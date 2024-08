10 modelli gratuiti di business plan in Word, Excel e ClickUp

Trasformare la vostra visione in un piano aziendale chiaro e coerente può essere difficile e confuso.

Ore di brainstorming e l'affrontare un'intimidatoria pagina bianca possono far sorgere più domande che risposte. State coprendo tutto? Cosa dovrebbe andare dove? Come si fa a mantenere ogni sezione completa ma breve?

Se queste domande vi hanno tenuto svegli la notte e hanno rallentato i vostri progressi, sappiate che non siete soli. Ecco perché abbiamo messo insieme i 10 migliori modelli di business plan in Word, Excel e ClickUp per fornirvi risposte, chiarezza e un quadro strutturato su cui lavorare. In questo modo, sarete sicuri di acquisire tutte le informazioni rilevanti senza perdere tempo.

E la parte migliore? La pianificazione aziendale diventa un po' meno "ugh!" e molto più "aha!" 🤩

Che cos'è un modello di business plan?

Un modello di business plan è un quadro strutturato per imprenditori e dirigenti d'azienda che desiderano creare piani aziendali. È dotato di sezioni e voci preorganizzate che coprono elementi chiave come il il riepilogo esecutivo , panoramica dell'azienda, clienti target, proposta di valore unica, piani di marketing e rendiconti finanziari.

Cosa rende un buon modello di business plan?

Un buon modello di business plan aiuta a pianificare in modo approfondito, a documentare in modo chiaro e ad attuare in modo pratico. Ecco cosa cercare:

Struttura completa: Un buon modello è dotato di tutte le sezioni rilevanti per delineare una strategia aziendale, come il riepilogo esecutivo, la ricerca e l'analisi di mercato e le proiezioni finanziarie

Un buon modello è dotato di tutte le sezioni rilevanti per delineare una strategia aziendale, come il riepilogo esecutivo, la ricerca e l'analisi di mercato e le proiezioni finanziarie **Un buon modello è facile da seguire. Presenta brevi istruzioni o suggerimenti per ogni sezione, guidandovi a pensare profondamente alla vostra attività e assicurandovi di non saltare dettagli importanti

Design pulito: L'estetica è importante. Scegliete un modello che non sia solo funzionale, ma anche progettato in modo professionale. Questo assicura che il vostro piano sia presentabile agli stakeholder, ai partner e ai potenziali investitori

L'estetica è importante. Scegliete un modello che non sia solo funzionale, ma anche progettato in modo professionale. Questo assicura che il vostro piano sia presentabile agli stakeholder, ai partner e ai potenziali investitori Flessibilità: Il modello deve poter essere facilmente modificato senza problemi, ad esempio aggiungendo o rimuovendo sezioni, cambiando i contenuti e lo stile e riorganizzando le parti 🛠️

Mentre un modello fornisce la struttura, sono le informazioni che gli fornite a dargli vita. Questi suggerimenti vi aiuteranno a scegliere un modello che sia in linea con le vostre esigenze aziendali e che mostri chiaramente la vostra visione.

10 modelli di business plan da usare nel 2024

Per prepararsi al successo aziendale nel 2024 (e oltre) è necessario un business plan completo e organizzato. Abbiamo selezionato i migliori modelli per aiutarvi a guidare il vostro team, attrarre investitori e ottenere finanziamenti. Scopriamoli.

1. Modello di piano aziendale ClickUp

Modello di piano aziendale ClickUp

Se state cercando di sostituire un documento di business plan tradizionale, allora Modello di business plan di ClickUp è per voi!

Questo modello di business plan di una pagina, progettato in ClickUp Docs è ordinatamente suddiviso nelle seguenti sezioni:

Descrizione dell'azienda: Panoramica, missione, visione e team

Panoramica, missione, visione e team Analisi del mercato: Problema, soluzione, mercato target, concorrenza e vantaggio competitivo

Problema, soluzione, mercato target, concorrenza e vantaggio competitivo Strategia di vendita e di marketing: Prodotti/servizi e canali di marketing

Prodotti/servizi e canali di marketing Piano operativo: Location e strutture, attrezzature e strumenti, manodopera e previsioni finanziarie

Location e strutture, attrezzature e strumenti, manodopera e previsioni finanziarie Pietre d'ordine e metriche: Obiettivi e KPI

Personalizzate il modello con il logo e i dati di contatto della vostra azienda e navigate facilmente tra le diverse sezioni utilizzando l'indice pieghevole. I mini prompt sotto ogni sezione vi guidano su cosa includere, con suggerimenti su come presentare i dati (ad esempio, elenchi puntati, immagini, grafici e tabelle).

È possibile condividere il documento con chiunque tramite URL e collaborare in tempo reale. E quando il business plan è pronto, è possibile stamparlo o esportarlo in PDF, HTML o Markdown.

Ma non è tutto. Questo modello è dotato di funzioni di base e gestione dei progetti aziendali per semplificare il processo di il processo di creazione del business plan . La vista Elenco argomenti contiene un elenco di tutte le diverse sezioni e sottosezioni del modello e consente di assegnarlo a un membro del team, di impostare una data di scadenza e di allegare documenti e riferimenti pertinenti.

Passare dalla visualizzazione Elenco a quella Scheda per tenere traccia e aggiornare gli stati delle attività in base a quanto segue: Da fare, In corso, Da rivedere e Completato.

Questo modello è un kit completo di strumenti per documentare le diverse sezioni del business plan e per snellire il processo di creazione, in modo da garantire il completamento nei tempi previsti. 🗓️ Scarica questo modello

2. Modello di piano di vendita ClickUp

Modello di piano di vendita ClickUp

Se siete alla ricerca di uno strumento per avviare o aggiornare il vostro piano di vendita, Modello di piano di vendita di ClickUp vi ha coperto. Questo modello di piano di vendita presenta un sintesi del progetto un elenco di compiti per aiutarvi a creare una strategia di vendita completa ed efficace. Alcuni di questi compiti includono:

Determinare gli obiettivi e le finalità di vendita

Stesura di una dichiarazione di posizionamento

Eseguire un'analisi della concorrenza

Elaborare la persona del cliente ideale

Creare una strategia di lead generation

Assegnate ogni compito a un individuo o a un team specifico, impostare i livelli di priorità e aggiungere le date di scadenza. Specificate la sezione del piano di vendita a cui appartiene ogni attività (ad esempio, riepilogo esecutivo, obiettivi di fatturato, struttura del team e così via), il tipo di deliverable (ad esempio, documento, attività o riunione) e lo stato di approvazione (ad esempio, in attesa di revisione e approvato).

In stile ClickUp, è possibile passare a più viste: Elenco per un elenco di tutte le attività, Tabellone per una gestione visiva delle attività, Timeline per una panoramica della durata delle attività e Ganttto per avere una visione delle dipendenze delle attività.

Questo semplice modello di business plan è perfetto per qualsiasi tipo di azienda che voglia creare una strategia di vendita vincente, chiarendo i ruoli del team e organizzando le attività. ✨ Scarica questo modello

3. Modello di piano d'azione per lo sviluppo aziendale ClickUp

Modello di piano d'azione per lo sviluppo aziendale ClickUp

State pensando di ampliare il raggio d'azione e le operazioni della vostra azienda ma non sapete da dove o come iniziare? Senza dubbio può essere un'impresa travolgente: avete bisogno di una visione chiara, di obiettivi misurabili e di un piano attuabile che possa essere sostenuto da tutti i membri del vostro team.

Per fortuna, Modello di piano d'azione per lo sviluppo del business di ClickUp è progettato per utilizzare le automazioni per semplificare questo processo in modo che ogni passo verso la crescita della vostra azienda sia chiaro, tracciabile e perseguibile.

Iniziate valutando la vostra situazione attuale e decidendo il vostro principale obiettivo di crescita. Volete aumentare le entrate, entrare in nuovi mercati o introdurre nuovi prodotti o servizi? Con Lavagne ClickUp o Docs, fare brainstorming e collaborare con il team su questa decisione.

Stabilite e monitorate i vostri obiettivi di crescita a breve e a lungo termine con Obiettivi di ClickUp gli obiettivi vengono suddivisi in obiettivi più piccoli e assegnati ai membri del team, con tanto di date di scadenza. Aggiungete questi obiettivi a un nuovo Cruscotto ClickUp per monitorare i progressi in tempo reale e festeggiare i piccoli successi. 🎉

Sia che siate una startup o una piccola impresa che sta cercando di raggiungere il prossimo traguardo importante, sia che siate un'azienda consolidata che sta esplorando nuove strade, questo modello mantiene il vostro team allineato, impegnato e informato in ogni fase del percorso. Scarica questo modello

4. Modello di roadmap aziendale ClickUp

Modello di tabella di marcia aziendale ClickUp

Modello di roadmap aziendale di ClickUp è il vostro punto di riferimento per la mappatura delle principali strategie e iniziative in aree come la crescita dei ricavi, la consapevolezza del marchio, il coinvolgimento della comunità e la soddisfazione dei clienti.

Utilizzate la vista Elenco per inserire le attività in ogni iniziativa. Con i campi personalizzati, è possibile individuare la categoria aziendale (ad esempio, Prodotto, Operazioni, Vendite e Marketing, ecc.) in cui rientrano le attività e il trimestre in cui sono previste. È inoltre possibile collegarsi a documenti e risorse pertinenti e valutare le attività in base all'impegno e all'impatto, per garantire che le attività più critiche ricevano l'attenzione che meritano. 👀

A seconda della vostra attenzione, questo modello offre diverse visualizzazioni per mostrare ciò che vi serve. Ad esempio, la vista Tutte le iniziative per trimestre consente di concentrarsi su ciò che ci aspetta vedendo le attività che devono essere completate entro un trimestre specifico. Questo garantisce un'esecuzione tempestiva e aiuta ad allineare le risorse in modo efficace per il breve termine.

Questo modello è ideale per i dirigenti e i team di gestione che devono coordinare più iniziative e strategie aziendali a breve e lungo termine. Scaricate questo modello

5. Modello di piano di continuità aziendale ClickUp

Modello di piano di continuità aziendale ClickUp

Garantite il buon funzionamento dell'azienda con un piano di continuità proattivo con l'aiuto di questo modello dettagliato

Nel mondo degli affari, le minacce inaspettate alle operazioni possono sorgere in qualsiasi momento. Che si tratti di turbolenze economiche, crisi sanitarie globali o interruzioni della catena di approvvigionamento, ogni azienda deve essere pronta. Modello di piano di continuità aziendale di ClickUp vi permette di prepararvi in modo proattivo a queste sfide impreviste.

Il modello organizza i compiti in tre categorie principali:

Priorità: Attività che necessitano di attenzione immediata

Attività che necessitano di attenzione immediata Copertura della continuità: Attività che devono essere portate avanti nonostante le sfide

Attività che devono essere portate avanti nonostante le sfide Principi guida: Risorse e protocolli per garantire il buon funzionamento delle operazioni

La Boardview facilita la visualizzazione di tutte le attività che rientrano in ciascuna di queste categorie. L'elenco delle priorità ordina le attività in base a quelle scadute, a quelle imminenti e a quelle successive.

In tempi di incertezza, essere preparati è la strategia migliore. Questo modello aiuta la vostra azienda non solo a sopravvivere, ma a prosperare in situazioni difficili, mantenendo clienti, dipendenti e investitori soddisfatti. 🤝 Scarica questo modello

6. Modello di piano aziendale ClickUp Lean

Modello di piano aziendale ClickUp Lean

Volete realizzare il vostro business plan in modo "snello"? Utilizzate Modello di piano aziendale snello di ClickUp . È stato progettato per aiutarvi a ottimizzare l'uso delle risorse e a ridurre i passaggi non necessari, ottenendo risultati migliori con meno sforzo.

Nella vista Elenco riepilogativo del piano, elencate tutte le attività che devono essere svolte. Aggiungete dettagli specifici, ad esempio chi deve svolgere ogni attività, quando deve essere eseguita e quale parte del progetto deve essere completata Modello aziendale Canvas (BMC) in cui rientra. La vista Per priorità ordina questo elenco in base a priorità come Urgente, Alta, Normale e Bassa. In questo modo è facile individuare le attività più importanti e affrontarle per prime.

Inoltre, la Boardview offre una panoramica della progressione delle attività dall'inizio alla fine. La BMCview riordina le attività in base ai vari componenti del BMC.

Ogni attività può essere ulteriormente suddivisa in sottoattività e in liste di controllo multiple per garantire l'esecuzione di tutti gli elementi di azione correlati. ✔️

Questo modello è una risorsa preziosa per le startup e le grandi imprese che desiderano massimizzare l'efficienza dei processi e i risultati in modo snello ed economico. Scarica questo modello

7. Modello di piano d'azione per piccole imprese ClickUp

Modello di piano d'azione per piccole imprese ClickUp

Il Modello di piano d'azione per piccole imprese di ClickUp è fatto su misura per le piccole imprese che desiderano trasformare le loro idee e i loro obiettivi in passi concreti e, infine, in realtà.

Fornisce un quadro semplice e organizzato per la creazione, l'assegnazione, la definizione delle priorità e il monitoraggio dei compiti. E, di fatto, garantisce che gli obiettivi non siano solo fissati, ma anche raggiunti. Grazie alla dashboard nativa e alle funzioni di definizione degli obiettivi, è possibile monitorare i progressi delle attività e il modo in cui si avvicinano al raggiungimento degli obiettivi.

Grazie alle solide funzioni di comunicazione di ClickUp, come la chat, i commenti e le @menzioni, è facile mettere tutti i membri del team sulla stessa lunghezza d'onda e rispondere rapidamente a domande o dubbi.

Utilizzate questo modello di piano d'azione per raggiungere i vostri obiettivi aziendali snellendo i processi interni e allineando gli sforzi del team. Scaricate questo modello

8. Modello di roadmap strategica aziendale ClickUp

Modello di roadmap strategica aziendale ClickUp

Per le grandi aziende e le imprese in espansione, far collaborare i diversi reparti per raggiungere un grande obiettivo può essere una sfida. Il Modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp rende tutto più semplice, fornendo un piano chiaro da seguire.

Questo modello è confezionato in una cartella e suddiviso in diversi elenchi per ogni reparto della vostra azienda, come Vendite, Prodotto, Marketing e Abilitazione. In questo modo, ogni team può concentrarsi sui propri compiti e contribuire collettivamente all'obiettivo più grande.

I membri del team hanno a disposizione diverse opzioni di visualizzazione. Queste includono:

Progress Board: Visualizzazione delle attività in corso, di quelle a rischio e di quelle in ritardo

Visualizzazione delle attività in corso, di quelle a rischio e di quelle in ritardo Vista Gantt: Ottiene una visione d'insieme ditempistiche del progetto e delle dipendenze

Ottiene una visione d'insieme ditempistiche del progetto e delle dipendenze Visualizzazione del team: Vedere su cosa sta lavorando ogni membro del team in modo da poter bilanciare i carichi di lavoro per ottenere la massima produttività

Anche se all'inizio questo modello può sembrare opprimente, la guida introduttiva offre una ripartizione passo-passo per aiutarvi a navigare con facilità. Inoltre, come tutti i modelli ClickUp, è possibile personalizzarlo facilmente per adattarlo alle proprie esigenze e preferenze aziendali. Scarica questo modello

9. Modello di piano aziendale in Microsoft Word di Microsoft

via Microsoft

Il modello di business plan tradizionale di 20 pagine di Microsoft semplifica il processo di redazione di piani aziendali completi. È composto da diverse sezioni, tra cui:

Riepilogo esecutivo : Punti salienti, obiettivi, dichiarazione di missione e chiavi del successo

Punti salienti, obiettivi, dichiarazione di missione e chiavi del successo Descrizione dell'attività: Proprietà e struttura legale dell'azienda, orari di attività, prodotti e servizi, fornitori, piani finanziari, ecc.

Proprietà e struttura legale dell'azienda, orari di attività, prodotti e servizi, fornitori, piani finanziari, ecc. Marketing: Analisi del mercato, segmentazione del mercato, concorrenza e prezzi

Analisi del mercato, segmentazione del mercato, concorrenza e prezzi Appendice: Spese di avviamento, rendiconto finanziario, conto economico, previsioni di vendita, tappe fondamentali, analisi di break-even, ecc.

L'indice facilita il passaggio alle diverse sezioni del documento. Inoltre, i segnaposto di testo sotto ogni sezione chiariscono i dettagli specifici richiesti, facilitando il processo per gli utenti che potrebbero non avere familiarità con certa terminologia aziendale. Scarica questo modello

10. Modello di piano aziendale in Excel di Vertex42

via Vertex42

Nessuna raccolta di modelli aziendali è completa senza un modello Excel. Questo modello di business plan consente di lavorare sui dati finanziari dell'azienda in Excel. È dotato di tabelle, formule e grafici personalizzabili per aiutarvi a esaminare le seguenti aree:

Grafici in evidenza

Analisi di mercato

Pietre miliari

Attività e spese di avvio

Previsioni di vendita

Profitti e perdite

Bilancio

Proiezioni dei flussi di cassa

Bilancio di previsione

Analisi di break-even

Questo modello di Excel è particolarmente utile quando si vuole creare una sezione finanziaria chiara e visiva per il documento del business plan, un elemento essenziale per attirare investitori e finanziatori. Tuttavia, se non avete familiarità con la pianificazione finanziaria aziendale e con l'uso di Excel, l'utilizzo di questo modello potrebbe comportare una curva di apprendimento ripida. Scarica questo modello

Prova un modello di piano aziendale gratuito in ClickUp

L'avvio e la gestione di un'impresa di successo richiedono un piano aziendale ben studiato e realizzato con cura. Tuttavia, il processo di pianificazione aziendale non deve essere complicato, noioso o richiedere troppo tempo. Utilizzate uno dei 10 modelli di business plan gratuiti di cui sopra per semplificare e velocizzare il processo.

I modelli di ClickUp vanno oltre l'offerta di una solida base per costruire i vostri business plan. Sono dotati di ampie funzionalità di gestione del progetto per trasformare la vostra visione in realtà. E non è tutto La libreria di template di ClickUp offre oltre 1.000 modelli aggiuntivi per aiutare a gestire vari aspetti della vostra attività, da processo decisionale a sviluppo del prodotto a gestione delle risorse . Iscriviti al piano gratuito di ClickUp per sempre per accelerare la crescita della vostra attività! 🏆