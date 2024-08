10 migliori strumenti software per diagrammi nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Forse là fuori ci sono degli unicorni che riescono a imparare solo sentendo parlare di qualcosa. Ma la maggior parte di noi impara visivamente. Abbiamo bisogno di vedere qualcosa davanti a noi per capirlo appieno.

Quando si adottano misure per rappresentare visivamente le idee e i processi, attraverso mappe mentali, grafici e diagrammi, si può coinvolgere tutto il team. E quando alcuni dei vostri processi diventano complicati, un diagramma può fornire un riferimento rapido che il vostro team userà davvero (il che è più di quanto possiamo dire per quel manuale di centinaia di pagine). 📔

Con il giusto software per diagrammi, potete creare una visualizzazione che faccia dire a tutto il vostro team "Ahhhh, ora capisco" E potete collaborare, fare brainstorming, modificare e riorganizzare con facilità.

Scoprite cosa cercare in un software per la creazione di diagrammi e scoprite i 10 migliori strumenti che potete acquistare in questo momento.

Cosa cercare in un software per diagrammi?

I migliori strumenti per la creazione di diagrammi hanno alcuni elementi in comune. Questi elementi ricorrono più volte nelle nostre descrizioni dei software presentati di seguito. Questo perché alcune caratteristiche sono essenziali e irrinunciabili.

Se uno strumento di diagramming non fa queste tre cose, per noi è un no:

Modelli : I modelli di diagramma danno il via al vostro progetto. Riducono la curva di apprendimento e consentono di iniziare subito a usare il software di diagrammi scelto. Potete scegliere un modello che corrisponda ai vostri obiettivi, iniziare a inserire i vostri dati e ottenere un diagramma dall'aspetto professionale in pochi minuti

I modelli di diagramma danno il via al vostro progetto. Riducono la curva di apprendimento e consentono di iniziare subito a usare il software di diagrammi scelto. Potete scegliere un modello che corrisponda ai vostri obiettivi, iniziare a inserire i vostri dati e ottenere un diagramma dall'aspetto professionale in pochi minuti Trascinamento degli elementi : quando si sta studiando il flusso di lavoro migliore o si sta ampliando la configurazione della rete, è necessario organizzare e riorganizzare il diagramma più volte prima di ottenere il risultato desiderato. La funzionalità di trascinamento e rilascio consente di spostare gli elementi e di espandere il diagramma per aggiungere gli elementi dimenticati

: quando si sta studiando il flusso di lavoro migliore o si sta ampliando la configurazione della rete, è necessario organizzare e riorganizzare il diagramma più volte prima di ottenere il risultato desiderato. La funzionalità di trascinamento e rilascio consente di spostare gli elementi e di espandere il diagramma per aggiungere gli elementi dimenticati Funzioni di collaborazione: Il brainstorming di un nuovo prodotto, il wireframing, la creazione di un organigramma e la documentazione del percorso dell'utente sono progetti di squadra. Funzioni come i commenti e l'editing multiutente consentono di sfruttare le capacità cerebrali dell'intero team in tempo reale

Convertite le forme in attività sulla vostra lavagna ClickUp per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso

I 10 migliori strumenti software di diagramma

Preparatevi a creare il vostro diagramma di flusso! Ora che sapete quali sono le caratteristiche che rendono più fluida la creazione di diagrammi, date un'occhiata a questi 10 strumenti che offrono l'essenziale e non solo.

Utilizzate ClickUp Whiteboards e i modelli per creare qualsiasi tipo di diagramma

Esistono molti strumenti di diagramma progettati specificamente per i project manager. E non fraintendeteci: Noi di ClickUp siamo qui per i project manager di questo mondo. Ma siamo qui anche per gli sviluppatori, i marketer, gli specialisti operativi, gli addetti alle vendite e i guru della finanza.

Ecco perché le nostre funzioni di diagramma possono adattarsi a qualsiasi caso d'uso. 💪

Il team delle risorse umane può costruire un organigramma. Il team di sviluppo può tracciare il percorso del cliente, il team di vendita può tracciare l'imbuto di vendita, il team operativo può visualizzare l'analisi dei rischi e dei benefici e il team di marketing può fare un brainstorming per la prossima campagna.

Tutti questi team possono utilizzare il nostro Software per lavagne bianche per collaborare su diagrammi in tempo reale da qualsiasi parte del mondo.

Le migliori caratteristiche

**Questo spazio di lavoro flessibile consente di disegnare, aggiungere forme, creare diagrammi, diagrammi e grafici e di trascinare e rilasciare qualsiasi elemento per riorganizzare il diagramma. ConLavagne ClickUpè possibile collegare gli elementi del diagramma alle attività, passando dalla pianificazione all'esecuzione senza soluzione di continuità

Mind Maps: Lo strumento definitivo per disegnare diagrammi di flusso,Mappe mentali ClickUp consentono di pianificare il flusso di lavoro per il prossimo progetto o di mostrare le relazioni tra le idee. Le mappe mentali possono essere collegate a compiti o a nodi trascinabili che possono essere spostati per mostrare come gli elementi sono collegati tra loro

Lo strumento definitivo per disegnare diagrammi di flusso,Mappe mentali ClickUp consentono di pianificare il flusso di lavoro per il prossimo progetto o di mostrare le relazioni tra le idee. Le mappe mentali possono essere collegate a compiti o a nodi trascinabili che possono essere spostati per mostrare come gli elementi sono collegati tra loro **Con migliaia di modelli precostituitiModelli ClickUpè possibile trovare qualsiasitipo di diagramma e iniziare subito a modificarlo. Create diagrammi di affinità, diagrammi di contesto, diagrammi di Gantt, diagrammi di flusso di dati, diagrammi di campo di forza,Diagrammi di classe UML, diagrammi a lisca di pesce,diagrammi del flusso di lavoro, diagrammi di Venn e altro ancora

Limitazioni

Poiché ClickUp è così personalizzabile e ha così tante funzioni, può richiedere tempo per imparare e per trovare i casi d'uso che migliorano maggiormente il vostro flusso di lavoro

ClickUp è disponibile come applicazione web per la creazione di diagrammi online, come applicazione desktop per Mac, Windows e Linux e come applicazione mobile per iPhone e Android, ma l'applicazione mobile non offre ancora tutte le funzionalità delle applicazioni web e desktop

prezzi di ####

**Gratuito

Unlimited: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (8.250+ recensioni)

4.7/5 (8.250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.750+ recensioni)

2. Miro

via MiroMiro è uno strumento popolare per gestione di progetti con lavagna . Permette a tutte le belle menti del vostro team di condividere le loro idee. 🧠

Il programma è stato progettato per dare la sensazione di fare brainstorming sui vostri progetti su una vera lavagna, sia che siate tutti insieme in ufficio o che lavoriate da case separate.

Tutti possono prendere un pennarello metaforico e contribuire. Inoltre, grazie a funzioni come i Post-It digitali e la funzione di disegno a mano, il processo di creazione di diagrammi sembrerà di stare insieme di persona.

Le migliori caratteristiche

Voi e i membri del vostro team potete usarecollaborazione in tempo reale per aggiungere commenti, note ed elementi o trascinare gli elementi esistenti per riorganizzare il diagramma in tempo reale

La libreria di elementi Miro comprende forme, icone, connettori e diagrammi di flusso predefiniti. La formattazione del diagramma è semplice e intuitiva anche per idee complesse

Una volta tracciato il processo, è possibile assegnare compiti eelementi di azione in base al diagramma di flusso. Miro si integra con gli strumenti di gestione dei progetti Atlassian, tra cui Jira e Confluence, e con altri strumenti di gestione delle attività molto diffusi, come ClickUp

Limitazioni

Diversi utenti dichiarano di avere difficoltà a importare i grafici e che, quando li importano, spesso non vengono scalati correttamente

Sebbene Miro offra una versione gratuita, questa manca di molte delle migliori caratteristiche del programma. Alcuni utenti lamentano di finire per pagare prezzi elevati quando utilizzano solo una o due delle funzioni avanzate

Prezzi

**Gratuito

Starter: $8 per utente al mese

$8 per utente al mese Business: $16 per utente al mese

$16 per utente al mese Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (4.850+ recensioni)

4.8/5 (4.850+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.250+ recensioni)

via Draw.io Se avete mai pronunciato la frase "Se è gratis, è per me", allora Draw.io potrebbe fare al caso vostro.

Con questa piattaforma di diagrammi open-source potete scaricare una versione desktop di questa piattaforma gratuita per mantenere il vostro lavoro più sicuro durante la creazione di diagrammi di flusso. 🕵️

Con la versione online, potete condividere i vostri flussi di utenti o diagrammi con il vostro team e lavorarci contemporaneamente. L'opzione di condivisione passa attraverso Google Drive, quindi l'interfaccia sarà familiare per la maggior parte dei membri del team.

Migliori caratteristiche

È possibile scegliere tra tre tele per i diagrammi, decine di elementi da trascinare e strumenti di disegno a mano libera per creare facilmente i diagrammi. Gli elementi sono costruiti per un'ampia varietà di diagrammi, tra cui organigrammi, diagrammi di rete e persino planimetrie

Una volta condiviso lo spazio del diagramma, è possibile vedere i cursori dei membri del team, consentire a tutti di modificare e collaborare durante il lavoro

Questa piattaforma non memorizza i vostri dati, vi permette di impostare le vostre preferenze di governance dei dati e offre una versione desktop per darvi il controllo completo sulle vostre informazioni

Limitazioni

Alcuni utenti lamentano la difficoltà di ridimensionare gli elementi in base alle dimensioni dell'area di lavoro o a una dimensione adeguata per la stampa

La maggior parte degli utenti afferma che l'interfaccia utente appare datata rispetto ad altre piattaforme di diagramming

Prezzi

**Gratuito

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (385+ recensioni)

4.4/5 (385+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

Ottimizzare la pianificazione dei progetti con il software per i diagrammi

Il software per diagrammi serve soprattutto per pianificare e documentare i processi, il che potrebbe non sembrare un buon momento. Ma con lo strumento giusto vi divertirete così tanto che vorrete iniziare a documentare tutto.

Su ClickUp, i nostri modelli di mappe mentali, lavagne bianche e diagrammi rendono piacevole il brainstorming. Iniziate gratuitamente .