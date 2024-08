10 Alternative e concorrenti di Draw.io/Diagrams.net 2024

Immaginate di essere seduti a un tavolo con un puzzle da mille pezzi sparso davanti a voi. Ora pensate di risolvere quel puzzle senza che l'immagine sulla scatola vi guidi.

Un software di diagramma come Draw.io funziona come un paradigma visivo o una guida all'immagine per il complesso puzzle che è gestione visiva del progetto . E se ci fosse un altro tipo di guida visiva o uno strumento più adatto al vostro stile?

Unitevi a noi per mettere insieme alcune delle migliori alternative a Draw.io, ognuna delle quali offre un modo unico per aiutarvi a trasformare il caos del vostro progetto in un capolavoro perfettamente assemblato.

Cosa cercare nelle alternative a Draw.io?

In qualità di project manager, potrebbero esserci alcuni potenziali punti deboli di Draw.io che potrebbero risultare frustranti. Sebbene Draw.io sia un'eccellente soluzione per la creazione di diagrammi, potrebbe non essere adatta alle esigenze specifiche della gestione dei progetti. Considerate le seguenti caratteristiche per le alternative a Draw.io:

Strumenti completi per la gestione dei progetti: Cercate uno strumento di diagrammi che includa una funzione Whiteboard online,allocazione delle risorse, monitoraggio dell'avanzamento e funzionalità di creazione di una timeline o di un diagramma di Gantt.

Cercate uno strumento di diagrammi che includa una funzione Whiteboard online,allocazione delle risorse, monitoraggio dell'avanzamento e funzionalità di creazione di una timeline o di un diagramma di Gantt. Integrazione con gli strumenti più diffusi: Scegliete una piattaforma che si integri con gli altri strumenti di gestione del progetto, comunicazione e condivisione dei file che il vostro team potrebbe utilizzare.

Scegliete una piattaforma che si integri con gli altri strumenti di gestione del progetto, comunicazione e condivisione dei file che il vostro team potrebbe utilizzare. **Assicuratevi che il software consenta una collaborazione senza soluzione di continuità, incluse funzioni avanzate come la messaggistica in-app, la condivisione di file, le annotazioni, il controllo degli accessi e la possibilità di co-creareLavagne bianche.

Controllo della versione: Scegliete uno strumento per diagrammi che offra il controllo della versione, consentendovi di tenere traccia delle modifiche e di tornare alle versioni precedenti quando necessario.

Scegliete uno strumento per diagrammi che offra il controllo della versione, consentendovi di tenere traccia delle modifiche e di tornare alle versioni precedenti quando necessario. Personalizzabilità e scalabilità: Cercate una soluzione che possa essere personalizzata e scalata in base ai requisiti del progetto e alle dimensioni del team.

Cercate una soluzione che possa essere personalizzata e scalata in base ai requisiti del progetto e alle dimensioni del team. **Ricerca di una soluzione di diagrammi che offra funzioni di reporting e di analisi integrate per aiutarvi a monitorare i progressi del progetto, a identificare i colli di bottiglia e a prendere decisioni basate sui dati.

Sicurezza e privacy dei dati: Assicuratevi che il software sia conforme agli standard di sicurezza e di privacy del settore per proteggere i dati del progetto.

Le 10 migliori alternative a Draw.io

Abbiamo stilato un elenco delle migliori alternative a Draw.io da aggiungere al vostro stack tecnologico per la gestione dei progetti.

Disegnare connessioni tra qualsiasi forma o supporto sulla lavagna per costruire il diagramma di flusso in ClickUp

ClickUp è un programma completo per la gestione dei progetti e dei strumento di produttività che offre funzioni di diagramma integrate per creare diagrammi di flusso o diagrammi di Gantt. Grazie alla sua interfaccia flessibile e personalizzabile, i project manager possono creare diagrammi o diagrammi di flusso in modo efficiente semplici diagrammi di flusso e visualizzare immagini complesse attraverso lo strumento Whiteboard.

La vostra immaginazione è l'unico limite alla esempi di diagrammi che potete creare per migliorare il flusso di lavoro della gestione dei progetti. ClickUp non è solo un ottimo strumento per l'ideazione visiva e una delle migliori alternative di questo elenco, ma offre anche ai team uno spazio centralizzato per la collaborazione. Questo permette ai team di semplificare i processi decisionali e rimanere sulla stessa pagina.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Whiteboard : Utilizzate un canvas infinito per catturare idee, diagrammare flussi di lavoro, costruire diagrammi di flusso e collaborare in team con l'editing dal vivo.

: Utilizzate un canvas infinito per catturare idee, diagrammare flussi di lavoro, costruire diagrammi di flusso e collaborare in team con l'editing dal vivo. Mappe mentali : Organizzate sessioni di brainstorming e progetti in schemi visivi logici con questo creatore di diagrammi di flusso. Converte i nodi in attività e collega le attività direttamente alle Mappe Mentali per un'esperienza senza soluzione di continuità.

: Organizzate sessioni di brainstorming e progetti in schemi visivi logici con questo creatore di diagrammi di flusso. Converte i nodi in attività e collega le attività direttamente alle Mappe Mentali per un'esperienza senza soluzione di continuità. Vista del diagramma di Gantt : Semplifica la programmazione, la gestione delle dipendenze e la gestione dei lavoripriorità dei compiti con una linea temporale flessibile. Le scadenze regolabili aiutano a rispettare le scadenze, a evitare i colli di bottiglia e a creare dipendenze. Percentuali di avanzamento,percorso critico e le opzioni colorate offrono una visione di alto livello dello stato del progetto.

Libreria di modelli gratuiti : Lavora con centinaia di modellimodelli di brainstorming in lavagne bianche, mappe mentali, diagrammi di Gantt,Documentie altro ancora.

Limitazioni di ClickUp

Ha una curva di apprendimento più ripida rispetto ad alcune alternative a draw.io

Alcuni utenti non preferiscono tutte le notifiche

La versione gratuita non include lo strumento Mappa mentale

Prezzi di Clickup

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (6.670+ recensioni)

: 4.7/5 (6.670+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.640+ recensioni)

2. Lucidchart

Lucidchart evidenzia in tempo reale tutti gli elementi del file Lucidchart è un versatile strumento di diagrammi online e una piattaforma di visualizzazione. Rientra nell'elenco delle alternative a Draw.io perché consente ai team di creare e condividere senza sforzo rappresentazioni visive accattivanti dei loro concetti.

È possibile produrre rapidamente diagrammi di flusso complessi, organigrammi, diagrammi di Venn o una tabella di marcia senza bisogno di abilità artistiche o competenze di codifica. La semplicità è uno dei biglietti da visita di questo software software per diagrammi perché aiuta i team a trasmettere informazioni complesse in un formato facilmente digeribile. Collaborazione in tempo reale le funzionalità di collaborazione in tempo reale consentono ai membri del team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, promuovendo un flusso di lavoro ben organizzato con maggiore chiarezza e finalità.

Inoltre, Lucidchart si integra perfettamente con software come Jira, Confluence e Google Apps, semplificando ulteriormente il suo utilizzo. Sfruttando uno strumento come Lucidchart, i team possono accelerare il loro ritmo e prendere decisioni più informate.

Le migliori caratteristiche di Lucidchart

Modelli di diagrammi : Categorie che vanno da "Brainstorm Ideas" a "Increase Sales Efficiency", per aiutarvi a smanettare meno con i layout e a creare più diagrammi.

: Categorie che vanno da "Brainstorm Ideas" a "Increase Sales Efficiency", per aiutarvi a smanettare meno con i layout e a creare più diagrammi. Importazione di dati : Importazione da Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio e altri software e facile esportazione dei diagrammi in Excel, PDF, JPG o altri tipi di file

: Importazione da Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio e altri software e facile esportazione dei diagrammi in Excel, PDF, JPG o altri tipi di file Funzionalità drag-and-drop: Sposta facilmente gli elementi e sceglie da un'ampia gamma di simboli come frecce e linee nel suo creatore di diagrammi di flusso

Limitazioni di Lucidchart

Sebbene molti utenti affermino che si tratta di un ottimo strumento, alcuni lo trovano un po' limitante

Alcuni utenti affermano di volere più schede modificabili, una maggiore varietà di layout e integrazioni più estese

L'interfaccia può essere un po' macchinosa a vari livelli

Prezzi di Lucidchart

**Gratuito

Piano individuale : $7,95/utente

: $7,95/utente Piano di squadra : $9/utente

: $9/utente Piano aziendale: Contattare Lucidchart per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2 : 4.6/5 (2.150+ recensioni)

: 4.6/5 (2.150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.890+ recensioni)

3. Miro

Modello di roadmap di trasformazione agile di MiroMiro offre una piattaforma di lavagna collaborativa online, perfetta per i project manager che desiderano creare diagrammi di flusso e collaborare attraverso i diagrammi. Questo strumento di disegno visivamente accattivante facilita il brainstorming, il design thinking e la pianificazione agile, favorendo un ambiente di lavoro creativo e unificato.

Miro è una delle migliori alternative a Draw.io perché è in grado di scomporre sistemi complessi e di promuovere la risoluzione di problemi innovativi all'interno del team.

Le migliori caratteristiche di Miro

Contributo in tempo reale : Blocchi di codice, modelli e diagrammi semplificano il contributo dei collaboratori ai progetti

: Blocchi di codice, modelli e diagrammi semplificano il contributo dei collaboratori ai progetti Facile cambiare modalità: Possibilità di passare dalla modalità di presentazione a quella di lavoro, per mantenere le riunioni interattive e vivaci, perfette per far volare le scintille creative

Limitazioni di Miro

Supporta sia Windows che Mac, ma non Linux

Nessuna funzione di tracciamento del tempo realmente efficiente

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter : $8/utente

: $8/utente Business : $16/utente

: $16/utente Impresa: Contattare Miro per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Miro

G2 : 4.8/5 (4.590+ recensioni)

: 4.8/5 (4.590+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1.200 recensioni)

4. Murale

Panoramica di Murale lavagna

Mural è uno spazio di lavoro digitale progettato per la collaborazione visiva, che consente ai project manager di creare diagrammi e organizzare le idee in modo efficace. Grazie alla sua collezione di modelli precostituiti e all'interfaccia intuitiva, Mural incoraggia il pensiero creativo e un lavoro di squadra efficiente. Mural è un ottimo strumento per stimolare l'innovazione, allineare la visione del team e semplificare l'esecuzione dei progetti.

Le migliori caratteristiche di Mural

Lavagne : Permette ai team di scarabocchiare, disegnare, illustrare o mappare le loro idee in qualsiasi modo che abbia senso per il loro stile di apprendimento

: Permette ai team di scarabocchiare, disegnare, illustrare o mappare le loro idee in qualsiasi modo che abbia senso per il loro stile di apprendimento Funzioni di chat : Chat di testo e video con il team sui progetti

: Chat di testo e video con il team sui progetti Timer : Traccia e mantiene le sessioni di brainstorming in movimento

: Traccia e mantiene le sessioni di brainstorming in movimento Strumenti di votazione: Ottenere un consenso più rapido sui prossimi passi da compiere

Limitazioni del murale

Alcuni ritengono che sia più utile per la pianificazione che per l'esecuzione

La gestione di file, spazi di lavoro e team può creare confusione

Opzioni mobili limitate

Prezzi di Mural

**Gratuito

Team: $9.99/utente

$9.99/utente Azienda: $17,99/utente

$17,99/utente Impresa: Contattare Mural per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Mural

G2 : 4.7/5 stelle (1.320+ recensioni)

: 4.7/5 stelle (1.320+ recensioni) Capterra: 4.6/5 stelle (110+ recensioni)

5. Visio

Microsoft Visio esempio di prodotto

Visio, un prodotto Microsoft, consente di creare facilmente diagrammi professionali e visivamente accattivanti. Visio consente di disegnare facilmente diagrammi di flusso, organigrammi, diagrammi di rete e molto altro. La sua perfetta integrazione con Microsoft Office La suite Microsoft Office ottimizza la collaborazione, garantendo una comunicazione e una produttività senza intoppi. Visio rimane una delle migliori alternative a Draw.io, in quanto lo strumento è in grado di migliorare l'aspetto visivo e la chiarezza del progetto.

Le migliori caratteristiche di Visio

Funzionalità dei diagrammi di flusso di livello professionale: Facile creazione di diagrammi visivi con funzionalità di trascinamento e rilascio

Facile creazione di diagrammi visivi con funzionalità di trascinamento e rilascio Modelli integrati : Offrono una valida assistenza durante la creazione di diagrammi di flusso

: Offrono una valida assistenza durante la creazione di diagrammi di flusso Integrazioni : Funziona bene con altre applicazioni Microsoft e le sue funzioni di collaborazione multiutente rendono più fluida l'esecuzione dei progetti

: Funziona bene con altre applicazioni Microsoft e le sue funzioni di collaborazione multiutente rendono più fluida l'esecuzione dei progetti Interfaccia di facile utilizzo: Consente alle persone con un'esperienza limitata nella creazione di diagrammi di navigare facilmente

Limitazioni di Visio

Alcuni segnalano una personalizzazione limitata

Se si desidera un software di diagrammi gratuito oGrafici di Gantt per Macdovrete cercare un'alternativa

Prezzi di Visio

Piano 1: $5/utente

$5/utente Piano 2: $15/utente

Valutazioni e recensioni di Visio

G2 : 4.2/5 (640+ recensioni)

: 4.2/5 (640+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.010+ recensioni)

6. Disegno intelligente

SmartDraw Esempio di grafico PERT

SmartDraw è un robusto software di diagramming che accelera la creazione di qualsiasi cosa, da un semplice diagramma di flusso a tabelle sociali per un evento, mappe mentali o organigrammi.

La formattazione intelligente, gli ampi modelli e la potente automazione rendono SmartDraw la scelta ideale per i project manager che cercano efficienza e precisione. Utilizzate SmartDraw per comunicare idee, migliorare la collaborazione e portare al successo i progetti.

Le migliori caratteristiche di SmartDraw

Forte servizio clienti : Ottimo servizio clienti con particolare attenzione al settore edile e alla progettazione di case

: Ottimo servizio clienti con particolare attenzione al settore edile e alla progettazione di case Molteplici opzioni di template : Iniziare da vari diagrammi e progetti

: Iniziare da vari diagrammi e progetti Salvataggio dei file: Gli utenti possono salvare i file localmente o utilizzare le integrazioni con Dropbox, Google Drive, Box e OneDrive

Limitazioni di SmartDraw

Alcuni utenti segnalano problemi di stabilità

Il software consuma molta memoria e può bloccarsi inaspettatamente

I suggerimenti degli strumenti non sono chiari

Nessuna opzione gratuita per lo strumento ()**Alternative a SmartDraw)

Prezzi di SmartDraw

Individuo: $9.95/utente

$9.95/utente Team: $9,95/utente

$9,95/utente Sito: $2.995/anno

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (110+ recensioni)

7. Jamboard

Google Jamboard esempio di prodotto Scheda Jamboard è una lavagna interattiva basata su cloud sviluppata da Google, che offre ai project manager una piattaforma dinamica per creare e collaborare su diagrammi. Grazie alla sua interfaccia facile da usare, Jamboard promuove un brainstorming efficace, la risoluzione dei problemi e il processo decisionale.

Integrate Jamboard nel vostro kit di strumenti per la gestione dei progetti per incoraggiare la creatività e favorire un ambiente di squadra coeso con software per diagrammi di flusso .

Le migliori caratteristiche di Jamboard

Brainstorming : Funziona come un ottimo strumento per i piccoli team che hanno bisogno di un brainstorming rapido su un'interfaccia pulita

: Funziona come un ottimo strumento per i piccoli team che hanno bisogno di un brainstorming rapido su un'interfaccia pulita Ricco di funzioni di base : Usa la penna, la gomma, le note adesive, le forme e i simboli, una casella di testo o il caricamento di foto

: Usa la penna, la gomma, le note adesive, le forme e i simboli, una casella di testo o il caricamento di foto Opzione gratuita: Potente opzione gratuitaSoftware per diagrammi di flusso per Mac che può essere utilizzato gratuitamente a livello individuale

Limitazioni di Jamboard

Esperienza esclusivamente online, che limita dove e quando è possibile utilizzarla

Mancano alcuni strumenti di base per l'amministratore

Ha limiti sulla dimensione della lavagna e sul numero di diapositive per lavagna

Prezzi di Jamboard

Strumento gratuito per singoli utenti

Contattare Google per i prezzi dei team

Valutazioni e recensioni di Jamboard

G2 : 4.2/5 (10+ recensioni)

: 4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (90+ recensioni)

8. Schizzo

Via Schizzo Sketch è diventato uno strumento indispensabile per i designer grazie alla sua semplicità, alle prestazioni e alle funzionalità vettoriali. Utilizza l'editing vettoriale, il che significa che i progetti sono indipendenti dalla risoluzione e possono essere scalati senza perdita di qualità. Questo è particolarmente utile per la progettazione di icone e altri elementi grafici che devono essere visualizzati su schermi di diverse dimensioni. I designer usano Sketch per creare mockup bellissimi e ad alta fedeltà.

Le migliori caratteristiche di Sketch

Capacità mobile : Potente alternativa a Draw.io con la sua attenzione alla progettazione di app per dispositivi mobili

: Potente alternativa a Draw.io con la sua attenzione alla progettazione di app per dispositivi mobili Esperienza di progettazione senza soluzione di continuità : Aggiornamenti continui da parte degli sviluppatori e numerose integrazioni con strumenti come Autolayout, Magic Mirror, Git e Sketch

: Aggiornamenti continui da parte degli sviluppatori e numerose integrazioni con strumenti come Autolayout, Magic Mirror, Git e Sketch Grafica vettoriale di facile utilizzo: Scegliete tra un'ampia gamma di grafiche e lavorate con una comunità di utenti attiva che offre risorse per l'apprendimento e la risoluzione dei problemi.

Limitazioni di Sketch

Nessuna archiviazione su cloud

Esclusività per Mac

Non può supportare più utenti contemporaneamente

Nessuna versione gratuita per la creazione di diagrammi di flusso

Prezzi di Sketch

Standard: $9/utente

$9/utente Business: $20/utente

Valutazioni e recensioni di Sketch

G2 : 4.5/5 (1.180+ recensioni)

: 4.5/5 (1.180+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (760+ recensioni)

9. Creately

Creately esempio di diagramma di prodotto

Creately è uno strumento intuitivo per la comunicazione visiva che offre collaborazione in tempo reale e che è perfetto per i project manager che desiderano allineare i loro team attorno a una visione condivisa. Grazie alla sua vasta libreria di modelli e forme, Creately consente di creare diagrammi professionali senza alcuno sforzo. Scegliete Creately per incrementare il lavoro di squadra, chiarire i concetti e guidare il successo del progetto.

Le migliori caratteristiche di Creately

Strumenti visivi : Creately eccelle nel fornire strumenti per visualizzare i processi, identificare i punti di forza e di debolezza del team e delineare le fasi del progetto

: Creately eccelle nel fornire strumenti per visualizzare i processi, identificare i punti di forza e di debolezza del team e delineare le fasi del progetto Opzione gratuita : Il software per diagrammi e diagrammi di flusso offre una versione gratuita

: Il software per diagrammi e diagrammi di flusso offre una versione gratuita Funzioni di collaborazione: Garantisce un lavoro di squadra fluido anche con fusi orari diversi

Limitazioni di Creately

A volte può essere un po' buggato e lento

Alcuni utenti segnalano difficoltà di navigazione nell'app

Prezzi di Creately

**Gratuito

Starter: $5/utente

$5/utente Azienda: $89/utente

$89/utente Impresa: Contattare Creately per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2 : 4.3/5 (520+ recensioni)

: 4.3/5 (520+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

10. Cacoo

Via nuLab Cacoo è un software di diagrammi basato sul web che consente ai project manager di creare, condividere e collaborare su rappresentazioni visive. La sua interfaccia facile da usare consente ai team di lavorare insieme senza problemi. Considerate Cacoo per migliorare la comunicazione del progetto, snellire i flussi di lavoro e raggiungere gli obiettivi del progetto.

Le migliori caratteristiche di Cacoo

Modifica simultanea : Funzioni di editing collaborativo e co-working

: Funzioni di editing collaborativo e co-working Libreria di icone: Offre un'ampia libreria di icone per un diagramma versatile

Limitazioni di Cacoo

Alcuni problemi segnalati con il collegamento di oggetti, il raggruppamento di immagini e la ricerca di forme

Manca di architetture di apprendimento automatico o di integrazioni con LATEX

Non esiste una vera e propria versione gratuita

Prezzi di Cacoo

Plus: $6/utente

$6/utente Team: $6/utente

$6/utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Cacoo valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (160+ recensioni)

: 4.4/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (140+ recensioni)

ClickUp: Il pezzo finale del puzzle della gestione dei progetti

Ed ecco che, proprio come in un puzzle, ogni strumento di diagramma si incastra per creare un'immagine chiara e coesa della traiettoria del vostro progetto. Trovare la migliore alternativa a Draw.io dovrebbe essere una decisione facile.

Dal brainstorming alla produzione, il team guida ogni fase, assicurando che nulla vada perso nella traduzione. Ma non limitatevi a capire come funzionano questi strumenti: sperimentateli in prima persona. Portate la vostra gestione dei progetti a un livello superiore con ClickUp. Utilizzate i suoi strumenti innovativi e iniziate con ClickUp gratuitamente.