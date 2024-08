3 modelli gratuiti di diagrammi di affinità in Word, Excel e ClickUp

Software per diagrammi di affinità trasforma il caos in chiarezza. Questi fidati diagrammi sono uno strumento visivo che può aiutare a risolvere i problemi, brainstorming e alle esigenze di project management. Vi aiuteranno a prendere dati non strutturati, a generare idee, a organizzarle e a trasformarle in gruppi significativi con relazioni naturali.

In precedenza, era possibile scrivere singoli punti su note adesive e affiggerli su una parete o su un lavagna online . Il team può quindi spostare e raggruppare le note adesive in categorie correlate, creando il diagramma di affinità.

Nell'ufficio di oggi, è molto probabile che il team non si trovi nella stessa stanza. Come si può quindi utilizzare un diagramma di affinità e la mappatura delle affinità in un ambiente di lavoro moderno (e spesso remoto)?

La risposta è utilizzare modelli di diagrammi di affinità gratis e personalizzabili, con i nostri migliori esempi di diagrammi di affinità elencati di seguito.

**Che cos'è un modello di diagramma di affinità?

Come vedrete nei nostri esempi di diagrammi di affinità, la mappatura di affinità con questi modelli rende facile la creazione di un diagramma di affinità. I migliori esempi e modelli di diagrammi di affinità hanno spesso segnaposti o sezioni in cui voi o più membri del team possono catturare le idee e spostarle rapidamente in categorie significative.

Quando si crea un diagramma di affinità con un esempio di diagramma di affinità precostituito per la sessione di brainstorming, si ottiene un punto di partenza per organizzare idee, pensieri o dati diversi in gruppi correlati. Non è necessario costruire un diagramma di affinità completato da zero. I modelli di diagrammi di affinità consentono anche di evitare la seccatura di organizzare manualmente le note adesive e di concentrarsi sul brainstorming di idee e sul piano strategico (ovvero la parte più divertente).

Esempi e modelli di diagrammi di affinità gratis sono disponibili per molte piattaforme di project management, come ClickUp, Excel e Word, quindi potete trovare un esempio di diagramma di affinità che si adatti alle vostre esigenze e al vostro stack tecnologico per aiutarvi a portare avanti il vostro progetto.

**Cosa rende un buon modello di diagramma di affinità?

Un buon modello può fare la differenza tra il caos e la bellezza del lavoro ideazione organizzata . Quando cercate un buon diagramma di affinità online, cercate diagrammi di affinità con le seguenti funzionalità/funzioni:

**Un buon modello dovrebbe guidare l'utente nella creazione di diagrammi di affinità e semplificare la cattura di idee, l'identificazione di modelli e l'acquisizione di preziose intuizioni durante l'analisi dei dati. Le sezioni devono essere facilmente identificabili e lasciare molto spazio per il brainstorming e il raggruppamento

**Facile personalizzazione: il vostro diagramma di affinitàpuò variare. Un modello pre-progettato è utile solo quanto le sue opzioni di personalizzazione. Cercate modelli che si adattino al vostro flusso di lavoro e che vi permettano di dare un tocco personale

**Che si utilizzi un creatore di diagrammi di affinità online o qualcosa di integrato nelle app esistenti, il software per i diagrammi di affinità deve lavorare con il vostro stack tecnologico preferito. Un punto bonus se è facilmente condivisibile con altri su varie app, in modo da poter coinvolgere più persone nel processo, in particolare i vostri stakeholder

Il modello giusto può aiutare il team a risolvere problemi complessi e a trovare soluzioni pratiche. Esistono opzioni fantastiche, quindi trovate il modello giusto per il vostro team e usufruite di un'opzione migliori tecniche di brainstorming .

3 Modelli di diagrammi di affinità gratis da usare nel 2024

Ecco i nostri tre migliori modelli di diagrammi di affinità gratis per le vostre sessioni di brainstorming e problem-solving nel 2024.

1. Modello di diagramma di affinità ClickUp

Iniziare a creare un diagramma di affinità è facile con il modello di ClickUp

Avete bisogno di una lavagna online per migliorare la collaborazione a distanza? ClickUp ce l'ha incorporata. Combinate la lavagna online della piattaforma con il diagramma di affinità Modello di diagramma di affinità di ClickUp per un duo vincente che consente ai team di affrontare sfide complesse e trovare soluzioni innovative.

Ecco perché amerete questo modello:

Una tela infinita

Il diagramma di affinità gratuito di ClickUp modello di lavagna online serve come parco giochi virtuale per l'ideazione. Il team può liberare la propria creatività sulla tela digitale, utilizzando le note adesive virtuali e l'ampio spazio per il brainstorming per trasferire le idee dalla testa alla carta (almeno virtualmente).

Con uno spazio che si adatta alle vostre esigenze, non c'è limite alla vostra creatività. Potete generare dieci idee o diecimila e avere comunque lo spazio per tenere tutto organizzato.

L'interfaccia user-friendly incoraggia anche i membri del team meno esperti di tecnologia a partecipare, creando uno spazio collaborativo in cui tutti possono contribuire. Con l'uso di note adesive digitali, non c'è il rischio che l'idea vincente di qualcuno si perda nel mucchio e non c'è bisogno di pulire le note adesive scartate dopo la riunione.

Interfaccia amichevole per incoraggiare la collaborazione

La collaborazione al di là dei confini fisici consente ai membri del team provenienti da posizioni diverse di convergere in un unico spazio virtuale per fare brainstorming e creare insieme. Questo aumenta la titolarità del problema e favorisce l'impollinazione delle idee.

Tutti possono contribuire simultaneamente senza interrompere il loro flusso. Il team può utilizzare le note adesive digitali per catturare rapidamente le idee e spostarle sulla lavagna online per farle vedere al resto del team. Grazie alla semplice interfaccia click-and-drag, tutti possono collaborare anche nella fase di raggruppamento. Lo spazio amichevole e facile da usare rende piacevole il processo di creazione dei diagrammi di affinità.

Il diagramma di ClickUp semplifica il processo di brainstorming con un design intuitivo, rendendo immediatamente chiaro anche ai nuovi arrivati dove generare le idee e come spostarle nei gruppi.

La soluzione definitiva per la flessibilità

Ogni progetto è unico. Il modello di diagramma di affinità di ClickUp offre un elevato grado di flessibilità per soddisfare le esigenze in continua evoluzione. Potete usare il modello per il brainstorming sullo sviluppo del prodotto, per le sessioni di strategia di marketing o anche per affrontare gli ostacoli interni. Il modello è una spina dorsale per l'ideazione e può crescere con voi, aggiungendo altre categorie secondo le necessità. Il modello si adatta alla struttura del diagramma in modo da poter crescere con le vostre idee.

Grazie all'interfaccia intuitiva, il team può modificare il modello con pochi clic senza impantanarsi nei tecnicismi, in modo che le idee non debbano fare una pausa per formattare.

Uno degli aspetti migliori del modello di diagramma di affinità di ClickUp è che fa parte del più ampio ecosistema ClickUp. ClickUp è una piattaforma completa di project management, quindi va oltre lo spazio per il brainstorming. È possibile utilizzare la lavagna online per creare attività assegnate a diversi membri del team o a un gruppo di lavoro Bacheca Kanban per aiutare a raggiungere l'obiettivo del progetto.

Sfruttate le numerose funzionalità/funzione della piattaforma e usatela per ottenere risultati. Dal diagramma di affinità alla missione compiuta, ClickUp può aiutarvi a trasformare i vostri processi di project management.

2. Diagramma di affinità in Microsoft Word di My Word Modelli

/$$$img/ https://www.mywordtemplates.org/wp-content/uploads/2015/03/Affinity-Diagram-Template.png

/$$$img/

Via I miei modelli di WordMicrosoft Word è un altro strumento per la creazione di diagrammi di affinità, che aiuta a creare una struttura dal caos utilizzando una piattaforma d'ufficio universale. Ospitato su My Word Templates, questo modello gratuito di diagramma di affinità per Word permette agli utenti di familiarizzare con uno strumento che la maggior parte degli impiegati utilizza attualmente.

Questo modello ha una struttura molto ordinata. Da fare un ottimo lavoro per guidare l'utente attraverso il processo di ideazione. È presente una chiara organizzazione dall'alto verso il basso che inizia con un riquadro di primo livello "Necessità".

Questo riquadro aiuta a identificare lo scopo o la necessità del diagramma di affinità, come ad esempio il perfezionamento della strategia di email marketing. L'impostazione dell'obiettivo generale del grafico in questo riquadro prepara la scena per l'esplorazione di potenziali idee e soluzioni.

Scendendo nella gerarchia, si trovano gli spazi per elencare i driver del problema o dell'argomento. Questi driver sono gli elementi influenti che formano la direzione della vostra strategia di marketing sessione di brainstorming s.

Ad esempio, potreste esaminare la vostra attuale strategia di email marketing perché i tassi di apertura e di clic sono inferiori al traguardo. Oppure i numeri commerciali in calo stanno portando alla necessità di aumentare i lavori richiesti per l'email marketing. In questi Box potete elencare i problemi che determinano la necessità di una soluzione. Quando si delineano i fattori determinanti, si aggiungono focus e prospettive alla sessione di brainstorming e si mantiene il team sulla strada giusta.

Il modello prevede anche dei Box Critical-to-Quality (CTQ). Questi box consentono a voi e al vostro team di elencare gli elementi critici per l'esito positivo. Ad esempio, quando lavorate alla vostra campagna di email marketing, forse un fattore CTQ è il raggiungimento di un tasso di clic del 3%, oppure avete bisogno di un certo numero di nuovi contatti ogni settimana.

Questi sono i vostri indicatori chiave di esito positivo e possono aiutarvi a garantire che la vostra soluzione sia in linea con le vostre esigenze iniziali.

Infine, il modello offre uno spazio per elencare le potenziali misure. Il brainstorming inizia con le misure potenziali. Utilizzate questo spazio per collaborare con i membri del team su idee di soluzioni o azioni pertinenti all'esigenza. Forse avete bisogno di inviare due email alla settimana invece di una, oppure volete esplorare nuove idee per le pagine di destinazione.

Incoraggiate il vostro team ad aggiungere risposte innovative o a considerare diverse prospettive e a combinare queste intuizioni in categorie correlate. Voi e il vostro team potete aprire il modello di Microsoft Word, andare su Modifica e scegliere Modifica nel browser per collaborare su questo modello in tempo reale.

3. Diagramma di affinità in Excel di Visual Paradigm

/$$$img/ https://online.visual-paradigm.com/repository/images/7470b999-ef95-483d-a574-6f40bb2e98f3/affinity-diagram-design/affinity-diagram-template.png

/$$$img/

Via Paradigma visivo Visual Paradigm offre una matrice di strumenti dinamici Modelli di diagrammi di affinità in Excel . Questi modelli ricordano la struttura di un foglio di calcolo di Excel, quindi gli utenti che hanno familiarità con il programma si sentiranno a proprio agio nel modificarli.

La piattaforma Visual Paradigm offre una matrice di modelli di diagrammi di affinità personalizzabili e gratuiti, compresi quelli pensati per le start-up aziendali, miglioramento continuo dei processi e il miglioramento del morale del personale. La varietà di modelli gratuiti di diagrammi di affinità può aiutarvi a trovarne uno adatto alle vostre esigenze. Se non riuscite a trovarne uno che vi piace, potete modificare facilmente un modello esistente nell'editor online. Grazie alla facilità di modifica, è possibile creare un modello personalizzato per ogni progetto e necessità.

Le opzioni di personalizzazione sono il vero punto di forza di questi modelli di diagrammi di affinità di Excel. È possibile personalizzare ogni aspetto del modello, dall'aggiunta o rimozione di sezioni al codice colore o alla creazione di etichette per guidare il processo di brainstorming. La flessibilità vi garantisce di ottenere il modello di cui avete bisogno, indipendentemente dal contesto del progetto o della sfida.

Bonus:_

**Modelli di diagrammi di contesto_

!

I modelli Excel offrono un layout semplice e pulito che facilita la creazione di diagrammi di affinità.

Condividete lo schermo con il vostro team e modificate i modelli all'interno della piattaforma Visual Paradigm, catturando le loro idee e i loro feedback. È anche possibile esportare i modelli come PDF o JPG, oppure copiarli come immagine in Excel e modificarli lì. Se scegliete di collaborare in Excel, ricordate di modificare il file online in modo che tutti possano contribuire al modello contemporaneamente. In questo modo, eviterete l'incubo della cronologia delle revisioni che comporta il passaggio di un singolo file Excel.

La flessibilità delle opzioni di esportazione vi permette di lavorare con il programma che preferite e di adattarvi alle esigenze di team e progetti diversi. Ciò che funziona per un progetto questa volta potrebbe non essere la scelta migliore per il prossimo. Scaricare il modello in vari formati vi permette di adattarvi a situazioni mutevoli, pur mantenendo il modello che conoscete e amate.

Utilizzate questi modelli per dare il via alla vostra sessione di brainstorming in Excel. Possono fornirvi una struttura rapida e precostituita su cui iniziare a costruire le vostre idee e un modo per sfruttare la creatività e l'innovazione del vostro team. Sarete testimoni di come un foglio di calcolo possa trasformare un'idea in una soluzione ben strutturata.

Come creare un diagramma di mappa di affinità

Volete adottare un approccio fai-da-te alla creazione di un modello di diagramma di affinità? Seguite questi passaggi per creare un modello ideale per le esigenze del vostro team:

Passaggio 1: Definire il proprio scopo

Chiarite per cosa userete il modello di diagramma di affinità, sia che si tratti di un modello universale, sia che si tratti di un diagramma di affinità di brainstorming o un modello di diagramma di affinità per acquisire dati specifici sulla risoluzione dei problemi. Se si affronta il processo con una chiara comprensione dello scopo del modello, si può costruire qualcosa di più utile.

Passaggio 2: scegliere la piattaforma

Avete molte opzioni, quindi iniziate a pensare alle piattaforme che il vostro team usa di più o che trova più utili. Considerate gli strumenti disponibili all'interno delle vostre app preferite per aiutarvi a costruire un diagramma o vedete se ci sono modelli precostituiti che potete adattare alle vostre esigenze.

Passaggio 3: creazione del layout

Dovrete creare un layout chiaro per il vostro modello di diagramma di affinità, con sezioni in cui catturare i singoli punti di dati e aree in cui raggruppare i punti di dati in categorie. Guardate esempi di diagrammi molti modelli gratuiti di diagrammi di affinità utilizzano una griglia o un sistema di raggruppamento per facilitare la categorizzazione. Lasciate molto spazio in ogni area, in modo che sia facile lavorare e spostare i singoli punti di dati.

Passaggio 4: mantenere puliti gli elementi visivi

Quando si tratta di progettare un modello, meno è meglio. Non ingombrate l'area di lavoro con la grafica. Mantenete uno schema di colori neutro. L'obiettivo del modello è creare un'area di lavoro per il brainstorming e la risoluzione dei problemi. Da fare quindi con i dati e mantenere la maggior parte del modello vuoto. In questo modo avrete più spazio per lavorare in seguito.

Passaggio 5: testare e perfezionare il modello

Da fare una versione di prova con un piccolo gruppo per vedere se il modello è intuitivo e funziona come previsto. Ottenete il feedback degli utenti sul modello e usatelo per perfezionare il design e ottimizzare le funzioni.

Un modello ben progettato imposta la fase del brainstorming organizzato e del processo decisionale basato sui dati. Tuttavia, progettare e perfezionare un modello può richiedere molto tempo e potrebbero già esistere ottime opzioni precostituite.

Potete evitare di reinventare la ruota e recuperare il vostro tempo cercando modelli di diagrammi di affinità precostituiti. Piccole modifiche ai modelli esistenti possono creare il modello perfetto per voi in pochi secondi, in modo che possiate iniziare a collaborare con il vostro team prima.

Creare un diagramma di affinità con ClickUp!

Con questi modelli al vostro fianco, potrete monitorare i vostri dati meglio che mai. Questi modelli di diagrammi di affinità sono personalizzabili e vi assicurano di avere esattamente ciò che vi serve per far funzionare la vostra azienda senza intoppi. Tutti questi modelli e altri ancora sono disponibili presso ClickUp -è gratis per sempre. 🦄