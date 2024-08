12 modelli ed esempi gratuiti di analisi SWOT

Gestire un'azienda di successo comporta delle sfide che rendono difficile distinguersi in qualsiasi nicchia. Oggi più che mai, i vostri concorrenti possono accedere facilmente alle stesse informazioni e agli stessi contenuti che avete voi da Internet.

Pertanto, è necessaria una strategia che vi aiuti a far crescere la vostra attività in mezzo alla forte concorrenza. Il modo migliore e più semplice per iniziare il processo di crescita è condurre un'analisi SWOT per la vostra azienda.

Questa analisi consente di semplificare gli obiettivi del progetto e di evidenziare i fattori esterni e interni che definiscono il modo in cui tali obiettivi vengono raggiunti. Di conseguenza, è possibile collegare le azioni esistenti ai piani.

In questa guida esploriamo i migliori modelli di analisi SWOT e come posizionarli per ottenere potenti approfondimenti aziendali!

Che cos'è l'analisi SWOT?

L'analisi SWOT è il quadro strutturato di un'organizzazione per valutare il suo pianificazione strategica del business e la posizione competitiva. L'analisi analizza i fattori esterni e interni del potenziale aziendale attuale e futuro.

È strutturata in modo da fornire una visione basata sui fatti, realistica e basata sui dati, dei punti di forza e di debolezza di un individuo, di un'azienda o di un'organizzazione. SWOT è un acronimo che sta per forze, debolezze, opportunità e minacce. I primi due fattori sono fattori interni, mentre gli ultimi sono fattori esterni.

Punti di forza : La vostra posizione, le proprietà intellettuali, le risorse umane, le finanze, ecc. che contribuiscono al successo della vostra azienda

: La vostra posizione, le proprietà intellettuali, le risorse umane, le finanze, ecc. che contribuiscono al successo della vostra azienda Punti di debolezza : Fattori che mettono l'azienda in difficoltà rispetto ai concorrenti. Si tratta di ritardi o disfunzioni del vostro settore

: Fattori che mettono l'azienda in difficoltà rispetto ai concorrenti. Si tratta di ritardi o disfunzioni del vostro settore Opportunità : Crescita del mercato e tendenze di cui si può approfittare per incrementare i profitti, diventare innovativi e rispettare la conformità **questi modelli di analisi dei gap_ !)

: Crescita del mercato e tendenze di cui si può approfittare per incrementare i profitti, diventare innovativi e rispettare la conformità Minacce: Rischi potenziali come problemi naturali, sfide all'innovazione e un'atmosfera che potrebbe creare disagi all'azienda

In genere, le aziende utilizzano l'analisi SWOT per:

Realizzare i punti di forza unici rispetto ai concorrenti Analizzare le aree di performance in cui i concorrenti eccellono Scoprire le opportunità di crescita del business Identificare i potenziali problemi e le sfide che possono compromettere l'attività aziendale

12 modelli ed esempi gratuiti di analisi SWOT

1. Modello SWOT per lavagna ClickUp

Personalizzate il modello di lavagna retrospettiva di ClickUp per ottenere un'analisi SWOT attuabile

I creatori di elenchi più accaniti apprezzeranno gli strumenti di risparmio di tempo offerti da Lavagne ClickUp ! Le lavagne sono tele zoomabili che aiutano a elaborare visivamente concetti complessi per un'analisi SWOT efficace.

La realtà è che la gestione di enormi quantità di dati è un processo impegnativo da mettere in piedi. Le lavagne bianche, facili da usare per i principianti Modello di introduzione alle lavagne bianche di ClickUp risolve questo problema creando un un unico spazio dove depositare ogni idea, fonte e immagine per dipingere la storia completa dell'analisi. Ecco alcuni modi per massimizzare il valore della vostra lavagna per l'analisi SWOT:

Collaborare con i project manager alla prossima riunione di strategia aziendale o in modo asincrono

Aggiungeremappe mentali per suddividere i concetti su larga scala in parti gestibili

Creare sezioni separate per OKR, KPI e altri dati interni di riferimento

Inserire marcatori segnaposto per le informazioni mancanti o per le richieste di feedback

ConvertireOggetti della lavagna in attività e disegnare relazioni

Costruire liste di controllo per ricordare i pensieri più urgenti

ClickUp conserva le idee e le soluzioni in modo da concentrarsi sulle attività giuste, ma anche da tenere a portata di mano le informazioni importanti da rivedere in un secondo momento. Se tenete traccia dei vostri apprendimenti e delle vostre risorse in un'unica piattaforma, posizionerete l'analisi SWOT come lo strumento di pianificazione strategica di riferimento.

Suggerimento: Dopo aver scaricato il modello, vi consigliamo di selezionare il modello Retrospettiva dall'elenco delle opzioni. Etichettate le vostre caselle e personalizzatele in base al vostro modo di lavorare preferito! Modelli di lavagna ClickUp controllate i nostri modelli di lavagne bianche*

{\a6}() https://clickup.com/blog/guide-to-whiteboards-in-clickup/ guida per i principianti alle lavagne ClickUp _*/%href/**_

per consigli rapidi per iniziare!

2. Modello di analisi SWOT personale ClickUp

Conducete un'analisi SWOT fattibile con il modello di analisi SWOT personale di ClickUp per prendere decisioni informate

Il Modello di analisi SWOT personale di ClickUp consente di fare un brainstorming e di elencare le azioni da intraprendere nell'ambito dell'analisi SWOT. Consente di organizzare e raggruppare compiti personalizzati. Traccia l'avanzamento di queste attività utilizzando gli stati personalizzati.

Aggiungere campi personalizzati che includono il collegamento al foglio di lavoro, il tasso di completamento, l'obiettivo e la tempistica. Questo modello consente inoltre di impostare visualizzazioni personalizzate come la visualizzazione a elenco, la visualizzazione a diagramma di Gantt e la visualizzazione a calendario in base al carico di lavoro. Modello di analisi SWOT personale ClickUp

3. Modello di analisi SOAR di ClickUp

Il modello di analisi SOAR di ClickUp L'analisi SOAR viene utilizzata per identificare i punti di forza, le opportunità, le aspirazioni e i risultati di un'organizzazione

Analogamente all'analisi SWOT, l'analisi SOAR viene utilizzata per identificare i punti di forza, le opportunità, le aspirazioni e i risultati di un'organizzazione. Questo metodo di analisi fornisce preziose indicazioni sullo stato attuale dell'organizzazione e sulle potenziali aree di miglioramento. Comprendendo i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione, può essere più facile identificare le opportunità di sviluppo e di crescita. Modello di analisi SOAR di ClickUp aiuta le organizzazioni a valutare in modo oggettivo le proprie prestazioni, tenendo conto degli elementi interni ed esterni che contribuiscono al successo. Consente di identificare le aree tangibili e intangibili che necessitano di miglioramenti, che possono poi essere approfonditi e agiti attraverso una procedura di pianificazione strategica. Modello di analisi SOAR ClickUp

4. Modello di analisi SWOT competitiva in Excel

Via Microsoft Questa competizione Excel Il modello di analisi SWOT consente di valutare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce della vostra azienda rispetto alla concorrenza. Invece del layout della matrice SWOT, si tratta di un semplice foglio di calcolo con diverse colonne da confrontare con tre concorrenti.

Il modello consente di sviluppare un'analisi dettagliata della concorrenza con la struttura SWOT per identificare risultati come le opportunità che i concorrenti potrebbero perdere. Vi aiuta a costruire un panorama competitivo consolidato e consente al vostro team di prendere decisioni di pianificazione strategica. Modello di analisi SWOT della concorrenza in Excel

5. Microsoft Word Modello di analisi SWOT del mercato delle imprese domestiche

Tramite Microsoft

Comprendete il settore, le dimensioni del mercato e le opportunità di crescita creando un'analisi di mercato completa per la vostra attività a domicilio. Questo modello di pianificazione aziendale SWOT di Microsoft Word vi aiuterà a definire il vostro business plan, a valutare i vostri concorrenti, a identificare i potenziali clienti, a determinare il valore della vostra azienda sul mercato e molto altro ancora.

Permette di evidenziare i fattori interni ed esterni che influenzano la vostra attività, in modo da poter valutare come aggiungere valore alla vostra attività per soddisfare le aspettative del mercato. Home Business Analisi di mercato SWOT Template

6. Modello di analisi SWOT del piano aziendale in Excel

Tramite Microsoft

Utilizzate questo modello per assegnare i responsabili e le scadenze ai compiti critici da completare nella preparazione di un business plan. Potete anche analizzare e pianificare il vostro prossimo obiettivo aziendale o il lancio di un prodotto.

Questo modello SWOT consente di analizzare il piano aziendale e di identificarne i punti di forza e di debolezza. Per esempio, il vostro punto di forza potrebbe essere che, in quanto leader, avete solide competenze contabili, il che significa che potete gestire la contabilità e gestire le spese aziendali senza interferire. Tuttavia, il vostro punto debole potrebbe essere la difficoltà di destreggiarvi tra troppe attività alla volta, che vi porta a svolgere compiti di qualità inferiore. E la vostra minaccia potrebbe essere che il vostro fornitore è spesso in ritardo. Modello di analisi SWOT per il business plan

7. Modello di PowerPoint Diamond SWOT

Via Modello di diapositiva Il modello di analisi SWOT a 5 diapositive Diamond è un PowerPoint semplice e facile da usare con un design piatto. Il diamante divide le categorie in quattro sezioni con colori diversi per far risaltare ogni sezione. Offre un layout unico per gli utenti, pur mantenendo i fattori esterni e interni visualizzati fianco a fianco.

Questo modello SWOT consente di preparare una presentazione in pochi minuti, semplicemente sostituendo i contenuti segnaposto. Le icone e le forme di questo modello sono modificabili con un'ampia gamma di funzioni personalizzabili.

Le diapositive sono inoltre riutilizzabili e si adattano facilmente allo stile e al tema di un'altra presentazione. Inoltre, è possibile modificare il colore e aggiungere gli effetti desiderati all'immagine. Modello di analisi SWOT di PowerPoint Diamond

8. Modello di analisi SWOT aziendale in PowerPoint

Tramite SlideModel

Il modello di analisi SWOT aziendale è una presentazione introduttiva e modificabile per la pianificazione aziendale e gli approcci al marketing. Aiuta i team a discutere idee e soluzioni aziendali. È una presentazione PowerPoint con cinque diapositive che mostrano una breve panoramica e quattro layout per i dettagli.

Il layout della diapositiva di questo modello presenta un fiore al centro, mentre quattro segmenti sviluppano un design a forma di petalo. Ogni petalo del segmento contiene segnaposti per mostrare contenuti testuali relativi ai parametri dell'analisi SWOT.

È possibile apportare facilmente modifiche al design o inserire funzioni aggiuntive per ottenere visualizzazioni personalizzate. Si tratta di un'opzione eccellente per elaborare le sfide aziendali e processi decisionali . Modello di analisi SWOT aziendale in PowerPoint

9. Modello di analisi SWOT di Google Docs

Google Docs consente di creare modelli di analisi per la propria azienda partendo da zero. Ad esempio, potete creare un modello di analisi SWOT per i vostri dipendenti, per valutare il loro valore nell'azienda o in un reparto, aiutandoli ad analizzare le loro competenze e abilità in relazione ai ritorni che l'azienda o il reparto ottengono.

Questo semplice modello di analisi di Google Docs è una guida facile che consente alle piccole imprese, ai singoli e alle grandi aziende di determinare il loro valore in un particolare ecosistema. Aiuta a identificare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce interne e a visualizzare tutto in un'unica pagina, in modo da poter pensare a come aumentare il valore senza dover sfogliare più pagine. Modello di analisi SWOT di Google Docs

10. Modello di analisi SWOT di Google Docs Manager

Via Template.net Il modello di analisi SWOT per manager di Google Docs viene utilizzato per analizzare i punti di forza e di debolezza di un individuo quando gli viene affidato un ruolo manageriale. Inoltre, aiuta i manager ad autoverificare i propri compiti e implementare un piano d'azione per assistere gli altri nella crescita, rendendosi conto che la base fondamentale per il successo aziendale è lo sforzo di un team.

Con questo modello, potete aiutare voi stessi e gli altri a migliorare diversi aspetti della loro vita professionale. Potete spingere i potenziali manager a rimanere forti, in modo da guidare efficacemente da una posizione di forza, registrando un inventario personale delle loro interazioni commerciali e dell'impatto della loro posizione. Modello di analisi SWOT per manager in Google Docs

11. Modello di analisi SWOT del marketing in Microsoft Word

Via Template.net

Quando si comprendono i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce dell'azienda, lo sviluppo di strategie di marketing adatte alle esigenze specifiche diventa molto più semplice. Il team di marketing è in grado di individuare i metodi migliori per posizionare il marchio e i prodotti per il successo dell'azienda.

Questo modello presenta una sezione che categorizza i servizi o i prodotti in base a temi critici come funzionalità, capacità e qualità, che aiutano a comunicare con i clienti e a posizionare adeguatamente il marchio.

Il modello di analisi SWOT del marketing contiene già i contenuti suggeriti, quindi non dovrete più partire da zero! Modello di analisi SWOT di marketing in Word

12. Modello di analisi SWOT per la sanità in Word e Google Docs

Via Template.net

La gestione di una struttura sanitaria presenta diverse sfide. Con il modello di analisi SWOT del settore sanitario come base per creare la valutazione della vostra azienda, potrete disporre di un documento necessario per valutare i punti di forza e di debolezza della vostra istituzione. Vi mostra il quadro generale dell'ospedale, aiutandovi a valutare, assemblare e valutare le influenze significative che si oppongono o sostengono i vostri obiettivi strategici.

Identificare le debolezze e costruire sui punti di forza. Comprendere le opportunità, distinguendole dalle minacce, ed elaborare un piano d'azione per trarre il massimo da ogni situazione.

Date un'occhiata a questi_

**Strumenti di gestione dei progetti sanitari_

! Modello di analisi SWOT per il settore sanitario

Perché l'analisi SWOT è importante per le aziende agili?

Le aziende che non conoscono il proprio posizionamento sul mercato mancano di una vantaggio competitivo nel proprio settore. Questo rende l'analisi SWOT una parte fondamentale di ogni azienda di successo.

Il quadro strutturato aiuta le aziende a identificare, analizzare e comprendere i problemi principali che hanno un impatto sull'organizzazione e a trovare soluzioni adeguate. Condurre un'analisi SWOT personale vi permette di capire quali sono i vostri punti di forza come azienda, le vostre debolezze, le varie opportunità che potete sfruttare e i pericoli che potrebbero avere un impatto negativo sulla vostra attività.

Modelli di bonus:_

**Modelli BSC_

Chi trae vantaggio dall'utilizzo di un'analisi SWOT?

L'analisi SWOT è una tecnica di pianificazione strategica che aiuta a identificare i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce di un'azienda in una determinata situazione. Ecco alcuni esempi di team che possono trarre grande beneficio dall'uso dell'analisi SWOT:

**Per i manager, condurre un'analisi SWOT può fornire preziose informazioni sullo stato attuale del team o del progetto. Può anche aiutare a identificare le aree di miglioramento e a sviluppare strategie per capitalizzare le opportunità.

**Per i team di vendita, un'analisi SWOT può aiutare a identificare le aree in cui eccellono e quelle da migliorare. Può anche fornire informazioni sulle tendenze del mercato e sulle potenziali minacce per l'azienda.

Capire la concorrenza con i modelli di analisi SWOT

Conoscere i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce associate alla vostra azienda o al vostro progetto è il primo passo fondamentale per implementare e gestire un piano d'azione di successo. Una volta completata l'analisi SWOT, è fondamentale disporre di strumenti efficaci per pianificare, automatizzare, gestire e rendicontare il piano aziendale o di progetto.

Sfruttate ClickUp per sviluppare aspetti coerenti del progetto, incrementare la collaborazione e migliorare la velocità con opzioni scalabili che si adattano alle preferenze di lavoro individuali. Migliorate la visibilità delle diverse priorità, responsabilizzate il vostro team e voi stessi e assicuratevi che non ci siano crepe. Provate ClickUp gratuitamente oggi!