù idee complesse o di costruire uno storyboard per un video, è un elemento indispensabile per mappare il film o il progetto.

Sapere come creare pannelli per lo storyboard non è complicato, ma a volte si vuole scorciare il processo e arrivare direttamente ai dettagli. Un modello di storyboard vuoto si occupa della struttura, così potete concentrarvi sulla storia. 📚

10 Modelli di storyboard professionali gratis

Il giusto modello di storyboard può rendere più facile la visualizzazione dei piani e il raggiungimento degli obiettivi, sia che si tratti di un'inquadratura o di una scena desiderata, di un miglioramento di un prodotto o di una campagna o semplicemente della scomposizione del processo di progettazione. Scoprite alcuni dei nostri modelli di storyboard gratis preferiti e trovate la tela ideale per il vostro prossimo progetto.

1. Modello di storyboard di ClickUp

Modello di Storyboard di ClickUp

Iniziamo con una rivisitazione in chiave moderna del tradizionale modello di storyboard cinematografico. Questo Modello di storyboard di ClickUp aiuta a pianificare il cortometraggio o il video in corso inquadratura per inquadratura, in modo da poter vedere lo stato dell'azione da un momento all'altro.

Non è necessario avere conoscenze di Adobe Photoshop: basta condividere un disegno o un modello della scena, quindi completare i dettagli sottostanti per guidare il team su ciò che deve accadere esattamente. C'è spazio per aggiungere azioni, dialoghi, media interattivi e prompt audio/FX e, se necessario, è possibile personalizzare il modello per aggiungere altri box. 🔊

Utilizzate questo modello di storyboard video per pianificare video aziendali, progetti personali, campagne video sui social media e altro ancora in modo visivo.

2. Modello di descrizione della storia di ClickUp

Modello di storia di ClickUp

Non tutti gli storyboard devono essere visivi. Se amate l'organizzazione e la visualizzazione in cartella, questo modello Modello di story outline di ClickUp è un'ottima scelta. È stato progettato pensando a scrittori e autori, con una struttura che aiuta a creare una storia avvincente. Ma questo modello di storyboard perfetto può essere usato anche per creare uno storyboard di un video!

Sfruttate gli stati e i campi personalizzati per adattare le funzionalità di produttività e organizzazione di ClickUp alle vostre esigenze di scrittura di romanzi. Potete vedere rapidamente a colpo d'occhio la posizione del capitolo, i caratteri coinvolti e la parte della trama a cui si riferisce.

Lo stato di avanzamento della vostra scrittura è codificato in base ai colori della fase di produzione e vi aiuterà a decidere su cosa lavorare in seguito.

Scrivere un romanzo richiede un grande investimento di tempo ed energia. L'uso di ClickUp come autore di storyboard online è un modo meraviglioso per accelerare questo processo, in modo da poter dedicare più energie alla creazione di una storia incredibile.

3. Modello di mappa delle storie utente ClickUp

Modello di mappatura delle storie degli utenti di ClickUp

Per la maggior parte delle aziende, l'esperienza dell'utente è in cima all'elenco delle aree da migliorare. Da fare, per prima cosa è necessario mappare il percorso dell'utente e identificare tutti i punti di contatto che avvengono. Senza un modello di storyboard scritto o video, mappa del processo può diventare rapidamente disordinata.

Con questo Modello per la mappatura delle storie degli utenti di ClickUp è più facile che mai visualizzare il percorso dell'utente. 🛣️

Utilizzo lavagna online project management per prendere l'intero percorso del cliente e suddividerlo in parti più piccole, con sezioni personalizzate in base ai codici colore che aiutano a capire quali passaggi avvengono in quale fase. Usate una lavagna digitale per la gestione dei progetti nota adesiva (o scheda) per ogni punto di contatto e spostarli per dare un senso al viaggio dell'utente.

È anche possibile convertire le schede direttamente in attività, in modo da assegnare più facilmente modifiche e miglioramenti ai membri del team. Se il vostro lavoro prevede il miglioramento dell'esperienza dell'utente, una scheda mappa concettuale può aiutare non solo a vedere qual è il percorso attuale dell'utente, ma anche a suggerire rapidamente attività e azioni per renderlo ancora migliore.

4. Modello di Bacheca di ClickUp

Modello di Bacheca di ClickUp

Prima di pianificare un incredibile video di campagna o un progetto di marketing, è necessario avere delle idee. Il Modello di Bacheca di ClickUp vi offre un modo fresco e brillante per trasformare i vostri pensieri in una guida di stile visiva.

Questo modello di storyboard è perfetto da avere a portata di mano la prossima volta che si vuole realizzare una promozione o commissionare un video. Funziona anche come modello di modello di Bacheca perché è stato progettato per incoraggiarvi a pensare alla vostra identità visiva in modi diversi.

Come $$$a modello di brainstorming c'è spazio per l'UI/UX, le icone, le illustrazioni, gli esempi di siti web, la tipografia e la tavolozza dei colori. È possibile sostituire facilmente questi temi con altri in pochi clic. Incollate le vostre immagini, icone e colori per creare una rappresentazione visiva delle vostre idee e ispirazioni.

Utilizzate questo modello di moodboard se state pianificando un progetto o una campagna che richiede creatività o se state condividendo un'ispirazione o un'idea brief di design con un collaboratore o un designer.

Bonus: Scoprire

10 modelli gratuiti di Bacheca per organizzare le tue idee_

5. Modello di storyboard per video ClickUp

Modello di storyboard per video ClickUp

Pianificare le riprese, la modifica e la produttività di un video può diventare un'impresa ardua. Con il Modello di piano per il progetto di produzione video di ClickUp il piano di produzione video di ClickUp è un modello che consente di organizzarsi e di tenere sotto controllo gli eventi, senza chiedersi se un'attività sia puntuale, in ritardo o del tutto assente.

Costruite un piano di progetto con sezioni diverse per ogni parte del processo di produzione video. Create le attività sotto di esso, quindi assegnatele, aggiungete una data di scadenza e valutate il livello di impatto e di lavoro richiesto. Aggiungete un indicatore di stato che rifletta il punto in cui si trova l'attività e visualizzate con precisione il processo di produzione video. ✨

Per gli esperti di marketing e gli autori che pianificano un progetto video, questo modello è indispensabile. Permette di vedere tutto a colpo d'occhio e di fare clic sui dettagli più precisi quando servono.

6. Modello per la produzione di video YouTube di ClickUp

Modello per la produzione di video su YouTube di ClickUp

La pianificazione, la creazione, la modifica e la pubblicazione di un fantastico video su YouTube richiedono molti passaggi. Semplificate il processo e assicuratevi di non dimenticare nulla con l'aiuto del modello Modello per la produzione di video YouTube di ClickUp .

Il nostro modello di attività dedicato vi aiuta a coprire tutte le basi, in modo da avere i dettagli pronti quando è il momento di pubblicare. Aggiungete la data di pubblicazione proposta per il video, il titolo, le parole chiave, i tag, la miniatura, il banner per i social media e la didascalia.

È necessaria anche una sceneggiatura ben scritta per pianificare il copy e anche le angolazioni della telecamera che si pensa di utilizzare. Assegnate lo sceneggiatore e l'editor alle attività, in modo che sia chiaro chi lavora su cosa.

La barra di avanzamento della produzione vi ricorda visivamente a che punto siete.

Utilizzate questo modello di attività di produttività per aiutarvi a creare e pubblicare video di YouTube più ottimizzati. Non preoccupatevi più di usare la miniatura sbagliata o di dimenticare i tag del video con l'aiuto di ClickUp software creativo di project management .

7. Modello di storyboard di animazione per Microsoft PowerPoint di produttività

tramite la produttività

Spesso i modelli più semplici possono aiutare a raggiungere grandi risultati. Questo modello di storyboard per l'animazione può sembrare semplice, ma ha tutto ciò che serve per pianificare con successo il vostro prossimo progetto di animazione. 🚶

Lasciatevi ispirare a riempire gli spazi bianchi di questo storyboard vuoto con la vostra creatività. Aggiungete uno schizzo della scena disegnato a mano nel riquadro in alto e utilizzate i box sottostanti per condividere le note relative all'azione, al dialogo e al movimento della telecamera. Infine, c'è spazio per aggiungere il numero di sequenze in basso.

Questo modello di storyboard stampabile è ideale se state lavorando al vostro storyboard per un progetto personale, per la vostra azienda o per un client. Utilizzatelo per aiutarvi a visualizzare le scene e a condividerle con i vostri collaboratori e gli stakeholder.

8. Modello di storyboard commerciale in Microsoft Word di Template.Net

via Modello.Net Se siete abituati a lavorare in Microsoft Word o Apple Pages, questo modello commerciale di storyboard è un'ottima opzione. Permette di adottare l'approccio dello storyboard, ma senza alcune delle funzionalità/funzioni aggiuntive che si ottengono utilizzando uno strumento professionale per lo storyboard.

C'è spazio per notare il titolo e il tema della storia, e poi a quale parte della storia ci si riferisce. Mappare gli spazi con lo spazio per uno schizzo o un mockup. Inoltre, condividete una descrizione della scena ed eventuali note per il team di produttività.

Provate questo modello se cercate una tela vuota da utilizzare in Microsoft Word o Apple pagina.

9. Modello di storyboard semplice per Microsoft Word di SampleTemplates

via SampleTemplates

Non tutti lavorano al meglio in modo visivo e a volte un formato più tradizionale può aiutare a coinvolgere gli stakeholder. Provate un approccio allo storyboard più basato sul testo con un semplice modello di storyboard.

Questo modello di Microsoft Word offre spazio per parlare di ogni scena, compresi i partecipanti, i dialoghi ed eventuali note chiave. Si tratta di un modo semplice e privo di complicazioni per descrivere la sequenza degli eventi e di un'opzione utile se siete legati all'uso di prodotti software Microsoft per il vostro lavoro. 💻

Se non siete dei pianificatori visivi, troverete utile questo approccio allo storyboard. Potete annotare dettagli simili, ma non dovete fornire immagini da affiancare.

10. Modello di storyboard per Microsoft Word di GetForms

via GetForms

A volte è meglio mantenere le cose semplici e chiare. Pianificate lo storyboard del vostro prossimo film o progetto creativo con l'aiuto di questo modello di storyboard per Microsoft Word. Ehi, anche se state usando delle figure a bastoncino, con modelli di storyboard in word come questo si arriva da qualche parte.

In ogni pagina c'è spazio per delineare sei scene, con un grande box per uno schizzo del momento proposto e un altro per descrivere la narrazione. A questo modello mancano alcuni prompt tecnici per l'audio, gli effetti speciali e l'azione, ma è un buon punto di partenza.

Per i video o i creativi progetti di scrittura che si basano molto sulla narrazione e sul racconto visivo, questo approccio allo storyboard potrebbe essere vincente. Con un ampio spazio per la narrazione, c'è la possibilità di approfondire i dettagli.

Bonus:_ Strumenti per la creazione di contenuti AI !

Cosa rende un buon modello di storyboard?

I modelli di storyboard progettati in modo professionale non devono essere complicati. Anzi, è meglio che siano semplici. Un design o uno storyboard video semplice offre più spazio per la creatività e per concentrarsi sui dettagli.

Il modello di storyboard è una tela su cui lavorare, quindi i migliori sono minimalisti, senza fronzoli e progettati con uno scopo specifico in mente. Quando valutate quale modello di storyboard utilizzare, pensate a:

Software di storyboarding: È possibile utilizzare il modello di storyboard con uno strumento che si usa già, come ClickUp?

È possibile utilizzare il modello di storyboard con uno strumento che si usa già, come ClickUp? Facilità d'uso: Il modello di storyboard è facile da usare? È possibile apportare modifiche con facilità?

Il modello di storyboard è facile da usare? È possibile apportare modifiche con facilità? Scopo previsto: Il modello di storyboard corrisponde all'uso che se ne vuole fare?

Il modello di storyboard corrisponde all'uso che se ne vuole fare? Collaborazione: È facile per gli altri collaborare allo storyboard word o video con voi?

È facile per gli altri collaborare allo storyboard word o video con voi? Condivisione: È possibile condividere facilmente il modello di storyboard con le parti interessate?

Le esigenze del vostro modello di storyboard sono probabilmente uniche, quindi non esiste un modello perfetto per ogni autore o collaboratore. Utilizzate queste domande per aiutarvi a trovare il modello di storyboard migliore modello più adatto ai propri obiettivi .

Visualizzare il mio lavoro con un modello di storyboard

Se state lavorando a un progetto creativo video o di marketing, i modelli di storyboard sono indispensabili. È quasi impossibile pianificare una campagna creativa di esito positivo senza un modello, soprattutto se si gestisce l'intero processo dall'inizio alla fine.

Utilizzate i nostri consigli e questi modelli di storyboard per trovare il modo migliore per rendere i vostri progetti creativi ancora più positivi. Scoprite di quale modello gratis avete bisogno e come vi piace lavorare.

Che siate autori visivi o preferiate un approccio più basato su attività e cartelle, ClickUp ha tutto ciò che vi serve per pianificare i vostri progetti con esito positivo. Dalle mappe delle storie degli utenti ai piani dei progetti di produzione video, in ClickUp troverete i modelli di cui avete bisogno.

Se siete pronti a portare la vostra produttività al livello successivo, iscrivetevi gratis oggi stesso e utilizzate i nostri modelli di storyboard per dare il via al vostro processo creativo. ✨