La guida definitiva alla gestione visiva dei progetti

i visuali sono convincenti.

Che si tratti della teoria delle stringhe o del bilancio della vostra azienda, potete rendere qualsiasi idea più accessibile se la presentate sotto forma di immagini. Da fare non solo per renderla semplice e comprensibile, ma anche per risparmiare tempo prezioso e altre risorse.

Ed è questo il senso del visual project management!

Utilizzate sequenza dei progetti e altri strumenti visivi per rendere la gestione dei progetti facile e divertente.

In questo articolo vedremo perché project management virtuale è efficace ed esplorare il sei strumenti visivi per il project management che potete implementare oggi stesso.

Immergiamoci in questi strumenti.

Che cos'è il Visual Project Management?

il Visual project management consiste nell'utilizzare tecniche visive e strumenti per pianificare, completare e gestire i progetti.

L'idea è quella di migliorare la visibilità e di aiutare i project manager a ottenere una rapida visione delle informazioni fondamentali, come le consegne chiave.

ma cosa c'è di sbagliato nel modello tradizionale?

Tradizionale project management si basa su modelli informativi basati sul testo. Thread di email lunghi quanto l'elenco mensile della spesa, standup che superano i calendari... sapete come funziona.

E nessun project manager vuole avere a che fare con processi così pesanti dal punto di vista documentale in un ambiente aziendale frenetico!

D'altra parte, il visual project management utilizza diagrammi e bacheche visive per presentare informazioni complesse sul progetto. In questo modo le informazioni sono facilmente accessibili e tutti i partecipanti al progetto sono sulla stessa pagina.

Una parte essenziale dell'efficacia del visual gestione delle attività è il pensiero visivo.

Il pensiero visivo: la salsa non tanto segreta per la gestione visiva

ricordate l'ultima volta che avete visualizzato i caratteri mentre leggevate un libro?

o quando avete disegnato una mappa mentale per imparare qualcosa di nuovo?

potreste anche essere in grado di raccontare tutte le scene di Schitt's Creek!

Questo perché il nostro cervello ama i contenuti visivi . È in grado di elaborare e conservare rapidamente immagini e simboli multipli, il che ci permette di comunicare efficacemente attraverso le immagini.

Il visual project management applica questa capacità di pensiero visivo per gestire più progetti senza sforzo.

Attraverso sequenza e altri strumenti visivi per il project management, si rendono le informazioni più fruibili.

Si lavora con le informazioni visive in tempo reale, analizzandole e monitorandole. Potete anche collaborare con i vostri colleghi per prendere insieme decisioni informate.

I vantaggi del Visual Project Management

Sebbene la gestione visiva delle attività abbia fatto tendenza sulla scena del project management, è necessario capire perché è importante prima di convincere il team ad adottarla con la stessa rapidità di una tendenza virale.

Ecco perché voi dovreste scegliere il visual project management. Può:

Migliorare la velocità e l'efficienza del teamrisparmiare tempo poiché è possibile ottenere informazioni a colpo d'occhio

Prendere decisioni basate sui dati con una visualizzazione a volo d'uccello del progetto

Aiutare i project manager a ottenere chiarezza sullo stato di avanzamento e a identificare i potenziali ostacoli che potrebbero presentarsi

Rendere più agevole la comunicazione a tutti i livelli

Aiutare a comprendere l'impatto di qualsiasi cambiamento del progetto in tempo reale

Sei popolari strumenti visivi per il project management

Dalla Sequenza di base alle Bacheche che rendono i flussi di lavoro un gioco, esistono diversi strumenti visivi per la gestione dei progetti strumenti per il project management disponibili oggi.

Ma è importante scegliere uno strumento visivo che si adatti perfettamente alle esigenze del team.

Vediamo quindi sei strumenti visivi di project management ampiamente utilizzati per aiutarvi:

1. Bacheche Kanban e Scrum

Familiare con agile project management ?

Allora avrete sicuramente sentito parlare di kanban e mischia bacheca.

Come un tabellone del Solitaire, queste schede strumenti agili tagliare un progetto in diverse colonne.

Ogni colonna rappresenta una fase del progetto, come la pianificazione, e le attività sono descritte con schede.

carte? Come i cuori ♥️ e i quadri ♦️? No!

Queste schede contengono varie informazioni, come il nome dell'attività, l'assegnatario, la data di scadenza e altro ancora. Man mano che si svolge un'attività, si sposta la scheda da una colonna all'altra finché non si raggiunge la fase completata.

In questo modo, le bacheche kanban e scrum rendono più semplice per un team agile per visualizzare lo stato delle attività e l'avanzamento complessivo del progetto in un colpo d'occhio.

Qual è la differenza tra $$$a e $$$$a? Bacheca per i cestini e una bacheca di scrum ?

Entrambi i bacheca della mischia e bacheca kanban utilizzare la tecnica delle schede a colonna di cui abbiamo parlato sopra.

Tuttavia, presentano due differenze chiave:

Una scrum board monitora solo il lavoro svolto durante un singolo sprint , che di solito dura circa due-quattro settimane. Al contrario, una kanban board non è limitata a uno sprint; i team lavorano sulle attività man mano che arrivano

monitora solo il lavoro svolto durante un singolo , che di solito dura circa due-quattro settimane. Al contrario, una non è limitata a uno sprint; i team lavorano sulle attività man mano che arrivano Per aumentare la produttività, una kanban board imposta dei limiti al numero di attività che possono essere in corso contemporaneamente. Tuttavia, una scrum board non ha limiti di questo tipo

**Non siete ancora sicuri della differenza tra queste due Bacheche?

date un'occhiata ai nostri dettagli post su Bacheca kanban vs. scrum .

A. Quando utilizzare kanban e scrum board

Le lavagne scrum e kanban sono strumenti visivi perfetti per:

Affrontare i cambiamenti del progetto (un problema che un team agile affronta regolarmente)

Migliorare l'account del team agile eflusso di lavoroefficienza

Gestioneprogetti come lo sviluppo di software, la produzione egestione degli eventi /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image3-1-1400x727.png /$$$img/

B. I migliori strumenti visivi per Kanban e Scrum

