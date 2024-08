10 modelli gratuiti di buste paga in Excel e ClickUp

Quando arriva il momento di pagare i dipendenti per il loro duro lavoro, è fondamentale disporre di un processo organizzativo. Si vuole essere certi di pagare i dipendenti per il numero corretto di ore e di tenere traccia dello storico dei pagamenti dell'organizzazione.

Sebbene sia possibile farlo a mano con una calcolatrice, esistono modi migliori e più rapidi per portare a termine il lavoro. In un'azienda di grandi dimensioni non è possibile impiegare bene il proprio tempo per conteggiare le ore di ciascun dipendente. È qui che entrano in gioco i modelli di busta paga.

L'utilizzo di un modello di busta paga garantisce l'accuratezza, fornisce un prezioso storico dei pagamenti e semplifica la gestione del bilancio. E soprattutto, il tempo che si risparmia facendo a mano le operazioni di busta paga può essere speso meglio per raggiungere gli obiettivi e costruire la propria attività.

In questo articolo scoprirete cos'è un modello di busta paga e come sceglierne uno adatto alla vostra azienda. Condivideremo 10 modelli di busta paga gratuiti di ClickUp ed Excel da provare oggi stesso per iniziare a pagare i dipendenti in modo più efficiente. 💪

Che cos'è un modello di busta paga?

Un modello di busta paga è uno strumento che tiene traccia e documenta le tariffe orarie e le aliquote fiscali nello Stato e nel Paese di ciascun dipendente. Inoltre, tiene conto delle detrazioni in modo da poter pagare correttamente i dipendenti. Esistono modelli di busta paga settimanali, mensili e annuali, che consentono di inviare facilmente i pagamenti per diversi tipi di contratti.

I modelli di busta paga includono in genere le informazioni di base sui dipendenti, come il nome, le ore lavorate, il compenso dovuto e i dettagli relativi al domicilio fiscale. Queste informazioni essenziali vengono duplicate automaticamente da una settimana all'altra o da un mese all'altro, in modo da poter creare un piano di pagamento continuo.

La maggior parte dei modelli include anche sezioni per i permessi retribuiti (PTO), le assenze per malattia e le ore di straordinario. Queste categorie aggiuntive aiutano a tracciare i dipendenti e a mantenere organizzato il processo di pagamento delle retribuzioni.

In sostanza, i modelli di busta paga sono un'ottima opzione per i titolari d'azienda che non vogliono sborsare cifre elevate per esternalizzare la gestione del progetto o di contabilità. I modelli di gestione delle paghe consentono di controllare i budget, evitare errori di calcolo e garantire che i pagamenti vengano inviati in tempo, il tutto risparmiando denaro. 🙌

Cosa rende un buon modello di busta paga?

Siete pronti a trovare il modello di busta paga perfetto per la vostra azienda? Prima di immergerci in alcuni dei modelli che utilizziamo regolarmente, è bene sapere cosa cercare nella scelta. 👀

Un buon modello di busta paga dovrebbe includere:

**Un buon modello offre il monitoraggio dei rapporti di presenza, dei rimborsi e dei registri delle retribuzioni. È possibile utilizzarli per identificare i modelli e i comportamenti dei dipendenti in tutta l'azienda

Salario netto e salario lordo: Qualsiasi modello di busta paga degno di nota avrà dettagli sul salario lordo e netto, compresi i benefit come gli stipendi e i bonus dell'assicurazione sanitaria e le indennità di alloggio e trasporto

Qualsiasi modello di busta paga degno di nota avrà dettagli sul salario lordo e netto, compresi i benefit come gli stipendi e i bonus dell'assicurazione sanitaria e le indennità di alloggio e trasporto Automazione: I modelli di busta paga sono pensati per semplificare la vita. Sceglietene uno che automatizzi le attività ricorrenti relative alle buste paga e le assegni ai membri corretti del team

Utilizzate le ricette di automazione precostituite di ClickUp o personalizzatele in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Funzioni di collaborazione: Gestite le buste paga senza soluzione di continuità tra i reparti contabilità e risorse umane (HR) con un modello che vi consente di collaborare in tempo reale

Gestite le buste paga senza soluzione di continuità tra i reparti contabilità e risorse umane (HR) con un modello che vi consente di collaborare in tempo reale Opzioni di personalizzazione: Tutte le aziende hanno esigenze uniche, e alcune potrebbero dover aderire aconformità alle leggi. Scegliete un modello personalizzabile per creare la documentazione e i sistemi necessari per pagare correttamente i vostri dipendenti

10 modelli di busta paga da portare in banca nel 2024

Ora che sapete cosa cercare in un modello di busta paga, è il momento di considerare le opzioni e scegliere il migliore per la vostra azienda.

Qui abbiamo compilato un elenco di 10 modelli di busta paga gratuiti per semplificare il processo di pagamento delle retribuzioni. Che si tratti di una piccola impresa con pochi dipendenti o di una grande azienda con più dipartimenti, esiste un'opzione per semplificare l'elaborazione delle buste paga. ✨

1. Modello di rapporto paghe ClickUp

Con il modello di rapporto paghe di ClickUp, è più facile che mai creare registrazioni delle retribuzioni e aumentare l'accuratezza

Evitate gli errori di calcolo e semplificate i vostri flussi di pagamento con Modello di rapporto paghe di ClickUp . Lo strumento consente di raccogliere e memorizzare facilmente le informazioni sui dipendenti, tra cui il nome, il numero identificativo, il ruolo e le informazioni di contatto di base.

Il modello di busta paga presenta anche sezioni per il reparto del dipendente, i crediti PTO e le ritenute fiscali.

Personalizzate il modello per includere il periodo di paga desiderato, sia esso settimanale, bisettimanale, mensile o annuale. Elencate le retribuzioni orarie, mensili o annuali e i tassi di retribuzione degli straordinari.

Una delle caratteristiche migliori di questo modello di ClickUp è il monitoraggio del tempo incorporato. Chiedete ai vostri dipendenti di tenere traccia del tempo dedicato alle attività durante le loro ore di lavoro. Queste informazioni vengono poi inserite automaticamente nel report delle retribuzioni per accelerare i pagamenti. Scarica questo modello

2. Modello di piano di progetto per le buste paga di ClickUp

Utilizzate il modello di piano di progetto Payroll di ClickUp per creare un processo standardizzato per i sistemi di pagamento di grandi dimensioni

Eliminate gli errori, riducete il tempo dedicato alle attività amministrative e accelerate l'elaborazione delle buste paga con il modello di piano di progetto di ClickUp Modello di piano di progetto per le buste paga di ClickUp . Questo modello è particolarmente utile per le grandi aziende o per le piccole imprese che hanno esigenze più complesse in materia di buste paga.

Il modello funziona come un piano di progetto per tutte le procedure di contabilità. Per prima cosa, utilizzate il modello di budget per le paghe per creare una carta del progetto e documentare le procedure i prodotti da consegnare e le risorse necessarie per gestire le retribuzioni dei dipendenti.

Quindi, identificate i membri del team che svolgono un ruolo attivo nel processo di gestione delle paghe e create automaticamente dei compiti per loro. Si può trattare di compiti una tantum, come la creazione di procedure e documentazione per i freelance.

Esistono anche opzioni per attività ricorrenti e promemoria per le procedure di pagamento standard, come le buste paga mensili. 🗓️ Scarica questo modello

3. Modello di piano di progetto per l'implementazione di ClickUp Payroll

Con il modello di piano di progetto per l'implementazione del payroll di ClickUp, create un piano per affrontare i vostri problemi di payroll

Se non avete ancora un sistema di payroll, ne avete bisogno. Il Modello di piano di progetto per l'implementazione del sistema paghe di ClickUp prende un compito complesso e dispendioso in termini di tempo e lo rende più facile da gestire che mai. Crea una tabella di marcia per tutti i processi retributivi, garantendo accuratezza, conformità e sicurezza.

Utilizzate il modello per impostare il vostro sistema di payroll, semplificare l'inserimento dei dipendenti e monitorare inserimento dati per tutte le attività relative ai pagamenti. Per iniziare, fate una ricerca sul tipo di sistema di payroll o di Software HR che vi serve per gestire le retribuzioni dei dipendenti.

Utilizzate quindi il modello per identificare gli stakeholder dei reparti contabilità, risorse umane e IT che avranno un ruolo nel processo di pagamento. Quindi scegliete un servizio di buste paga o un software per le buste paga. Stabilite una tempistica e un budget per l'avvio del sistema.

Infine, preparate la documentazione per ogni fase, compresi i fogli di presenza dei dipendenti, le buste paga e i modelli di registro delle retribuzioni. Utilizzo Documenti ClickUp per archiviare questi documenti e creare attività per i dipendenti per compilare i cartellini e per i membri del team contabile per elaborare i pagamenti. Scarica questo modello

4. Modello di rapporto di riepilogo delle retribuzioni ClickUp

Fornite un resoconto dei pagamenti dei vostri dipendenti con il modello di riepilogo delle buste paga di ClickUp

Modello di rapporto di riepilogo delle buste paga di ClickUp consente di registrare tutti i dati e i costi relativi alle retribuzioni in un'unica comoda posizione. È possibile visualizzare rapidamente i pagamenti dell'anno in corso, controllare i crediti per i permessi retribuiti e aggiungere commenti per circostanze speciali o per segnalare precedenti problemi di pagamento.

Utilizzate il Il modello HR per documentare le informazioni sulle retribuzioni, compresi i dati di contatto e gli stipendi dei dipendenti. Riportate la frequenza con cui pagherete il dipendente, che sia mensile per i lavoratori a ore o bisettimanale per i dipendenti stipendiati. Compilare le informazioni relative alle detrazioni, comprese le trattenute per la previdenza sociale e l'imposta sul reddito.

Tutte queste informazioni sono fondamentali per rientrare nel budget delle retribuzioni. Questo modello offre informazioni dettagliate su chi viene pagato e tiene traccia dei pagamenti relativi a cose come le ferie e le assenze per malattia, per una gestione completa delle buste paga.

Inoltre, si tratta di informazioni fondamentali in caso di problemi legali legati alle ore di lavoro o ai salari. 👩🏽‍💼 Scarica questo modello

5. Modello di cronologia dei pagamenti ClickUp

Il modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp consente di tenere traccia dei pagamenti ai freelance, ai clienti e ai dipendenti in un unico posto

Se gestite una piccola impresa o avete bisogno di tenere traccia delle spese in un'azienda più grande, Modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp semplifica la gestione delle buste paga. Utilizzatelo per tenere traccia di tutti i pagamenti effettuati dalla vostra azienda, sia che si tratti di pagare i dipendenti che di pagare i freelance per il lavoro svolto su progetti specifici.

Utilizzare la vista Tabella clienti per elencare tutti i dipendenti e il totale dei pagamenti. È inoltre possibile compilare il metodo di pagamento e caricare una copia della fattura di pagamento.

Passare alla vista Tutte le voci per visualizzare un elenco di tutti i pagamenti effettuati. Filtrare per dipendente per visualizzare immediatamente la cronologia dei pagamenti, oppure restringere il campo per reparto per ottenere informazioni sul budget.

Creare formule per calcolare rapidamente le tasse o le retribuzioni in base a parametri settimanali, mensili o orari. Utilizzate il modulo Ricevuta di pagamento per aggiungere immediatamente nuovi record di pagamento all'elenco. Condividete il modulo con appaltatori e freelance per aggiungere automaticamente le loro richieste di pagamento alla coda. Scarica questo modello

6. Modello di contratto di pagamento semplice ClickUp

Stabilite i termini e le condizioni per le buste paga con il modello di accordo di pagamento semplice di ClickUp

Il Modello di contratto di pagamento semplice da ClickUp è un modo semplice per stabilire i termini e le aspettative per le buste paga aziendali. È anche utile per le aziende che hanno bisogno di registrare i termini di prestito quando lavorano con i freelance come parte di un contratto di lavoro sistemi di gestione dei contraenti .

Questo modello presenta un layout semplice con un linguaggio standard per i contratti di pagamento. Compilate le informazioni di base, tra cui date, nomi e importi di pagamento. Inserite il piano di pagamento ed elencate le condizioni per il mancato pagamento. Scarica questo modello

7. Modello di modulo di pagamento ClickUp

Creare fatture ed erogare pagamenti utilizzando il modello di modulo di pagamento di ClickUp

Modello di modulo di pagamento di ClickUp consente di tenere traccia delle fatture e dei pagamenti effettuati ai dipendenti o ai clienti. Per utilizzarlo come parte del vostro processo di pagamento, iniziate a creare un modulo di pagamento utilizzando il modello. Compilate le informazioni relative al nome del dipendente, alle informazioni di contatto e al metodo di pagamento.

Impostate le automazioni in modo che un modulo compilato attivi una nuova attività per elaborare il pagamento. Personalizzate le automazioni in base alle vostre esigenze aziendali e assegnate le attività ai reparti corretti. 👨🏽‍💻

Successivamente, si accede alla vista Payment Tracker per visualizzare un elenco di tutti i moduli di pagamento attuali e passati. Utilizzate i filtri per restringere la visualizzazione in base al metodo di pagamento, al dipendente o al prezzo. Caricate le ricevute per tenere traccia di tutte le informazioni pertinenti in un semplice cruscotto.

Utilizzate la vista Consiglio per avere un'ampia panoramica di tutti i pagamenti in corso, dei nuovi ordini e dei pagamenti completati. Aprite una scheda attività per ottenere informazioni più dettagliate sul pagamento specifico in questione. Scarica questo modello

8. Modello di foglio di presenza per servizi ClickUp

Utilizzate il modello di timesheet settimanale di ClickUp per tenere traccia delle ore di ciascun dipendente

Il monitoraggio delle paghe e lo sviluppo dei processi di pagamento possono essere complessi, soprattutto se dovete pagare le persone in base ai servizi che forniscono. È qui che Modello di foglio di presenza per servizi di ClickUp viene fornito in.

Utilizzate questo foglio di presenza per tenere traccia delle ore e dei servizi fatturabili di un dipendente. In questo modo si facilita la creazione di un piano di retribuzione e si mantengono tutte le informazioni importanti sui pagamenti in un unico posto.

Iniziate con la creazione di un foglio di calcolo in Google Sheets o Excel assicurandosi di includere le colonne per le date, gli orari di inizio e fine, i tipi di servizi svolti, il nome del dipendente e il numero di ore lavorate. Inserite i dati man mano che il dipendente fornisce i servizi e calcolate il totale delle ore per determinare la retribuzione su base settimanale o mensile.

Il modello fornisce anche informazioni su quanto si spende per i vari progetti. Utilizzatelo per informarvi sull'allocazione delle risorse e per gestire le aspettative di bilancio. La vista Board consente di avere una panoramica di tutti i servizi forniti e dei pagamenti effettuati, filtrati per tipo di progetto o per dipendente. Scarica questo modello

9. Modello di foglio di presenza in Excel per la busta paga

tramite Microsoft 365 Modelli di timesheet sono un ottimo modo per tenere traccia del tempo che un dipendente dedica allo svolgimento delle mansioni lavorative. Il modello di foglio di lavoro Excel per la busta paga di Microsoft 365 è un foglio di lavoro semplice da usare, progettato per essere utilizzato in Microsoft Excel.

Assegnate un foglio di presenza a ciascun dipendente e fategli compilare le ore di ingresso e di uscita ogni giorno. Assicuratevi che documentino le pause pranzo. Inserite le formule nel mini calcolatore di buste paga per generare automaticamente il numero totale di ore lavorate a settimana.

Includere le sezioni per la determinazione dei prezzi e le eventuali ritenute nel modello di busta paga Excel. Utilizzate il modello di foglio paga per generare pagamenti settimanali, bisettimanali o mensili per ciascun dipendente.

Questo modello è ideale per le piccole imprese o per le aziende che lavorano con appaltatori e freelance. Trattandosi di un semplice foglio presenze e non di uno strumento di gestione di progetti più ampio, potrebbe essere troppo semplice per organizzazioni con numerosi reparti e molti dipendenti. Scarica questo modello

10. Modello di busta paga per dipendenti in Excel di Vertex42

via Vertex42

Se disponete di un commercialista o di un servizio di buste paga online, ma desiderate comunque una documentazione interna come un registro delle retribuzioni dei dipendenti, utilizzate il modello di busta paga dei dipendenti in Excel di Vertex42. Il modello di busta paga Excel è stato progettato per i proprietari di piccole imprese che devono solo tenere traccia delle informazioni sulle retribuzioni e non devono effettivamente emettere i pagamenti.

Utilizzate la scheda Informazioni sul dipendente per registrare il nome del dipendente, le informazioni di contatto, la data di assunzione, le informazioni sullo stipendio e le indennità. Nella scheda Registro paghe, documentare il numero di ore lavorate dal dipendente, le date di pagamento e le informazioni fiscali.

Completate il modello di bilancio delle retribuzioni per ottenere una ripartizione più ordinata del vostro budget. Scarica questo modello

Semplificare le buste paga e creare processi efficienti

Che siate a capo di una grande azienda con decine di dipendenti o che gestite una piccola impresa con un mix di appaltatori, freelance e dipendenti, avete bisogno di un processo di buste paga semplificato. Utilizzate questi modelli di buste paga per creare un sistema di buste paga su misura per la vostra azienda. Scaricate ClickUp oggi stesso per iniziare a rendere più fluidi ed efficienti i processi di payroll. Dai semplici moduli di pagamento per i freelance ai sistemi più complessi progettati per registrare tutti i pagamenti delle retribuzioni, c'è qualcosa che fa progredire la vostra azienda. 🛠️