10 modelli gratuiti di piani di vendita per una strategia di vendita efficace

Tutti i team di vendita vogliono ottenere più contatti e concludere più affari. Ma come si fa a realizzarlo? Con un solido piano di vendita, naturalmente!

Un piano di vendita consente al team di concentrarsi sugli obiettivi e di compiere solo i passi necessari per raggiungerli. Contiene tutto ciò che serve per vincere, il che significa che spesso si tratta di una guida completa, e questo richiede tempo.

E immaginiamo che siate già a corto di tempo. ⏲️

Fortunatamente, la creazione di un piano non deve essere complicata: con il modello giusto, potete semplificare il processo.

Ecco perché condividiamo questo elenco dei migliori modelli di piani di vendita. Questi modelli di strategia di vendita non solo sono assolutamente gratuiti, ma vi faranno anche risparmiare tempo, in modo che possiate iniziare a chiudere gli affari più velocemente. ⚡

Che cos'è un piano di vendita e perché crearne uno?

Un piano di vendita è la vostra tabella di marcia per realizzare vendite efficaci. È come un business plan che guida la strategia della vostra azienda o un piano di marketing che stabilisce come trovare, raggiungere e servire i vostri clienti ideali.

Traccia i tuoi obiettivi fino ai KPI più essenziali e ottieni automaticamente una visione dettagliata dei tuoi progressi

Un buon piano di vendita definisce i vostri obiettivi di vendita obiettivi e attività di vendita. Prende in considerazione il pubblico di riferimento, il marchio, i prodotti, i servizi e le esigenze del cliente, e indica le tattiche e le strategie di vendita da utilizzare per concludere gli affari, nonché le metriche da utilizzare per misurare il successo.

Il vostro piano di vendita è un piano pratico che delinea chi è responsabile di cosa, le risorse di cui avrete bisogno e gli obiettivi generali che state raggiungendo. Senza di esso, il vostro team di vendita si sentirà perso e faticherà a entrare in contatto con la vostra base di clienti.

Con un piano di vendita strategico, invece, il responsabile delle vendite e l'intero team sapranno esattamente cosa si sta cercando di ottenere e i passi necessari per raggiungerlo. 📚

Come scegliere il miglior modello di piano di vendita

Esistono tantissimi modelli di piani di vendita diversi. Alcuni sono progettati per nicchie di pubblico specifiche, mentre altri sono più generici e più facili da personalizzare. Come si fa a sapere qual è il modello giusto per voi?

Quando pensate di utilizzare un modello di piano di vendita, considerate quanto segue:

Facilità d'uso: Il modello è facile da usare? Tutti i membri dellastruttura del team e del processo di pianificazione delle vendite saranno in grado di comprenderlo appieno?

Scegliere tra vari tipi di obiettivi per misurare in base a valute, percentuali, numeri e per vero o falso

Collaborazione: Il mio team di vendita può lavorare insieme su questo modello?

Il mio team di vendita può lavorare insieme su questo modello? Integrazioni: Quando creo un piano di vendita, posso integrare questo modello con altri aspetti della mia pipeline di vendita o del flusso di lavoro, come la gestione delle attività?

Posso utilizzare un sistema diStrumento di scrittura AI ostrumento di copywriting per aiutarmi a completare il modello? Esistono funzioni di automazione che accelerano il processo? Piattaforma: Qualeapp di vendita è questo modello? Ce l'ho già o devo investire in questo modello? Qual è il prezzo?

Porsi queste domande vi aiuterà a capire quali sono le vostre esigenze, in modo da poter scegliere un modello adatto.

10 modelli di piano di vendita per aiutarvi a concludere il vostro prossimo affare

Ora che avete un'idea più precisa di ciò che state cercando, esploriamo ciò che c'è là fuori. Date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori modelli di piani di vendita oggi disponibili per Microsoft Word e per il settore commerciale strumenti di abilitazione alle vendite come ClickUp.

1. Modello di piano di vendita ClickUp

Create e organizzate le attività per team, tipo di consegna, priorità, date di scadenza e stato di approvazione con il modello di piano delle vendite di ClickUp

I team di vendita più intelligenti utilizzano un piano di vendita per tracciare il percorso verso il successo. I migliori team di vendita utilizzano il Modello di piano di vendita di ClickUp per semplificare il processo e assicurarsi di non tralasciare nulla.

Questo modello è stato progettato con tutta la struttura necessaria per creare un piano di vendita completo che possa portare a dei risultati. Utilizzate questo modello per fissare obiettivi aziendali SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo), pianificare strategie e tattiche e organizzare tutte le vostre idee di vendita in un unico posto.

Il modello in stile elenco è suddiviso in sezioni che coprono il sommario esecutivo fino a tattiche e strategie specifiche. Al di sotto di queste, è possibile organizzare le attività e le sottoattività e vedere i progressi a colpo d'occhio. Si possono visualizzare i titoli delle attività, le scadenze, i responsabili, lo stato di approvazione e una barra di avanzamento visiva.

Utilizzate questo modello se volete consolidare tutte le vostre attività e iniziative di vendita in un'unica area. Aggiungete le attività e le tattiche di vendita, quindi etichettate i membri del team in modo da poter vedere cosa sta succedendo e responsabilizzare tutti. ✅ Scarica questo modello

2. Modello di piano di vendita e marketing di ClickUp

Utilizzate il modello di piano vendite e marketing di ClickUp per definire gli obiettivi e collaborare alle campagne

Sebbene i team di vendita e marketing lavorino spesso in modo indipendente, a volte è utile collaborare su obiettivi condivisi. Con il Modello di piano vendite e marketing di ClickUp il modello di piano di vendita e marketing di ClickUp consente di organizzare e gestire le operazioni di vendita e marketing da un'unica postazione.

Il nostro modello collaborativo semplifica l'impostazione delle vendite e del marketing obiettivi di marketing e obiettivi, visualizzare le attività, collaborare alle campagne di vendita e di marketing e monitorare i risultati in tempo reale. Visualizzate lo stato dei vostri progetti di vendita e di marketing, modificate i vostri piani e monitorate gli indicatori chiave di prestazione (KPI), il tutto da un'unica visione.

Questo sistema di vendita e modello di piano di marketing consente di suddividere i compiti in sezioni. Gli esempi contenuti nel modello includono gli obiettivi di fatturato, l'analisi della concorrenza e gli elementi di azione, ma è possibile personalizzarli per adattarli esattamente alle proprie esigenze.

Visualizzate le attività sotto queste categorie per vedere a colpo d'occhio se ci sono ostacoli alla scadenza di un'attività e chi ne è responsabile.

Aggiungete questo modello alla vostra collezione se volete lavorare in modo più collaborativo con il vostro team di marketing, in particolare per preparare le risorse per le chiamate di vendita o i programmi di sensibilizzazione. 📞 Scarica questo modello

3. Modello di guida alla strategia di vendita ClickUp

Il modello di guida alla strategia di vendita di ClickUp può aiutarvi a determinare il modo giusto di promuovere il vostro prodotto rispondendo a domande predefinite

Prima di pianificare le tattiche di vendita, è necessario decidere quali sono gli obiettivi generali. Il Guida alla strategia di vendita di ClickUp è la risorsa ideale per determinare il vostro approccio.

Questo modello di processo di vendita spiega i vantaggi di un approccio ben definito e offre un luogo centrale per creare, rivedere e archiviare il proprio. Tutti i membri del vostro team possono quindi accedere alla guida alla strategia di vendita per capire cosa fare durante la prospezione e la chiusura degli affari.

Il nostro modello di guida agli obiettivi e alla strategia di vendita è presentato in formato documento. Alcune sezioni e intestazioni consentono di suddividere la guida in diverse aree, facilitandone la lettura e la comprensione.

Utilizzate i suggerimenti per compilare i dettagli della vostra guida strategica, come il mercato di riferimento, le strategie di vendita e il modo in cui monitorerete i progressi.

Utilizzate questo modello di guida alla strategia di vendita per creare una risorsa per il vostro team. Diventa l'unica destinazione per tutto ciò che i vostri rappresentanti devono sapere per eseguire un piano di vendita efficace. 📝 Scarica questo modello

4. Modello di pipeline di vendita ClickUp

Tracciate i vostri lead e le vostre trattative, applicando un quadro coerente di qualificazione delle trattative e un processo di trattativa per aumentare le vendite.

Le strategie di vendita sono un requisito indispensabile per ogni grande team di vendita, ma oltre a questo è necessario un modo per registrare e monitorare attività o iniziative specifiche. È qui che il Modello di pipeline di vendita di ClickUp è utile se avete bisogno di una visione delle previsioni di vendita o dei vostri obiettivi di vendita specifici.

Questo modello di pipeline di vendita vi offre un unico luogo in cui memorizzare tutte le vostre attività quotidiane legate alle vendite. Con questo modello è facile lavorare per raggiungere gli obiettivi di vendita, tenere traccia dei contatti, tracciare ogni fase del processo di vendita e organizzare tutte le attività in un unico posto.

È possibile visualizzare il titolo, l'assegnatario, lo stato, la data di scadenza, il livello di complessità, la data di inizio e il reparto di un'attività, oppure personalizzare l'esperienza con i propri campi. Scarica questo modello

5. Modello KPI vendite ClickUp

I KPI di vendita sono essenziali per misurare il successo della vostra strategia di vendita.

Con Modello di KPI delle vendite di ClickUp , voi e il vostro team potete creare e gestire gli obiettivi relativi alle vostre iniziative di vendita. Vedete immediatamente cosa è in corso e quando deve essere consegnato, insieme al livello di impatto dell'attività.

In questo modo è possibile identificare le attività ad alta priorità su cui concentrarsi e reagire rapidamente se sembra che ci sia un ostacolo.

Questo modello di KPI delle vendite include:

Stati personalizzati: Creazione di attività con stati personalizzati, come Aperto e Completato, per tenere traccia dei progressi di ogni KPI

Campi personalizzati: Utilizza 15 diversi attributi personalizzati come Tentativi di Upsell, Valore dei preventivi, Costo del prodotto, Numero di preventivi per unità, Ricavi delle vendite ripetute, per salvare informazioni vitali sui KPI e visualizzare facilmente i dati sulle prestazioni

Viste personalizzate: Aprire 4 diverse visualizzazioni in diverse configurazioni di ClickUp, come il Report settimanale, il Report mensile, il Revenue Board per mese e la Guida introduttiva, in modo che tutte le informazioni siano facilmente accessibili e organizzate

Gestione dei progetti: Migliorare il monitoraggio dei KPI con tag, avvisi di dipendenza, e-mail e altro ancora

Questo modello offre un modo semplice per vedere quali attività sono state completate o sono in corso, in modo da poter monitorare l'avanzamento del progetto e ridurre i KPI di vendita. 📈 Scarica questo modello

6. Modello di strategia di vendita B2B ClickUp

Il modello di strategia di vendita B2B di ClickUp vi guida nel processo di creazione di un piano efficace e di un elenco di obiettivi per il vostro team di vendita

Sebbene al giorno d'oggi non vi sia un'enorme differenza nel modo in cui ci rivolgiamo ai clienti business-to-business (B2B) o business-to-consumer (B2C), è comunque utile disporre di modelli specifici per le esigenze di nicchia. Se state promuovendo le vendite nello spazio B2B, avete bisogno del modello Modello di strategia di vendita B2B di ClickUp .

Come il nostro primo modello di piano di vendita, anche questo vi dà spazio per comunicare gli obiettivi di vendita e i target di fatturato, ma introduce anche altre aree come le ricerche di mercato, l'analisi degli stakeholder, le relazioni con i clienti, il buyer persona e i punti dolenti dei clienti.

Questo modello in stile documento è altamente personalizzabile, in modo da poterlo adattare allo stile del vostro marchio e al vostro approccio alle vendite. Compilate ogni sezione e utilizzate i suggerimenti forniti per completare il vostro documento sulla strategia di vendita B2B ancora più rapidamente.

Aggiungete questo modello alla vostra collezione se lavorate nel settore delle vendite B2B e volete affrontare il vostro processo in modo più organizzato. Utilizzate il modello per costruire una solida strategia di vendita, quindi condividetela con il resto del team di vendita in modo che sappia come raggiungere gli obiettivi di vendita e aziendali. 🎯 Scarica questo modello

7. Modello di chiamata alle vendite ClickUp

Sales Calls Template vi offre una pipeline di chiamate di vendita che vi aiuta a convertire i lead di prospezione in clienti.

Il modello Chiamate di vendita di ClickUp è stato progettato per semplificare il processo di vendita, dal monitoraggio dei contatti e delle chiamate alla gestione delle opportunità di vendita.

Il modello include stati personalizzati per creare flussi di lavoro unici, assicurando che ogni chiamata e interazione con il cliente sia tenuta in considerazione. Fornisce inoltre un CRM vendite facile da usare per gestire e tracciare i contatti, visualizzare le opportunità di vendita nell'imbuto di vendita e mantenere tutti i contatti organizzati.

Grazie a funzioni aggiuntive come il modello SOP per le telefonate di vendita, i professionisti delle vendite possono mettere in grado i loro team di fare in modo che ogni telefonata conti e chiudere più affari. Il modello per le telefonate di vendita di ClickUp è una soluzione versatile per i team di vendita, in grado di aiutare in tutto, dalle chiamate quotidiane alle previsioni di vendita a lungo termine. Scarica questo modello

8. Modello di piano di vendita in Word da Business News Daily

Via Business News Daily

Siamo grandi sostenitori dell'utilizzo di ClickUp è il luogo ideale per archiviare tutto ciò che riguarda il flusso di lavoro delle vendite, ma se siete limitati a usare Microsoft Word o Google Docs, questo modello è un'ottima opzione.

Questo modello di vendita modello di business plan contiene sezioni per il sommario, la dichiarazione di missione, i clienti target, gli obiettivi di vendita, i parametri di riferimento e altro ancora. Ogni sezione è corredata da utili suggerimenti che vi guideranno nella compilazione del vostro nuovo piano di vendita.

Utilizzate questo modello se siete abituati a usare Microsoft Word e volete una guida completa su come creare il vostro piano di vendita o la vostra strategia di vendita. 📄 Scarica questo modello

9. Modello di piano di vendita in Word di TemplateLab

Via TemplateLab

Se desiderate un modello di piano di vendita gratuito o volete scegliere tra una varietà di opzioni, questa raccolta di modelli Word di TemplateLab è un buon posto per farlo.

È disponibile un'ampia gamma di opzioni, tra cui piani per i processi di vendita, piani per la generazione di lead, piani d'azione per le vendite e piani per le vendite modelli di report sulle vendite . Ogni modello funziona con Microsoft Word ed è possibile personalizzarne l'aspetto per adattarlo al proprio marchio o ai propri obiettivi di vendita.

Utilizzate questa risorsa se preferite vedere una serie di modelli in un'unica pagina o se non siete sicuri di quello che state cercando finché non lo vedete. Potete impostare facilmente i vostri obiettivi di vendita e le azioni necessarie per raggiungerli. 📃

Le strategie di vendita di successo devono essere integrate con altri team, come il reparto marketing, per garantire che gli obiettivi di vendita siano chiari e possibilmente allineati alla strategia di marketing complessiva. Scegliete i vostri obiettivi di vendita specifici, fissate i target di fatturato e descrivete tutto nei dettagli con questi modelli di pianificazione delle vendite e di processo di vendita in Word. Scaricate questo modello

10. Modello di piano di vendita in Excel di Spreadsheet.com

Via Spreadsheet.com

Il modello di piano di vendita Excel di Spreadsheet.com è uno strumento completo e facile da usare, progettato per assistere le aziende nello sviluppo di strategie di vendita efficaci e nella gestione delle attività di vendita.

Questo modello è stato creato con l'obiettivo di fornire un quadro strutturato per la pianificazione delle vendite, consentendo alle organizzazioni di stabilire obiettivi chiari, monitorare le prestazioni e ottimizzare i processi di vendita. Scarica questo modello

Raggiungere gli obiettivi di vendita con i modelli di piano di vendita gratuiti

Un piano di vendita strategico facilita il raggiungimento degli obiettivi. Fornite al vostro team la guida e il supporto necessari con l'aiuto di un modello di piano di vendita gratuito ben fatto.

Se state pensando di migliorare ulteriormente il vostro modo di lavorare, provate ClickUp gratuitamente . Non abbiamo solo incredibili modelli di processi di vendita: La nostra gamma di funzionalità e Strumenti di intelligenza artificiale per le vendite consentono di ottimizzare e gestire facilmente l'intero funnel di vendita e il sistema CRM da un'unica postazione. ✨