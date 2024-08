Strutture organizzative per la gestione dei progetti (inclusi 5 esempi e modelli)

Molte aziende moderne sostengono una gerarchia piatta. Anche se questo fa sembrare che non ce ne sia una, le organizzazioni e i progetti hanno sempre una sorta di gerarchia.

Quando si conoscono i diversi stili e modi di strutturare i progetti, si evita che si trasformino in un pasticcio. Con la giusta struttura di project management, tutti i membri del vostro team e i team che vi circondano sapranno esattamente chi è cosa.

Sarà molto più facile controllare il lavoro e prendere le decisioni migliori per il progetto e, in ultima analisi, per l'azienda.

In questo articolo scoprirete cosa definisce una struttura di project management e come sceglierne una. Ma soprattutto, vi daremo indicazioni su come creare facilmente tali strutture in ClickUp !

Continua a leggere!

A cosa servono le strutture di project management?

Una struttura di project management serve a chiarire la gerarchia e, di conseguenza, le linee di relazione in un progetto. La struttura delinea la funzione e l'autorità di ciascun autore del progetto per la supervisione e le decisioni.

Queste strutture organizzative hanno la forma di grafici. Il loro valore risiede nel fatto di essere un riferimento a cui i membri del team possono fare riferimento durante le fasi del progetto durante l'esecuzione del progetto .

Dopo tutto, con il logorio dei dipendenti e il turnover, le strutture di project management cambiano. Lo stesso può accadere durante le vacanze e quando si assumono molti nuovi lavoratori.

Ma il progetto potrebbe essere appena iniziato e richiedere la definizione della sua struttura organizzativa. Oppure potrebbe essere così vecchio che la sua struttura organizzativa è cambiata nel tempo.

È più veloce e comodo controllare un grafico in un repository accessibile piuttosto che buggare i colleghi (a volte diversi) chiedendo con chi parlare per risolvere una questione urgente.

**PROJECT MANAGEMENT O STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO? Alcuni si riferiscono a queste strutture come "strutture organizzative di progetto" anziché "strutture di project management" Questo perché rappresentano l'organizzazione delle persone intorno a un progetto. A seconda della struttura, cambia lo stile di coordinamento e di gestione del lavoro e della comunicazione del team di progetto.

Tuttavia, qualsiasi struttura di project management funge da base per:

Comunicazione cancellata: Allineare tutti i membri del team prima e durante il progetto sul tipo di contributo atteso da ciascuno per ridurre al minimo i conflittiCollaborazione efficace del team _opzioni disponibili sul mercato!

Utilizzo delle lavagne online di ClickUp per definire le strutture del progetto

Trascinate le forme sulla tela, collegate il flusso di lavoro e lavorate contemporaneamente con il vostro team in ClickUp Whiteboard

Le lavagne online sono particolarmente adatte per collaborare in remoto e in tempo reale con manager e altri dirigenti mentre si determina una struttura di project management.

I passaggi per la creazione di mappe mentali sono ancora validi per la progettazione di strutture organizzative su Whiteboard. Tuttavia, invece di creare una Mappa mentale su una lavagna online, potete arricchire le vostre strutture con altri elementi visivi e restrizioni di diagramma.

Nelle lavagne online di ClickUp è possibile disegnare forme e collegarle con connettori. Potete anche aggiungere note adesive e testi alle vostre strutture di project management e caricare file di immagine, come immagini o simboli, per distinguere le posizioni.

Suggerimento: Utilizzate Il modello Introduzione alle lavagne online di ClickUp per iniziare.

Pensieri da tenere a mente

Quando scegliete la struttura organizzativa migliore per il vostro progetto, ottimizzate i talenti e le risorse. E si gettano le basi per una gestione efficiente del progetto gestione del flusso di lavoro e team ad alte prestazioni.

Perché senza questi due ingredienti, obiettivi chiari del progetto e una visione, non c'è modo di ottenere i risultati e la qualità desiderati. Connessione con noi ! Vi aiuteremo a creare una struttura di project management che abbia il miglior impatto sui vostri progetti.