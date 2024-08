A volte sembra che il mondo vada avanti a colpi di documenti. Ci sono documenti per condividere le informazioni, documenti per eseguire calcoli, documenti per mappare i processi e i documenti a collaborare a progetti per citarne solo alcuni. 📚

Grazie al cielo, molti di questi documenti sono ora elettronici: il mondo ha bisogno di tutti gli alberi possibili in questo momento!

Sia che lavoriate in un ufficio o meno, è molto probabile che dobbiate produrre documenti di qualche tipo su base giornaliera.

Un tempo MS Office era la scelta predefinita (soprattutto se lavorate in un ambiente aziendale), ma oggi esistono molte altre opzioni che funzionano altrettanto bene o meglio. E possono anche farvi risparmiare.

Per aprirvi gli occhi su queste possibilità, vi presentiamo le 10 migliori alternative a Microsoft Office nel 2024. 👀

Cosa cercare in un'alternativa a Microsoft Office?

Innanzitutto, considerate la complessità del vostro lavoro. Da fare, avete bisogno di funzionalità avanzate o solo di quelle di base? Forse preferite una funzione semplice e lineare, da fare senza complicare le cose. 🛠️

Allora cercate queste funzionalità/funzione:

Un'interfaccia utente chiara e intuitiva, che vi permetta di iniziare a lavorare rapidamente

La capacità di gestire un intervallo di tipi di file, ad esempio applicazioni di elaborazione testi come Microsoft Word (.doc e .docx), fogli di calcolo come Excel (.xls e .xlsx) e formati di presentazione come PowerPoint (.ppt e .pptx)

Automazioni dei flussi di lavoro strumenti per aumentare la produttività, ad esempio consentendo di creare attività dall'interno di un documento

Compatibilità con i dispositivi mobili per poter lavorare da qualsiasi luogo

Archiviazione cloud, in modo che voi e il vostro team possiate accedere agli aggiornamenti più recenti in tempo reale, rendendo il vostro lavoro più facile da usarecondivisione dei file egestione del team semplice

Le 10 migliori alternative a Microsoft Office da usare nel 2024

Forse siete alla ricerca di un nuovo modo per lavorare con i documenti del vostro team online. O forse volete impressionare un client con una presentazione per aggiudicarvi un nuovo progetto da freelance. 🤩

Qualunque sia la vostra situazione, ora sapete qualcosa di più su ciò che state cercando, quindi esploriamo alcune delle migliori alternative a Microsoft Office disponibili al momento.

Fate un'ottima impressione quando utilizzate ClickUp per scrivere, modificare e collaborare su tutti i vostri documenti

ClickUp è uno strumento basato su cloud strumento di produttività che funziona anche come alternativa gratuita a Microsoft Office. È estremamente personalizzabile, in modo da poterlo impostare in base al proprio flusso di lavoro. Inoltre, l'interfaccia drag-and-drop lo rende molto facile da usare.

Utilizzate uno dei modelli multipli o ClickUp AI per iniziare o per creare il proprio documento da zero. È possibile salvare i documenti che si utilizzano spesso come modelli per salvare il tempo successivamente. Quindi classificate i documenti in modo da poterli cercare facilmente e aggiungeteli in qualsiasi punto dell'area di lavoro che abbia senso.

Condivisione dei file e collaborazione in tempo reale sono un gioco da ragazzi con ClickUp. Una volta creata la vostra Documenti ClickUp è possibile collegarli ai flussi di lavoro per ottenere il contributo del team.

Rilevamento e modifica collaborativi, aggiunta di commenti e incorporazione di collegamenti all'interno di ClickUp Docs

Taggare e assegnare i membri del team elementi di azione in modo che nulla sfugga. È facile gestire le autorizzazioni per mantenere il controllo sulla privacy dei documenti e sui diritti di modifica.

ClickUp è eccellente anche per il project management, gestione dell'ufficio e gestione del flusso di lavoro . Con strumenti che aiutano a visualizzare le sequenze temporali e i carichi di lavoro del team, si tratta essenzialmente di una suite per la produttività che vi supporta a tutti i livelli. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Creazione di documenti ClickUp con diverse opzioni di stile

Voi e il vostro team potete facilmentemodificare i documenti insieme per renderli perfetti

È semplice formattare i documenti in modo che abbiano un aspetto professionale

Convertire i testi dei documenti in attività di cui tenere traccia

Migrazione multipiattaforma, ad esempio daArea di lavoro di Googleasana, Excel o Monday.com e l'integrazione con strumenti come Zoom, Slack e Dropbox è molto semplice

Limiti di ClickUp:

La versione gratis non dà accesso a funzionalità avanzate come l'analisi o la Sequenza dei progetti, ma è facile passare a una versione a pagamento da fare

Le funzionalità/funzioni sono così tante che può essere necessario un po' di tempo per imparare a usarle tutte

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. LibreOffice

via LibreOffice Questa alternativa a Microsoft Office si è evoluta dall'originale OpenOffice. È una suite per ufficio open-source gratuita, costruita con un'etica di condivisione e collaborazione. Con un elaboratore di testi, oltre a funzioni di foglio elettronico, database e presentazione, questo strumento per l'ufficio è progettato per aiutarvi a creare facilmente documenti professionali e ben strutturati.

L'ultima versione presenta miglioramenti alla modalità scura per regolare la luminosità dell'interfaccia, la possibilità di includere tabelle di dati nei grafici e prestazioni e compatibilità migliori. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di LibreOffice:

L'interfaccia utente è molto pulita e facile da usare

È compatibile con i documenti Word, Excel e PowerPoint, nonché con il formato Open Document Format (ODF)

È possibile esportare in un ampio intervallo di formati diversi, compresi i PDF

È costruito su software libero e open-source, quindi è possibile utilizzarlo, condividerlo e modificarlo in base alle proprie esigenze

Limiti di LibreOffice:

Non offre supporto tecnico a meno che non si acquisti una soluzione basata su LibreOffice da uno dei suoi partner

Al momento non esiste un programma di email integrato come Outlook, quindi non può completare Microsoft Office

Prezzi di LibreOffice:

Free con donazione opzionale

Valutazioni e recensioni di LibreOffice:

G2: 4.3/5 (250+ recensioni)

4.3/5 (250+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (2.000+ recensioni)

3. Ufficio WPS

via Ufficio WPS Kingsoft WPS Office è uno strumento di collaborazione progettato per creare e modificare facilmente documenti di elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni. Ispira la creatività e permette di monitorare le modifiche apportate da voi o da altri ai vostri documenti. Può anche essere utilizzato per modificare, unire, dividere o convertire file PDF.

Se state componendo una relazione, un progetto, un curriculum, un programma di lavoro o un discorso, potete scegliere tra diverse categorie di modelli gratis per non dover creare il vostro formato di documento da zero.

Le migliori funzionalità/funzione di WPS Office:

È compatibile con Microsoft Office e Google Documenti

Si può scaricare gratis su diversi sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS, iOS, Android e Linux

Lavorare da qualsiasi luogo su PC, laptop, tablet o telefono cellulare, soprattutto se si dispone della versione Pro, che può essere utilizzata su un massimo di nove dispositivi contemporaneamente

Proteggete la sicurezza dei vostri dati impostando e modificando le autorizzazioni per i dati

La versione per PC supporta 13 lingue, mentre quella per dispositivi mobili 46 lingue

Limiti di WPS Office:

La suite per ufficio gratis utilizza la pubblicità per coprire i costi, che può essere fastidiosa mentre si sta lavorando

Se si desiderano funzionalità più avanzate e spazi di archiviazione maggiori, è necessario pagare per i pacchetti Pro o Enterprise

Prezzi di WPS Office:

WPS Standard: Gratis

Gratis WPS Pro: 23,99 dollari per 6 mesi o 35,99 dollari all'anno

23,99 dollari per 6 mesi o 35,99 dollari all'anno WPS Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su WPS Office:

G2: 4.4/5 (260+ recensioni)

4.4/5 (260+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

4. Area di lavoro Google

via Area di lavoro di Google Originariamente chiamata G Suite, questa alternativa a Microsoft Office è uno strumento di produttività e collaborazione basato sul web. È la versione aziendale di Gmail, pensata per tutti, dai privati alle aziende di livello enterprise. Include un dashboard analitico che consente di vedere come le attività vengono svolte Area di lavoro di Google e configurare le impostazioni di sicurezza.

Tutti i piani danno accesso a Documenti Google, Fogli e Slides, oltre a Google Drive e Gmail, e si può anche impostare un'email personalizzata per la propria azienda. Con l'aumentare del costo del pacchetto, si ottiene progressivamente più spazio di archiviazione per utente, più partecipanti per videoconferenza, maggiore sicurezza e un supporto tecnico migliore. ✨

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google:

È possibile archiviare e condividere online i file dell'ufficio per accedervi facilmente da qualsiasi browser

L'area di lavoro di Google offre maggiore sicurezza e integrazioni più avanzate rispetto a Gmail

Le pagine condivisibili possono essere integrate con Google Calendar per mantenere i documenti delle riunioni in un'unica posizione

Per le aziende, lo spazio di archiviazione in comune per utente può essere condiviso tra più utenti

L'assistenza è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Limiti dell'area di lavoro di Google:

È basato sul web, quindi se la connessione a Internet è instabile, non è possibile lavorare offline

È possibile collegare solo un dominio per pacchetto, quindi se si hanno più domini, è necessario acquistare pacchetti aggiuntivi e accedere a ciascuno di essi separatamente

Prezzi dell'area di lavoro di Google:

Versione di prova gratuita: Per 14 giorni

Per 14 giorni Piano individuale: $9,99 al mese (sconto disponibile con un commit di 1 anno)

$9,99 al mese (sconto disponibile con un commit di 1 anno) Business Starter: $6/mese per utente (è richiesto un commit di 1 anno)

$6/mese per utente (è richiesto un commit di 1 anno) Business Standard: $12/mese per utente (è richiesto un impegno di 1 anno)

$12/mese per utente (è richiesto un impegno di 1 anno) Business Plus: $18/mese per utente (è richiesto un impegno di 1 anno)

$18/mese per utente (è richiesto un impegno di 1 anno) Azienda: Contattare per i prezzi

Aree di lavoro di Google e valutazioni:

G2: 4,6/5 (40.500+ recensioni)

4,6/5 (40.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (14.600+ recensioni)

5. Ufficio Calligra

via Ufficio Calligra Questa alternativa gratuita a Microsoft Office è sia una suite per ufficio che una suite per l'arte grafica, e la tecnologia grafica è presente in tutte le app. È anche un software libero e open-source.

Calligra Words, l'app per l'elaborazione dei testi, include funzionalità di desktop publishing che consentono di creare splendidi documenti con il drag-and-drop. Utilizzate i plug-in per aggiungere nuovi elementi grafici ed effetti alle vostre presentazioni in fase Calligra, e anche lo strumento di calcolo e foglio di calcolo Sheets vi permette di creare diagrammi di flusso e mappe mentali. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Calligra Office:

È facile aggiungere elementi grafici a qualsiasi documento per renderlo più gradevole

Possibilità di scegliere tra un intervallo di modelli per vari casi d'uso o di creare il proprio formattare

Un elenco completo di formule consente di creare la propria formula in Elenco

L'interfaccia utente è altamente reattiva e permette di Da fare di più in meno tempo

C'è anche uno strumento di project management per progetti di dimensioni medio-grandi

Limiti di Calligra Office:

Alcuni utenti ritengono che le sue funzionalità/funzione siano troppo limitate per sostituire realmente altre suite per ufficio open-source

Il software non viene aggiornato con la stessa regolarità di altre alternative gratuite a Microsoft Office

Prezzi di Calligra Office:

Free con donazione opzionale

Valutazioni e recensioni di Calligra Office:

G2: Nessuna valutazione o recensione per ora

Nessuna valutazione o recensione per ora Capterra: Ancora nessuna valutazione o recensione

6. Apple iWork

Via Mela Le app di Apple iWork per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo e presentazioni si chiamano creativamente pagine, numeri e Keynote. Non a caso, sono state progettate per essere utilizzate sull'intervallo di produttività Apple, tra cui Mac, iPhone e iPad, oltre che sul web via iCloud.com . Tuttavia, è possibile aprire, modificare ed esportare documenti con formati come .doc, .xlsx e .pptx. 📚

L'intervallo di modelli vi aiuta a creare documenti potenti, professionali e belli, personalizzati in base alle vostre esigenze. La collaborazione è facilitata dalla possibilità di tenere traccia delle modifiche, dalle evidenziazioni e dalla chat integrata con il resto del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Apple iWork:

L'interfaccia utente è molto pulita e facile da vedere

È semplice utilizzare la grafica integratastrumenti di progettazione per creare documenti accattivanti

Se si lavora su iPad, è possibile aggiungere note e illustrazioni utilizzando la Apple Pencil

Trasferire il lavoro tra i dispositivi Apple è un gioco da ragazzi

Limiti di Apple iWork:

Tutti coloro che lavorano su un documento devono utilizzare Apple iWork

Se si aprono documenti iWork in Microsoft Office, è necessario controllare eventuali incongruenze di formattazione o caratteri mancanti

Prezzi di Apple iWork:

Versione gratuita per chiunque abbia un account iCloud

Valutazioni e recensioni di Apple iWork:

G2: 4.3/5 per Apple Numbers (140+ recensioni)

4.3/5 per Apple Numbers (140+ recensioni) Capterra: Ancora nessuna valutazione o recensione

7. Dropbox Carta

via Carta di DropboxCarta Dropbox è lo strumento di modifica di Dropbox. Facilita la collaborazione in tempo reale con il team attraverso i commenti e consente di assegnare attività dall'interno di un documento.

Il design semplice e pulito facilita la creazione di documenti. È inoltre possibile incorporare un intervallo di file, tra cui Google Mappa, clip di SoundCloud, video di YouTube e GIF per far capire il proprio punto di vista e rendere il documento più interessante, per poi trasformarlo automaticamente in una presentazione. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox Paper:

È possibile accedervi semplicemente impostando un account Dropbox, anche gratis, da fare

Scegliete tra una serie di modelli per iniziare, tra cui un progetto, uno spazio per il brainstorming, un piano per i social media e le note per le riunioni

Mantenete tutto organizzato con il programma della riunione, i verbali e i passaggi successivi, tutti in un unico posto

È possibile scaricare i documenti per utilizzarli offline come in Microsoft Word

Limiti di Dropbox Paper:

Per accedere a Dropbox Paper è necessario un account Dropbox: è possibile ottenere gratuitamente un account con uno spazio di archiviazione fino a 2 GB

Alcuni utenti ritengono che i formati e i layout dei progetti siano un po' limitati rispetto alla suite Office

Prezzi di Dropbox Paper:

**Versione di prova gratuita: per 30 giorni sui pacchetti Standard, Avanzato e Professionale

Plus: $9,99/mese per un utente, 2TB (con fatturazione annuale)

$9,99/mese per un utente, 2TB (con fatturazione annuale) Standard: $15/mese per utente per piccoli team di almeno tre persone, 5TB (con fatturazione annuale)

$15/mese per utente per piccoli team di almeno tre persone, 5TB (con fatturazione annuale) Famiglia: $16,99/mese per un massimo di sei utenti, 2TB (con fatturazione annuale)

$16,99/mese per un massimo di sei utenti, 2TB (con fatturazione annuale) Advanced: $24/mese per utente per team di almeno tre persone, con spazio illimitato (con fatturazione annuale)

$24/mese per utente per team di almeno tre persone, con spazio illimitato (con fatturazione annuale) Professionale: $16,58/mese per un utente (freelance), 3TB (con fatturazione annuale)

$16,58/mese per un utente (freelance), 3TB (con fatturazione annuale) Enterprise: Contattare per conoscere i prezzi, personalizzabile con spazio illimitato

Valutazioni e recensioni su Dropbox Paper:

G2: 4,1/5 (4.400+ recensioni)

4,1/5 (4.400+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (200+ recensioni)

8. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice Questa alternativa gratuita a Microsoft Office è un software per ufficio open-source utilizzato da milioni di utenti. È stato sviluppato nel corso di molti anni, spesso grazie alle richieste degli utenti. 👀

Con le consuete app per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo e presentazioni, tra le altre cose, archivia i dati in formato standard Open Document Format (ODF) ma può comunque lavorare con i file della maggior parte degli altri pacchetti software per ufficio.

Le migliori funzionalità/funzione di Apache OpenOffice:

È facile da usare perché lavora come molti altri programmi per ufficio e ha la maggior parte delle stesse funzionalità/funzioni

Funziona su quasi tutti i computer e in molte lingue diverse

È completamente gratuito e può essere utilizzato in qualsiasi modo si ritenga opportuno

Limiti di Apache OpenOffice:

Se utilizzate anche la suite Office di Microsoft, potreste avere qualche problema di compatibilità

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia un po' datata e che potrebbe essere aggiornata

Prezzi di Apache OpenOffice:

Free (anche se è possibile donare del tempo per lavorare sul sistema se si hanno competenze di sviluppo software)

Valutazioni e recensioni di Apache OpenOffice:

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (450+ recensioni)

9. OfficeSuite

via UfficioSuite OfficeSuite è proprio quello che sembra: una suite di strumenti d'ufficio di uso comune. Oltre alle applicazioni per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo e presentazioni, questa alternativa a Microsoft Office offre anche funzioni di posta e calendario.

Collaborate ai documenti con il vostro team utilizzando evidenziazioni, commenti, disegni e tracciamento delle modifiche. Inoltre, grazie a un editor PDF dedicato, è possibile utilizzare funzionalità/funzione avanzate per completare moduli, impostare autorizzazioni per la modifica, utilizzare firme digitali e bloccare i file con una password, oppure convertirli in altri formati. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di OfficeSuite:

Creazione di nuovi file da una selezione di modelli facili da usare

OfficeSuite è pienamente compatibile con Microsoft Office e Google Documenti, nonché con i formati Open Document

Lavora su Windows, Android e iOS ed è possibile sincronizzare i documenti tra le varie piattaforme

Si integra perfettamente con i servizi cloud come OneDrive, Google Drive e Dropbox

Limiti di OfficeSuite:

Non ci sono strumenti di collaborazione dal vivo per lavorare con il team in tempo reale

La funzione di ricerca e sostituzione è alquanto limitata rispetto alle opzioni alternative a Microsoft Office presenti in questo elenco

Prezzi di OfficeSuite:

Versione di prova gratuita di Office Suite: Per sette giorni sui pacchetti Personal e Family

Per sette giorni sui pacchetti Personal e Family Personale: $39,99/anno per un utente

$39,99/anno per un utente Famiglia: $59,99/anno per 6 utenti

$59,99/anno per 6 utenti Business: $3,99/mese per utente

$3,99/mese per utente Business Extra: $6,99/mese per utente (con editor PDF avanzato)

$6,99/mese per utente (con editor PDF avanzato) Home & Business 2024: $99,99 per un utente (acquisto unico)

Valutazioni e recensioni di OfficeSuite:

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (20+ recensioni)

10. Ufficio Polaris

via Ufficio Polaris Polaris Office consente di visualizzare, modificare e condividere documenti di videoscrittura, diapositive e fogli di calcolo nel browser e aiuta a gestire facilmente i file PDF. Scegliete tra una varietà di stili per dare ai vostri documenti un aspetto raffinato e professionale, collaborate con il vostro team e monitorate le modifiche man mano che procedete.

La recente aggiunta della funzionalità IA porta questa alternativa a Microsoft Office a un livello superiore, supportando un lavoro più intelligente e una creazione di contenuti più semplice. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Polaris Office:

È molto semplice e facile da lavorare

Polaris Office lavora sia su PC sia su dispositivi mobili

I modelli possono essere personalizzati per soddisfare le vostre esigenze

Offre funzionalità/funzione di sicurezza per proteggere i documenti importanti

La produttività è in continua evoluzione e ogni settimana vengono aggiunte nuove funzionalità/funzione

Limiti di Polaris Office:

La capacità di archiviazione è piuttosto limitata, il che può essere frustrante

Se si utilizza la versione gratis, si è soggetti a pubblicità per convincere l'utente a passare alla versione a pagamento

Prezzi di Polaris Office:

Polaris Office Smart (cloud): $39,99/anno per nove dispositivi

$39,99/anno per nove dispositivi Polaris Office Pro (cloud): $59,99/anno per 15 dispositivi e più spazio di archiviazione

$59,99/anno per 15 dispositivi e più spazio di archiviazione Windows o MacOS (PC): $79,99 per un PC (acquisto a vita)

$79,99 per un PC (acquisto a vita) iOS (mobile): $39,99 (acquisto a vita)

$39,99 (acquisto a vita) Polaris Office Aziendale: $83,88/anno per più dispositivi

Valutazioni e recensioni di Polaris Office:

G2: 4.2/5 (20 recensioni)

4.2/5 (20 recensioni) Capterra: 4.4/5 (16 recensioni)

Iniziare a gestire il mio lavoro con le alternative di Microsoft Office

Quando si lavora quotidianamente con i documenti, si ha la possibilità di scegliere. Potete scegliere l'opzione predefinita per i vostri documenti d'ufficio o considerare un'alternativa a Microsoft Office. Da fare in quest'ultimo caso, si può anche risparmiare, pur ottenendo tutte le funzioni necessarie. 🙌

Per fare la vostra scelta, decidete le funzionalità/funzione specifiche e il livello di complessità di cui avete bisogno, quindi fate una ricerca sulle opzioni per vedere cosa offrono.

Se cercate un'alternativa a Microsoft Office in grado di fare praticamente tutto ciò che vi serve, ClickUp è una scelta eccellente. Si tratta di una soluzione all-in-one che supporta l'utente in tutte le fasi, dalla creazione, modifica e condivisione dei documenti alla gestione del flusso di lavoro che ne deriva, e molto altro ancora.

Scegliere ClickUp oggi stesso e renderà la vostra vita più semplice ogni giorno. ✨