10 Migliori software di monitoraggio delle vendite nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Il settore commerciale si basa sui numeri. Il monitoraggio dell'esito positivo dei singoli commerciali, dei team o delle campagne richiede impostazioni e strumenti estesi per analizzare e monitorare i risultati. Da fare in modo efficace, si può capire quali tipi di iniziative funzionano bene, chi è in testa quando si tratta di chiudere gli affari e quali sono le aree da migliorare.

Ma il monitoraggio dei dati non è facile. Richiede molte ricerche, organizzazione e capacità analitiche per eseguire il drill-down. Inoltre, dovrete trovare il modo di collaborare con il team e di riferire le vostre scoperte per apportare modifiche.

Fortunatamente, i software per il monitoraggio commerciale possono colmare il divario tra la semplice raccolta dei dati e il loro effettivo utilizzo per prendere decisioni efficaci. Questi strumenti sono progettati per rendere il monitoraggio dell'esito positivo un gioco da ragazzi e la personalizzazione consente di concentrarsi sui numeri che contano di più. 🙌

Qui vi mostreremo 10 dei migliori software per il monitoraggio delle vendite, da quelli a servizio completo a quelli a servizio esclusivo strumenti per il project management alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e al software per la pipeline di vendita. Inoltre, vi mostreremo cosa cercare in questi strumenti per scegliere quello che funziona meglio per il vostro team commerciale.

Cosa cercare nel Software per il monitoraggio commerciale ?

Siete pronti a scoprire uno strumento di monitoraggio che supporti i vostri obiettivi commerciali? La scelta di una piattaforma può sembrare all'inizio travolgente, ma con un po' di ricerca riuscirete a trovare lo strumento commerciale più adatto alle vostre esigenze aziendali. 👀

Ecco cosa cercare in un software di monitoraggio commerciale:

**I migliori strumenti offrono il controllo sui dati monitorati, che si tratti di lead scoring, numero di lead commerciali, redditività o successo nella generazione di lead

Strumenti per la previsione commerciale Non basta avere i dati. Cercate uno strumento per il monitoraggio delle vendite che offra analisi predittive e previsioni per migliorare la qualità delle vendite gestire i vostri obiettivi * I migliori strumenti lavorano insieme senza soluzione di continuità. Scegliete un software di monitoraggio commerciale che si integri con le vostre piattaforme quotidiane, comprese le app di messaggistica e gli strumenti di project management

I migliori strumenti lavorano insieme senza soluzione di continuità. Scegliete un software di monitoraggio commerciale che si integri con le vostre piattaforme quotidiane, comprese le app di messaggistica e gli strumenti di project management Automazioni e notifiche : Monitorate le attività commerciali e impostate i parametri per far scattare istantaneamente le notifiche se un accordo è a rischio o assegnare attività di follower se un potenziale client ha bisogno di maggiore impegno

notifiche : Monitorate le attività commerciali e impostate i parametri per far scattare istantaneamente le notifiche se un accordo è a rischio o assegnare attività di follower se un potenziale client ha bisogno di maggiore impegno Modelli:Risparmiare tempo e lavorare in modo più efficiente con un software per il monitoraggio delle vendite che presenta funzionalità/funzione, tra cuiModelli CRMmodelli di reportistica e schede di monitoraggio dei lead commerciali

I 10 migliori software di monitoraggio commerciale da usare nel 2024

Che siate una piccola impresa o una grande azienda, il monitoraggio delle vendite vi predispone al successo e al miglioramento della redditività. Monitorate le prestazioni commerciali con questi 10 migliori software di monitoraggio delle vendite che snelliscono i flussi di lavoro, semplificano la gestione e migliorano le pipeline. ✨

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati dei progetti nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

ClickUp è tra i programmi di migliori software di project management che offre diverse funzionalità/funzione per i team commerciali e per il monitoraggio.

Utilizzare CRM di ClickUp per tracciare le vendite, visualizzare i flussi di lavoro dei clienti e costruire dashboard di reportistica per misurare i risultati ottenuti kPI commerciali . Analizzate i dati dei clienti e utilizzate più di 15 visualizzazioni per vedere lo stato di avanzamento degli obiettivi. 💪

Utilizzo di ClickUp per il settore commerciale mantiene l'intero funnel in un unico luogo, rendendo più facile che mai il monitoraggio delle metriche e la misurazione dell'esito positivo. Automazioni commerciali per chiudere rapidamente le trattative. Utilizzate le dashboard per eliminare i colli di bottiglia, tenere sotto controllo le trattative e chi le chiude e identificare le aree di miglioramento.

ClickUp dispone anche di un'estesa banca dati di modelli commerciali e di monitoraggio che consentono di creare reportistica senza problemi. Utilizzate il Modello di tracciatore commerciale per valutare le prestazioni del team e gestire la pipeline commerciale, dalla fase di contatto a freddo fino alla chiusura. I campi personalizzati consentono di tenere traccia delle metriche importanti per il team commerciale e i flag di priorità evidenziano le attività più urgenti.

Il Modello di KPI commerciale è un altro grande strumento per misurare l'esito positivo della vostra strategia commerciale. Impostate rapidamente obiettivi misurabili e aggiungete indicatori di performance chiave in tutto il vostro funnel. Assegnate immediatamente le attività ai membri del team interessati e monitorate lo stato per misurare l'esito positivo del vostro processo commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Le dashboard visive offrono una reportistica immediata e personalizzata per identificare e monitorare le metriche più importanti per il team commerciale

Più di 1.000 modelli, tra cuimodelli di reportistica commercialeconsentono di creare facilmente dashboard, monitorare le valutazioni e controllare lo stato degli obiettivi

ClickUp AI aiuta a creare reportistica sullo stato, a generare approfondimenti dalle analisi e ad assegnare automaticamente le attività per semplificare i flussi di lavoro e accelerare lo stato

La collaborazione in tempo reale consente a tutto il team di visualizzare i flussi di lavoro e di portare a termine i progetti senza soluzione di continuità, dalla ricerca di potenziali clienti alla chiusura degli affari

L'interfaccia di facile utilizzo offre un'infinita personalizzazione che consente di organizzare gli elenchi di cose da fare, i fogli di monitoraggio e le reportistiche in modo sensato per l'utente

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento, ma il prezzo parte da soli 5 dollari al mese

Le funzionalità/funzione sono così tante che ci vuole un po' di tempo per impararle tutte

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Pipedrive

via PipedrivePipedrive è uno dei leader mondiali Servizi CRM . Monitoraggio della pipeline commerciale, monitoraggio dell'esperienza del cliente e ottimizzazione dell'imbuto di vendita in un unico luogo. Funzioni quali campi personalizzati, pipeline visive e reportistica intuitiva vi forniscono le informazioni necessarie per monitorare i processi commerciali e i team.

Pipedrive migliori funzionalità/funzione

La reportistica commerciale in tempo reale offre informazioni aggiornate per fissare obiettivi, prendere decisioni informate e vedere cosa sta funzionando

Personalizzatometriche della pipeline commerciale per concentrarsi sui dati più importanti per l'azienda e ignorare il resto

Lavorare senza problemi con il vostro stack tecnologico grazie alle integrazioni con strumenti come Slack, Zoom e HubSpot

Utilizzate gli strumenti di previsione per incollare i guadagni in base ai progetti passati o ai risultati dei singoli rappresentanti commerciali

Pipedrive limitazioni

Alcuni utenti hanno riscontrato che la configurazione dei report potrebbe essere complicata con impostazioni di dati di grandi dimensioni

I piani tariffari di livello inferiore hanno meno funzionalità/funzione e possono limitare alcuni team commerciali

Pipedrive prezzi

Essenziale: $21,90/mese per utente

$21,90/mese per utente Advanced: $37,90/mese per utente

$37,90/mese per utente Professional: $59,90/mese per utente

$59,90/mese per utente Power: $74,90/mese per utente

$74,90/mese per utente Enterprise: $119/mese per utente

Pipedrive valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (1.700+ recensioni)

4.2/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

3. Zendesk Sell

via ZendeskZendesk è una piattaforma progettata per semplificare il supporto clienti. Il CRM commerciale Zendesk offre visibilità della pipeline e dati approfonditi per monitorare tutte le iniziative e le prestazioni individuali. La piattaforma di monitoraggio delle vendite aumenta la produttività con automazioni, notifiche e visibilità completa dei dati in ogni fase della pipeline commerciale. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk Sell

La piattaforma unificata mette tutti i processi commerciali in un unico posto, sia che si tratti di gestire la pipeline o di valutare le metriche di monitoraggio per i team commerciali

Campi personalizzati e punti dati collegati automaticamente ai lead o alle trattative commerciali permettono di migliorare la gestione delle vendite

Metriche di performance e dashboard personalizzati offrono una guida visiva ai profitti e all'esito positivo delle vendite

App e integrazioni di terze parti offrono flussi di lavoro senza soluzione di continuità tra i vostri strumenti preferiti

Limiti di Zendesk Sell

Non esiste un piano Free, quindi è necessario scegliere un piano a pagamento che si adatti al proprio budget

I piani di livello inferiore non offrono funzionalità/funzioni avanzate

Zendesk Sell prezzo

Sell Teams: $25/mese per agente

$25/mese per agente Sell Growth: $69/mese per agente

$69/mese per agente Vendita Professionale: $149/mese per agente

Vendita Zendesk Valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (400+ recensioni)

4.2/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

4. Insightly

via Insightly Insightly è un CRM che offre soluzioni personalizzate per i team commerciali, di marketing e di assistenza. Il CRM commerciale è progettato per rendere la creazione di pipeline più facile che mai, mentre le funzionalità/funzione di monitoraggio consentono di essere sempre all'avanguardia e pronti ad adattarsi in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzione

Il monitoraggio dei lead commerciali consente di monitorare le trattative mentre si muovono nella pipeline, identificando gli ostacoli e le aree di attrito

Le automazioni riducono le attività ripetitive, ponendo le basi per team commerciali più efficaci e metriche migliori

Autorizzazioni personalizzabili garantiscono l'accesso ai dati, assicurando che i membri del team interessati vedano le metriche di cui hanno bisogno per dare il meglio di sé

È possibile impostare KPI personalizzati e monitorare le prestazioni in tempo reale grazie a dashboard e strumenti di reportistica

Limiti non visibili

L'assistenza può impiegare un po' di tempo per rispondere a problemi e richieste

La curva di apprendimento può essere ripida per i principianti

Insufficiente prezzo

Plus: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professional: $49/mese per utente

$49/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni inaspettate

G2: 4.2/5 (800+ recensioni)

4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4/5 (600+ recensioni)

5. SugarCRM

via ZuccheroCRM SugarCRM è una piattaforma online che mira a migliorare la produttività e i profitti aziendali attraverso la connessione dei team di assistenza, commerciali e di marketing in un unico luogo. Utilizzate questo strumento per monitorare i tassi di conversione, controllare l'intero ciclo commerciale e sviluppare chiavi di lettura per rendere la vostra azienda più positiva.

Le migliori funzionalità/funzione di SugarCRM

Gestite la vostra pipeline e utilizzate gli strumenti di previsione per valutare lo stato e fissare obiettivi misurabili per i rappresentanti commerciali e i team lead

Gli strumenti di gestione delle attività eliminano i lavori più impegnativi, in modo che il team commerciale possa concentrarsi sulle attività che generano maggiori profitti

Gli strumenti di IA integrati offrono analisi predittive, metriche e reportistica per rimanere informati sull'esito positivo delle vendite

Connessione dei dati commerciali da un ampio intervallo di fonti con integrazioni semplificate

Limiti di SugarCRM

Gli utenti hanno riscontrato che gli strumenti di email marketing e monitoraggio delle email possono essere difficili da usare

Alcuni venditori vorrebbero che i report eseguissero il drill-down su metriche più dettagliate

SugarCRM prezzo

Market: Parte da 1.000 dollari/mese

Parte da 1.000 dollari/mese Vendere: A partire da $49/mese per utente

A partire da $49/mese per utente Serve: A partire da $80/mese per utente

A partire da $80/mese per utente Enterprise: A partire da $85/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

G2: 3.9/5 (900+ recensioni)

3.9/5 (900+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (400+ recensioni)

6. HubSpot

via HubSpotHubSpot è uno strumento CRM di alto livello che si occupa di tutto, dalla gestione dei lead e delle automazione commerciale a gestione dei contatti e voce. Utilizzate lo strumento per costruire pipeline commerciali e prendere decisioni basate sui dati, grazie a funzionalità/funzioni chiave come l'ampia analisi e i report di monitoraggio. ✍️

HubSpot migliori funzionalità/funzioni

Gli strumenti di reportistica e di analisi sono interamente personalizzabili e consentono di controllare le informazioni monitorate

Gli strumenti di coaching fanno un ulteriore passaggio, integrando lo sviluppo professionale nei processi di monitoraggio commerciale

Le integrazioni con più di 1.400 strumenti offrono un alto grado di personalizzazione per collegare le origini dati e monitorare le metriche

HubSpot IA è in grado di fare di tutto, dalla scrittura di campagne per i social media all'estrazione di informazioni dai dati contenuti nei fogli di calcolo

HubSpot limitazioni

Le aree di apprendimento e formazione sono enormi, il che significa che può essere necessario un po' di tempo per trovare la guida di cui si ha bisogno

I prezzi possono essere limitanti, soprattutto per i team di grandi dimensioni con decine di utenti

HubSpot prezzi

Professional: a partire da $500/mese

a partire da $500/mese **Enterprise: a partire da 1.500 dollari al mese

HubSpot valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (10.800+ recensioni)

4,4/5 (10.800+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

7. Vendite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Sales-Now.jpg Il dashboard di SalesNOW /%img/

via VenditeNOW SalesNOW è una piattaforma commerciale che offre tutto, da monitoraggio dei clienti all'analisi della pipeline. Grazie alla funzionalità di un'app mobile e alle personalizzazioni, è possibile utilizzare lo strumento anche in movimento e progettare dashboard che lavorino per i vostri processi commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di SalesNOW

Il supporto per dispositivi mobili e tablet consente di tenere sotto controllo il monitoraggio anche quando non si è alla propria scrivania

Le funzionalità/funzione di Mappa consentono di segmentare i dati dei clienti in base alla posizione, offrendo approfondimenti sulle metriche suddivise per uffici commerciali regionali

Campi personalizzati e record di account vi permettono di controllare quali dati monitorare e tracciare

Grazie all'implementazione rapida, non dovrete perdere settimane per impostare dashboard e strumenti di monitoraggio

Limiti di SalesNOW

Il software è basato sul web, quindi la velocità può rallentare a seconda della connessione

L'interfaccia utente può essere un po' goffa all'inizio

SalesNOW prezzo

Prezzo unico : $19,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SalesNOW

G2: 4/5 (2+ recensioni)

4/5 (2+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

8. CRM agile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Agile-CRM.png Dashboard di Agile CRM /%img/

via CRM agile Agile Software CRM combina il servizio clienti, l'automazione del marketing e l'analisi commerciale in un unico strumento. Utilizzatelo per aiutare il vostro team commerciale a chiudere più velocemente gli affari grazie alla programmazione automatica degli appuntamenti, alla gamification e agli strumenti di monitoraggio delle vendite.

Agile CRM migliori funzionalità/funzione

La gamification offre incentivi divertenti ai venditori per chiudere più trattative e attirare più clienti

Impostazione di attività cardine personalizzate e monitoraggio dello stato di pipeline e processi

Sono disponibili integrazioni aggiuntive a pagamento per poter lavorare senza problemi con più di 30 app

Gli strumenti di reportistica del CRM generano automaticamente grafici, diagrammi e approfondimenti basati sui KPI monitorati

Agile CRM limiti

Le integrazioni sono più limitate rispetto ad altri strumenti

La curva di apprendimento per i nuovi utenti è molto ripida

Agile CRM prezzo

Free: Per un massimo di 10 utenti

Per un massimo di 10 utenti Starter: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Regolare: $49,99/mese per utente

$49,99/mese per utente Enterprise: $79,99/mese per utente

Agile CRM valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (300+ recensioni)

4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (500+ recensioni)

9. Chiuso

via Chiudere Close è un CRM che gestisce tutto, dall'onboarding dei potenziali clienti all'analisi dei risultati delle trattative e al monitoraggio dei KPI. Affidato da aziende di tutto il mondo, ha piani tariffari adatti ai budget di startup, piccole imprese e grandi aziende. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di Chiudere

Automazioni integrate per ogni membro del team commerciale aiutano a vendere di più in meno tempo

Le integrazioni consentono di lavorare in tutto il vostro stack tecnologico con strumenti di project management e origini dati

Dashboard e panoramiche delle attività offrono approfondimenti su flussi di lavoro, carichi di lavoro e capacità

Gli strumenti di reportistica sono personalizzabili e consentono di impostare obiettivi e KPI da monitorare nel corso dell'anno

Chiudi i limiti

Alcuni utenti hanno riscontrato che gli strumenti di monitoraggio delle ore non erano così robusti per i loro team commerciali

Le query di ricerca potrebbero essere più intuitive per rendere più veloce l'analisi dei dati

Chiude Prezzi

Startup: $59/mese

$59/mese Professionale: $329/mese

$329/mese Azienda: $749/mese

Valutazioni e recensioni chiuse

G2 : 4.7/5 (700+ recensioni)

: 4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 è un sito strumento di produttività che offre assistenza alle aziende nei settori delle risorse umane, commerciali e di gestione dei client . Utilizzate questo strumento per monitorare la produttività del vostro team commerciale, dal monitoraggio del tempo all'analisi delle campagne, fino alla scheda su come i vostri commerciali gestiscono efficacemente i loro carichi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24

Il monitoraggio del tempo di lavoro e i reportistica offrono visibilità sulla capacità e sulla gestione efficace del tempo per ogni dipendente commerciale

Regole personalizzate e trigger assegnano automaticamente le attività e inviano notifiche quando le trattative sono chiuse o nuovi prospect sono aggiunti alla pipeline

Le integrazioni migrano istantaneamente i dati da altre origini dati, in modo da avere le metriche necessarie per il monitoraggio, indipendentemente dalla loro provenienza

Il CRM integrato semplifica i pagamenti online, il monitoraggio dei lead e le automazioni commerciali per costruire relazioni migliori con i clienti e chiudere le trattative senza problemi

Limiti di Bitrix24

L'interfaccia utente può intimidire all'inizio e più tutorial sarebbero utili per i principianti

Esiste un'app per dispositivi mobili, ma non tutte le funzionalità/funzione sono disponibili

Bitrix24 prezzo

**Base: $61/mese per un massimo di cinque utenti

Standard: $124/mese per un massimo di 50 utenti

$124/mese per un massimo di 50 utenti Professional: $249/mese fino a 100 utenti

$249/mese fino a 100 utenti Enterprise: A partire da $499/mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (500+ recensioni)

4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (700+ recensioni)

Traccia Metriche e Colpisci KPI Con ClickUp

Questi software per il monitoraggio delle vendite forniscono gli strumenti necessari per fissare obiettivi misurabili, monitorare lo stato e valutare la produttività del team commerciale. Scegliete quello che offre le integrazioni, i personalizzati e le funzionalità/funzione chiave di cui la vostra azienda ha bisogno per rimanere al top. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a gestire il vostro team commerciale e a monitorare le metriche in modo più efficiente. Con strumenti come un CRM personalizzabile , modelli commerciali e automazione delle attività, sarete in grado di monitorare lo stato dal lancio dell'iniziativa alla sua esecuzione. Inoltre, ClickUp si integra con centinaia di strumenti, offrendo una piattaforma all-in-one per la creazione e la gestione dei processi commerciali. 🤩