Abbiamo testato le 10 migliori note adesive gratuite online nel 2024

Se i tradizionali foglietti adesivi ci sono stati utili nel mondo fisico, il regno virtuale ha introdotto un nuovo livello di convenienza e accessibilità. Benvenuti nell'era delle lavagne e degli strumenti adesivi online.

Le note adesive online possono essere di grande aiuto non solo per semplificare la collaborazione o per fare brainstorming di idee, ma anche per superare problemi derivanti da cambio di contesto .

In questo articolo, presentiamo una carrellata completa dei 10 migliori strumenti online gratuiti per le note adesive disponibili nel 2024.

Prima di iniziare, esaminiamo rapidamente alcuni dei criteri più importanti per la scelta di una soluzione per le note adesive online.

Cosa si deve cercare nelle applicazioni per appunti online?

Esistono molti strumenti online gratuiti per le note adesive e software per lavagne bianche tutti i software per lavagne bianche sono in grado di offrire caratteristiche eccellenti e promettono funzionalità sorprendenti.

Facilità d'uso Cercate un'interfaccia intuitiva che consenta la creazione, l'organizzazione e la personalizzazione delle note senza sforzo. Proprio come se aveste bisogno di un'interfaccia pulita,ben organizzataè necessaria anche una lavagna pulita e semplice come spazio di lavoro visivo

Cercate un'interfaccia intuitiva che consenta la creazione, l'organizzazione e la personalizzazione delle note senza sforzo. Proprio come se aveste bisogno di un'interfaccia pulita,ben organizzataè necessaria anche una lavagna pulita e semplice come spazio di lavoro visivo le funzioni di collaborazione sono più che benvenute, soprattutto per i progetti di gruppo, in quanto consentono la condivisione e la modifica in tempo reale anche quando non ci si trova nella stessa stanza. Funzioni come queste sono estremamente utili per l'organizzazione e la gestione del lavoropriorità del progetto *Non vanno trascurate le misure di sicurezza che salvaguardano i vostri dati sensibili

Dando la priorità a queste qualità, potrete trovare uno strumento per le note adesive che si adatti perfettamente alle vostre esigenze e che elevi la vostra organizzazione digitale a nuove vette.

Le 10 migliori applicazioni online per appunti nel 2024

Disegnate diagrammi e aggiungete note adesive alla vostra routine di presa di appunti con le lavagne bianche ClickUp

Chi è alla ricerca di uno strumento di lavagne e appunti online robusto, completo e ricco di funzioni non può fare a meno di ClickUp. La funzione ClickUp Whiteboards fornisce una tela virtuale per idee, flussi di lavoro e strategie.

Uno degli aspetti migliori di ClickUp Whiteboards è che viene fornito con un'incredibile serie di lavagne predefinite modelli di lavagna

dagli organigrammi e dalle roadmap, alla mappatura delle storie degli utenti e alla matrice degli sforzi di impatto, troverete modelli che semplificano e velocizzano tutti gli aspetti più importanti del vostro flusso di lavoro e vi aiutano a tenere traccia dei vostri progressi.

Sebbene questo strumento sia eccellente come ausilio per le sessioni di brainstorming e per gli sforzi di mappatura, oltre che come robusto strumento per la creazione di un progetto flussi di lavoro agili ma è ottimo anche per cose più semplici, ma ugualmente essenziali, come elenchi di cose da fare . Inoltre, è uno dei migliori Strumenti per prendere appunti basati sull'intelligenza artificiale intorno.

Organizzate istantaneamente i vostri pensieri con il Rich Text Editing nel Notepad di ClickUp

ClickUp è molto di più di un semplice strumento di appunti virtuali. È una piattaforma completa per la collaborazione, la produttività e la gestione dei progetti Lavagne ClickUp è possibile usufruire di un'ampia gamma di altre funzioni che miglioreranno notevolmente il vostro flusso di lavoro.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Utilizzate i modelli predefiniti o createne di nuovi per ottimizzare il vostrocollaborazione del team e tenere traccia dei progressi. Il centro modelli di ClickUp offre una ricca selezione di modelli suddivisi per livelli di esperienza e per oltre 13 casi d'uso, facilmente modificabili nella vostra lavagna online

La funzione Mappa mentale aiuta a visualizzare concetti complessi e idee migliori in modo semplice, pulito e di facile comprensione

Elementi, attività e documenti completamente modificabili che possono essere duplicati, disegnati, collegati tra loro, ecc.

Le ricche opzioni di personalizzazione includono la possibilità di cambiare tutto, dal colore e dalle dimensioni degli elementi ai tipi di connettore, consentendovi di creare una lavagna unica che rifletta perfettamente le vostre idee e i vostri processi

ClickUp è dotato anche di unApp di promemoria per assicurarsi di non perdere mai una riunione o una scadenza

Limitazioni di ClickUp

Curva di apprendimento piuttosto ripida

Poche lamentele sull'app Android

Prezzi di ClickUp

Piano gratuito per sempre

Illimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Padlet

via Padlet Padlet è un'altra ottima soluzione per organizzare il lavoro di gruppo, migliorare la collaborazione tra team e stabilire le priorità del vostro lavoro . La sua caratteristica principale sono le lavagne virtuali, chiamate "padlet", per organizzare e condividere i contenuti con i membri del team e i collaboratori occasionali.

E per contenuti intendiamo praticamente qualsiasi cosa. Essendo uno degli strumenti per le bacheche, serve ovviamente per creare varie note adesive online, ma i padlet possono anche contenere file video e audio, foto, disegni a mano libera, link a YouTube o Twitter e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Padlet

Supporta 45 lingue

Padlet ha applicazioni per web, iOS, Android, Mac, PC, Chromebook

119 sfondi personalizzabili e supporto emoji

Bellissime lavagne con grande attenzione alla grafica e ai dettagli visivi

Limitazioni di Padlet

Il piano gratuito è piuttosto elementare

Lunghezza dei video e dimensioni dei file limitate

I commenti non possono essere inseriti in thread o formattati

Prezzi di Padlet

Piano gratuito per un massimo di 3 padlet

per un massimo di 3 padlet Piano Gold per un massimo di 20 padlet: €4,99/mese

per un massimo di 20 padlet: €4,99/mese Piano platinum con padlet illimitati: 6,99 €/mese

con padlet illimitati: 6,99 €/mese Piano Team : 9,99 €/mese

: 9,99 €/mese Piano scuola: a partire da 1.000 €/anno (richiedere un preventivo)

Valutazioni e recensioni di Padlet

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (130+ recensioni)

3. IdeaBoardz

via IdeaBoardz Gli appassionati di soluzioni davvero semplici e senza fronzoli, che pongono l'accento sulla semplicità e sulla praticità piuttosto che su campanelli e fischietti visivi, possono dare un'occhiata a IdeaBoardz. È uno degli strumenti online gratuiti per la collaborazione tra team, ideale per sessioni di brainstorming e retrospettive.

Il funzionamento di IdeaBoardz è estremamente semplice: si crea una bacheca online con una o più sezioni e vi si aggiungono le note. È possibile condividere la lavagna con il team o altri collaboratori tramite URL o esportarla in formato PDF o XI.

IdeaBoardz dispone di un paio di modelli tra cui scegliere, con un particolare particolare sulle retrospettive . Può essere utilizzato anche per discussioni pro/contro, valutazioni di rischi/opportunità e feedback.

Le migliori caratteristiche di IdeaBoardz

Interfaccia utente estremamente semplice e lineare

Facile da condividere per unsessione di brainstorming* Ideale per gli appassionati di design della vecchia scuola

Limitazioni di IdeaBoardz

Nessuna opzione di integrazione

Nessun report o analisi

Non funziona in tempo reale

Prezzi di IdeaBoardz

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di IdeaBoardz

G2 : 4/5 (1 recensione)

: 4/5 (1 recensione) Capterra: Nessuna recensione

4. Pinup

via Pinup Pinup è una soluzione gratuita per le note adesive online che riproduce la sensazione delle vere note adesive fatte di carta su una lavagna di sughero. In pratica si tratta di appunti sulla lavagna, ma possono essere personalizzati e codificati per colore.

La lavagna virtuale Pinup è disponibile nel browser, non è necessario scaricare o installare nulla ed è incredibilmente semplice da usare: basta qualche clic per aggiungere note adesive. A differenza di altre soluzioni che mettono la semplicità al primo posto, Pinup offre alcune opzioni di personalizzazione per la scrittura delle note rapide.

Ogni tela riceve un codice univoco, quindi quando si ha bisogno della lavagna, basta accedere al suo URL univoco.

Le migliori caratteristiche di Pinup

Supporta l'input video

Le note possono essere collegate, duplicate e spostate

Importazione di file dal computer o da Dropbox

Funzione di chat di gruppo

Limitazioni di Pinup

Nessuna opzione di integrazione

Nessun supporto clienti

Le funzionalità sono limitate alle sole note

Nessuna notifica push

Prezzi di Pinup

Gratuito

Pinup valutazioni e recensioni

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

5. Scheda

via Scheda CardBoard è un soluzione di spazio di lavoro collaborativo online basata sulle funzioni dei foglietti adesivi virtuali, ma con caratteristiche che la rendono più complessa e comoda per la collaborazione di gruppo e le riunioni a distanza rispetto alle semplici applicazioni di bacheca per post-it.

Completamente personalizzabile e condivisibile, consente ai team di comunicare in tempo reale sulle loro lavagne digitali e di utilizzare modelli (anch'essi personalizzabili) per mappare flussi di lavoro, storie di utenti, agende, diagrammi di flusso e molto altro ancora.

Dai team agli organizzatori di matrimoni, CardBoard è un ottimo strumento visivo per snellire il lavoro e migliorare la collaborazione grazie alle funzionalità delle note adesive virtuali.

Le migliori caratteristiche di CardBoard

Una grande selezione di modelli (UX/UI, agile...) e la possibilità di crearne di propri e salvarli

Comunicazione diretta in-app (discussioni, votazioni, commenti, annotazioni...)

Integrazione con tutte le principali piattaforme agili (Jira, Trello, Azure...)

Gli utenti possono creare comunità e assegnare permessi

Limitazioni di CardBoard

Schede troppo piccole per note con molto testo, nessuna sovrapposizione di schede

Lamentele sull'integrazione dei task di Jira

Difficile da gestire con mappe più grandi

Prezzi di CardBoard

Essenziale: $9/mese per utente

$9/mese per utente Professionale: $15/mese per utente

$15/mese per utente Enterprise: $19/mese per utente

Valutazioni e recensioni di CardBoard

G2 : 4.1/5 (15 recensioni)

: 4.1/5 (15 recensioni) Capterra: 4.2/5 (170 recensioni)

6. Stickies

via Stickies Stickies è una lavagna digitale moderna e dinamica per sessioni di brainstorming, retrospettive e mappatura delle affinità, sviluppata da Carbon Five. Utilizza "stickies" intelligenti o note adesive digitali che cambiano codice colore a seconda del contesto, garantendo una formattazione coerente. Con un'attenzione particolare al processo agile, Stickies è stato realizzato per i team di software, ma può essere una grande risorsa anche per qualsiasi altro team che abbia bisogno di uno strumento online per condividere le idee.

Stickies consente ai team di creare più fogli sulla stessa lavagna, per mantenere le sessioni ben organizzate e ordinate. È anche possibile attaccare i post uno sopra l'altro per organizzare le note simili o quelle che sono rilevanti l'una per l'altra. Questo strumento di lavagna online dispone anche di una funzionalità di canvas infinito.

Stickies Caratteristiche migliori

Modalità in incognito per condividere i pensieri in privato

Allineamento delle note adesive con un solo clic

Funzionalità "upvote" tramite il pulsante +1

Schede estensibili con una tela infinita

Limitazioni degli Stickies

Nessuna applicazione mobile

Nessuna integrazione

Prezzi di Stickies

**Gratuito

Valutazioni e recensioni degli Stickies

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

7. Microsoft Sticky Notes

via Microsoft Sticky Notes Anche se non si tratta di uno strumento per le note adesive online basato sul Web, Microsoft Sticky Notes è una soluzione di lavagna online popolare, collaudata e semplice per organizzare il lavoro e la vita quotidiana utilizzando post-it virtuali.

L'applicazione è semplicissima: è possibile impostare diversi colori per le note adesive digitali, eseguire una formattazione di base del testo e aggiungere un'immagine. C'è anche un pratico elenco di note per visualizzare tutti gli adesivi attivi.

Le migliori caratteristiche di Microsoft Sticky Notes

Non richiede download o installazione; viene fornito in dotazione con Windows 7 e versioni successive

Estremamente facile da usare

La visualizzazione a elenco aiuta a organizzare le note adesive digitali sul desktop

Limitazioni di Microsoft Sticky Notes

Nessuna funzione di collaborazione o integrazione

A volte l'applicazione non si avvia automaticamente e le note scompaiono

Nessuna opzione per collegare o mappare le note

Prezzi di Microsoft Sticky Notes

Gratuito con Windows

Microsoft Sticky Notes valutazioni e recensioni

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

8. GruppoMappa

via Mappa dei gruppi Se avete bisogno di note adesive virtuali orientate al brainstorming, date un'occhiata a GroupMap. Questa soluzione di collaborazione online in tempo reale è ideale per eventi, riunioni, conferenze e workshop. L'utente crea una mappa e poi invita gli altri partecipanti a condividere i loro pensieri utilizzando una nota adesiva, dopodiché tutti possono analizzare i risultati, anche in tempo reale.

GroupMap è dotato di modelli già pronti per mappe mentali, valutazione dei rischi, SWOT, retrospettive Agile e molto altro.

GroupMap si basa su blocchi che si possono combinare per creare la propria mappa: brainstorm, gruppo, sondaggio, voto, valutazione, posizione, azione, risultati, ecc.

Le migliori caratteristiche di GroupMap

Funzionalità di timer per mantenere i processi in tempo e limitarne la durata

Diversi livelli di privacy per le note adesive virtuali (incluso l'anonimato parziale e completo)

Chat in tempo reale, ideale per i team remoti

Sondaggio e polling

Limitazioni di GroupMap

Nessun supporto vocale o video

Nessuna integrazione

UX scadente sui dispositivi mobili

Prezzi di GroupMap

Basic: $20/mese

$20/mese Professionale: $60/mese

$60/mese Personalizzato: Chiedi un preventivo

GroupMap valutazioni e recensioni

G2 : 4/5 (10 recensioni)

: 4/5 (10 recensioni) Capterra: 4.7/5 (15 recensioni)

9. Linoit

via Linoit Lino è la versione inglese della popolare applicazione giapponese Linoit, una bacheca virtuale gratuita per condividere post-it e foto. Oltre allo strumento basato sul web, Lino è disponibile anche come applicazione per iOS e Android, quindi è eccellente per prendere appunti in viaggio.

Da semplici appunti e promemoria a foto da appuntare su una tela, Lino è anche una funzionale bacheca di discussione per amici, famiglie e scuole.

Le tele possono essere private o pubbliche e le opzioni di personalizzazione di una nota adesiva includono colori e diverse dimensioni e tipi di carattere.

Le migliori caratteristiche di Linoit

Linoit riesce a ricreare la sensazione di una vera e propria bacheca comunitaria

Possibilità di impostare promemoria e date di scadenza per le note

Foto e video possono essere ingranditi e rimpiccioliti su questo comodo strumento

Limitazioni di Linoit

Le versioni mobili sono un po' disordinate

L'interfaccia utente è basilare e un po' obsoleta

Non è particolarmente adatto ai team che cercano una soluzione per la gestione dei progetti

Nessuna integrazione

Prezzi di Linoit

**Gratuito

Premium: $3/mese per abbonamenti PayPal/Stripe, $2.99 per acquisti in-app iOS/Android

Valutazioni e recensioni di Linoit

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

10. Google Jamboard

tramite Google Jamboard I fan della suite Google Workspace probabilmente conoscono già Google Jamboard, ma gli altri dovrebbero assolutamente dargli un'occhiata. Questa lavagna interattiva digitale con adesivi scritti a mano è progettata per essere utilizzata con il dispositivo Jamboard, una lavagna fisica da 55 pollici compatibile con Workspace, ma è disponibile anche come applicazione web e mobile.

Le applicazioni web e mobile consentono agli utenti di scrivere o disegnare sulle lavagne, che possono essere raggruppate in sessioni e distribuite come schede. Possono anche effettuare ricerche su Google, inserire immagini o pagine web e lavorare su una jamboard utilizzando Google Meet.

I progetti vengono presentati come slideshow, con 20 fotogrammi per ogni jam. Le presentazioni vengono salvate automaticamente su Google Drive. I fotogrammi stessi rappresentano una lavagna bianca, sulla quale gli utenti possono disegnare, scrivere o caricare contenuti.

Si noti che i riquadri non sono semplici note adesive, ma c'è una funzione di annotazione con la quale è possibile digitare direttamente il testo. Per il resto, la scrittura di una nota adesiva e il disegno a mano libera vengono eseguiti utilizzando una penna speciale (per chi utilizza il dispositivo Jamboard), il touch screen, il mouse o il touchpad.

Le migliori caratteristiche di Google Jamboard

Ideale per i professionisti e i team che lavorano molto con la suite Google Workplace

Le lavagne sono molto facili da condividere e su cui collaborare nelle sessioni di brainstorming

Ideale per creare slideshow per mostrare le idee migliori

Limitazioni di Google Jamboard

Opzioni di personalizzazione limitate, mancanza di flessibilità

Opzioni di esportazione limitate per le schede postate

Jamboard funziona meglio quando c'è almeno un dispositivo per team, e il dispositivo è piuttosto costoso

Prezzi di Google Jamboard

Applicazioni desktop e mobile gratuite

gratuite Dispositivo: $4.999 più $600/anno di gestione e supporto

Valutazioni e recensioni di Google Jamboard

G2: 4.2/5 (20 recensioni)

4.2/5 (20 recensioni) Capterra: 4.3/5 (97 recensioni)

Gestire le attività con le note appiccicose online

Il vasto mondo degli strumenti per le note adesive online offre una serie di soluzioni, dalle applicazioni più semplici per prendere appunti a quelle più complesse piattaforme di gestione dei progetti . La scelta migliore si allineerà alle vostre esigenze e al vostro flusso di lavoro.

Ma cosa succederebbe se si potesse disporre di uno strumento in grado di adattarsi in modo flessibile a qualsiasi esigenza? Dai compiti più semplici ai progetti più complessi, dai singoli utenti ai team più numerosi, ClickUp è una soluzione unica per migliorare il vostro processo creativo.

Non fidatevi della nostra parola: provate di persona come ClickUp può rivoluzionare il vostro approccio all'organizzazione digitale. Scoprite di più sullo strumento Whiteboard virtuale di ClickUp e liberate il vostro potenziale di produttività.

Perché aspettare? Il vostro prossimo livello di è solo a un clic di distanza !