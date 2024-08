Miro vs. Jamboard: Quale software per lavagne bianche sarà migliore nel 2024?

Accorrete, gente, alla più esilarante resa dei conti del 2023: Miro vs. Jamboard: Il duello delle lavagne digitali! In quest'angolo abbiamo Miro, il maestro ricco di funzionalità che danza intorno alla collaborazione. E nell'angolo opposto, Jamboard, Google Workspace è un prodigio di semplicità e facilità.

È chiaro che entrambi gli strumenti sono piattaforme per lavagne bianche che dominano il mercato. E noi li esamineremo per aiutarvi a decidere se valgono il vostro investimento.

Insieme, esploreremo il panorama di software per lavagne bianche e confrontando ogni loro aspetto per incoronare il campione assoluto del 2023. Includeremo una panoramica di tutto ciò che questi due strumenti offrono in termini di funzionalità e prezzi. Quindi, tenetevi forte e che la grande battaglia delle lavagne bianche abbia inizio!

Che cos'è Miro?

via Miro Miro è un versatile strumento di lavagna online che facilita la collaborazione in tempo reale, il brainstorming e la gestione visiva dei progetti per i team remoti. Con la sua vasta gamma di funzioni e strumenti, la piattaforma mira a semplificare il processo creativo, rendendo più facile la collaborazione tra team distribuiti.

Questo strumento consente ai membri del team di condividere suggerimenti e sviluppare soluzioni innovative indipendentemente dalla loro ubicazione fisica. Miro offre un'interfaccia intuitiva agli utenti finali.

Il software dispone di lavagne online che possono essere utilizzate per la pianificazione degli sprint, il design thinking, i flussi di lavoro agili e altro ancora. Offre un'ampia gamma di modelli precostituiti, oggetti personalizzabili e potenti integrazioni con strumenti di produttività popolari come ClickUp .

Nel complesso, Miro aiuta i team a collaborare in modo efficiente ai progetti, a condividere i feedback e a visualizzare concetti complessi, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Caratteristiche di Miro

In questa sezione analizzeremo più da vicino le caratteristiche di Miro per capire meglio le sue capacità.

1. Tela infinita

L'unico limite alla creazione di lavagne è la vostra immaginazione grazie alla tela infinita di Miro

Esplorare uno spazio di lavoro virtualmente illimitato dove creare, organizzare e visualizzare piani, idee e concetti senza essere limitati dallo spazio fisico della lavagna. Gli utenti possono ingrandire e rimpicciolire la tela per concentrarsi su dettagli specifici o per avere una visione a volo d'uccello dell'intera lavagna modificabile, consentendo una collaborazione e un brainstorming senza soluzione di continuità.

2. Modelli precostituiti

Miro offre una vasta collezione di modelli precostituiti, adatti a diversi casi d'uso aziendali. Questi modelli coprono una vasta gamma di scenari, tra cui pianificazione del progetto , mappatura della storia del cliente, analisi SWOT e altro ancora. Sfruttando questi modelli, i team possono avviare rapidamente i loro progetti e trarre vantaggio dalle best practice e dai framework collaudati.

3. Collaborazione in tempo reale

Con la funzione di collaborazione in tempo reale di Miro, più utenti possono lavorare contemporaneamente su una lavagna. Le modifiche apportate da un membro del team si riflettono immediatamente su tutti gli altri, garantendo che tutti siano sempre aggiornati. Questo favorisce un ambiente altamente interattivo e produttivo in cui le idee possono essere condivise, perfezionate e discusse in tempo reale, indipendentemente dalla posizione o dai dispositivi dei membri del team.

Via Miro

Gli utenti possono lasciare commenti su elementi specifici all'interno di una lavagna, menzionare o taggare i membri del team per attirare la loro attenzione su un particolare punto e creare conversazioni a thread per mantenere le discussioni organizzate. Questa funzione promuove una comunicazione efficiente, incoraggia la collaborazione e garantisce che le intuizioni o i suggerimenti importanti non vadano persi tra i contenuti del forum.

5. Strumenti di disegno e scrittura

Miro offre una serie completa di strumenti di disegno e scrittura che consentono agli utenti di esprimere visivamente le proprie idee. Questi strumenti includono varie penne, matite, forme e opzioni di testo, per offrire flessibilità nella presentazione delle informazioni. Sia che si tratti di abbozzare concetti, annotare immagini o creare diagrammi questi strumenti consentono agli utenti di liberare la propria creatività e di comunicare efficacemente i propri pensieri.

6. Oggetti personalizzabili

Aggiungete e personalizzate oggetti come post-it, immagini e icone per migliorare l'aspetto visivo delle vostre lavagne e comunicare efficacemente i vostri obiettivi. Questa capacità di personalizzazione consente un'esperienza più personalizzata e coinvolgente mentre si lavora a progetti collaborativi.

7. Integrazioni

L'integrazione di Miro con i più diffusi strumenti di produttività e collaborazione, tra cui ClickUp, Slack e Google Workspace, migliora il flusso di lavoro complessivo e la connettività tra le diverse piattaforme. Queste integrazioni consentono lo scambio di informazioni, la sincronizzazione dei dati e l'accesso alle informazioni gestione delle attività tra Miro e altri strumenti. Consolidando i processi di lavoro, i team ottimizzano i flussi di lavoro, eliminano le attività ridondanti e favoriscono un ambiente di lavoro più coeso e produttivo.

8. Modalità di presentazione

via Miro

Presentate le vostre lavagne in un formato simile a una diapositiva. Gli utenti possono navigare tra i contenuti della lavagna in modo sistematico, evidenziando i punti chiave e garantendo una presentazione coerente e visivamente accattivante che comunichi efficacemente le loro idee.

9. Controlli di accesso e autorizzazioni

Miro offre agli amministratori controlli di accesso granulari e impostazioni dei permessi, consentendo loro di definire diversi livelli di accesso per i membri del team. Questa funzione garantisce che le informazioni sensibili o riservate rimangano al sicuro e siano accessibili solo alle persone autorizzate.

I controlli di accesso granulari e le impostazioni dei permessi consentono di definire diversi livelli di accesso per i membri del team. Questa funzione garantisce che le informazioni sensibili o riservate rimangano al sicuro e siano accessibili solo alle persone autorizzate. Assegnando le autorizzazioni appropriate, gli amministratori possono mantenere la privacy dei dati, impedire modifiche non autorizzate e regolare l'ambiente collaborativo nel suo complesso.

11. Funzione Time-lapse

Tracciate l'evoluzione delle vostre schede nel tempo. Visualizzando le modifiche apportate alla lavagna e l'evoluzione degli obiettivi, i team possono ottenere preziose informazioni sulle loro attività processi ideativi e decisionali . Questa caratteristica facilita la riflessione, l'analisi e la miglioramento continuo fornendo una prospettiva storica sullo sviluppo del consiglio.

12. Opzioni di esportazione

È possibile salvare le tavole in diversi formati, come PDF, immagini o CSV. Questa versatilità nell'esportazione consente di condividere senza problemi i progetti finiti con le parti interessate, di archiviarli per riferimenti futuri o di integrarli con altri strumenti e piattaforme. Gli utenti possono scegliere il formato di esportazione più adatto alle loro esigenze, assicurando che il loro lavoro sia accessibile e utilizzabile anche al di fuori dell'ambiente Miro.

Prezzi di Miro

Gratuito : $0/mese per utente

: $0/mese per utente Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $16/mese per utente

$16/mese per utente Impresa: Contattare Miro per i prezzi

Che cos'è Google Jamboard?

via Google Jamboard è un software gratuito per lavagne digitali sviluppato da Google, che offre una perfetta integrazione con le applicazioni dell'ecosistema Google Workspace. In questo modo i team possono accedere facilmente a strumenti come Google Drive, Docs e Sheets e ottimizzarli.

Lo scopo principale di questo Alternativa Miro è quello di facilitare sessioni di collaborazione visiva efficienti e coinvolgenti. Progettato per migliorare la collaborazione e la creatività in tempo reale, Jamboard fornisce una tela interattiva per la condivisione e il brainstorming di idee da parte di team remoti e di persona.

Caratteristiche di Jamboard

Le funzionalità di Jamboard consentono di esprimere e visualizzare i propri piani in modo efficace. Vediamo alcuni dei suoi aspetti più importanti.

Tela interattiva

Jamboard offre ai team una tela interattiva e intuitiva, pulita, semplice e facile da usare. Questo canvas funge da spazio collaborativo in cui i membri del team possono riunirsi, creare e condividere idee in tempo reale, favorendo un'esperienza di collaborazione fluida e coinvolgente.

Strumenti di disegno e scrittura

Con gli strumenti di disegno e scrittura di Jamboard, gli utenti possono liberare la loro creatività ed esprimere i loro obiettivi in modo efficace. Utilizzando penne, pennarelli o evidenziatori, i membri del team possono comunicare visivamente le loro intenzioni, creare schizzi e illustrare concetti, migliorando la chiarezza e l'impatto delle loro idee sulla tela digitale.

Note adesive

Tutto il divertimento di una sessione di brainstorming di persona, senza la necessità di pulire grazie alla funzione Sticky Notes di Google Jamboard

La funzione note adesive virtuali di Jamboard consente agli utenti di annotare facilmente pensieri, lasciare commenti o fornire feedback sulla lavagna. Queste note adesive servono come segnaposto digitali per informazioni rapide e concise, promuovendo la collaborazione e catturando intuizioni importanti senza ingombrare la tela.

Inserimento di immagini

Incorporare elementi visivi per migliorare la comprensione e trasmettere le intenzioni. Questa funzione consente ai team di dipingere un quadro più chiaro delle loro idee integrando senza problemi immagini pertinenti nel loro spazio di lavoro collaborativo.

Integrazione di Google Workspace

Jamboard si integra perfettamente con Google Drive, Docs e Sheets, consentendo ai team di ottimizzare i flussi di lavoro e di condividere in modo efficiente i file. Questa integrazione garantisce un'esperienza di lavoro coesa e unificata, consentendo l'accesso continuo a documenti, dati e file rilevanti strumenti di collaborazione all'interno dell'ecosistema Google Workspace.

Collaborazione in tempo reale

Più utenti possono lavorare contemporaneamente su una lavagna. Le modifiche apportate da qualsiasi partecipante sono immediatamente visibili a tutti gli altri, favorendo il coinvolgimento attivo e promuovendo un lavoro di squadra produttivo. Questa funzione di collaborazione in tempo reale consente ai membri del team di lavorare insieme, contribuire con idee e iterare su concetti in un ambiente dinamico e sincronizzato.

Controlli di accesso

Per garantire la sicurezza e la privacy dei dati, Jamboard offre opzioni di controllo degli accessi. Gli utenti possono impostare i permessi di accesso, determinando chi può visualizzare o modificare le lavagne private. Questa funzione consente ai team di controllare l'accesso al loro spazio collaborativo, di salvaguardare le informazioni sensibili e di mantenere la riservatezza in base alle loro esigenze specifiche.

Compatibilità dei dispositivi

Il software Jamboard è compatibile con diversi dispositivi, tra cui tablet, smartphone e hardware Jamboard dedicato. Questa compatibilità si adatta alle diverse preferenze degli utenti e alla disponibilità dei dispositivi, consentendo ai team di collaborare senza problemi indipendentemente dal dispositivo che scelgono di utilizzare.

Salvataggio automatico

I team possono lavorare con fiducia alle loro idee, sapendo che i loro progressi sono continuamente salvati e facilmente recuperabili, garantendo tranquillità ed eliminando il rischio di perdita accidentale dei dati.

Opzioni di esportazione

Jamboard consente di esportare le creazioni come file PDF o di immagine, facilitando la condivisione dei progetti finiti o la loro archiviazione per riferimenti futuri.

Prezzi di Jamboard

Il desktop basato sul Web e l'applicazione Jamboard sono gratuiti con un account Google

Provate questi progetti **Alternative a Jamboard !

Jamboard vs Miro: Chi vince la battaglia delle lavagne digitali?

Sebbene entrambe le piattaforme dispongano di numerosi strumenti e funzionalità per supportare il brainstorming dei team, esse rispondono a esigenze e preferenze diverse.

La differenza tra Miro e Jamboard sta nell'attenzione e nelle capacità di integrazione. Miro offre caratteristiche più complete e maggiori integrazioni con vari strumenti di produttività. Questo lo rende una soluzione versatile per i team che cercano una piattaforma di collaborazione all-in-one.

D'altra parte, il punto di forza principale di Jamboard è la sua perfetta integrazione con l'ecosistema Google Workspace. Per le organizzazioni che fanno molto affidamento su G Suite, è la scelta ideale.

In definitiva, la scelta tra Miro e Jamboard dipende dalle esigenze e dalle preferenze specifiche del vostro team. Entrambe le piattaforme offrono funzioni preziose per promuovere la collaborazione e la creatività, e la scelta di quella giusta dipenderà dai requisiti e dai flussi di lavoro specifici della vostra organizzazione.

Confrontiamo quindi le loro caratteristiche comuni.

Tela interattiva

Sia Miro che Jamboard offrono una tela interattiva che consente ai membri del team di connettersi e trovare soluzioni ai problemi più urgenti. La tela di Miro è infinita e consente di lavorare senza vincoli di spazio, mentre quella di Jamboard è composta da un numero fisso di fotogrammi.

Strumenti di disegno e scrittura

Sia Miro che Jamboard offrono vari strumenti di disegno e scrittura. Tuttavia, Miro offre più opzioni di personalizzazione per quanto riguarda i colori e le dimensioni degli strumenti rispetto a Jamboard.

Inserimento di immagini

Miro e Jamboard consentono di inserire immagini nelle loro lavagne. Miro offre maggiori opzioni di manipolazione e ridimensionamento delle immagini, mentre Jamboard si concentra sulla semplicità e sulla facilità d'uso.

Integrazioni

Miro offre numerose integrazioni con i più diffusi applicazioni di produttività e strumenti di collaborazione come Slack. Il principale punto di forza di Jamboard in termini di integrazione è la sua perfetta compatibilità con l'ecosistema di Google Workspace.

Collaborazione in tempo reale

Miro e Jamboard supportano la chat e la collaborazione in tempo reale, consentendo ai membri di lavorare contemporaneamente su una lavagna con chat e aggiornamenti in tempo reale.

Controlli di accesso e autorizzazioni

Rispetto a Jamboard, Miro offre un controllo degli accessi e impostazioni dei permessi più granulari. Ciò consente agli amministratori di Miro di migliorare gestire il team e garantire la riservatezza dei dati.

Compatibilità dei dispositivi

Entrambe le piattaforme sono compatibili con diversi dispositivi, tra cui desktop basati sul web, tablet, iOS, iPhone mobile, dispositivi mobili Android, Windows desktop, Linux desktop, Linux mobile, mobile, Mac desktop e hardware dedicato. Tuttavia, Jamboard è specificamente progettato per funzionare con l'hardware di Google.

Opzioni di salvataggio automatico e di esportazione

Miro e Jamboard offrono entrambi la funzione di salvataggio automatico e la possibilità di esportare le schede come file PDF o immagine per una facile condivisione e archiviazione.

È difficile decretare un vincitore definitivo tra Jamboard e Miro, poiché la scelta giusta dipende dalle esigenze e dalle preferenze specifiche di ciascun team.

Tuttavia, se consideriamo la versatilità e la ricchezza di funzioni, Miro emerge come il concorrente più forte. Grazie all'ampia serie di nuove funzionalità, ai modelli personalizzabili e alla vasta gamma di integrazioni, Miro si rivolge a diversi casi d'uso e si adatta a team di varie dimensioni e complessità.

Jamboard rimane comunque un'opzione eccellente per chi dà priorità alla semplicità, alla facilità d'uso e alla perfetta integrazione con Google Workspace.

Jamboard vs Miro su Reddit

via Jamboard

Ci siamo rivolti a Reddit per capire quale sia la posizione delle persone rispetto a Jamboard e Miro. Quando è stato chiesto loro qual è la loro esperienza con Jamboard e Miro

come

a

strumento collaborativo

, ha detto un utente di Reddit:

"Abbastanza felice. È abbastanza simile ad altri, come mural, ma ha più funzioni di google jamboard"

Tuttavia, non sono tutti elogi per Miro. Altri utenti di Reddit notano che Miro manca ancora di alcune funzioni che vorrebbero fossero presenti. Ecco alcune storie di utenti:

ho impostato diverse automazioni in Zapier che creano schede quando (una) condizione è soddisfatta. Vorrei essere in grado di a) eliminare le schede quando la condizione è soddisfatta o b) archiviare le schede quando la condizione è soddisfatta [...] Un'automazione crea una nuova scheda per ogni progetto. Ho decine di persone nel mio team, ognuna delle quali ha decine di progetti, e dopo qualche tempo ho accumulato migliaia di schede"_

non so gli altri, ma la prima cosa che faccio per quasi tutte le lavagne è aggiungere un enorme quadrato, cambiare il colore in grigio/nero, bloccarlo, mandarlo indietro e poi disegnarci sopra. Ho cancellato la mia prima iscrizione a causa della mancanza della modalità scura e sono tornato solo grazie all'estensibilità di Miro. Se dovesse spuntare un'altra alternativa con la modalità scura, passerei immediatamente e senza esitazione a tutto il mio team"

Sul lato opposto della medaglia, gli utenti hanno espresso giudizi positivi e negativi su Google Jamboard. Un utente ha apprezzato la semplicità di Jamboard:

"Uso spesso Google Jamboard. Non è niente di speciale, ma è gratuito, collaborativo, facile da imparare e versatile. È possibile disegnare, caricare immagini, spostare forme, testi e post-it disposti su tre livelli"

Alcuni si sono lamentati del fatto che l'offerta di lavagne firmate Google è in ritardo rispetto alla concorrenza:

"Come molti prodotti Google, l'attuale Jamboard sembra un ripensamento abbandonato che esiste per spuntare una casella dall'elenco delle funzionalità. Questa dovrebbe essere la caratteristica principale e credo che sia la direzione verso cui si stanno dirigendo tutte le offerte per il posto di lavoro"

Meet ClickUp: La migliore alternativa a Miro e Jamboard

Sebbene Miro e Google Jamboard abbiano i loro momenti di gloria, potreste desiderare un buffet di funzioni di produttività più versatile e completo. Dite ciao a ClickUp - il coltellino svizzero di gestione dei progetti su lavagna e strumenti di collaborazione che faranno chiedere al vostro team come hanno fatto a vivere senza.

Scatenate il Picasso che è in voi con le lavagne bianche

Trascinate facilmente le attività, collegate i flussi di lavoro e visualizzate il vostro progetto con ClickUp Whiteboard

Incanalate la creatività del vostro team con Lavagne ClickUp -Un'area di gioco per il brainstorming, la pianificazione e la realizzazione delle vostre idee più ardite. Come Miro e Jamboard, le lavagne ClickUp sono dotate di strumenti di disegno e scrittura, note adesive e funzionalità di inserimento di immagini.

La ciliegina sulla torta? Collegate le vostre lavagne direttamente alle attività e guardate i capolavori del vostro team trasformarsi in risultati tangibili.

Modelli: La vostra piattaforma di lancio per la produttività

Automatizzate le vostre attività ripetitive in pochi clic con una delle centinaia di programmi di ClickUp automazione del flusso di lavoro modelli

Perché reinventare la ruota quando ClickUp ha un tesoro di modelli che aspettano di aumentare la produttività del vostro team? Abbiamo il Modello di matrice Eisenhower di ClickUp che vi farà dare priorità ai compiti come un professionista. Oppure il Modello creativo e di design ClickUp che mantiene i progetti e le risorse di design in perfetta forma.

Ad esempio, ClickUp è uno strumento eccellente per il servizio clienti o per le chiamate in diretta dei rappresentanti, per aggiornare le mappe del viaggio dei clienti mentre parlano con loro. Utilizzate il nostro strumento personalizzabile Modelli di viaggio del cliente come arma segreta per risparmiare tempo e snellire i flussi di lavoro.

Mappe mentali: Districarsi nell'intricata rete di idee

Sviluppate le idee con il team disegnandole in una Mappa Mentale di forma libera con la Modalità vuota di ClickUp

Liberate i vostri pensieri e lasciate correre le vostre idee con le Mappe Mentali di ClickUp. Questi capolavori visivi si integrano perfettamente con le funzioni di gestione delle attività di ClickUp. Questo aiuta a trasformare la ginnastica mentale del vostro team in una sinfonia ben orchestrata di produttività.

Con mappe mentali, è possibile esercitare i muscoli creativi, risolvere i problemi e pianificare i progetti con una finezza ineguagliabile.

Il cavallo nero vincitore della Whiteboard Battle Royale: ClickUp

In poche parole, ClickUp è il supereroe delle alternative di produttività, che interviene per salvare la situazione con la sua piattaforma all-in-one per la gestione delle attività, collaborazione e di portare a termine le cose.

Grazie all'ampia gamma di funzioni, tra cui lavagne, modelli e mappe mentali, ClickUp consente ai team di lavorare in modo efficiente e organizzato, diventando un valido concorrente nel mondo degli strumenti di collaborazione digitale. Iscriviti al piano gratuito di ClickUp per sempre e iniziate oggi stesso a lavorare con le lavagne bianche!