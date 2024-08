i 10 migliori strumenti di reclutamento per i reclutatori nel 2024

Nell'odierno mercato del lavoro, la strategia di reclutamento è più importante che mai. Prima ancora di pensare di trovare il il giusto software di gestione dei dipendenti avete bisogno di uno strumento che vi aiuti a organizzare e ottimizzare il vostro sistema di monitoraggio dei candidati.

Non è sempre facile. Chiunque sia coinvolto nel processo di reclutamento conosce le sfide che sia il team che assume che il candidato possono incontrare.

Ma se vi dicessimo che il software giusto può aiutarvi a semplificare il processo? Questi strumenti di reclutamento online ottimizzeranno i processi di gestione delle risorse umane e toglieranno i grattacapi al processo di reclutamento della vostra azienda.

Cosa cercare negli strumenti di reclutamento?

I migliori strumenti di reclutamento condividono alcune importanti funzionalità/funzioni. Possono essere diversi nelle specifiche proposte di valore che offrono, ma queste funzionalità/funzione possono aiutare molto i professionisti delle risorse umane a trovare lo strumento migliore per l'intero processo di reclutamento:

Facilità d'uso : Soprattutto, dovete assicurarvi che qualsiasi strumento scegliate sia facile da usare durante l'intero processo di selezione del personaleprocesso decisionale

Flessibilità: Volete assumere un solo dipendente o molti? Da fare con requisiti specifici per il settore? I giusti strumenti di reclutamento sono sufficientemente flessibili per soddisfare le diverse offerte di lavoro dei candidati qualificati

Abilità di monitoraggio degli obiettivi : L'obiettivo principale del reclutamento è ovvio, ma avanzato funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi possono ancora aiutarvi a garantire che il processo di assunzione rimanga in linea con i tempi

Un'ampia libreria di modelli : Modelli HR emodelli di onboarding per le vostre campagne di reclutamento possono farvi iniziare più rapidamente che partire da zero

**Ogni campagna di reclutamento è un progetto, con molte attività, attività secondarie, sequenze e altro ancora

Ottimizzazione dei processi: Da fare: lo strumento che state prendendo in considerazione ha funzionalità/funzione per costruire un'agenda di lavoro?efficienza dei processi? È il modo migliore per garantire il miglioramento delle attività di acquisizione dei talenti nel tempo

I 10 migliori strumenti di reclutamento per il processo di assunzione nel 2024

Se state cercando di ottimizzare le vostre pratiche di assunzione e la loro esecuzione, questi strumenti di reclutamento possono aiutarvi. Da quelli completi Software HR alle piattaforme di assunzione dedicate, ecco i nostri migliori strumenti di reclutamento da utilizzare nel 2024.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività progettata per semplificare il lavoro, allineare i team e organizzare i carichi di lavoro in un unico luogo. Una volta impostata, infatti, la piattaforma ClickUp per le assunzioni una pletora di funzionalità/funzione è pronta ad aiutarvi a trovare e assumere i migliori candidati possibili. ClickUp per i team delle risorse umane è progettato per qualsiasi tipo di attività, dal reclutamento alla gestione dei talenti. Le sue funzionalità/funzione aiutano a costruire e semplificare la pipeline di reclutamento, a valutare i candidati, a programmare i colloqui e a tenere tutti i documenti nel posto giusto. Si estende anche alle possibilità di onboarding per dare ai nuovi assunti un inizio perfetto nell'organizzazione.

Monitoraggio dei potenziali candidati con il modello di piano d'azione per il reclutamento di ClickUp

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

15+ viste uniche per visualizzare i progetti e i processi di reclutamento, da elenchi a schede Kanban, moduli, calendari e whiteboard

Automazione delle attività e dei processi in grado di creare e assegnare dinamicamente le attività, creare commenti e altro ancora

Reportistica dashboard per visualizzare rapidamente lo stato di avanzamento del processo di reclutamento, compreso il monitoraggio avanzato degli obiettivi attraverso le attività cardine e altro ancora

Un ampio intervallo di modelli, damodelli di database ai modelliPiano d'azione per il reclutamento ClickUp e ad altrimodelli per l'assunzione di candidati* Uno strumento per la gestione dei social media a supporto di progetti e campagne interfunzionali

ClickUp AI assistente di scrittura per generare riepiloghi/riassunti, creare elementi d'azione, redigere descrizioni di lavoro e altro ancora

Limiti di ClickUp

Non è uno strumento dedicato al reclutamento, il che significa che la curva di apprendimento può essere più ripida per gli utenti che si limitano a questa funzione

A causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzione e dei tipi di visualizzazione, i tempi di caricamento possono essere a volte lenti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 8.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Recruiterflow

Via Flusso di reclutamento Come suggerisce il nome, Recruiterflow si occupa di semplificare l'attività di reclutamento per trovare persone in cerca di lavoro. Il CRM specifico per le assunzioni realizza questo obiettivo costruendo un ecosistema progettato per le agenzie di selezione del personale.

Le migliori funzionalità di Recruiterflow

Portale per i clienti che aiuta le agenzie di reclutamento a comunicare direttamente con i propri client durante tutto il processo di assunzione

Funzioni avanzate di CRM che forniscono ai responsabili delle assunzioni informazioni in tempo reale su lead, candidati e altri soggetti nell'imbuto di reclutamento

Strumento integrato di email per comunicare direttamente con i candidati, con funzionalità/funzione di sequenziamento automatizzato

Pipeline, attività e reportistica commerciale per valutare il vostro esito positivo nel reclutamento di candidati di qualità

Limiti di Recruiterflow

Non esiste un'app per dispositivi mobili, il che rende il suo utilizzo relativamente stazionario rispetto ad altre opzioni presenti in questo elenco

L'ottimizzazione per le agenzie di staffing significa che questo strumento non sarà vantaggioso per la maggior parte degli uffici di reclutamento interni.

Prezzi di Recruiterflow

Base : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Pro : $109/mese per utente

: $109/mese per utente Avanzato: $129/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Recruiterflow

G2: 4.2/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

3. Corno di toro

Via Corno di toro Un'altra piattaforma CRM specifica per il reclutamento, Bullhorn è una soluzione per il personale progettata per ottimizzare il ciclo di vita del reclutamento. Dalla fonte alla ricerca, dal colloquio al posizionamento, fino al processo di onboarding, questo strumento cerca di aiutare le agenzie di reclutamento a servire meglio i client e a trovare rapidamente i candidati giusti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bullhorn

Automazioni estese, tra cui lo screening dei curriculum, la programmazione dei colloqui e le comunicazioni con i candidati

Integrazione perfetta con i database esterni per creare un'unica origine dati per le assunzioni

Layout semplice che rende facile l'onboarding per le nuove agenzie di selezione del personale e i responsabili del reclutamento

Intervallo di soluzioni che possono integrarsi con il CRM di reclutamento, come analisi, ricerca di personale e altro ancora

Limiti di Bullhorn

Ruoli utente limitati, che rendono difficile per i team più grandi definire le proprie responsabilità nella piattaforma

I frequenti pop-up possono a volte disturbare l'esperienza dell'utente

Prezzi di Bullhorn

Contattare per i prezzi

Bullhorn valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (530+ recensioni)

Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

4. Punteggio di lavoro

Via Punteggio di lavoro Come sistema di monitoraggio dedicato ai candidati, JobScore ha aiutato più di 15 milioni di candidati in 150 paesi a completare le loro domande di lavoro. È una soluzione all-in-one con un obiettivo semplice: offrire la migliore esperienza ai candidati in modo che le aziende clienti possano assumere i candidati migliori.

Le migliori funzionalità/funzione di JobScore

Un sito per le carriere con marchio personalizzato che consente alle aziende di pubblicizzare le offerte di lavoro e i motivi per entrare a far parte della propria azienda in modo accattivante

Funzione di referral dei dipendenti che consente ai team esistenti di contribuire a riempire la pipeline di reclutamento

Sistema di valutazione dei candidati che rende più oggettive e più rapide le valutazioni individuali e dei team

Funzionalità/funzione avanzate di conformità per settori come quello sanitario che devono seguire linee guida specifiche

Limiti di Jobscore

Le integrazioni avanzate, come Adobe Sign, sono disponibili solo per i livelli di prezzo più elevati

Lo screening automatizzato dei curricula a volte non funziona e richiede una supervisione umana

Prezzi di Jobscore

Inizio : $99/mese per cinque lavori aperti

: $99/mese per cinque lavori aperti Scala : $299/mese per dieci lavori aperti

: $299/mese per dieci lavori aperti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jobscore

G2: 4.2 (120+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (oltre 20 recensioni)

5. Reclutamento

Via Reclutamento Recruitee è una piattaforma di automazione delle assunzioni, ma questo non significa che non si occupi delle vostre esigenze di reclutamento. Le aziende, dalle medie imprese ai marchi globali, ne sfruttano le funzionalità/funzioni per reperire e monitorare i candidati, costruire il proprio marchio e ottenere informazioni più approfondite sulla propria pipeline di reclutamento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Recruitee

Panoramica del reclutamento e del monitoraggio dei candidati in stile Kanban che offre una visione rapida e in tempo reale della pipeline di candidati

Sistema automatizzato di gestione del flusso di lavoro per creare e completare le attività, consegnare le revisioni ad altri membri del team e altro ancora

Funzione avanzata di app per dispositivi mobili che consente ai team di reclutamento di esaminare e comunicare con i candidati anche in mobilità

Modelli di valutazione dei colloqui che permettono ai team di assunzione di rimanere equi e imparziali nella valutazione dei candidati

Limiti di Recruitee

L'esportazione dei dati dei candidati è limitata per i team di reclutamento che preferiscono lavorare offline

La funzione di ricerca, alquanto limitata, potrebbe richiedere una navigazione manuale per trovare le informazioni pertinenti

Prezzi di Recruitee

Lancio : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Scala : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Lead: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Recruitee

G2: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

6. SmartRecruiters

Via SmartRecruiter Se siete alla ricerca di una soluzione di assunzione completa e modulare, che includa più componenti di quelli che probabilmente vi serviranno, SmartRecruiters è un'ottima scelta. Le sue funzionalità, dal CRM alla pubblicità delle offerte di lavoro, al monitoraggio dei candidati e persino a un chatbot, sono abbastanza estese da offrire qualcosa a tutti i settori e a tutti i tipi di team di assunzione.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartRecruiters

Flussi di lavoro avanzati e personalizzabili per instradare le candidature e i candidati attraverso il team e le risorse umane, mentre avanzano nel loro percorso di reclutamento

Chatbot e funzioni di testo per allineare i canali di reclutamento alle moderne esigenze del pubblico

Pubblicità programmatica integrata che estende la portata dei vostri elenchi oltre i tipici siti di lavoro

Assistente IA in grado di vagliare dinamicamente i curriculum, abbinare i candidati attuali e passati ai ruoli aperti, ridurre le distorsioni di valutazione e imparare a migliorare le proprie funzioni nel tempo

Limiti di SmartRecruiters

La natura modulare del software rende difficile la comprensione dei prezzi o dei moduli necessari per le singole esigenze

Le automazioni sono alquanto limitate: non c'è la possibilità di inviare messaggi di follower automatizzati ai candidati

Prezzi di SmartRecruiters

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SmartRecruiters

G2: 4.3/5 (440+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (130+ recensioni)

7. BambooHR

Via BambooHR BambooHR è un software HR completo, ma questo non significa che sia in ritardo rispetto ai suoi concorrenti quando si tratta di strumenti di reclutamento. Anzi, è proprio il contrario. Utilizzatelo per attrarre e monitorare i candidati passivi, per l'onboarding dei nuovi assunti e persino per raccogliere le firme elettroniche quando gli assunti diventano nuovi dipendenti.

Le migliori funzionalità di BambooHR

Automazioni per la categorizzazione dei candidati che facilitano la gestione di grandi volumi di candidati

Un'app mobile con strumenti di assunzione che supporta la revisione delle candidature e le comunicazioni con i candidati in movimento

Strumenti di collaborazione che consentono ai team di assunzione più grandi di rimanere allineati nelle fasi di revisione delle candidature e di colloquio

Connessione con gli strumenti di gestione delle risorse umane per semplificare l'inserimento dei nuovi dipendenti

Limiti di BambooHR

Il limite delle notifiche può far sì che le azioni dei candidati sfuggano a chi non controlla attivamente la piattaforma

Un'interfaccia utente complessa, in parte a causa dell'ampio intervallo di funzionalità/funzione, che non sempre risulta intuitiva per gli utenti

Prezzi di BambooHR

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

8. hireEZ

Via assumereEZ Come piattaforma di reclutamento in uscita end-to-end, hireEZ dà priorità alla centralizzazione del processo di assunzione. Occupandosi di tutte le parti standard del percorso del candidato, promette di aiutare i reclutatori a fare ciò che sanno fare meglio: mantenere un focus strategico sulla ricerca dei migliori candidati possibili per le loro posizioni.

funzionalità/funzione migliori di hireEZ

Un costruttore di booleani per rendere facile e intuitiva la ricerca dei candidati giusti per le vostre posizioni

Integrazione con l'IA per creare automaticamente comunicazioni dinamiche con i candidati

Impostazione facile e intuitiva, anche per alcune delle funzionalità/funzione più avanzate

Un'estesa libreria di contenuti e una knowledgebase progettata per aiutare la comunità di client a svilupparsi e migliorare nel tempo

limiti di hireEZ

Alcune integrazioni sono limitate, il che può rendere difficile l'inserimento di dati esterni sui candidati da un altro strumento

Prezzi non trasparenti, con alcune funzionalità/funzione limitate ai livelli più alti che non sono elencati online

Prezzi di hireEZ

Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di hireEZ

G2: 4.6/5 (240+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

9. AssumereVue

Via NoleggiareVue Commercializzata come una piattaforma di "esperienza del talento", Hirevue mira a semplificare le assunzioni attraverso qualcosa di più dell'automazione delle attività. Dando la priorità all'esperienza dei candidati, promette di fornire talenti di qualità e quantità superiori per tutte le posizioni aperte.

Le migliori funzionalità/funzioni di HireVue

Un costruttore di interviste che genera dinamicamente interviste strutturate, progettate per essere pertinenti e coerenti

Valutazioni tecniche e basate su giochi che il team può utilizzare per valutare meglio i talenti al di là del loro curriculum e dei loro colloqui

Una piattaforma di colloqui video dal vivo che include la registrazione automatica, l'instradamento dei candidati e altro ancora

Servizio integrato di messaggi di testo per coinvolgere i candidati con messaggi più immediati e succinti

Limiti di HireVue

L'esito positivo dell'implementazione può richiedere un cambiamento nel processo di assunzione che può trasformarsi in un'importante transizione per il vostro team

La piattaforma per i video colloqui può occasionalmente presentare dei problemi, come il mancato funzionamento del microfono o della webcam durante una sessione

Prezzi di HireVue

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di HireVue

G2: 4.1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (40+ recensioni)

10. GoHire

Via GoHire Quando GoHire promette di migliorare il vostro employer brand e nel frattempo di attrarre più candidati, potrebbe valere la pena di ascoltare. Il software promette di automatizzare le attività che richiedono tempo e che possono intasare la vostra pipeline di reclutamento, integrando comunque il tocco umano necessario per ottenere i candidati migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoHire

Pubblicazione con un solo clic su più di 15 Bacheca, per facilitare la rapida diffusione delle offerte

Un'ampia libreria di modelli ottimizzati di descrizione del lavoro per aumentare la velocità di pubblicazione

Pagina di carriera dedicata e personalizzata per ogni client per costruire il vostro marchio di datore di lavoro

Raccolta semplificata dei dati dei candidati per prendere decisioni di assunzione più informate sui dati

Limiti di GoHire

Le email inviate ai e dai candidati rimangono nella piattaforma e non si integrano nel vostro client nativo

Le prestazioni e il tempo di caricamento dell'applicazione fornita possono essere talvolta lenti

Prezzi di GoHire

Starter : $69/mese

: $69/mese Crescita : $99/mese

: $99/mese Pro: $199/mese

Valutazioni e recensioni su GoHire

G2: 3.6/5 (5+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

