12 esempi di obiettivi HR SMART per ogni azienda

I dipartimenti HR e People hanno fatto molta strada da quando Toby Flenderson li ha mappati nella serie preferita da tutti, The Office.

E siamo onesti: le persone preferite con cui parlare alla festa di Natale sono molto probabilmente quelle che fanno parte del reparto People Operations della vostra azienda. Questo perché i dipartimenti HR e People sono dedicati al benessere di ogni dipendente e sono responsabili della gestione del loro ciclo di vita professionale.

In sostanza: È perché ci tengono.

Ecco perché potete sempre contare sul fatto che i responsabili delle risorse umane ricordino il vostro nome, vi chiedano come state da fare e ascoltino attivamente le vostre preoccupazioni.

Ma c'è ancora molto di più nella creazione di uno stato di avanzamento Risorse Umane e l'impostazione di obiettivi SMART per le risorse umane sono un pezzo importante di questo puzzle.

Seguiteci mentre ci immergiamo in 12 dei nostri obiettivi HR preferiti per ogni azienda, compresi i loro vantaggi, le opinioni degli esperti, gli strumenti utili e gli esempi SMART che potete mettere in pratica oggi stesso.

Le Risorse Umane, o come le chiamate People Operations, sono il collante che tiene insieme silenziosamente l'azienda.

Mentre gli altri reparti pianificano, producono, lanciano e commercializzano i prodotti di un'azienda, le Risorse Umane si assicurano che coloro che ne fanno parte si sentano appagati nel lavoro.

Gli obiettivi delle risorse umane aiutano a dare ai manager e ai leader aziendali un senso di direzione quando si tratta di migliorare l'esperienza dei dipendenti per tutta la durata del loro mandato. Come per tutti gli obiettivi dell'azienda, i migliori obiettivi per le Risorse Umane obiettivi sono SMART :

S: Specifico

M: Misurabile

A: Raggiungibile

R: Rilevante

T: Legato al tempo

Le risorse umane possono essere state in passato sinonimo di scartoffie, politiche e manuali, ma in realtà hanno un peso ancora maggiore, con un'attenzione particolare alla cultura, alla sicurezza, all'inclusività e alla crescita.

Questo lascia spazio alla creatività e, osiamo dire, al divertimento quando si tratta di pianificare gli obiettivi HR del prossimo trimestre. Ma significa anche che dovete investire un lavoro richiesto ancora maggiore e un'attenta considerazione nell'impostazione di obiettivi intenzionali che avranno un effetto chiaro e misurabile sull'esperienza di lavoro dei dipendenti.

Gli obiettivi delle risorse umane devono anche essere in linea con i principi fondanti dell'azienda, promuovere un ambiente di lavoro sano ed essere creati pensando alle persone!

non c'è pressione, giusto?

Non c'è da preoccuparsi! Siamo qui per aiutarvi a definire e raggiungere gli obiettivi HR che avete sempre sognato - e i vostri dipendenti vi ringrazieranno.

Indipendentemente dal settore, dalle dimensioni dell'azienda o dal budget, gli obiettivi delle risorse umane devono essere incentrati sulla crescita, sia dei dipendenti a livello personale che dell'azienda nel suo complesso.

In tutti i reparti, l'impostazione di obiettivi SMART riunisce le persone, responsabilizza i membri del team e crea il seme per abitudini di lavoro positive e più produttive.

Per quale altro motivo dovreste impostare obiettivi SMART per le risorse umane?

e molto di più

Non avete nulla da perdere e tutto da guadagnare dall'impostazione di obiettivi ponderati che il vostro dipartimento Risorse Umane può iniziare a implementare già da oggi.

Inoltre, non devono essere così grandi! Piuttosto che concentrarvi su come rivoluzionare l'ambiente di lavoro della vostra azienda da un giorno all'altro, pensate a piccoli cambiamenti che avranno un grande impatto e, in ultima analisi, porteranno risultati nel tempo.

Può sembrare che molti di questi obiettivi per le risorse umane condividano benefici simili quando vengono portati a termine in modo efficace, e questo è del tutto intenzionale.

Potreste anche scoprire che il vostro dipartimento HR abbraccia già una o più piccole parti di questi obiettivi più grandi. Questo elenco fornirà nuovi modi per migliorare gli effetti di questi lavori richiesti in modo più mirato alle esigenze professionali dei vostri dipendenti.

Utilizzate questi 12 obiettivi SMART per le risorse umane per ottenere nuove prospettive e idee e migliorare la vostra azienda con le risorse che già avete!

e abbiamo menzionato che ci saranno dei modelli? Andiamo!

Avete mai sentito la frase "Ama quello che fai e non lavorerai mai più in vita tua?"

Investire tempo nella creazione di un ambiente di lavoro positivo e orientato ai dipendenti è il primo passaggio per raggiungere questo obiettivo delle risorse umane, un obiettivo importante perché, per quanto possa sembrare smielato, tutti noi aspiriamo a questo. ⬆️

Quando parliamo di cultura aziendale, non parliamo di tabelle da ping pong, corn hole o birra fresca alla spina: parliamo di organizzazioni che valorizzano le stesse idee, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e le stesse filosofie di Da fare.

E poi, le persone sono tutto! Mettere i vostri dipendenti al primo posto dimostra che vi preoccupate e li rispettate come esseri umani con vite, interessi e impegni reali, non solo come forza lavoro.

volete un altro motivo per ripensare la vostra cultura aziendale?

Mettere in atto politiche e linee guida per proteggere la sicurezza, la salute mentale e l'equilibrio vita-lavoro dei vostri dipendenti li aiuterà a sviluppare relazioni professionali più sane con se stessi e con i loro colleghi.

E dal punto di vista di un responsabile delle risorse umane, lo sviluppo di una cultura incentrata sui dipendenti vi porterà lontano, attrarre talenti migliori e vi aiuterà a costruire un'azienda piena di persone dedicate che sono felici di presentarsi al lavoro ogni mattina.

Un obiettivo delle risorse umane in qualsiasi organizzazione dovrebbe essere quello di creare un ambiente di lavoro incentrato sui dipendenti. Un ambiente di lavoro di questo tipo incarna una cultura di rispetto e fiducia tra i dipendenti. Quando c'è rispetto e fiducia, i dipendenti possono sentirsi a proprio agio nella condivisione di idee e opinioni. Questo li aiuterà a sentirsi soddisfatti del proprio lavoro e a essere più produttivi. Inoltre, l'obiettivo di qualsiasi dipartimento delle risorse umane dovrebbe essere quello di creare un luogo di lavoro sicuro per tutti i dipendenti. Oltre a politiche molto chiare per proteggere i dipendenti dai rischi e da altri infortuni, i dipendenti devono sentirsi al sicuro anche dal punto di vista mentale ed emotivo, grazie a solide protezioni contro il mobbing e le molestie, come commenti offensivi o contatti fisici indesiderati

Peter Bryla, Specialista di Outreach Marketing di Laboratorio di curriculum vitae

Create una nuova politica incentrata sulla creazione di un ambiente di lavoro positivo e presentatela alla prossima riunione aziendale programmata o alle All-hands.

Questa nuova politica potrebbe introdurre linee guida sul linguaggio e sul comportamento in relazione ad argomenti sensibili, alla gestione dei conflitti o anche a qualcosa di eccitante come i Summer Fridays.

Siete alla ricerca di modi per mantenere il team allineato durante la vostra riunione "All Hands"? Abbiamo pensato a voi con Il modello di riunione di ClickUp per tutti i collaboratori personalizzato proprio per questo. Tenete la vostra azienda aggiornata sugli ultimi annunci, incoraggiate la collaborazione e migliorate la chiarezza durante le riunioni con questo modello di Elenco precostituito che copre tutte le basi.

Mantenete la vostra azienda aggiornata sugli annunci e migliorate la chiarezza durante le riunioni Riunioni a tutte le mani con questo modello pre-costruito in ClickUp Scaricare questo modello

La vostra azienda valori fondamentali sono il fondamento della sua cultura.

In qualità di responsabile delle risorse umane o aziendali, lo riconoscete già, soprattutto tra i nuovi assunti.

Ora è molto più probabile che i potenziali candidati sentano domande relative alla soddisfazione, alla sicurezza, all'apprezzamento e alla felicità generale dei dipendenti attuali.

Sembrano sogni universalmente condivisi, che tutti vogliamo e non dovremmo mai aspettarci dalla nostra carriera. Ma il fatto è che questi obiettivi sono assolutamente raggiungibili con la giusta impostazione dei valori fondamentali per attrarre candidati che la pensano come voi e che si impegneranno a lungo nella vostra azienda.

Inoltre, i valori fondamentali non sono stagnanti. Dovrebbero cambiare man mano che la vostra azienda matura per stare al passo con le tendenze del settore, l'identità del marchio, il traguardo, la crescita e altro ancora.

In ClickUp, i nostri valori fondamentali valori fondamentali hanno subito una buona dose di modifiche, in quanto continuano ad evolversi. Pensate: opinioni forti, poco convinte . 😎

Insomma, non si può diventare il futuro del lavoro senza seguire il flusso e abbracciare il cambiamento, non è vero?!

I nostri sette valori fondamentali riguardano tanto ClickUp come prodotto quanto le persone che lo alimentano. Questi valori aiutano l'intero team di ClickUp a gestire il proprio lavoro, a dare l'esempio, ad essere orgogliosi di ciò che fanno e semplicemente a divertirsi. Inoltre, ci portano ad avere maggiori talenti, tassi di fidelizzazione più elevati e infinite opportunità di crescita interna. 🙌🏼

È essenziale che il vostro scopo e i vostri valori professionali siano chiari, coraggiosi e risonanti. Da fare in questo senso?

Chiari: scritti in termini semplici, dichiarativi e in un linguaggio che tutti capiscano e ricordino

Le parole evocano qualcosa. Forse qualcosa di diverso in ognuno, ma nessuno ne rimane indifferente. Come esseri umani, abbiamo l'istinto di riunirci in tribù o comunità, ma queste persistono solo quando ci sono un significato e uno scopo chiari.{\i}

Non sono solo parole, ma si manifestano nel modo in cui l'azienda prende le decisioni e gestisce le cose, soprattutto le assunzioni. Se non potete dimostrare come hanno informato la vostra strategia e le operazioni mission-critical, allora non state parlando