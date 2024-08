15 Migliori software di gestione dei progetti creativi 2024

I progetti creativi sono impegnativi e a volte possono sembrare impossibili da gestire. Ed è per questo che molti team si affidano ai migliori creativi project management creativo software per portare i progetti dall'ideazione al completamento.

Sebbene ogni progetto creativo preveda molti passaggi, il software giusto vi aiuta a tenere tutto sotto controllo, in modo da rispettare le scadenze, evitare colli di bottiglia e consentire ai team di rimanere creativi senza troppi problemi di flusso di lavoro.

Fortunatamente ci sono molte opzioni e qui esamineremo i 15 migliori software di project management per il 2023. Tratteremo le funzionalità/funzione chiave, i pro, i contro e come scegliere il software migliore per le vostre esigenze.

Continuate a leggere per scoprire un elenco di potenti strumenti da aggiungere (o sostituire) al vostro attuale stack tecnologico. ⚡️

Come diversi settori utilizzano il software di project management creativo

Siamo sinceri: esistono moltissimi settori diversi aziende, agenzie e organizzazioni che si affidano al lavoro creativo. E da questo lavoro deriva la necessità di gestire questi progetti. Sia che si tratti di annunci creativi, copy, design, audio o immagini, i team di progettazione hanno bisogno di un project management creativo per raggiungere il traguardo.

Ecco come il settore utilizza questo software per lavorare meglio in team:

Monitoraggio del tempo e delle spese

I team leader devono tenere traccia del tempo trascorso su un progetto creativo. Questo aiuta a creare un registro del denaro utilizzato per materiali e manodopera.

Assegnare le attività

Assegnare attività o sottoattività ad altri membri del team rende più facile lavorare con tutti gli altri membri del progetto. Permette di tenere traccia dello stato di ciascun individuo o team, risultando in un progetto fluido e positivo.

Gestione completa

A software di project management il programma offre la possibilità di creare una libreria di documenti per conservare in un unico posto tutti i file relativi al progetto. In questo modo è più facile per voi e per i membri del vostro team accedere a tutti i file documenti relativi al progetto senza alcun problema.

Aggiornamenti di stato efficienti

I team creativi hanno spesso bisogno di fornire aggiornamenti regolari, soprattutto quando i client richiedono il lavoro. È possibile inviare questi aggiornamenti tramite email o messaggi di testo e assicurarsi che tutti siano aggiornati sull'avanzamento delle loro attività e sullo stato generale del progetto.

Ingressi da più fonti

È anche essenziale importare informazioni da più fonti e utilizzarle per prendere decisioni migliori. Ciò significa che è possibile combinare tutte le informazioni pertinenti provenienti da email, fogli di calcolo, registri di software, documenti e altro ancora, per individuare la linea d'azione più adatta al progetto.

I migliori 15 software creativi per il project management

1. ClickUp ClickUp ha un'esperienza utente unica che lo rende estremamente comodo da usare per qualsiasi progetto, tra cui

progetti di marketing . Questa piattaforma offre centinaia di funzionalità personalizzabili e oltre 15 modi per visualizzare il lavoro: queste caratteristiche sono fondamentali per le aziende in crescita, in quanto offrono al team la flessibilità necessaria per scalare.

Oltre alle funzionalità/funzione personalizzabili, ClickUp consente anche di creare e salvare modelli personalizzati per risparmiare tempo e mantenere il processo coerente, e se avete bisogno di aiuto per iniziare, consultate il centro modelli per una varietà di modelli modelli pronti per l'uso .

Create la tela perfetta per le idee e i flussi di lavoro del team con le lavagne online di ClickUp

Funzioni chiave

Blocco note ClickUp : Si tratta di una funzionalità/funzione esclusiva del software che consente di creare un progetto basato sul testo. Può essere utilizzato dalle aziende con una presenza online e che hanno bisogno di coinvolgere la propria base di clienti

: Si tratta di una funzionalità/funzione esclusiva del software che consente di creare un progetto basato sul testo. Può essere utilizzato dalle aziende con una presenza online e che hanno bisogno di coinvolgere la propria base di clienti ClickUp Mappe mentali : Le mappe mentali richiedono un'abilità particolare e le persone del vostro team trarranno molti vantaggi da questa funzionalità. Consente agli utenti di costruire una presenza online pubblicando idee, pensieri o processi invece di usare solo le parole

ClickUp Documenti : Questa funzionalità/funzione consente di creare un progetto e di assegnarlo a un altro membro del team. Il software vi aiuterà a organizzare i documenti in modo che gli utenti possano trovarli facilmente

: Questa funzionalità/funzione consente di creare un progetto e di assegnarlo a un altro membro del team. Il software vi aiuterà a organizzare i documenti in modo che gli utenti possano trovarli facilmente ClickUp Modulo : ClickUp moduli vi aiuta a creare moduli online per la vostra azienda. I moduli online hanno diversi campi in cui gli utenti possono inserire le informazioni richieste. Questi campi diventano parte del database e sono accessibili ai membri del team

: ClickUp moduli vi aiuta a creare moduli online per la vostra azienda. I moduli online hanno diversi campi in cui gli utenti possono inserire le informazioni richieste. Questi campi diventano parte del database e sono accessibili ai membri del team **Lavagne online ClickUp : Questa funzionalità è simile alle Mappe mentali, ma viene utilizzata al meglio in un'impostazione di team. Si tratta di una funzione distrumento collaborativo per il project management dove è possibile aggiungere note e condividere le proprie idee con gli altri membri del team

Pro

Piattaforma completamente personalizzabile

Campi personalizzati e stati personalizzati

Modelli pronti per l'uso e possibilità di salvare i propri modelli (si vedano i seguentimodelli di brief creativo!)

oltre 1.000 integrazioni

App mobile

Cons

Limiti alle visualizzazioni di ClickUp sull'applicazione mobile

Curva di apprendimento dovuta al numero di funzionalità/funzione disponibili

Prezzi

Piano Free Forever : Più adatto all'uso personale

: Più adatto all'uso personale Piano Unlimited: Più adatto a un piccolo team. Dovrete pagare una sottoscrizione mensile di $$$a per membro

Più adatto a un piccolo team. Dovrete pagare una sottoscrizione mensile di $$$a per membro Piano Business: Più adatto alle aziende di medie dimensioni. Per iniziare è necessario pagare una sottoscrizione mensile di $$$a per membro

Valutazioni

Valutazione G2 : 4,7 stelle su 5

4,7 stelle su 5 Valutazione Capterra : 4.7 su 5 stelle

2. Paymo

Paymo è un'applicazione di lavagna online basata sul cloud. È ideale per chi cerca un'app con spazio di archiviazione illimitato, presentazioni di alta qualità e produttività migliorata, poiché supporta l'archiviazione cloud.

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/5nkR5\\DtLm84EgJuQ9XcvLcBD8LdyKnWsMp6D0U9c0bTL6g36vTio2F6\_JTnXmN-jydF7kAYCdO4ByRWQGxVPFs5flr3ktsAsTYmic-4nIWyAiyVswwVCo\_uFbGMJsm9TQoHYaQFaCu8mBg Esempio di interfaccia utente di Paymo /%img/

via Paymo

Caratteristiche/funzione chiave

Monitoraggio del tempo : È possibile tenere traccia del tempo trascorso su attività specifiche utilizzando lo strumento di monitoraggio del tempo di Paymo

: È possibile tenere traccia del tempo trascorso su attività specifiche utilizzando lo strumento di monitoraggio del tempo di Paymo Pianificazione e programmazione : Ci sono diversi metodi per pianificare riunioni, eventi e altre attività

: Ci sono diversi metodi per pianificare riunioni, eventi e altre attività Collaborazione con il team : È possibile condividere la lavagna online utilizzando Dropbox, Box.com, Google Drive o OneDrive

: È possibile condividere la lavagna online utilizzando Dropbox, Box.com, Google Drive o OneDrive Personalizzazione: Offre un'interfaccia multilingue e un supporto globale

Pro

Collaborazione in tempo reale

Potente strumento di monitoraggio del tempo

Basato su cloud

Cons

La sua interfaccia utente non è così intuitiva come quella di altri in questo elenco

Curva di apprendimento più elevata per l'adozione

Prezzi

Gratuito :

: Starter : $$$a al mese

: $$$a al mese Piccolo ufficio : $$$$a al mese

: $$$$a al mese Business: $$$$a al mese

Valutazioni

Valutazione G2 : 4.6 stelle su 5

: 4.6 stelle su 5 valutazione Capterra: 4.7 su 5 stelle

3. Flusso

Flow è un programma basato sul web strumento di comunicazione che supporta le note adesive e tipi simili di marcatura che migliorano la rapidità della comunicazione visual project management su qualsiasi progetto.

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/GbH03l4q0sxb4v76-q5R8VAvZ-pOn-AR3YZp0l-HN4txalQhzE9rEH76JOi\_gTqSfSblg3u6jc5guM\YekBckK-yY1RJOJygLBAFP5KIjJrDLzTjN86n4jctSNir-M4E5V4SkKIYTmcJwpJcAQ Esempio di interfaccia utente del flusso /$$$img/

tramite Flusso

Funzioni chiave

Tag : È possibile aggiungere diversi tag alle idee e condividerle con i membri del team

: È possibile aggiungere diversi tag alle idee e condividerle con i membri del team Pianificazione e programmazione : È possibile impostare eventi ricorrenti sul calendario, comprese le liste di controllo, per tutti i team

: È possibile impostare eventi ricorrenti sul calendario, comprese le liste di controllo, per tutti i team Scalare: Flow prevede che la scalabilità sia molto utile per i team di grandi dimensioni che hanno più progetti e dispone di una funzionalità/funzione self-hosted. Ciò consente di creare nuove istanze dell'applicazione per ogni progetto che avete o dovete gestire

Pro

Ottimo per un'organizzazione efficace del team

Oltre 300 connettori per una perfetta integrazione con la produttività Microsoft

La flessibilità di essere un'applicazione online o ibrida per soddisfare le vostre funzioni

Cons

Manca un orchestratore centralizzato che aiuti nella distribuzione e nel monitoraggio centralizzati

Prezzi

Flusso Basic : Sottoscrizione mensile di 6 dollari per utente

: Sottoscrizione mensile di 6 dollari per utente Flusso Plus : Canone di sottoscrizione mensile di $8 per utente

: Canone di sottoscrizione mensile di $8 per utente Flusso Pro: Canone di sottoscrizione mensile di $10 per utente

Valutazioni

Valutazione G2: 4,3 stelle su 5

4,3 stelle su 5 valutazione Capterra: 4,6 su 5 stelle

4. Asana

Asana è un'eccellente app per il project management con un'interfaccia semplice e lineare che consente di creare attività, elenchi di cose da fare e progetti, assegnarli a chiunque e monitorarne lo stato.

via Asana

Funzioni chiave

Dashboard personalizzabili : Potenti dashboard per monitorare lo stato di avanzamento, per individuare facilmente le aree di interesse e di miglioramento.

: Potenti dashboard per monitorare lo stato di avanzamento, per individuare facilmente le aree di interesse e di miglioramento. Modalità Focus ed elenchi di attività individuali : Assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento in un unico posto. Filtrate facilmente l'elenco delle attività in base alla tempestività o all'importanza, e aggiungete e passate rapidamente da una funzione all'altra e da un assegnatore all'altro.

: Assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento in un unico posto. Filtrate facilmente l'elenco delle attività in base alla tempestività o all'importanza, e aggiungete e passate rapidamente da una funzione all'altra e da un assegnatore all'altro. Priorità: Scegliete le priorità delle attività con la funzionalità di trascinamento e rilascio o utilizzate le etichette per ottimizzare lo stato.

Pro

Facile da usare

Si integra con Google Calendar e Gmail

Personalizzabile, con un'interfaccia facilmente consultabile

Disponibile in versione di prova gratuita

Cons

Limitato alle attività, ai to-dos e ai progetti

Non dispone di un sistema di monitoraggio centralizzato

Prezzi

Basico : È gratis e adatto ai principianti

: È gratis e adatto ai principianti Premium : Richiede una sottoscrizione mensile di $$$a per utente o di $$13,49 se fatturata annualmente

: Richiede una sottoscrizione mensile di $$$a per utente o di $$13,49 se fatturata annualmente Business: Adatto a team e aziende che hanno bisogno di gestire il lavoro tra le varie iniziative. Richiede una sottoscrizione mensile di 24,99 dollari per utente o di 30,49 dollari con fatturazione annuale

Valutazioni: è adatto ai team e alle aziende che hanno bisogno di gestire il lavoro tra le varie iniziative

Valutazione G2: 4,3 stelle su 5

4,3 stelle su 5 valutazione Capterra: 4,4 stelle su 5

Bonus: vedi come_ **Asana si confronta con Monday.com: Permette a più utenti di completare un'attività in modo collaborativo

Monitoraggio del tempo : Permette di monitorare del tempo speso per ogni attività

: Permette di monitorare del tempo speso per ogni attività Monitoraggio problemi/bug: Permette di creare, gestire e monitorare i problemi relativi al progetto

Pro

Eccellente sistema di supporto clienti e feedback

Un'interfaccia facile da usare che consente di di avere sempre il controllo su tutto * Grandi app mobili per accedere alle attività in mobilità

Funzione di videoconferenza

Cons

Richiede un maggior numero di opzioni di personalizzazione e di formattazione

Nessun plugin per Outlook

Prezzi

Premium : Ideale per le persone che si avvicinano al project management. Costa $$$a per utente al mese con una versione di prova di 14 giorni

: Ideale per le persone che si avvicinano al project management. Costa $$$a per utente al mese con una versione di prova di 14 giorni Business : Costa $$$a per utente al mese con una versione di prova premium di 14 giorni

: Costa $$$a per utente al mese con una versione di prova premium di 14 giorni Enterprise: Include tutte le funzionalità/funzione del piano Business e costa 15 dollari per utente al mese

Valutazioni

Valutazione G2: 4,4 su 5 stelle

4,4 su 5 stelle valutazione Capterra: 3,9 su 5 stelle

9. ProgettoProfss

ProProfs Projects è un eccellente strumento di project management con funzionalità/funzione sufficienti a soddisfare anche le richieste più esigenti. È adatto anche ai lavoratori remoti.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/JDwfha0HT5fH5FFTqarZuOrE2VuxIJ4dvY85BbIDTwIUufQ3GVwyjjlJBUGuPKpsHMPm\_nFF3QhTwTlkS-ypSkhjMiuEo\_Vz8NWR2pCuWRj6sP\_FnT\_493VbYa4DkmETM0-sq7KiuCvq5EqvSg Esempio di interfaccia utente di Progetti ProProfs /$$$img/

tramite Progetto ProProfs

Funzioni chiave

Elenco delle attività : Un modo visivo per monitorare le attività, con un codice a colori che ne rappresenta lo stato

: Un modo visivo per monitorare le attività, con un codice a colori che ne rappresenta lo stato Gestione delle attività : Include un solido calendario dei progetti con date di scadenza per attività quali progetti di ricerca, reportistica e valutazioni

: Include un solido calendario dei progetti con date di scadenza per attività quali progetti di ricerca, reportistica e valutazioni Strumenti di collaborazione : Consente di condividere le risorse dell'azienda tra più team per completare i vari progetti in modo fluido

: Consente di condividere le risorse dell'azienda tra più team per completare i vari progetti in modo fluido Monitoraggio delle attività cardine: Consente di tenere traccia delle diverse fasi di pianificazione e delle scadenze per ogni attività cardine

Pro

Facile da usare grazie alla sua semplice interfaccia

Ottime funzionalità/funzione di reportistica

Ottimo per i lavoratori remoti

Contro

Manca di funzionalità/funzione personalizzate

Nessun modello disponibile

Prezzi

Essenziale : $2 per utente al mese o $480 all'anno

: $2 per utente al mese o $480 all'anno Premium: $4 per utente al mese o $960 all'anno

Valutazioni

Valutazione G2: 4,4 stelle su 5

4,4 stelle su 5 valutazione Capterra: 4,7 stelle su 5

10. FunctionFox

FunctionFox è un robusto strumento di project management che lavora su più browser e dispositivi mobili. È stato costruito per soddisfare le esigenze dei suoi utenti, fornendo strumenti semplici, intuitivi e convenienti che aiutano a semplificare i cicli di lavoro quotidiani.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/IhsAB13wg0Lq7M7bcyt4PwiYiOvCnvytgMMO8tc4\_X0wVraXmN41Bx4qa3ixxhU-9M04n7Eirl7IZJT5X8k\_uZiALINR0Q1l397t0zSvyy7rvFp\_4SY79cCxKkOLAx-5fEM6ATJvd6CDwJulfA Esempio di interfaccia utente di FunctionFox /$$$img/

tramite FunzioneFox

Funzioni chiave

**Include una serie di informazioni che forniscono una visione dettagliata delle attività, dei budget e di altre aree aziendali.

Strumenti per il monitoraggio dei progetti : Aiutano a tenere traccia delle attività e delle revisioni.

: Aiutano a tenere traccia delle attività e delle revisioni. Sincronizzazione : Permette la sincronizzazione di progetti, attività e file su tutti i dispositivi.

: Permette la sincronizzazione di progetti, attività e file su tutti i dispositivi. Gestione delle attività : Un elenco di attività che tiene traccia di ogni attività in un progetto con molto di più della semplice gestione delle attività, come date di scadenza, allegati, commenti e note.

: Un elenco di attività che tiene traccia di ogni attività in un progetto con molto di più della semplice gestione delle attività, come date di scadenza, allegati, commenti e note. Strumenti di collaborazione: Permette di organizzare tutti i membri del team per progetti diversi utilizzando la funzionalità di trascinamento e rilascio.

Pro

Comunicazione affidabile

Facile da usare e da integrare con altri sistemi

Cons

La navigazione dell'utente può essere confusa

Prezzi

Basic : Gratis e consente fino a 10 utenti

: Gratis e consente fino a 10 utenti Standard : $ 7,50 per utente al mese

: $ 7,50 per utente al mese Premium : $14,50 per utente al mese

: $14,50 per utente al mese Azienda: Mediamente $20 per utente al mese

Valutazioni

Valutazione G2 : 4.4 stelle su 5

: 4.4 stelle su 5 valutazione Capterra: 4.5 su 5 stelle

11. Alveare

Hive è un software di project management basato sul web. È stato progettato per aiutare le persone a gestire progetti e attività monitorando tempo, lavoro, risorse e scadenze.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/lZgMQj5uqzKEmpLsl4L5gFtQ-kxD3gzMp9rjGm7\_L\_vRRp-DMGORpCVvcnC3-DpLgC1J0qFXt6dvlR2i-gbNXDoOMwilxmVaPqRrjJw9JCI\_ahzq9Hwkefyu9H-RuMzS5dirbr8\_FFIIFhdjPQ Esempio di interfaccia utente di Hive /$$$img/

tramite Alveare

Funzioni chiave

Schede d'azione : Aiutano a specificare le azioni da intraprendere

: Aiutano a specificare le azioni da intraprendere Visualizzazioni flessibili dei progetti : consente di organizzare i progetti in base al tipo di lavoro da svolgere

: consente di organizzare i progetti in base al tipo di lavoro da svolgere Project management : Permette di assegnare le attività ai membri del team e di monitorare ogni singolo progetto

: Permette di assegnare le attività ai membri del team e di monitorare ogni singolo progetto Monitoraggio del tempo : Tiene traccia del tempo speso per ogni attività

: Tiene traccia del tempo speso per ogni attività Monitoraggio delle risorse : Uno strumento completo per la gestione delle risorse

: Uno strumento completo per la gestione delle risorse Gestore degli allegati: Organizza e gestisce diversi tipi di allegati da utilizzare nel progetto

Pro

Oltre 50 integrazioni native

Autenticazione a due fattori

Attività illimitate

Cons

Funzioni mobili limitate

Impossibilità di creare attività con dipendenza

Prezzi

Hive Solo : Gratis e permette di creare fino a 2 utenti

: Gratis e permette di creare fino a 2 utenti Hive Teams : 16 dollari per utente al mese o 12 dollari se la fatturazione è annuale per utenti illimitati

: 16 dollari per utente al mese o 12 dollari se la fatturazione è annuale per utenti illimitati Hive Enterprise: $25 per utente al mese

Valutazioni

Valutazione G2 : 4.6 stelle su 5

: 4.6 stelle su 5 valutazione Capterra: 4.5 su 5 stelle

12. Planview Clarizen

Planview Clarizen è un software di project management in grado di gestire progetti, attività e tempo in tre modi: per progetto, team e tempo.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/NxLOhx0jFSOxZ2StrUaPQnMJBnv-5kF2dI77y0JF0focWthu96pELa7mz1UBnereRbhfMcBkFNYxffwXbPzjNqHgfpq8XudEezO1XCAU\_cikg\_wU9eMbyuvQD9Ki-F9fTeXNBI7Wd9E-apqAHg Esempio di interfaccia utente di Planview Clarizen /$$$img/

via Planview Clarizen

Caratteristiche/funzione chiave

Integrazione con Salesforce : Si integra con Salesforce in modo da poter utilizzare il software per la gestione del team Salesforce

: Si integra con Salesforce in modo da poter utilizzare il software per la gestione del team Salesforce Pianificazione : Crea una pianificazione per il progetto, l'attività o il tempo

: Crea una pianificazione per il progetto, l'attività o il tempo Gestione delle attività : Crea attività e le assegna ai membri del team

: Crea attività e le assegna ai membri del team Monitoraggio del tempo: Tiene traccia del tempo speso per ogni attività

Pro

Design semplice e interfaccia facile da usare

Funzionalità flessibile di monitoraggio del tempo

possibilità di autenticazione a 2 fattori

Pannello amministratore altamente configurabile

Cons

Funzioni mobili limitate

Può essere più lento da eseguire

Prezzi

Piano Enterprise : $45 per utente al mese

: $45 per utente al mese Piano Unlimited: $60 per utente al mese

Valutazioni

Valutazione G2 : 4.2 stelle su 5

: 4.2 stelle su 5 valutazione Capterra: 4.2 su 5 stelle

13. Ziflow

Ziflow è uno strumento online che consente agli amministratori di gestire utenti, email e attività in tre modi: per utente, progetto e attività. L'amministratore può creare campi personalizzati per raccogliere i dettagli necessari a gestire con successo gli account degli utenti, le email e le attività. Il team amministrativo può anche visualizzare le informazioni dettagliate sul progetto del proprio account Ziflow accedendo a una dashboard; la dashboard aiuta a visualizzare più volte, ad esempio la sequenza temporale degli eventi.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/h3KRmz7ZNap46w0FztopCZrPnbZosZVi\_bmYMsUeMa4jgLmgiyt516RH3noqDsGmt6Y\_joHC174rMoz8GwzBLGBcNrJGC0FjuWf-FZgFyakuc\_Cvfl9alLin6C2oZV8EheUzos8AQPp6ozUzNA Esempio di interfaccia utente di Ziflow /$$$img/

tramite Ziflow

Caratteristiche/funzione chiave

Gestione centralizzata degli asset: Include CRM per asset, allegati, file e contatti

Automazione dei flussi di lavoro: Automazioni per il consenso via email, l'accesso online, la firma e l'approvazione della firma

Moduli di ingresso: Registra e archivia i dettagli di un visitatore; cattura i requisiti, le idee e i feedback

Collaborazione e revisione centralizzate: Le attività di fatturazione e di gestione delle revisioni vengono create, firmate e salvate automaticamente

Pro

Gestione flessibile degli utenti

Ampio intervallo di forme di annotazione, Correzione di bozze

Interfaccia comoda

Cons

Alcuni hanno segnalato problemi con la visualizzazione delle note e lo scaricamento dei PDF

Tempi di caricamento più lunghi

Prezzi

Personale : Free

: Free Starter : $18 per utente al mese

: $18 per utente al mese Business : $45 per utente al mese

: $45 per utente al mese Azienda: $60 per utente al mese

Valutazioni

Valutazione G2: 4,5 stelle su 5

4,5 stelle su 5 valutazione Capterra: 4,7 stelle su 5

14. Avaza

Avaza è uno strumento di account e project management che unisce questi due campi per aiutarvi a completare le attività più velocemente.

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/RrvFR-lfJyvQ0UgDDYY-OV62Gs2G4rXl-d\_YvYnS1TtJIREfNWRsCU0YfhEpr6p2jEBpx-sEiWIVRbAnnppwatWRXfpTc1dYkDXXzTpl6VME-pcRZ1AUsNWviewjIpyAexgqNDFb1AahuUgmrw Esempio di interfaccia utente di Avaza /$$$img/

tramite Avaza

Funzioni chiave

Dashboard dello stato di avanzamento del progetto : Visualizzazione della posizione del progetto, dello stato delle attività e dei grafici dei costi.

: Visualizzazione della posizione del progetto, dello stato delle attività e dei grafici dei costi. Bilancio del progetto : Organizza e tiene traccia del budget per progetto, cliente, posizione e individuo.

: Organizza e tiene traccia del budget per progetto, cliente, posizione e individuo. Tabella oraria e fatturazione: Registra il tempo trascorso sui progetti con la fatturazione.

Pro

Automazioni dei processi

Genera fatture da stime e monitora le spese del progetto

Strumenti integrati di project management e collaborazione

Cons

Le attività secondarie sono prive di date di scadenza

Prezzi

Piano Free : $0

: $0 Piano di avvio : $9 per utente al mese

: $9 per utente al mese Piano base : $19 per utente al mese

: $19 per utente al mese Piano Business: $39 per utente al mese

Valutazioni

Valutazione G2 : 4.5 stelle su 5

: 4.5 stelle su 5 valutazione Capterra: 4.6 su 5 stelle

15. RedBooth

RedBooth è un software di project management che consente di creare e gestire i progetti da qualsiasi dispositivo. È altamente scalabile e facile da usare. Permette anche di aggiungere comandi vocali per una guida sensibile al contesto.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/S0GomdnF\_AuZz58ngSm9-RwPLBmtLJDwOH33mjUxqlHflzAQs98b1ugZN-k4ZoXAcOYMqSs-mouC\K\_ElA2\_0Lwg6-SBtc0GiPdgkdl6BEbAsbd-bvzfS-2NfRJSBWYqREgzfNuqr6aj2dlWHQ Esempio di interfaccia utente RedBooth /$$$img/

tramite RedBooth

Caratteristiche/funzione chiave

**API: Si integra con altri servizi come Dropbox e Documenti Google

**Modifica collaborativa: condivisione di file e fogli di calcolo da parte di altri membri

Metodologie agili : Riccamente personalizzabile e integrata con le Metodologie Agili del software

: Riccamente personalizzabile e integrata con le Metodologie Agili del software Messaggi: Invio e ricezione di file, email e messaggi video

Pro

Fornitura di aree di lavoro virtuali

Strumenti avanzati di reportistica

Fornitura di cloud privato

Cons

Problemi di reportistica: può essere difficile tenere traccia della capacità di lavoro per dipendente

Alcuni utenti trovano il dashboard confuso

Pricing

Piano base : $13 per utente al mese

: $13 per utente al mese Piano Business : $30 per utente al mese

: $30 per utente al mese Piano Enterprise: $60 per utente al mese

Valutazioni

Valutazione G2 : 4.4 stelle su 5

: 4.4 stelle su 5 valutazione Capterra: 4.4 stelle su 5

Progetta la tua vita lavorativa con ClickUp

Il software di project management è uno strumento essenziale per qualsiasi azienda, poiché la maggior parte dei progetti ha un lungo calendario e deve essere gestita in modo efficiente e automatico.

Per questo motivo, il software di project management ideale deve avere tutte le funzionalità moderne ed essenziali che consentono di gestire il progetto in modo impeccabile senza dover investire troppo lavoro richiesto.

E quando si collabora e si gestisce un progetto team creativo di designer e così via, avrete bisogno di uno strumento di project management potente e flessibile, in grado di adattarsi alle loro preferenze di flusso di lavoro e di fornire loro le funzionalità/funzione personalizzabili di cui hanno bisogno per dare sfogo alla loro creatività!

In questo caso, ClickUp è la scelta migliore: un'interfaccia utente elegante, l'accesso a centinaia di funzionalità di alto livello, modelli e molto altro ancora! 🎨👩‍🎨