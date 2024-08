Abbiamo testato i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per i responsabili di prodotto nel 2024

La crescita esplosiva dell'industria dell'IA ha conquistato gran parte del mondo. Gli strumenti creati stanno già sconvolgendo le industrie esistenti, aumentando l'efficienza dei product manager e promettendo di creare nuove carriere dal nulla. Ma con migliaia di strumenti disponibili e altri che compaiono ogni settimana, è difficile non sentirsi sopraffatti.

Ecco perché ci siamo impegnati a fondo per trovare i 10 strumenti di IA più efficaci che ogni product manager dovrebbe provare a implementare nel proprio flusso di lavoro quotidiano!

Abbiamo terminato la ricerca e trovato gli strumenti di IA per i gestori del team che potete adottare per aumentare la vostra produttività, comunicare in modo più efficace con il vostro team e distribuire prodotti migliori.

Sia che stiate lavorando per migliorare il vostro processo di sviluppo della produttività se state scrivendo i documenti dei requisiti di prodotto per una nuova funzionalità/funzione o se state semplicemente lavorando per migliorare le vostre capacità di product manager, questi strumenti vi supporteranno e miglioreranno i vostri processi in ogni passaggio!

10 Migliori strumenti di IA per i Product Manager nel 2024

1. ClickUp - Il migliore per il project management, la gestione del team e la produttività

ClickUp è un sistema completo di strumento di project management costruito per aiutare individui e team di tutte le dimensioni in diversi settori a snellire il flusso di lavoro, migliorare la collaborazione tra i team e aumentare l'efficienza complessiva sul lavoro.

Ciò che rende ClickUp uno dei migliori e più valutati strumenti di gestione dei prodotti è la sua personalizzazione e le sue funzionalità di facile utilizzo per lo sviluppo dei prodotti, il piano e molto altro ancora.

Offre una piattaforma completamente personalizzabile e centinaia di funzioni e modelli avanzati per la pianificazione dei prodotti, le roadmap dei prodotti, il lancio di funzionalità/funzione e altro ancora modelli essenziali per i team di prodotti . Questo tipo di flessibilità e di risorse utili consentono a qualsiasi team di configurare ClickUp nel modo migliore per supportare il proprio complesso flusso di lavoro e le proprie preferenze.

Da fare per capire come ClickUp si inserisce in questa carrellata di Strumenti di IA ?

Oltre all'elenco completo di funzionalità, ClickUp incorpora anche funzioni di IA e offre diversi modi per automatizzare il lavoro, tra cui:

Automazione del flusso di lavoro : Risparmia tempo preziosoautomatizzando le azioni di routine in base a specifici trigger e condizioni. Utilizzate le automazioni precostituite o createne di vostre per ridurre i processi manuali e accelerare il flusso di lavoro e i processi di sviluppo dei prodotti

: Risparmia tempo preziosoautomatizzando le azioni di routine in base a specifici trigger e condizioni. Utilizzate le automazioni precostituite o createne di vostre per ridurre i processi manuali e accelerare il flusso di lavoro e i processi di sviluppo dei prodotti Ricerca universale : Ricerca universale impara costantemente a conoscervi meglio per fornire risultati di ricerca più personalizzati e pertinenti in un batter d'occhio. Trovate rapidamente qualsiasi file, che sia in ClickUp, in un'app connessa o nel disco locale, tutto da un'unica postazione

: Ricerca universale impara costantemente a conoscervi meglio per fornire risultati di ricerca più personalizzati e pertinenti in un batter d'occhio. Trovate rapidamente qualsiasi file, che sia in ClickUp, in un'app connessa o nel disco locale, tutto da un'unica postazione ClickUp AI: Scrivere testi migliori, migliorare la scrittura, riepilogare/riassumere testi lunghi e molto altro ancora conClickUp AI. Nativa della piattaforma ClickUp, ClickUp AI offre un'esperienza appositamente progettata per eliminare le congetture sull'utilizzo dell'IA per il lavoro in ogni ruolo. Questa funzione comprende oltre 100 strumenti di IA ottimizzati per ogni ruolo e caso d'uso, anche per i gestori del prodotto e i team Guardate ClickUp AI in azione qui:

Inoltre, ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti, come GitHub, Slack e Google Calendar, il che lo rende un'ottima scelta per i manager di prodotto e i team i responsabili della produttività da utilizzare.

Le migliori funzionalità/funzione

Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ogni parte di ClickUp e configuratelo in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati personalizzati, ClickApp e molto altro ancora

: Personalizzate ogni parte di ClickUp e configuratelo in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati personalizzati, ClickApp e molto altro ancora Oltre 15 visualizzazioni personalizzate : Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui Sequenza, Bacheca, Grafico di Gantt, Lavagne online e persino una visualizzazione Modulo da utilizzare per acquisire il feedback dei clienti

: Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui Sequenza, Bacheca, Grafico di Gantt, Lavagne online e persino una visualizzazione Modulo da utilizzare per acquisire il feedback dei clienti Funzione drag and drop : Modifiche facili e veloci nell'area di lavoro di ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare gli elementi senza bisogno di competenze tecniche

: Modifiche facili e veloci nell'area di lavoro di ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare gli elementi senza bisogno di competenze tecniche Automazioni Capacità : Velocizzate qualsiasi processo con l'automazione precostituita e impostate ricette personalizzate con l'automazione ClickUp, senza bisogno di codici

: Velocizzate qualsiasi processo con l'automazione precostituita e impostate ricette personalizzate con l'automazione ClickUp, senza bisogno di codici Documentazione : Memorizzare le note importanti, come le ricerche di mercato, i clienti conDocumenti ClickUp *Gestione delle risorse: Monitoraggio delle risorse con vista Carico di lavoro e dashboard

: Memorizzare le note importanti, come le ricerche di mercato, i clienti conDocumenti ClickUp *Gestione delle risorse: Monitoraggio delle risorse con vista Carico di lavoro e dashboard Funzionalità di integrazione : Connessione di ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per consolidare le app e ottimizzare il flusso di lavoro

: Connessione di ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro per consolidare le app e ottimizzare il flusso di lavoro Disponibile su tutti i dispositivi : Disponibile per piattaforme desktop, mobile (app per Android e iOS), voce e browser

: Disponibile per piattaforme desktop, mobile (app per Android e iOS), voce e browser Guida per il Product Manager : Impara comemassimizzare ClickUp per la gestione dei prodotti con questa guida definitiva

: Impara comemassimizzare ClickUp per la gestione dei prodotti con questa guida definitiva Libreria di modelli : Scegliete tra oltre 1.000 modelli per ogni caso d'uso e per ogni team, compresi quelli per le ricerche di mercato, lo sviluppo del prodotto, gli sviluppatori di software, il feedback dei clienti, emodelli per il marketing del prodotto Limiti

Può essere necessario un po' di tempo per abituarsi all'ampio intervallo di funzionalità/funzione

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app

Prezzi

Aggiungete facilmente ClickUp AI a qualsiasi area di lavoro a pagamento per soli $5 per membro, al mese.

Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzione

: Piano Free ricco di funzionalità/funzione Unlimitato : $7 al mese/utente

: $7 al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (6.954+ recensioni)

: 4.7 su 5 (6.954+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (3.676+ recensioni)

Bonus:_

Strumenti di marketing del prodotto_

!

2. Jam - Il migliore per l'assistente di debug dell'IA

Identificare il bug, ricevere il codice per risolverlo e condividere con il proprio team tutto in un unico link con JamGPT Marmellata ha lanciato JamGPT, uno dei più recenti strumenti di IA in circolazione che può aiutare i gestori del prodotto a capire il significato dei bug trovati e persino a fornire soluzioni da condividere con i team di ingegneri. In questo modo, la loro efficacia aumenta e possono partecipare alle discussioni tecniche.

L'utilizzo dei registri degli sviluppatori già acquisiti dall'estensione nel momento in cui viene trovato un bug lo rende uno degli strumenti più preziosi strumenti di test e JamGPT possono fornire un contesto anche ai product manager non tecnici, sia con spiegazioni dettagliate che con veloci TLDR, supportando il lancio di funzionalità/funzione in ogni fase.

Semplifica la condivisione e la collaborazione per il miglioramento del prodotto, integrando un assistente IA capace e i preziosi dati catturati dalla funzionalità/funzione principale di segnalazione dei bug project management strumenti come ClickUp, Slack o GitHub.

Migliori funzionalità/funzione

Suggerimenti dell'IA o brevi TLDR per la maggior parte dei bug

Registrazioni delle schermate con annotazioni dettagliate

Integrazioni fondamentali con strumenti di gestione dei prodotti come ClickUp

Acquisizione automatica dei log della console e delle richieste di rete pertinenti

Condivisione dei replay istantanei con il team di tecnici

limiti di ####

Per alcuni product manager poco tecnici, le risposte dell'IA non sono familiari

Prezzi

Individuale : Piano Free

: Piano Free Team : $10 al mese per utente

: $10 al mese per utente Azienda: Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

Caccia al prodotto: 4.7 su 5 (3.4k voti positivi)

3. ChatGPT - Il migliore per ottimizzare il processo di sviluppo dei prodotti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ChatGPT.jpg ChatGPT /%img/

Inserire un prompt, come ad esempio per ottenere una risposta dettagliata con ChatGPT ChatGPT è diventato uno degli strumenti di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) più utilizzati dai product manager, in quanto fornisce risposte pertinenti alla maggior parte delle domande degli utenti, rendendo l'esperienza molto migliore rispetto a una query media sui motori di ricerca. Naturalmente, è un'arte riuscire a dare le risposte giuste e i product manager che lo provano si rendono conto che i risultati variano in base alla qualità dei loro prompt.

È possibile utilizzare ChatGPT per molti casi d'uso diversi. È sufficiente inserire prompt unici per migliorare il processo di sviluppo dei prodotti, ottenere informazioni su come migliorare le interazioni con i clienti e altro ancora. Può anche essere utilizzato per identificare le esigenze e i punti dolenti dei clienti in base ai feedback raccolti, per ispirare le idee della prossima roadmap di prodotto e persino per fare analisi del sentiment in base ai dati condivisi, rendendolo molto utile per attività spesso laboriose nel flusso di lavoro quotidiano dei product manager.

Migliori funzionalità/funzione

Analizza i dati dei clienti o i dati di utilizzo del prodotto per automatizzare le interazioni con i clienti

È in grado di fornire informazioni preziose dalla sua base di conoscenze

Si integra con plugin di terze parti

Può assumere un ruolo assegnato per rispondere alle domande

Supporta la stesura di materiali di prodotto,come le PRD Limiti

La qualità delle risposte dipende dalla capacità dell'utente di scrivere i prompt

Prezzi

Piano Free : Disponibile

: Disponibile ChatGPT Plus: $20 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (209+ recensioni)

: 4.6 su 5 (209+ recensioni) Caccia al prodotto: 4.4 su 5 (585 voti positivi)

Vedi questi_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative a ChatGPT_ /%href/

!

4. Canva - Il migliore per la progettazione grafica generata dall'IA

Create immagini all'istante con la funzionalità/funzione del generatore di immagini IA di Canva Canva offre un generatore di immagini gratis, rendendo facile osservare quanto possa essere prezioso nelle attività quotidiane di un product manager. Trovare le immagini giuste per le presentazioni e i deck per le riunioni con gli stakeholder, i lanci di prodotto e così via è sempre stato difficile. Spesso si ha un'idea di ciò che si vuole, ma le banche di immagini non corrispondono alla visione.

Ebbene, grazie allo strumento di Canva dotato di intelligenza artificiale, ora potete generare idee e modificare i risultati fino a trovare l'immagine perfetta, basandovi esclusivamente sui vostri input per avere sempre un'immagine di alta qualità calendario dei contenuti di alta qualità .

Le migliori funzionalità/funzione

Generazione da testo a immagine da utilizzare

Gomma magica per rimuovere le distrazioni indesiderate dalle immagini

Collaborazione in tempo reale con il team

Importazione facile delle immagini in un pianificatore di contenuti

Tradurre automaticamente i progetti creati

limiti di ####

I diritti d'autore sono ancora un argomento confuso, quindi fate attenzione alle risorse per i materiali pubblici

Prezzi

Disponibile su un piano gratuito

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (4.092+ recensioni)

: 4.7 su 5 (4.092+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (11.209+ recensioni)

5. TLDV - Ideale per la registrazione e la trascrizione di riunioni per registrare il feedback dei clienti

Utilizzo di TLDV, un software per riunioni alimentato da GPT, per videoregistrare, trascrivere, evidenziare e condividere le riunioni online

Ammettiamolo: nella gestione dei prodotti, gran parte del tempo viene trascorso in riunioni. Sia che si tratti di presentare le proprie idee agli stakeholder, sia che si cerchi di ottenere il consenso del team di ingegneri per una nuova funzionalità/funzione del prodotto. TLDV è un software IA che migliora enormemente la produttività prendendo le note della riunione e riepilogando/riassumendo il tutto in punti di facile lettura.

È estremamente importante poter prestare la massima attenzione agli utenti durante i colloqui, e con TLDV potrete concentrarvi per ottenere il massimo da ogni conversazione mentre l'IA fa tutto il lavoro pesante di prendere appunti al posto vostro.

Migliori funzionalità/funzione

Registrazione automatica delle riunioni di Zoom o Google Meet

Note delle riunioni trascritte dall'IA

Etichettatura automatica di relatori e nomi

Integrazione con HubSpot e Salesforce

Funzione di Clip e condivisione facile da usare

limiti di ####

I video più lunghi potrebbero non essere trascritti correttamente

Prezzi

Piano Free : Disponibile

: Disponibile Piano Pro: $25 per utente registrato/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.9 su 5 (33+ recensioni)

: 4.9 su 5 (33+ recensioni) Caccia al prodotto: 4.7 su 5 (3.7k upvotes)

6. Notion - Il migliore per riepilogare/riassumere le note e creare elementi d'azione

Riepilogare gli elementi d'azione e le chiavi di lettura con Notion IA Notion è uno degli strumenti per prendere appunti più utilizzati e ha aggiunto alcune funzionalità/funzione molto utili per migliorare l'esperienza precedente.

Nei flussi di lavoro quotidiani del product management, questo significa che possono divertirsi a creare roadmap di prodotto e wiki aziendali e ricevere il supporto di un'IA capace di comunicare meglio e di ridurre il tempo dedicato ad attività ripetitive, come le riepilogazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni

Elementi di azione e approfondimenti generati dall'IA

Integrazione con gli strumenti di gestione dei prodotti come ClickUp

Spazi privati per i team

Controlli di sicurezza avanzati

Cronologia delle modifiche delle pagine fino a 90 giorni

limiti di ####

La componente di intelligenza artificiale non fa parte dell'offerta principale e deve essere pagata a parte

Prezzi

Piano Free : Disponibile

: Disponibile Plus : $10 per utente/mese

: $10 per utente/mese Business : $18 per utente/mese

: $18 per utente/mese Azienda : Richiedi la demo

: Richiedi la demo IA: $8 per utente extra/mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (4.532+ recensioni)

: 4.7 su 5 (4.532+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (1.663+ recensioni)

7. Otter.IA - Il migliore per le note delle riunioni vocali e la trascrizione in tempo reale

Assistente per riunioni che registra l'audio, scrive note, acquisisce automaticamente le diapositive e genera riepiloghi/riassunti. Otter.IA sta migliorando la qualità delle riunioni grazie a un assistente IA in grado di registrare l'audio, trasformare le lunghe note in utili riepiloghi e persino catturare le diapositive delle presentazioni condivise.

I gestori del prodotto e i loro team possono rimanere allineati sulla visione del prodotto grazie alla capacità dell'IA di creare automaticamente una vera e propria sequenza temporale di ciò che viene discusso in ogni riunione.

Migliori funzionalità/funzione

Trascrizione delle note di una riunione eseguita con l'IA

Automazioni e schemi automatizzati per la trascrizione delle note di riunione

Funzioni di ricerca, esportazione e riproduzione avanzate

L'assistente IA si unisce alla riunione anche in caso di tripla prenotazione

limiti di ####

L'inglese è l'unica lingua che può essere trascritta

Prezzi

Piano Free : Disponibile

: Disponibile Pro : $17 al mese

: $17 al mese Business : $30 per utente al mese

: $30 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.1 su 5 (111+ recensioni)

: 4.1 su 5 (111+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (63+ recensioni)

8. Collato - Il migliore per il motore di ricerca IA

Connettere le informazioni sparse in un unico luogo e rendere la documentazione più accessibile con Collato

Avete difficoltà a trovare le informazioni sui prodotti nelle centinaia di documenti creati dal vostro team? Collato utilizza l'apprendimento automatico per fungere da cervello collettivo del team per tutto ciò che deve essere facilmente accessibile e a portata di clic.

Come product manager, potete sincronizzare e integrare più strumenti in una mappa visiva ed eliminare le informazioni che di solito vengono isolate. In questo modo si risparmia tempo, mettendo a disposizione tutti i documenti rilevanti, invece di spendere 30 minuti ogni volta che un documento importante per la roadmap del prodotto viene smarrito.

Migliori funzionalità/funzione

Ricerca di informazioni da qualsiasi piattaforma in connessione

Si integra con strumenti quali Documenti Google o Confluence

Mappe visive facili da navigare

Informazioni rilevanti per i motori di ricerca semantici

Dati completamente crittografati

limiti di ####

Numero limitato di integrazioni per il momento

Prezzi

Free Beta

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.8 su 5 (5+ recensioni)

: 4.8 su 5 (5+ recensioni) Caccia al prodotto: 4.7 su 5 (1.7k upvotes)

9. Midjourney IA - La migliore app per il generatore di IA ART

Creare video di IA semplicemente digitando un testo con Midjourney IA Midjourney IA è diventato uno dei software di IA più utilizzati, secondo a ChatGPT, grazie alle straordinarie e, in alcuni casi, quasi realistiche immagini che può generare. È in grado di accettare qualsiasi prompt e di generare risultati sorprendenti.

Se c'è una cosa di cui siamo certi, è che farete un'ottima impressione con le vostre presentazioni e con le immagini in esse contenute, che diventeranno molto più economiche da creare e più coinvolgenti di quelle fornite dalla vostra banca immagini media. Le vostre presentazioni avranno sempre un aspetto professionale e la visione di qualsiasi prodotto risulterà decisamente più stimolante per gli spettatori.

Migliori funzionalità/funzione

Simile alla vitagenerazione da testo a immagine* Possibilità di modificare anche piccoli dettagli nelle immagini finali

Emulazione di stili noti di illustrazione artistica

Controllo tecnico dei prompt del testo

limiti di ####

L'accuratezza dei risultati si basa sulla capacità dell'utente di comprendere i prompt creativi e anche quelli tecnici

Prezzi

Versione di prova gratuita : Disponibile

: Disponibile Piano base : $10 al mese

: $10 al mese Piano standard : $30 al mese

: $30 al mese Piano Pro: $60 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6 su 5 (4+ recensioni)

: 4.6 su 5 (4+ recensioni) Caccia al prodotto: 4.6 su 5 (1.1k upvotes)

Guarda questi_

Hef/_Frequentazione CLICKUP Alternative per il viaggio a metà strada_ /%href/

!

10. IA - Ideale per l'utilizzo dell'automazione per comprendere il comportamento dei clienti

Costruisci modelli predittivi e ottieni approfondimenti sul comportamento dei clienti, sulle ricerche di mercato e su altri dati in modo rapido e semplice con H2O IA H2O offre un facile accesso a qualsiasi azienda per creare i propri modelli linguistici e strumenti di IA, offrendo allo stesso tempo la possibilità di mantenere la privacy dei propri dati, problema a lungo discusso intorno alle tecnologie di IA.

Soprattutto se si dispone di molti dati proprietari sui clienti e sulle tendenze del mercato, con H2O.IA diventa davvero facile inserire i propri dati e creare i propri strumenti di IA, cosa che prima richiedeva forse mesi di lavoro.

Semplificando i processi di elaborazione del linguaggio naturale, è possibile concentrarsi sull'ideazione di funzionalità/funzione e sulla creazione di soluzioni per l'utente finale alimentate dai dati accumulati nel tempo, rendendo il lavoro di gestione dei prodotti un gioco da ragazzi.

Migliori funzionalità/funzione

Creazione di modelli IA in pochi minuti

Ottenere informazioni sul comportamento degli utenti e analizzare i feedback dei clienti sfruttando l'apprendimento automatico

Mantenere la privacy dei dati aziendali sfruttando il machine learning

Creare modelli predittivi per l'analisi del mercato e rilevare le anomalie nei vostri database

limiti di ####

L'utilità è maggiore per le aziende più vicine o in fase Enterprise

Prezzi

Richiedi una demo

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (24+ recensioni)

: 4.5 su 5 (24+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (10+ recensioni)

Automazioni per la gestione dei prodotti con gli strumenti di IA per i prodotti

Riteniamo che l'era degli strumenti di IA sia appena iniziata e che non abbiamo nemmeno scalfito la superficie di ciò che è possibile fare nel prossimo anno o di quanto siano preziosi gli strumenti di IA per la gestione dei prodotti gestione delle risorse . Questi strumenti possono aiutarvi in quasi tutte le fasi del vostro lavoro. Dalle ricerche di mercato, all'acquisizione di dati sul comportamento dei clienti, alla messa a punto della messaggistica per attirare il mercato di riferimento e i potenziali clienti, gli strumenti di IA possono migliorare i vostri processi e aiutarvi a prendere decisioni migliori basate sui dati.

Dal miglioramento della velocità delle attività ricorrenti di gestione dei prodotti con ClickUp all'ottenimento di una postazione alla tabella con il team di ingegneri con Jam, fino alla creazione di incredibili illustrazioni come facevano i vostri designer con Midjourney AI, possiamo sicuramente dire che diventerete incredibilmente produttivi una volta che avrete utilizzato almeno uno o più di questi strumenti di IA.

Indipendentemente dal fatto che siate l'unico responsabile della documentazione di prodotto nella vostra azienda o che facciate parte di un team più ampio, ClickUp vi aiuterà a tenere traccia di ciò che è importante nel processo di sviluppo del prodotto, a mantenere allineati i vostri Teams e a migliorare la vostra produttività generale sul lavoro. Naturalmente, questo è solo l'inizio: provate voi stessi e sfruttate tutte le fantastiche funzionalità/funzione che offre.

Prova gratis ClickUp

Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Michael-Stroe.jpeg

/%img/

michael Stroe è Growth Manager di Jam, un'azienda che aiuta migliaia di team a distribuire più velocemente software di alta qualità. Nel tempo libero, gli piace mangiare ottimi hamburger e vincere partite di UNO