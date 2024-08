10 esempi di diagrammi per qualsiasi tipo di progetto

Abbiamo tutti sentito la frase "la qualità sulla quantità", giusto?

Mentre combattevo con le unghie e con i denti per tutta la scuola media, questo era il mantra da seguire e, anche adesso, questo sentimento è ancora vero quando si tratta di molte cose nella vita.

Ma questo è il punto! Ora sappiamo che qualità e quantità sono elementi necessari e costanti della vita.

Che le informazioni siano qualitative o quantitative, dobbiamo considerare questi elementi come entità separate per comprenderli correttamente. È qui che grafici e diagrammi ci vengono in aiuto.

Le informazioni numeriche sono rappresentate da colonne, grafici a linee, grafici a barre o - il mio preferito - grafici a torta.

Mentre i dati qualitativi (informazioni non definite da un singolo numero) sono meglio rappresentati da diagrammi come Mappe mentali o Grafici di Gantt .

Entrambi sono fondamentali per il successo di qualsiasi azienda sana, ma a volte trovare i diagrammi giusti per trasmettere al meglio le informazioni qualitative è difficile. Ecco perché questo blog vi piacerà.

Considerate questo articolo come la vostra nuova guida per i 10 diagrammi più importanti da conoscere per qualsiasi tipo di flusso di lavoro, compresi i casi in cui utilizzarli, gli esempi, le testimonianze reali e i trucchi indispensabili per renderli più veloci.

10 Tipi di diagrammi Esempi per il vostro team

Prima di andare avanti, chiariamo una cosa. che cosa sono i dati qualitativi?

I dati qualitativi sono tutte le informazioni che non possono essere espresse con un valore numerico o contate. Possono essere le fasi di un flusso di lavoro, i membri di un'organizzazione, le immagini, i concetti, le tempistiche e molto altro ancora.

Come per i dati quantitativi, esiste un modo giusto e uno sbagliato di esprimere i dati qualitativi, a seconda di ciò che si cerca di fare con essi. Per questo motivo è fondamentale determinare lo scopo delle informazioni prima di scegliere un tipo di diagramma specifico.

Può sembrare una richiesta eccessiva, ma per tutti i miei compagni di apprendimento visivo là fuori, avrà molto più senso quando vedrete degli esempi dal vivo - e noi li abbiamo per voi!

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco i nostri 10 diagrammi preferiti con esempi.

p.S. modelli super utili sono riportati qui di seguito.

1. Diagramma a mappa mentale

Se avete mai usato un software gratuito per la gestione dei progetti come ClickUp probabilmente avrete sentito parlare di questo popolare diagramma di flusso di lavoro. Le mappe mentali sono un ottimo strumento per la creazione di diagrammi , la pianificazione di flussi di lavoro, la visualizzazione dei dati, brainstorming di nuovi processi -e sentirsi creativi mentre lo si fa!

Questi diagrammi partono in genere da un'idea principale o da un obiettivo finale da raggiungere, e da lì il diagramma prende naturalmente forma. Sono altamente visivi e i migliori sono anche flessibili, personalizzabili e collaborativi.

Come una rete o anche un flusso di coscienza, le mappe mentali collegano le idee (nodi) tra loro per trasmettere visivamente come una fase del progetto conduce alla successiva.

Creare un flusso di lavoro per presentare una visione a volo d'uccello del processo di documentazione tecnica con le mappe mentali di ClickUp

E questa non è nemmeno la parte migliore! Le mappe mentali possono essere strutturate o libere a piacere. Con risorse come lavagne digitali è possibile costruire la mappa mentale come si farebbe con qualsiasi scarabocchio diurno, aggiungendo forme, connettori, media e persino coinvolgendo l'intero team.

Quando usare un diagramma a mappa mentale?

Sebbene si tratti di un diagramma popolare per la pianificazione di nuovi processi o progetti aziendali, le mappe mentali vengono utilizzate anche per cose come le mappe di rete che descrivono i diversi ruoli in un'azienda, il brainstorming delle possibili risposte a una domanda centrale o l'esplorazione di sotto-argomenti di un tema più ampio.

Le mappe mentali sono fatte per essere personalizzate. Inoltre, con l'aiuto di una delle tante modelli gratuiti di mappe mentali e le risorse a vostra disposizione, non vi sentirete mai soli nel processo di creazione della vostra prima mappa.

Utilizzate le mappe mentali per delineare piani o strategie per le attività della vostra vita personale e professionale, tra cui:

Crescita aziendale

OKR

Brainstorming

Presentazioni infografiche

Onboarding

Tabelle di marcia

Gestione del tempo

e altro ancora!

Siete pronti a creare una mappa mentale tutta vostra? Iniziate da qui con questa Modello di mappa mentale semplice di ClickUp e guardate il vostro flusso di lavoro prendere vita. 💜

Semplificate il brainstorming delle idee con il modello di mappa mentale semplice di ClickUp

2. Diagramma di gerarchia

Se si ascolta attentamente, si può quasi sentire l'unanime "Ahhhhh" e il cenno d'assenso di ogni Utente di ClickUp in tutto il mondo . Amiamo i diagrammi gerarchici: sono la base della nostra piattaforma!

Come una matrioska russa, i diagrammi gerarchici partono da un argomento onnicomprensivo (come l'intera organizzazione o un grande dipartimento) e categorizzano tutto ciò che rientra in quell'ombrello suddividendolo in parti simili e più gestibili.

L'esclusiva Gerarchia di ClickUp offre la flessibilità necessaria per organizzare team di qualsiasi dimensione

Potremmo parlare del nostro sistema di gerarchia per giorni! Per saperne di più su come La Gerarchia unica di ClickUp può aiutarvi a creare l'infrastruttura perfetta per scalare la vostra attività.

Quando utilizzare un diagramma gerarchico?

I diagrammi gerarchici sono un modo estremamente visivo di organizzare tutto, dalle organizzazioni ai reparti, dai progetti complessi alle attività quotidiane.

Mentre gli organigrammi mostrano le relazioni tra le persone che ricoprono ciascun ruolo, i diagrammi gerarchici mostrano come ogni compito o progetto quotidiano si inserisce nel quadro generale.

3. Diagramma a matrice

Sicuramente avrete già visto questo tipo di diagramma, forse lo avrete anche usato per dare un senso a una situazione complicata o a una decisione importante!

Ideali per categorizzare più elementi, i diagrammi a matrice sono composti da quattro quadranti su due assi. Ogni quadrante rappresenta una categoria diversa, mentre entrambi gli assi a volte rappresentano due temi costanti opposti, ovvero quanto bene o male qualcosa sta funzionando, quanto o quanto poco si verifica, ecc. Tuttavia, gli assi non devono necessariamente rappresentare qualcosa. In alcuni casi, gli assi servono semplicemente come confini per dividere visivamente i dati in quattro aree.

Come le mappe mentali, modelli di matrice sono personalizzabili. Le informazioni possono essere suddivise in quadranti in forma di elenco o tracciate in punti specifici rispetto a ciò che rappresentano gli assi.

Quando utilizzare un diagramma a matrice?

I diagrammi a matrice possono essere utilizzati sia in ambito personale che professionale. I project manager possono usare questo tipo di diagramma per:

Determinare il potenziale successo di un nuovo progetto

Identificare le aree di bisogno nella loro strategia aziendale

Dare priorità alle nuove idee

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/55005/modelli-di-diagrammi-di-confronto/ Confrontare i progetti /%href/ ' la propria competitività rispetto a progetti simili già esistenti

Utilizzare Modello di matrice di tracciabilità di ClickUp per tenere traccia di tutti i dettagli tecnici della vostra attività.

Il modello di matrice di tracciabilità di ClickUp offre un modo semplice per tracciare queste relazioni in modo organizzato e completo.

E abbiamo già detto che i diagrammi a matrice sono utili in tutti i settori?

Uno dei diagrammi principali che utilizzo e sostengo sempre è la Matrice di assegnazione delle responsabilità, altrimenti nota come RACI (Responsabili, Responsabili, Consulenti e Informati) La matrice RACI fa parte del più ampio dominio di.. gestione degli stakeholder _e impegno che consente al team e al project manager di rimanere organizzati. Lo scopo della matrice RACI è valutare gli stakeholder e documentare il ruolo e la responsabilità di ciascuno in un progetto specifico Le matrici RACI devono essere semplici e digeribili; qualsiasi membro del team deve essere in grado di visualizzarle e comprenderle senza difficoltà. Il principale contributore di una matrice RACI è il project manager e il team di progetto, in quanto l'uso migliore di questo diagramma è che ogni membro si ritenga responsabile del proprio lavoro, fungendo al tempo stesso da riferimento per i project manager per > > la gestione del progetto delegare il lavoro _alla persona corretta.

Christian Figueroa , responsabile di progetto presso Consiglio Nazionale degli Ordini degli Infermieri (NCSBN)

Esempio di diagramma a matrice di Christian Figueroa per NCSBN

4. Diagramma circolare

Quasi come la controparte qualitativa del classico diagramma a torta, i diagrammi a cerchio mostrano come i diversi elementi si uniscono per creare un prodotto o un'idea completa. Ma il bello è che, invece di indicare quanta parte del cerchio (o della torta) rappresenta ciascun componente, le sezioni di un diagramma circolare sono tutte divise in parti uguali.

I diagrammi circolari possono essere creati utilizzando un cerchio diviso per un certo numero di categorie o come un numero di cerchi, disposti in cerchio. 🤯

È possibile personalizzare il diagramma circolare con colori o immagini relative a ciascun componente. È anche possibile classificare ogni elemento del diagramma circolare usando cerchi concentrici per trasmettere la gerarchia o l'importanza di ogni livello.

Aggiungete forme, testo, note e convertite gli elementi del diagramma circolare in attività con ClickUp Whiteboards

Quando utilizzare un diagramma circolare?

Questo tipo di diagramma è estremamente versatile. Che si tratti di mostrare le diverse città che compongono uno stato o le fasi necessarie per completare un singolo progetto, i diagrammi circolari sono ottimi supporti visivi da tenere a portata di mano per le riunioni con gli stakeholder del progetto mentre si propongono nuove idee, o si scompone un processo in più fasi.

5. Diagramma di analisi SWOT

I diagrammi di analisi SWOT sono molto simili ai diagrammi a matrice e alcuni team possono addirittura usarli in modo intercambiabile. Tuttavia, i diagrammi di analisi SWOT hanno un obiettivo ben definito.

Molti diagrammi di questo elenco hanno confini meravigliosamente sfumati, che possono essere piegati e personalizzati in base alle proprie esigenze, ma Diagrammi SWOT non sono necessariamente uguali. Ad esempio, è possibile trasformare il diagramma a matrice in un diagramma SWOT, ma non il contrario. E questo perché i limiti di questo diagramma sono esplicitati nel suo nome!

S: Punti di forza W: Debolezze O: Opportunità T: Minacce

Come in un diagramma a matrice, utilizzerete due assi per creare quattro quadranti, quindi etichetterete ogni quadrante per rappresentare le quattro aree della SWOT.

I diagrammi di analisi SWOT vengono utilizzati per determinare la posizione della vostra azienda o del vostro prodotto rispetto ai fattori interni ed esterni.

Quali sono i punti di forza del vostro prodotto?

Ci sono aree interne di debolezza o motivi che potrebbero dissuadere un cliente dal scegliere il vostro prodotto?

Come potete sfruttare le opportunità esterne per crescere? Ci sono aree chiare sotto il vostro controllo che potete sfruttare come la formazione, le persone o le risorse che possono aiutarvi a migliorare?

Quali fattori esterni minacciano le prestazioni del vostro prodotto? Ovvero, alternative più economiche, ostacoli, concorrenti simili, ecc.

La creatività del diagramma SWOT sta nel modo in cui create i quattro quadranti, i colori, i supporti, le immagini e i dettagli che aggiungete alla risorsa. È questo il bello del diagramma!

Sono facili da impostare su carta o su una lavagna digitale, lasciandovi tutto il tempo per riempire il diagramma a vostro piacimento. 🎨

Quando usare un diagramma SWOT?

Indipendentemente dalla vostra attività o dal vostro prodotto, i diagrammi di analisi SWOT sono fondamentali per determinare aspetti quali l'adeguatezza del prodotto al mercato o per dimostrare il vostro successo futuro.

Un diagramma di analisi SWOT può essere utilizzato per identificare e valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce di un'azienda L'analisi SWOT non è un esercizio statico: deve essere condotta regolarmente per garantire che le informazioni siano accurate e aggiornate Nel nostro caso, questo esercizio è stato estremamente utile. Ci ha aiutato a concentrare i nostri sforzi sulle aree che hanno maggiori probabilità di successo e a sviluppare strategie per affrontare i potenziali problemi. Per esempio, abbiamo migliorato notevolmente il processo di inserimento dei nuovi membri, con il risultato di un'integrazione molto più rapida all'interno del team

Asako Ito, fondatrice di Ciglia divine

Esempio di diagramma di analisi SWOT da Asako Ito a Divine Lashes

Non è necessario avere un'attività in proprio per trarre vantaggio dalle analisi SWOT: è possibile utilizzarle anche per determinare le proprie aree di forza e di miglioramento come leader, libero professionista o imprenditore.

In qualità di stratega aziendale, creo un'analisi SWOT per la mia azienda ogni trimestre e consiglio ai miei clienti di fare lo stesso. Un'analisi SWOT ricorda ai leader i punti di forza della loro azienda, ma anche le aree deboli che necessitano di un intervento, nonché le opportunità e le minacce esterne da tenere d'occhio. Poiché il mondo degli affari, e in particolare il mondo online/digitale, si evolve così rapidamente, un'analisi SWOT trimestrale aiuta le aziende a trarre vantaggio dalle tendenze e a modificare tempestivamente la propria strategia commerciale o di marketing._

Jennifer Drago , CEO e fondatrice di Peak to Profit, LLC

Esempio di diagramma di analisi SWOT di Jennifer Drago su Peak to Profit

6. Diagramma dell'organigramma

Simile a un diagramma gerarchico, un organigramma suddivide i ruoli e le relazioni tra ogni posizione in un'organizzazione. Gli organigrammi possono essere rappresentati dall'alto verso il basso, in senso orizzontale, come un matrice organizzativa o qualsiasi altro modo che abbia senso per voi.

Pensate al vostro organigramma come l'albero genealogico della vostra azienda, che esprime come la catena di comando scorre attraverso l'intera organizzazione e chi riporta direttamente a chi.

**Imparare

**Come creare un organigramma in Google Sheets!_

Quando usare un organigramma?

Potreste pensare di avere già una conoscenza piuttosto solida della vostra struttura organizzativa, ma è sempre una buona idea avere un diagramma dell'organigramma organigramma come risorsa per i colleghi del team, i nuovi dipendenti, i potenziali investitori e le parti interessate.

Inoltre, l'unica cosa costante nella vita è il cambiamento. Avere un organigramma a portata di mano è spesso il modo più efficace per trasmettere gli aggiornamenti alla catena di comando, le decisioni che riguardano l'intero gruppo e gli spostamenti interni.

Inoltre, un organigramma aggiornato e facilmente accessibile è un ottimo modo per incoraggiare il networking interno.

I dipendenti hanno la possibilità di collaborare tra i vari reparti o di raggiungere potenziali mentori che altrimenti non avrebbero mai incontrato!

_Come startup, è importante allineare tutti i membri dell'organizzazione e avere chiari i ruoli di responsabilità. Abbiamo un organigramma dinamico che mostra una chiara struttura di relazioni per tutti i dipendenti dell'azienda. Se tutti comprendono i loro ruoli, le loro responsabilità e le strutture di reporting, lavoriamo insieme in modo più efficiente, comprendiamo le aspettative reciproche e raggiungiamo obiettivi comuni comunicando onestamente e apertamente

Chad Rubin cEO e fondatore di Profasee

Esempio di diagramma dell'organigramma da Chad Rubin a Profasee

7. Diagramma di Gantt

Un altro dei preferiti di ClickUp. 💖

A Diagramma di Gantt rappresenta la tempistica di un progetto, organizzata orizzontalmente su un diagramma a barre.

Come il diagramma a matrice, i diagrammi di Gantt si sviluppano su due assi. L'asse X si riferisce direttamente alla linea temporale: i giorni, le settimane o i mesi necessari per coprire l'intero progetto. L'asse Y ospita ogni attività necessaria per completare il progetto, ogni attività è rappresentata come una barra sulla linea temporale.

Estendendo ogni barra (attività) ai giorni o alle settimane necessari per completarla, il diagramma di Gantt prende forma. L'inizio di ogni barra rappresenta la data di inizio di ogni attività e la fine della barra rappresenta la sua scadenza.

Raggruppate, filtrate o nascondete le attività nei diagrammi di Gantt di ClickUp 3.0 per tracciare e collegare i flussi di lavoro in tutte le vostre attività

Parte della bellezza dei diagrammi di Gantt è la quantità di informazioni che si possono trasmettere in una sola schermata. A seconda del software di gestione dei progetti utilizzato o del modello scelto, i diagrammi di Gantt possono comunicare visivamente:

Relazioni e dipendenze tra le attività

Pietre miliari dell'attività

Più progetti alla volta

Scadenze pianificate o effettive

E molto altro ancora 🤯

Sembra piuttosto interessante, vero? I diagrammi di Gantt sono il sogno di ogni project manager, e noi abbiamo l'ultimo Guida ai diagrammi di Gantt per imparare esattamente perché ne avete bisogno nella vostra vita.

Quando usare un diagramma di Gantt?

I diagrammi di Gantt sono facili da leggere e da impostare, il che li rende ideali per quasi tutti i casi di utilizzo, tra cui progetti di costruzione campagne di marketing, formazione, attività quotidiane, pianificazione di eventi e altro ancora.

E con l'aiuto di un modello flessibile non è mai stato così facile creare un diagramma di Gantt personalizzato! Questo semplice Modello di diagramma di Gantt di ClickUp è il punto di partenza perfetto per chiunque voglia immergersi nella fontana dei diagrammi di Gantt.

Identificate tempestivamente i blocchi e intervenite subito per completare il progetto senza intoppi con il modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp

8. Diagramma del flusso di lavoro

Il bello dei dati qualitativi è che possono essere espressi in tanti modi diversi! Potreste già notare alcune somiglianze tra i diversi esempi di diagrammi di questo elenco, o vedere come potreste usare due tipi di diagrammi per rappresentare lo stesso insieme di informazioni.

Molti di questi diagrammi sono utili per la pianificazione dei flussi di lavoro, ma diagrammi del flusso di lavoro hanno un obiettivo finale più specifico e richiedono alcune informazioni non negoziabili.

I diagrammi di flusso aiutano a gestire il tempo e i compiti per raggiungere un obiettivo, suddividendo le cose in:

Cosa deve essere fatto

Cosa è in corso

Cosa è già finito

Questi diagrammi possono assumere diverse forme, a seconda della complessità dei processi esistenti, ma tutti seguiranno una logica, flusso di attività dall'inizio alla fine per assicurarsi di essere in regola con i tempi.

Alcuni tratti comuni di diagrammi di flusso di lavoro includono i piani di lavoro (swimlanes) per definire chi è responsabile di quali compiti e frecce o connettori per mostrare le relazioni tra i compiti.

Bonus:_ **Esempi di grafici RACI & **Modelli di diagrammi RACI !

Quando utilizzare un diagramma di flusso di lavoro?

I diagrammi di flusso sono molto diffusi nella gestione dei progetti, ma possono anche riferirsi a qualsiasi processo personale, come la giornata lavorativa, gli obiettivi trimestrali, la pianificazione dell'istruzione o persino l'addestramento del nuovo cane.

Tracciando chiaramente ogni fase di un progetto o di un obiettivo, si possono prevenire i colli di bottiglia prima che si verifichino, migliorare la comunicazione tra i membri del team, incrementare l'efficienza e assumere una maggiore responsabilità nei confronti delle cose che si realizzano. Ci piace molto.

Quando si gestisce un programma di coaching di gruppo o una coorte, può sembrare che tutti i pezzi dell'amministrazione, dello sviluppo del curriculum, della consegna e del supporto agli studenti siano disorganizzati. Come consulente per i fondatori di programmi di formazione e certificazione online, ho scoperto che la creazione di una struttura coesa può essere un'ottima soluzione gestione del programma è essenziale per l'efficienza nella gestione della formazione online._ In ClickUp ho creato uno spazio primario sotto il flusso di lavoro "Coaching di gruppo" con diverse cartelle organizzate in base a questo argomento specifico. Utilizzando la vista calendario per l'intero spazio e organizzando gli elenchi e le cartelle per colore all'interno di ClickUp, posso identificare le prossime sessioni dal vivo, le e-mail in quale stato e i post in programma o scritti per il gruppo della comunità. Questo flusso di lavoro ha più senso per le esperienze di apprendimento virtuali, ma può essere modificato per adattarsi ai corsi di formazione in presenza.

Melody Johnson, fondatrice di The Course Consultant

Esempio di diagramma del flusso di lavoro creato in ClickUp da Melody Johnson di The Course Consultant

9. Diagramma di flusso Simile a un diagramma di flusso,

i diagrammi di flusso visualizzano il percorso in un processo specifico.

Innanzitutto, definite un chiaro punto di inizio e di fine del diagramma, quindi utilizzate delle forme per rappresentare ogni fase del processo. Collegate queste forme con linee e frecce per esprimere l'ordine delle operazioni.

ClickUp Whiteboards offre tutte le funzionalità creative e di collaborazione necessarie per costruire i diagrammi di flusso dei vostri sogni

Quando utilizzare un diagramma di flusso?

Sebbene i diagrammi di flusso siano comunemente utilizzati per tracciare una serie di eventi dall'inizio alla fine, potete anche aggiungere opzioni "sì" o "no" alle vostre forme per aggiungere ulteriori processi al vostro diagramma nel caso in cui qualcosa cambi.

Nelle posizioni sanitarie in cui si è a contatto con i pazienti, nell'assistenza ai clienti o nella risoluzione di un problema, questo può essere molto utile!

Per i project manager, i diagrammi di flusso sono un ottimo punto di partenza per valutare il tempo, le risorse e le fasi necessarie per portare a termine nuove iniziative.

Utilizzare Il modello di diagramma di flusso della corsia di nuoto di ClickUp per il vostro prossimo progetto!

Sfruttate al massimo i vostri flussi di lavoro utilizzando le lavagne bianche con il modello di diagramma di flusso Swimlane di ClickUp

10. Diagramma del diagramma PERT

L'ultimo della nostra lista è Diagrammi del diagramma PERT che sono simili alle mappe mentali e si concentrano principalmente sulla le pietre miliari del progetto che compongono il vostro percorso critico .

Come i diagrammi di flusso, Grafici PERT collegano forme (attività) con frecce per trasmettere il flusso degli eventi in un progetto, ma sono utilizzati più per definire le relazioni tra le attività che per fornire aggiornamenti sul processo di un progetto.

Ma con il giusto software di gestione dei progetti, potete portare i grafici PERT molto lontano! Acronimo di Program Evaluation Review Technique, i grafici PERT possono aiutarvi a visualizzare più percorsi di completamento e a dare priorità alle attività più importanti.

Uno svantaggio dei grafici PERT è che possono richiedere molto tempo per essere impostati, modificati e aggiornati. Fortunatamente, un modello intuitivo e dinamico come questo Modello di grafico PERT di ClickUp è stato progettato proprio per affrontare questa sfida.

Il modello di diagramma PERT di ClickUp vi aiuta a creare una timeline visiva dettagliata per il vostro progetto, in modo da rimanere in carreggiata e assicurarvi che nessun dettaglio venga trascurato.

Quando utilizzare un diagramma PERT?

I diagrammi PERT rappresentano una visione di alto livello di un progetto. Sono diagrammi utili da utilizzare per la pianificazione del progetto tappe fondamentali del progetto o di definire il percorso critico. Inoltre, i grafici PERT possono darvi un'idea della durata di ogni attività, soprattutto se non state affrontando il progetto con una chiara stima dei tempi.

_Abbiamo usato un diagramma PERT quando abbiamo costruito la nostra applicazione web per la nostra azienda. Io non sono un ingegnere, ma il mio co-fondatore sì, quindi per lui è stato fondamentale costruire un grafico che mostrasse il flusso dei nostri sistemi e il modo in cui sono dipendenti/indipendenti l'uno dall'altro Questo mi permette di visualizzare il flusso dei dati, il rendering delle applicazioni e la tempistica del flusso dei dati nei nostri diversi sistemi. Utilizzando questo grafico, il mio co-fondatore può facilmente articolare i problemi che si presentano attualmente con la nostra applicazione e condividerli con gli altri individui e con me all'interno del nostro team._

Nick Cotter fondatore di Crescita

Esempio di diagramma PERT da Nick Cotter a Growann

Creare diagrammi con ClickUp

Ok, sono stati molti diagrammi - e a un certo punto probabilmente dovrete usarli tutti! Ma c'è una luce alla fine di questo tunnel pieno di lavoro perché avete ClickUp . 😊

ClickUp è l'ultima piattaforma di produttività all-in-one per gestire progetti, creare splendidi diagrammi e lavorare con il team senza dover mai aprire un'altra scheda. Tra le caratteristiche di ClickUp, sempre più numerose e completamente personalizzabili, ci sono gli strumenti integrati di mappe mentali, Gantt e lavagne digitali: cosa si può chiedere di più?!

Vi mostriamo come funzionano. 🤓

Vista Gantt in ClickUp

ClickUp è stato progettato per ottimizzare i vostri processi e farvi risparmiare tempo, indipendentemente dalle dimensioni del vostro team o del vostro settore. In genere, la semplice creazione di un diagramma di Gantt e l'aggiornamento manuale per assicurarsi che rimanga utile sono attività che richiedono molto lavoro! Ma con ClickUp non è così. 👏 Vista Gantt in ClickUp è direttamente collegata al flusso di lavoro e si aggiorna automaticamente per riflettere tutti i progressi compiuti.

Mostrare più elementi come assegnatari, date di scadenza e altro nella barra laterale della vista Gantt

La vostra timeline prenderà naturalmente forma man mano che aggiungerete attività, scadenze e date di inizio al vostro progetto.

Mappe mentali di ClickUp Mappe mentali ClickUp sono perfette per creare diagrammi di rete che delineano la progressione del progetto. Le Mappe Mentali sono anche ideali per creare organigrammi, diagrammi di flusso, diagrammi PERT, diagrammi di flusso di lavoro e molto altro ancora: sono così versatili!

Pianificate e organizzate visivamente idee, attività, flussi di lavoro e altro ancora, grazie all'intuitiva funzionalità di trascinamento di ClickUp. Trascinate poi i rami per mostrare le relazioni tra le attività e le dipendenze, oppure modificate la posizione dei nodi per organizzare e riorganizzare l'area di lavoro.

E se non volete che la vostra Mappa Mentale sia **tutto_sui compiti, provate la modalità Vuoto! I nodi non saranno legati a nessuna struttura specifica di attività, quindi potrete essere creativi quanto volete. ❤️‍🔥

Personalizzare le mappe mentali da zero in ClickUp con la modalità vuota

Lavagne ClickUp Software per lavagne digitali è di gran moda in questo momento, ma sapevate che ClickUp è una delle poche piattaforme che costruisce internamente, da zero, la propria funzione di lavagna? 🍪

Lavagne ClickUp offrono una tela infinita per disegnare grafici e diagrammi di qualsiasi tipo, anche mappe mentali, matrici, SWOT, diagrammi circolari e praticamente qualsiasi altra cosa. Inoltre, ClickUp offre tonnellate di modelli di diagrammi specifici per le sue lavagne collaborative, per aiutarvi a risparmiare tempo e partire il prima possibile.

Aggiungete forme che si convertono direttamente in attività ClickUp e si collegano al vostro flusso di lavoro, quindi disegnate collegamenti tra di esse per mostrare facilmente l'ordine delle attività.

Convertite le forme in attività sulla vostra lavagna ClickUp per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso

Indipendentemente dal livello di esperienza, dalla creatività e dal tipo di diagramma desiderato, ClickUp Whiteboard sarà il vostro nuovo giocattolo preferito.

e abbiamo già detto che tutte queste funzionalità sono completamente gratuite ?

Iniziate a rendere il vostro processo di diagramma più semplice, visivo e intuitivo con le Mappe Mentali, la vista Gantt e le Lavagne Bianche di ClickUp! 📈