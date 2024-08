10 modelli gratuiti di confronto di software e prodotti in Excel, Word e ClickUp

Decisioni. Sono. Difficili.

Credetemi, lo capisco! Anzi, sono così difficili che esiste un fenomeno chiamato stanchezza da decisione. Dopo aver preso decisioni tutto il giorno, tutti i giorni, il nostro cervello si stanca. E quando si stanca, diventa più difficile continuare a prendere buone decisioni. Sono stanca solo a pensarci. 😴

Ma con immagini di facile comprensione, come una elenco dei pro e dei contro o un bel grafico di confronto, prendere decisioni diventa più facile. Inoltre, queste immagini rendono il nostro cervello responsabile: Non è possibile scegliere accidentalmente la cosa sbagliata quando si può vedere chiaramente qual è la cosa giusta.

L'uso di un modello di grafico di confronto ci aiuta a prendere decisioni migliori o a mostrare ai potenziali clienti perché il nostro prodotto è la scelta migliore. Vediamo i 10 migliori modelli di grafico di confronto per ClickUp, Word, Excel, Google Documenti e Powerpoint.

Cos'è un modello di confronto tra prodotti?

Un modello di confronto di prodotti è un grafico che mostra le opzioni e le loro funzionalità/funzione una accanto all'altra. L'obiettivo di questo tipo di modello è quello di aiutarvi a visualizzare l'opzione migliore tra una serie di opzioni.

È come se aveste una pila di pancake, ma solo uno di essi fosse al mirtillo: Il grafico di confronto vi aiuta a identificare chiaramente il pancake ai mirtilli tra tutti i pancake semplici, in modo da poter mangiare (o comprare) quello migliore. 🥞

Il modello di confronto dei prodotti può essere utilizzato in molti modi. Se fate parte di un team di prodotto, commerciale o di marketing, potete usarlo per mostrare perché il vostro prodotto è migliore della concorrenza. (Dopotutto, voi fate il pancake ai mirtilli, rispetto al pancake semplice di tutti gli altri)

L'utilizzo di un modello di grafico a T è un ottimo modo per organizzare rapidamente i propri pensieri e confrontare due concetti o idee diverse.

Se fate parte di un team di produttività, potete usare un grafico di confronto per decidere tra diversi prodotti software e scegliere il migliore per le esigenze del vostro team. E se siete persone normali, che vivono la loro giornata, potete usare i grafici di confronto per prendere ogni tipo di decisione nella vita.

Utilizzate i grafici di confronto per scegliere l'auto da comprare, l'appartamento da affittare o il tipo di cibo da asporto da ordinare. 🥡

Quali funzionalità/funzione cercare nei modelli di grafici di confronto dei prodotti?

Il modello di grafico di confronto dei prodotti migliore per voi dipenderà dall'uso che ne farete.

Se avete intenzione di usarlo principalmente per scopi interni, l'aspetto potrebbe non essere importante e potete scegliere un formato di tabella senza fronzoli. Se invece dovete presentarlo ai potenziali clienti durante le riunioni commerciali, allora vorrete qualcosa che abbia un aspetto tanto elegante quanto performante.

Prima di scegliere tra tutti i grafici di confronto disponibili, tenete a mente le funzionalità/funzione riportate di seguito. (Vi aiuteranno a confrontare i grafici)

**Si possono trovare modelli per quasi tutte le piattaforme, da Fogli Google a Excel a Powerpoint. Scegliete un modello che corrisponda all'uso che farete del grafico. Se lo userete internamente, un documento di Word o un foglio di Excel può andare bene. Se invece volete presentarlo ai clienti, avrete bisogno di una piattaforma più visiva

**Potreste voler riempire il grafico con caselle di controllo, oppure preferire l'uso di un sistema di valutazione a stelle, o ancora includere punti di dati scritti per fornire maggiori informazioni. Scegliete un modello che vi permetta di completarlo con icone o descrizioni

Personalizzazione : Se intendete presentare il vostro grafico di comparazione dei prodotti, dovete essere in grado di personalizzarlo con colori e font di marca e far risaltare visivamente il vostro prodotto rispetto agli altri

10 Modelli di confronto prodotti gratis da usare nel 2024

Ora che sapete cosa cercate in un grafico di confronto, è il momento di considerare le opzioni e scegliere il modello che fa per voi. (Se solo esistesse un grafico in grado di rendere più facile questa decisione) 🤔

Date un'occhiata a questi 10 modelli di grafico a basso costo e gratis e osate un confronto!

1. Modello di documento di sintesi del prodotto ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di documento ClickUp Product Brief è stato progettato per ogni fase della vostra processo di sviluppo della produttività dall'idea iniziale al lancio. In un mondo ideale, iniziereste a usare questo modello nel momento in cui avete il momento di illuminazione. 💡

Ma anche se il vostro prodotto è già stato realizzato, questo modello vi aiuterà a organizzare il vostro strategia di produttività prima del lancio. Si tratta di un documento da compilare che accompagna voi e i membri del vostro team nel processo di delineazione delle funzioni e dei fattori chiave di differenziazione del prodotto.

Potete incorporare i file del vostro strumenti di progettazione della produttività aggiungete grafica vettoriale, caricate le vostre impostazioni di dati e collegate le risorse di marketing, come i vostri video tutorial, le immagini dei social media e una tabella di confronto con i concorrenti.

Questo modello sarà la bibbia della vostra produttività. Il team sarà sempre sulla stessa pagina durante l'intero processo del prodotto, dall'ideazione allo sviluppo delle specifiche funzionali, fino al rilascio al mondo. E questo livello di organizzazione sarà divino. 👼

2. Modello di lavagna online ClickUp Infographic

Scarica questo modello

I modelli di infografica a confronto rendono la visualizzazione dei dati più facile e molto più bella. (Immaginate un personaggio dei cartoni animati con gli occhi che spuntano fuori dal titolo mentre grida "$$$a!": ecco il livello di bellezza di cui sto parlando) 🤩

Con il Modello di lavagna online per infografiche di ClickUp anche i team più piccoli possono creare infografiche di alta qualità, senza bisogno di un grafico a tempo pieno. Con questo modello di infografica a confronto è possibile creare grafici, diagrammi di flusso e diagrammi di Venn, oltre a caricare le proprie immagini ad alta risoluzione, aggiungere la propria combinazione di colori e incorporare i propri elementi grafici.

Non avrete solo gli strumenti necessari per costruire la vostra infografica, ma anche quelli per gestire il vostro team. Potrete assegnare le attività dell'infografica a diversi membri del team (una persona scriverà il testo e un'altra organizzerà le immagini) e taggare i vostri stakeholder per l'approvazione una volta terminato il lavoro.

Questo modello di marketing del prodotto darà al vostro team una chiara visione di ciò che deve essere terminato e, una volta terminato, darà ai vostri clienti una chiara visione del perché devono acquistare il vostro nuovo prodotto. Immaginate quanto sarà facile! 📸

3. Modello di matrice di confronto ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di matrice di confronto ClickUp semplifica il processo decisionale. È un diagramma di confronto dati plug-and-play. Una volta inseriti i dati, vorrete giocare e giocare e giocare. 🎮

È possibile aggiungere i prodotti che si desidera confrontare e vederne le funzionalità/funzione singolarmente. Oppure si può utilizzare la visualizzazione della tabella per trasformare rapidamente la matrice di confronto in un modello di tabella di confronto dei prodotti, visualizzandone le funzionalità una accanto all'altra.

Aggiungete informazioni sulle funzioni chiave, il prezzo, la posizione, il servizio clienti e qualsiasi altro dato vogliate includere. Una volta constatata la facilità d'uso di questo modello, non solo vorrete usarlo come grafico di confronto per mostrare il vostro prodotto rispetto a prodotti simili, ma vorrete anche incorporarlo in tutti i vostri processi decisionali interni.

Potrete usare questa matrice di confronto per decidere i processi migliori nell'ambito del vostro mappa dei processi flusso di lavoro. Oppure potete usarlo per scegliere le migliori soluzioni software per il vostro team.

Qualunque sia la decisione da prendere, questo modello alleggerirà il vostro cervello. 🧠

4. Modello di confronto del software ClickUp

Scaricare questo modello

Quando la vostra azienda ha bisogno di investire in un nuovo programma software, la Modello di confronto del software ClickUp vi aiuta a districarvi tra le funzionalità/funzione in modo da non avere la sensazione di nuotare controcorrente. 🏊‍♀️

Il software è uno degli strumenti più importanti della vostra azienda e il software giusto renderà il vostro team più efficace ed efficiente. Ma scegliere il software giusto è difficile. Con questo modello potrete definire i vostri obiettivi, rimanere oggettivi e non perdere la testa, anche di fronte a venditori molto convincenti. 💪

Il modello contiene categorie per valutare il prezzo, le prestazioni e l'esperienza utente di diversi prodotti. Quindi, sia che stiate confrontando Strumenti di IA per i responsabili della produttività , software per l'automazione del marketing , oppure strumenti di gestione del prodotto è possibile vedere le funzionalità/funzione del prodotto una accanto all'altra.

Poi si possono confrontare i requisiti di installazione e configurazione. Oppure si può aggiungere una scheda immagine per mostrare l'interfaccia del software.

Utilizzate modelli come questo per scoprire i migliori programmi software per la vostra azienda.

5. Modello di confronto dei prezzi dei prodotti di Edit.org

via Modifica.org

Se avete in mente i vostri soldi e la vostra mente i vostri soldi, questo modello di confronto dei prezzi dei prodotti metterà in evidenza le funzionalità/funzioni incluse nei diversi piani di prezzo dei prodotti. 🤑

Questo è un ottimo modello da scaricare per i team di prodotto che realizzano software freemium e in sottoscrizione. (Ogni team di software ha bisogno di una pagina di prezzi solida prima che il suo lancio della produttività !)

Sebbene sia stato chiaramente progettato per questo caso d'uso, possiamo pensare anche ad alcuni usi più creativi. 👩‍🎤

Se state cercando di decidere tra diversi programmi software per uso interno e il prezzo è un fattore importante nella vostra decisione, provate a usare questo modello come parte del vostro processo decisionale. In questo modo potrete assicurarvi non solo di ottenere il miglior prezzo, ma anche le migliori funzionalità/funzione.

6. Modello di grafico di confronto dei prodotti in Microsoft Word by Template.net

via Modello.net

Se avete bisogno solo di un semplice modello di tabella di confronto, questa opzione potrebbe fare al caso vostro. È essenziale, ma in modo confortante, come un latte macchiato alla zucca. 🎃

Elencate i vostri prodotti in alto, aggiungete le funzionalità/funzione del prodotto a lato e spuntate le opzioni che hanno quelle caratteristiche. L'impostazione non richiede molto tempo e fornisce una visualizzazione chiara.

Questo sito senza fronzoli è un ottimo modello per prendere decisioni interne su quali prodotti investire, ma può anche lavorare su una pagina di prodotto - una volta aggiornata con lo schema di colori e i font del vostro marchio - per le giovani aziende che hanno bisogno di creare qualcosa di semplice per iniziare.

Oltre che come modello per Microsoft Word, è possibile scaricarlo anche come documento Google, pagina Apple o PDF.

7. Modello di confronto di prodotti in Powerpoint di FPPT

via FPPT

Trattandosi di un modello Powerpoint, è un'ottima aggiunta alle vostre riunioni e alle vostre presentazioni commerciali. 📽️

Inseritelo in una diapositiva della vostra presentazione e preparatevi a convincere il vostro interlocutore o potenziale acquirente che avete il prodotto perfetto per risolvere il suo problema.

È possibile utilizzare questo modello per confrontare le funzionalità/funzioni di diversi prodotti o personalizzarlo per confrontare diversi piani tariffari dello stesso prodotto.

Questo modello di grafico di confronto dei prodotti è disponibile con tre o quattro colonne, in modo da poter scegliere il numero di opzioni da confrontare. Inoltre, è dotato di un sistema di codifica a semaforo di colore rosso, giallo e verde per aiutarvi a visualizzare la qualità delle funzionalità/funzione di ciascun prodotto 🚦

Una volta formattata questa diapositiva, sarete in grado di dare un'occhiata e sapere quale prodotto è da scegliere!

8. Modello di grafico di confronto di funzionalità/funzione in Excel di Vertex42

via Vertex42

Se avete usato fogli di calcolo Excel di base per confrontare le produttività, questo modello Excel sarà un grande passaggio. 🪜

Si può usare per una serie di confronti, dal mostrare come il vostro prodotto si colloca rispetto alla concorrenza al delineare le funzionalità/funzioni dei diversi piani tariffari, ma è particolarmente indicato per condurre un'analisi della concorrenza prima di acquistare un nuovo prodotto.

Questo modello Excel è altamente personalizzabile e consente di classificare le funzionalità con un semplice segno di spunta o una X (per indicare se il prodotto offre o meno una funzionalità), oppure di utilizzare un sistema di valutazione con icone a stella, a diamante, a grafico a torta o a grafico a barre. Inoltre, è possibile aggiungere testi e numeri per approfondire le funzionalità/funzione offerte.

Inoltre, è possibile includere tutte le colonne di prodotti che si desidera, quindi questo è un modello ideale per confrontare più opzioni in un campo affollato.

9. Modello di grafico di confronto vuoto per Documenti Google di Template.net

via Modello.net

Per un'altra opzione semplice e lineare, questo esempio fornisce un formato di tabella di base con tutte le informazioni lasciate in bianco. Siete voi a decidere come riempirle.

Potete confrontare i prodotti software in cui la vostra azienda potrebbe investire, le case che vedete durante la vostra caccia alla casa o le persone con cui state pensando di uscire (come se la vostra vita fosse una commedia romantica). 💏

Poiché il modello è aperto, potete anche riempire i Box come preferite. Aggiungete informazioni scritte, caselle di controllo, stelle o un sistema personale di emoji che nemmeno un crittografo professionista riuscirebbe a decifrare.

10. Modello di confronto fianco a fianco in Powerpoint di SlideModel

tramite SlideModel

Questo è per i team commerciali e di marketing. Progettato specificamente per confrontare i prodotti della vostra azienda con quelli della concorrenza, questo modello Powerpoint include quattro diapositive che mettono in risalto il vostro prodotto rispetto alla concorrenza, in modo che i vostri potenziali clienti possano vedere chiaramente chi è il numero uno. 🏆

Il modello è stato progettato come una diapositiva Powerpoint, in modo da poter essere facilmente incorporato nelle presentazioni commerciali. Il layout è caratterizzato da un design bellissimo e professionale, per cui tutti penseranno che abbiate assunto un designer per realizzarlo.

Potete delineare le funzionalità/funzione chiave del vostro prodotto e confrontarle con quelle dei vostri concorrenti con semplici X o segni di spunta, oppure potete usare un grafico a dispersione per mostrare come la qualità del vostro prodotto si confronta con il resto del mercato.

Questo modello è disponibile anche in formato Keynote o Google Slides.

Prendere decisioni migliori con i modelli di confronto

Un buon confronto può aiutare tutti a prendere decisioni migliori.

Se avete bisogno di un modello di confronto tra prodotti per facilitare le decisioni interne o per mostrare ai potenziali clienti perché il vostro prodotto è la decisione migliore per loro, i modelli di confronto tra prodotti qui sopra vi aiuteranno a visualizzare tutte le opzioni. 👀

Per trarre ulteriore ispirazione per la creazione del vostro grafico di confronto, date un'occhiata a come si confronta ClickUp alla concorrenza. Una volta constatata la facilità d'uso I modelli gratuiti di ClickUp e visualizzate i vostri dati in più formati, vi renderete conto che non c'è paragone. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso .