10 Migliori software di gestione dei talenti HR nel 2024

Siete alla ricerca di un modo per superare il problema della gestione dei talenti? Siete pronti a prendere i vostri dipendenti gestione delle prestazioni una marcia in più?

Siete nel posto giusto! Abbiamo raccolto le recensioni dei dieci migliori software di gestione dei talenti, in modo che possiate trovare quello più adatto al vostro team.

Il software per la gestione dei talenti può aiutarvi a sviluppare la vostra forza lavoro con un sistema semplificato di onboarding e formazione, monitoraggio delle prestazioni e revisioni, flussi di lavoro automatizzati e l'identificazione dei dipendenti ad alto potenziale.

E, come state per scoprire, molto di più!

Cosa cercare nelle soluzioni di gestione dei talenti?

Quando si cerca il miglior software di gestione dei talenti, ci sono alcune cose chiave da cercare.

La giusta funzionalità/funzione: Ad esempio, software per il monitoraggio dei candidati, onboarding dei dipendenti, la gestione delle prestazioni, la formazione e lo sviluppo e il piano di successione sono spesso funzionalità di priorità assoluta. Assunzione e strumenti di reclutamento a volte fanno parte di questo elenco

Facilità d'uso: Se siete una piccola azienda, non vorrete passare ore o giorni a cercare di capire come usare il software. D'altra parte, se siete un'azienda di livello enterprise, avete bisogno di un software più complesso e dovrete probabilmente pianificare una curva di apprendimento

Profonda integrazione: Se state già lavorando con altri software per le risorse umane e sistemi di buste paga, l'integrazione sarà una priorità

Accessibilità: Dovrete trovare un software che sia conveniente per la vostra azienda. Abbiamo incluso i prezzi nelle nostre recensioni qui sotto, in modo che possiate facilmente confrontare i costi

Scalabilità: Se avete una piccola azienda, potreste non aver bisogno di tutte le funzionalità/funzioni di un sistema di gestione dei talenti di una grande azienda

Considerare questi punti chiave vi aiuterà a trovare il miglior software di gestione dei talenti che lavori bene (e che vi faccia sorridere). 😀

I 10 migliori software di gestione dei talenti HR da utilizzare nel 2024

Un buon software di gestione dei talenti si riferisce a sistemi che possono aiutarvi a sviluppare, coinvolgere e coltivare la vostra forza lavoro. Idealmente, aiuta a gestire aspetti quali valutazioni delle prestazioni, gestione delle prestazioni strategie di gestione dei talenti, coinvolgimento dei dipendenti e un ampio intervallo di attività correlate alla gestione dei talenti.

Alcuni Sistemi software per le risorse umane includono anche software di reclutamento per aiutare il processo di assunzione e sistemi di gestione delle paghe.

1. ClickUp - Ottimo per la gestione delle risorse umane

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-HR-Projects.jpg Progetti HR di ClickUp /$$$img/

Assumi e gestisci il tuo team ideale con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che aiuta i team di tutte le dimensioni e di tutti i settori a fare di più. Con oltre 1.000 integrazioni e centinaia di personalizzazioni, ClickUp semplifica il monitoraggio degli stati, la collaborazione con i membri del team e il raggiungimento degli obiettivi. Funzionalità/funzione di ClickUp HR forniscono strumenti di gestione dei talenti che possono essere utilizzati per gestire i dati, il tempo e gli obiettivi dei dipendenti. Create flussi di lavoro personalizzati per l'onboarding, monitorate le prestazioni e personalizzate i processi di valutazione delle performance per adattarli alle vostre esigenze gestione del team esigenze. Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp consente di creare un processo personalizzato di valutazione delle prestazioni che si adatta alle esigenze del team. Il modello include stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni personalizzate per aiutarvi a monitorare e valutare le prestazioni.

È possibile utilizzare il Modello di valutazione delle prestazioni e modelli di piano di formazione per fissare obiettivi e un percorso chiaro verso l'esito positivo. È inoltre possibile sfruttare una serie di strumenti aggiuntivi per le risorse umane, come ad esempio Modelli di colloquio , funzionalità/funzione di collaborazione e altro ancora.

Se siete alla ricerca di un buon software di gestione dei talenti con funzioni integrate di software di gestione del coinvolgimento dei dipendenti e software di monitoraggio dei dipendenti , controllare ClickUp!

È flessibile, collaborativo e ottimo per la gestione dei talenti!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Permette uno straordinario grado di personalizzazione per soddisfare le esigenze aziendali specifiche

Unifica senza problemi diverse funzionalità/funzione per garantire transizioni fluide del flusso di lavoro

Fornisce ai team strumenti di collaborazione altamente efficaci

Offre una robusta IA per una più rapida creazione di contenuti e una migliore comunicazione

La sua versatilità si adatta a un intervallo di settori e dimensioni dei team

Limiti di ClickUp

Pur essendo ricca di funzionalità/funzione, l'interfaccia di ClickUp può risultare eccessiva per gli utenti che si avvicinano per la prima volta, creando potenzialmente una curva di apprendimento molto ripida

Le numerose opzioni di personalizzazione possono inavvertitamente portare a un'eccessiva complessità

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: $5/mese in più per utente

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.314+ recensioni)

4,7/5 (8.314+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.761+ recensioni)

2. IBM Talent Management - Ottimo per le risorse umane basate su cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/IBM-Talent-Management-Software-Example.png Esempio di software IBM per la gestione dei talenti /$$$img/

Via Gestione dei talenti IBM IBM Talent Management è una suite di sistemi di gestione delle risorse umane e dei talenti basata su cloud che aiuta le organizzazioni ad attrarre, sviluppare e trattenere i migliori talenti.

Il software di gestione dei talenti offre una serie completa di strumenti e servizi che possono aiutare le aziende di tutte le dimensioni a migliorare i processi di gestione dei talenti.

Le migliori funzionalità/funzione di IBM Talent Management

Utilizza l'IA per generare approfondimenti che possono guidare il processo decisionale strategico

L'interfaccia user-friendly promuove una rapida padronanza dello strumento

L'estensione della sua suite di strumenti affronta molteplici aspetti della gestione delle risorse umane e dei talenti

Offre soluzioni complete, che lo rendono adatto a imprese di diverse dimensioni

Dà priorità allo sviluppo e al coinvolgimento dei dipendenti

Limiti di IBM Talent Management

L'elevato livello di funzioni può rendere l'interfaccia disordinata, con ripercussioni sull'esperienza dell'utente

L'integrazione con software non IBM potrebbe non essere sempre perfetta o intuitiva per la vostra strategia di gestione dei talenti

Prezzi di IBM Talent Management

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su IBM Talent Management

G2: 3.5/5 (84+ recensioni)

3.5/5 (84+ recensioni) Capterra: N/A

3. Trakstar Perform - Buono per la gestione delle assunzioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/hero_static-1400x1184.webp Trakstar Perform Dashboard /$$$img/

via Trakstar Esegui Trakstar è un sistema di gestione dei talenti all-in-one che offre quattro diverse opzioni software: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn e Reviewsnap.

Trakstar Perform è il software di gestione dei talenti che può aiutare anche nel processo di assunzione. Aiuta le organizzazioni ad allineare gli obiettivi individuali con quelli dell'azienda, a motivare e trattenere i top performer e a fornire dati per individuare le aree di forza e quelle da sviluppare.

È un software personalizzabile, basato su cloud, che si integra con altri sistemi di gestione delle risorse umane e dei talenti per il monitoraggio dei candidati e altro ancora.

Funzionalità/funzione migliori di Trakstar Perform

Offre un supporto clienti personalizzato per risolvere prontamente i problemi

L'elevata personalizzazione della piattaforma ne migliora l'adattabilità a specifiche esigenze aziendali (ad esempio, coinvolgimento dei dipendenti, gestione delle retribuzioni, monitoraggio dei candidati)

Le integrazioni con altri sistemi HR funzionano senza problemi per garantire la coesione delle operazioni

Fornisce un equilibrio tra struttura e flessibilità

Si concentra sull'allineamento degli obiettivi individuali e aziendali

Limiti di Trakstar Perform

Alcuni utenti potrebbero trovare la navigazione un po' difficile, soprattutto quando si tratta di grandi quantità di dati

La personalizzazione dei report potrebbe non essere così semplice come gli utenti vorrebbero

Prezzi di Trakstar Perform

Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trakstar Perform

G2 : 4.2/5 (416+ recensioni)

: 4.2/5 (416+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (285+ recensioni)

4. Insperity PerformSmart - Ottimo per la gestione della responsabilità civile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/065b508f-ebef-4b4a-bb7d-c90850ae7fc9.png Insperity PerformSmart Dashboard /$$$img/

via Insperity PerformSmart Creato per titolari di aziende, dirigenti e professionisti delle risorse umane, Insperity PerformSmart offre funzionalità di reclutamento, retribuzione, formazione sulla gestione delle responsabilità, formazione e sviluppo e sviluppo della cultura aziendale.

Le funzionalità/funzione di PerformSmart includono la gestione delle valutazioni delle prestazioni, l'impostazione/tracciamento degli obiettivi, il monitoraggio dei cicli di valutazione, i portali self-service e altro ancora.

I recensori apprezzano la facilità d'uso della piattaforma da parte dei dipendenti. Ma se siete alla ricerca di qualcosa di personalizzabile che vi offra molte opzioni, questo potrebbe non essere il software giusto per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Insperity

La piattaforma è facile da usare anche per gli utenti non esperti di tecnologia

Offre opzioni estese per coprire una serie di funzioni HR come il monitoraggio dei candidati, il coinvolgimento dei dipendenti e altri strumenti di gestione dei talenti

Fornisce funzionalità complete di formazione e sviluppo

Include strumenti per migliorare lo sviluppo della cultura aziendale

Si concentra sulla gestione delle prestazioni e sull'impostazione degli obiettivi

Limiti di Insperity PerformSmart

Sebbene sia stato progettato per aziende di tutte le dimensioni, le piccole imprese potrebbero non utilizzare appieno le sue funzionalità/funzione

L'integrazione con altri sistemi di gestione delle risorse umane e dei talenti potrebbe essere migliorata

Prezzi di Insperity PerformSmart

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Insperity PerformSmart

G2: N/A

N/A Capterra: 3.3/5 (7+ recensioni)

5. ClearCompany - Ottimo per l'analisi dei dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/download-3.jpg ClearCompany dashboard /$$$img/

via Azienda chiara La piattaforma di gestione dei talenti ClearCompany è una piattaforma di soluzioni HR a servizio completo. Se state cercando di gestire benefit, buste paga, conformità e gestione in un unico luogo, potreste prendere in considerazione ClearCompany.

I clienti sono entusiasti del suo sistema di monitoraggio dei candidati e i recensori apprezzano la disponibilità dei rappresentanti del supporto e l'interfaccia utente. Pur apprezzando le sue funzionalità/funzione, molti menzionano una curva di apprendimento iniziale che migliora con il tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClearCompany

Fornisce un'interfaccia facile da usare che migliora l'esperienza dell'utente

Personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche della riunione

I rappresentanti del supporto altamente reattivi offrono un'assistenza preziosa

Integra i vantaggi,modelli di busta paga, gestione delle retribuzioni, compliance e gestione dei talenti in un'unica piattaforma

Apprezzata per le sue funzionalità/funzione altamente performanti che forniscono soluzioni efficienti

Limiti di ClearCompany

Per alcuni, il processo di impostazione e gestione dei flussi di lavoro può richiedere molto tempo

La UX e il design del sistema di gestione dei talenti potrebbero sembrare datati rispetto a interfacce più moderne

Prezzi di ClearCompany

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClearCompany

G2: 4.6/5 (290+ recensioni)

4.6/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (312+ recensioni)

6. Cegid TalentSoft - Ottimo per il reclutamento collaborativo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/talentsoft-cegid-gestion-formacion-1400x925.jpg Cegid TalentSoft dashboard /$$$img/

via Cegid TalentSoft Precedentemente TalentSoft, Cegid TalentSoft è un software europeo di gestione dei talenti basato su cloud.

Da quando è passata di mano, le valutazioni di Cegid Talentsoft riflettono un drastico cambiamento nella soddisfazione dei clienti. Le due recensioni pubblicate da G2 mostrano clienti estremamente insoddisfatti. Le recenti recensioni di Capterra sono solo leggermente più incoraggianti, con un totale di tre recensioni con una media di 3,6 stelle.

Le migliori funzionalità/funzione di Cegid TalentSoft

Offre funzionalità/funzioni adatte alla gestione di una forza lavoro eterogenea

Soluzioni complete basate su cloud e adattate ai mercati europei

Permette di gestire e pianificare i talenti in modo strategico

Promuove l'apprendimento e lo sviluppo continuo

Limiti di Cegid TalentSoft

Le valutazioni degli utenti sono diminuite dopo l'acquisizione da parte di Cegid rispetto ad altri sistemi di gestione dei talenti

Alcuni utenti possono incontrare difficoltà nella navigazione a causa dell'estensione delle funzionalità/funzione della piattaforma

Prezzi di Cegid TalentSoft

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Cegid TalentSoft

G2: 4.3/5 (26+ recensioni)

4.3/5 (26+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (67+ recensioni)

7. Remofirst - Ottimo per la gestione dei dipendenti remoti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/901eaf78-ca6b-44ce-b5a6-071b14b70935.png Dashboard di Remofirst /$$$img/

via Remofirst Remofirst è un Employer of Record (EOR) globale che aiuta le aziende ad assumere e gestire dipendenti remoti da qualsiasi parte del mondo. Può aiutare nel processo di assunzione e nella gestione delle buste paga, oltre ad avere alcune funzionalità/funzione di coinvolgimento dei dipendenti.

L'azienda è nota per le sue funzionalità globali di payroll e compliance, ma offre anche un intervallo di supporti per le risorse umane, tra cui la gestione dei talenti, l'onboarding e l'offboarding.

Le migliori funzionalità/funzione di Remofirst

Conosciuta per il suo apprezzato servizio clienti che fornisce soluzioni tempestive

Provider di un sito web facile da usare che migliora l'esperienza complessiva dell'utente

Accoglie lavoratori globali, il che lo rende perfetto per le aziende con team internazionali

È specializzato in funzionalità/funzione di gestione delle retribuzioni, della conformità e dei compensi a livello globale

Fornisce funzionalità complete di supporto alle risorse umane

Limiti di Remofirst

Utilizza piattaforme e login multipli

Le opzioni di personalizzazione sono limitate e rappresentano una sfida

L'attenzione si concentra sulle buste paga e sulla conformità rispetto ai sistemi di gestione dei talenti

Essendo una piattaforma relativamente nuova, può mancare di alcune funzionalità/funzioni presenti in soluzioni più consolidate

Prezzi di Remofirst

Datore di lavoro registrato : $199/mese+

: $199/mese+ Contrattisti: $19/mese per persona

Valutazioni e recensioni di Remofirst

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 5/5 (2+ recensioni)

8. ADP Workforce Now - Ottimo per premiare i dipendenti di alto livello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Compare_PayrollTab_1200w\_EN.png Dashboard di ADP Workforce Now /$$$img/

via ADP Workforce Now ADP Workforce Now è una suite software per la gestione del capitale umano (HCM) all-in-one, basata su cloud. La sua ampia selezione di funzionalità e strumenti aiuta le aziende a gestire i dipendenti "dall'assunzione alla pensione"

La piattaforma offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione, tra cui la gestione dei talenti. Se siete alla ricerca di una piattaforma all-in-one che comprenda la gestione dei talenti, le paghe, l'amministrazione e il reclutamento, potreste prendere in considerazione ADP Workforce.

Le migliori funzionalità/funzione di ADP Workforce

Gestisce facilmente grandi volumi di dati, ideale per le grandi aziende

Supporta il branding aziendale all'interno della piattaforma per un'esperienza utente coerente

Costantemente aggiornato per apportare miglioramenti e aggiungere nuove funzionalità/funzione

Provider di una piattaforma all-in-one, che offre gestione dei talenti, monitoraggio dei candidati, buste paga, gestione dei compensi, amministrazione e reclutamento

Offre una profonda integrazione con altri sistemi HR

Limiti di ADP Workforce

Richiede una formazione formale che potrebbe non essere la migliore per il coinvolgimento dei dipendenti

I numerosi aggiornamenti del software possono portare a frequenti ritardi del sistema

Gli utenti potrebbero trovare il sistema un po' difficile da navigare, in particolare quando cercano funzioni specifiche

Gli aggiornamenti del software possono occasionalmente interrompere i flussi di lavoro e i processi consolidati

Prezzi di ADP Workforce

Selezione: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Plus: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Premium: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ADP Workforce Now

G2: 4,1/5 (3.311+ recensioni)

4,1/5 (3.311+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (6.305+ recensioni)

9. Deel - Ottimo per la gestione della conformità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/step-1-Copy-1-1400x709.png Dashboard di Deel /$$$img/

via Deel La piattaforma globale di payroll Deel fornisce un sistema di gestione delle risorse umane e dei talenti con funzionalità/funzione di gestione per aiutarvi a gestire le buste paga, la conformità e i contratti in oltre 150 Paesi.

Cercate un software di gestione dei talenti gratis? Deel offre una versione gratis del suo programma, che potrebbe valere la pena di vedere.

Tuttavia, Deel non dedica molta attenzione alla gestione dei talenti come la gestione o il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti . Per questo motivo, potrebbe non essere una buona scelta per le aziende e i direttori delle risorse umane che vogliono gestire, sviluppare e coinvolgere i migliori talenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Deel

Fornisce flussi di lavoro automatizzati per snellire i processi HR

Forte sistema di payroll e compliance per gestire team globali

Copre le esigenze delle risorse umane in oltre 150 Paesi, il che lo rende perfetto per le aziende internazionali

Offre una versione gratuita del suo programma

Assiste nella gestione dei contratti per gli appaltatori internazionali

Limiti di Deel

Strumenti limitati per lo sviluppo della carriera e il coinvolgimento dei dipendenti

Frequente insoddisfazione dei dipendenti per il sistema di pagamento

Il servizio clienti e la formazione possono necessitare di miglioramenti

Sebbene semplifichi le assunzioni internazionali, gli utenti potrebbero incontrare difficoltà nel gestire i requisiti di alcuni Paesi specifici

Prezzi Deel

Deel HR: Free

Free EOR: $599+/mese

$599+/mese Contrattisti: $49+/mese

Valutazioni e recensioni di Deel

G2: 4.6/5 (708+ recensioni)

4.6/5 (708+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (79+ recensioni)

controlla questi Alternative a Deel

/href/ https://clickup.com/it/blog/120222/alternative-di-deel/ {\an8}Alternative a Deel {\an8}Si tratta di un'alternativa a questo tipo di prodotti

!

10. Cornerstone OnDemand - Ottimo per lo sviluppo dei dipendenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Cornerstone-OnDemand-dashboard.jpg Cornerstone OnDemand Dashboard /$$$img/

via Cornerstone OnDemand La piattaforma HR Cornerstone OnDemand aiuta a gestire lo sviluppo e il coinvolgimento dei dipendenti. E molto altro ancora. È anche in grado di integrarsi con altri programmi per aiutarvi a costruire il sistema di gestione dei talenti HR più adatto alla vostra azienda.

Cornerstone OnDemand lavora con le PMI, le medie imprese e le aziende di livello enterprise. I clienti apprezzano la formazione interattiva e i forum, ma il software richiede una certa formazione perché non è facile da usare come altri.

Le migliori funzionalità di Cornerstone OnDemand

Offre una formazione altamente interattiva per garantire un uso efficiente della piattaforma

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere i problemi in modo tempestivo

Consente la personalizzazione dei modelli per soddisfare le esigenze specifiche dell'azienda

Aiuta a gestire lo sviluppo e il coinvolgimento dei dipendenti

Fornisce profonde capacità di integrazione con altri sistemi HR

Limiti di Cornerstone OnDemand

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione potrebbe far apparire l'interfaccia utente ingombra, rallentando potenzialmente il completamento delle attività

Alcuni utenti potrebbero trovare il processo di personalizzazione un po' complesso e dispendioso in termini di tempo

Prezzi di Cornerstone OnDemand

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Cornerstone OnDemand

G2: 4.3/5 (8+ recensioni)

4.3/5 (8+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (22+ recensioni)

Come scegliere il miglior software di gestione dei talenti dei dipendenti

In questo articolo abbiamo recensito i 10 migliori software di gestione dei talenti presenti sul mercato. Queste soluzioni software offrono una serie di funzionalità/funzioni e vantaggi, tra cui:

Streamlined onboarding: Semplificare il processo di onboarding per i nuovi dipendenti, in modo che abbiano tutte le informazioni necessarie per iniziare in modo rapido ed efficace

Semplificare il processo di onboarding per i nuovi dipendenti, in modo che abbiano tutte le informazioni necessarie per iniziare in modo rapido ed efficace Tracciamento delle prestazioni: Tracciamento delle prestazioni dei dipendenti in molti modi, compreso il monitoraggio di obiettivi, traguardi e indicatori di prestazione chiave (KPI). Queste informazioni possono essere utilizzate per identificare le aree in cui i dipendenti hanno bisogno di ulteriore formazione o sviluppo, e possono anche essere utilizzate per fornire feedback ai provider

Tracciamento delle prestazioni dei dipendenti in molti modi, compreso il monitoraggio di obiettivi, traguardi e indicatori di prestazione chiave (KPI). Queste informazioni possono essere utilizzate per identificare le aree in cui i dipendenti hanno bisogno di ulteriore formazione o sviluppo, e possono anche essere utilizzate per fornire feedback ai provider **Fornire feedback ai provider in modo tempestivo e costruttivo, per aiutare i lavoratori a migliorare le loro prestazioni. E per mantenere i dipendenti motivati e impegnati

Identificazione di alti potenziali: Identificare i dipendenti ad alto potenziale che sono pronti per la promozione o altre opportunità. È possibile utilizzare questi dati per sviluppare un piano di successione per l'organizzazione e fornire formazione e sviluppo mirati ai dipendenti ad alto potenziale

La scelta del miglior software di gestione dei talenti dipende dalle esigenze specifiche della vostra azienda e del vostro settore. Ma le recensioni dei software qui sopra renderanno la scelta molto più semplice!

Ottimizzate il vostro sistema di gestione e sviluppo dei talenti

Dopo aver esaminato i 10 migliori software di gestione dei talenti sul mercato, riteniamo che ClickUp sia la scelta migliore per le aziende di tutte le dimensioni. Può aiutarvi a riunire i vostri Obiettivi delle risorse umane e migliorare l'efficienza dei processi in un modo che si adatta alle vostre esigenze specifiche.

Grazie alle sue potenti funzionalità/funzione, alle opzioni di personalizzazione flessibili e ai prezzi accessibili, ClickUp può aiutarvi a semplificare il processo di onboarding, a monitorare le prestazioni dei provider, a fornire feedback e a identificare i dipendenti ad alto potenziale.

Inoltre, ClickUp include potenti funzioni di software di gestione aziendale per aiutare a gestire tutte le parti mobili della vostra azienda. Iscriviti a ClickUp e inizia a coltivare il tuo team oggi stesso!