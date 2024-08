Abbiamo testato le 15 migliori alternative e concorrenti di Google Jamboard (lavagne digitali) 2024

Jamboard è un rivoluzionario strumento creativo piattaforma di collaborazione che ha aiutato i creativi a dare vita alle loro idee. Tuttavia, poiché le modalità di interazione si evolvono ogni giorno, Jamboard potrebbe non soddisfare le vostre aspettative e richieste.

In questo caso, potreste iniziare a cercare su Internet delle alternative a Jamboard che offrano un'autentica esperienza di collaborazione virtuale al vostro team.

Questo articolo passa al setaccio diverse lavagne digitali in base alle caratteristiche, al feedback degli utenti e ai prezzi e vi presenta la crème de la crème delle alternative a Jamboard.

Che cos'è la lavagna interattiva di Jamboard?

Jamboard è una piattaforma basata su cloud che facilita l'interazione in tempo reale tra utenti connessi.

Ad esempio, la piattaforma dispone di stanze e gli utenti nella stessa stanza possono condividere file e apportare modifiche in un processo noto come sync-working. Questo strumento di lavagna interattiva utilizza Google Drive, Google Sheets e Google Docs nel suo design collaborativo.

Questa tecnologia è stata un'ancora di salvezza per i team creativi, gli insegnanti, gli studenti e diverse aziende durante il blocco della pandemia COVID-19. Ha permesso agli insegnanti di preparare sessioni interattive online e di condividere i file in un processo noto come sync-working. Ha permesso agli insegnanti di preparare sessioni interattive online con i loro studenti e ha mantenuto i team collegati in remoto. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Jamboard via Spazio di lavoro di Google

Limitazioni della lavagna di Jamboard

Secondo le recensioni degli utenti, Jamboard è carente in molte aree, tra cui:

Mancanza di autonomia dell'amministratore: gli insegnanti hanno segnalato casi in cui gli studenti possono cancellare i file di studio senza che l'amministratore ne sia informato

Non ha una funzione offline

Può ospitare solo 50 utenti attivi alla volta

Gli utenti possono avere solo un massimo di 20 diapositive per Jamboard

Gli utenti devono integrare i team o fare lo zoom per la comunicazione verbale

Queste limitazioni hanno spinto molti utenti a cercare altre alternative di lavagna digitale che soddisfino le loro esigenze e aspettative.

Diamo un'occhiata alle 14 migliori alternative a Jamboard. 👀

15 alternative alla lavagna virtuale Jamboard nel 2024

1. Lavagna interattiva ClickUp

Trasformate le idee del vostro team in azioni coordinate con ClickUp-all in one Whiteboard ClickUp è una piattaforma di produttività che ha recentemente aggiunto una funzionalità di lavagna digitale interattiva. La nuova Lavagna ClickUp è rivolta ai team distribuiti che desiderano presentare e fare brainstorming di idee su una piattaforma virtuale e collaborare in tempo reale. Consente ai team di creare la tela perfetta per il brainstorming, la pianificazione della strategia, i flussi di lavoro Agile e molto altro ancora.

Caratteristiche:

Compatibilità con Google Drive : Se si dispone di attività su Google Drive di Jamboard, è possibile trasferirle rapidamente a ClickUp Whiteboard, senza soluzione di continuità compatibile con ClickUp Docs .

: Se si dispone di attività su Google Drive di Jamboard, è possibile trasferirle rapidamente a ClickUp Whiteboard, senza soluzione di continuità compatibile con ClickUp Docs . Caratteristiche di formattazione : Creazione di disegni e testi,note adesive, emoji, immagini e forme

: Creazione di disegni e testi,note adesive, emoji, immagini e forme Design personalizzabile : Gli utenti possono manipolare livelli personalizzabili per creare wiki aziendali, loghi e banche dati.

: Gli utenti possono manipolare livelli personalizzabili per creare wiki aziendali, loghi e banche dati. Modalità di messa a fuoco : Limita le distrazioni sullo schermo concentrandosi su sezioni specifiche della lavagna

: Limita le distrazioni sullo schermo concentrandosi su sezioni specifiche della lavagna Widget integrati : I widget consentono agli utenti di modificare le attività senza lasciare i documenti

: I widget consentono agli utenti di modificare le attività senza lasciare i documenti Veloce, personalizzabileModelli di lavagna bianca: Velocizza i processi di whiteboarding tra i diversi dipartimenti

Pro:

ClickUp offre una collaborazione in tempo reale

Modifica fluida

Attività integrate

Interfaccia utente facile da usare

Azioni di condivisione rapide

Cons:

Alcune funzioni sono troppo complesse per i nuovi utenti

La modalità offline non è disponibile

Prezzi:

ClickUp offre quattro opzioni di abbonamento per la sua lavagna interattiva:

Piano gratuito per sempre

Piano illimitato: $7/mese

illimitato: $7/mese Piano Business: $12/mese

Business: $12/mese Impresa: Prezzi personalizzati disponibili

Rating:

Valutazione G2 : 4.7 stelle da 4.179 recensioni

Valutazione Capterra : 4.7 stelle da 2.698 recensioni

2. Miro

via MiroMiro consente ai team di collaborare e di ottenere risultati più rapidi in modo virtuale. La lavagna online è compatibile con i dispositivi iOs, Android e desktop e presenta un design interattivo e facile da usare. Gli utenti possono iniziare a lavorare dal modello desiderato o da una nuova lavagna vuota.

A differenza di Jamboard, Miro può ospitare un numero illimitato di utenti alla volta e utilizza lo zoom come mezzo di comunicazione verbale. Inoltre, Miro dispone di alcuni dei migliori strumenti interattivi del mercato.

Caratteristiche:

Modelli di lavagna predefiniticome il design UX, mappatura del cliente e retrospettiva

Funzionalità utente illimitate

Marketplace Miro: contiene una serie di applicazioni compatibili

Pro:

Migliori impostazioni dell'amministratore

Ampia gamma di funzioni interattive

Dispone di funzioni di condivisione dello schermo

Cons:

Sono presenti bug nella modalità di condivisione dello schermo

La lavagna Miro occupa molta memoria del computer

Prezzi:

Miro ha tre opzioni di pagamento:

Modalità gratuita

Piano di squadra : $8/mese

: $8/mese Business : $16/mese

: $16/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni:

G2: 4,8 stelle da 3.450 recensioni

Captera: 4,7 stelle da 634 recensioni

3. Murale

via Murale Siete alla ricerca di alternative a Jamboard per il vostro team di editing fotografico? Bene, Murale canvas offre lavagne multiple simili a quelle di Photoshop. Tuttavia, le lavagne di Mural possono essere riorganizzate e ridimensionate in base alle proprie esigenze.

Caratteristiche:

Modelli predefiniti

Griglie precostituite

Caselle contestuali

Stanze multiple per diversi team

Strumenti di editing integrati

Strumenti di chat

Modalità Focus e timer

Pro:

Liscio lavoro collaborativo caratteristiche

Un'ampia gamma di modelli, canvas e elementi della tavolozza

Opzioni di esportazione e importazione

Supporto degli standard industriali

Cons:

Opzioni di integrazione limitate con altre lavagne digitali

L'applicazione mobile può presentare problemi e ritardi di tanto in tanto

Manca l'integrazione con Zoom

Prezzi:

Piano iniziale : $12/mese

: $12/mese PianoPlus: $20/mese

Recensioni:

Valutazione G2: 4.6 stelle da 949 recensioni

Valutazione Capterra: 4.5 stelle da 81 valutazioni

4. Stormboard

via Scheda di memoria La lavagna interattiva Stormboard ha un layout in stile sticky note, con ogni sticky note che contiene la sua lavagna. È possibile assegnare a un team una nota adesiva e la relativa lavagna. Il semplifica la gestione del team e si può tenere traccia delle attività su diverse piattaforme.

Caratteristiche:

Note adesive regolabili per lavagna bianca

Compatibile con altre app di produttività

Strumenti di gestione del team fluidi per i team leader

Strumenti di chat e voce integrati

Modelli personalizzabili

Pro:

Interfaccia facile da usare

Migliori canali di comunicazione

Un modello personalizzabile semplifica il lavoro

Cons:

La palette di colori limitata per le carte

Piccoli bug

Strumenti di amministrazione limitati

Prezzi:

Personale : Gratuito

: Gratuito Aziendale : $10/mese

: $10/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Rating:

Valutazione G2: 4.3 stelle da 25 recensioni

Valutazione Capterra: 4.5 stelle da 34 recensioni

5. Limnu

Via Linmu La lavagna digitale Limnu è disponibile nelle versioni Android, iOS e desktop e offre un'esperienza di collaborazione digitale conservativa. La piattaforma è adatta ai team che sono riluttanti a passare al digitale completo; pertanto presenta strumenti limitati ed è necessario completare alcune attività con il tocco fisico.

Caratteristiche:

Disegni realistici a pennarello

Strumenti di collaborazione

Ottimi controlli da parte dell'amministratore

Interfaccia facile da usare per i principianti

Pro:

Facile da usare

Display a lavagna di grandi dimensioni sull'interfaccia

Canali di comunicazione chat e video

Cons:

Si affida allo zoom per la comunicazione video e vocale

La funzione di cancellazione può essere irregolare

Prezzi:

Piano Pro : $5/mese

: $5/mese Team : $8/mese

: $8/mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni:

Valutazioni G2: 4.9 stelle da 13 recensioni

Valutazioni Capterra: 4.8 stelle da 12 recensioni

6. Scheda concettuale

Via Quadro di riferimentoQuadro concettuale è ideale per le presentazioni e il brainstorming di gruppo e rappresenta la migliore alternativa a Jamboard per i team aziendali che desiderano condividere idee e soluzioni con i clienti. La piattaforma consente di mappare il percorso del cliente e di creare una persona sulla lavagna mentre si discutono aspettative e strategie con i clienti.

Caratteristiche:

Modelli personalizzabili

Condivisione dello schermo in-app

Widget per la chat

Sistema di compiti

Opzioni di chiamata in conferenza

Pro:

La lavagna online gratuita offre fino a 500 MB di spazio e un numero illimitato di lavagne

Canali di comunicazione affidabili, comprese le chiamate in conferenza

Opzioni di esportazione e condivisione semplici

Cons:

Il caricamento delle immagini richiede molto tempo

L'interfaccia utente è meno attraente

Prezzi:

Gratuito

Premio : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati per 250 utenti

7. InVision Freehand

Via InVision Freehand InVision Freehand è l'opzione ideale per i photo editor, ma la sua versatilità consente a qualsiasi team di lavorarci. La piattaforma sincronizza gli schizzi e i photoshop e li utilizza per creare feedback in tempo reale.

Caratteristiche:

Modelli personalizzabili

Condivisione dello schermo

Strumenti di collaborazione

Pro:

Interfaccia facile da usare, soprattutto per i designer

La versione gratuita offre l'accesso a molte funzioni

Facile caricamento dei file e aggiunta di commenti di testo

Cons:

Nessun strumento di chat, tranne che per la sezione dei commenti

Prezzi:

Gratuito

Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni:

Valutazione G2: 4.4 stelle da 743 recensioni

Valutazione Capterra: 4.6 stelle da 666 recensioni

8. Lavagna Microsoft

Via MicrosoftLavagna Microsoft il software cloud consente ai team di collaborare al disegno di forme, alla creazione di tabelle e alla progettazione di prodotti. Funzioni come la sezione dei commenti facilitano i canali di feedback attraverso l'interazione in tempo reale. Inoltre, gli utenti hanno a disposizione diverse opzioni di penna che possono utilizzare per modificare le immagini, disegnare forme sulla tela e condividere note adesive.

Caratteristiche:

API

Strumenti di collaborazione

Strumenti di commento

Diagrammazione

Canvas dal vivo

Analisi e report

Modello personalizzabile

Pro:

Collegato all'ambiente Office 365

Uno strumento versatile che può essere utilizzato in qualsiasi settore

Cons:

Le funzioni possono risultare difettose quando si cambiano le tele

Mancanza di funzioni chiave rispetto alle lavagne digitali di fascia alta, come ClickUp e Miro

Prezzi:

Microsoft 365 Personal : $6,99/mese per utente

: $6,99/mese per utente Microsoft 365 Family : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Microsoft 365 Business Basic : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Valutazione:

Valutazione G2: 4.2 da 30 recensioni

Valutazione Capterra: 4.3 stelle da 59 recensioni

9. Witeboard

Via Tabelloni La piattaforma collaborativa Witeboard basata su cloud consente agli utenti di creare, modificare e condividere idee sulla tela della lavagna. I membri del team devono creare profili utente che vengono aggiunti alla piattaforma dal team leader.

La piattaforma supporta solo la versione web ed è adatta a tutti i livelli aziendali.

Caratteristiche:

Strumenti di collaborazione

Brainstorming

Strumenti di disegno

Lavagna bianca

Tela digitale

Funzione di messa a fuoco

Pro:

Facile da unire ai team e aggiungere membri

Facile da usare

Modelli personalizzabili

La funzione di messa a fuoco aumenta la produttività

Cons:

Disponibile solo su browser web

Canali di comunicazione limitati

Prezzi:

Gratuito

Valutazione:

Valutazione G2: 4.2 stelle da 30 recensioni

10. Chat di disegno

Via Chat di disegno Le lavagne interattive Draw Chat consentono di ospitare riunioni e di gestire diversi team: sono dotate di lavagne interattive in tempo reale in cui i membri del team possono condividere link modificabili dei loro disegni. I team comunicano attraverso chat, messaggi audio o videoconferenze.

Caratteristiche:

Lavagna da disegno

Messaggi di testo

Videoconferenze

Annotazione di PDF

assistenza 24/7

Guida per gli utenti

Pro:

Diversi canali di comunicazione

Reattivo e facile da usare interfaccia * Diversi strumenti di squadra

Cons:

Disponibile solo nei browser web

Mancano funzioni e strumenti disponibili in altre lavagne digitali

Prezzi:

Gratuito

Valutazione:

Valutazione G2: 4.5 da 9 recensioni

Valutazione Capterra: 4.2 stelle da 5 recensioni

11. Volpe bianca

Via Volpe della lavagna Whiteboard Fox è uno spazio di lavoro interattivo online che lavora in parallelo con Zoom e Google Meet per facilitare le riunioni online. La piattaforma dispone di una serie di strumenti, tra cui colori per il disegno e una penna, con cui gli utenti possono disegnare e modificare immagini e forme sulla sua tela.

Caratteristiche:

Strumenti di disegno

Strumenti di collaborazione

Zoom e Meet sono compatibili

Una tela da disegno

Pro:

Numero illimitato di membri del team

La comunicazione avviene senza problemi tramite lo zoom

Numerosi strumenti di editing e disegno

Cons:

La tavolozza dei colori del testo è limitata

La lavagna si disattiva dopo un certo periodo di utilizzo

Prezzi:

Personale : Gratuito

: Gratuito Pro : $7/mese

: $7/mese Impresa: $15/mese per utente

Valutazione:

Valutazione G2: 4.2 stelle da 12 recensioni

Valutazione Capterra: 4.3 stelle da 20 recensioni

12. Ziteboard

Via Ziteboard Ziteboard è una lavagna leggera disponibile solo su browser web, ma compatibile con i browser di cellulari e computer. La piattaforma è progettata specificamente per gli esperti di formazione e funziona bene durante le lezioni online.

È un'alternativa semplice a lavagne digitali troppo complesse come Jamboard. Tuttavia, presenta ancora alcune delle migliori caratteristiche.

Caratteristiche:

Strumento di collaborazione

Strumenti di disegno

Annotazione di Pdf e immagini

Pro:

È semplice da usare

Richiede semplici specifiche del dispositivo

Cons:

Manca di molte funzioni e strumenti a causa della sua leggerezza

Prezzi:

Settimanale Pro : $5/ Individuale

: $5/ Individuale Mensile Pro : $9/ Individuale

: $9/ Individuale Annuale Pro : $85

: $85 Impresa: Versatile

Valutazione:

Valutazione G2: 4.2 stelle da 4 recensioni

Valutazione Capterra: 5.0 stelle da 3 recensioni

13. Canva

Via Canva La piattaforma condivisibile Canva consente di creare, modificare e condividere lavagne con i membri del team. La piattaforma è la preferita dai designer dei settori digitale, moda e grafica.

Caratteristiche:

Modelli personalizzati

Strumenti di collaborazione

Strumenti di editing gratuiti

Strumenti di animazione gratuiti

Strumenti di editing video

Pro:

Facile da usare

Compatibile con vari dispositivi

Ottimi strumenti di editing

Ideale perun efficace brainstorming di gruppo Cons :

Non è possibile creare elementi unici

Gli elementi e le foto sono generici

Difficile da usare su schermi piccoli

Prezzi:

Canva Pro: $119,99 all'anno

Valutazione:

Valutazione G2: 4.7 stelle da 3.337 recensioni

Valutazione Capterra: 4.7 stelle da 9.561 recensioni

14. Pastello

Via Pastello Crayon (Cr4yon.com) è un'opzione di lavagna online gratuita con funzioni limitate. Questa piattaforma gratuita non dispone di canali di comunicazione e ha caratteristiche limitate strumenti di collaborazione a bordo. Il sito è ancora in fase di creazione iniziale e ha ancora molta strada da fare.

Caratteristiche:

Semplici strumenti di disegno

Strumenti di collaborazione

Pro:

Non richiede la creazione di un account

È gratuito

È semplice

Cons:

Mancano strumenti di creazione per attività creative complesse

Non ha canali di comunicazione

Disponibile solo su browser web

Prezzi:

Gratuito

15. Lavagna Zoom

via Zoom

Zoom Whiteboard è uno strumento di collaborazione digitale molto accessibile per gli utenti che già utilizzano Zoom per le loro esigenze di videoconferenza. Fornisce una lavagna interattiva dove i membri del team possono fare brainstorming, pianificare e condividere idee in tempo reale durante le riunioni Zoom.

Caratteristiche:

Strumenti di collaborazione per aggiungere forme, testo e disegni a mano libera alle lavagne bianche

Funzioni di videoconferenza

Pro:

Aggiunta alle riunioni di Zoom

Salvataggio facile della lavagna come PNG

Azioni di annullamento e ripetizione

Cons:

Caratteristiche limitate rispetto ad altri programmistrumenti per lavagne bianche* È necessario lo zoom

Gli utenti segnalano problemi di prestazioni nella collaborazione

Prezzi:

Whiteboard: $2,49/mese per utente

Whiteboard Plus: $7,00/mese per utente

Migliorare la collaborazione visiva con le lavagne digitali Software di collaborazione visiva ha rivoluzionato la comunicazione in vari settori. Ad esempio, ora è possibile organizzare sessioni di brainstorming virtuali con i membri di un team dall'altra parte del mondo. 👋 🌎

Jamboard è una delle principali piattaforme di lavagne interattive; tuttavia, esistono altre alternative degne di nota, come ad esempio Lavagna interattiva ClickUp in grado di offrire al vostro team un'esperienza collaborativa senza limiti.

La funzione Whiteboard di ClickUp si collega direttamente alle attività, ai compagni di squadra e ad altro ancora

Quando si tratta di brainstorming e di gestione di progetti, è necessario uno strumento che permetta di esprimere visivamente le proprie idee, di condividerle facilmente con il team e di gestire e collegare insieme tutto il lavoro importante.

ClickUp vi permette di fare tutto questo e molto di più, tutto in un unico posto.

Con oltre un centinaio di funzioni personalizzabili, tra cui una potente lavagna collaborativa, voi e il vostro team avrete a disposizione tutti gli strumenti necessari per portare a termine ogni tipo di progetto! 🔥