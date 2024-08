I 10 migliori software di monitoraggio dei clienti per ottenere informazioni e perfezionare i vostri prodotti

In un panorama aziendale in continua evoluzione, i dati dei clienti non sono solo utili: sono la linfa vitale che alimenta l'innovazione e la crescita. Ogni clic, acquisto o interazione contiene una pepita di saggezza che potete utilizzare per migliorare il vostro prodotto e rimanere competitivi.

Per soddisfare le aspettative dei clienti, spesso inafferrabili, è necessario entrare in profondità nei loro cuori e nelle loro menti come mai prima d'ora. È qui che entra in gioco un sistema di monitoraggio dei clienti. Queste soluzioni all'avanguardia vi aiutano a mappare e interpretare gli intricati comportamenti e le preferenze dei vostri acquirenti.

In questo articolo vi presenteremo i 10 migliori software di monitoraggio clienti per il 2024 per aiutarvi a personalizzare la vostra offerta in base alle esigenze dei vostri client. 🥳

Che cos'è il software di monitoraggio clienti?

Il software di monitoraggio dei clienti è un potente strumento che consente alle aziende di monitorare, registrare e analizzare le interazioni e i comportamenti dei clienti attraverso vari punti di contatto. Consente di ottenere informazioni preziose sulla vostra base di clienti, aiutandovi a decifrare le preferenze, le esigenze e le aspettative del vostro target.

Il software raccoglie dati da siti web, app per dispositivi mobili, social media ed email per sviluppare un profilo completo dei clienti, in modo da migliorare la loro soddisfazione. 📱

Utilizzo del modello CRM di ClickUp per mappare un flusso di lavoro del CRM Flusso di lavoro CRM automazione nelle lavagne online di ClickUp

Le funzionalità/funzione chiave includono il monitoraggio delle visite al sito web, l'analisi della cronologia degli acquisti, il monitoraggio dell'impegno sui social media e la registrazione delle interazioni con il servizio clienti. Attraverso l'analisi dei dati, il software di monitoraggio dei clienti identifica le tendenze, segmenta la base clienti e personalizza i lavori richiesti dal marketing e dal servizio clienti.

Questo software è fondamentale per migliorare la soddisfazione e l'esperienza dei clienti, per ottimizzare le strategie di marketing e, in ultima analisi, per far crescere i ricavi. Consente a voi e al vostro team commerciale di prendere decisioni informate, di personalizzare le offerte e di costruire relazioni durature con i vostri client, garantendo che ogni interazione sia significativa e produttiva.

Come scegliere il giusto software di monitoraggio dei clienti

Ecco le cinque qualità fondamentali da considerare nella scelta del miglior software di monitoraggio clienti:

Facilità per l'utente: Il software di monitoraggio deve essere abbastanza intuitivo da poter essere utilizzato dai membri del team con diversi livelli di competenze tecniche Integrazione: Deve connettersi perfettamente con gli strumenti e i sistemi attuali, come l'e-commerce, il sistema CRM e le piattaforme di email marketing Analisi e reportistica: La capacità di generare informazioni significative dai dati raccolti è fondamentale per prendere decisioni informate e strategie di marketing efficaci Scalabilità: Il software di monitoraggio dei clienti deve essere in grado di gestire volumi crescenti di dati e di adattarsi all'evoluzione delle esigenze di monitoraggio senza interruzioni Sicurezza: Assicurarsi che il software di monitoraggio sia conforme alle normative sulla privacy e offra solide misure di sicurezza per proteggere i dati personalizzati dei clienti ## 10 Migliori software di monitoraggio dei clienti nel 2024

Ora che sapete cos'è un software di monitoraggio dei clienti e come scegliere quello giusto, è il momento di esplorare la nostra selezione delle migliori 10 soluzioni disponibili sul mercato. Approfondiremo le loro funzionalità/funzioni e i loro vantaggi e mostreremo come possono aumentare la soddisfazione dei clienti e i lavori richiesti, quindi rimanete sintonizzati!

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che semplifica le complessità della gestione delle relazioni con i clienti ( CRM ) e consente di sfruttare tutto il potenziale dei dati dei clienti. Si integra perfettamente con il monitoraggio delle pipeline commerciali, la gestione degli account dei clienti e facilitare la collaborazione tra i vari reparti.

Ciò che contraddistingue ClickUp è la sua versatilità nell'analisi dei dati dei clienti. Con oltre 15 visualizzazioni flessibili a disposizione, è possibile ottenere informazioni sulle interazioni con i clienti, viaggi dei clienti e altro ancora. Sia che preferiate un layout semplice come un elenco o una tabella per il monitoraggio, sia che preferiate un'intricata visualizzazione delle informazioni attraverso le viste Gantt, Sequenza e Bacheca, ClickUp vi copre. 🤩 Obiettivi di ClickUp e Funzionalità/funzione dei dashboard consentono di definire gli oggetti, le sequenze e i traguardi delle campagne, monitorando automaticamente lo stato di avanzamento. Queste funzioni assicurano che l'imbuto di marketing, il programma del team e la gestione del carico di lavoro sono perfettamente allineati, consentendo di eseguire i vostri calendario di marketing senza sforzo.

Quando si tratta di analizzare le variazioni dei test, la piattaforma consente di acquisire i dati sul comportamento degli utenti "prima" e "dopo", consolidandoli in modo ordinato in vista Elenco o Bacheca per un facile confronto.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Offre potenti funzionalità CRM e modelli gratis per semplificare la creazione e la gestione di un sito webdatabase personalizzato Qualifica i lead e organizza i dati vitali conModuli ClickUp ClickUp Dashboard per una visione più approfondita dei dati dei clienti e una panoramica completa di tutti i lavori relativi ai clienti

Oltre 15 opzioni di visualizzazione per la gestione dei flussi di lavoro e dei dati, tra cui Elenco, Bacheca, Calendario e Tabella

Consente la reportistica automatica degli stati di avanzamento con ClickUp Obiettivi

Si integra con oltre 1.000 applicazioni e servizi di terze parti per migliorare l'esperienza CRM

Limiti di ClickUp

La piattaforma può essere lenta, secondo alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. HubSpot

via HubSpot HubSpot è uno strumento rinomato e altamente versatile per il monitoraggio dei clienti e la gestione delle relazioni aziendali. Offre una suite completa di funzionalità/funzione che semplificano l'inserimento automatico dei dati, la gestione dei lead, il monitoraggio dei documenti, la gestione delle pipeline e la creazione di ticket, il tutto racchiuso in un unico pacchetto di facile utilizzo.

Questo software consente di monitorare vari aspetti del CRM, tra cui l'impegno sul web per l'identificazione di nuovi potenziali clienti, il raggiungimento dei traguardi per gli obiettivi esistenti e le attività di relazione con i clienti grazie alle funzionalità di reportistica integrate.

Un modo conveniente per migliorare la produttività è rappresentato dalle integrazioni: l'App Marketplace di HubSpot offre una vasta selezione di oltre 1.000 integrazioni, tra cui una per ClickUp 🔗

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Aggiunge, monitora e coinvolge facilmente i contatti con una sequenza di interazioni e notifiche email

Cancella la panoramica sullo stato della pipeline commerciale e stabilisce le priorità delle attività in modo efficace

Monitora l'impegno sul web e nelle email, il raggiungimento dei traguardi e le attività dei clienti con una reportistica semplice e immediata

Lo strumento CRM si integra con oltre 1.000 strumenti, tra cui ClickUp

Limiti di HubSpot

Richiede tempo per effettuare il login

Un po' costoso per alcuni utenti rispetto ad altri software di assistenza clienti

Prezzi di HubSpot

**Gratis

Starter: $20/mese (solo per i nuovi clienti)

$20/mese (solo per i nuovi clienti) Professionale: $1.600/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (10.000+ recensioni)

: 4.4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

3. ImpegnarsiBay

Via: EngageBay EngageBay è un software per il monitoraggio dei clienti che semplifica il modo in cui le aziende gestiscono i loro clienti. Combinando funzionalità di CRM, automazione del marketing e help desk, consente alle organizzazioni di ottimizzare le interazioni con i clienti, di monitorare efficacemente i contatti e di migliorare il servizio clienti.

Il sistema consente alle aziende di registrare e le comunicazioni con i clienti sistematicamente. Questo approccio centralizzato cattura tutte le interazioni, fornendo preziose informazioni sulle relazioni con i clienti. 🤝

È possibile monitorare facilmente email e chattare sul web attraverso un help desk, consolidando i contatti e le interazioni dei clienti, compresi gli acquisti e l'invio di moduli. Nel frattempo, il software traduce i dati dei clienti in reportistica approfondita, consentendo di prendere decisioni basate sui dati, identificare le tendenze e perfezionare le strategie di coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità di EngageBay

Combina funzioni di CRM, automazione del marketing e help desk

Memorizza i dati rilevanti nel sistema CRM per una panoramica completa sui clienti

Trasforma i dati dei clienti in reportistica per prendere decisioni guidate dai dati

Include solide funzionalità/funzione per l'assistenza clienti, tra cui il monitoraggio di email e chattare via web

Limiti di EngageBay

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di EngageBay

free Forever : Gratuito

Gratuito Basic : $13,79/mese per utente

: $13,79/mese per utente Crescita : $45,99/mese per utente

: $45,99/mese per utente Pro: $91,99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su EngageBay

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

4. Monday.com

Via: Monday.com Con Monday.com, è possibile tenere sotto controllo le interazioni dei clienti, dalla cronologia degli acquisti all'attività delle email, fino al gestione delle proposte e firma digitale. Questo approccio completo vi offre una visione a 360 gradi delle vostre relazioni con i clienti. 💫

Con oltre 50 integrazioni, il software assicura che il team possa monitorare senza sforzo le interazioni con i client su vari canali, consolidando i dati e snellendo il flusso di lavoro.

Sebbene Monday.com offra numerose funzionalità/funzione per la gestione del project management e del team, alcuni utenti segnalano che non è particolarmente facile da usare. È possibile esplorare alcuni popolari soluzioni alternative se il team ha bisogno di uno strumento più semplice.

Funzionalità/funzione migliori di Monday.com

Monitoraggio della cronologia degli acquisti, dell'attività delle email, delle proposte, delle firme e altro ancora

Monitora le interazioni con i clienti su più canali grazie a oltre 50 integrazioni

Dispone di un dashboard personalizzabile

Limiti di Monday.com

Complicato da usare, secondo alcuni recensori

Costoso per alcuni utenti

Prezzi di Monday.com

**Free Forever

Basic: $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Monday.com

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

5. Zoho CRM

Via: Zoho Zoho CRM semplifica il monitoraggio dei clienti con potenti capacità di analisi e automazione. Consente alle aziende di prendere decisioni informate, prevedere il comportamento dei clienti e semplificare le operazioni, rendendolo uno strumento essenziale per coltivare le relazioni con i clienti. È possibile ottenere informazioni preziose grazie a strumenti di analisi avanzati e creare viaggi personalizzati per i clienti attraverso vari canali di comunicazione.

Zia, l'assistente IA di Zoho, aiuta il team commerciale a navigare e cercare nel database del CRM. Prevedendo la probabilità che un cliente effettui un altro acquisto, è possibile coinvolgerlo in modo proattivo, offrire prodotti o servizi pertinenti e migliorare la sua esperienza.

Una funzionalità/funzione di spicco è l'app per dispositivi mobili di Zoho CRM, che consente ai team commerciali di interagire con i lead, accedere ai dati essenziali dei clienti e monitorare gli indicatori di performance chiave (KPI) in movimento.

Zoho CRM è una scelta sensata, ma potrebbe comportare una curva di apprendimento per chi non ha troppa familiarità con questo tipo di software. Per trovare un valido sostituto, esplorate i nostri selezione di alternative a Zoho .

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Permette di conoscere l'attività dei lead, le preferenze dei clienti e i documenti essenziali per prendere decisioni informate

Offre strumenti di analisi avanzati per ottenere informazioni utili alla creazione di percorsi personalizzati per i clienti

Coinvolge i clienti su diversi canali di comunicazione

Assistente IA per la previsione del comportamento dei clienti

Limiti di Zoho CRM

Lo strumento CRM può essere complesso per i nuovi utenti

Difficoltà nello scaricare e raccogliere i dati

Prezzi di Zoho CRM

Standard: 14 €/mese per utente

14 €/mese per utente Professionale: €23/mese per utente

€23/mese per utente Enterprise: €40/mese per utente

€40/mese per utente Ultimate: €52/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2 : 4.0/5 (2.000+ recensioni)

: 4.0/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

6. Forza vendita

Via: Forza vendita Salesforce è un software basato su cloud che funge da hub completo per la gestione delle relazioni con i clienti, dalle informazioni di contatto ai dati commerciali e alle interazioni con il servizio clienti.

Una delle sue funzionalità/funzione è la intuitiva dashboard, che offre una panoramica rapida e approfondita dei dati commerciali. Questa rappresentazione visiva semplifica il processo di monitoraggio delle interazioni con i client e dello stato commerciale. 📊

È possibile semplificare le informazioni sui clienti con l'opzione gestione dei contatti funzionalità/funzione, centralizzando tutti i dati in un'unica posizione accessibile. Facilita il monitoraggio delle interazioni con i client e migliora la gestione delle relazioni.

Salesforce mette a disposizione degli utenti le sue capacità di automazione che semplificano le attività di routine, come le email di follow-up e le notifiche personalizzate in base al comportamento e alle preferenze dei clienti. Questa funzionalità/funzione non solo riduce il lavoro manuale, ma migliora anche l'esecuzione delle campagne e il coinvolgimento dei clienti.

È inoltre possibile integrare Salesforce con ClickUp creando una potente sinergia che potenzia la condivisione dei dati, la collaborazione tra team e la gestione delle relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Monitoraggio delle informazioni di contatto dei clienti, dei dati commerciali e delle interazioni di servizio

Fornisce una panoramica veloce delle informazioni commerciali per un monitoraggio efficiente

Centralizza i dettagli dei clienti per un monitoraggio e una gestione delle relazioni semplificati

Limiti di Salesforce

Richiede tempo per l'apertura del lead

Costoso per alcuni utenti

Prezzi di Salesforce

Starter : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Professionale : $80/mese per utente

: $80/mese per utente Azienda : $165/mese per utente

: $165/mese per utente Unlimitato: $330/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2 : 4.3/5 (18.000+ recensioni)

: 4.3/5 (18.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (17.000+ recensioni)

7. Pipedrive

Via: Pipedrive Pipedrive è la strada verso la massima efficienza e la conoscenza dei clienti, rivoluzionando il modo di monitorare, gestire e migliorare le relazioni con i clienti. Con questo software è possibile costruire un vasto database di contatti e organizzazioni mantenendo una cronologia dettagliata delle interazioni, assicurando che nessun dettaglio venga trascurato.

L'automazione è al centro della fase, dall'email marketing ai follow-up, consentendovi di riorientare la vostra attenzione verso ciò che conta davvero: promuovere solide relazioni con i clienti. Con IA Sales Assistant, non solo potrete automatizzare le attività ripetitive, ma anche determinare quando i vostri client potrebbero essere pronti per il prossimo acquisto.

Ma non è tutto! 🤫

I dashboard visivi e i report personalizzabili di Pipedrive fungono da centro di controllo analitico personale, consentendovi di identificare i colli di bottiglia, monitorare le metriche delle prestazioni, fissare obiettivi realistici e prendere decisioni informate.

Se trovate che sia difficile da usare, potete sempre provare alcuni degli strumenti di Alternative a Pipedrive .

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Fornisce automazioni e approfondimenti per migliorare le relazioni con i clienti

Costruisce un database esteso di contatti e organizzazioni con la cronologia delle interazioni

Dispone di dashboard visive e report personalizzabili per prendere decisioni informate

Assistente commerciale IA per prevedere i prossimi acquisti dei clienti

Limiti di Pipedrive

Curva di apprendimento ripida

Integrazioni limitate

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $9,90/mese per utente

$9,90/mese per utente Avanzato: $19,90/mese per utente

$19,90/mese per utente Professionale: $39,90/mese per utente

$39,90/mese per utente Power: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Enterprise: $59,90/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1.000+ recensioni)

: 4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

8. Churn360

Via: Churn360 Churn360 è il vostro software di esito positivo, dedicato al monitoraggio del comportamento dei client, alla segnalazione di potenziali rischi di abbandono e all'incremento i lavori richiesti per la fidelizzazione **Fornisce una visualizzazione a 360 gradi dei clienti, integrando i dati del sistema CRM, dei canali di comunicazione e dei report finanziari, offrendo una panoramica completa del percorso del cliente.

Questo software monitora i clienti attraverso il loro ciclo di vita, fornendo ai rappresentanti della CX informazioni di base vitali per un'assistenza contestuale. Inoltre, automatizza i processi di esito positivo dei clienti, snellendo il flusso di lavoro.

La segmentazione di Churn360 basata su trigger comportamentali consente di realizzare campagne personalizzate per promuovere l'adozione e la soddisfazione del prodotto. Inoltre, offre dashboard condivisi, notifiche push e solide capacità di monitoraggio dei clienti. Questo strumento si integra facilmente con i più diffusi Strumenti SaaS come Intercom, HubSpot, Gmail e altri.

Le migliori funzionalità di Churn360

Monitora il comportamento dei clienti per identificare potenziali rischi di abbandono

Integra i dati provenienti dai sistemi CRM, dai canali di comunicazione e dai report finanziari per una panoramica completa

Monitora i clienti durante tutto il loro percorso

Limiti di Churn360

Numero limitato di contatti con i clienti

Prezzi di Churn360

Startup : $199/mese

: $199/mese Professionale : $499/mese

: $499/mese Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Churn360

G2 : 4.8/5 (20+ recensioni)

: 4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 5/5 (5+ recensioni)

9. Bitrix24

Via: Bitrix24 Bitrix24 CRM non è solo un sistema di monitoraggio dei clienti, ma è la porta d'accesso a campagne email personalizzate e alla generazione di lead. Con la possibilità di inserire o importare contatti, la piattaforma diventa il vostro caveau di dati, registrando ogni interazione, che si tratti di telefonate, riunioni o email. Questo monitoraggio meticoloso traccia un quadro vivido dello stato delle vostre relazioni con ciascun client.

La soluzione CRM vanta un eccezionale dashboard, il vostro centro di comando per il monitoraggio dell'imbuto commerciale. Vi permette di ottenere informazioni, di individuare le aree che richiedono maggiore attenzione e di assicurarvi di essere sulla strada giusta con i vostri clienti. 🛤️

Le migliori funzionalità/funzione di Bitrix24

Memorizza i dati delle telefonate, delle riunioni e delle email per completare la panoramica dei client

Crea campagne email su misura per coinvolgere i clienti in modo efficace

Teams favorisce la collaborazione e la comunicazione del team all'interno della piattaforma per un monitoraggio dei clienti senza soluzione di continuità

Limiti di Bitrix24

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Bitrix24

free Forever : Gratuito

Gratuito Basic : $49/mese per cinque utenti

: $49/mese per cinque utenti Standard : $99/mese per 50 utenti

: $99/mese per 50 utenti Professionale : $199/mese per 100 utenti

: $199/mese per 100 utenti Enterprise: $399/mese per 250 utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2 : 4.1/5 (500+ recensioni)

: 4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (700+ recensioni)

10. Hiver

Via: Hiver Principalmente una soluzione software di ticketing via email, Hiver è la chiave per un servizio clienti efficiente e affidabile direttamente dal vostro account Gmail. È possibile monitorare senza sforzo le query dei clienti in arrivo fino a quando non raggiungono una risoluzione soddisfacente. 🎯

Automazioni vi consente di automatizzare i flussi di lavoro, di eseguire analisi avanzate e di tenere sotto controllo le metriche cruciali dell'assistenza, come il tempo medio di risoluzione e il tempo di prima risposta, il tutto all'interno dell'interfaccia Gmail. Ma non si ferma alle email. Offre un'estensione Chrome per gli sviluppatori e un widget per chattare in tempo reale con i visitatori del sito web. È anche possibile raccogliere il prezioso feedback dei client attraverso i sondaggi CSAT sul proprio sito web.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Hiver

Automazioni dei processi per snellire il supporto clienti

Raccoglie preziosi feedback attraverso sondaggi CSAT sul vostro sito web

Migliora il servizio clienti con dati in tempo reale e monitoraggio delle metriche

limiti di #### Hiver

Tempi di caricamento lunghi

App mobile non all'altezza

Prezzi di Hiver

Lite : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Pro : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Elite: $59/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Hiver valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (800+ recensioni)

: 4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Preparatevi all'esito positivo con il miglior sistema di monitoraggio clienti

Il software di monitoraggio dei clienti è la chiave per usufruire di informazioni preziose sui vostri clienti. Questi strumenti offrono numerosi vantaggi, dalla gestione dei lead all'analisi dei dati in tempo reale, assicurando che il percorso verso connessioni più profonde con i clienti e l'esito positivo dell'azienda sia chiaro e diretto.

Per gestire senza sforzo le relazioni con i clienti, monitorare i contatti e imparare dalle interazioni con i clienti, iscrivetevi a ClickUp e iniziate ad allineare il vostro prodotto o servizio alle esigenze e alle aspettative dei vostri clienti. 🙌