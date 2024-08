10 esempi di OKR delle vendite per il 2024 (+5 suggerimenti per la scrittura)

Che siate manager commerciali o semplici rappresentanti junior, c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo:

Vendere prodotti è un lavoro scoraggiante._

immaginate questo

È il tuo primo giorno da rappresentante commerciale e ti è stata assegnata la vendita porta a porta.

Non siete sicuri se riuscirete ad aprire una porta di opportunità o se la porta vi verrà sbattuta in faccia. 🚪

Potreste anche non sentirvi adeguatamente formati o non sapere quali sono i vostri traguardi.

Ma questo non sarebbe il caso dei OKR!

le OKR possono migliorare le competenze del vostro team commerciale e farlo sentire più sicuro di sé perché ha in mente un obiettivo e una strategia.

In questo articolo spiegheremo cosa sono gli OKR commerciali, dieci esempi eccellenti di OKR per le vendite e presenteremo i migliori OKR per le vendite software di project management per aiutarvi a gestire e monitorare gli OKR.

Iniziamo!

Che cosa sono gli OKR nel settore commerciale?

OKR è l'acronimo di Obiettivi e Risultati. OKR sono una struttura per l'impostazione degli obiettivi che aiuta i team a sviluppare e raggiungere i loro obiettivi.

In realtà, gli OKR sono molto simili agli obiettivi SMART.

come?

Vi incoraggiano a essere specifici su ciò che volete, a stabilire una Sequenza e ad allineare gli obiettivi. La differenza tra i due è che gli OKR danno anche un piano di step-by-step per raggiungere l'esito positivo.

date un'occhiata ad alcuni esempi di OKR_ che usiamo in ClickUp!

Ma Da fare: come si applica il framework OKR ai team commerciali?

Un OKR in ambito commerciale aiuta il team a sviluppare obiettivi commerciali . Ogni membro del team può scegliere su quale risultato chiave concentrarsi per contribuire all'obiettivo collettivo.

È inoltre possibile monitorare ogni giorno lo stato e le prestazioni dell'OKR per evitare di essere colpiti da improvvise delusioni.

5 Consigli per scrivere OKR commerciali efficaci

Prima di procedere all'impostazione degli oggetti, ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarvi a scrivere un OKR efficace:

1. Specifico

Assicuratevi di definire chiaramente cosa volete realizzare e come lo farete.

2. Misurabile

È necessario lavorare per raggiungere un obiettivo misurabile. Da fare decidendo quali sono le metriche chiave o le ( KPI) che utilizzerete.

3. Tempestivo

Gli OKR devono avere un traguardo. Senza di essa, voi e il vostro team potreste lavorare sullo stesso obiettivo all'infinito:

ci siamo quasi, ragazzi

4. Allineato

Verificate che l'oggetto sia pertinente, contribuisca alla vostra carriera e si colleghi all'obiettivo generale dell'azienda.

5. Ambizioso

Gli OKR dovrebbero ispirare gli altri, quindi non abbiate paura di raggiungere le stelle! 🤩

Volete altri consigli? Ecco una guida su $$$a come scrivere OKR efficaci .

10 esempi di OKR commerciali

Vi offriamo una grande offerta di 10 esempi di OKR per il settore commerciale che qualsiasi manager delle vendite non potrebbe rifiutare!

Diamo un'occhiata:

A. OKR del team commerciale OKR del team commerciale sono gli obiettivi che il team commerciale può lavorare insieme per raggiungere.

Questi OKR possono includere obiettivi come l'accelerazione di specifici processi commerciali o la creazione di un team commerciale da sogno, come questi due:

_Beh, erano un team da sogno quando non erano impegnati a farsi scherzi a vicenda

Torniamo agli esempi di OKR commerciali:

1. Obiettivo : Migliorare le prestazioni del nostro reparto commerciale del 15%

Risultati chiave

Mantenere una pipeline commerciale di lead qualificati per un valore di $$a ogni trimestre

Aumentare il nostro tasso di valutazione dal 15% al 30%

Implementare una scorecard bilanciata per valutare le nostre prestazioni

Aumentare le chiamate programmate per rappresentante commerciale da due a sette a settimana

2. Obiettivo: Accelerare il nostro ciclo commerciale da 8 a 6 mesi entro l'inizio del terzo trimestre.

Risultati chiave: Si tratta di un'attività di marketing

Diminuire il tempo impiegato dalla prima chiamata alla demo del 40%

Diminuire il tempo impiegato dalla fase demo alla chiusura del 35%

Miglioramento del processo commerciale grazie all'implementazione di un nuovo programma di formazione alle vendite

3. Obiettivo : Migliorare l'efficienza del nostro team commerciale

Risultati chiave :

Condurre sessioni di formazione mensili per ogni fase del processo di vendita del ciclo di vita del cliente

Aumentare il tasso di conversione dal 10% al 30%

Ricevere un feedback positivo da parte del 90% dei nostri clienti sull'efficienza del nostro team commerciale

B. OKR per la gestione delle entrate

Gli OKR per la gestione delle entrate vi aiutano a tenere gli occhi sul premio.

Proprio così! Questi obiettivi mirano a farti guadagnare più soldi 💰.

4. Obiettivo : Aumentare le entrate ricorrenti annuali del 50% entro il terzo trimestre.

Risultati chiave

Raggiungere un fatturato ricorrente mensile di $150k

Aumentare le vendite dal 15% al 40%

Implementazione di un nuovo processo di acquisizione clienti entro la fine del secondo trimestre

Ridurre i tassi di abbandono a meno del 3% ogni mese

5. Oggetto: Raggiungere un fatturato record e aumentare la redditività entro il quarto trimestre

Risultati chiave: Si tratta di un'azienda che ha un'esperienza di vita e di lavoro

Raggiungere un fatturato trimestrale di 75.000 dollari

Espandere le nostre attività commerciali a due nuovi Paesi in questo trimestre

Aumentare il margine di profitto lordo dal 17% al 45%

6. Obiettivo: Aumentare il nostro

commerciale

del 45% entro il quarto trimestre

**Risultati chiave

Aumento del numero di venditori del 20%

Ottenere 40 conversioni di lead al giorno

Riduzione del numero di lead persi del 20%

C. OKR di marketing di prodotto

non si può vendere un prodotto se nessuno lo conosce, giusto?

Questo è ciò che oKR di marketing del prodotto sono tutti da considerare!

Si tratta di proporre idee come promozioni, offerte e campagne di marketing che cattureranno l'attenzione di qualcuno:

7. Obiettivo: Creare nuovi contenuti di marketing di prodotto entro il secondo trimestre

**Risultati chiave

Far scrivere al team di marketing 15 post di promozione

Fare in modo che il nostro prodotto compaia in 10 posizioni positive

Aumentare il numero di video dimostrativi del prodotto da 7 a 20

8. Obiettivo : Rilanciare il blog aziendale entro la fine del primo trimestre

**Risultati chiave

Creare e pubblicare due articoli a settimana per il nostro blog

Aumentare il numero di iscritti al blog da 2500 a 5000

Aumentare i nostri follower su Facebook da 900 a 3000

D. OKR del cliente

Gli OKR del cliente si concentrano su..

rullo di tamburi, per favore

I vostri personalizzati!

Questi OKR servono ad assicurarsi che i clienti esistenti siano soddisfatti del prodotto, in modo che i clienti non scompaiano da voi:

9. Obiettivo : Aumentare la nostra base di utenti del 45% entro il quarto trimestre.

**Risultati chiave

Aumento del numero di utenti a pagamento da 500 a 1000

Aumentare il tasso di conversione in entrata dal 10% al 20%

Aumentare i nostri lead in uscita da 10/settimana a 30/settimana

10. Obiettivo : Migliorare il coinvolgimento dei clienti del 35% entro il secondo trimestre.

**Risultati chiave

Aumentare il tasso di fidelizzazione mensile dei clienti dal 30% al 60%

Aumentare il tempo medio trascorso sul nostro sito web da 15 minuti a 25 minuti

Aumentare il numero di volte in cui diversi utenti visitano la nostra app da 10 a 25 volte al giorno

Perché usare gli OKR

Ecco tre motivi per cui gli OKR sono fondamentali per i rappresentanti commerciali:

1. Aumenta la chiarezza

La metodologia OKR fa sì che i team abbiano una comprensione cristallina di ciò che ci si aspetta da loro 💎

Gli OKR incoraggiano anche le grandi organizzazioni a connettere gli oggetti dell'azienda, del team e personali a un risultato misurabile . In questo modo, l'intera azienda può muoversi insieme nella destra direzione.

Inoltre, gli OKR responsabilizzano i compagni di squadra, in quanto tutti sono responsabili degli stessi obiettivi, o in altre parole..

2. Migliora la concentrazione

Controllare lo stato degli OKR annualmente o trimestralmente non è sufficiente!

Gli OKR richiedono controlli regolari.

Ciò significa che è necessario monitorarli settimanalmente o addirittura quotidianamente.

vi sentite demotivati?

Vedere lo stato di avanzamento del vostro obiettivo OKR e promemoria del perché lo state facendo può rendervi ancora più motivati produttività !

3. Aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

è praticamente impossibile raggiungere da soli un OKR di una grande azienda

avrete sempre bisogno dei vostri compagni di squadra, giusto?

Gli OKR del Teams e dell'azienda assicurano che ogni membro del team sia coinvolto nel processo OKR.

Ogni dipendente ha un ruolo unico da svolgere!

Facendo capire loro che sono un patrimonio dell'azienda, i vostri dipendenti diventeranno più entusiasti e impegnati. 😄

In poco tempo, i vostri dipendenti si sveglieranno ogni mattina con questa sensazione:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image18-1.gif Sono pronto Spongebob gif /$$$img/

Il modo migliore per gestire gli OKR commerciali Un grande venditore sa che non chiuderà mai una vendita contattando un cliente solo una volta

Per chiudere con successo le vendite, è necessario tenere traccia dei clienti potenziali attraverso inviando loro email di follower su base regolare.

Allo stesso modo, non potete limitarvi a impostare gli OKR e sperare di raggiungerli.

Dovete anche monitorarli e gestirli costantemente!

da fare, quindi?

La risposta sta nel Software OKR !

Uno strumento di monitoraggio OKR come ClickUp può aiutarvi a impostare, tracciare, e gestire tutte le vostre oKR di produttività .

Ecco come ClickUp può aiutarvi:

1. Impostazione degli obiettivi (oggetti) Obiettivi sono contenitori di alto livello che possono essere suddivisi in obiettivi più piccoli e misurabili

Traguardi. /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image11-1.png obiettivi in ClickUp /$$$img/

Questo significa che:

I vostri oggetti = Obiettivi ClickUp

I vostri risultati chiave = Traguardi ClickUp

Ecco come creare gli Obiettivi in ClickUp:

Andare su "Obiettivi" in ClickUp e creare un nuovo obiettivo facendo clic sul pulsante "Nuovo Obiettivo".

È anche possibile modificare i dettagli degli Obiettivi:

Il titolo dell'Obiettivo

La data di scadenza dell'obiettivo

Chi deve raggiungere l'Obiettivo

Chi può accedere all'Obiettivo

La descrizione dell'Obiettivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/Obiettivi-type\_\_\_ClickUp-1400x752.png tipi di traguardi negli obiettivi ClickUp /$$$img/

Gli obiettivi possono avere un ruolo significativo nel mantenervi motivati e responsabili, in modo da non passare la giornata a guardare i vostri programmi preferiti!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image2-1.gif Bart Simpson che guarda i Pokemon in TV /$$$img/

Non sapete come impostare gli obiettivi? Ecco alcuni esempi_ 7 passaggi per impostare in modo efficiente gli obiettivi del team .

2. Traguardi

Ora che l'oggetto dell'OKR è stato definito, sono necessari alcuni risultati chiave o Traguardi.

È sufficiente aggiungere un traguardo facendo clic sul pulsante "Aggiungi traguardo".

I vostri traguardi appariranno sotto il vostro obiettivo generale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image5-1-1400x391.png Obiettivi in ClickUp /$$$img/

È inoltre possibile modificare i dettagli dei propri traguardi, come ad esempio:

Il titolo dei vostri Traguardi

Chi è responsabile per i traguardi

Il tipo di traguardo

Ecco i diversi tipi di traguardi che si possono impostare in ClickUp:

Numero: cifre numeriche, come ad esempio il simboloricavi generati dalle vendite commerciali porta a porta *Vero/Falso: inserire se una cosa è stata terminata o meno

cifre numeriche, come ad esempio il simboloricavi generati dalle vendite commerciali porta a porta *Vero/Falso: inserire se una cosa è stata terminata o meno Valuta: tiene traccia del proprio denaro

tiene traccia del proprio denaro Attività: monitorare il numero di attività commerciali completate. Ad esempio, controllare se ogni membro del team ha abbastanza contatti per la settimana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image16-1.gif Ho bisogno di alcuni lead gif /%img/

3. Monitoraggio degli stati di avanzamento

Una volta che gli Obiettivi e i Target (risultati chiave) sono pronti, è necessario un processo di analisi commerciale per rimanere in linea con i target e monitorare lo stato di avanzamento degli OKR.

Ecco cosa si può monitorare:

1. Il vostro stato per ogni traguardo (risultato chiave )

Ad esempio, se il risultato chiave è chiudere dieci vendite a settimana, è possibile vedere quante ne avete chiuse finora.

2. In che modo i progressi del vostro Traguardo (risultato chiave ) hanno contribuito allo stato del vostro Obiettivo (oggetto)?

Ad esempio, se finora avete completato meno di un quarto dei vostri Traguardi, il vostro stato di avanzamento sarà del 20%.

4. Dashboard e widget Dashboard forniscono una panoramica di alto livello di tutto ciò che accade nella vostra azienda.

È possibile vedere lo stato di avanzamento dell'OKR attraverso elementi quali le attività completate e la tempo impiegato per progetti specifici.

È inoltre possibile aggiungere Widget personalizzato al dashboard commerciale.

I widget forniscono informazioni dettagliate su attività, Sprints, persone e progetti.

Ecco un elenco di alcuni widget tra cui è possibile scegliere:

Sprint : ottenere informazioni sullo stato degli Sprints 🏃

Blocco testo: aggiungere testi ricchi, immagini e persino usare i comandi slash per aggiungere contesto alle vostre dashboard

Calcoli: calcola somme, medie e molto altro ancora per qualsiasi attività del vostroArea di lavoro* Assegnatario:mostra il numero di attività a cui sta lavorando ciascun membro del team e le attività non completate

Tabella: per vedere quali attività sono state completate, chi ha chiuso più affari e quali membri del team hanno bisogno di un po' più di motivazione!

FAQ sugli OKR commerciali

Ecco le risposte ad alcune domande essenziali che probabilmente avete sugli OKR:

1. Cosa sono gli OKR personali?

Gli OKR personali sono gli obiettivi che avete per la vostra vita personale.

Questi obiettivi possono essere qualsiasi cosa vogliate realizzare nella vostra vita.

Ecco un esempio di OKR personale:

Obiettivo: Fare un fantastico viaggio in Italia dopo la pandemia.

**Risultati chiave: *Si tratta di un viaggio fantastico in Italia dopo la pandemia

Risparmia! 💰

Creare un itinerario a tutto tondo 📋

Preparare tutti i documenti necessari 📁

Provate almeno 10 vini diversi 🍷

Da fare una ricerca sul meteo e preparare i bagagli di conseguenza 🌂

In questo modo non vi sentirete impreparati o fuori luogo durante il vostro viaggio!

2. Cosa sono gli OKR individuali?

Un OKR individuale incoraggia i dipendenti a concentrarsi sui propri obiettivi obiettivi per il lavoro .

Ecco un individuo Modello OKR :

Obiettivo: Chiudere 20 affari al mese.

Risultati chiave:

Chiamare almeno 50 potenziali clienti al giorno

Eseguire dimostrazioni dei prodotti a 50 personalizzati a settimana

Follow up con 10 offerte perse per capire cosa è andato storto

Il problema degli obiettivi individuali è che limita l'aspetto del lavoro di squadra degli OKR, poiché i dipendenti tendono a concentrarsi solo sulle loro performance individuali.

3. Cosa sono gli OKR del team?

Gli OKR del team sono la soluzione perfetta agli OKR individuali.

perché?

Gli OKR del team sono obiettivi che si basano sul lavoro richiesto di ogni membro del team. Richiedono la delega delle attività e la collaborazione per un esito positivo.

ciò significa che quando un membro del team brilla, brilla tutto il team_✨.

4. Cosa sono gli OKR trimestrali?

Gli OKR trimestrali sono obiettivi fissati per ogni trimestre (tre mesi).

Vedetela così: Avete una pizza gigante (il vostro OKR annuale).

Ma si taglia la pizza in quattro fette (quattro OKR) e se ne mangia un pezzo (completando un OKR) ogni trimestre. 🍕

perché non mangiare la deliziosa pizza nella sua interezza?

Ecco perché:

Suddividendo l'obiettivo in quattro passi facili da digerire, i team possono lavorare per raggiungere un oggetto trimestrale più raggiungibile e vedere i risultati più velocemente.

Inoltre, sequenze più brevi mantengono gli obiettivi rilevanti.

da fare?

È più facile prevedere cosa accadrà in tre mesi che in un anno!

Da fare in modo che se qualcosa dovesse andare storto, sarete in grado di affrontarlo con la massima facilità.

È ora di concludere l'affare

Gli OKR commerciali aiutano a fissare obiettivi di vendita ambiziosi e a mappare i passaggi per raggiungerli.

Tuttavia, avere un elenco di OKR commerciali efficaci non è tutto ciò che serve per raggiungere l'esito positivo.

È ancora necessario lavorare per raggiungere tali OKR su base giornaliera

Per fortuna, potete contare su un fantastico strumento di monitoraggio degli OKR come ClickUp!

Con un sistema integrato di Promemoria , Liste di controllo delle attività e Attività assegnate avrete a disposizione tutto ciò che vi serve per tenere sotto controllo i vostri commerciale OKR. Ottieni ClickUp gratis per raggiungere tutti i vostri traguardi commerciali con una precisione del 100%. 🎯