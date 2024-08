10 Migliori software per organigrammi per il 2024

Probabilmente avrete sentito l'espressione "iper-crescita" pronunciata in post virali, newsletter via e-mail o persino nelle vostre riunioni aziendali, quando l'organizzazione cresce a passi da gigante in tutti i reparti. Un numero sempre maggiore di contatti si riversa nell'imbuto di vendita e si procede a nuove assunzioni per gestire compiti e processi in continua espansione.

Tutto ciò è entusiasmante! E richiede un'intensa attività di pianificazione e organizzazione per farlo nel modo giusto.

Tenere traccia e dare un senso al modo in cui tanti nuovi ruoli si integrano in un'organizzazione è impegnativo e talvolta stressante. Come si fa a sapere chi fa capo a chi? E chi è responsabile di un determinato compito?

inserire: organigrammi._ 🏹

Gli organigrammi sono un'ottima risorsa per dare un senso al ruolo di ciascuno, soprattutto per le aziende che si trovano in una situazione di afflusso di nuove assunzioni. Ma come si fa a crearne uno? Beh, avete indovinato: ci sono un sacco di risorse per aiutarvi a farlo, e noi abbiamo fatto il lavoro per aiutarvi a scegliere quello più adatto a voi.

Facciamo un tuffo nelle 10 migliori opzioni di software per organigrammi per analizzare le caratteristiche principali, i pro, i contro, le recensioni e altro ancora.

Cos'è un software per organigrammi?

Confermeremo i vostri sospetti qui e ora: sì, organigramma è l'abbreviazione di organigramma. E anche se può sembrare uno strumento riservato alle risorse umane e parte del KPI HR che vanno a beneficio di tutti coloro che lavorano per l'azienda.

Un organigramma è un diagramma che mostra l'intera struttura dei dipendenti dell'azienda, indicando ogni reparto, il modo in cui si relazionano tra loro e i ruoli che li ricoprono.

Gli strumenti software per gli organigrammi sono utili quando si desidera modellare la propria forza lavoro per ottenere la massima efficienza ed efficacia, o quando si cerca di capire quale sia la persona giusta da contattare tra i vari reparti che non si conoscono bene. Il risultato è un organigramma che aiuta le persone a sapere chi riferisce a chi, chi fa cosa e il flusso dell'azienda.

Inoltre, le aziende in crescita subiscono frequenti cambiamenti nella struttura dei reparti, quindi avere un organigramma aggiornato e accessibile a tutti in ogni momento è importante per eseguire i processi con sicurezza ed efficienza.

10 migliori strumenti software per organigrammi nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Preparatevi a scoprire i nostri 10 migliori software per organigrammi, classificati e recensiti per la vostra comodità.

1. ClickUp

fate riferimento al vostro team e lavorate al suo fianco con la modifica in tempo reale mentre create il vostro organigramma da zero o con un modello in ClickUp Whiteboards_ ClickUp è uno strumento di produttività all-in-one che team di tutti i settori per ottimizzare i processi, monitorare gli aggiornamenti dei progetti e collaborare in modo più intelligente, il tutto su un'unica piattaforma. ClickUp è progettato per team di qualsiasi dimensione, dai solisti alle grandi imprese, ed è quindi una risorsa flessibile e ideale per le aziende in crescita che desiderano generare organigrammi di livello superiore. 🚀

Che siate principianti o guru, potete personalizzare le funzionalità di ClickUp per adattarle alle dimensioni e alle esigenze del vostro team.

Caratteristiche principali

ClickUp è ricco di centinaia di strumenti funzionali consigliamo di iniziare con questi tre per il vostro organigramma e diagrammi digitali (senza spendere un soldo!): Modelli, lavagne bianche e Mappe mentali. 📈

Caratteristica principale 1: il modello di organigramma di ClickUp 🧑🏻‍💻 Modello di organigramma di ClickUp consente di vedere chi riporta a chi e di visualizzare le relazioni interfunzionali all'interno dell'azienda. Questo organigramma è realizzato in

Lavagne ClickUp che lo rende visivamente accattivante e super personalizzabile!

Visualizzate facilmente la struttura e la disposizione dei vostri team con questo semplice modello di organigramma per lavagna bianca

Funzionalità chiave 2: Lavagne ClickUp 🎨

Con Lavagne ClickUp la creazione di un organigramma non è mai stata più facile o divertente . Disegnare a mano libera con colori coordinati, trascinare le connessioni tra le forme, inserire immagini o media, e incorporare i documenti per dare vita al vostro organigramma, il tutto su una tela infinita con modifica in tempo reale per lavorare insieme al team senza sovrapposizioni.

fate riferimento al vostro team e lavorate al suo fianco con la modifica in tempo reale mentre create il vostro organigramma da zero o con un modello in ClickUp Whiteboards Creare una lavagna bianca _tra il vostro team.

Funzionalità chiave 3: mappe mentali ClickUp 🧠

mappate la rete dei ruoli nella vostra organizzazione su una mappa mentale intuitiva e altamente visiva in ClickUp_

Se le lavagne di ClickUp vi sono piaciute, vi piaceranno le Mappe Mentali. Inoltre, potete persino creare una Mappa Mentale sulla vostra Lavagna! Ma questo lo scopriremo tra un po'. 🤓 Una mappa mentale è un diagramma gerarchico costruito attorno a una o più idee principali. Migliora l'organizzazione non lineare delle informazioni, consentendo di visualizzare e analizzare un concetto come un professionista.

Alcune mappe mentali comuni esempi di casi d'uso includono la gestione dei progetti, la pianificazione della strategia aziendale e la produzione. Mappe mentali di ClickUp vi dà spazio per estendere il vostro organigramma e le vostre idee all'infinito! Non c'è da stupirsi che abbia conquistato la prima posizione tra i migliori software di mappatura mentale . Inoltre, è possibile aggiungere elenchi, attività, liste di controllo e sottoattività dall'area di lavoro direttamente alla mappa mentale di ClickUp, consentendo di aggiornarla automaticamente in caso di modifica delle risorse.

Costruire, modificare ed eliminare facilmente gli organigrammi direttamente dalle mappe mentali

Passate alla modalità vuota e costruite la vostra mappa mentale da zero

Visibilità pulita dell'organigramma grazie al filtraggio dei rami vuoti

Aggiornare tutti coloro che sono al di fuori del vostro spazio di lavoro sui progressi del progetto

👉 Approfondisci come le Mappe Mentali cambieranno il modo in cui gestite i progetti .

ClickUp pro

Piattaforma mobile-friendly per creare e visualizzare l'organigramma in mobilità

Una soluzione all-in-one per ogni strumento del vostro stack tecnologico, senza dover passare da una scheda all'altra e da un'altra a un'altraoltre 1.000 integrazioni per semplificare il flusso di lavoro

Invitate e collaborate con l'intero team per costruire l'organigramma

assistenza clienti 24/7 e webinar di approfondimento

Scegliete da una libreria crescente di modelli già pronti o personalizzateli per risparmiare tempo

Vi offre oltre 100 integrazioni native tra cui Integromat e Zapier Gli svantaggi di ClickUp

L'app mobile non ha tutte le visualizzazioni di ClickUp... ancora! 🔮

Prezzi di ClickUp

Utilizzate un piano gratuito per vedere come ClickUp può fare miracoli per voi. Poi fate l'upgrade per far salire alle stelle la vostra creazione di organigrammi (i seguenti prezzi sono fatturati annualmente):

Unlimited ($7 per sede al mese): Tonnellate di potenti funzioni Whiteboard, documenti, modelli, attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e molto altro ancora

Tonnellate di potenti funzioni Whiteboard, documenti, modelli, attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e molto altro ancora Business ($12 per sede al mese): Storage illimitato, integrazioni illimitate, Dashboard illimitate, reportistica Agile e molto altro

Storage illimitato, integrazioni illimitate, Dashboard illimitate, reportistica Agile e molto altro Enterprise (prezzi personalizzati, contattateci!): Sottoattività in più elenchi, creazione di ruoli personalizzati, autorizzazioni personalizzate, aumento delle automazioni e delle API e altro ancora

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4,7/5 (4.430+ recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.820 recensioni)

2. L'Org

creare il proprio organigramma e sfogliare gli altri via L'organigramma The Org è un altro dei migliori software per organigrammi gratuiti per creare e condividere la vostra struttura organizzativa con tutti - e intendiamo dire _tutti. Chiunque può accedere agli organigrammi creati su questa piattaforma, quindi potete sbirciare negli organigrammi di altre aziende leader (pensate a Google, Tesla, Netflix e Amazon) e prendere ispirazione da altre aziende potenti per alimentare la vostra attività.

Le caratteristiche di Org top

Esplora: Sfoglia e segui i colossi leader in vari settori per trarre ispirazione

Sfoglia e segui i colossi leader in vari settori per trarre ispirazione Guide: Ottieni risorse approfondite e gratuite per creare organigrammi migliori, affinare le tue capacità di assunzione e potenziare le strutture dei tuoi team

Ottieni risorse approfondite e gratuite per creare organigrammi migliori, affinare le tue capacità di assunzione e potenziare le strutture dei tuoi team Talento: Volete attirare i candidati migliori della categoria? Mostrate la vostra cultura e le vostre persone utilizzando un organigramma pubblico.

Volete attirare i candidati migliori della categoria? Mostrate la vostra cultura e le vostre persone utilizzando un organigramma pubblico. Scout: Ottieni candidati di alta qualità e curati sul tuo calendario

I professionisti dell'organizzazione

L'interfaccia utente facile da usare rende l'utilizzo della piattaforma un gioco da ragazzi

Permette al vostro team di interagire con l'equipaggio di altre aziende, condividere idee e mostrare ciò che avete, quasi come un organigramma sui social media!

I candidati possono visualizzare i ruoli aperti e vedere se sono adatti a loro

Gli svantaggi dell'Org

Non è ancora il caso di condividere l'organigramma con soggetti esterni

I prezzi di Org

Potete usare questo software per l'organigramma gratuitamente!

The Org valutazioni dei clienti

G2: N/D

Capterra: N/A

3. Lucidchart

creare organigrammi in uno spazio infinito via_ Lucidchart Uno spazio di lavoro basato sul cloud, Lucidchart permette di fare molto di più che creare il proprio organigramma. Dalla creazione di mappe mentali e wireframe al brainstorming di idee, questo strumento è in grado di superare molti test importanti.

È possibile iniziare da zero o prendere una per creare gli organigrammi rapidamente.

Caratteristiche principali di Lucidchart

Funzioni di diagramma: Diagramma i processi e le persone per una comunicazione ottimale di idee complesse.

Diagramma i processi e le persone per una comunicazione ottimale di idee complesse. Interfaccia intuitiva: La piattaforma basata sul cloud rende la creazione di diagrammi indolore, indipendentemente dal sistema operativo, dal dispositivo o dal browser

La piattaforma basata sul cloud rende la creazione di diagrammi indolore, indipendentemente dal sistema operativo, dal dispositivo o dal browser Strumenti di collaborazione: Accendete la vostra collaborazione! Cursori collaborativi, chat in editor, funzioni di co-authoring e commenti specifici per le forme.

Accendete la vostra collaborazione! Cursori collaborativi, chat in editor, funzioni di co-authoring e commenti specifici per le forme. Visualizzazione automatica: Generazione di ERD, organigrammi e altro ancora grazie alla visualizzazione automatica

Generazione di ERD, organigrammi e altro ancora grazie alla visualizzazione automatica Collegamento dei dati: Sovrapposizione di dettagli cruciali ai diagrammi esistenti per visualizzare istantaneamente i dati nel contesto

Sovrapposizione di dettagli cruciali ai diagrammi esistenti per visualizzare istantaneamente i dati nel contesto Integrazione: Integrazione con Asana, Microsoft Office, Slack,Google Workspace, e altre applicazioni in cui la conversazione è già in corso

Lucidchart pro

Facile da usare

Interfaccia presentabile e stampabile

Abilita il Single Sign-On

Modelli già pronti

Gli svantaggi di Lucidchart

La libreria di icone offre un numero limitato di icone comuni, ma solo risorse di tipo tecnico

Non è possibile personalizzare il colore e le dimensioni predefinite

Difficile personalizzare il portale

Non è possibile ricreare un nuovo grafico su uno già personalizzato

Prezzi di Lucidchart

Gratuito: Tre documenti modificabili, 100 modelli (tra cuiModelli HR) e funzioni di collaborazione e integrazioni di base

Tre documenti modificabili, 100 modelli (tra cuiModelli HR) e funzioni di collaborazione e integrazioni di base Individuale (da $7,95): Documenti modificabili illimitati, oltre 1.000 modelli professionali

Documenti modificabili illimitati, oltre 1.000 modelli professionali Team (da $9 per utente): Funzioni di collaborazione e integrazioni avanzate

Funzioni di collaborazione e integrazioni avanzate Enterprise (prezzo personalizzato): Controlli avanzati per l'amministrazione

Valutazioni dei clienti di Lucidchart

G2: 4,6/5 (1.610+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (1.430+ recensioni)

Bonus:_ **Modelli di diagrammi UML !

4. Creately

crea l'organigramma della tua azienda via_ Creativamente Creately è un software per la creazione di diagrammi di carattere generale, dotato di solide funzioni di organigramma, commento e collaborazione. Con questo strumento, i vostri diagrammi professionali sono a portata di mano con pochi clic. E sebbene Creately sia basato sul cloud, è possibile utilizzarlo anche offline!

Caratteristiche principali di Creately

**Liberate i vostri dati da fogli di calcolo e tabelle. È possibile aggiungere attività, dati, collegamenti, note, stato del flusso di lavoro e altro ancora

**Lo stesso elemento può apparire come una fase del processo, una nota adesiva o una torta! (se questo va bene per voi)

Integrazione sensibile dei dati: Inserite solo gli elementi desiderati da piattaforme solitamente non correlate

Pro di Creately

Interfaccia utente straordinaria

Organigramma facilmente personalizzabile

La versione gratuita offre più spazio del previsto

Gli svantaggi di Creately

Numero limitato di esercitazioni

La creazione di linee tra le connessioni può essere difficile

Prezzi di Creately

Ha un piano gratuito per il test di prova. È poi possibile effettuare l'upgrade a:

Gratuito: Tre spazi di lavoro, una cartella, un numero limitato di forme, funzioni di collaborazione di base, spazio di archiviazione limitato

Tre spazi di lavoro, una cartella, un numero limitato di forme, funzioni di collaborazione di base, spazio di archiviazione limitato Piano personale ($4 al mese): Spazi di lavoro illimitati, cartelle illimitate, forme illimitate, 5GB di spazio di archiviazione

Spazi di lavoro illimitati, cartelle illimitate, forme illimitate, 5GB di spazio di archiviazione Team ($4,80 per utente, al mese): 10GB di storage, funzioni di collaborazione illimitate, supporto prioritario

10GB di storage, funzioni di collaborazione illimitate, supporto prioritario Enterprise (prezzo personalizzato): Funzioni avanzate di amministrazione del team, SSO,successo dei clienti supporto

Recensioni dei clienti di Creately

5. Grafico

tenete traccia di chi entra o esce dalla vostra azienda con un organigramma via_ GraficoHop ChartHop è uno dei nuovi arrivati quando si parla di software per organigrammi. Questo creatore di organigrammi si propone di aiutare le organizzazioni a comunicare meglio il ruolo di ogni individuo e a fornire trasparenza mostrando chi entra o esce da un'azienda.

ChartHop consente di gestire l'organigramma in continua evoluzione e di memorizzare le modifiche per riferimenti futuri, in modo da poter buttare dalla finestra l'elenco aziendale in PowerPoint e in fogli di calcolo.

Caratteristiche principali di ChartHop

Visualizzare: Tagliare a fette l'organigramma ricco di dati in base a diversi punti di dati, come il team, l'incarico e la valutazione delle prestazioni

Tagliare a fette l'organigramma ricco di dati in base a diversi punti di dati, come il team, l'incarico e la valutazione delle prestazioni Esportazione di versioni storiche: Esportazione e verifica dell'intero organigramma, dell'istantanea dell'ultimo trimestre o di un solo reparto

Esportazione e verifica dell'intero organigramma, dell'istantanea dell'ultimo trimestre o di un solo reparto Elenco dei dipendenti filtrabile: I colleghi possono condividere competenze, interessi, hobby, ecc. I risultati? Relazioni più forti

I vantaggi di ChartHop

I singoli dipendenti possono stabilire obiettivi ed essere responsabilizzati

Promuove una cultura aziendale positiva

Svantaggi di ChartHop

Individuare rapidamente alcune funzioni cruciali può essere difficile

L'organigramma si ingrandisce e si riduce rapidamente rendendo difficile una navigazione efficace

Alcuni ritardi nel caricamento

Prezzi di ChartHop

Basic (gratuito fino a 150 dipendenti): Strumenti per manager e dipendenti, funzione organigramma, directory dei dipendenti, SSO

Strumenti per manager e dipendenti, funzione organigramma, directory dei dipendenti, SSO Standard ($8 per dipendente, al mese): Servizi di implementazione, analisi delle persone, valutazioni delle prestazioni, sondaggi e feedback

Servizi di implementazione, analisi delle persone, valutazioni delle prestazioni, sondaggi e feedback Premium ($12 per dipendente, al mese): Integrazione ATS, integrazioni aggiuntive, customer success manager dedicato

Valutazioni dei clienti di ChartHop

G2: 4,2/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

6. Pingboard

aggiungi ancora di più al tuo organigramma via_ Pingboard Pingboard sostiene di essere "un organigramma con un superpotere" Vanta ben 32.000 modelli. Quindi, qualunque sia la vostra struttura organizzativa, Pingboard vi copre le spalle per tracciarla in modo sensato.

È possibile creare un elenco completo dei dipendenti con dati personali come interessi, titoli di lavoro, posizioni, compleanni e dettagli di contatto.

Caratteristiche principali di Pingboard

Vista a 360 gradi delle connessioni: Identificazione rapida di chi fa capo a chi e di come la vostra organizzazione si inserisce nel contesto

Identificazione rapida di chi fa capo a chi e di come la vostra organizzazione si inserisce nel contesto Aggiornamenti automatici: Qualcuno si è unito all'organizzazione, ha cambiato nome o ha fatto carriera? Pingboard aggiornerà automaticamente i suoi dati

Qualcuno si è unito all'organizzazione, ha cambiato nome o ha fatto carriera? Pingboard aggiornerà automaticamente i suoi dati Annuncia i ruoli aperti : Far conoscere le opportunità interne e i ruoli previsti. A chi riferiranno e con chi lavoreranno?

Far conoscere le opportunità interne e i ruoli previsti. A chi riferiranno e con chi lavoreranno? Condivisione sicura: Potete condividere l'organigramma con il consiglio di amministrazione, i consulenti e altri soggetti

Potete condividere l'organigramma con il consiglio di amministrazione, i consulenti e altri soggetti Organigramma privato: Brainstorming sulle idee di riorganizzazione e assunzione prima di pubblicare i ruoli aperti nell'organigramma reale

I vantaggi di Pingboard

Può integrarsi con il calendario individuale per semplificare le comunicazioni relative a nuovi dipendenti, compleanni e anniversari di lavoro

Risponde alle esigenze dei dispositivi mobili

Si integra con varie piattaforme come OneLogin e Google Suite

Inconvenienti di Pingboard

Se siete sul piano gratuito, dovrete lottare contro le ripetute richieste di aggiornamento, anche se siete soddisfatti del piano gratuito

Un po' più costoso rispetto ai suoi concorrenti più vicini

Prezzi di Pingboard

Team (a partire da $99 al mese per 50 posti): Directory e profili, organigrammi, riconoscimento tra pari, campi personalizzati, report e funzione di condivisione dell'organizzazione

Directory e profili, organigrammi, riconoscimento tra pari, campi personalizzati, report e funzione di condivisione dell'organizzazione Azienda (a partire da $199 al mese per 1.000 postazioni): Sincronizzazione avanzata, API

Valutazioni dei clienti di Pingboard

G2: 4.4/5 (280+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (580+ recensioni)

7. ClosePlan di People.ai

costruite i vostri organigrammi direttamente dai contatti di Salesforce via_ ClosePlan di People.ai People.ai presenta ClosePlan, un'applicazione di terze parti per Salesforce. Questo software consente di costruire un organigramma direttamente dai contatti attuali di Salesforce.

CloseUp Relationship Maps offre ai team di vendita un creatore di organigrammi senza soluzione di continuità per visualizzare la struttura di un'organizzazione e visualizzare i contatti fino alla chiusura.

Caratteristiche principali di ClosePlan

**People.ai ricava i dati dal sistema di collaborazione, dal calendario e dalle e-mail. Il risultato? Visibilità approfondita della progressione e della qualità delle opportunità

**Identificare gli ostacoli lungo il percorso dell'offerta per riportare i contatti sulla strada giusta. Questo aumenta enormemente i tassi di chiusura

**Quantificare le offerte e lo stato di salute dell'imbuto: aumentare la prevedibilità dei ricavi quantificando le offerte e condividendole in tutta l'organizzazione

Mappe di relazione "intelligenti": Generazione automatica di queste mappe in Salesforce e popolamento automatico dei campi delle attività e dei contatti

ClosePlan pro

Fornisce dati reali ai team di vendita B2B per costruire previsioni accurate

Offre la possibilità di classificare e tracciare le opportunità mentre attraversano l'imbuto di vendita

Accelera il ciclo di vendita: È possibile identificare i proprietari del budget e gli influenzatori che possono accelerare il processo

Gli svantaggi di ClosePlan

Ha una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClosePlan

Contattare People.ai per i prezzi

Valutazioni dei clienti di ClosePlan

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 recensione)

8. Gliffy

trascina e rilascia le forme nell'organigramma per costruire la struttura della tua azienda via_ Gliffy Non lasciatevi ingannare dai prezzi bassi di Gliffy. Vi offre un'interfaccia intuitiva di trascinamento per avviare la creazione del vostro organigramma. Ci sono tonnellate di modelli già pronti e potete personalizzarne lo stile, i caratteri e i colori per riflettere le vostre esigenze stile e le esigenze del vostro marchio .

Caratteristiche principali di Gliffy

**Utilizzate temi o modelli robusti per dare vita alla vostra idea. Anche le forme possono essere trascinate e rilasciate!

Condividi: Ottieni un URL per condividere la tua creatività. Potete anche incorporarlo nel vostro sito web

Ottieni un URL per condividere la tua creatività. Potete anche incorporarlo nel vostro sito web Collaborare rapidamente: Scegliere a mano le persone che possono vedere, modificare e discutere del tuo disegno

Scegliere a mano le persone che possono vedere, modificare e discutere del tuo disegno Integrazione: Utilizzate Atlassian per aggiungere un disegno a Confluence e Jira

Utilizzate Atlassian per aggiungere un disegno a Confluence e Jira Tracciamento di tutto: Tracciamento delle versioni precedenti e revisione, se necessario

Tracciamento delle versioni precedenti e revisione, se necessario Importazione-esportazione: Importare diagrammi precedenti e dare loro un tocco nuovo. Esportare quelli nuovi.

I vantaggi di Gliffy

Iniziare a usare Gliffy è un gioco da ragazzi

Interfaccia utente familiare e facile da usare, con funzionalità drag and drop

Gli svantaggi di Gliffy

Costi aggiuntivi per i componenti aggiuntivi di Confluence

Funzionalità limitate nel piano personale

Prezzi di Gliffy

Dopo 2 settimane di prova gratuita, è possibile passare al piano professionale o aziendale.

Professionale ($8 al mese fino a nove utenti, $6 al mese da 10 a 50 utenti): Diagrammi illimitati, accesso ai modelli, supporto via e-mail 24/7, commenti, condivisione privata

Diagrammi illimitati, accesso ai modelli, supporto via e-mail 24/7, commenti, condivisione privata Impresa: Prezzi personalizzati

Anche le applicazioni Atlassian di Gliffy hanno un prezzo. 🥵

Sia Gliffy Diagrams per Confluence che Gliffy Diagrams per Jira hanno un costo:

10 dollari al mese per un massimo di 10 utenti

$3,80 al mese da 11 utenti, fino a 100

Valutazioni dei clienti Gliffy

G2: 4.2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4.3 (50+ recensioni)

9. Squadra fresca

creare organigrammi chiari e gestire le funzioni HR via_ Squadra fresca Prodotto di Freshworks, Freshteam consente di creare organigrammi chiari in modo indolore. Organizzate persone, processi e posizioni per garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

Gestite le funzioni HR in un unico luogo: Assunzione, onboarding, dettagli dei lavoratori e flussi di lavoro HR. Niente più confusione su chi deve fare cosa.

Caratteristiche principali di Freshteam

Automatizzare i compiti più banali: Dichiara di ridurre il carico di lavoro delle risorse umane di ben il 75%

Dichiara di ridurre il carico di lavoro delle risorse umane di ben il 75% Accompagnamento più veloce: Riduce le domande dei nuovi dipendenti in fase di inserimento

Riduce le domande dei nuovi dipendenti in fase di inserimento Mantenere tutto organizzato: Organizzare e archiviare i dati dei dipendenti sotto chiave

Organizzare e archiviare i dati dei dipendenti sotto chiave Gestione delle ferie: Tracciamento e reportistica delle assenze e delle ferie senza stress

Tracciamento e reportistica delle assenze e delle ferie senza stress Integrazione perfetta: Integrazione con oltre 100 app per portare ogni individuo sulla stessa lunghezza d'onda.

I vantaggi di Freshteam

Risparmio di tempo grazie all'automazione

Traccia il percorso e le fasi del nuovo assunto

Capacità di curare la pagina della carriera professionale

Gli svantaggi di Freshteam

L'esperienza utente può essere confusa

Incapacità di monitorare la diversità dei candidati

Caratteristiche analitiche limitate

Prezzi di Freshteam

Gratuito (fino a 50 utenti): Fino a tre annunci di lavoro pubblicati, casella di posta del team di reclutamento, sito di carriera di base, organigrammi

Fino a tre annunci di lavoro pubblicati, casella di posta del team di reclutamento, sito di carriera di base, organigrammi Crescita ($1,20 per dipendente, al mese + $71 di canone mensile della piattaforma): Fino a 20 annunci di lavoro pubblicati, integrazioni con job board, sito di carriera personalizzabile, flussi di lavoro per l'approvazione delle ferie

Fino a 20 annunci di lavoro pubblicati, integrazioni con job board, sito di carriera personalizzabile, flussi di lavoro per l'approvazione delle ferie Pro ($2,40 per dipendente, al mese + $119 di canone mensile della piattaforma): Fino a 100 annunci di lavoro pubblicati, social recruiting, campi di lavoro personalizzati, software di firma elettronica

Fino a 100 annunci di lavoro pubblicati, social recruiting, campi di lavoro personalizzati, software di firma elettronica Enterprise ($4,80 per sede, al mese + $203 di spese mensili per la piattaforma): Liste di controllo illimitate per l'onboarding e l'offboarding, URL e certificati SSL personalizzati, esportazione dei dati con un solo clic

Valutazioni dei clienti Freshteam

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (130+ recensioni)

10. Organismi

personalizzate gli organigrammi per adattarli al vostro marchio via_ Organismi Organimi è un software per organigrammi facile da usare che si limita agli strumenti necessari per tracciare la rete di dipartimenti della vostra azienda. Utilizzate un'importazione CSV per creare rapidamente un organigramma e aggiungete colori al vostro organigramma per riflettere il vostro marchio.

Caratteristiche principali di Organimi

Creare in pochi minuti: Collegarsi con un sistema HR attuale o utilizzare un'integrazione diretta o un file CSV per creare rapidamente un organigramma

Collegarsi con un sistema HR attuale o utilizzare un'integrazione diretta o un file CSV per creare rapidamente un organigramma Tenere tutti informati: Condividere l'organigramma privatamente o pubblicamente. È anche possibile incorporarlo in un sito!

Condividere l'organigramma privatamente o pubblicamente. È anche possibile incorporarlo in un sito! Incanalate l'artista che c'è in voi: Sfruttate la legenda di SmartChart per mostrare la vostra creatività nella progettazione di un organigramma

Sfruttate la legenda di SmartChart per mostrare la vostra creatività nella progettazione di un organigramma Dai un volto al nome: Connettiti con il titolare, grazie alle schede fotografiche e alle funzioni di directory.

Organimi pro

Supporto tecnico reattivo

Molteplici opzioni per scalare la struttura dell'organizzazione

Facile aggiornamento dei dati dei membri

Gli svantaggi di Organimi

Alcuni utenti hanno difficoltà a creare un nuovo gruppo con un titolo simile a quello di altri nell'azienda

Prezzi di Organimi

Quanti dipendenti intendete aggiungere all'organigramma? Questo determinerà l'importo da pagare.

Basic (a partire da $10 al mese, fino a 150 dipendenti): Grafici, organizzazioni e campi personalizzati illimitati, costruzione manuale e automatizzata dei grafici, personalizzazione del marchio del grafico

Grafici, organizzazioni e campi personalizzati illimitati, costruzione manuale e automatizzata dei grafici, personalizzazione del marchio del grafico Premium ($20 al mese, fino a 150 dipendenti): Amministratori illimitati, success manager dedicato, accesso aorganigrammi a matrice, accesso API

Amministratori illimitati, success manager dedicato, accesso aorganigrammi a matrice, accesso API Contattare per un piano personalizzato con prezzi personalizzati

Recensioni dei clienti di Organimi

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (130+ recensioni)

Organigramma Software FAQs

Quali sono i vantaggi di utilizzare i costruttori di organigrammi?

I software per organigrammi consentono alle organizzazioni di creare e aggiornare facilmente i loro organigrammi, fornendo una chiara comprensione della struttura, dei ruoli e delle responsabilità dell'azienda. Può anche migliorare la comunicazione, aumentare la trasparenza e contribuire alla pianificazione della forza lavoro e al processo decisionale.

Quali caratteristiche devo cercare nei creatori di organigrammi?

Quando si sceglie un software per l'organigramma, è importante considerare caratteristiche come la facilità d'uso, le opzioni di personalizzazione, gli strumenti di collaborazione e l'integrazione con altri programmi software. Alcuni software possono anche offrire funzioni avanzate come visualizzazione dei dati analisi e automazione. È importante valutare le esigenze specifiche della vostra organizzazione e scegliere un software che sia in linea con tali esigenze.

Come mantenere aggiornati i dati dei dipendenti per gli organigrammi?

Per mantenere aggiornati i dati dei dipendenti per gli organigrammi, occorre stabilire un sistema centralizzato per la raccolta e l'aggiornamento dei dati. Incoraggiare i dipendenti a rivedere e aggiornare regolarmente le proprie informazioni. Implementare una politica che preveda che i manager informino tempestivamente le Risorse Umane di qualsiasi modifica. Utilizzare Software HR con portali self-service per consentire ai dipendenti di aggiornare facilmente i propri dati. Questo approccio proattivo garantisce che gli organigrammi riflettano le informazioni più accurate e aggiornate.

Bonus:_

**Come creare un organigramma in Word_

!

Gestisci il tuo team con gli strumenti di creazione di organigrammi

Gli organigrammi sono un elemento imprescindibile di ogni organizzazione moderna: potete tenere traccia di tutta la vostra forza lavoro, visualizzare i dati, gestire i profili, monitorare le metriche chiave e rimanere al passo con le migliori pratiche HR.

Sebbene la rete sia piena di soluzioni che promettono risultati, le nostre scelte migliori rendono la ricerca indolore. ecco una carrellata di ciò che abbiamo trovato:{secondo noi, il nostro team di lavoro è un'azienda che si occupa di risorse umane

ClickUp: Funzionalità potenti che sostituiscono qualsiasi app, costruite per tutte le organizzazioni, per team di ogni dimensione e per qualsiasi settore

Funzionalità potenti che sostituiscono qualsiasi app, costruite per tutte le organizzazioni, per team di ogni dimensione e per qualsiasi settore The Org: Una rete di organigrammi pubblici per tutti

Una rete di organigrammi pubblici per tutti Lucidchart: Per creare organigrammi da presentare a gruppi di lavoro

Per creare organigrammi da presentare a gruppi di lavoro Creately: Per un organigramma che si può commentare e a cui si può accedere offline

Per un organigramma che si può commentare e a cui si può accedere offline ChartHop: Un software più recente che mira a sostituire i fogli di calcolo aziendali e i powerpoint

Un software più recente che mira a sostituire i fogli di calcolo aziendali e i powerpoint Pingboard: Più modelli preconfezionati rispetto alla maggior parte delle altre soluzioni

Più modelli preconfezionati rispetto alla maggior parte delle altre soluzioni ClosePlan: Per vedere lead e opportunità dalla A alla Z nei contatti Salesforce

Per vedere lead e opportunità dalla A alla Z nei contatti Salesforce Gliffy: Per una libertà di trascinamento totale

Per una libertà di trascinamento totale Freshteam: Una soluzione moderna per le risorse umane

Una soluzione moderna per le risorse umane Organimi: Per importare facilmente gli organigrammi da CSV

