10 modelli gratuiti di elenchi di pro e contro in Excel, Word e ClickUp

Il lavoro è pieno di decisioni di ogni tipo. Alcune decisioni sono facili, ma altre? Non molto.

Che si tratti di marketing, risorse umane o finanza, è difficile scegliere la linea d'azione migliore per il proprio reparto, team o azienda. Sembra che i potenziali pericoli siano in agguato dietro ogni angolo: come si fa a prendere la decisione giusta?

Invece di un lancio di monetine, prendete una decisione consapevole con un semplice elenco di pro e contro. Un elenco di pro e contro considera le ragioni a favore o contro una determinata azione. L'obiettivo è quello di esaminare tutti i fattori con occhio imparziale, in modo da prendere la migliore decisione possibile.

Non è necessario creare un elenco di pro e contro da zero. I modelli di tabella dei pro e dei contro velocizzano notevolmente il processo. Invece di dover fare i conti con la formattazione, risparmiare tempo e concentrarsi sulla carne e le patate dei prossimi passi.

In questa guida vi mostreremo come recuperare più tempo con i modelli di pro e contro, oltre a 10 modelli professionali per quasi tutti gli scenari, per dare il via alla vostra prossima sessione di brainstorming.

Che cos'è un modello di pro e contro?

Un modello di elenco dei pro e dei contro è un documento strutturato che vi aiuta a esaminare i vantaggi (pro) e gli svantaggi (contro) di una situazione, di una decisione o di una scelta. È uno strumento decisionale che vi consente di prendere una decisione strategica e informata.

Questi strumenti decisionali sono solitamente costituiti da due colonne o sezioni, una per i pro e una per i contro. Da qui, si popola ogni sezione con le informazioni rilevanti che aiutano a prendere una decisione.

Invece di buttarvi a capofitto in qualcosa di nuovo, valutate attentamente i risultati di una decisione prima di agire. Non è possibile prevedere ogni eventualità, ma sedersi con il proprio team per fare un brainstorming di tutti i pro e i contro di una situazione vi aiuterà a decidere cosa è meglio e a intraprendere la migliore linea d'azione.

Cosa rende un buon modello di pro e contro?

Tra poco condivideremo con voi alcuni modelli di pro e contro di altissimo livello. Ecco i criteri che abbiamo utilizzato per selezionarli:

Consentire la collaborazione in tempo reale: è probabile che non lavoriate da soli. Scegliete un modello che consenta la collaborazione in team. Coinvolgere altre parti interessate in questa fase vi farà risparmiare dolore in futuro, quindi scegliete un modello che favorisca la collaborazione

è probabile che non lavoriate da soli. Scegliete un modello che consenta la collaborazione in team. Coinvolgere altre parti interessate in questa fase vi farà risparmiare dolore in futuro, quindi scegliete un modello che favorisca la collaborazione Includere elementi visivi: Le immagini rendono tutto migliore. Cercate elementi altamente visivimodelli di matrice,retrospettive di sprint,mappe concettualie roadmap per arricchire i vostri elenchi di pro e contro

Le immagini rendono tutto migliore. Cercate elementi altamente visivimodelli di matrice,retrospettive di sprint,mappe concettualie roadmap per arricchire i vostri elenchi di pro e contro Bilanciate i lati positivi e negativi: I modelli di pro e contro devono affrontare tutti i lati dell'argomento in modo equo. Scegliete un modello che valuti tutti i fattori importanti in modo equo ed equilibrato

I modelli di pro e contro devono affrontare tutti i lati dell'argomento in modo equo. Scegliete un modello che valuti tutti i fattori importanti in modo equo ed equilibrato Integrazione con il vostro flusso di lavoro : Cercate modelli che si convertano facilmente in strategie, obiettivi, progetti o attività con un semplice clic

10 modelli pro e contro da usare nel 2024

Sapete come individuare un modello di qualità, ma perché perdere tempo a cercare? Date un'occhiata a questi 10 modelli di pro e contro di alta qualità per ravvivare la vostra prossima riunione di team.

1. Modello di elenco di pro e contro di ClickUp

Modello di elenco dei pro e dei contro di ClickUp

Amiamo il Modello di elenco di pro e contro di ClickUp perché ha l'aspetto di una lavagna reale con note adesive. Se avete un team remoto, questo modello è perfetto per imitare il lavoro di persona processo di brainstorming in un ambiente virtuale.

Questo modello è costruito utilizzando il sistema ClickUp software per lavagne digitali ed è per sua natura molto visiva. Utilizza colori contrastanti, con il verde per i risultati positivi e il rosso per l'elenco dei contro, oltre a uno sfondo viola per far risaltare i colori. Il modello è inoltre personalizzabile al 100%, quindi potete trascinare e aggiungere note adesive a vostro piacimento.

E poiché questo modello è stato creato utilizzando Lavagne Clickup è possibile convertire l'elenco finale dei pro e dei contro in Attività di ClickUp per rendere le vostre idee immediatamente attuabili. Forte, eh? Scaricate questo modello

2. Elenco dei pro e dei contro del college Template di ClickUp

Modello di elenco dei pro e dei contro di ClickUp

Scegliere dove andare all'università non è una decisione da poco. Il Modello di elenco dei pro e dei contro dell'università di ClickUp ti aiuta a:

Organizzare i vostri pensieri

Fare valutazioni imparziali

Raccogliere ricerche su diverse scuole

Il processo di ricerca può essere frenetico, quindi è utile scegliere un modello che copra aspetti a cui non si potrebbe pensare. Questo modello prende in considerazione anche fattori finanziari come le tasse scolastiche, le spese di soggiorno e le borse di studio.

A dire il vero, però, non è necessario utilizzare il modello solo per confrontare le università. È possibile utilizzarlo per qualsiasi confronto approfondito. Ad esempio, se la vostra azienda sta valutando molti fornitori, sentitevi liberi di personalizzare le categorie di questo modello per adattarle ai prezzi e alle caratteristiche di ciascun fornitore. Scarica questo modello

3. Modello di analisi SOAR di ClickUp

Modello di analisi SOAR di ClickUp

State pianificando un grande progetto? Cercate opportunità e rischi prima ancora di programmare la prima riunione del team. Con il Modello di analisi SOAR di ClickUp il modello di analisi SOAR è un'analisi che analizza tutti i diversi aspetti del progetto, individuando le opportunità e riducendo al minimo le responsabilità.

Questo modello decisionale è simile a un'analisi SWOT, ma si concentra maggiormente sul funzionamento interno dell'azienda. SOAR valuta:

Punti di forza: Sono i vantaggi che avete

Sono i vantaggi che avete Opportunità: Individuare nuove opportunità, sia che si tratti di nuovi mercati o segmenti di clienti

Individuare nuove opportunità, sia che si tratti di nuovi mercati o segmenti di clienti Aspirazioni: Stabilire gli obiettivi per questo progetto

Stabilire gli obiettivi per questo progetto Risultati: Dettagli su ciò che dovete fare per trasformare le vostre aspirazioni in realtà

Concentrandosi sugli obiettivi desiderati e creando un piano per raggiungerli, SOAR è un ottimo modello per valutare i pro e i contro realistici del vostro progetto. Utilizzate questo modello per ricercare il comportamento dei clienti, analizzare i punti di forza e di debolezza di un prodotto o valutare l'utilità di un progetto dei vostri processi attuali .

Inoltre, questa risorsa consente di condividere facilmente le idee con i membri di altri dipartimenti, in modo da ottenere un quadro completo di ciò che sta accadendo. Questo strumento visivo è stato creato utilizzando un lavagna digitale quindi sarete liberi di convertire questo modello di pro e contro in attività da svolgere all'interno di ClickUp una volta terminato. Scaricate questo modello

4. Modello di matrice Pugh di ClickUp

Modello di matrice Pugh di ClickUp

Il modello di matrice Pugh di ClickUp ha qualche caratteristica in più rispetto al tipico modello di elenco di pro e contro a due colonne, ma è comunque adatto ai principianti, quindi non lasciatevi spaventare.

Una matrice di Pugh ha due colonne: una per le opzioni che state confrontando e l'altra per i criteri. Fate una valutazione basata su costi, qualità, tempo o altri fattori che vi interessano. Utilizzate questo modello per prendere decisioni informate su un prodotto o un processo della vostra azienda.

Questa matrice ci piace perché valuta più fattori in modo equo e paritario. Classifica ogni opzione in base alla stessa serie di criteri, fornendo così un elenco di pro e contro più strutturato. Se avete bisogno di un elenco organizzato, confronto visivo di tutte le diverse opzioni, questo strumento visivo è indispensabile. Scarica questo modello

5. Modello di compito per l'analisi SWOT di ClickUp

Modello di compito per l'analisi SWOT di ClickUp

Un'analisi SWOT esamina i fattori interni, come i punti di forza e di debolezza, e i fattori esterni, come le opportunità e le minacce. Quando è il momento di ideare il vostro prossimo grande progetto , fate un'analisi SWOT per creare una strategia a prova di bomba. Il modello di analisi SWOT di ClickUp accelera il processo di analisi SWOT fornendo un grafico pronto per la conduzione dell'analisi. Questo modello è dotato di campi personalizzati per i tassi di completamento, gli obiettivi, le scadenze e altro ancora.

Indossate il vostro cappello da detective e cercate le tendenze sia nella vostra azienda che nel mercato in generale. Potreste dover scavare un po' per trovare i dati, ma questo modello di analisi SWOT vi restituisce più tempo per concentrarvi sulla ricerca e non sulla formattazione. Scarica questo modello

6. Modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp

Modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp

Nel mondo degli affari, a volte è necessario rischiare per ottenere il massimo. Ma questo non significa che si debbano correre rischi sconsiderati. Il modello di analisi rischi-benefici di ClickUp vi guida attraverso un'analisi dei rischi e dei benefici che vi dice se le vostre grandi e ambiziose idee sono realistiche o del tutto sciocche.

Ad esempio, se state pianificando un processo, fate un'analisi dei rischi e dei benefici per vedere se i costi di esecuzione di questo nuovo processo sono inferiori al rendimento che otterrete dal processo stesso. Se i costi sono troppo elevati o se si devono affrontare altri rischi, come i problemi di conformità, è il momento di tornare al tavolo da disegno. Scarica questo modello

7. Modello di elenco dei pro e dei contro in Excel di Vertex42

Via Vertice42 Siete più attenti ai dati? Questo elenco di pro e contro di Vertex42 è un elenco di pro e contro quantificabili, che mette insieme i punteggi per ogni criterio.

Elencate i vostri pro e contro come fareste di solito, ma assegnate un valore di importanza a ciascun criterio su una scala da zero a 10, dove zero non è affatto importante e 10 è estremamente importante.

Non tutti i benefici e gli esiti negativi hanno lo stesso impatto e ci piace che questo modello tenga conto delle differenze significative. Compilate il modello e utilizzate il punteggio finale in cima alla tabella per prendere decisioni obiettive in qualsiasi scelta difficile. Cercate il punteggio più alto per determinare se dovete dare il via libera al progetto o ripensarlo. Scarica questo modello

8. Modello di grafico dei pro e dei contro in Excel di Spreadsheet.com

Via Foglio di calcolo.com Questo modello di grafico Excel dei pro e dei contro di Spreadsheet.com è un altro strumento semplice che assegna punteggi a ogni pro e contro. Tuttavia, ciò che lo differenzia dal modello di Vertex42 è il sistema di ponderazione.

Se un criterio è più importante di altri, è possibile assegnargli un "peso" maggiore Ad esempio, se normalmente un fattore come il prezzo viene valutato con un peso di 3, ma voi lo valutate con un peso di 2,25, il punteggio diventa 6,75.

Una volta terminata l'assegnazione dei valori a ogni variabile, il foglio di calcolo vi fornirà un punteggio per i pro e i contro, per aiutarvi a prendere la decisione finale. Se la colonna dei pro ha un punteggio maggiore di quella dei contro, potete stare certi che la vostra idea (probabilmente) andrà in porto. Scaricate questo modello

9. Modello di Microsoft Word Pro e contro di Smile Templates

Via Modelli di sorriso Cercate un modello di elenco di pro e contro adatto a Word? Scegliete questo modello gratuito di Microsoft Word per i pro e i contro.

Ci piace questo modello perché è più di un semplice elenco di pro e contro. È formattato come un piano aziendale con sezioni per:

Dichiarazione della missione aziendale

Analisi del mercato

Piano di marketing

Gestione del prodotto

Operazioni

Valutazione del rischio

Piano finanziario

Struttura degli azionisti

È facile rimuovere il Lorem Ipsum e inserire i dati della propria azienda.

P.S. Questo modello è gratuito, ma richiede l'attribuzione, quindi assicuratevi di dare un cenno a Smile Templates se lo utilizzate. Scarica questo modello

10. Modello di elenco dei pro e dei contro ponderati in Microsoft Word di Sample.net

Via Campione.net Questo modello di elenco dei pro e dei contro ponderati di Microsoft Word è una versione semplificata di un modello di elenco dei pro e dei contro ponderati. Include un'area per elencare la dichiarazione del problema o l'esigenza, in modo da tenere gli occhi sul premio mentre si discutono i pro e i contro della vostra grande idea.

Poiché non si tratta di un file Excel, vi consigliamo di utilizzare questo documento Word come foglio di lavoro stampabile. Stampatelo e utilizzatelo durante la prossima riunione di brainstorming. Elencate tutti i pro, assegnate un valore (o peso) e alla fine sommate tutto per capire se è il caso di andare avanti. Scaricate questo modello

Accelerare il processo decisionale con i modelli

Che si tratti di una semplice scala di valutazione o della decisione più importante della vostra carriera, un modello di pro e contro velocizza sicuramente le cose. A volte è necessario prendere decisioni personali, ma il più delle volte questi potenti strumenti vi aiuteranno a prendere una decisione obiettiva che supporti la crescita aziendale con i giusti modelli di brainstorming.

Vi piace quello che vedete qui? ClickUp ha decine di modelli di pro e contro, ma questa è solo la punta dell'iceberg. Non troverete una vasta gamma di Libreria di modelli per ogni processo aziendale, ma oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti per portare tutto il vostro lavoro nella piattaforma flessibile di ClickUp.

Scoprite il perché di tutto questo clamore quando iscriversi a ClickUp oggi stesso!