i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per i team di vendita per il 2023

L'intelligenza artificiale (IA) e l'apprendimento automatico hanno fatto passi da gigante. Un tempo la tecnologia IA era considerata una fonte di assistenza inaffidabile, ma oggi è un modo potente per i rappresentanti commerciali di automatizzare le attività, ottenere informazioni preziose e ottenere risultati migliori.

Gli assistenti commerciali IA oggi disponibili non mancano, ma quali sono quelli su cui vale la pena investire? Abbiamo terminato le ricerche per offrirvi questa guida di esperti sui migliori strumenti di IA commerciale per i team nel 2023.

Immergiamoci in questa guida.

Cosa cercare negli strumenti di IA per il settore commerciale?

Non tutti gli strumenti di IA per le vendite sono costruiti allo stesso modo. Alcuni sono progettati per le grandi aziende, mentre altri sono più adatti alle nuove startup. Alcuni strumenti si concentrano sulla gestione delle pipeline di vendita e sulle prestazioni, mentre altri utilizzano il ChatGPT per facilitare la creazione di email commerciali.

Quando prendete in considerazione i diversi strumenti di IA per le vendite, pensate a:

Caratteristiche: Ha le funzionalità/funzioni di cui avete bisogno? Da fare, offre qualcosa di unico?

Facilità d'uso: Lo strumento commerciale IA è facile da usare? Da fare una curva di apprendimento ripida?

Prezzi : Lo strumento commerciale è accessibile?

Contratto: È possibile stipulare un contratto mese per mese o si è vincolati a un accordo annuale?

Compatibilità: Lo strumento si integra con la vostra collezione esistente?

Scalabilità: Lo strumento è in grado di scalare con la vostra crescita?

Assistenza clienti: Il supporto clienti dello strumento ha una valutazione elevata?

Traccia facilmente gli stati, le date di chiusura e di scadenza, i budget, le dimensioni degli account e altro ancora in un CRM personalizzabile in ClickUp

In questo modo è possibile costruire un elenco di clienti app commerciali che soddisfano effettivamente le vostre esigenze. Da lì, provatene alcune e approfittate delle versioni di prova e dei piani gratuiti per farvi un'idea del loro lavoro. Presto avrete a disposizione una cassetta degli attrezzi con i migliori strumenti commerciali che si adattano perfettamente alle vostre esigenze obiettivi commerciali , oKR commerciali e lo stile di lavoro. 🧰

I 10 migliori strumenti di IA per il settore commerciale da utilizzare nel 2023

Con così tanti strumenti di IA per il settore commerciale in circolazione, è difficile sapere quali prendere in considerazione per primi. Scoprite il nostro elenco dei migliori strumenti per le vendite Strumenti di IA per i team di vendita e scoprire uno strumento per ogni scopo, dai sistemi di gestione delle relazioni commerciali (CRM) agli assistenti virtuali IA.

1. ClickUp

ClickUp AI consente ai team commerciali di essere più sicuri nelle loro comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

Quando si tratta di strumenti di IA per gli assistenti commerciali che offrono tutto in un unico posto, ClickUp è l'opzione migliore. Le funzionalità/funzione commerciali di ClickUp consentono di gestire l'intera attività da un hub centrale.

Le operazioni commerciali sono gestite dall'inizio alla fine con il CRM, il monitoraggio dei lead, la gestione della pipeline di vendita, la collaborazione per le trattative, l'onboarding dei clienti e altro ancora. Da fare all'interno dell'hub di produttività e project management che è ClickUp.

Semplificate i flussi di lavoro del vostro team commerciale con ClickUp AI . Il nostro strumento alimentato dall'IA consente di risparmiare tempo grazie a riepiloghi/riassunti generati istantaneamente. Scrivete email commerciali di maggiore impatto con il nostro strumento di scrittura IA e utilizzate la nostra intelligenza IA per dare vita a nuove idee per la vostra prossima campagna commerciale. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Spostare l'intero funnel commerciale e il processo in un'unica piattaforma facile da usare

UtilizzoAutomazioni ClickUp per aiutare a svolgere le attività ripetitive che richiedono tempo e assegnare automaticamente i compiti in base al processo del ciclo commerciale

Trigger gli aggiornamenti di stato e avvertire il team commerciale su cosa concentrarsi successivamente

Organizzare l'elenco personale e del team delle cose da fare e mantenere la produttività grazie alle attività integrate

Gestione del team commerciale e delle risorse

Raccogliere le risposte e qualificare i contatti conModuli di ClickUp* I responsabili delle vendite possono visualizzare gli interi processi commerciali, supervisionare i rappresentanti e tenere traccia dei potenziali clienti in un unico posto, attraverso una serie di tipi di visualizzazione diversi come la vista Bacheca, la vista Tabella e la vista Elenco

Personalizzate la vostra esperienza con codici a colori, stati personalizzati, visualizzazioni multiple e altro ancora

UtilizzoAttività di ClickUp per rimanere organizzati e lavorare in team in modo collaborativo grazie ai commenti in tempo reale e alla chat integrata

Semplificate i vostri processi conmodelli di reportistica commerciale emodelli di preventivo Limiti di ClickUp:

ClickUp AI è relativamente nuovo, quindi col tempo verranno aggiunte ulteriori funzionalità/funzione

Con così tante funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate, alcuni utenti potrebbero impiegare un po' di tempo per utilizzare appieno le funzioni

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. 6senso

via 6senso 6sense Revenue IA™ for Sales è l'offerta dell'azienda di software per i team commerciali che desiderano informazioni sui potenziali clienti in un unico luogo. La piattaforma di sales intelligence B2B utilizza l'apprendimento automatico dell'IA per semplificare i flussi di lavoro, far emergere le opportunità commerciali e utilizzare le informazioni sui dati per stabilire le priorità degli account da perseguire per primi. ▶️

Le migliori funzionalità/funzione di 6sense:

Priorità agli account in base ai segnali di intenzione d'acquisto

Dati di alta qualità sugli account

Possibilità di segmentare i dati in gruppi rilevanti

Limiti di 6sense:

Può essere difficile da integrare conSistemi CRM alcuni utenti, al di fuori di una cerchia ristretta, riferiscono che

Alcuni utenti menzionano la lentezza della piattaforma, che influisce sull'esperienza dell'utente

Prezzi di 6sense:

**Gratuito

Teams: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Crescita: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

6sense valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

3. Pipedrive

via PipedrivePipedrive è una piattaforma CRM progettata appositamente per i professionisti del settore commerciale. Consente ai membri del team di visualizzare l'intera pipeline commerciale e di personalizzarla in base alle proprie esigenze. È possibile segmentare i lead, vedere le interazioni precedenti con i clienti, utilizzare moduli web per generare lead qualificati e visualizzare le stime di previsione commerciale. Sfruttate lo strumento di assistente alle vendite IA di Pipedrive per migliorare la produttività commerciale e prendere decisioni più strategiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive:

Impostare facilmente promemoria per seguire i potenziali clienti

Personalizzazione delle pipeline per adattarle alle campagne commerciali

Assistente commerciale IA integrato che vi prompt sui passaggi successivi

Limiti di Pipedrive:

Per gli utenti non tecnici, la configurazione e la prima esperienza possono risultare eccessivi

Alcuni utenti riferiscono che il processo di inserimento dei dati può risultare ripetitivo

Prezzi di Pipedrive:

Essenziale: $14,90/mese per utente

$14,90/mese per utente Avanzato: $27,90/mese per utente

$27,90/mese per utente Professionale: $49/90/mese per utente

$49/90/mese per utente Power: $64,90/mese per utente

$64,90/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive:

G2: 4,2/5 (1.000+ recensioni)

4,2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

4. Superare

via Sfiducia Outplay è uno strumento di coinvolgimento commerciale alimentato dall'IA per i team che vogliono ottenere un esito positivo con le chiamate commerciali in uscita, le email e gli SMS. La piattaforma offre funzionalità di intelligenza delle conversazioni, automazione delle vendite, attività commerciali multicanale, analisi delle vendite e monitoraggio dei clienti, tutto in un unico luogo. 📞

Le migliori funzionalità/funzioni di Outplay:

Invio rapido di email e SMS grazie a modelli precostituiti e personalizzabili

Aggiornamenti rapidi grazie alle funzionalità/funzione di modifica in blocco

Si integra con i principali strumenti di CRM commerciale per fornire una panoramica di alto livello dello stato di avanzamento

Limiti di Outplay:

Alcuni utenti vorrebbero che il software avesse funzionalità analitiche e di reportistica più dettagliate

Alcuni utenti affermano che il passaggio alla piattaforma può comportare una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Outplay:

Gratuito

Crescita: $79/mese per utente

$79/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Outplay:

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

5. IA senza soluzione di continuità

via Seamless.ai Il software commerciale Seamless IA fornisce ai team commerciali moderni i dati necessari per iniziare a effettuare chiamate e presentazioni alle persone giuste. Questo software commerciale fornisce indirizzi email, numeri di cellulare e numeri diretti verificati per gli account chiave. I rappresentanti commerciali possono utilizzare questo strumento per risparmiare tempo nella ricerca manuale e migliorare i risultati raggiungendo i contatti giusti. 👤

Le migliori funzionalità di Seamless IA:

Ampio database di dati di contatto di alta qualità

Ricerca e filtro per trovare lead rilevanti per la vostra campagna commerciale

Risparmio di tempo grazie all'importazione dei dati direttamente nel vostro sistema CRM

Limiti dell'IA senza soluzione di continuità:

Alcuni utenti riferiscono che a volte i dati non sono accurati come vorrebbero, richiedendo passaggi di verifica aggiuntivi

Mentre alcuni utenti potrebbero apprezzare la gamification integrata, altri vorrebbero avere la possibilità di disattivarla

Prezzi di Seamless IA:

Gratuito

Basic: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pro: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Seamless IA:

G2: 4,2/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,2/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 3.8/5 (100+ recensioni)

6. Deriva

via Deriva Drift è una piattaforma intelligente di conversazione commerciale e di coinvolgimento dei clienti alimentata dall'IA. Questo software di vendita e chatbot permette ai venditori di dare priorità ai clienti e di personalizzare le esperienze dei clienti grazie a funzionalità/funzioni come i punteggi di coinvolgimento, le prestazioni commerciali passate e i segnali di acquisto. Ricevere notifiche in tempo reale per il coinvolgimento e chattare in diretta con i potenziali clienti mentre navigano sul vostro sito web. 🤖

Le migliori funzionalità/funzione di Drift:

Generare lead direttamente dal vostro sito web con la chat dal vivo

Utilizzate gli insight per entrare in contatto con i lead quando sono più interessati

Monitoraggio dello stato e analisi dell'esito positivo delle interazioni commerciali

Limiti della deriva:

La struttura dei prezzi di Drift lo mette fuori dalla portata dei team commerciali con un budget ristretto

Alcuni utenti hanno riscontrato che i clienti non volevano impegnarsi con la chat alimentata dall'IA

Prezzi di Drift:

Premium: $2.500/mese

$2.500/mese Avanzato: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Drift:

G2: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

4,4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

7. LeadIQ

via LeadIQ LeadIQ è una piattaforma di prospezione commerciale alimentata dall'IA e progettata per aiutare i professionisti commerciali a programmare riunioni con lead di qualità. Scopre i dati dei prospect, monitora i trigger commerciali e compone messaggi personalizzati per aumentare le valutazioni delle riunioni. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di LeadIQ:

Costruire rapidamente elenchi commerciali con profili di contatti ricchi di dati

Verifica l'accuratezza dei dati con la convalida dei dati integrata

Estrazione dei dati da LinkedIn a LeadIQ per la prospezione

Limiti di LeadIQ:

Alcuni utenti vorrebbero che ci fosse l'opzione di esportare in blocco i dati dei clienti

Alcuni utenti segnalano che la qualità dei lead non è così alta come si aspettavano

Prezzi di LeadIQ:

Gratuito

Essenziale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Pro: $79/mese per utente

$79/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su LeadIQ:

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

8. Apollo

via Apollo Apollo è uno strumento software di vendita IA end-to-end che mette i dati dei contatti nelle mani del team commerciale. Trova i dati, lancia campagne di outreach ai tuoi contatti e utilizza i flussi di lavoro di coinvolgimento per semplificare l'esperienza e chiudere più contratti. 🤝

Le migliori funzionalità/funzione di Apollo:

Origine dati dei contatti e suddivisione in categorie per un'attività di outreach mirata

Monitoraggio delle risposte, dei rimbalzi e delle richieste di annullamento delle campagne di email

Integrazione con uno strumento CRM commerciale per flussi di lavoro ottimizzati e senza interruzioni

Limiti di Apollo:

Alcuni utenti affermano che i report automatici non distinguono tra email non consegnate e email con risposte

Alcuni utenti riferiscono che i limiti di esportazione e di invio di email possono risultare restrittivi

Prezzi di Apollo:

Gratuito

Basic: $49/mese per utente

$49/mese per utente Professionale: $79/mese per utente

$79/mese per utente Organizzazione: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Apollo:

G2: 4,8/5 (5.000+ recensioni)

4,8/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

9. Più caldo

via Warmer.ai Warmer è uno strumento di scrittura di email alimentato dall'IA. I team commerciali e di marketing possono utilizzare Warmer per creare e inviare rapidamente email personalizzate, calde o fredde, ai potenziali clienti, grazie a un processo basato sull'IA che tiene conto dell'obiettivo dell'email e degli insight dei dati del potenziale cliente. ✉️

Le migliori funzionalità/funzioni di Warmer:

Inviare email personalizzate a un ritmo più veloce

Email scritte dall'IA con un'impronta altamente personale

Raccolta di dati dal sito web o dal profilo LinkedIn del vostro potenziale cliente

Limiti più caldi:

Warmer si concentra sulla personalizzazione delle email, quindi gli utenti che desiderano uno strumento di scrittura IA più generale potrebbero preferire un altro strumento

Alcuni utenti potrebbero preferire un modello di prezzo mensile rispetto a un sistema basato sul credito

Prezzi di Warmer:

**Gratuito

Piani a pagamento disponibili

Valutazioni e recensioni di Warmer:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Vendite fresche

tramite Lavori freschi Freshsales è uno strumento Salesforce della società di software Freshworks. Questa piattaforma è una soluzione end-to-end che offre ai team di vendita gli strumenti per chiudere più rapidamente le trattative e garantire vendite complessivamente più consistenti. Tra le funzionalità/funzione chiave vi sono gli approfondimenti e il contesto dei clienti, l'outreach multicanale, gli strumenti di automazione delle vendite e lo scoring dei contatti con l'assistente commerciale Freddy IA. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales:

Lead scoring basato su algoritmi e approfondimenti basati sull'IA

Porta la gestione commerciale, il database dei contatti e l'email marketing in un unico luogo

Semplificazione dei flussi di lavoro con modelli di email commerciali precostituiti

Limiti di Freshsales:

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più funzionalità/funzione di automazione per le attività commerciali

Alcuni utenti segnalano che può essere difficile trovare ed esportare i dati del CRM

Prezzi di Freshsales:

Gratuito

Crescita: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freshsales:

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

Aumenta l'esito positivo con questi strumenti di IA per il settore commerciale

Esiste un'infinità di strumenti di IA per gli assistenti commerciali, ma per i responsabili delle vendite vale la pena investire solo in alcuni di essi. Questa guida vi aiuterà a trovare gli strumenti di IA commerciali più adatti a incrementare la generazione di lead e ad accedere a informazioni basate sui dati per chiudere più affari.

Se state cercando un posto dove poter fare tutto, fate di ClickUp il vostro prossimo investimento. Le nostre funzionalità di intelligenza artificiale e di vendita vi permettono di gestire tutto da un unico hub centrale, con la gestione della pipeline di vendita, il monitoraggio dei lead, la gestione del team commerciale e molto altro. Provate gratis ClickUp oggi stesso . 🤩