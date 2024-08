10 migliori modelli di grafici di confronto in Excel, Fogli e ClickUp

Ogni giorno le aziende si trovano ad affrontare centinaia di decisioni che potrebbero condizionare il loro futuro finanziario. Dalla scelta dello strumento da acquistare a quella delle funzionalità da sviluppare, il numero di decisioni da prendere è pressoché infinito.

Ma come assicurarsi che le decisioni siano quelle giuste? È qui che entrano in gioco i modelli di diagrammi di confronto.

I grafici di confronto sono un ottimo modo per mettere a confronto prodotti, servizi e funzionalità diverse. Con il giusto modello di tabella comparativa, potete confrontare rapidamente e facilmente diverse opzioni e trovare la soluzione migliore per voi e per la vostra azienda.

In questo articolo verranno analizzati 10 dei migliori modelli di tabelle di confronto oggi disponibili. Dal modello di matrice di confronto di ClickUp al foglio di calcolo di confronto tra agenzie di Google Sheets, c'è qualcosa che funziona per quasi tutte le situazioni.

Quindi, se state cercando di prendere decisioni più intelligenti in modo più rapido, continuate a leggere per saperne di più su questi fantastici strumenti!

Che cos'è un modello di grafico di confronto?

Un modello di grafico di confronto è uno strumento che le aziende possono utilizzare per confrontare un insieme di cose simili. Ad esempio, un'azienda potrebbe voler utilizzare questi modelli per confrontare le diverse opzioni software, le caratteristiche o anche il confronto tra i diversi concorrenti.

L'obiettivo di questi modelli non è quello di prendere decisioni al posto vostro (per questo avrete bisogno della vostra esperienza). Piuttosto, servono per aiutare a definire ogni opzione in modo che le differenze e le somiglianze diventino più evidenti e nette.

Cosa rende un buon modello di grafico di confronto?

Non esiste un modello perfetto modello di confronto per le aziende. Ognuno di essi ha il suo pro e contro che vi permetteranno di confrontare meglio i diversi aspetti della vostra attività.

Tuttavia, ci sono un paio di caratteristiche da tenere in considerazione quando si cerca il modello giusto. Qualsiasi modello scelto deve essere:

Facile da modificare : Il modello deve essere facile da aggiornare man mano che i vostri confronti cambiano.

: Il modello deve essere facile da aggiornare man mano che i vostri confronti cambiano. Visualmente gradevole : Assicurarsi che i dati siano presentati in modo visivo rende più facile la comprensione delle opzioni in modo rapido.

: Assicurarsi che i dati siano presentati in modo visivo rende più facile la comprensione delle opzioni in modo rapido. Dettagliato: Avere informazioni sufficienti in ogni riga o colonna per confrontare accuratamente ogni articolo senza dover cercare altrove.

Se il vostro modello soddisfa tutti questi requisiti, allora siete già in grado di trovare la scelta giusta per voi.

10 Migliori modelli di grafici di confronto

Il giusto modello di grafico di confronto è uno strumento prezioso per qualsiasi azienda. In questa sezione verranno analizzati 10 dei migliori modelli di diagrammi di confronto che dovreste considerare di utilizzare nelle vostre operazioni quotidiane.

1. Modello di grafico di confronto ClickUp

Modello di grafico di confronto ClickUp

Il Modello di matrice di confronto ClickUp è uno dei modelli di confronto più potenti e popolari su ClickUp. Invece di concentrarsi troppo sulla riduzione, questo modello funziona così bene perché può essere applicato in quasi tutte le situazioni.

Il modello rimane flessibile perché è dotato di otto campi personalizzati che consentono di confrontare facilmente più opzioni. Questi campi includono:

Servizio clienti

Posizione

Menu

Ambiente

Sito web

Prossimità

Prezzo

Numero di contatto

Inoltre, se pensate che uno o più di questi campi non vadano bene per voi, potete sempre cambiarli con altri più adatti.

Una volta creato il modello di vostro gradimento, è sufficiente inserire i dati per visualizzare un confronto tra le opzioni in forma di grafico o di elenco. È possibile includere anche immagini per evidenziare le caratteristiche di ciascuna opzione e i motivi per cui è più adatta a voi.

Se state cercando un modello di confronto completo, scaricate questa opzione oggi stesso.

2. Modello di tabella comparativa del software ClickUp

Modello di tabella comparativa del software ClickUp

Per avere successo, ogni azienda moderna deve avere a disposizione il miglior stack tecnologico possibile. Tuttavia, non è un compito facile decidere quale software possa aiutare la vostra gestione del progetto o quale sia l'opzione di data warehousing più adatta a voi.

Invece di seguire l'istinto, è possibile utilizzare il metodo Modello di confronto del software ClickUp per aiutarvi a prendere la decisione giusta.

Con questo modello specializzato, potete confrontare prodotti simili elencando le loro caratteristiche, i costi di base, le valutazioni dei clienti e altro ancora. In questo modo è più facile capire quale sia l'opzione più adatta alle vostre esigenze. Quindi, se avete bisogno di qualcosa che vi aiuti a pianificare il vostro prossimo roadmap del prodotto o eseguite su un file budget del progetto, avete il software giusto a sostenervi.

Se avete difficoltà a scegliere gli strumenti giusti per la vostra attività, questo modello è l'opzione perfetta da aggiungere al vostro arsenale.

3. Modello di scheda di confronto software ClickUp

Modello di scheda di confronto del software ClickUp

Simile alla voce precedente, la scheda Modello di scheda di confronto del software ClickUp è stato progettato per aiutarvi a scegliere il software giusto per la vostra azienda.

La differenza principale tra queste due offerte è che questa è orientata in una vista a tabellone, mentre l'altra è in una vista a elenco. Ciò significa che quando si inseriscono i dati, è possibile vedere gli elementi da confrontare in un unico riquadro, invece di scorrere una pagina.

Questo formato si presta molto bene alle immagini. Potete approfittarne caricando le schermate dell'interfaccia utente di ciascun software, in modo da poter considerare qualcosa di più intangibile come la UX al momento della decisione.

Questo modello di tabella comparativa dei prodotti è anche completamente personalizzabile, quindi siete liberi di aggiungere o rimuovere tutti i campi personalizzati di cui avete bisogno. Inoltre, se cambiate idea e decidete che vi piace di più la visualizzazione a elenco, potete sempre aggiungere una nuova visualizzazione senza dover inserire nuovamente i dati.

4. Modello di foglio di confronto dei prezzi del software ClickUp

Modello di foglio di confronto dei prezzi del software ClickUp

Quando si tratta di acquistare un software, poco conta più del prezzo. Inoltre, con tutti questi livelli e opzioni di prezzo confusi, può essere difficile capire quale strumento offra il miglior rapporto qualità-prezzo.

Ebbene, non preoccupatevi più. Il modello di confronto dei prezzi di ClickUp è qui per demistificare le opzioni di prezzo, in modo da ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo.

In questo modello è possibile confrontare i seguenti elementi:

Prezzi base

Costo dell'installazione

Costo dei servizi di assistenza

Costo dei plug-in

Potenziali personalizzazioni

Prezzi totali

In questo modo, siete sicuri di sapere per cosa state effettivamente pagando.

Utilizzando questo modello di confronto prezzi, un'azienda può confrontare più opzioni software per determinare la scelta migliore. Per esempio, lo strumento A potrebbe avere un prezzo di base più alto dello strumento B, ma dopo tutti gli extra, in realtà costa meno dopo un anno di funzionamento.

Tuttavia, non lo avreste mai saputo se non aveste avuto a disposizione un modo per definire tutti i costi e per vedere come si posizionano rispetto alle altre opzioni.

Siete pronti a vedere finalmente quanto vi costerà un software? Scaricate il nostro modello di confronto dei prezzi del software per scoprirlo.

**Date un'occhiata a questi

Modelli di raccolta dei requisiti_/%href/_

!

5. Analisi comparativa del mercato ClickUp

Analisi comparativa del mercato ClickUp

Un'analisi comparativa di mercato (CMA) aiuta a decidere il prezzo di una casa o di un altro immobile. Prende in considerazione fattori come le case simili nelle vicinanze, le caratteristiche della casa e lo stato del mercato per stimare un buon prezzo.

Se avete bisogno di creare una CMA dall'aspetto professionale, Il modello di analisi comparativa del mercato di ClickUp rende questo processo molto più semplice.

Questo modello è stato progettato per uso esterno, quindi se dovete creare un'analisi comparativa di mercato per un cliente, dovete semplicemente inserire i dettagli dove richiesto.

Il nostro modello è composto da quattro sezioni di base:

Panoramica del mercato : Le attuali condizioni di mercato per i prezzi delle case in quell'area.

: Le attuali condizioni di mercato per i prezzi delle case in quell'area. Campo di applicazione : Cosa si intende analizzare in questo documento.

: Cosa si intende analizzare in questo documento. Riepilogo dell'analisi : Dove si inseriscono i dati relativi alla casa, come dimensioni, prezzo e caratteristiche.

: Dove si inseriscono i dati relativi alla casa, come dimensioni, prezzo e caratteristiche. Risultati e raccomandazioni: Le vostre raccomandazioni e opinioni professionali alla luce dell'analisi effettuata.

La maggior parte delle persone non ha bisogno di una CMA molto spesso. Tuttavia, se il vostro lavoro lo richiede, questo modello è perfetto per risparmiare tempo ed energie.

6. Modello di contabilità generale ClickUp

Modello di contabilità generale ClickUp

A modello di contabilità generale è uno strumento che le aziende possono utilizzare per tenere traccia del denaro. Il modello aiuta a contare quanto denaro entra ed esce dall'azienda, quanto l'azienda possiede e deve e altre importanti informazioni finanziarie.

È come un libretto degli assegni per l'azienda, per assicurarsi che i conti tornino.

Non solo il Modello di contabilità generale ClickUp il modello di contabilità generale di ClickUp aiuta a tenere traccia delle informazioni finanziarie, ma può essere utilizzato per confrontare le informazioni e trovare spunti di riflessione.

Ad esempio, se si desidera confrontare lo stato finanziario attuale con quello del mese precedente, è possibile richiamare rapidamente queste informazioni per vedere dove vanno e vengono i soldi. Si può anche usare questo modello per cercare discrepanze e individuare potenziali problemi prima che diventino troppo grandi.

Inoltre, poiché tutte queste informazioni sono in un unico posto, è più facile svolgere le attività finanziarie di base, come le tasse, le buste paga e molto altro.

È ora di prendere il controllo delle finanze della vostra azienda. Iniziate a farlo oggi stesso con il nostro modello di libro mastro.

7. Modello di analisi competitiva ClickUp

Modello di analisi competitiva ClickUp

Sia che stiate entrando in un nuovo settore, sia che vogliate semplicemente tenere d'occhio quello attuale, sapere cosa fa la concorrenza è sempre utile.

Il modo migliore per confrontare i concorrenti è con Modello di analisi competitiva di ClickUp .

Questo modello di lavagna vi consente di valutare rapidamente la concorrenza grazie all'esclusivo sistema a quadranti. Impostate ogni quadrante per classificare metriche specifiche come la presenza sul mercato o gli abbonati attivi, quindi confrontate i vostri concorrenti tra loro.

Questo sistema di quadranti visivi non solo consente di vedere facilmente chi si colloca nel settore, ma permette anche di aggiungere nuovi concorrenti man mano che emergono. Inoltre, è semplice da aggiornare man mano che i concorrenti cambiano e si evolvono.

Non lasciate che i vostri concorrenti vi colgano di sorpresa. Utilizzate il nostro modello di analisi della concorrenza per capire chi avete di fronte e trovare un vantaggio che vi permetta di superarli.

8. Modello di analisi costi-benefici ClickUp

Modello di analisi costi-benefici di ClickUp

Ogni decisione presa da un'azienda avrà i suoi pro e i suoi contro. L'analisi costi-benefici è un modo per valutare i potenziali investimenti e soppesare il rischio rispetto alla ricompensa.

L'analisi costi-benefici è un modo per valutare i potenziali investimenti e soppesare i rischi e le ricompense analisi costi-benefici è importante perché aiuta a decidere se vale la pena fare qualcosa. Esamina il costo di un'azione e lo confronta con la qualità dei risultati che si potrebbero ottenere. In questo modo si può decidere cosa i piani di progetto più adatto alla vostra azienda.

Il Modello di analisi costi-benefici di ClickUp è stato progettato per rendere questo processo il più collaborativo possibile.

Il nostro modello di lavagna vi aiuta a impostare una tabella di confronto costi-benefici formattata con quattro quadranti:

Costo elevato

Costo basso

Alto beneficio

Basso beneficio

Il team può quindi utilizzare questa tabella per fare un brainstorming e classificare le idee.

Ad esempio, la vostra azienda potrebbe voler ampliare il proprio elenco di funzionalità, ma il team di prodotto ha una larghezza di banda limitata. Invece di affidarvi a una sola persona per decidere quali sarebbero le migliori, potreste usare questo modello di lavagna e fare un brainstorming con il vostro team di prodotto. Ogni membro del team potrebbe proporre delle idee e poi l'intero gruppo potrebbe tracciarle sul modello di analisi costi-benefici per vedere quali hanno il maggior potenziale di avanzamento.

L'analisi costi-benefici è qualcosa che ogni azienda dovrebbe fare, ma non è l'unico modo per prendere la decisione giusta. Consultate le nostre guide per Analisi SWOT e modelli di analisi delle lacune per altri modi di valutare i problemi e decidere le soluzioni.

9. Modello di foglio di confronto di Google Sheets

via Pianeta Argon

Se siete abituati a usare Google Sheets, il modello di Google Foglio di confronto tra agenzie vi sembrerà immediatamente familiare.

Creato utilizzando il popolare costruttore di fogli di calcolo di Google, questo modello vi permette di confrontare facilmente diverse agenzie e i servizi che offrono. Tutto ciò che dovete fare è riempire ogni colonna e riga e otterrete un confronto fianco a fianco delle vostre opzioni.

Questo modello sarebbe utile per i team che stanno cercando di aggiudicarsi un contratto per qualcosa come la creazione di contenuti o lo sviluppo web. Inoltre, con un po' di lavoro, potrebbe essere adattato anche ad altri casi d'uso.

A differenza di altri modelli, questo non è dotato di viste multiple. Tuttavia, è ancora un'ottima opzione se avete bisogno solo di un confronto tra fogli di calcolo standard in un formato familiare come Sheets.

Google Sheets è un ottimo strumento, ma potrebbe non essere adatto a tutti. Date un'occhiata a questi Alternative a Google Sheets per vedere se c'è qualcos'altro che fa al caso vostro.

10. Modelli di grafici di confronto Excel

Tramite Microsoft

Infine, esistono moltissimi modelli di confronto per Microsoft Excel.

Excel è ancora uno dei software più diffusi e per una buona ragione. La libreria di modelli di Excel include ogni sorta di fogli di calcolo preformattati che consentono di confrontare rapidamente qualsiasi cosa, dalla scuola da scegliere al bilancio personale.

Uno degli svantaggi dei modelli di Excel è che la maggior parte di essi è molto limitata. Se state cercando un modello per confrontare il budget di un matrimonio, allora possono esservi utili. Ma adattare uno di questi modelli alle vostre esigenze potrebbe essere più impegnativo di quanto valga.

Se siete decisi a usare Excel per i vostri confronti, la soluzione migliore è creare il vostro modello personale.

Non siete sicuri che Excel sia la piattaforma giusta per voi? Consultate il nostro elenco dei migliori Alternative a Excel per vedere se ci sono altre opzioni più adatte a voi.

I migliori modelli di rapporto di confronto gratuiti per la vostra azienda

Indipendentemente dal tipo di attività che svolgete, il giusto modello di confronto può aiutare il vostro processo decisionale e farvi risparmiare tempo. Ecco perché ClickUp ha migliaia di modelli tra cui scegliere, in modo che le aziende di tutte le dimensioni possano trovare uno strumento adatto alle loro esigenze.

Che si tratti di confrontare i software o di eseguire un'analisi costi-benefici, c'è un modello che vi aiuterà a portare a termine il lavoro. Se in questo articolo avete visto qualcosa che può essere utile alla vostra azienda, non esitate a utilizzarlo. Iscrizione a ClickUp è completamente gratuita, in modo da poter iniziare subito a risolvere i problemi più immediati della vostra azienda.