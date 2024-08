4 esempi di struttura organizzativa a matrice (+ vantaggi e modelli)

Se siete alle prese con la gestione di più team e progetti, una struttura organizzativa a matrice può fare la differenza. In parole povere, la matrice struttura organizzativa è solo un modo per trasmettere le informazioni tra tutti i membri del team in più dipartimenti.

Per istanza, i membri dei diversi team riferiscono ai responsabili dei progetti e delle funzioni (marketing, finanza, produzione e così via), che a loro volta riferiscono all'amministratore delegato.

Questo migliora la comunicazione tra i team ed elimina la necessità per i membri del team di allinearsi o riallinearsi ogni volta che viene avviato un nuovo progetto.

Quindi, se volete sapere quanto segue:

Cos'è una struttura organizzativa a matrice

I diversi tipi di strutture a matrice

Perché è un modo migliore di gestire i progetti

Come costruire la propria matrice

Alcuni esempi critici di aziende importanti

Allora vi piacerà questa guida approfondita.

Siete pronti a entrare nella matrice? Cominciamo.

Cos'è una struttura organizzativa a matrice?

Nella struttura organizzativa classica, dall'alto verso il basso, l'amministratore delegato si trova al vertice, mentre il COO (chief operating officer), il CFO (chief financial officer) e i responsabili di reparto vengono dopo.

In una struttura orizzontale, i copywriter riportano al direttore creativo, che riporta al CMO, che a sua volta riporta al CEO. Avete capito bene. La reportistica è lineare e tutti, dal marketing, al commerciale, al design, allo sviluppo, alla finanza e all'amministrazione Team delle risorse umane seguono la stessa struttura reportistica.

La tradizionale struttura top-down è meno complessa della struttura organizzativa a matrice. Ad esempio, la struttura organizzativa a matrice può prevedere che i membri del team facciano rapporto sia al loro responsabile di funzione che a quello di reparto e che i project manager facciano rapporto anche ai loro responsabili di funzione.

Ecco perché la struttura organizzativa top-down ha una forma ad albero, mentre la struttura organizzativa a matrice ha una forma rettangolare.

Una struttura a matrice creata in ClickUp Whiteboard via Allaeddine Djaidani

Vale la pena menzionare che la struttura organizzativa a matrice unisce e bilancia diversi tipi di strutture organizzative. Introduce nei project manager una nuova catena di comando oltre ai manager funzionali, motivo per cui alcuni amano chiamarla matrice a due capi.

Lavorando a progetti su larga scala, in cui sono coinvolti diversi talenti, i project manager sono in grado di gestire le attività in modo efficiente: Gestire i talenti è una digital marketer e la fondatrice di HustlerEthos.com