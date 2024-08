Soluzioni HR più intelligenti: 10 Migliori alternative Deel del 2024

L'assunzione di talenti a livello globale è come navigare in un labirinto complesso per le aziende. Bisogna destreggiarsi tra le diverse legislazioni sul lavoro dei vari Paesi, garantire la conformità fiscale tra i vari livelli di reddito e assicurarsi che i dipendenti vengano pagati nelle rispettive valute locali. È un turbinio di parti mobili che richiedono attenzione. 🌪️

È qui che Deel passa come Employer of Record (EOR) globale, assistendo le aziende nella semplificazione della configurazione dei loro team internazionali. Tuttavia, Deel presenta una serie di inconvenienti, come ritardi nelle buste paga ed errori di sistema, che spingono gli utenti a cercare alternative.

In questo articolo esploreremo le migliori 10 alternative a Deel, evidenziandone le migliori funzionalità/funzioni, i limiti e i costi per aiutarvi a trovare il sostituto ideale. Entriamo nel vivo! 🔨

Cos'è Deel?

Deel offre alle aziende strumenti per gestire l'assunzione e il pagamento dei dipendenti di tutto il mondo. Aiuta le aziende gestire i lavoratori a distanza , appaltatori e freelance, soprattutto quando vengono assunti da Paesi in cui non hanno una presenza legale. 👩‍⚖️

via Deel In qualità di Datore di lavoro registrato (EOR), Deel assicura un'integrazione senza problemi e contribuisce a mantenere buone relazioni tra datori di lavoro e dipendenti. È possibile assumere con facilità in oltre 150 Paesi.

Deel si occupa della conformità globale, delle buste paga e delle attività HR, permettendovi di concentrarvi sull'espansione della vostra azienda. Inoltre, tutto è accessibile attraverso una dashboard di facile utilizzo.

Per le aziende, gli appaltatori indipendenti o i dipendenti, Deel aiuta con:

Seguire le leggi internazionali sulle assunzioni, compresi i moduli fiscali e i contratti localizzati

Gestione dei piani di pagamento e dei timesheet

Gestione di vari metodi/modalità di pagamento in oltre 100 valute

Garantire la fornitura conforme di attrezzature ai dipendenti

Creazione automatica di fatture

Disperdere fondi utilizzando bonifici bancari locali, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise, ecc.

Cosa cercare nelle alternative a Deel?

Se state cercando una piattaforma come Deel o state pensando di passare dalla vostra attuale piattaforma a un'altra Software HR ecco i fattori chiave da tenere a mente:

Interfaccia utente: Optate per una piattaforma dal design semplice e user-friendly. Dovrebbe consentire ai vostri dipendenti di utilizzarla in modo efficiente,aumentando la loro produttività *Caratteristiche e funzioni: Trovate un'alternativa che si allinei aalle esigenze della vostra organizzazionecome l'elaborazione delle buste paga,gestione dei contraentiattività amministrative e servizi di immigrazione

Optate per una piattaforma dal design semplice e user-friendly. Dovrebbe consentire ai vostri dipendenti di utilizzarla in modo efficiente,aumentando la loro produttività *Caratteristiche e funzioni: Trovate un'alternativa che si allinei aalle esigenze della vostra organizzazionecome l'elaborazione delle buste paga,gestione dei contraentiattività amministrative e servizi di immigrazione Supporto clienti: Un supporto clienti reattivo è fondamentale, soprattutto per una piattaforma EOR o di gestione dei collaboratori. Il team del supporto deve essere proattivo e rapido nel risolvere i problemi relativi alle funzioni HR

Un supporto clienti reattivo è fondamentale, soprattutto per una piattaforma EOR o di gestione dei collaboratori. Il team del supporto deve essere proattivo e rapido nel risolvere i problemi relativi alle funzioni HR Costi e prezzi: Assicuratevi che i costi si adattino al vostro budget. È utile capire la struttura dei pagamenti: la maggior parte delle piattaforme opera su un modello di sottoscrizione, con intervalli di prezzo che vanno da 29 a oltre 500 dollari

Assicuratevi che i costi si adattino al vostro budget. È utile capire la struttura dei pagamenti: la maggior parte delle piattaforme opera su un modello di sottoscrizione, con intervalli di prezzo che vanno da 29 a oltre 500 dollari Scalabilità e portata globale: Considerate se la scalabilità della piattaforma è in linea con i vostri piani di crescita. Se puntate a un'espansione globale, assicuratevi che l'alternativa sia in grado di operare in più Paesi e supporti diverse valute e lingue

Le 10 migliori alternative a Deel per semplificare le risorse umane globali

Da fare: l'interfaccia di Deel è complicata o il suo prezzo non è adeguato al vostro budget? Abbiamo raccolto le migliori alternative a Deel che non solo offrono funzionalità/funzione simili, ma apportano vantaggi unici alla tabella.

Pronti a esplorare? Scopriamo i loro punti di forza, le loro debolezze e i dettagli sui prezzi! 🧐

1. Remoto

Via: A distanza Remote è una piattaforma di assunzione che semplifica le assunzioni internazionali, la gestione dei collaboratori e le buste paga. È ideale per le aziende di medie e grandi dimensioni gestione dei dipendenti remoti in tutto il mondo. 🌎

Cosa contraddistingue Remote? Beh, il suo sistema di buste paga multipaese rivaleggia con le capacità di Deel, ma con una portata più ampia, che copre circa 180 paesi!

La piattaforma si distingue ancora di più per l'offerta di consulenze con i propri esperti interni in materia di risorse umane e di diritto: un vantaggio per le aziende che hanno bisogno di una guida per affrontare le complessità del lavoro da remoto in diversi Paesi.

Un altro punto di forza è il piano contractor di Remote, disponibile in oltre 150 Paesi. Il sistema ottimizza l'onboarding, semplifica l'approvazione dei pagamenti e gestisce le fatture ricorrenti, riducendo le attività ricorrenti. Inoltre, il sistema genera contratti localizzati, controllati legalmente per garantire la conformità alle leggi locali in materia fiscale e di occupazione, alleggerendo l'onere di conformità per le aziende.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Remote

Gestione delle buste paga

Vantaggi specifici per ogni Paese

Conformità globale

Reportistica personalizzata per i dipendenti

Protezione IP remota

Limiti remoti

L'archiviazione delle tabelle orarie potrebbe essere più semplice per l'utente

La scadenza fissa per il pagamento delle fatture può essere troppo breve per alcuni utenti

Prezzi a distanza

HRIS: Free

Free Gestione dei contraenti: $29/mese per contraente

$29/mese per contraente Datore di lavoro: a partire da $599/mese

a partire da $599/mese Pagamento globale: $50/mese per dipendente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Remote

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

2. Buste paga in marmo blu

Via: Libro paga del Marmo Blu Blue Marble Payroll è una soluzione globale per il pagamento delle retribuzioni che opera in oltre 145 paesi e offre un intervallo di servizi, tra cui account, risorse umane, tasse e finanza. 💰

WebGlobe, la sua piattaforma basata su cloud, offre alle aziende il controllo delle loro buste paga internazionali. Offre accesso in tempo reale ai dati sulle retribuzioni in tutto il mondo, reportistica mensile personalizzata e strumenti per garantire la conformità alle leggi locali in materia fiscale e del lavoro. Il software riduce al minimo il rischio di multe o sanzioni garantendo la conformità delle buste paga utilizzando risorse dedicate e tecnologie all'avanguardia.

Blue Marble fornisce una reportistica consolidata dei costi salariali in numerosi Paesi. Accesso a una rete di consulenti globali di fiducia che aiutano in attività come la registrazione della società e il reclutamento dei talenti, prestazioni dei dipendenti e i processi del sistema informativo delle risorse umane (HRIS) a livello globale.

Funzionalità/funzioni migliori di Blue Marble Payroll

Garanzia di conformità globale delle buste paga

Servizi per la gestione della tesoreria e la conversione delle valute

Aggregazione della reportistica salariale globale

Calendario per le buste paga multinazionali

Piattaforma basata su cloud

Limiti di Blue Marble Payroll

La navigazione tra le buste paga estere non è del tutto snella

La configurazione può richiedere più tempo per alcuni Paesi

Prezzi di Blue Marble Payroll

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su Blue Marble Payroll

G2: 4.3/5 (15+ recensioni)

3. Increspatura

Via: Increspatura Rippling è una piattaforma all-in-one che copre le risorse umane, l'IT e le finanze, con servizi globali di buste paga e assunzioni che coprono più Paesi. Eccelle nella gestione della conformità, delle tasse e dei contratti per i suoi client. 📝

Sebbene Rippling gestisca le buste paga in poco più di 50 Paesi (rispetto agli oltre 100 Paesi di Deel), il suo vantaggio sta nell'amministrazione dei benefit. Eccelle nella centralizzazione di tutti i benefit - assicurazione sanitaria, piani 401(k) e altro - in un sistema unificato.

Gli utenti hanno accesso a più di 4.000 piani dei principali vettori, che consentono di confrontare, ottenere preventivi e iscriversi con facilità. Per una maggiore assistenza, gli utenti possono integrare il loro broker preferito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Automazioni basate su ruoli e autorizzazioni flessibili

Servizi EOR bilanciati

Monitoraggio dei referral

Spese per i dipendenti

Controllo dell'inventario

Limiti del Rippling

La funzione di ricerca del software non è così avanzata

Il servizio clienti potrebbe essere migliorato rispetto alle altre alternative Deel presenti in questo elenco

Prezzi di Rippling

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

4.8/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (2.000+ recensioni)

4. BambooHR

Via: BambooHR BambooHRsemplifica tutte le attività HR in un'unica piattaforma di facile utilizzo. Copre le buste paga, gestione del tempo , benefit, processi di assunzione, onboarding, valutazioni delle prestazioni e la reportistica.

Avete bisogno di trovare, assumere e inserire senza problemi i migliori talenti? BambooHR vi sostiene con un solido sistema di monitoraggio dei candidati e strumenti di onboarding proattivi. Questo garantisce un'esperienza notevole per i candidati e un inizio migliore per i nuovi assunti.

Come strumento completo di gestione dei dati, offre reportistica immediata, flussi di lavoro automatizzati e analisi dettagliate. È la risorsa ideale per gestire le informazioni in modo efficiente e per mantenere le cose in movimento.

BambooHR vi fornisce anche strumenti per raccogliere feedback aumentare la soddisfazione dei dipendenti e promuovere la crescita professionale all'interno del team. 🌱

Le migliori funzionalità di BambooHR

Reportistica per tutto il ciclo di vita dei dipendenti

Facile onboarding per la gestione dei dipendenti

oltre 125 integrazioni come Slack e Checkr

Monitoraggio dei candidati per semplificare la gestione delle risorse umane

App mobile

Limiti di BambooHR

Gli annunci potrebbero richiedere più opzioni personalizzate

Alcuni utenti trovano l'app mobile difficile da navigare

Prezzi di BambooHR

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,6/5 (2500+ recensioni)

5. Gusto

Via: Gusto Sebbene Gusto non funzioni come un EOR come Deel, si distingue come un software HR molto apprezzato e di facile utilizzo. Lo si può utilizzare per gestire tutti gli aspetti del team (assunzioni, pagamenti e gestione) in una piattaforma unificata. Vanta diversi strumenti automatizzati che semplificano le buste paga, facendo risparmiare alle aziende tempo, lavoro richiesto e potenziali rischi. ⚠️

Gusto sincronizza e calcola senza soluzione di continuità le ore di lavoro, la PTO e le ferie del team direttamente nel libro paga. Inoltre, aiuta a mantenere la conformità fornendo avvisi e integrando varie soluzioni software.

Oltre alle buste paga, il software offre funzioni HR adatte ad aziende di tutte le dimensioni. Tra queste, il monitoraggio nativo del tempo, l'amministrazione dei benefit e la gestione dei talenti e delle prestazioni. Inoltre, offre vantaggi aggiuntivi come l'identificazione di crediti d'imposta nascosti per dare alle aziende un vantaggio finanziario.

Le migliori funzionalità/funzione di Gusto

Opzioni self-service per i dipendenti

Sistema di allerta per la conformità

Gestione dell'assicurazione sanitaria

Monitoraggio del tempo per team interni o remoti

Generazione di processi retributivi, reportistica sulle assenze e gestione della conformità per dipendenti a tempo parziale o a tempo pieno

Imposte sui salari e software di account per le esigenze di gestione finanziaria

Limiti di Gusto

Alcuni utenti incontrano difficoltà quando accedono all'app

L'inserimento dei processi e delle informazioni storiche sulle paghe può risultare difficoltoso

Prezzi di Gusto

Semplice: $40/mese più $6/mese per utente

$40/mese più $6/mese per utente Plus: $80/mese più $12/mese per utente

$80/mese più $12/mese per utente Premium: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Gusto valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

6. Gestione del capitale umano Workday

Via: Gestione del capitale umano Workday Workday Human Capital Management (HCM) automatizza retribuzioni, buste paga, pianificazione, monitoraggio del tempo e benefit e raccoglie dati intelligenti sulle competenze. Il software integra il Workday Skills Cloud, impiegando l'apprendimento automatico per allineare i talenti alle opportunità più adatte. Ciò consente alle organizzazioni di promuovere l'agilità della propria forza lavoro su scala più ampia. 🏇

Il software non si limita a gestire i dati, ma crea una forza lavoro felice. Facilita l'ascolto dei feedback dei dipendenti e la creazione di esperienze che risuonino con loro. Le analisi aumentate all'interno della piattaforma evidenziano le intuizioni provenienti da serie estese di dati, presentando le tendenze e le forze che le determinano.

Gli strumenti per la retribuzione e i benefit sono flessibili e consentono di creare piani per vari tipi di lavoratori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workday HCM

Automazioni semplificate

Piano strategico della forza lavoro per i team interni e remoti

Elaborazione delle buste paga

Analisi delle tendenze

Limiti di Workday HCM

La reportistica trarrebbe vantaggio dalle opzioni di personalizzazione delle funzionalità/funzione di gestione delle risorse umane

Può richiedere un certo tempo per caricare set di dati di grandi dimensioni rispetto ad altre alternative Deel

Prezzi di Workday HCM

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su Workday HCM

G2: 4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

7. Saggio

Via: Saggio Wise, precedentemente noto come TransferWise, è una piattaforma online progettata per la gestione del denaro oltre confine. Funziona come un account sul quale è possibile inviare denaro a livello internazionale e ricevere pagamenti in varie valute. 💲

Quando si trasferisce denaro all'estero, si avvia la transazione versando la propria valuta locale sull'account locale di Wise. Poi, l'account Wise corrispondente nel Paese del destinatario invia il denaro nella sua valuta locale.

La piattaforma offre diverse opzioni di account aziendali per ditte individuali, piccole e medie imprese e aziende. Inoltre, gli account aziendali di Wise si integrano perfettamente con la piattaforma software di account online Xero per chi vuole snellire le attività amministrative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wise

Soluzione incentrata sulle buste paga

Supporta numerose valute

Trasferimenti internazionali semplici

Nessuna spesa nascosta

Trasferimento di denaro veloce

Limiti di Wise

L'interfaccia può essere difficile da navigare

Il trasferimento dei fondi non è sempre tempestivo

Prezzi di Wise

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Wise

G2: 4/5 (60+ recensioni)

4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

8. Onnipresente

Via: Onnipresente La piattaforma digitale di Omnipresent semplifica la conformità, le buste paga e i benefici obbligatori per i team remoti di oltre 160 paesi! 🌐

La piattaforma semplifica l'assunzione di dipendenti remoti in tutto il mondo, offrendo loro l'accesso a benefit locali come l'assistenza sanitaria e i contributi sociali mentre lavorano all'interno di un team globale. I suoi servizi coprono l'onboarding dei nuovi assunti, l'offboarding, il supporto alle Risorse Umane e la gestione delle retribuzioni gestione delle buste paga per team globali.

Al centro della loro offerta c'è la OmniPlatform, una soluzione HR progettata per l'onboarding e la gestione dei talenti internazionali. Si tratta di una soluzione globale software di gestione dei dipendenti che raccoglie le informazioni necessarie, archivia i documenti fondamentali, approva le spese e gestisce le ferie.

Le migliori funzionalità/funzione di Omnipresent

Supporto alle risorse umane

Conformità alle normative

Gestione delle paghe

Facilità di onboarding e offboarding

Navigatore globale per le assunzioni

Limiti di onnipresenza

Nessuna opzione per visualizzare i pagamenti programmati (come i bonus) al di fuori dello stipendio standard

La comunicazione può essere più lenta in alcuni Paesi

Prezzi di Omnipresent

Premium: A partire da $499/mese per dipendente

A partire da $499/mese per dipendente Scala: A partire da $399/mese per dipendente

A partire da $399/mese per dipendente Soluzione su misura: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Omnipresent valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

4.6/5 (150+ recensioni) Trustpilot: 4.7/5 (10+ recensioni)

9. Solo lavori

Via: Solo opere Justworks alleggerisce il carico di lavoro dei manager e del team HR. La piattaforma offre servizi paghe e funzionalità/funzione che coprono i benefici per i dipendenti, gli stipendi, i permessi e gli aspetti correlati. Justworks assicura pagamenti prompt e accurati per tutti i tipi di dipendenti, compresi quelli a tempo pieno, part-time, client, venditori e fornitori. 🚚

È possibile stabilire politiche per i dipendenti in linea con le normative aziendali e gli standard di conformità per i permessi, i congedi, le ferie e le vacanze. Inoltre, i vostri dipendenti hanno a disposizione dashboard personalizzate in cui possono accedere al loro profilo e alle metriche delle prestazioni, oltre a visualizzare i dettagli dei loro pagamenti, richiedere permessi e iscriversi ai programmi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Justworks

Rapido onboarding

Automazioni

Dashboard per ogni dipendente

Reportistica senza soluzione di continuità

Assistenza alle risorse umane

Limiti di Justworks

La funzionalità/funzione di reportistica dedicata alle paghe potrebbe essere perfezionata

L'aggiunta di ulteriori integrazioni e partner sarebbe vantaggiosa

Prezzi di Justworks

Basic: $59/mese per dipendente

$59/mese per dipendente Plus: $99/mese per dipendente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Justworks

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

10. Papaya globale

Via: Papaya globale Papaya Global offre strumenti analitici completi, fornendo alle aziende approfondimenti basati sui dati per prendere decisioni informate sulle operazioni relative a paghe e risorse umane.

La piattaforma integra Strumenti di IA per l'automazione per garantire la precisione e ridurre i rischi nelle procedure di payroll e compliance. All'interno di un'unica soluzione di facile utilizzo, le organizzazioni possono eseguire senza problemi attività di payroll, elaborare pagamenti, generare reportistica e supervisionare le procedure di onboarding e assunzione. 💼

Papaya Global enfatizza i servizi di conformità su misura per il Paese di ciascun lavoratore. Il suo team di esperti dislocato in tutto il mondo offre consulenza e assistenza legale in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Papaya Global

Avvisi di conformità

Autorizzazioni per gli utenti, flussi di lavoro e catene di approvazione personalizzabili

Automazioni per i pagamenti in valuta locale

Facilita i pagamenti fiscali di terze parti

Assistenza per le buste paga in oltre 160 Paesi

Limiti di Papaya Global

La navigazione e l'ottimizzazione del sito web potrebbero essere migliorate

La documentazione sulla fatturazione potrebbe essere più dettagliata

Prezzi di Papaya Global

Pagamenti a servizio completo: a partire da $12/mese per dipendente

a partire da $12/mese per dipendente Licenza della piattaforma payroll: a partire da $3/mese per dipendente

a partire da $3/mese per dipendente Licenza per la piattaforma dati e approfondimenti: a partire da $150/mese per posizione

a partire da $150/mese per posizione Pagamenti-as-a-Service: A partire da $3/mese per dipendente

A partire da $3/mese per dipendente Datore di lavoro: A partire da $650/mese per dipendente

A partire da $650/mese per dipendente Gestione degli appaltatori: A partire da $2/mese per dipendente

A partire da $2/mese per dipendente Servizi di competenza globale: A partire da $190/mese per dipendente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Papaya Global

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

Altri strumenti HR

Sebbene Deel e le sue alternative aiutino in genere a gestire le buste paga e la conformità in più Paesi, potrebbero non supportare tutte le funzioni HR.

Avete bisogno di piattaforme di project management come ClickUp per un supporto end-to-end in aree come il piano delle risorse umane, la gestione dei documenti, l'onboarding dei dipendenti e il monitoraggio delle prestazioni. Scopriamo come questa piattaforma ottimizza le operazioni HR per semplificare la vita lavorativa! ✌

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Ottimizzate senza problemi il vostro KPI HR e le operazioni con ClickUp HR Teams rivoluzionando il modo in cui gestite le assunzioni, l'onboarding e la crescita dei dipendenti. Immergetevi in un'esperienza senza soluzione di continuità mentre monitorate e migliorate le prestazioni e il coinvolgimento dei dipendenti attraverso visualizzazioni personalizzate e adattabili. 📖

Personalizzate le vostre visualizzazioni con Campi personalizzati che consentono di monitorare i dettagli e i documenti dei dipendenti. Create flussi di lavoro con stati personalizzati per avere una panoramica chiara di ogni fase: assunzione, onboarding e sviluppo. Assicurate una sequenza strutturata di tutte le fasi, impostando le dipendenze delle attività.

Utilizzo automazioni delle attività per ridurre il lavoro manuale e risparmiare tempo con modelli predefiniti per semplificare i processi HR, come ad esempio l'inserimento dei dipendenti e sviluppo del talento .

Migliorate l'accuratezza e semplificate i processi di pagamento con il programma Modello di reportistica paghe di ClickUp . Questo strumento semplifica la raccolta e l'archiviazione dei dati cruciali dei dipendenti, come nome, numero ID, ruolo, informazioni di contatto, crediti PTO e ritenute fiscali. ✅

Sfruttate il modello di reportistica ClickUp Payroll per creare record di retribuzione con una maggiore precisione, senza alcuno sforzo

Personalizzate questo modello gratuito per le risorse umane per allinearsi al periodo di paga preferito, settimanale, bisettimanale, mensile o annuale. Utilizzate la funzione di monitoraggio del tempo integrata per registrare la durata delle attività durante l'orario di lavoro. Questi dati si integrano perfettamente nella reportistica delle buste paga, accelerando il processo di pagamento.

Per avere un repository centralizzato dei dati sulle retribuzioni, potete utilizzare la funzione Modello di reportistica per il riepilogo/riassunto delle buste paga di ClickUp . Questo modello di documento consente di monitorare facilmente i pagamenti dell'anno in corso, di monitorare i crediti PTO disponibili e di includere osservazioni per situazioni specifiche o problemi di pagamento precedenti. 💸

Utilizzate il modello di riepilogo/riassunto delle paghe di ClickUp per documentare tutte le informazioni sulle paghe dei dipendenti in un hub centralizzato

ClickUp consente anche di pianificare colloqui, riunioni e incontri individuali attraverso un calendario flessibile sincronizzato con Google Calendar, Outlook e Zoom. Inoltre, è possibile migliorare la comunicazione tra la leadership, il management e i team utilizzando i commenti alle attività, le menzioni e il Visualizzazione della chat .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Trova la tua alternativa Deel ideale e potenzia i team HR con ClickUp

L'abbinamento con Deel può sembrare difficile, ma il nostro elenco delle 10 migliori alternative a Deel è all'altezza dell'attività. Dopo aver individuato la vostra opzione preferita, perché non di dare una chance a ClickUp ? Come soluzione all-in-one, snellisce le operazioni HR e gestione delle attività e rende l'assunzione, l'onboarding e il coinvolgimento dei dipendenti più facile che mai! 💖