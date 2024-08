11 modelli gratuiti di piani di formazione per i dipendenti

Che cosa hanno in comune i responsabili dell'apprendimento e dello sviluppo e i formatori dei dipendenti con gli atleti di successo?

Hanno tutti bisogno di un buon piano di allenamento per raggiungere i loro obiettivi.

Che abbiate un team remoto, in ufficio o ibrido, un programma di formazione per i dipendenti è indispensabile. E non si tratta solo di l'inserimento dei nuovi dipendenti . Ed è qui che entra in gioco un modello di piano di formazione. 🏆

Un piano di formazione mantiene i dipendenti attuali impegnati e migliora la fidelizzazione. In effetti, secondo i dati di un'organizzazione, fornire opportunità di apprendimento è il modo migliore per aumentare la fidelizzazione Rapporto sull'apprendimento sul luogo di lavoro 2024 di LinkedIn .

Ma non tutti i modelli di piano di formazione per i dipendenti sono uguali. Come si fa a sapere quali scegliere?

Abbiamo raccolto un elenco di 11 modelli efficaci di piano di formazione per i dipendenti, che vi aiuteranno a rendere più efficace la vostra prossima sessione di formazione. Risparmierete tempo ed energia e i membri del vostro team acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per avere successo.

Andiamo! 🏃

L'importanza di utilizzare un piano di formazione per i dipendenti

Un modello di piano di formazione per i dipendenti è un documento che vi guida nel processo di creazione del vostro programma di formazione. Vi aiuta a identificare obiettivi, traguardi, metodi, compiti e metriche, per poi inserirli in un formato utilizzabile dalle persone della vostra azienda. Considerate un modello come una mappa o un progetto per la creazione di un piano di formazione dei dipendenti.

La produttività dei dipendenti dipende da ciò che sanno, da come lavorano e da come utilizzano gli strumenti a loro disposizione. Per raggiungere gli obiettivi dell'azienda, è altrettanto importante che un nuovo dipendente si abitui al processo di timekeeping, così come è importante che un dipendente di lunga data si abitui a un nuovo strumento di social media marketing. Lo stesso vale per la formazione dei dipendenti su quelle importanti competenze trasversali che possono fare la differenza in un team (e nel progetto a cui stanno lavorando).

I modelli offrono un modo efficiente e graduale per creare piani che bilanciano le esigenze e gli stili di formazione con gli obiettivi dei singoli dipendenti e le iniziative aziendali, tenendo traccia di tutto e misurando i risultati. 🎯

Perché usare un modello di piano di formazione per i dipendenti?

L'uso di un modello di piano di formazione per i dipendenti può aiutarvi a completare le vostre strategie di formazione. Ecco alcuni esempi di modelli di piano di formazione per i dipendenti:

Si adatta a diversi argomenti di formazione, tra cui le hard skills, le soft skills e i corsi di formazione per dipendentiprocedure operative standard (SOP) Cattura e tiene traccia degli obiettivi formativi e consente il monitoraggio degli obiettivi Funziona con diversi tipi di metodi di formazione e modalità di erogazione

Suggerisce metriche intelligenti che catturano i costi e i risultati dell'apprendimento

Definisce i programmi di formazione e altre scadenze

Cataloga il materiale formativo necessario

Supporta un solido curriculum

Consente la personalizzazione

Formatta i contenuti in modo che siano attraenti e condivisibili

Identifica il pubblico e gli stakeholder

Elenca le risorse necessarie per una determinata classe o per un intero programma di formazione

Oltre a questi, è meglio disporre di modelli di formazione che si integrino con una piattaforma di gestione dei progetti collaborativa e facile da usare per gestire il team durante il processo di formazione.

Questo facilita il monitoraggio dei KPI e di altre metriche. Inoltre, consente di accedere a funzioni aggiuntive che migliorano la qualità della formazione processo di pianificazione come le lavagne, le mappe mentali, Generazione di testo AI e messaggistica.

11 Modelli di piano di formazione per i dipendenti da utilizzare nel 2024

Ora che abbiamo illustrato alcune nozioni di base, è il momento di iniziare a pianificare. Abbiamo scelto questi modelli perché non solo vi faranno risparmiare il lungo lavoro di creare una SOP da zero ma vi aiuteranno anche a raggiungere diversi obiettivi formativi, a seconda delle vostre esigenze.

Sia che stiate costruendo il vostro processo di onboarding, che stiate migliorando le vostre strategie di retention o che stiate implementando piani di sviluppo individuali per i dipendenti, questi modelli vi aiuteranno a fare il lavoro più velocemente e meglio. 🤩

1. Modello di quadro formativo ClickUp

Modello di struttura per la formazione ClickUp

Iniziate con una solida base per il vostro programma di formazione definendo un quadro di riferimento con questo modello completo ma facile da usare Modello di struttura per la formazione di ClickUp .

Un quadro di riferimento per la formazione aiuta a definire il giusto formazione in tutta l'organizzazione . Si tratta di uno schema delle procedure coinvolte nell'organizzazione e nell'implementazione di un piano di formazione.

Presentato come un elenco di attività, questo modello per principianti comprende una Guida introduttiva, elenchi di esempi di formazione e una scheda di categoria. Poiché si tratta di un quadro di riferimento e non di un programma predefinito, è possibile modificarlo per pianificare ogni tipo di formazione di cui l'azienda ha bisogno. Aggiungete una nuova sezione per il processo di onboarding o create note di formazione online per un nuovo strumento software che il vostro reparto IT ha appena lanciato.

E soprattutto, funziona all'interno di ClickUp, in modo da poter condividere il piano con i membri del team e con le parti interessate per ogni tipo di formazione.

Scarica questo modello

2. Elenco di formazione ClickUp per il modello Onboarding

Elenco dei corsi di formazione ClickUp per il modello di onboarding

Poche cose sono importanti come la prima impressione e il modo migliore per fare un'impressione positiva sui nuovi membri del team è un'esperienza di formazione chiara ed efficiente per i nuovi dipendenti.

Utilizzate questo semplice ma potente Elenco di formazione per il modello di onboarding di ClickUp per costruire un processo di onboarding dei dipendenti che vada ben oltre l'elenco delle sessioni che i nuovi assunti devono seguire. Una volta impostato nel modo desiderato, utilizzate il modello per creare un piano per ogni nuovo dipendente e assegnarglielo.

Ogni argomento dell'elenco viene inserito in una lista di controllo dettagliata per la formazione, che potete aggiornare in base alle vostre esigenze. Inoltre, essendo integrato nella potente interfaccia di ClickUp, è possibile aggiungere note, documenti e contenuti multimediali.

Inoltre, gli utenti possono aggiungere le proprie note, chattare e tenere traccia del tempo trascorso in ogni fase del loro percorso formativo.

Scarica questo modello

3. Modello di matrice di formazione ClickUp

Modello di matrice di formazione ClickUp

Una parte fondamentale di qualsiasi piano di formazione è la rilevazione del livello attuale delle competenze dei dipendenti. E non c'è modo migliore per farlo che con il modello Modello di matrice di formazione di Clickup . Questo modello sfrutta le funzionalità di ClickUp per esaminare le esigenze di formazione dal punto di vista dei dipendenti e dei reparti.

Il rilevamento del livello di competenze di diverse persone può sembrare scoraggiante, ma non con questo modello. Fornisce un modulo di valutazione dei fabbisogni formativi che aiuta ad eseguire una valutazione dei fabbisogni formativi e quindi popola l'elenco principale.

È quindi possibile esaminare i risultati nell'Elenco principale, nella vista Competenze per reparto o nella scheda Processo di revisione, che mostra a che punto si trova ciascun dipendente nel processo di revisione delle competenze.

Scarica questo modello

4. Modello di piano di lancio della formazione ClickUp

Modello di piano di lancio della formazione ClickUp

Una volta che si è capito quali sono le sessioni di formazione di cui la propria organizzazione ha bisogno, si può utilizzare il modulo Modello di piano di formazione di Clickup per costruire in modo collaborativo un piano per la formazione con istruttore, in presenza, interattiva online o in modalità e-learning.

Il piano può essere visualizzato come un elenco o un calendario raggruppato per tipo di formazione. È disponibile anche una vista a tabellone che mostra lo stato di ogni corso, fornendo un feedback sull'andamento della formazione una volta implementato il piano di lancio.

Questo potente modello è dotato anche di campi personalizzati per l'acquisizione della modalità di formazione, del tipo (livello), delle date di inizio e di scadenza, priorità di lavoro , assegnatari (studenti) e formatori, e risorse (file).

Con questo modello di piano di formazione, potete impostare il programma, assegnare la formazione e tenere traccia dei vostri dipendenti per costruire un processo di formazione scalabile.

Scarica questo modello

5. Modello di agenda per la formazione sull'implementazione dei servizi professionali di ClickUp

Modello di agenda per la formazione sull'implementazione dei servizi professionali ClickUp

Fornite formazione sull'implementazione di software ai clienti? Se è così, potreste aver scrutato questo elenco chiedendovi: "E io?"

Ebbene, vi copriamo con Il modello di Agenda per la formazione sull'implementazione dei servizi professionali di ClickUp .

Questo modello di documento vi aiuta a a creare un piano per ogni cliente per configurare gli account, identificare gli obiettivi di apprendimento e gli argomenti da trattare con gli amministratori e gli utenti. Include anche un modulo di valutazione della formazione, in modo che gli istruttori possano documentare i risultati ottenuti dal cliente.

Poiché si tratta di un modello di Doc in ClickUp, è possibile aggiungere facilmente attività, commenti e documenti per collaborare meglio e tenere traccia della pianificazione e dell'implementazione della parte formativa della vostra offerta di servizi. Una volta che il documento è pronto, è possibile esportare il prodotto finito come file PDF o HTML, oppure stamparlo.

Scarica questo modello

6. Modello di agenda del workshop ClickUp

Modello di agenda del workshop ClickUp

I workshop sono uno dei tipi di formazione più efficaci per i dipendenti, e con questo pratico modello di Modello di agenda per workshop di ClickUp , si risparmiare tempo e assicuratevi di avere tutto pronto per la prossima sessione.

Come la maggior parte dei modelli di ClickUp, è dotato di una Guida introduttiva che vi guiderà attraverso il processo di formazione dei dipendenti.

Questo modello di documento include una sezione per i dettagli della riunione, i partecipanti, l'ordine del giorno e i riferimenti. Durante la creazione dell'ordine del giorno (e dopo il suo completamento), è possibile utilizzare tutti gli elementi di collaborazione sul posto di lavoro gli strumenti di comunicazione di ClickUp consentono di assegnare compiti, chattare e allegare file. È anche possibile utilizzare la generazione di testo AI per creare l'agenda.

Scarica questo modello

7. Modello di appunti per formatori ClickUp

Modello di appunti del formatore ClickUp

Un'altra parte fondamentale di qualsiasi piano di formazione è garantire che gli istruttori abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno. Il Modello di note per gli istruttori di ClickUp consente di acquisire tutte le informazioni raccolte durante la fase di pianificazione, in modo da fornire ai formatori un piano di sviluppo dei dipendenti facile da seguire.

Questo modello di documento è dotato delle seguenti sezioni, facilmente accessibili attraverso l'indice generato automaticamente:

Informazioni sulla società

Osservazioni introduttive

Risultati previsti

Descrizione del corso

Schema del corso (compresi classe, obiettivi, attività e durata)

Riassunto

Lezioni apprese

Feedback

Durante la preparazione delle note del docente, è possibile accedere a tutte le funzionalità di ClickUp, come la chat, i documenti e la generazione di testo AI. È anche possibile aggiungere sezioni personalizzate, se necessario. Una volta completate, le note possono essere collegate ad altri progetti ClickUp, salvate in PDF o HTML o stampate come dispense.

Scarica questo modello

8. Modello di orario dei dipendenti ClickUp

Modello di orario dei dipendenti ClickUp

Il Modello di orario di lavoro per i dipendenti di ClickUp può essere utilizzato per programmare i turni dei dipendenti, assegnare le mansioni durante i turni e calcolare i costi di manodopera.

Questo modello può essere utilizzato per pianificare il processo di formazione e preparare il dipendente in formazione per i turni a venire!

In termini di modelli di pianificazione dei dipendenti, questo va oltre il modello di pianificazione settimanale di base e consentirà ai nuovi assunti di iniziare alla grande! Scarica questo modello

9. Modello di formazione aziendale di Template.net

Via Template.net Non iniziate il vostro prossimo piano di formazione aziendale con un foglio bianco. Scaricate questo modello per Google Docs, Microsoft Word o Apple Pages e iniziate a lavorare sui diversi tipi di piani di formazione.

Questo modello vi guiderà nella creazione di un documento lucido e professionale, con tutta la formattazione impostata e pronta per essere compilata. Utilizzando un formato schematico facile da seguire, è possibile personalizzarlo per adattarlo a un intero programma di formazione o a una singola sessione. Scarica questo modello

10. Modello di piano di formazione in Word di TemplateLab

Via TemplateLab A volte avete bisogno di un modello di piano di allenamento semplice da modificare in Word; questa opzione di TemplateLab fa al caso vostro.

Questo semplice modello di una pagina ha un posto per tutte le informazioni di base in un formato tabellare pulito e familiare. L'intestazione contiene il chi, il cosa, il quando, il dove e il come, mentre le sezioni Obiettivi formativi e Messaggi chiave sono il luogo in cui mettere nero su bianco questi elementi essenziali.

Il resto della pagina è riservato all'agenda della classe proposta. Questa include i dettagli per ogni sezione del corso, comprese le colonne per l'orario, la logistica, i risultati e il facilitatore. Ogni parte del modulo può essere modificata per utilizzare la terminologia che si preferisce e c'è una sezione Informazioni aggiuntive per aggiungere qualsiasi altra cosa il team debba sapere.

Se utilizzate ClickUp, non esitate a caricare e gestire il documento come parte di una pianificazione più ampia per sfruttare le capacità di collaborazione, commento e programmazione della piattaforma.

Scarica questo modello

11. Diapositive Piano di formazione per i dipendenti Modello di presentazione di SlidesGo

Via SlidesGo

Le presentazioni belle fanno una migliore impressione. Quindi, quando arriva il momento di condividere il vostro piano di allenamento con gli altri, perché non mettere tutto in un mazzo attraente?

Questo modello di piano di formazione per i dipendenti è ben organizzato e pronto per i vostri contenuti. Inoltre, ha un tema di esercizio che porta energia e un po' di divertimento alla presentazione del vostro programma di formazione.

È modificabile al 100% e contiene grafici, tabelle e linee temporali facili da modificare. Ci sono 33 diversi layout di diapositive, quindi dovreste essere in grado di trovare quello giusto per ravvivare il lancio del vostro programma e mettere tutti d'accordo.

Scarica questo modello

Esempi e casi d'uso di piani di formazione per i dipendenti

Che si tratti di un'organizzazione sanitaria, di un'azienda di software o di un'attività di vendita al dettaglio, coltivare le competenze dei propri dipendenti è fondamentale per l'efficienza operativa e la crescita del business. Ecco alcuni modelli di piani di formazione per i dipendenti che possono essere adattati a diversi settori:

Organizzazione sanitaria

Obiettivo: Formare il personale infermieristico sulle nuove tecnologie sanitarie.

Strumenti: Manuale di formazione, esercitazioni pratiche con la nuova tecnologia, controlli e valutazioni regolari.

1. Settimana 1: Introdurre la nuova tecnologia sanitaria, comprenderne l'importanza e la rilevanza.

2. Settimana 2: Approfondire ogni funzione, fornire una formazione pratica.

Settimana 3: Dimostrazione e pratica dal vivo, sessione di domande e risposte.

4. Settimana 4: Valutazione del personale, rilascio della certificazione.

Società di software

Obiettivo: Formare gli sviluppatori di software su un nuovo linguaggio di codifica.

Strumenti: Tutorial online, progetti di codifica, quiz di valutazione.

1. Settimana 1: Sintassi di base del nuovo linguaggio di programmazione.

2. Settimana 2: Concetti e applicazioni più elaborati.

3. Settimana 3: Assegnare un progetto che utilizzi il nuovo linguaggio.

4. Settimana 4: Valutazione e/o presentazione del progetto.

Portare i programmi di formazione dei dipendenti al livello successivo

Un ottimo piano di formazione offre alla vostra azienda un vantaggio competitivo e funge da tabella di marcia per i singoli membri del team e per l'azienda nel suo complesso.

Grazie a questi modelli di piano di formazione, potrete fornire un processo di onboarding semplificato, identificare le lacune in termini di conoscenze e competenze, tenere traccia delle vostre iniziative, incoraggiare lo sviluppo della carriera e molto altro ancora. Di conseguenza, non solo incoraggerete il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti per raggiungere gli obiettivi aziendali a breve e a lungo termine, ma lo farete in modo più efficiente ed efficace.

ClickUp è progettato per supportare team di qualsiasi dimensione e settore. Inoltre, la facilità d'uso e la strumenti di gestione dei progetti facili da usare e collaborativi vi aiuteranno a risparmiare tempo e a raggiungere i vostri obiettivi di formazione ancora più velocemente. Registrate un account ClickUp gratuito e scoprite come ogni parte della piattaforma offra strumenti funzionali che vi tengono in contatto con il vostro team.