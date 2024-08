Confronto tra Miro e Lucidchart: Cosa è meglio usare nel 2024?

Alzate la mano se una lavagna online o uno strumento per la creazione di diagrammi è un must per il vostro team. 🙋🏼‍♀️

Anche noi! 🎨

Gli strumenti di lavagna online e di diagramma sono essenziali per comunicare visivamente argomenti complessi, tracciare grafici di stato, fare brainstorming, presentare flussi di lavoro e altro ancora. Fortunatamente, quando si scelgono gli strumenti di diagramma e di lavagna online, il software di diagramma e di lavagna digitale avete a disposizione un'infinità di opzioni!

La domanda di questi strumenti è reale e probabilmente non rallenterà a breve; tra i nomi più importanti di questa categoria, Miro e Lucidchart sono in cima all'elenco.

Molti Teams si rivolgono a questi due strumenti per favorire la collaborazione tra team. Sebbene offrano numerosi vantaggi e funzioni a team remoti di varie dimensioni, non sono privi di difetti specifici.

Quindi, nella resa dei conti finale tra Miro e Lucidchart, chi vince?

Ve lo mostriamo in questa guida dettagliata che esplora le funzionalità/funzione chiave, i pro, i contro, i prezzi e i limiti di questi due strumenti. In più, un'ulteriore alternativa di lavagna online per controllare i Box che mancano a Miro e Lucidchart!

Che cos'è Miro?

Creato nel 2011 e conosciuto in precedenza come RealtimeBoard, Miro è oggi uno dei più popolari strumenti per la gestione di lavagne virtuali lavagna online per il project management con oltre 35 milioni di utenti in tutto il mondo. 🤯

Il canvas digitale di Miro può essere utilizzato come supporto visivo nelle riunioni o per pianificare interi flussi di lavoro, grazie a funzionalità/funzione di diagramma, strumenti di presentazione e modelli predefiniti da sovrapporre alla lavagna e migliorare l'esperienza collaborativa.

Funzionalità/funzione principali di Miro

L'intuizione di Miro per gli utenti è dovuta in parte al fatto che è intuitivo da imparare. Ricorda le lavagne online che siamo cresciuti usando alle elementari o che oggi usiamo per gestire il calendario di famiglia, Miro offre una funzionalità familiare con funzioni per disegnare, prendere note e aggiungere immagini.

Ma in che modo Miro aiuta i team con diversi casi d'uso a terminare le attività? Con queste quattro funzionalità/funzione essenziali. 🙂⬇️

1. Lavagna online infinita

Via Miro La lavagna online infinita è la funzionalità/funzione principale di Miro. I team possono usare questa tela digitale per fare di tutto, dal brainstorming alla creazione di lavagne kanban per i progetti. È possibile iniziare con una tela vuota o utilizzare vari modelli di Miroverse. È anche possibile aggiungere note adesive, immagini, video e PDF alla lavagna online.

I facilitatori delle sessioni possono assegnare azioni direttamente dalla lavagna online utilizzando le @ menzioni e, poiché tutto avviene su una tela infinita, non si esaurirà mai lo spazio per espandere le idee.

La lavagna online di Miro unisce la collaborazione digitale a quella della vecchia scuola senza soluzione di continuità. Ad esempio, è possibile scattare un'istantanea di un documento fisico e convertire immediatamente la foto in un documento di lavoro una nota adesiva digitale.

2. Diagrammazione

Via Miro

Miro dispone di un'estesa libreria di forme di base, icone e connettori per aiutarvi a creare diagrammi di flusso, wireframe, grafici per la mappatura dei percorsi e diagrammi di processo .

pER FAVORE: I diagrammi avanzati per AWS, Cisco e Azure sono disponibili solo su Miro Smart Diagramming nel piano Business

Con Miro è possibile collaborare con il proprio team in tempo reale. Ad istanza, i membri possono lasciare feedback, apportare modifiche o porre domande direttamente sulla tela del diagramma.

È possibile connettere Miro con più di 100 altre app e incorporare i progetti in un'altra app strumenti come Microsoft Office e Confluence. In alternativa, Miro consente anche di esportare i diagrammi come immagini.

3. Riunioni e conferenze virtuali

Funzionalità di videochiamata all'interno di Miro

Le lavagne online sono eccellenti risorse visive per le presentazioni durante le riunioni, e Miro fa un ulteriore passaggio consentendo di organizzare riunioni dal vivo all'interno dell'app. I partecipanti alle riunioni possono votare, partecipare ad attività per rompere il ghiaccio e aggiungere note adesive per esprimere i propri punti di vista o sviluppare idee.

Questo rende Miro utile anche per le videoconferenze e consente di esprimere commenti o suggerimenti rapidi grazie alla funzione di chat integrata.

La modifica della lavagna online con tutto il team è resa più accessibile dal monitoraggio del cursore in tempo reale in Miro.

Per assicurarsi che tutti gli occhi siano puntati sulla giusta area della lavagna, i facilitatori delle riunioni possono utilizzare la funzionalità Bring Everyone to Me per portare automaticamente i partecipanti in una posizione specifica della lavagna. I facilitatori possono anche usare il timer per il conto alla rovescia per assicurarsi che tutti partecipino alla riunione e condividere le reazioni usando gli emoji.

4. Mappe mentali

Utilizzo del modello di Mappa mentale di Miro

che cos'è uno strumento per lavagna online senza funzionalità di mappa mentale?

Non molto, in realtà..

Fortunatamente, Miro lo capisce!

Ci sono un sacco di funzionalità/funzioni e di modelli per costruire mappe mentali utilizzando la lavagna online Miro. È possibile iniziare con un'interfaccia pulita in cui è possibile disegnare semplici mappe da soli e, poiché la lavagna non esaurisce mai lo spazio, è possibile creare tutti i grafici che si desidera su una singola lavagna online senza raggiungere alcun limite.

Aggiungete un contesto alla vostra mappa mentale incorporando collegamenti esterni o suddividendo il grafico in più riquadri. Una volta terminata la mappa mentale, avrete anche la possibilità di condividere il vostro lavoro pubblicamente.

Prezzi di Miro

Miro offre diversi piani, tra cui un piano Free Forever.

**Gratuito

Starter: $8 per membro, al mese, con fatturazione annuale

$8 per membro, al mese, con fatturazione annuale Business : $16 per membro, al mese, con fatturazione annuale

: $16 per membro, al mese, con fatturazione annuale Azienda: Prezzi personalizzati

Che cos'è Lucidchart?

Come Miro, Lucidchart non è esattamente la novità del blocco.

Con 15 milioni di utenti e 12 anni di storia, Lucidchart è uno strumento di diagramma per la creazione di diagrammi complessi e visivi esempi di diagrammi grafici e disegni.

Cercate un'alternativa a Lucidchart? Abbiamo pensato a voi con il programma_

top 10 Lucidchart concorrenti_

.

Top funzionalità/funzione di Lucidchart

È facile per i team lavorare insieme su singoli diagrammi utilizzando gli strumenti di collaborazione di Lucidchart, come i commenti e il monitoraggio delle modifiche in tempo reale. Ma diamo un'occhiata alle altre funzionalità/funzione chiave che ci si può aspettare da Lucidchart. ⬇️

1. Diagrammazione

Via Lucidchart La diagrammazione è il pane quotidiano di Lucidchart. 🍞🧈

Questo strumento consente di creare qualsiasi tipo di diagramma, non importa se complesso, grande o dettagliato. Lucidchart dispone di una vasta libreria di forme con centinaia di icone e simboli per diagrammi di rete, diagrammi entità-relazione (ERD), grafici organizzativi , Unified Modeling Language (UML) e tutto il resto.

Ma non finisce qui: Lucidchart può anche collegare dati reali ai suoi diagrammi. Ad esempio, è possibile collegare i diagrammi ai dati di un foglio di Google.

Con Lucidchart è possibile generare automaticamente i diagrammi. È sufficiente importare un markup di testo e Lucidchart genererà i diagrammi creerà una sequenza UML per voi! Supporta anche la formattazione a condizione per diagrammi con più informazioni.

Una volta terminato il diagramma, Lucidchart offre opzioni di condivisione dettagliate come immagini (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX o CSV. È anche possibile pubblicare i diagrammi per renderli accessibili al pubblico, limitare l'accesso degli altri alla sola visualizzazione o concedere l'autorizzazione a modificare il documento.

2. Collaborazione in tempo reale

La funzionalità di cursore collaborativo di Lucidchart evidenzia in tempo reale tutti gli elementi del file

Con Lucidchart, più utenti possono lavorare contemporaneamente su un diagramma senza confondersi e senza lasciare indietro nessuno, grazie alla funzione di cursore collaborativo collaborazione in tempo reale tra cui le menzioni @, i cursori personalizzati e un box per la chat in tempo reale.

3. Modalità di presentazione

Modalità di presentazione di Lucidchart

Siete pronti a presentare i vostri stati ai dirigenti?

Non c'è bisogno di armeggiare con PowerPoint: Lucidchart consente di trasformare il diagramma in una presentazione, perfetta per le riunioni e le presentazioni con gli stakeholder. Da fare è attivare/disattivare l'app in modalità presentazione, per avere una presentazione perfetta con cui lavorare.

4. Forme personalizzate

Costruire o modificare forme personalizzate in Lucidchart

Lucidchart è una risorsa preziosa per le persone che vogliono risparmiare tempo durante la creazione dei diagrammi.

Se il team si affida prevalentemente a un tipo di diagramma, è possibile inserire gli elementi come forme personalizzate nella libreria, per accedervi rapidamente e trascinarli su nuove tele in qualsiasi momento.

Prezzi di Lucidchart

Lucidchart ha una versione gratuita per i nuovi utenti ed estende una versione di prova gratuita per ciascuna delle sue opzioni a pagamento.

**Gratuito

Individuo : $7,95 al mese

: $7,95 al mese Team : $9.00 per utente, al mese

: $9.00 per utente, al mese Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

Miro Vs. Lucidchart: Chi vince?

Dipende da chi lo chiede. 🧐

Sebbene entrambi gli strumenti condividano molte similitudini, sono unici nel loro genere e si rivolgono a un pubblico diverso. Ecco una panoramica dei pro e dei contro di ciascuno strumento per aiutarvi a decidere il software vincente per il vostro team.

1. Esperienza utente e interfaccia

L'interfaccia utente svolge un ruolo fondamentale nella scelta di uno strumento di diagramming o whiteboard. L'ideale è avere qualcosa di semplice ma che non manchi di funzioni. Ecco come Miro e Lucidchart si confrontano:

Miro

Miro punta tutto sulla semplicità e sull'intuitività.

La dashboard dell'app è pulita e diretta e consente ai nuovi utenti di imparare rapidamente Miro. Tutti gli strumenti per l'aggiunta di connessioni, disegni, testi e icone sono facilmente accessibili sul lato sinistro della Bacheca e identificati visivamente.

È possibile organizzare le schede, visualizzare gli aggiornamenti recenti e filtrare le schede con la funzionalità/funzione di ricerca di Miro. Complessivamente, l'interfaccia utente di Miro è semplice, anche per principianti della lavagna online .

Lucidchart

L'interfaccia di Lucidchart è semplice da usare, ma sembra un po' obsoleta rispetto a Miro.

Per certi versi, Lucidchart compensa questo aspetto in altri modi, tra cui una potente funzione di ricerca per l'ordinamento dei tag, modelli di diagrammi di affinità , le attività recenti e i commenti sui diagrammi.

È possibile avviare progetti in Lucidchart facendo clic sul pulsante nuovo. Questa azione dà automaticamente la possibilità di iniziare con un modello, ma si può anche optare per una tavola vuota se si preferisce iniziare il progetto da zero.

2. Diagrammazione

I migliori strumenti di diagramma facilitano la creazione di diagrammi semplici e complessi senza bisogno di app aggiuntive. Miro e Lucidchart condividono queste funzioni, ma qual è quello che domina davvero quando si tratta di diagrammi?

Miro

Se vi attenete al piano Free, sentirete i limiti di Miro in questa categoria. Per accedere a una libreria di forme e connettori più estesa e a strumenti di diagramma avanzati, sarete costretti a passare a una delle sottoscrizioni a pagamento di Miro.

Lucidchart

Lucidchart ha la meglio su Miro per quanto riguarda le funzioni di diagramma. Non solo Lucidchart offre centinaia di forme e una libreria di forme personalizzate, ma offre anche la possibilità di collegare dati in tempo reale e di usare la formattazione condizionale per i diagrammi.

3. Software per lavagne online

Le lavagne online sono uno strumento di collaborazione, creativo, coinvolgente e funzionale. Tutti i tipi di team possono trarre beneficio da questo strumento, ma è importante riflettere a lungo prima di investire in un software per lavagne online piuttosto che in un altro, perché ogni strumento può essere molto diverso. Da dove vengono Miro e Lucidchart nello spettro delle lavagne virtuali?

Miro

Miro è uno degli strumenti leader del settore quando si parla di software per lavagne bianche. Si distingue in questa categoria per la sua interfaccia intuitiva e semplice che consente anche la collaborazione: l'essenziale per le lavagne!

Miro consente di incorporare note adesive, immagini, video, collegamenti e PDF, ma la sua funzionalità di lavagna online di punta è rappresentata dalle capacità di videoconferenza e chattare in video.

Lucidchart

D'altra parte, Lucidchart è prima di tutto uno strumento di diagramming e poi uno strumento di whiteboarding, il che rende la sua esperienza di whiteboard online meno fluida di quella di Miro.

Come su una lavagna digitale, è possibile incorporare immagini, video e documenti sulla tela di Lucidchart. Inoltre, è possibile collegare le immagini ai dati in tempo reale, cosa che Miro non ha. Lucidchart dispone anche di una funzionalità/funzione di live chattare, ma a differenza di Miro, non dispone di videoconferenze integrate.

4. Integrazioni

Il software perfetto vi aiuterà a ridurre lo stack tecnologico e si integrerà con altri strumenti di lavoro per semplificare i processi. Miro e Lucidchart si integrano con tonnellate di integrazioni di base con i principali strumenti, tra cui Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira e altri ancora.

Quando si parla di integrazioni, Lucidchart e Miro condividono la corona. 👑

Miro Vs. Lucidchart su Reddit

Abbiamo consultato Reddit per vedere dove le persone arrivano su Miro Vs. Lucidchart. Quando si cerca Miro vs Lucidchart su Reddit molti utenti concordano sul fatto che la flessibilità di Lucidchart è difficile da battere:

"Secondo. LucidChart è un ottimo strumento e molto flessibile per una varietà di usi"

Altri Utenti di Reddit notano che Miro è un'ottima opzione per i team più piccoli:

"Miro è ottimo anche con la versione gratuita se avete un piccolo team con cui volete condividerlo..."

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Miro e Lucidchart

Sebbene Lucidchart e Miro dispongano di funzionalità/funzione avanzate che li hanno aiutati a scalare la classifica delle lavagne online, non sono paragonabili a uno a uno e servono a ogni caso d'uso in modo diverso.

Quindi, se si tratta di un compromesso, qual è la vera soluzione software per lavagne e diagrammi?

Vi diamo un suggerimento: si tratta di ClickUp . 😎

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che consente al team di creare e gestire lavagne virtuali, diagrammi di flusso di lavoro e grafici. Teams di qualsiasi dimensione e settore si affidano a ClickUp per ottenere soluzioni da parete a parete, grazie al suo ricca serie di funzionalità/funzione personalizzabili e la possibilità di centralizzare lavoro in tutte le app in un'unica area di lavoro collaborativa.

Esploriamo ulteriormente queste funzionalità/funzione. 🧭

1. Lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/convert-ideas-into-tasks-on-a-clickup-whiteboard.gif convertite le idee in attività di ClickUp su una lavagna online /$$$img/

Convertire le idee in attività di ClickUp Whiteboard all'interno della funzionalità/funzione di ClickUp Lavagne online di ClickUp incoraggiano la creatività e permettono al team di collaborare ai progetti in tempo reale. Sia che stiate facilitare una sessione di brainstorming di un progetto o di un aggiornamento della roadmap, le lavagne online vi permetteranno di mettere in pratica le vostre idee più rapidamente, collegandole al vostro flusso di lavoro direttamente dalla lavagna.

Con le lavagne online di ClickUp, potete incorporare note adesive, immagini, testi, video e molto altro! Inoltre, la comunicazione è facilitata da La chat in-app di ClickUp funzione di chat in-app, di cursori in tempo reale e di opzioni di condivisione .

Ma ciò che distingue veramente ClickUp Whiteboards è che è l'unico strumento sul mercato in grado di convertire qualsiasi forma sulla lavagna online in un'attività fattibile. 🙌🏼

2. ClickUp Mappe mentali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image8.gif Mappe mentali in modalità vuota in ClickUp /$$$img/

Brainstorming di idee e disegno di mappe mentali in modalità vuota in ClickUp Mappe mentali in ClickUp sono lo strumento perfetto per creare diagrammi a modulo libero o orientati alle attività per visualizzare i flussi di lavoro di un progetto, nuovi processi o idee complesse.

È possibile scegliere tra la modalità Attività e la modalità Vuoto per costruire la vostra Mappa Mentale da zero, aggiungendo nodi, attività e collegamenti direttamente alla tela per un contesto immediato, anche a colpo d'occhio.

Con ClickUp, avete il pieno controllo del colore, delle forme e dei connettori della vostra Mappa mentale e potete modificare lo stesso diagramma insieme al vostro team senza sovrapposizioni in qualsiasi momento.

3. Modelli di diagramma precostituiti La libreria di modelli di ClickUp è davvero impareggiabile, con centinaia di modelli di diagrammi precostituiti e personalizzabili per ogni caso d'uso, in modo che il team possa iniziare più rapidamente a lavorare, sfruttando al massimo le funzionalità/funzione di ClickUp.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Decision-Tree-Whiteboard.jpg Il modello di albero delle decisioni di ClickUp è lo strumento perfetto per valutare rapidamente ogni percorso e potenziale risultato https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6292510&\_gl=1\*1dfn20q\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Che siate creare un diagramma di affinità albero decisionale o un diagramma di affinità semplice Mappa Mentale clickUp crea costantemente modi nuovi e flessibili per migliorare la produttività nel modo migliore per il vostro team.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/CleanShot-2022-07-26-at-13.42.39@2x.jpeg Il modello di diagramma di affinità di ClickUp offre un approccio strutturato per organizzare idee e intuizioni, facilitando discussioni approfondite e sessioni di brainstorming https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319730&\_gl=1\*feltgy\*gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Prezzi ClickUp

ClickUp offre un'estensione dei prezzi di Piano Free Forever con diverse funzionalità/funzione premium e piani a pagamento che scalano in base alla crescita del team. Ecco la ripartizione:

Piano Free Forever : Le prime tre lavagne online, mappe mentali, attività illimitate, membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e altro ancora

: Le prime tre lavagne online, mappe mentali, attività illimitate, membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e altro ancora Unlimited ($7 per membro, al mese) : Visualizzazioni più avanzate dei progetti, spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, dashboard illimitate, reportistica Agile e molto altro

: Visualizzazioni più avanzate dei progetti, spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, dashboard illimitate, reportistica Agile e molto altro Business ($12 per membro, al mese) : Google SSO, team illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, automazioni avanzate e altro ancora

: Google SSO, team illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, automazioni avanzate e altro ancora Piano Enterprise (): Google SSO, team illimitati, esportazioni personalizzate, condivisione pubblica avanzata, automatismi avanzati e altro ancoracontattare il settore commerciale per i prezzi): White labeling, API aziendali, onboarding guidato, Success Manager dedicato

Compara_ **Lucidchart Vs Visio !

Diagrammi, lavagne online e centinaia di strumenti funzionali

Miro e. Lucidchart hanno molte qualità vincenti, ma il vero campione esce direttamente dal campo sinistro: ClickUp!

Invece di scegliere tra un software per lavagne online e uno strumento per la creazione di diagrammi, investite in una piattaforma per la produttività che offra le funzioni di entrambi e molto di più, senza dover ricorrere a integrazioni di base.

Aumentate la collaborazione, l'efficienza, la creatività e molto altro ancora con l'elenco dinamico di funzionalità/funzione e i ricchi piani tariffari di ClickUp.

Accesso a lavagne online, mappe mentali e centinaia di modelli, oltre 1.000 integrazioni e molto altro ancora quando iscrivendosi oggi stesso a ClickUp ! 💯